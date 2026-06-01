Началникът на канцеларията на Зеленски: Напълно реалистично е до зимата да сключим мирно споразумение с Москва
  Тема: Украйна

1 Юни, 2026 22:40, обновена 1 Юни, 2026 22:54

Високопоставен украински командир миналата седмица заяви, че Киев има на разположение шест месеца, за да поеме инициативата на бойното поле и да укрепи позициите си за мирните преговори

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Началникът на канцеларията на украинския президент Кирило Буданов заяви, че според него е "реалистично" до зимата да се постигне споразумение за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски вчера каза в интервю за американската телевизия Си Би Ес, че иска преди настъпването на зимата да засили мирните преговори с Москва, които месеци наред са в задънена улица. Зеленски посочи, че трябва да се вземе предвид по-добрата стратегическа позиция, в която вече се намира Киев.

Водените с посредничеството на САЩ преговори за мир са в застой, тъй като Вашингтон се фокусира върху конфликта с Иран.

Буданов отбеляза, че очаква в близко бъдеще американска делегация да посети Москва и Киев, но не съобщи повече подробности.

"Инструкцията на президента е следната: да се направи опит тази война да се прекрати колкото се може по-скоро... за предпочитане преди зимата", заяви на брифинг началникът на канцеларията на Зеленски. "Според мен това е напълно точно, навременно и реалистично", добави Буданов.

Зеленски и други украински официални лица казват, че руските сухопътни сили са забавили настъплението си, докато Украйна е засилила атаките си с ракети с голям обсег по територията на Русия, нанасяйки удари основно върху обекти, свързани с петролната индустрия.

Високопоставен украински командир миналата седмица заяви, че Украйна има на разположение шест месеца, за да поеме инициативата на бойното поле и да укрепи позициите си за мирните преговори.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че армията на страната му вече може да нанася удари по логистични цели на Русия, разположени във всички окупирани от нея части на Украйна, предаде Ройтерс.

Той добави, че украинските сили са предприели действия, с които са предизвикали значителен недостиг на гориво на полуостров Крим и други контролирани от Москва райони.

"Нашите войски сега имат капацитета да достигнат руски военни логистични цели буквално в цялата дълбочина на временно окупираните територии", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение.

"На практика в източната и южната част на страната за окупатора вече почти не са останали безопасни маршрути", добави украинският президент.

По-рано днес Зеленски каза, че украинските сили по фронтовата линия "значително са се укрепили".

"Украинските позиции са силни и това е резултат, от който страната ни има голяма нужда. Резултат, който със сигурност ще окаже подкрепа при всички дипломатически ходове", написа Зеленски във Фейсбук след среща с ръководството на украинската армия.

Украинските партньори трябва да осъзнаят, че членството на Украйна в НАТО е не само необходимост от гледна точка на сигурността, но и икономически печеливш модел за бъдещето на Европа като цяло, заяви днес на форума „Архитектура на сигурността“ в Киев украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Укринформ.

Сибига изтъкна няколко ключови извода и приоритета с оглед на бъдещето, отбелязва агенцията.

„Първо: трябва трайно да заложим в мисленето си парадигмата, че сигурността е на първо място“, посочи министърът на външните работи на Украйна.

Според него всяко икономическо споразумение, инфраструктурен проект или стратегическа зависимост трябва да се оценява предимно през призмата на сигурността.

„Второ: не може да има друг вариант освен пълноправното членство на Украйна в Европейския съюз. И подобно на това съюзниците ни рано или късно ще трябва да осъзнаят, че Украйна в НАТО е най-икономически ефективният и рационален от гледна точка на сигурността модел за бъдещето на Европа. По-добре е за тях Украйна да е в НАТО, отколкото извън алианса“, каза Сибига.

Като трети приоритет украинският първи дипломат изложи реформата в международните институции в областта на безопасността.

„Няма да подаряваме на Русия ООН или ОССЕ. Имаме поетапни предложения за реформиране на ОССЕ, МААЕ и други институции. Това може да е първата стъпка към по-широко преосмисляне на цялата международна система за сигурност, включително Съвета за сигурност на ООН“, каза той.

В този контекст той подчерта, че „агресор с право на вето в Съвета за сигурност е присъда за цялата ни система за сигурност“. Освен това Сибига посочи, че международната общност трябва не само да определи условията на бъдещите споразумения с агресора, но и ясно да осмисли механизмите за реагиране на нарушенията.

