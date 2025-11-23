Новини
Борислав Гуцанов: Проектобюджетът за 2026 г. е балансиран, социален и финансово обезпечен

Борислав Гуцанов: Проектобюджетът за 2026 г. е балансиран, социален и финансово обезпечен

23 Ноември, 2025 20:36 944 34

  • борислав гуцанов-
  • бсп-
  • герб-
  • делян пеевски-
  • румен радев-
  • бойко борисов-
  • минимална заплата

Министърът на труда и социалната политика подчерта, че държавата остава финансово стабилна и не се предвижда теглене на допълнителни заеми

Борислав Гуцанов: Проектобюджетът за 2026 г. е балансиран, социален и финансово обезпечен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви в ефира на БТВ, че проектобюджетът за 2026 г. е "балансиран, социален и финансово обезпечен" и отхвърли твърденията за популизъм или опасност от дестабилизация на държавата.

По думите му няма основание да се говори за фалит или свръхразходи, а всички заложени мерки са в рамките на "възможния бюджет", договорен между партньорите в управлението.

Той подчерта, че държавата остава финансово стабилна и не се предвижда теглене на допълнителни заеми.

Гуцанов защити увеличението на минималната работна заплата, което по закон се обвързва със средната, и подчерта, че България остава с най-ниската такава в Европейския съюз (ЕС), въпреки ръста догодина. Министърът настоява, че запазването на швейцарското правило за актуализация на пенсиите е ключово за предвидимостта и ще доведе до около 8% увеличение през 2026 г.

Той обяви и че коледни добавки ще получат само пенсионерите под линията на бедност, като бюджетът за тях е 64 млн. лв. Министърът призна, че ресурсът е ограничен и "един лев може да раздели хората", но определи решението като най-справедливо в рамките на възможното.

Гуцанов коментира критиките на работодателските организации, че бюджетът насърчава раздаването на средства. Той заяви, че социалната държава е конституционен принцип, а целта е хората да усещат подкрепа в трудната икономическа среда.

Министърът подчерта, че не е избран популизъм, но призна, че реформите не са завършени.

Относно недоволството от едва 5% увеличение на заплатите в част от държавната администрация, Гуцанов заяви, че лично би дал повече, но това е "възможният бюджет". Той определи за необходими по-мащабни реформи за справедливост в заплащането, включително въвеждане на диференцирани минимални осигурителни доходи по професии, за борба със сивата икономика.

Министърът посочи, че механизмът за определяне на минималната заплата може да бъде преразгледан през следващата година. Категорично отхвърли опасенията, че България може да стане държавата с най-висока минимална заплата в Европа.

Пътната карта за пенсионна реформа е подготвена и скоро ще бъде внесена в социалната комисия. В нея няма радикални промени: запазва се възрастта за пенсиониране и фокусът е върху борбата със сивата икономика и осигуряването на по-реалистични осигурителни прагове.

По повод критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към коалиционните партньори и лично към него, Гуцанов заяви, че не се е почувствал засегнат и че неговата роля като социален министър е да настоява за повече средства за хората.

Той подчерта, че коалиционните отношения са нормални и се водят в диалог, а правителството ще продължи работа по ключови социални реформи, включително в системата на ТЕЛК.


  • 1 Лъжи на килограм от поредния мафиот

    33 0 Отговор
    Кражбата върви ли нали за това сте заедно с Боко и шиши

    Коментиран от #2, #26

    20:38 23.11.2025

  • 2 Феликс Дж

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лъжи на килограм от поредния мафиот":

    Какво да очакваш от ренегат, ревизионист и опортюонист - лъжи и кражби.

    20:39 23.11.2025

  • 3 ББ от Банкя

    18 0 Отговор
    Абе направо си го кажи че е съобразен с мойто чекмедже и офшорката на колегата Дебелян

    20:39 23.11.2025

  • 4 Приказки от държавната копилка.

    21 0 Отговор
    Взимате от 1000 души по 1лев и ги раздавате на 100 човека , като си взимате 50% комисионна.

