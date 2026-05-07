Богомил Бонев: За познанията на Демерджиев за МВР няма да говоря нищо. Само ще кажа, че там е първият конфликт. С Кандев

7 Май, 2026 18:45 2 694 37

  • богомил бонев-
  • иван демерджиев-
  • мвр-
  • конфликт-
  • георги кандев

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Хубав кабинет, вика Дачков.
За познанията на Демерджиев за МВР няма да говоря нищо. Само ще кажа, че там е първият конфликт. С Кандев.
Пеканов, добър министър на икономиката. Но не е там. А само вицепремиер без портфейл. Така можеше да го назначат и за личен съветник на премиера. И да отговаря за по-хубавите репортерки.
Иво Христов - явно директор на водопад.
Външната, чието име явно в детството е било Чебурашка.
Мога да препоръчам на Радев и на нея добра частна клиника в България, за да им махне пердето. Да не се юрнат в съседна Турция.
Явор Гечев сигурно рони горчиви сълзи. Такъв жалък бесепарски натегач.
И сега вече Евтим Милошев. А уж отричаха, че ще е министерство на културизма. Не си държат на думата. Културата могат да я зачертаят.
Весел кабинет. Нито един не става, но щом Кутев обяви, че това е негово Народно събрание, явно ще я караме на "дечица веселушки, светят като крушки".

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук бившият вътрешен министър Богомил Бонев, след като Румен Радев обяви имена на министрите от своя проектокабинет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    26 14 Отговор
    И на теб ти сърбахме попарата !! Видяме те ,че за нищо не ставаш!!

    Коментиран от #29

    18:49 07.05.2026

  • 2 Площадът

    33 10 Отговор
    ще се произнесе. Тия клоуни се подиграха с хората

    Коментиран от #15

    18:49 07.05.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 10 Отговор
    БОНЕВ,
    ФРЕНСКИЯ ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ ИВО ХРИСТОВ - ЧЕРВЕНИЯ ПОП МОЖЕ ДА ТЕ ИЗПОВЯДВА ....
    .....
    АКО ИМАШ НЕЩО ДА СИ ПРИЗНАЕШ, СЕГА Е ВРЕМЕТО
    .....
    ДОЙДЕ ЛИ ДО ИВАН ДЕМЕРЖИЕВ И ПРОКУРОРА НАЙДЕН НАЙДЕНОВ ВЕЧЕ ЩЕ Е КЪСНО:)

    18:50 07.05.2026

  • 4 Анджо

    21 10 Отговор
    Апсулютно точен коментар.

    18:50 07.05.2026

  • 5 Майна

    15 8 Отговор
    Как да не става
    Всичко е одобрено от Британия

    18:51 07.05.2026

  • 6 Майна

    13 7 Отговор
    Всичко е в съответствие с плана
    " България след българите"

    18:54 07.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кумеца

    9 4 Отговор
    на свинаря , с много леви подвизи.....

    19:01 07.05.2026

  • 10 сипвай им яко на тези некадърници

    15 6 Отговор
    некадърни но послушни...една камара хора покрай ушатия вече е седнала на масата и потропва с приборите в очакване да им се сервира лапаницата.. а народът пак кучета го яли...пак излъган

    19:02 07.05.2026

  • 11 Кочо

    7 4 Отговор
    Кого да ви представят! Това е матреала! Каквото остави БКП, това е! Още бая време ще е тъй! Сетне идват младите, родени след пандемията! Кузманова от ИТН влязла през задния вход!? Станала началник на двореца на Доцова! На младини като преподавала в Симеоново нищо друго не я интересувало, освен изнасилване и неизбежна отбрана! И да се надява някой да почисти дъската заради сините и очи!

    Коментиран от #16, #34

    19:02 07.05.2026

  • 12 Миме

    10 8 Отговор
    а тоя що още не е при бай ставри?

    19:06 07.05.2026

  • 13 Дааа

    9 3 Отговор
    Добре че е майтапът, да си кажем неудобните истини.

    19:07 07.05.2026

  • 14 Дзак

    4 4 Отговор
    В Дряново всичко е нормално!

    19:08 07.05.2026

  • 15 Те ги

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Площадът":

    стъпкаха буквално , презирайки ги ! Бетер с Хитлеристки ботуш ! Нямат никаква работа и право такива да решават съдбата на ограбената от тях държава , респективно и на народа !

    19:09 07.05.2026

  • 16 Миме

    3 8 Отговор

    До коментар #11 от "Кочо":

    споко сега нй-важното е рундьо да изкара България от Г€Йзоната от ЕсеС-а и вашингтонския диктат

    Коментиран от #18

    19:10 07.05.2026

  • 17 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    3 2 Отговор
    Много актуална снимка на човека.

