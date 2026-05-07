Георги Ангелов пред ФАКТИ: В момента самолетното гориво се продава на астрономически цени в Европа

7 Май, 2026 08:58 1 987 25

За мен държавата трябва задължително да осветли ценообразуването по цялата верига на горива – започвайки от рафинерията, казва икономистът

Рискът от продължителна петролна криза, високите цени на горивата и нарастващият бюджетен дефицит поставят българската икономика пред сериозни изпитания. Продължаващото напрежение около Ормузкия проток може да задържи цените на петрола високи още месеци наред, а ефектът вече се усеща както при горивата, така и при инфлацията. Какви са проблемите с конкуренцията на пазара на горива, състоянието на бюджета и необходимите мерки, които държавата трябва да предприеме… Пред ФАКТИ говори Георги Ангелов, старши икономист в институт "Отворено общество".

- Г-н Ангелов, предупреждавате, че кризата около Ормузкия проток може да държи цените на петрола високи с месеци. Колко сериозен риск е това за българската икономика и джоба на хората?
- Колкото повече продължи затварянето на Ормузкия проток, толкова по-лоши сценарии ще се реализират. Редица анализатори посочват, че все още не усещаме пълния ефект от петролния шок, защото петролният пазар имаше големи резерви от петрол и горива, натрупани през последните 1-2 години. Тези резерви се очаква да стигнат критично ниво до лятото и тогава рискът е цените на петрола да стигнат астрономически нива. Да не забравяме, че при първия петролен шок през 1973 г. цените на петрола скачат с 300%. Още по-лош сценарий е, ако САЩ забрани износа на петрол – когато се чуха такива слухове преди месец и половина, веднага се усети поскъпване на петрола в Азия и Европа.
Разбира се, има и добър сценарий – отваряне на протока и възобновяване на петролните доставки. Но дори в добрия сценарий ще отнеме между 3 и 6 месеца да се достигне до нормализация. Позитивното от последните дни е ерозията на петролния картел ОПЕК след напускането на Обединените арабски емирства. Емирствата имат повече петрол от САЩ и Русия, но ОПЕК не им позволява да увеличат производството – след излизането от ОПЕК емирствата ще увеличат добива на петрол и вероятно ще се стигне до ценова война със Саудитска Арабия. В такъв сценарий ситуацията ще се нормализира по-бързо. Обаче, всичко това ще се случи само след отваряне на протока Ормуз.

- В България често има усещане, че горивата поскъпват веднага, но поевтиняват много бавно. Има ли реален проблем с конкуренцията и ценообразуването на пазара на горива?
- Очевидно има проблем, дори Комисията за защита на конкуренцията наложи рекордни глоби от над 130 милиона евро на рафинерията през последните няколко години. Обосновката на КЗК е точно за злоупотреба с господстващо положение и за възпрепятстване на достъпа на конкуренти до данъчни складове за горива. Но глобите не решават структурния проблем – според данни от Министерството на финансите имаме практически монопол при данъчните складове, защото „Лукойл“ е собственик на над 90% от складовете за бензин и над 80% за дизел. Сега вървят преговори за продажбата на активите на „Лукойл“ извън Русия – в тази процедура КЗК и българската държава трябва да поставят изискване новият собственик да се раздели с поне половината от данъчните складове, за да се премахне монополът. Докато това не се случи, ще имаме проблеми с пазара на горива, дори в нормални времена.

- Казвате, че у нас влиза сравнително евтин петрол, но това не се усеща достатъчно на колонките. Трябва ли държавата да се намеси по-активно и как?
- В нашия регион има доста предлагане на петрол. Казахстан изнася почти изцяло петрола си през Черно море, Азербайджан изнася основно през Турция - средиземноморското пристанище Джейхан. Сега заради затварянето на Ормузкия проток Ирак също пусна петролопровода до Джейхан, така че вече и иракски петрол е наличен в региона. Иракчаните доста усилено ремонтират стари петролопроводи, за да увеличат износа през Джейхан. Саудитска Арабия също не може да изнася през Ормуз и пусна петролопровод до Червено море, което също е близо до нашия регион (през Суецкия канал). Така че, парадоксално, но има повече източници на петрол точно в нашия регион, съответно и на по-добри цени, защото ги няма големите транспортни разходи, каквито например драстично вдигат цената на петрола в Азия.
За мен държавата трябва задължително да осветли ценообразуването по цялата верига на горива – започвайки от рафинерията. Ако има по-високи от нормалните печалби, могат да се вземат мерки – дали през данъчно облагане, както в предишната енергийна криза, или регулативно, това е въпрос на техника. Другият отворен въпрос е забраната за износ на самолетно гориво. В момента самолетното гориво се продава на астрономически цени в Европа и износът може да е много печеливш за рафинерията – може да се освободи износът на самолетно гориво под условие, че с тези печалби се намалят цените на бензина в страната.

