Началникът на канцеларията на Зеленски: Напълно реалистично е до зимата да сключим мирно споразумение с Москва

Началникът на канцеларията на украинския президент Кирило Буданов заяви, че според него е "реалистично" до зимата да се постигне споразумение за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски вчера каза в интервю за американската телевизия Си Би Ес, че иска преди настъпването на зимата да засили мирните преговори с Москва, които месеци наред са в задънена улица. Зеленски посочи, че трябва да се вземе предвид по-добрата стратегическа позиция, в която вече се намира Киев.
Водените с посредничеството на САЩ преговори за мир са в застой, тъй като Вашингтон се фокусира върху конфликта с Иран.
Буданов отбеляза, че очаква в близко бъдеще американска делегация да посети Москва и Киев, но не съобщи повече подробности.
"Инструкцията на президента е следната: да се направи опит тази война да се прекрати колкото се може по-скоро... за предпочитане преди зимата", заяви на брифинг началникът на канцеларията на Зеленски. "Според мен това е напълно точно, навременно и реалистично", добави Буданов.
Зеленски и други украински официални лица казват, че руските сухопътни сили са забавили настъплението си, докато Украйна е засилила атаките си с ракети с голям обсег по територията на Русия, нанасяйки удари основно върху обекти, свързани с петролната индустрия.
Високопоставен украински командир миналата седмица заяви, че Украйна има на разположение шест месеца, за да поеме инициативата на бойното поле и да укрепи позициите си за мирните преговори.
Украинският президент Володимир Зеленски каза, че армията на страната му вече може да нанася удари по логистични цели на Русия, разположени във всички окупирани от нея части на Украйна, предаде Ройтерс.
Той добави, че украинските сили са предприели действия, с които са предизвикали значителен недостиг на гориво на полуостров Крим и други контролирани от Москва райони.
"Нашите войски сега имат капацитета да достигнат руски военни логистични цели буквално в цялата дълбочина на временно окупираните територии", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение.
"На практика в източната и южната част на страната за окупатора вече почти не са останали безопасни маршрути", добави украинският президент.
По-рано днес Зеленски каза, че украинските сили по фронтовата линия "значително са се укрепили".
"Украинските позиции са силни и това е резултат, от който страната ни има голяма нужда. Резултат, който със сигурност ще окаже подкрепа при всички дипломатически ходове", написа Зеленски във Фейсбук след среща с ръководството на украинската армия.
Украинските партньори трябва да осъзнаят, че членството на Украйна в НАТО е не само необходимост от гледна точка на сигурността, но и икономически печеливш модел за бъдещето на Европа като цяло, заяви днес на форума „Архитектура на сигурността“ в Киев украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Укринформ.
Сибига изтъкна няколко ключови извода и приоритета с оглед на бъдещето, отбелязва агенцията.
„Първо: трябва трайно да заложим в мисленето си парадигмата, че сигурността е на първо място“, посочи министърът на външните работи на Украйна.
Според него всяко икономическо споразумение, инфраструктурен проект или стратегическа зависимост трябва да се оценява предимно през призмата на сигурността.
„Второ: не може да има друг вариант освен пълноправното членство на Украйна в Европейския съюз. И подобно на това съюзниците ни рано или късно ще трябва да осъзнаят, че Украйна в НАТО е най-икономически ефективният и рационален от гледна точка на сигурността модел за бъдещето на Европа. По-добре е за тях Украйна да е в НАТО, отколкото извън алианса“, каза Сибига.
Като трети приоритет украинският първи дипломат изложи реформата в международните институции в областта на безопасността.
„Няма да подаряваме на Русия ООН или ОССЕ. Имаме поетапни предложения за реформиране на ОССЕ, МААЕ и други институции. Това може да е първата стъпка към по-широко преосмисляне на цялата международна система за сигурност, включително Съвета за сигурност на ООН“, каза той.
В този контекст той подчерта, че „агресор с право на вето в Съвета за сигурност е присъда за цялата ни система за сигурност“. Освен това Сибига посочи, че международната общност трябва не само да определи условията на бъдещите споразумения с агресора, но и ясно да осмисли механизмите за реагиране на нарушенията.
