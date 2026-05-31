Светослав Иванов: Деца завинаги

31 Май, 2026 21:00

Нашето поколение видя как наркотиците убиват хора, които познавахме по име. Днешното поколение е изправено пред същата опасност, само че в дигитален вид

Голямото зарибяване тръгна от центъра. Централните квартали на София бяха първата мишена на продавачите на смърт.
Първо дойде хероинът. Кафявата смес, която в началото на 90-те смесваха с какво ли не, за да увеличат грамажа.

Години по-късно като журналист видях с очите си плантациите в Афганистан и опиумните сергии на централния пазар в Кабул, където дрогата се продаваше на килограм редом до зеленчуците и карантията от закланите животни. Но години по-рано видях какво могат да причинят наркотиците на нормалните, добри и работещи семейства.

В началото на 90-те нашето поколение растеше в хаоса между две системи. Времето, в което децата имаха много повече свобода, но и толкова повече рискове. Времето на мутрите, времето на хиперинфлацията, която стопяваше заплатите на нашите родители.

Времето на обърканите мечти, в които учителят, лекарят и ученият взимаха по няколко долара месечно, а апартамент в София струваше колкото два модерни компютъра. Зората на чалгата, мисълта за бягство и дребните далавери. Да учиш не беше особено модерно. После се оказа, че е било.

Малцина знаеха какво идва към нашето поколение. Нямаше "ни GSM-и, ни интернет", както пее един приятел, а дрогата беше нещо непознато, с което цяло поколение щеше да се запознае по най-трагичния и брутален начин.

Началото на 90-те. Всичко стартира като мода. След това идваше зависимостта, изнасянето на предмети от дома - първо малки, след това по-големи. Можеше да познаеш предстоящата трагедия по малките зеници, които ставаха като игли на карфица.

През тях надничаше смъртта.

Накрая, за съжаление, тя винаги идваше - неканена гостенка, която влизаше в домовете на семействата, които никога повече нямаше да бъдат същите. Пред очите ми са по-големите момчета и момичета от моя квартал, които си отидоха. А нашето поколение до голяма степен беше пожалено, защото при тази първа вълна на зарибяване, ние просто бяхме по-малките. И имахме примера - какво ще се случи, ако се подлъжем. Ако се подхлъзнем. Ако се поддадем.

Всички деца на 90-те знаят за какво говоря и съм сигурен, че тези думи в момента им навяват много спомени и нещо ги стяга в гърлото. Малцина се измъкнаха от подобна зависимост и за мен те са герои. Всеки, който се е преборил, е герой. Родителите му също.

Времената се промениха.

Хероинът се превърна в боклук, какъвто винаги е бил. А по Петричко и бабите взеха да садят индийски коноп в градините си. Успоредно с това в България навлязоха по-скъпите вещества ала-Марадона. Влезе и синтетиката, която пусна на улицата химия, която достига места в човешкия мозък, до които не би трябвало да достига.

Не знам дали си давате сметка какво означава това, млади приятели. Има бариери в мозъка, чиято цел е да не позволяват да бъдат преминавани, защото това случи ли се, е директно въздействие върху съзнанието, и подсъзнанието, и разсъдъка. Една доза може да те направи развалина за цял живот. Толкова опасно е това.

Времената се промениха още повече.

Дойдоха и GSM-и, и интернет. И изкуственият интелект дойде. И морето от информация, в което всички плуваме. Но това с дрогата продължава. След трагедията в Благоевград през седмицата с ужас научихме, че дрогата отдавна се продава през приложения, а дилърите често никога не виждат клиентите си. Вероятно затова нямат и угризения на съвестта.

Те не виждат с очите си какво причинява стоката, която продават. Не знаят дали тяхната доза е убила някого. Дрога пътува из България и Европа чрез фирми за бързи доставки. Често малките пратки се взимат от родителите, които изобщо не предполагат какво има вътре.

Разказвам ви всичко това, защото нашето поколение видя как наркотиците убиват хора, които познавахме по име. Днешното поколение е изправено пред същата опасност, само че в дигитален вид. Няма добри наркотици и няма подходящо време. И всеки има име. Има и живот.

В памет на всички момчета и момичета от моето детство, които смъртта отнесе твърде рано. Помня техните имена и до днес. Вие ще останете деца... завинаги. Деца, които не знаеха. А този коментар е за всички деца, които днес трябва да знаят.

