Михаил Миков пред ФАКТИ: Левицата плати цената на години безпътица

22 Април, 2026 13:15 2 640 49

Очевидно в БСП се създаде един инстинкт за участие във властта на всяка цена, казва бившият лидер на социалистите

Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След категоричните изборни резултати от 19 април политическата картина в България се преобърна драматично. Победата на Румен Радев и влизането на неговия проект с абсолютно мнозинство в парламента очертават нов етап – не просто смяна на властта, а сблъсък между очакванията за дълбока промяна и риска от повторение на стари модели. В същото време сривът на БСП и отсъствието ѝ от парламента за първи път в новата история поставят въпроси за бъдещето на левицата и представителството на значителна част от обществото. Пред ФАКТИ говори Михаил Миков, бивш лидер на БСП.

- Г-н Миков, как гледате на категоричните изборни резултати за успеха на Румен Радев и какво беше в основата той да ги постигне?
- Категоричен вот виждаме. Наказателен вот, изразяващ няколко неща. На първо място, че не може България повече да продължава с тези безпринципни коалиции. На второ място, че е необходима промяна, която да доведе до друг начин на управление на страната – много повече на база на законността и много по-малко на базата на персоналните отношения, които се превръщаха в еднолични господари на територии и отрасли от икономиката.

- Но сега ще видим отново еднолично управление, защото партията на Румен Радев има абсолютно мнозинство в парламента?
- Това все още не означава нищо. Нека да видим управленските действия на изпълнителната власт, включително и законодателната дейност, която трябва да гарантира да не се случват нещата, заради които хората излязоха да гласуват.

- Първи парламент без БСП в новата история на България от прехода. Това какво е за вас?
- Смятам, че това е много тежък удар за представителството на тези хора, които смея да твърдя, че са мнозинството от българските граждани, които имат интерес от ляво представителство и от друг вид политика. Има известен парадокс – необходимостта от промяна на дясната политика отново доведе до дясно представителство в парламента. Това ще има дългосрочни последици. Все още са неясни конкретните действия на „Прогресивна България“, които да отговорят на интересите на мнозинството български граждани. Не бива да забравяме, че това мнозинство живее в най-бедната страна в ЕС.

- Социолозите показват, че Румен Радев е взел 12,8% от гласуващите, от електората на БСП. Това ли се оказа решаващо, за да не влезе левицата в парламента?
- Не, за мен решаващото беше всичко онова, което се случваше в БСП през последните 10 години. От 2017 година, когато БСП получи доверие от близо 800 хиляди гласа, до състоянието, в което влезе в предния парламент с около 200 хиляди. Сега виждаме следващото ниво на спад – под 100 хиляди гласа. Разпадът в БСП, политическата безпътица и организационната несъстоятелност, които години наред се утвърждаваха, доведоха до този резултат. Левицата плати цената на години безпътица. Аз съм предупреждавал многократно за това, но нямаше кой да чуе. БСП в момента е в абсурдна ситуация – има населени места, в които членската маса е по-голяма от получените гласове. Това са истини, които не бива да се пренебрегват.

- Какъв път виждате пред БСП?
- Смятам, че трябва да се свалят розовите очила, през които БСП гледа. Визирам историческата призма на мястото ѝ в политическия живот на България повече от век. Трябва да се погледне реално на ситуацията и да се предприемат радикални мерки. Друг е въпросът, че това е трудно в сегашното състояние на органите и организацията на партията. Има самозаблуда както в Изпълнителното бюро, така и в Националния съвет на БСП. Крайно време е да се погледне реалистично на нещата. Аз мога да дам много примери от последните години, в които не се чуваше гласът на обществото, не се усещаше и не се виждаше реалната нагласа към БСП. Не се отчита колко пъти вътрешните решения и процедурни механизми в ръководството изместваха реалната оценка – до следващите избори, на които резултатът ставаше още по-нисък.

- Затвърди ли се правилото – който се събере в управление с ГЕРБ, губи…
- Да. Това правило важеше и когато БСП на предишните избори взе решение за участие във властта. Очевидно в БСП се създаде един инстинкт за участие във властта на всяка цена. Той се прояви и при участието в кабинета с „Продължаваме промяната“.

- В кабинета „Петков“, където БСП имаше участие….
- И всичко това постепенно, постепенно – тази безпринципност в прокарването на политиката в името на властовата реализация – обезкърви БСП и я доведе до това състояние.

