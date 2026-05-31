Радев и позицията за Украйна: опит за лавиране?
Радев и позицията за Украйна: опит за лавиране?

31 Май, 2026 22:13 1 586 49

Много просто – Румен Радев съвсем скоро ще разбере, че упражняването на властта у нас става най-вече чрез краен популизъм и "потьомкинска" държава, която предимно позира като върховна институция

Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В ЕС има вид консенсус, че Украйна не може да се предаде. Затова и предложението на Румен Радев за паневропейски завой в политиката и военната помощ за Украйна повдига въпроси. От Ивайло Нойзи Цветков.

Близо три седмици след встъпването си в длъжност премиерът Румен Радев отиде в сърцето на Европа - в Париж и в Брюксел. Изявленията му оттам го поставят във вид "супер позиция", ако заимстваме термин от квантовата механика. Повечето от вас знаят най-общо за какво говоря – "супер позицията" е физическа категория, според която една система може да съществува в многобройни състояния, локации и конфигурации едновременно.

Най-важният въпрос: кой нападна кого?

Няма да викам на помощ чак Макс Планк или Айнщайн, но ще предложа още един паралел на първите международни заявки във външната политика на новия премиер – това си е вид "Шрьодингер", което означава, че българската позиция за войната в Украйна си остава двойствена. Самото му предложение за паневропейски завой в политиката и военната помощ за Украйна повдига въпроси. И в същото време изказванията на Радев на българска почва могат да бъдат интерпретирани така, че за да има "мир", Украйна трябва да отстъпи, защото (сякаш украинците не знаят) воюва с "най-голямата ядрена сила". Нима въпреки руските загуби и проточилата се инвазия на територията на съседна независима държава, единственият изход е нападнатата държава да се предаде?

Аз разбирам Радев. Той е школуван в среда, в която СССР беше най-великата сила на света, а Путин се опитва да я наследи и да превземе каквото може от постсъветското пространство и никога не би си признал провала на тази доктрина. Разбирам и военните му аргументи: путинова Русия няма как да бъде спряна по конвенционален път, тя утре може да атакува и Румъния (заради руския дрон в Галац и изгонването на руския консул от Констанца; а защо не и нас, както предположи един чешки експерт). Но тук има нещо друго, и то се нарича морален казус, колкото и радевата версия на Realpolitik да е разбираема.

И този морален казус е прост, свързан е с най-ясния въпрос на света: кой нападна кого. И тук нека не се делим на племенни групи, а да бъдем реалисти: Путин губи тази война, не непременно инструментално, а в контекста на опита му за глобално влияние. Но той няма да спре, докато е жив. Означава ли това обаче, че трябва да се стараем да не го дразним, че трябва да му дадем Донбас до Мариупол и Крим, защото иначе може да ни засипе не само с "Орешник", но и с други ядрени ракети, ако се почувства притиснат до стената?

Тоест изпадаме в парадокс – хем сме за "мир", хем сме за мир при путинови условия, защото – по военному и всякак – действа само правото на силата. А бомбардираните убити цивилни украинци?

Няма да водя задочен спор. Но тази "шрьодингерова" позиция не ми харесва. Не за друго, а защото хибридната руска пропаганда в България е чудовищна, а новото правителство засега не е дало заявки, че ще се бори активно нея.

В ЕС има един вид консенсус, че Украйна не може да се предаде

А какво трябва? Понеже отрекох всяка племенност, мисля за следното: че меката позиция на Радев в дългосрочен план може да доведе до проблеми с европейското семейство, от което сме част. Все пак вярвам в рациото на тази нова власт, колкото и понякога да не съм съгласен с него.

А какво ще стане ли? Много просто – Румен Радев съвсем скоро ще разбере, че упражняването на властта у нас става най-вече чрез краен популизъм и "потьомкинска" държава, която предимно позира като върховна институция.

И че може да има още повече и повече държава, защото това е в пряка връзка с властовия популизъм. Малкият и среден бизнес, културата, здравеопазването? Кучета ги яли.

Дано да бъда опроверган. И най-вече – да се промени този опит за лавиране между Европа и Русия.

Нямам нищо лично против Румен Радев, просто се опасявам, че вероятно около него има хора, които влияят на неговото рацио и че може да бъдат нанесени вреди на нашето участие в сегашния европейски "концерт", в който все пак има вид консенсус, че Украйна не може да се предаде.