    19:22 07.05.2026

  • 18 Това ли ви

    8 4 Отговор

    До коментар #16 от "Миме":

    Беше мечтата ,ма що не си ходите у Рассия и да оставите България.

    Коментиран от #26

    19:26 07.05.2026

  • 19 Пенчо

    5 6 Отговор
    Този що не си гледа кобилите!?

    Коментиран от #22

    19:26 07.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ИЗВАДЕН ОТ НАФТАЛИНА

    6 5 Отговор
    И той специалист се оказва. Обикновен СДС крадец.

    19:28 07.05.2026

  • 22 Защото

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Пенчо":

    е по жребци !

    19:30 07.05.2026

  • 23 хмммм

    3 3 Отговор
    Toзи защо все го дават с българското знаме като тапет на заден фон?

    19:30 07.05.2026

  • 24 Град Симитли

    2 3 Отговор
    Коментар на дърт мрънльо?

    19:32 07.05.2026

  • 25 ГОСПОДИН БОНЕВ СЕ

    2 6 Отговор
    БИВШ МИЛИЦИОНЕР СЪМ МАЛКО ПО МАЛЪК ОТ ВАС ЗАВЪРШИЛ ПАЗАРДЖИК УВАЖАЕАМ ВИ НО НЕВИ ПРАВИ ЧЕСТ ДА ПЛЮЕТЕ ПРЕЗИДЕНТА ЗАСРАМЕТЕ СЕ.

    19:33 07.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Боко (неуловимия) тайния крадец

    2 2 Отговор
    АЗ И САМО АЗ , МОГА ДА ВИ ОПРАВЯ БЪЛГАРИ , ТЪЙ КАКТО ВИ ОПРАВЯХМЕ СЪС ДЖОЛАНА !!!! ЛЕТЕЦА НИЩО НЯМА ДА СВЪРШИ ....НЯМА И ДА ОКРАДЕ И МАГИСТРАЛИТЕ КАТО МЕН !!!! САМО АЗ ГО МОГА !!!!

    19:38 07.05.2026

  • 28 Безпартиен

    4 0 Отговор
    Написах че Иван Шишков се появи при положение че изпълнявал политически поръчки в временните кабинети защото спрях развитието на магистрала Хемус а те веднага ме изтриха. Какво толкова лошо казах че като безпартиен и следващият път няма да гласувам за тези герои в кавички

    19:38 07.05.2026

  • 29 Атина Паднала

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    Е допускат го да говори каквото очакват да чуят хората и се прави на десидент,а жена му в коя партия е,да не и ритнеш кариерата при дебелака с големия задник боико?

    19:39 07.05.2026

  • 30 Бонев

    3 0 Отговор
    Аз много харесвам оная дето ми пееше на ухо и да си пия уйски като Шеф на МВР крадците ....сега ще давам съвети как да го правят като мен ....неуловим , като тиква - крадеца !!!!!

    19:41 07.05.2026

  • 31 ПРАТЕТЕ МУ НА ТОЯ ЕДНА ДАНЪЧНА ПРОВЕРКА

    2 0 Отговор
    Дърт костовист.

    19:42 07.05.2026

  • 32 И тоя

    2 0 Отговор
    е един палячо, ама се прави на мъж. Забравил е как трепереше преди да влезе при Костов.

    19:42 07.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хорър

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кочо":

    Тази жена изглежда страшно по снимките, а на живо даже не искам да си представям.

    19:44 07.05.2026

  • 35 Цвете

    1 0 Отговор
    НИЩО, НИЩО, ТЕ СЕ ПОДИГРАХА С НАС, СЕГА ЩЕ ИМ ПОКАЖЕМ, КОН БОБ ЯДЕ ЛИ? 👺И КАКВИ СА ТЕЗИ МИНИСТРИ ОТ ИТН? КОЙ ГИ ПРЕДЛОЖИ? НЕ САМО В УПРАВЛЕНИЕТО НА НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО, А И НА ДОСТА ВЪЗЛОВИ МЕСТА.ЯВНО Е ИМАЛО ЯКИ ДОГОВОРКИ.🎲🐏😠✈️👺

    19:45 07.05.2026

  • 36 СДС - БОНЕВ

    1 0 Отговор
    Горд съм със приноса си към държавата ,че не пиках във фонтаните като бившите МВР шефове , например Петков и не лежах по градинките на София пиян като Сидеров !

    19:46 07.05.2026

  • 37 Факт

    0 0 Отговор
    Перфектна работа.

    19:47 07.05.2026