- Да се върнем към победата на Румен Радев. Какви ще бъдат най-големите предизвикателства пред новото управление? В каква ситуация се намира държавата?
- На първо място – икономиката. На второ място – енергетиката. В момента цените на енергоносителите са сериозно предизвикателство. България трябва да погледне как може да използва наличните си енергийни ресурси – особено в областта на топлоцентралите и атомната енергетика – така, че да не изпадне в тежка ситуация нито за населението, нито за бизнеса. Новото управление трябва да даде и отговор на обществените нагласи за една по-умерена външна политика, която да се съобразява не само с тези нагласи, но и с обективните интереси на българските граждани. В кампанията темата русофили–русофоби се превърна във водеща, което не е редно. По-важният въпрос е от какво имат интерес българските граждани, при условие че България е член на Европейския съюз.

- Чухме ясно от Радев, че ориентацията към ЕС и НАТО не се поставя под съмнение. Но трябва да се гледа и към Русия…
- Трябва да се гледа и към Русия, но през призмата на нашите интереси, а не само през идеологически противопоставяния. Трябва ни политика, която поставя на първо място интересите на хората тук, на Балканите, и една по-отворена външна политика. Виждате, че в Европейския съюз все повече държави – и големи, и малки – вървят в тази посока. Не говоря само за Унгария и Словакия, защото виждаме вече каква е позицията по определени въпроси на Испания и Италия. Трябва да гледаме и към традиционно добрите си отношения с Китай.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 .....

    24 2 Отговор
    Миков е симпатяга, въпреки че не гласувам за тях.

    Коментиран от #8

    13:19 22.04.2026

  • 2 Не познахте!

    45 0 Отговор
    Левицата плати цената на това, че не е левица!

    13:19 22.04.2026

  • 3 Що си не гледаш

    9 10 Отговор
    дъртежите

    13:19 22.04.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    18 2 Отговор
    На политик може да повярваш, едва тогава, след като си повярвал на магистр@.лка за непо рочност

    Коментиран от #15

    13:20 22.04.2026

  • 5 Още тогава

    32 4 Отговор
    Когато бай Тошо създаде Червената буржоазия, още тогава престанахте да сте социална партия.

    13:20 22.04.2026

  • 6 Разбирач

    21 2 Отговор
    Чичка, вашите избиратели просто гласуваха за Генерал Румен Радев. Той трябваше да оглави БСП и щяхте да сте в парламента. Сега той ви използва за своя изгода. Е и на шепа олигарси зад него

    13:23 22.04.2026

  • 7 Споко

    5 6 Отговор
    без кахъри! Като някогашен изтъкнат член на БКП до 1991г, новия началник ще отдели от финансите за реанимация на БСП, защото се нуждае точно от нея и Зарков в недалечното бъдеще.

    13:25 22.04.2026

  • 8 Мурка

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от ".....":

    щото му викат дамаджаната

    13:25 22.04.2026

  • 9 Свети Кибик-Юродив

    20 4 Отговор
    Миков, Наздраве! И ти се постара "модерната лява", да се катурне в дерето. "Столетницата" вече е на финалната права. Закривайте Позитанският Нужник!

    13:26 22.04.2026

  • 10 Мише

    13 1 Отговор
    Бегай у Кула и си изживей старините ... И забрави клетата Столетница ..

    13:29 22.04.2026

  • 11 Най-хубавото е,

    13 2 Отговор
    че тези предателски паразити няма да ги храним директно със субсидии идните 4 години. И дано се разпуснат за тоя период!

    Коментиран от #21

    13:31 22.04.2026

  • 12 Тома

    14 2 Отговор
    Някой знаели дали в левицата остана честен човек и да не краде.За това бесепето умря ма.

    Коментиран от #14, #36

    13:36 22.04.2026

  • 13 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    5 3 Отговор
    Сдавайте Позитано 20 и хващайте гората

    Коментиран от #17

    13:36 22.04.2026

  • 14 Томе ,

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тома":

    А ти можеш ли да посочиш някой политик , който не краде ?🤔

    13:38 22.04.2026

  • 15 Аз пък

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":

    им вярвам!
    Най-голямо доверие имам в
    "госпожа Лъжа"

    13:39 22.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ма ДУРО

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Трябват им лопати за да копаят землянки, а никога не са държали в ръце такъв инструмент и не знаят от къде се хваща

    13:42 22.04.2026

  • 18 Човека

    5 2 Отговор
    говори все едно не е част от тях.Като си спомня какъв депутат и министър беше,оле мале.Поне си трай

    13:43 22.04.2026

  • 19 Опа

    11 2 Отговор
    БСП -то не само направи сглобка с антинародна партия ГЕРБ, тя води антисоциална политика вече години наред. На никой не му трябва такова ляво.