„Политиката на разведряване завърши с война. Само възпирането може да възстанови мира. Днес инструментите за запазване на сигурността са ресурс, чиято цена се увеличава всеки ден. А Украйна вече се е превърнала в един от ключовите източници на този ресурс в световен мащаб“, заключи той.
Ръководителят на руската държавна корпорация "Росатом" Алексей Лихачов обсъди с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси ситуацията в Запорожката АЕЦ в окупираната от Москва част от Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на "Росатом".
В изявлението се казва, че основна тема на разговора са били опасенията във връзка със сигурността на ядреното съоръжение.
"Росатом" каза в събота, че украински дрон е поразил Запорожката АЕЦ, но добави, че ключовото оборудване е останало невредимо.
Украинската армия отрече да е атакувала съоръжението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Или
Коментиран от #16
22:42 01.06.2026
2 Овчар
Коментиран от #9
22:42 01.06.2026
3 Град Козлодуй
22:42 01.06.2026
4 Ама нема лабаво
22:45 01.06.2026
5 Да Очевидно е че
Щом и най Простите Русофили вече прогледнаха
22:45 01.06.2026
6 стоян георгиев
22:45 01.06.2026
7 Не плачи,
22:46 01.06.2026
8 име
Коментиран от #15
22:46 01.06.2026
9 Ра ра Ра...а.раа
До коментар #2 от "Овчар":🤡🤡🤡🤡
22:46 01.06.2026
10 зИленски
22:47 01.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хохо Бохо
Коментиран от #14
22:48 01.06.2026
13 Митака
22:49 01.06.2026
14 Да знаем
До коментар #12 от "Хохо Бохо":Няма хора, фронтът се разпада.
И така пета година
Мдаа.
22:50 01.06.2026
15 Ол1гофрен,
До коментар #8 от "име":Някой нещо те лъготи.
22:50 01.06.2026
16 Минск-16
До коментар #1 от "Или":Смятай, за какво става дума, щом братушките се бият пета година с един тотално продрусан наркоман, който само краде и друса в чужбина. Дори не стъпва в Улрайна. А като Залужни командваше, Украйна си върна половината окупирани земи и освободи 50 000 кв. км и прогони руската армия от западния бряг на Днепър.
А ако той се върне?!?
Коментиран от #20, #21, #25, #29
22:52 01.06.2026
17 Следствения комитет
Капитулация, Народен съд на бандеровците в Донецк и към лагерите в тундрата.
22:52 01.06.2026
18 Ехааа...😂!
Това май е гимназиална снимка на Зели,когато още не е почнал да употребява наркотици и е свеж,като морковче...,а пък сега ..не ми говори...😮💨🙄😨!
Коментиран от #32
22:52 01.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ако се върне ли?!
До коментар #16 от "Минск-16":Да,ама ,,ако"-то мирише и то много мирише...!
Дори и да цопва в златната тоалетна на любимеца ти-Зелко...!
22:56 01.06.2026
21 Рублевка
До коментар #16 от "Минск-16":Руснаците се изтеглиха, защото Залужни взриви Каховка, построена от СССР и наводни Украйна. Сега могат да взривят АЕЦ, построена от СССР или някоя друга гадост да направят. Бандеровците са особен вид маниаци. Убийци и терористи.
Коментиран от #24, #26, #34
22:56 01.06.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
И МИРНИЯ ДОГОВОР ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ ПОДПИСАН В КИЕВ :)
22:58 01.06.2026
23 Биби
22:59 01.06.2026
24 Центовка
До коментар #21 от "Рублевка":Изобщо всичко построено в Украйна е построено от СССР...!
ФАКТ!
Коментиран от #28, #30, #40
23:00 01.06.2026
25 Всички
До коментар #16 от "Минск-16":Си въобразявате, че с голям кеф чакам Украйна да бъде унищожена! Мразя войната, в която се избиват бели хора, христиани. Но ако Путин иска да оцелее, ще трябва да приключи въпроса тази година, по един или друг начин!
23:00 01.06.2026
26 Баба Радка
До коментар #21 от "Рублевка":Момче завий се с един мокър чаршаф да ти изтегли температурата.
23:00 01.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 А ГДЕ
До коментар #24 от "Центовка":СССР?