И една шега за финал: сегашната власт вероятно намалява риска от това Путин да ни нападне за сметка на Латвия.

***
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Методиев

    19 10 Отговор
    Управляващите гласуваха автоматичното им увеличение на заплатите да остане. 143 депутати - "за". Прогресивна политика тресе държавата. Вече си ги увеличиха преди седмица на 4326 основна, с добавките за комисии и сътрудници ще минава 10 000 евро. След седмица се чака новото увеличение за второ тримесичие щото се претрудиха. Докато Радев и Гълъб ни обясняват, че няма пари и взимат заеми. Да не ни обясняват прогресивните симпатизанти и говорители, че така е редно, че щели да променят някаква формула в някакъв закон в някакво бъдеще..... Приказки за шарани! Унгарският премиер Мадяр си намали заплатата наполовина и я замрази. И разпореди всичкu висши постове надолу също.

    Коментиран от #16

    22:19 31.05.2026

  • 7 ПО ПОЧИНА НАГЬОБЕЛС

    26 13 Отговор
    ЗЕЛЕТО В ДЕЙСТВИЕ.............КОГАТО ЖУРНАЛИСТИТЕ НЕ ИЗНАСЯТ ФАКТИ ,А НАСАЖДАТ МНЕНИЯ НА НЯКОЙ СИ Е ЧИСТА ПРО ПА ГАН ДААААА

    22:21 31.05.2026

  • 8 Гост

    18 33 Отговор
    Удри Зеленски! Удри всеки ден и всяка нощ по тази първобитна сган! 5 години рашистка мъка! 5 години рашистки позор и 2 милиона орки при кобзон!

    22:22 31.05.2026

  • 9 Сандо

    27 9 Отговор
    Това,че има консенсус изобщо не означава,че това е действителната ситуация.Или казано с други думи:ЕС живее в състояние на тотална самоизмама;или пък приема "желаното за действително".И според правоверните евроатлантици всички нормални хора с нормално мислене и познаване на действителността трябва да се влачат по илюзиите на западните управляващи.Това прилича на някакво масово видиотяване.

    Коментиран от #19

    22:24 31.05.2026

  • 10 Смешник

    31 8 Отговор
    Този не беше където го хванаха да кара пиян Изглежда мозъка му доста се е вкиснал Може би най добре е да заминава за Украйна Може би там ще изтрезнее

    22:26 31.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 1234

    27 9 Отговор
    Нойзи, тази война започна веднага след преврата през 2014 г когато Радата прие закон за забрана на руския език. Тогава хората в Донбас и Крим се надигнаха. Турчинов изпрати танкове и самолети срещу митингуващите в Донецк миньори. Самолети стреляха по насъбралите се хора на площада. Нойзи, хората от донбас щяха сами да се справят с Киев, но Путин ги спря 2 пъти. Първия път в Дебалцево те обкръжиха и взеха в плен 15 хилядна групировка в Дебалцево. Меркел се обади на Путин, последва Минск 1 и първото излъгване на Путин. Минск1 не сработи. Последваха нови боеве и ден преди да падне Мариупол меркел пак се обади, последва минск 2 и втори път излъгаха Путин. След това го излъгаха трети път да си изтегли войските от Киев, И още много неудобни истини има за теб, нойзи. За това си служиш с опорки-щампи, разпространявани от запада.

    Коментиран от #23, #27

    22:28 31.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Защо давате

    26 6 Отговор
    трибуна този вечно пиян, надрусан и платен неполезен идиот???

    22:30 31.05.2026

  • 16 1111

    16 0 Отговор

    До коментар #6 от "Методиев":

    Нищо не са си увеличили, стига си лъгал. Увеличението стана автоматично съгласно предишно решение преди сегашните депутати да са го променили. Сега ще го променят със задна дата.

    22:31 31.05.2026

  • 17 ?????

    3 8 Отговор
    Уф.
    Дано Дойче Велле да са прави.

    22:32 31.05.2026

  • 18 Гост

    17 2 Отговор
    Ердоган играе тази роля от много време, но ДВ не са казали нещо против него. Що така?

    22:37 31.05.2026

  • 19 Гост

    12 6 Отговор

    До коментар #9 от "Сандо":

    Ес още не е схванал, че украйна няма нужда да се предава. Просто още една огромна територия от нея се премести в Русия.