„Политиката на разведряване завърши с война. Само възпирането може да възстанови мира. Днес инструментите за запазване на сигурността са ресурс, чиято цена се увеличава всеки ден. А Украйна вече се е превърнала в един от ключовите източници на този ресурс в световен мащаб“, заключи той.

Ръководителят на руската държавна корпорация "Росатом" Алексей Лихачов обсъди с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси ситуацията в Запорожката АЕЦ в окупираната от Москва част от Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на "Росатом".

В изявлението се казва, че основна тема на разговора са били опасенията във връзка със сигурността на ядреното съоръжение.

"Росатом" каза в събота, че украински дрон е поразил Запорожката АЕЦ, но добави, че ключовото оборудване е останало невредимо.

Украинската армия отрече да е атакувала съоръжението.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Или

    21 12 Отговор
    Началника не си говори със Зелю, защото Зелю го е страх да ходи в Украйна, или Зелю вече не е фактор, и ще го готвят!!!

    Коментиран от #16

    22:42 01.06.2026

  • 2 Овчар

    18 11 Отговор
    Вижда му се края на зеления сопол , по интересно ми е как елегантно ще го изоставят медиите какво ще измислят...?

    Коментиран от #9

    22:42 01.06.2026

  • 3 Град Козлодуй

    34 11 Отговор
    Украйна не е държава а трритория, руска територия

    22:42 01.06.2026

  • 4 Ама нема лабаво

    25 9 Отговор
    Путин лично кани Зелю в Москва да подпише мира и.. капитулацията!!!

    22:45 01.06.2026

  • 5 Да Очевидно е че

    12 19 Отговор
    Русия се Пуща от хорото
    Щом и най Простите Русофили вече прогледнаха

    22:45 01.06.2026

  • 6 стоян георгиев

    12 20 Отговор
    Русия е изправена пред тежки решения.трябва да се изтегли и да плаща репарации.другата опция е доста по лоша.

    22:45 01.06.2026

  • 7 Не плачи,

    18 8 Отговор
    зелена шушумиго! Първо капитулация, назначаване на руска комендатура, арест на бандеровците и Народен съд в Донецк.

    22:46 01.06.2026

  • 8 име

    19 8 Отговор
    Явно се заформя поредната перемога, но се съмнявам че ще я бъде, защото наркомана отдавна спря да обикаля из ЕССР да проси пари и оръжие с поредния план за победа. А без план нищо не става. Не че с план ставаше, ама сега още по-малко ще стане.

    Коментиран от #15

    22:46 01.06.2026

  • 9 Ра ра Ра...а.раа

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    🤡🤡🤡🤡

    22:46 01.06.2026

  • 10 зИленски

    15 5 Отговор
    ЗИМАТА СМЕ ОТНОВО НА ТЪМНО И СТУДЕНО

    22:47 01.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хохо Бохо

    17 6 Отговор
    Няма да има споразумение, ще има КАПИТУЛАЦИЯ

    Коментиран от #14

    22:48 01.06.2026

  • 13 Митака

    12 5 Отговор
    Зеле, ти си уникум! Мечтател...

    22:49 01.06.2026

  • 14 Да знаем

    10 5 Отговор

    До коментар #12 от "Хохо Бохо":

    Няма хора, фронтът се разпада.
    И така пета година
    Мдаа.

    22:50 01.06.2026

  • 15 Ол1гофрен,

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Някой нещо те лъготи.

    22:50 01.06.2026

  • 16 Минск-16

    9 13 Отговор

    До коментар #1 от "Или":

    Смятай, за какво става дума, щом братушките се бият пета година с един тотално продрусан наркоман, който само краде и друса в чужбина. Дори не стъпва в Улрайна. А като Залужни командваше, Украйна си върна половината окупирани земи и освободи 50 000 кв. км и прогони руската армия от западния бряг на Днепър.
    А ако той се върне?!?

    Коментиран от #20, #21, #25, #29

    22:52 01.06.2026

  • 17 Следствения комитет

    12 8 Отговор
    на РФ е подготвил хиляди и хиляди дела за главатарите на хунтата и извършителите на военни престъпления. Всичко е документирано. Кой, къде и какво е извършил.
    Капитулация, Народен съд на бандеровците в Донецк и към лагерите в тундрата.

    22:52 01.06.2026

  • 18 Ехааа...😂!

    13 7 Отговор
    Ква е тая свежарска снимка на Зелко,ве...?!
    Това май е гимназиална снимка на Зели,когато още не е почнал да употребява наркотици и е свеж,като морковче...,а пък сега ..не ми говори...😮‍💨🙄😨!