    13:44 22.04.2026

  • 20 Алекс

    6 2 Отговор
    Левицата плати цената на Курнелия Нинова, която се продаде като сложи подписа си за подкрепа, изпращане, даряване на оръжия и боеприпаси за Украйна. С този подпис на този документ тя уби БСП, защото нейните привърженици повечето проруски настроени я игнорираха заедно с партията и. Такива национални предатели и продажници като нея, като Боко и Шиши до там стигат, до политическото бунище и то завинаги. Амин !

    13:46 22.04.2026

  • 21 Питане

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Най-хубавото е,":

    Е в тези 4 години на борсата ли ?
    То ръчичките им нежни като бебешки
    ду😭пенца

    13:50 22.04.2026

  • 22 Антипутлерист

    2 1 Отговор
    Стоуетницата да оди у мавзоуейо!

    13:51 22.04.2026

  • 23 Хаха

    1 0 Отговор
    Не се коркай, Мишо!?
    Вземете се под ръчка със старите дружки от нафталина - Младен Червеняков, РОФчи, Пирински и заедно ще оправите нещата за столетницата!
    Дори ще сте "мнозинство" в следващия парламент....
    🤣😂🤣😂

    13:51 22.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Перо

    5 0 Отговор
    “Левицата” плати цената на лицемерите от червената буржоазия, които не трябваше да съществуват след 1989 г.!

    Коментиран от #29

    13:53 22.04.2026

  • 26 така е приятел

    3 0 Отговор
    няма безплатен обяд

    13:53 22.04.2026

  • 27 Алекс

    11 0 Отговор
    БСП бяха предупредени от своите избиратели, социолози, политолози и други, че при коалиция с Боко и Шиши ще отидат там, където отидоха Царя, РЗС, Атака и НФСБ - във вечна забрава. Те не послушаха никой, защото сложиха парите и интереса пред честта и достойнството.

    Коментиран от #30

    13:54 22.04.2026

  • 28 бай Илия

    4 2 Отговор
    Просто бабичките които регулярно гласуваха за Партията поизмряха, а друг не им се връзва... Естествени процеси

    13:57 22.04.2026

  • 29 Перо

    1 7 Отговор

    До коментар #25 от "Перо":

    Слава Украина и президент Зеленски

    14:01 22.04.2026

  • 30 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Алекс":

    Ти пък си интересен, кво им пука на ръководството за някаква партия, чест и достойнство!
    Разсъждават така - един живот живеем, да се осигурим сега, както и поколенията си пък на електората.... 🍼

    14:03 22.04.2026

  • 31 ккьллььл

    5 0 Отговор
    левицта плаща за тва че се прегръщахте с мюслите преди десетина години, наскоро подкрепихте врагът си боко с неква си коалициия, а и не се погрижихте с нищо за вашите умиращи пенсионери ...така ви намяляха поддръжниците

    14:05 22.04.2026

  • 32 Цвете

    4 0 Отговор
    ДА СИ СОЦИАЛИСТ Е ДОСТОЙНО.НО ГРАБЕЖА ЗАПОЧНА ИМЕННО ОТ ТАЗИ ПАРТИЯ И НЕ СЕ СПРЯХТЕ.ДОСТА МИЛИОНЕРИ ,КОГАТО ДОКАЖАТ КАК СА ЗАБОГАТЯЛИ ,ТОГАВА ХОРАТА ЩЕ ВИ ПОДКРЕПЯТ. 🥹🎲🎃🐷🇧🇬

    14:17 22.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Когато се научат

    5 0 Отговор
    да вдигат работнически стачки.Ще станат лява партия.

    14:23 22.04.2026

  • 35 Когато

    5 0 Отговор
    една партия гласува закони и работи против ХОРАТА , така се получава на следващите избори . Да им е честито !

    14:29 22.04.2026

  • 36 Томе ,

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тома":

    Отвечай ..

    14:41 22.04.2026

  • 37 От чужбина

    0 0 Отговор
    Повече не ни занимавайте кой какво казал в/от тази партиика. Да залязват по-бързо.

    14:43 22.04.2026

  • 38 А БРЕ МИКОВ!