Коментиран от #33
23:01 01.06.2026
29 По-скоро!
До коментар #16 от "Минск-16":Зели да се моли да не се завърне Залужни,щото същият е мераклия за поста на Зелко и то имаш доста големи шансове,това да се случи...!
23:03 01.06.2026
30 Рублевка
До коментар #24 от "Центовка":Как да им обясня на центаците. Все едно български генерал да взриви язовир Искър, да наводни София. И да взриви АЕЦ Козлодуй и да зарази Северна България и Румъния. Това са бандеровците. Залужни взриви Каховка, а сега обстрелват постоянно Запорожката АЕЦ.
23:04 01.06.2026
31 Читател
23:04 01.06.2026
32 Ха ха
До коментар #18 от "Ехааа...😂!":Ти виж актуална снимка на епилираният кремълски убитак.Всеки път е различен взависимост къде са му навряли повече ботокс.😎😄🤣
Коментиран от #35
23:06 01.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Минск-16
До коментар #21 от "Рублевка":Каховка я взривиха руснаците. Както и Антоновския мост, защото украинците ги бяха подгонили. За тогава, това беше единственото им решение да ги спрат, ама сега няма как да минат на десния бряг.
Коментиран от #46
23:08 01.06.2026
35 Хе,хе...!
До коментар #32 от "Ха ха":Отклоняваш въпроса...но поне си забавен...🤣😝😂!
23:08 01.06.2026
36 Сатана Z
23:08 01.06.2026
37 Зеления път
23:09 01.06.2026
38 Гориил
23:13 01.06.2026
39 Мъдрецът
23:14 01.06.2026
40 Али
До коментар #24 от "Центовка":Както всичко построено в русия е построено от СССР.
23:23 01.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Мнението ми
23:29 01.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #34 от "Минск-16":Няма нужда руснаците да минават Днепър. Япония как капитулира без американците да превземат Токио. Първо на примера на Лвов ще Путин ще покаже, какво ще се случи на Киев, ако не капитулира.
Мирът е хубаво нещо, но на какви условия решава победителя. Особено щом е най-голямата ядрена сила.
Коментиран от #48
23:42 01.06.2026
47 878
23:44 01.06.2026
48 Ол1гофрен,
До коментар #46 от "Хахаха!🎺🥳😀":СССР като ядрена сила ядоха калай в Афганистан.
Коментиран от #51
23:45 01.06.2026
49 Хахаха!🎺🥳😀
23:48 01.06.2026
50 Статус куо
Не искаме да влизаме в Нато
Няма да убиваме собстените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
Ще спазваме Минските споразумения,одобрени от Съвета за сигурност на ООН. .
Отхвърляаме настояването на Борис Джонсън за продължаване на войната и насъсването му да воюват славяни, от два братски народа
Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
Чрез:
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Неспазване Минските споразумения, одобрени от Сювета за сигурност на ООН.
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиаране на Майдана
Зеленият наркоман е виновен за войната, макар,че беше избран да няма война. С помощта на Запада провокира войната. Обществена тайна е, че координацията, зареждане на данните за целите, логистиката се извършва от Нато. Предполага това се извършва извън Украйна. Защо не, да става от координационен център в България?
На украинците остава само да натиснат копчето.
23:52 01.06.2026
51 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #48 от "Ол1гофрен,":Откъде накъде? В Афганистан за 10 години СССР даде жертви колкото за един ден през ВСВ. Афганци са убити около 2 милиона.
Като видяха, че насила хубост не става и трябва да избият цял Афганистан, Съветите се изтеглиха НЕПОБЕДЕНИ.
23:53 01.06.2026
52 6135
Всички са съгласни:
Изтегляте се и оставяте Запорожието и Одеса на Русия и е напълно реалистично даже до лятото да сключите примирие.
Коментиран от #53
23:55 01.06.2026
53 Да, да.....доообре
До коментар #52 от "6135":🤡🤡🤡🤡
23:57 01.06.2026
54 Хахаха!🎺🥳😀
23:58 01.06.2026
55 Поправка
00:04 02.06.2026
56 И сега е реалистично
00:09 02.06.2026
57 Хайо
00:10 02.06.2026