    Коментиран от #32

    22:52 01.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ако се върне ли?!

    9 7 Отговор

    До коментар #16 от "Минск-16":

    Да,ама ,,ако"-то мирише и то много мирише...!
    Дори и да цопва в златната тоалетна на любимеца ти-Зелко...!

    22:56 01.06.2026

  • 21 Рублевка

    9 8 Отговор

    До коментар #16 от "Минск-16":

    Руснаците се изтеглиха, защото Залужни взриви Каховка, построена от СССР и наводни Украйна. Сега могат да взривят АЕЦ, построена от СССР или някоя друга гадост да направят. Бандеровците са особен вид маниаци. Убийци и терористи.

    Коментиран от #24, #26, #34

    22:56 01.06.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 6 Отговор
    БРАТУШКИТЕ ЯКО ПОДПУКАХА ВЕРМАХТА
    ....
    И МИРНИЯ ДОГОВОР ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ ПОДПИСАН В КИЕВ :)

    22:58 01.06.2026

  • 23 Биби

    5 6 Отговор
    Важното е Израел да превземе целия Ливан плюс Газа и да за вре атомни бомби до Исранския г ъс

    22:59 01.06.2026

  • 24 Центовка

    8 11 Отговор

    До коментар #21 от "Рублевка":

    Изобщо всичко построено в Украйна е построено от СССР...!
    ФАКТ!

    Коментиран от #28, #30, #40

    23:00 01.06.2026

  • 25 Всички

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "Минск-16":

    Си въобразявате, че с голям кеф чакам Украйна да бъде унищожена! Мразя войната, в която се избиват бели хора, христиани. Но ако Путин иска да оцелее, ще трябва да приключи въпроса тази година, по един или друг начин!

    23:00 01.06.2026

  • 26 Баба Радка

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Рублевка":

    Момче завий се с един мокър чаршаф да ти изтегли температурата.

    23:00 01.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А ГДЕ

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Центовка":

    СССР?

    Коментиран от #33

    23:01 01.06.2026

  • 29 По-скоро!

    2 6 Отговор

    До коментар #16 от "Минск-16":

    Зели да се моли да не се завърне Залужни,щото същият е мераклия за поста на Зелко и то имаш доста големи шансове,това да се случи...!

    23:03 01.06.2026

  • 30 Рублевка

    3 7 Отговор

    До коментар #24 от "Центовка":

    Как да им обясня на центаците. Все едно български генерал да взриви язовир Искър, да наводни София. И да взриви АЕЦ Козлодуй и да зарази Северна България и Румъния. Това са бандеровците. Залужни взриви Каховка, а сега обстрелват постоянно Запорожката АЕЦ.

    23:04 01.06.2026

  • 31 Читател

    7 4 Отговор
    До тогава вече няма да има украинци с любезното съдействие на САЩ.От 48 милиона сега са 12 предимно пенсионери и жени тези които са отделени са с такова психо травми че не са нормални,в предишна статия даже беше обяснено че са наркомани.

    23:04 01.06.2026

  • 32 Ха ха

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Ехааа...😂!":

    Ти виж актуална снимка на епилираният кремълски убитак.Всеки път е различен взависимост къде са му навряли повече ботокс.😎😄🤣

    Коментиран от #35

    23:06 01.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Минск-16

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Рублевка":

    Каховка я взривиха руснаците. Както и Антоновския мост, защото украинците ги бяха подгонили. За тогава, това беше единственото им решение да ги спрат, ама сега няма как да минат на десния бряг.

    Коментиран от #46

    23:08 01.06.2026

  • 35 Хе,хе...!

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "Ха ха":

    Отклоняваш въпроса...но поне си забавен...🤣😝😂!

    23:08 01.06.2026

  • 36 Сатана Z

    2 5 Отговор
    Нарича се : "Безусловна капитулация"

    23:08 01.06.2026

  • 37 Зеления път

    6 4 Отговор
    Зеленото ще го "похарчат" и после всичките му приятели и тези, които го желаят, ще кажат в един глас- "Ама, Зеленски се оказа голям боклук, как ни излъга всички"..

    23:09 01.06.2026

  • 38 Гориил

    3 5 Отговор
    Когато на Бандера му свършат европейските пари.

    23:13 01.06.2026

  • 39 Мъдрецът

    3 7 Отговор
    Зелето иска да каже че до зимата ще откине главата на пaтката която се крие у бункера! Казвам пaтката, защото тук може да има малки деца!

