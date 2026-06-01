Началникът на канцеларията на Зеленски: Напълно реалистично е до зимата да сключим мирно споразумение с Москва

Началникът на канцеларията на украинския президент Кирило Буданов заяви, че според него е "реалистично" до зимата да се постигне споразумение за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски вчера каза в интервю за американската телевизия Си Би Ес, че иска преди настъпването на зимата да засили мирните преговори с Москва, които месеци наред са в задънена улица. Зеленски посочи, че трябва да се вземе предвид по-добрата стратегическа позиция, в която вече се намира Киев.

Водените с посредничеството на САЩ преговори за мир са в застой, тъй като Вашингтон се фокусира върху конфликта с Иран.

Буданов отбеляза, че очаква в близко бъдеще американска делегация да посети Москва и Киев, но не съобщи повече подробности.

"Инструкцията на президента е следната: да се направи опит тази война да се прекрати колкото се може по-скоро... за предпочитане преди зимата", заяви на брифинг началникът на канцеларията на Зеленски. "Според мен това е напълно точно, навременно и реалистично", добави Буданов.

Зеленски и други украински официални лица казват, че руските сухопътни сили са забавили настъплението си, докато Украйна е засилила атаките си с ракети с голям обсег по територията на Русия, нанасяйки удари основно върху обекти, свързани с петролната индустрия.

Високопоставен украински командир миналата седмица заяви, че Украйна има на разположение шест месеца, за да поеме инициативата на бойното поле и да укрепи позициите си за мирните преговори.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че армията на страната му вече може да нанася удари по логистични цели на Русия, разположени във всички окупирани от нея части на Украйна, предаде Ройтерс.

Той добави, че украинските сили са предприели действия, с които са предизвикали значителен недостиг на гориво на полуостров Крим и други контролирани от Москва райони.

"Нашите войски сега имат капацитета да достигнат руски военни логистични цели буквално в цялата дълбочина на временно окупираните територии", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение.

"На практика в източната и южната част на страната за окупатора вече почти не са останали безопасни маршрути", добави украинският президент.

По-рано днес Зеленски каза, че украинските сили по фронтовата линия "значително са се укрепили".

"Украинските позиции са силни и това е резултат, от който страната ни има голяма нужда. Резултат, който със сигурност ще окаже подкрепа при всички дипломатически ходове", написа Зеленски във Фейсбук след среща с ръководството на украинската армия.

Украинските партньори трябва да осъзнаят, че членството на Украйна в НАТО е не само необходимост от гледна точка на сигурността, но и икономически печеливш модел за бъдещето на Европа като цяло, заяви днес на форума „Архитектура на сигурността“ в Киев украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Укринформ.

Сибига изтъкна няколко ключови извода и приоритета с оглед на бъдещето, отбелязва агенцията.

„Първо: трябва трайно да заложим в мисленето си парадигмата, че сигурността е на първо място“, посочи министърът на външните работи на Украйна.

Според него всяко икономическо споразумение, инфраструктурен проект или стратегическа зависимост трябва да се оценява предимно през призмата на сигурността.

„Второ: не може да има друг вариант освен пълноправното членство на Украйна в Европейския съюз. И подобно на това съюзниците ни рано или късно ще трябва да осъзнаят, че Украйна в НАТО е най-икономически ефективният и рационален от гледна точка на сигурността модел за бъдещето на Европа. По-добре е за тях Украйна да е в НАТО, отколкото извън алианса“, каза Сибига.

Като трети приоритет украинският първи дипломат изложи реформата в международните институции в областта на безопасността.

„Няма да подаряваме на Русия ООН или ОССЕ. Имаме поетапни предложения за реформиране на ОССЕ, МААЕ и други институции. Това може да е първата стъпка към по-широко преосмисляне на цялата международна система за сигурност, включително Съвета за сигурност на ООН“, каза той.

В този контекст той подчерта, че „агресор с право на вето в Съвета за сигурност е присъда за цялата ни система за сигурност“. Освен това Сибига посочи, че международната общност трябва не само да определи условията на бъдещите споразумения с агресора, но и ясно да осмисли механизмите за реагиране на нарушенията.

„Политиката на разведряване завърши с война. Само възпирането може да възстанови мира. Днес инструментите за запазване на сигурността са ресурс, чиято цена се увеличава всеки ден. А Украйна вече се е превърнала в един от ключовите източници на този ресурс в световен мащаб“, заключи той.

Ръководителят на руската държавна корпорация "Росатом" Алексей Лихачов обсъди с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси ситуацията в Запорожката АЕЦ в окупираната от Москва част от Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на "Росатом".

В изявлението се казва, че основна тема на разговора са били опасенията във връзка със сигурността на ядреното съоръжение.

"Росатом" каза в събота, че украински дрон е поразил Запорожката АЕЦ, но добави, че ключовото оборудване е останало невредимо.

Украинската армия отрече да е атакувала съоръжението.