Борислав Гуцанов: Проектобюджетът за 2026 г. е балансиран, социален и финансово обезпечен

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви в ефира на БТВ, че проектобюджетът за 2026 г. е "балансиран, социален и финансово обезпечен" и отхвърли твърденията за популизъм или опасност от дестабилизация на държавата.
По думите му няма основание да се говори за фалит или свръхразходи, а всички заложени мерки са в рамките на "възможния бюджет", договорен между партньорите в управлението.
Той подчерта, че държавата остава финансово стабилна и не се предвижда теглене на допълнителни заеми.
Гуцанов защити увеличението на минималната работна заплата, което по закон се обвързва със средната, и подчерта, че България остава с най-ниската такава в Европейския съюз (ЕС), въпреки ръста догодина. Министърът настоява, че запазването на швейцарското правило за актуализация на пенсиите е ключово за предвидимостта и ще доведе до около 8% увеличение през 2026 г.
Той обяви и че коледни добавки ще получат само пенсионерите под линията на бедност, като бюджетът за тях е 64 млн. лв. Министърът призна, че ресурсът е ограничен и "един лев може да раздели хората", но определи решението като най-справедливо в рамките на възможното.
Гуцанов коментира критиките на работодателските организации, че бюджетът насърчава раздаването на средства. Той заяви, че социалната държава е конституционен принцип, а целта е хората да усещат подкрепа в трудната икономическа среда.
Министърът подчерта, че не е избран популизъм, но призна, че реформите не са завършени.
Относно недоволството от едва 5% увеличение на заплатите в част от държавната администрация, Гуцанов заяви, че лично би дал повече, но това е "възможният бюджет". Той определи за необходими по-мащабни реформи за справедливост в заплащането, включително въвеждане на диференцирани минимални осигурителни доходи по професии, за борба със сивата икономика.
Министърът посочи, че механизмът за определяне на минималната заплата може да бъде преразгледан през следващата година. Категорично отхвърли опасенията, че България може да стане държавата с най-висока минимална заплата в Европа.
Пътната карта за пенсионна реформа е подготвена и скоро ще бъде внесена в социалната комисия. В нея няма радикални промени: запазва се възрастта за пенсиониране и фокусът е върху борбата със сивата икономика и осигуряването на по-реалистични осигурителни прагове.
По повод критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към коалиционните партньори и лично към него, Гуцанов заяви, че не се е почувствал засегнат и че неговата роля като социален министър е да настоява за повече средства за хората.
Той подчерта, че коалиционните отношения са нормални и се водят в диалог, а правителството ще продължи работа по ключови социални реформи, включително в системата на ТЕЛК.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лъжи на килограм от поредния мафиот
Коментиран от #2, #26
20:38 23.11.2025
2 Феликс Дж
До коментар #1 от "Лъжи на килограм от поредния мафиот":Какво да очакваш от ренегат, ревизионист и опортюонист - лъжи и кражби.
20:39 23.11.2025
3 ББ от Банкя
20:39 23.11.2025
4 Приказки от държавната копилка.
20:43 23.11.2025
5 така е
Коментиран от #14
20:45 23.11.2025
6 гуци
20:48 23.11.2025
7 Анонимен
20:49 23.11.2025
8 Танаш
20:49 23.11.2025
9 Спас
20:50 23.11.2025
10 Соаре гейм рандеву
20:54 23.11.2025
12 ФЕЙК
20:54 23.11.2025
13 ?????
Гуцанофф и Зафирофф погребалните агенти на бившето БСП, сегашното ново начало.
Има ли кинти и кой ги дава?
20:55 23.11.2025
14 Прокурор
До коментар #5 от "така е":Лъжеш, лъжеш, СПЕЦОВ ЩЕ ВЗЕМА 185 000 /СТО ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА НА МЕСЕЦ !
20:57 23.11.2025
15 Хипотетично
Дефицити, покривани със заеми , които не са предназначени за държавни инвестиции (например заем за откупуване на рафинерията) , а за държавни харчове за заплати, народната мъдрост казва "с чужда пита помен прави".
21:00 23.11.2025
16 Гост
21:05 23.11.2025
17 жлосер
21:11 23.11.2025
18 тома
21:17 23.11.2025
19 Иван
21:23 23.11.2025
20 Камион
Всички сте за прокоратура и съд!!!
Престъпници!
21:28 23.11.2025
21 ало Гъцанов
21:30 23.11.2025
22 Гарга Сарис
21:41 23.11.2025
23 Горски
21:49 23.11.2025
24 бай Иван
21:54 23.11.2025
26 Гуци Гуци,
До коментар #1 от "Лъжи на килограм от поредния мафиот":От държавната копаня!
22:58 23.11.2025
27 А защо
23:20 23.11.2025
28 Снежанка Димитрова
23:20 23.11.2025
29 Финансовия и социалния министри са
23:48 23.11.2025
30 ББ ще смени този гуцан с дебелан а
23:52 23.11.2025
31 Подавайте оставка и се махайте
00:02 24.11.2025
32 Т.КОЛЕВ
ЩОМ ПРОДАЛЖАВАТ ДА ВДИГАТ ЗАПЛАТИТЕ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ С ГОЛЕМИ ДИСПРОПОРЦИЙ НЕНОРМАЛНО.ОБМИДЛЕНИ НА ДАСКАЛИ ПЛЙЦАЙ ВОЕННИ СЪШО.
САМО НОЙ ЗАСЛУЖАВАТ НАЙ НОГО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕУГИТЕ ПО МАЛКО МИНИМАЛНО. ТИЯ ВОЙНИЦИ ВОЕННИ ГИ ОЕНСИОНИРАЛИ И ПОЛИЦАЙТЕ СЪШО НА 54г и 6 месеца.ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИЙ ОТ ДАНЪЦИ. А РЕАЛНО ЗАСЛУЖАВАТ НАЛКО НАД СРЕДНАТА РАБ ЗАПЛАТА. КАТО ДУНДУРКАНЕ НА ЯСЛАТА ОТГЛЕЖДАНЕ ОТ ДО ДО ГРОБ.А ЗА МЕДИЦИТЕ ТЕ ПЪК СА НЕПОПРАВИМИ ХЕМ НЕ НЕМОГАТ А МНОГО ИСКА И ТИЯ ТЕЛКОВЕ НЯМАТ ОПРАВЯНЕ ДАЛАВЕРАДЖИЙ БРОЙКА ТЪРСЯТ ПОВЕЧЕ БОЛНИ ПОВЕЧЕ ПАРИ. И ДА НАЛИВАШ МИЛИОНИ В ОБЩИНИТЕ КОЙТО ИЗ БЪЛГАРИЯ СА НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР ТОВА НЕ Е ДОБРЕ.ТРЯБВА СЕРИОЗНА РЕФОРМА.
00:12 24.11.2025
33 Снежанка Димитрова
01:10 24.11.2025
34 БСП пумияри
01:23 24.11.2025