    23:14 01.06.2026

  • 40 Али

    9 2 Отговор

    До коментар #24 от "Центовка":

    Както всичко построено в русия е построено от СССР.

    23:23 01.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мнението ми

    4 1 Отговор
    Загубите на агресора са колосални.

    23:29 01.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хахаха!🎺🥳😀

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Минск-16":

    Няма нужда руснаците да минават Днепър. Япония как капитулира без американците да превземат Токио. Първо на примера на Лвов ще Путин ще покаже, какво ще се случи на Киев, ако не капитулира.
    Мирът е хубаво нещо, но на какви условия решава победителя. Особено щом е най-голямата ядрена сила.

    Коментиран от #48

    23:42 01.06.2026

  • 47 878

    3 2 Отговор
    Въпрос на време е да загубят спътника си, с който с изключителна резолюция разузнават и войната може би свършва. Ако в първите месеци Мъск не им беше помогнал с комуникацията, войната също свършваше. За сега ситуацията се изравни и на двете дами-диктаторски и реваншистки им потеклото ли ги те. Да видим, ама едва ли ще е скоро.

    23:44 01.06.2026

  • 48 Ол1гофрен,

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    СССР като ядрена сила ядоха калай в Афганистан.

    Коментиран от #51

    23:45 01.06.2026

  • 49 Хахаха!🎺🥳😀

    1 3 Отговор
    Като му докладваха, какво се е случило в Хирушима и Нагазаки, японският император вдигна ръчичките, без американците да превземат Токио. С бандерия ще се случи същото.

    23:48 01.06.2026

  • 50 Статус куо

    2 3 Отговор
    Щеше ли да има война, ако Зеленски беше казал:

    Не искаме да влизаме в Нато
    Няма да убиваме собстените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
    Ще спазваме Минските споразумения,одобрени от Съвета за сигурност на ООН. .
    Отхвърляаме настояването на Борис Джонсън за продължаване на войната и насъсването му да воюват славяни, от два братски народа

    Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
    Чрез:
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Неспазване Минските споразумения, одобрени от Сювета за сигурност на ООН.
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиаране на Майдана
    Зеленият наркоман е виновен за войната, макар,че беше избран да няма война. С помощта на Запада провокира войната. Обществена тайна е, че координацията, зареждане на данните за целите, логистиката се извършва от Нато. Предполага това се извършва извън Украйна. Защо не, да става от координационен център в България?
    На украинците остава само да натиснат копчето.

    23:52 01.06.2026

  • 51 Хахаха!🎺🥳😀

    0 3 Отговор

    До коментар #48 от "Ол1гофрен,":

    Откъде накъде? В Афганистан за 10 години СССР даде жертви колкото за един ден през ВСВ. Афганци са убити около 2 милиона.
    Като видяха, че насила хубост не става и трябва да избият цял Афганистан, Съветите се изтеглиха НЕПОБЕДЕНИ.

    23:53 01.06.2026

  • 52 6135

    1 2 Отговор
    "Напълно реалистично е до зимата да сключим мирно споразумение с Москва"

    Всички са съгласни:
    Изтегляте се и оставяте Запорожието и Одеса на Русия и е напълно реалистично даже до лятото да сключите примирие.

    Коментиран от #53

    23:55 01.06.2026

  • 53 Да, да.....доообре

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "6135":

    🤡🤡🤡🤡

    23:57 01.06.2026

  • 54 Хахаха!🎺🥳😀

    1 3 Отговор
    Украинския сенат трябва да отстрани Зеленски, както римските сенатори отстранили Юлий Цезар за узурпиране на властта и жертвите във войната. Инак за всичките тях лошо. Военен съд в Донецк и мините в Сибир.

    23:58 01.06.2026

  • 55 Поправка

    0 1 Отговор
    Зеленски вече не е президент, и не се казва Володимир, а Владимир - по кръщелно .И ще победи Русия, ама на куково лято. За сведение на Bg. журналята, доста скромни интелектуално.

    00:04 02.06.2026

  • 56 И сега е реалистично

    0 1 Отговор
    какво да чакате чак зимата. Само трябва да си приберете последните армейски остатъци зад Днепър. А, и да напуснете Одеса. Че там 2014-та ........... те.

    00:09 02.06.2026

  • 57 Хайо

    0 1 Отговор
    Ясно е ,че в Украйна сред политическия ... Няма нормални хора .Щели да печелят войната ....

    00:10 02.06.2026