- Възможно ли е нов скок на цените на петрола да доведе до нова инфлационна вълна – не само при горивата, но и при храните, транспорта и услугите?
- Ние вълната вече я виждаме и за съжаление петролът не е единственият проблем. Вътрешната среда също подхранва инфлацията. Бюджетният дефицит е със 75% по-висок от същия период на миналата година, което налива все повече пари на пазара. Банковият кредит за домакинствата също расте с високи темпове, над 24% на годишна база – това също се излива в потребление. Тези процеси наливат масло в огъня и засилват инфлационния натиск. Задлъжняването и на държавата, и на домакинствата създава напрежение, което неизбежно избива някъде – дали в цените на имотите, дали в цените на услугите или храните, неизбежно е. Наливането на пари все някъде ще избие под формата на инфлация. Затова е много важно този процес да се ограничи по-скоро.

- Според вас бюджетът на държавата подготвен ли е за по-продължителна енергийна и ценова криза, или рисковете за дефицита растат?
- Не, бюджетът не е подготвен – въобще държавата няма бюджет и вече пети месец е с удължителен бюджет. Понеже никой не знае кога ще свърши петролната криза е важно новият бюджет да предвиди достатъчни буфери механизми, за да може да реагира на динамичната ситуация.

- Наскоро предупредихте, че бюджетният дефицит расте с високи темпове. Къде е най-големият проблем – прекалените разходи, липсата на реформи или слабият контрол върху харченето?
- Трудно е да се каже все още, защото често при идване на ново правителство се оказва, че има неразплатени фактури или подписани договори, които трябва да се плащат. Най-очевидният проблем е липсата на плащания от плана за възстановяване – ако не се задвижат реформите, можем да изгубим милиарди, което ще отвори огромна дупка в бюджета. Други проблеми, които съществуваха последните години при слаби и нестабилни правителства, беше липсата на реформи и безконтролно харчене. Новото правителство няма такъв проблем – то има мнозинство, така че може спокойно да приеме по-разумен бюджет и да започне реформи.

- Ако цените на петрола останат високи до края на годината, какви мерки трябва да предприеме държавата – компенсации за хората, по-ниски акцизи или по-строга бюджетна дисциплина?
- Една грешка беше направена в енергийната криза от преди 4-5 години, когато се раздаваха компенсации на калпак – и на пострадали от кризата, и на спечелили от кризата. Това беше изключително скъпо и неефективно. Твърдеше се, че като се раздават компенсации на бизнеса той няма да вдигне цените, но се получи точно обратното – хем се получиха компенсации, хем и цените се вдигнаха.
Правилният подход е да се действа целенасочено – да се подпомагат тези, които са тежко засегнати. Например, отрасли, които имат големи печалби или хора с високи доходи, няма нужда да получават подпомагане. За да се види кой е пострадал трябва да се стъпи на реални данни, а не на заявления и протести пред медиите – НАП може да събере такива данни и на база на тях да се прецени кой точно печели от кризата, кой не я усеща и кой наистина е тежко засегнат.

- Виждате ли риск България да влезе в ситуация, в която едновременно да има високи цени, слаб растеж и напрежение около бюджета – тоест сценарий, близък до стагфлация?
- При петролен шок стагфлацията е много съществен риск, особено за страните вносители на петрол. Неслучайно самата дума стагфлация става популярна по време на първите петролни шокове през 70-те години на ХХ век, защото точно тогава се наблюдава дълъг период на висока инфлация и слаб растеж. Положителното в сегашната криза – за разлика от 2022 г. – е, че цените на тока на европейските борси не са се повишили особено, дори спадат с идването на пролетта. С разумни мерки това положение може да се запази, което ще помогне на индустрията и домакинствата да минат по-лесно този път през кризата. Но предизвикателства ще има, особено зимата.

