Богомил Бонев: За познанията на Демерджиев за МВР няма да говоря нищо. Само ще кажа, че там е първият конфликт. С Кандев

Хубав кабинет, вика Дачков.

За познанията на Демерджиев за МВР няма да говоря нищо. Само ще кажа, че там е първият конфликт. С Кандев.

Пеканов, добър министър на икономиката. Но не е там. А само вицепремиер без портфейл. Така можеше да го назначат и за личен съветник на премиера. И да отговаря за по-хубавите репортерки.

Иво Христов - явно директор на водопад.

Външната, чието име явно в детството е било Чебурашка.

Мога да препоръчам на Радев и на нея добра частна клиника в България, за да им махне пердето. Да не се юрнат в съседна Турция.

Явор Гечев сигурно рони горчиви сълзи. Такъв жалък бесепарски натегач.

И сега вече Евтим Милошев. А уж отричаха, че ще е министерство на културизма. Не си държат на думата. Културата могат да я зачертаят.

Весел кабинет. Нито един не става, но щом Кутев обяви, че това е негово Народно събрание, явно ще я караме на "дечица веселушки, светят като крушки".

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук бившият вътрешен министър Богомил Бонев, след като Румен Радев обяви имена на министрите от своя проектокабинет.