    2 0 Отговор
    Сипи си една ракия да почнеш да мислиш по-трезво! Вашият електорат от край време беше застаряващ…още на събранията и митингите през 90-те г избутвахте младите напред за да не се виждат белите коси. Е човек не е вечен, дори и да гласува за БСП умира и друг се ражда…Освен това вие издигнахте Радев и той се оказа по-добър от вашите лидери. Ако не беше той, сега щяхте да сте в парламента, но след 4 г нямаше да бъдете…със сигурност. Такова е естеството на нещата!

    14:47 22.04.2026

  • 39 Първанов

    2 2 Отговор
    Всички големи вини и катастрофи принадлежат на нереформираната след промените БКП-БСП. Те ни натресоха и този позор Радев. Кел файда, че си платиха, годините изгубени за България няма как да се върнат!

    14:54 22.04.2026

  • 40 Реалист

    2 0 Отговор
    Що не ви припозна Фатмака ве, комуняги?! Щото и хитрец и ви хвърли на кучетата...

    14:59 22.04.2026

  • 41 Те Пък !

    1 0 Отговор
    Те Пък !

    Като Че Ли !

    Откриват !

    Америка !

    Всичко Каквото !

    Трябва Да се Направи !

    Се Знае !

    От Години !

    Такива !

    Слепи !

    Кранти !

    Ли Са ?

    Коментиран от #42

    15:02 22.04.2026

  • 42 И Това Ми Било !

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Те Пък !":

    И Това Ми Било !

    Президент !

    Да Събере !

    Такъв !

    Скапан !

    Антураж !

    Коментиран от #43

    15:06 22.04.2026

  • 43 Какви Ли ?

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "И Това Ми Било !":

    Какви Ли ?

    Изненади !

    Ще ни Поднесе !

    В Народното Събрание !

    15:13 22.04.2026

  • 44 Шаран БГ

    3 0 Отговор
    В тъй нареченото БСП действително се присламчиха и останаха само страхливци и подлеци, жадни за власт и пари хорица. През всичките тези години и за напред, ако продължават да се назовават" наследници" на БРСДП и БКП, мнозина само ще плюят настрани с отвращение от тях !! Защото след 1989 г. бързаха да присвояват и приватизират, да грабят и унищожават всичко създадено от доблестният български работник . И сега продължава в "демократичната" Рекспублика България страха дори от думичката "работник". Във всички предприятия и организации има само "служители". " Работник" се употребява единствено, когато някой сиромах бъде премазан, убит, смачкан физически при изпълнение на "служебните" си задължения.
    Свалям шапка на чехските комунисти. Имат си КОМУНИСТИЧЕСКА партия с представителство в парламента. Че на всичкото отгоре имат и РАБОТНИЧЕСКА политическа партия. И двете ангажирани за съдбата на обикновения човек !!
    Нашите нещастни "комунисти", особено след 70-75 -те години, бяха срам и позор за комунистическото движение и идеи. А след като се оттърваха от бай Тошо, взеха че станаха социалисти !? Хайде холан.......... Че имаше през тези 36 години вярващи, че тези наистина ще изпълняват някакви социални функции, а не само да плещят. Видяхме ги... и те се видяха колко пари струват !!

    15:15 22.04.2026

  • 45 Какви левици

    1 0 Отговор
    какви десници бе. С какво вие сте по-умни от хората, че да казвате какво трябва да се случи. Вече има и изкуствен интелект така че такива ла.нвози като вас са излишни по целият свят.

    15:38 22.04.2026

  • 46 рогулят

    3 0 Отговор
    някои си мислят пе Михаил Миков е беден нещастен и заравенкомунист. Хора събодете се господина е милионер.

    15:41 22.04.2026

  • 47 Пепи

    1 0 Отговор
    Споко, бе дърто комуне! Дишай спокойно! БСП 1, умре, да живее БСП 2! Пак вашите, ще са на власт, просто от същата манджа но, претоплена! Времената се менят, но колкото и да се менят, пак комунетата, ще управляват България! Бъди рахат, дишай спокойно, най много централата на ул. Позитано 20, да стане центарала на новото БСП 2, за старото БСП, се едно мазе, ще се намери, нали сте си бойни другари с др. Радев и сие!

    15:48 22.04.2026

  • 48 Анонимен

    0 0 Отговор
    Тъй е като предишния председател лижеше задника на Борисов за лична облага

    16:01 22.04.2026

  • 49 Тези

    0 0 Отговор
    То едните не бяха ли от КГБ.А другите от ГРУ.
    Досега правеха саботажи с централите,с Боташ и кредити.Сега няма кой да им пречи.Руската завера успя.Сега почват скандалите С ЕС и пр.

    16:12 22.04.2026