    22:39 31.05.2026

  • 20 Костя дъ Простя

    3 6 Отговор
    Защо на ПУТИН

    Му викат ПЬI,НЕХОД?

    22:41 31.05.2026

  • 21 Коста

    6 5 Отговор
    Ами що не коментираш дедо Тчръмпи лудото куче, а? Аз съм за неговото разбиране, може би и приятел ми Румен Радев.

    22:43 31.05.2026

  • 22 Емил

    13 4 Отговор
    Нойзи, нойзи ти си крейзи!!!

    22:45 31.05.2026

  • 23 продължение

    16 6 Отговор

    До коментар #13 от "1234":

    От 2015 до 2022 фашистите непрекъснато обстрелваха с артилерия населените места в донбас. В Донецк има алея на ангелите, където са погребани убити от тези бомбардировки деца на възраст до 15 г. Най малкото е на 4 месеца, общо са 150 погребани там. нойзи, ти чувал ли си за алеята на ангелите. За Шрьодингер и суперпозицията и квантовата теория нещо от списанията си чел, но не си чел за законите на Нютон, там нещо за действието и противодействието. От 2015 до 2022 са убити 15000 цивилни етнически руснаци в Донбас. Тези неща чувал ли си ги. Освен това от 18.02. до 22.02 на 2022 г фашистите проведоха масирани бомбардировки бо донбас. И тогава путин вкара войските. Като преди това евакуира всички деца от домовете за сираци. За тези деца, че уж ги бил отвлякъл изродите от хага издадоха заповед за арестуване на путин. Нойзи, нещата не са точно такива, каквито ти и мария ги мислите.

    Коментиран от #31

    22:46 31.05.2026

  • 24 Ами

    12 6 Отговор
    Радев разполага с доста информация. Той е бивш военен и знае
    какви са възможностите както на Русия така и на окраина.
    Освен това е и достатъчно умен за да разбере, че окраина
    е просто терен на който Русия разбива еднополюсният модел.

    22:51 31.05.2026

  • 25 хаха

    6 4 Отговор
    Само кухорогите байганьовци пак не са разбрали. Както винаги. С тези кухите кратуни на раменете. ХАХАХА!

    The Economist: Най-тревожна за Европа е близостта на българския премиер със САЩ

    Крис Ръди се срещна днес с българския премиер Румен Радев в кабинета му в София. Ръди за Радев: „Нов лидер за Европа: позитивен, силен, про-НАТО, проамерикански настроен, про-Тръмп и произраелски настроен.“

    22:54 31.05.2026

  • 26 Рублевка

    12 6 Отговор
    Господин премиерът заема правилна позиция. В политиката няма морал, а интереси. Защо трябва България да бъде винаги на губещата страна? От друга страна не е необходим рязък завой към Москва, за да не загубим еврофондовете. Правилна е колебливата, граничеща с неутралитет позиция. България е малка страна с около шест милиона население, от което половината са пенсионери. Не бива да се врем под ядрените удари в една бъдеща световна война.

    22:54 31.05.2026

  • 27 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "1234":

    Да те излъжат 3-5 пъти подред означава, че си глупав или предател. Според мен е второто.

    Коментиран от #32

    22:54 31.05.2026

  • 28 хаха

    2 4 Отговор
    Като ви обяснявах, че американците подкрепят Гумен в предизборната му кампания пак ланкахте глупости си. ХАХАХА

    С празните Тикви на раменете - толкова от вас. Не случайно избирахте Тиква и Шопар 15 години.
    ХАХАХА!

    22:58 31.05.2026

  • 29 продължение

    7 2 Отговор
    Нойзи, в квантовата физика суперпозицията не се отнася за системи, а за електрони и фотони. Системите са в механиката и там също има суперпозиция, която гласи, че ако върху една система действат различни сили, то резултатът ще бъде сума от резултатите от въздействието на отделните сили. И в политиката и във физиката си чел-недочел, интелектуалецо. Занимавай се с футбол, с друго-не.

    Коментиран от #34

    22:58 31.05.2026

  • 30 Гост

    11 2 Отговор
    Дойча веле пуска поредната интрига. Хаха.

    Коментиран от #48

    23:01 31.05.2026

  • 31 Мани го нойзито

    9 1 Отговор

    До коментар #23 от "продължение":

    Нойзи е тромпета от клозета DW.