Коментарът на журналиста е публикуван на страницата на bTV в интернет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 един ром в телевизията

    13 6 Отговор
    на дпс-гроб

    21:08 31.05.2026

  • 2 ООрана държава

    8 2 Отговор
    Стига публикувахте депресанти от частни зависими медии

    21:09 31.05.2026

  • 3 обективен

    6 2 Отговор
    Боко и шиши как мислите ,че станаха милиардери , и сега са депутати ,в место да лежат в затвора за сто години !

    21:15 31.05.2026

  • 4 Точен

    8 3 Отговор
    Иванов ли си, соро..ид ли си, мълчиш, че демокрацията е Злото. Тази напаст дойде от Запада и от евроеничарите, като почна от Филип Димитров, Иван Костов, царя, Станишев хазарчето, Бойко, Кирчо Просто, заедно с децата на "елита" на БКП. Как Путин успя за 15 г да редуцира 90 % наркоманията и 66 % пиянството? Ама правилните медии пишат политкоректно, този е от най-"правилните" мис..., т.е. журналистчета на кило... Дано има Нов Народен съд.

    Коментиран от #7

    21:18 31.05.2026

  • 5 Артилерист

    8 1 Отговор
    Наркотиците и опростачването са страшна напаст сред подрастващите. Виждам невръстни момчета, които се държат арогантно, вулгарно и без задръжки тормозят околните, които търпеливо понасят агресията им, щото не се знае какво ще им се случи. А при настоящата съдебна система като нищо ще бъдат наказани, ако ги сложат на мястото им. Не съм привърженик на наказанието, но такава разюзданост едва ли се поддава на убеждения. Няма да съм против, ако се въведе нещо като ТВУ и им вменят трудови възпитателни навици...

    21:24 31.05.2026

  • 6 Варна 3

    5 0 Отговор
    Нашите деца с нисък морал правят такива неща. Бюджетните партии като ГЕРБ и ДПС докараха до опростачване на народа. Сега са кресливи, некултурни, дрогирани и престъпници. Утре вдругиден като родят деца, ще ги възпитават по лошия начин, тъй като вече се увеличават броя на семействата, дето възпитават децата си зле.

    21:32 31.05.2026

  • 7 ОК добре

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Точен":

    Иванов е ром, телевизията е на боко и шишо, а демокрацията не е цвете. Но какво е демокрацията? Не е ли това, което ние си направим? Нима няма конкретни виновни за разпространението на наркотиците? Има и те не са само дилърите и вносителите. Те са и полицаите. Аз съм точно като детето на 90те, което описва Светослав Иванов. От Пловдив, една-две години по малък от съседчетата, които се закачиха за наркотиците, на едното родителите му продадоха апартамента си за да го пратят в комуна в Испания, други продадоха и отидоха в по-малък град за да сменят средата. Някои не оживяха, други така и не се откъснаха от наркотиците и влезнаха по затворите. А междувременно в Столипиново и сега се продават наркотици и полицията знае това много отдавна. Обществена тайна беше че дилърите си плащат. Да, сега има много по-различни начини за разпространение, вероятно голяма част не плащат такса спокойствие. Мисля че автора е напълно прав в позицията си. Друг е въпроса, че има и какво да се добави, но да мрънкаме срещу демокрацията, зад която стоят конкретни хора с тяхните действия и бездействия, не е много умно. Трябва да се назовават конкретно причините.

    Коментиран от #8

    21:39 31.05.2026

  • 8 Опозиционен журналист

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "ОК добре":

    БТВ си е с небългарско име, наричан като "Бартолайт ТВ". Тя е чалгаризирана корумпирана медия заедно с НОВА.

    21:43 31.05.2026

  • 9 Бахтимир

    2 1 Отговор
    Лоша стока са му дали, щом е още жив че и роптае....

    21:53 31.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Защо никой

    2 0 Отговор
    не поставя въпрос за това, кой управлява бизнеса? Вторачили са се в дилърите, които са само дребни изпълнители. Кой е главният виновник? Кой убива децата ни? Кажи, Светльо.

    21:59 31.05.2026

  • 13 Винкело

    1 0 Отговор
    При доказано разпространение - 10 години. Тъй като ще излезе след 6 - при рецидив: 15 години, без право на предсрочни благини. При трети случай да се приема "особено опасен рециив" - 20 години. Айде да ги видим тогава.

    22:09 31.05.2026

  • 14 Сенсей

    0 0 Отговор
    Наркоманията и демокрацията си вървят ръка за ръка

    22:11 31.05.2026