- Чухме заявка от Гълъб Донев от „Прогресивна България“, че ще се тегли заем. Неизбежно ли е това?
- Нищо не е неизбежно, но по-важният въпрос е колко? Предишното правителство предложи над 10 милиарда евро нов дълг за 2026 г. и за радост протестите не позволиха този бюджет да се приеме с нива на задлъжняване. Би било грешка новото правителство да залага такова огромно задлъжняване, това ще ни вкара в големи проблеми. Напротив, трябва значително да ореже новите дългове – поне наполовина още през тази година и още повече догодина. Това би било важна крачка към стабилизация на финансите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 то в европа всичко подскъпна

    16 3 Отговор
    но милионерите се увеличиха . и купувачите ха самолети и хеликоптери също . а превозвачите просто вдигат цените . и вземат повече субсидии . от бюджета . строят и нови летища . уж нямали хората пари . нови летища, купуват нови самоети , плащат огромни заплати .

    09:02 07.05.2026

  • 8 Будител

    14 1 Отговор
    Долни лъжи. Реалните цени са под 1 евро на литър. Всичко над 1 евро е дране на кожи. Акцизи , данъци , такси и печалбите от надценките на няколко прекупвача по веригата.

    09:15 07.05.2026

  • 9 Вие сте бунаци

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Абе Пич, в тази ситуация дали ще е лев или монголска тугрица сценария е един.Обедняваш. Аз имам наблюдение, че който е имал много левове сега има и много евро.

    Коментиран от #15

    09:16 07.05.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 3 Отговор
    Авиокомпаниите в ЕсеС надават рев до Бога❗
    Защото ЕсеС наложи санкции на Русия- сега тези компании харчат ТОНОВЕ гориво, губят часове в полет,
    ЗА ДА ЗАОБИКАЛЯТ Русия❗
    За разлика от турските и китайски авиокомпании❗

    09:17 07.05.2026

  • 11 редник

    6 0 Отговор
    / ...имаме практически монопол при данъчните складове, защото „Лукойл“ е собственик на над 90% от складовете за бензин и над 80% за дизел. /

    Това е станало само с помощта на някаква магия... 😉

    09:17 07.05.2026

  • 14 Цървул

    12 1 Отговор
    Протестираме против теглене на нов дълг . Сега искат пак да теглят . Да не са едните , а да са другите.
    Ще се протестира ли сега ? Ами не . Дори и да теглят двойно повече отпреди . Това му се вика " твърда народна позиция " .

    09:18 07.05.2026

    0 0 Отговор
    "В България често има усещане, че горивата поскъпват веднага, но поевтиняват много бавно. Има ли реален проблем с конкуренцията и ценообразуването на пазара на горива?" Не съм експерт в горива и логистиката им, но като човек с бизнес си представям по-скоро не да е спекула, а вид защита от новата цена. Рафинерията трябва да поръчва нов петрол, който ще дойде примерно след 2-3м, за да подържа производството. Като днес петролът е 100, трябва да плати толкова за новата поръчка. Ама тия 100 трябва да влязат в касата и от там вдигат цената на вече произведеното да ги осигури. След това 1. изчакват дали спадът ще е продължителен или е временен 2. още произвеждат при цена 100 и трябва да изкарат печалба от този петрол, а не да продадат на загуба. Вярно, криво е за потребителя, но едва ли тук е печалбарство.
    Повече ме интересува друго. Преди години при 100 на барел бензинът беше лев и нещо, а сега гони 3 и нещо/1.60 евро. Цената от рафинерия е скочила примерно 20-30% с инфлация и повишение на заплати, но останалото е от АКЦИЗ И ДДС. Тук е разковничето за висока цена- повече от половината е акциз, а на него се начислява ДДС, т.е., ако е 50%, става 60% от цената за държавата. Рафинерията и бензиностанциите работят с останалите 40%. И всеки данък е така, даже като акциз и ДДС да не се водеше данък за КУПУВАЧА. Компаниите не плащат данъци от въздуха и съответно ги включват в цената, за да имат с какво да ги платят. Данък печалба 90% просто би значил 1 млн надценка

    Коментиран от #25

    10:29 07.05.2026

  • 25 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "хаха":

    Само да дам пример за сметката за акциз и ДДС. Ако акцизът е 50%, то с ДДС става към 70%(реални 18 и нещо, но закръглям) - 1 цена на производител и търговец + 1 акциз + 0.4 ДДС или 41.66% цена без данъците. 58.34% отиват в държавата. Акцизът е твърд, а не процент, така че при 50 барела ще стане примерно 70% и нагоре в държавата. И това хората не го забелязват, защото медии, политици и т.н. всички мълчат по въпроса да не се усетят овцете.

    10:36 07.05.2026