    20:43 23.11.2025

  • 5 така е

    21 0 Отговор
    Всички държавни служители - полицаи, митничари, депутати, съдии, прокурори, шефове на агенции, членове на Конституционния съд, които 6 месеца мислиха по въпрос, на който може да отговори студент във втори курс, потвърждават, че бюджетът е изключително социален. 10-15-20-30 хиляди лева на месец без осигуровки са малко, но пък и за частния сектор трябва да има заплати от 1200 лв., затова е социален. Гуци социален министър е като нещо като педофил директор на детска градина.

    Коментиран от #14

    20:45 23.11.2025

  • 6 гуци

    16 0 Отговор
    демонстрирай как изкарваш месеца с 1500 да речем...... живи престъпници сте

    20:48 23.11.2025

  • 7 Анонимен

    14 0 Отговор
    Прогресивен данък за държавни служители

    20:49 23.11.2025

  • 8 Танаш

    17 0 Отговор
    Проекто бюджетът нито е балансиран, нито социален , а е обезречен финансово с нов заробващ заем от 20 нови милиярда. До тук колко милиярда стана само външният ни дълг и колко поколения ще го връщат. Искам отговор.

    20:49 23.11.2025

  • 9 Спас

    11 0 Отговор
    Бюджетът бил финансово обезпечен ама с 10 млрд кредити.Поредния саботаж след Ботаж от чуждоземски слуги.Излизайте пъзльовци ако сте мъже и имате деца.

    20:50 23.11.2025

  • 10 Соаре гейм рандеву

    10 0 Отговор
    Перфектен бюджет,особенно щом го плаща народа

    20:54 23.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ФЕЙК

    15 0 Отговор
    Гуци, Гуци, а за народа - боклуци!

    20:54 23.11.2025

  • 13 ?????

    15 0 Отговор
    Ха ха.
    Гуцанофф и Зафирофф погребалните агенти на бившето БСП, сегашното ново начало.
    Има ли кинти и кой ги дава?

    20:55 23.11.2025

  • 14 Прокурор

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "така е":

    Лъжеш, лъжеш, СПЕЦОВ ЩЕ ВЗЕМА 185 000 /СТО ОСЕМДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА НА МЕСЕЦ !

    20:57 23.11.2025

  • 15 Хипотетично

    7 0 Отговор
    Бюджет е балансиран, само когато предвижданите разходи са равни на очакваните приходи.
    Дефицити, покривани със заеми , които не са предназначени за държавни инвестиции (например заем за откупуване на рафинерията) , а за държавни харчове за заплати, народната мъдрост казва "с чужда пита помен прави".

    21:00 23.11.2025

  • 16 Гост

    12 0 Отговор
    2 милиарда за 8 км асфалт балансирано ли ти се вижда бе, подлого ниедна

    21:05 23.11.2025

  • 17 жлосер

    7 1 Отговор
    Как не те е срам бре БСП кукер, как не те е срам 322 евро пенсии??? Заплатата ти да ходиш да пелтечиш по телевизиите е над 25 хиляди лева, а заплатите на хората и пенсиите са под дъното. Как не те е срам да си показващ лъжливата БСП муцуна. Слава на Господ Иисус Христос, всеки българин може да прецени дали си направил нещо за хората или само се правиш на загрижен.

    21:11 23.11.2025

  • 18 тома

    10 0 Отговор
    Чудно ми е защо навремето гуци не го вкараха в затвора за пране на пари

    21:17 23.11.2025

  • 19 Иван

    7 0 Отговор
    Какво човече що лъжеш бе те хората пасат трева нали

    21:23 23.11.2025

  • 20 Камион

    8 0 Отговор
    Когато и ти бръкна в кацата с меда, много бързо обърна палачинката!
    Всички сте за прокоратура и съд!!!
    Престъпници!

    21:28 23.11.2025

  • 21 ало Гъцанов

    5 0 Отговор
    с колко 50 милярда кредит а?????

    21:30 23.11.2025

  • 22 Гарга Сарис

    0 1 Отговор
    Гуци Гуци яла яж боклуци!