    23:04 31.05.2026

  • 32 1234

    1 8 Отговор

    До коментар #27 от "Така е":

    Последния път го илъга Тръмп в Аляска и путин вече чака тръмп да накара зеленски сам да напусне донбас.Сега пък от неговото обкръжение го лъжат, че времето работи за него. Моето мнение е че , путин вече е вреден и ще направи с русия това, което горби направи със СССР.

    Коментиран от #36

    23:04 31.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пенсионер 69 годишен

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "продължение":

    Едно време изхождайки от принципите на класическата механика и силите, действащи на електрона, професорът в университета изведе уравнението на Шрьодингер. Приятелю, толкова много математика има във физиката, че тя се е откъснала от нашата реалност.
    Може и да е на хубаво, защото освен взаимодействието на елементарните частици в ядрото на атома, има и взаимодействие в самите елементарни частици, а там енергиите са стотици хиляди пъти по-силни от деленето или синтеза на атоми. Не сме дорасли още да управляваме такива енергии. Ще си разрушим планетата.

    23:10 31.05.2026

  • 35 Дзак

    5 0 Отговор
    Енергията се прегрупира свободно. И накрая се губи. Малко непонятно какви са тези системи. И някакви завоалирани заплахи, сякаш точно това мнение интересува Румен Радев.

    23:21 31.05.2026

  • 36 Русия се пише с главно Р

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "1234":

    Поне така е за българите.

    Руснаците да се оправят с Путин.

    23:32 31.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Име

    2 1 Отговор
    Приятни сънища!

    23:38 31.05.2026

  • 39 оня с коня

    2 7 Отговор
    Нойзи си е Талант и ме кефи на Макс.Нормално е на Русофилската ГМЕЖ да не й харесва,ама ...кой я пита?:)

    Коментиран от #47

    23:42 31.05.2026

  • 40 ВВП

    5 1 Отговор
    На Радев му дреме на фара .от ДВ и окропитеците..

    23:49 31.05.2026

  • 41 Дойчезелееее

    5 1 Отговор
    До тук.

    23:50 31.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гориил

    4 2 Отговор
    Русия отказва да чуе каквото и да било за защита и спасяване на Европа. Времето за илюзии и еуфория свърши.

    23:52 31.05.2026

  • 44 ВВП

    5 1 Отговор
    Едно мързеливо човекоподобно.изврсщение . Нойзито..

    23:52 31.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 провинциалист

    1 1 Отговор
    Кажете на ивайло нойзев като усети, че му идва нещо отвътре, да ходи в нужника като нормалните хора, не да зацапва ефира.

    23:58 31.05.2026

  • 47 Мдаа

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "оня с коня":

    Наздраве!
    И аз така мисля, сигурно е талантлив по алкохолен дестилат и там успешно прилага законите на физиката , а после тества земното притегляне.
    Един пияница сигурно е най-подходящият човек да дава морални оценки на може би най-моралния човек в българската политика.
    Писането на глупости срещу президента Радев вероятно е част от пробацията му!

    Дава трезва оценка....хаха!

    На 18 март 2024 г. Ивайло Цветков получи условна присъда от Софийския районен съд, включително отнемане на шофьорската книжка. При полицейска проверка на 17 ноември 2023 г. бе установено, че шофира след употреба на алкохол, кръвната му проба показа 2,52 промила. Пред съда той се призна за виновен и се съгласи с предложените от прокуратурата 10 месеца условно с три години изпитателен срок. След това се разгледа въпросът за автомобила на Цветков, който по закон трябва да бъде отнет в полза на държавата.

    00:00 01.06.2026

  • 48 Руската пропаганда

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "Гост":

    Има за цел само глупаците.

    00:08 01.06.2026

  • 49 Точен

    1 0 Отговор
    Пропагандистът на Запада и ДС-отбора ФК "Левски" разбира от всичко. Имаше една комедия "Специалист по всичко" /чети: по нищо/, в която главен герой днес играят Нойзито, Евгени Кънев, Илиян Василев, Светослав Иванов, Лорчето и пр. грантаджии и грантаджийки... Редакцията отлично знае, че Нойзи ще събере посещения, какво че 70-90 процента ще го попържат...

    00:20 01.06.2026