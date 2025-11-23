Борислав Гуцанов: Проектобюджетът за 2026 г. е балансиран, социален и финансово обезпечен

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви в ефира на БТВ, че проектобюджетът за 2026 г. е "балансиран, социален и финансово обезпечен" и отхвърли твърденията за популизъм или опасност от дестабилизация на държавата.

По думите му няма основание да се говори за фалит или свръхразходи, а всички заложени мерки са в рамките на "възможния бюджет", договорен между партньорите в управлението.

Той подчерта, че държавата остава финансово стабилна и не се предвижда теглене на допълнителни заеми.

Гуцанов защити увеличението на минималната работна заплата, което по закон се обвързва със средната, и подчерта, че България остава с най-ниската такава в Европейския съюз (ЕС), въпреки ръста догодина. Министърът настоява, че запазването на швейцарското правило за актуализация на пенсиите е ключово за предвидимостта и ще доведе до около 8% увеличение през 2026 г.

Той обяви и че коледни добавки ще получат само пенсионерите под линията на бедност, като бюджетът за тях е 64 млн. лв. Министърът призна, че ресурсът е ограничен и "един лев може да раздели хората", но определи решението като най-справедливо в рамките на възможното.

Гуцанов коментира критиките на работодателските организации, че бюджетът насърчава раздаването на средства. Той заяви, че социалната държава е конституционен принцип, а целта е хората да усещат подкрепа в трудната икономическа среда.

Министърът подчерта, че не е избран популизъм, но призна, че реформите не са завършени.

Относно недоволството от едва 5% увеличение на заплатите в част от държавната администрация, Гуцанов заяви, че лично би дал повече, но това е "възможният бюджет". Той определи за необходими по-мащабни реформи за справедливост в заплащането, включително въвеждане на диференцирани минимални осигурителни доходи по професии, за борба със сивата икономика.

Министърът посочи, че механизмът за определяне на минималната заплата може да бъде преразгледан през следващата година. Категорично отхвърли опасенията, че България може да стане държавата с най-висока минимална заплата в Европа.

Пътната карта за пенсионна реформа е подготвена и скоро ще бъде внесена в социалната комисия. В нея няма радикални промени: запазва се възрастта за пенсиониране и фокусът е върху борбата със сивата икономика и осигуряването на по-реалистични осигурителни прагове.

По повод критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към коалиционните партньори и лично към него, Гуцанов заяви, че не се е почувствал засегнат и че неговата роля като социален министър е да настоява за повече средства за хората.

Той подчерта, че коалиционните отношения са нормални и се водят в диалог, а правителството ще продължи работа по ключови социални реформи, включително в системата на ТЕЛК.