    21:41 23.11.2025

  • 23 Горски

    4 0 Отговор
    А, добре че си го каза "право куме в очи"- търсили са " златната среда". Май са я намерили. ЗЛАТНАТА СРЕДА ЛИ ? ЗА КРАДЕНЕ ..И ХОТЕЛИ

    21:49 23.11.2025

  • 24 бай Иван

    5 0 Отговор
    Този от БСП ли е или от ГЕРБ???

    21:54 23.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гуци Гуци,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лъжи на килограм от поредния мафиот":

    От държавната копаня!

    22:58 23.11.2025

  • 27 А защо

    3 0 Отговор
    въобще трябва да има ТЕЛК, МЕЛК, НЕЛК и други подобни лапачи на държавни пари и корупция. Имаш си личен лекар или лекуващ, знае ти болестите изчислява ти процента по наредбата и ти праща документите в НОИ точка. Вече има и изкуствен интелект за по-лесно.

    23:20 23.11.2025

  • 28 Снежанка Димитрова

    2 0 Отговор
    Дали, ама надали!!!

    23:20 23.11.2025

  • 29 Финансовия и социалния министри са

    3 0 Отговор
    Най слабите изпълняващи длъжността министри от началото на века до сега по слаби министерства не е имало.

    23:48 23.11.2025

  • 30 ББ ще смени този гуцан с дебелан а

    2 0 Отговор
    Той вече го заяви пък и само тя остана без каквато и да е покана а и БСП не са в позиция нито в кондиция.

    23:52 23.11.2025

  • 31 Подавайте оставка и се махайте

    2 0 Отговор
    Няма по несправедливо управление от вашето разделение. Какви са тия премии по 15000 на месец и тия заплати по 25000 на месец в бюджетния сектор. Какво са тия приятелки на един министър секретарки на друг дето без да са стъпвали на работа са с огромни премии и привилегии. Щом го пише в мрежата пък никой не казва че не е вярно.

    00:02 24.11.2025

  • 32 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    МНИГО Е СОЦИАЛЕН ПА НЕМА ЩО.
    ЩОМ ПРОДАЛЖАВАТ ДА ВДИГАТ ЗАПЛАТИТЕ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ С ГОЛЕМИ ДИСПРОПОРЦИЙ НЕНОРМАЛНО.ОБМИДЛЕНИ НА ДАСКАЛИ ПЛЙЦАЙ ВОЕННИ СЪШО.
    САМО НОЙ ЗАСЛУЖАВАТ НАЙ НОГО УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕУГИТЕ ПО МАЛКО МИНИМАЛНО. ТИЯ ВОЙНИЦИ ВОЕННИ ГИ ОЕНСИОНИРАЛИ И ПОЛИЦАЙТЕ СЪШО НА 54г и 6 месеца.ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИЙ ОТ ДАНЪЦИ. А РЕАЛНО ЗАСЛУЖАВАТ НАЛКО НАД СРЕДНАТА РАБ ЗАПЛАТА. КАТО ДУНДУРКАНЕ НА ЯСЛАТА ОТГЛЕЖДАНЕ ОТ ДО ДО ГРОБ.А ЗА МЕДИЦИТЕ ТЕ ПЪК СА НЕПОПРАВИМИ ХЕМ НЕ НЕМОГАТ А МНОГО ИСКА И ТИЯ ТЕЛКОВЕ НЯМАТ ОПРАВЯНЕ ДАЛАВЕРАДЖИЙ БРОЙКА ТЪРСЯТ ПОВЕЧЕ БОЛНИ ПОВЕЧЕ ПАРИ. И ДА НАЛИВАШ МИЛИОНИ В ОБЩИНИТЕ КОЙТО ИЗ БЪЛГАРИЯ СА НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР ТОВА НЕ Е ДОБРЕ.ТРЯБВА СЕРИОЗНА РЕФОРМА.

    00:12 24.11.2025

  • 33 Снежанка Димитрова

    0 0 Отговор
    Безсрамие. Жалко за идеалистите,които.дадоха живота си за свободата и справедливостта. Амбицията и властта убиват достойнството.на човека.и го превръща в дацман.

    01:10 24.11.2025

  • 34 БСП пумияри

    0 0 Отговор
    Атлантици.

    01:23 24.11.2025

Новини по градове:
