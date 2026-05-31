Радев и позицията за Украйна: опит за лавиране?

В ЕС има вид консенсус, че Украйна не може да се предаде. Затова и предложението на Румен Радев за паневропейски завой в политиката и военната помощ за Украйна повдига въпроси. От Ивайло Нойзи Цветков.
Близо три седмици след встъпването си в длъжност премиерът Румен Радев отиде в сърцето на Европа - в Париж и в Брюксел. Изявленията му оттам го поставят във вид "супер позиция", ако заимстваме термин от квантовата механика. Повечето от вас знаят най-общо за какво говоря – "супер позицията" е физическа категория, според която една система може да съществува в многобройни състояния, локации и конфигурации едновременно.
Най-важният въпрос: кой нападна кого?
Няма да викам на помощ чак Макс Планк или Айнщайн, но ще предложа още един паралел на първите международни заявки във външната политика на новия премиер – това си е вид "Шрьодингер", което означава, че българската позиция за войната в Украйна си остава двойствена. Самото му предложение за паневропейски завой в политиката и военната помощ за Украйна повдига въпроси. И в същото време изказванията на Радев на българска почва могат да бъдат интерпретирани така, че за да има "мир", Украйна трябва да отстъпи, защото (сякаш украинците не знаят) воюва с "най-голямата ядрена сила". Нима въпреки руските загуби и проточилата се инвазия на територията на съседна независима държава, единственият изход е нападнатата държава да се предаде?
Аз разбирам Радев. Той е школуван в среда, в която СССР беше най-великата сила на света, а Путин се опитва да я наследи и да превземе каквото може от постсъветското пространство и никога не би си признал провала на тази доктрина. Разбирам и военните му аргументи: путинова Русия няма как да бъде спряна по конвенционален път, тя утре може да атакува и Румъния (заради руския дрон в Галац и изгонването на руския консул от Констанца; а защо не и нас, както предположи един чешки експерт). Но тук има нещо друго, и то се нарича морален казус, колкото и радевата версия на Realpolitik да е разбираема.
И този морален казус е прост, свързан е с най-ясния въпрос на света: кой нападна кого. И тук нека не се делим на племенни групи, а да бъдем реалисти: Путин губи тази война, не непременно инструментално, а в контекста на опита му за глобално влияние. Но той няма да спре, докато е жив. Означава ли това обаче, че трябва да се стараем да не го дразним, че трябва да му дадем Донбас до Мариупол и Крим, защото иначе може да ни засипе не само с "Орешник", но и с други ядрени ракети, ако се почувства притиснат до стената?
Тоест изпадаме в парадокс – хем сме за "мир", хем сме за мир при путинови условия, защото – по военному и всякак – действа само правото на силата. А бомбардираните убити цивилни украинци?
Няма да водя задочен спор. Но тази "шрьодингерова" позиция не ми харесва. Не за друго, а защото хибридната руска пропаганда в България е чудовищна, а новото правителство засега не е дало заявки, че ще се бори активно нея.
В ЕС има един вид консенсус, че Украйна не може да се предаде
А какво трябва? Понеже отрекох всяка племенност, мисля за следното: че меката позиция на Радев в дългосрочен план може да доведе до проблеми с европейското семейство, от което сме част. Все пак вярвам в рациото на тази нова власт, колкото и понякога да не съм съгласен с него.
А какво ще стане ли? Много просто – Румен Радев съвсем скоро ще разбере, че упражняването на властта у нас става най-вече чрез краен популизъм и "потьомкинска" държава, която предимно позира като върховна институция.
И че може да има още повече и повече държава, защото това е в пряка връзка с властовия популизъм. Малкият и среден бизнес, културата, здравеопазването? Кучета ги яли.
Дано да бъда опроверган. И най-вече – да се промени този опит за лавиране между Европа и Русия.
Нямам нищо лично против Румен Радев, просто се опасявам, че вероятно около него има хора, които влияят на неговото рацио и че може да бъдат нанесени вреди на нашето участие в сегашния европейски "концерт", в който все пак има вид консенсус, че Украйна не може да се предаде.
И една шега за финал: сегашната власт вероятно намалява риска от това Путин да ни нападне за сметка на Латвия.
***
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
Методиев
ПО ПОЧИНА НАГЬОБЕЛС
Гост
Сандо
Смешник
1234
Защо давате
1111
До коментар #6 от "Методиев":Нищо не са си увеличили, стига си лъгал. Увеличението стана автоматично съгласно предишно решение преди сегашните депутати да са го променили. Сега ще го променят със задна дата.
17 ?????
Дано Дойче Велле да са прави.
Гост
Гост
До коментар #9 от "Сандо":Ес още не е схванал, че украйна няма нужда да се предава. Просто още една огромна територия от нея се премести в Русия.
Костя дъ Простя
Му викат ПЬI,НЕХОД?
Коста
Емил
продължение
До коментар #13 от "1234":От 2015 до 2022 фашистите непрекъснато обстрелваха с артилерия населените места в донбас. В Донецк има алея на ангелите, където са погребани убити от тези бомбардировки деца на възраст до 15 г. Най малкото е на 4 месеца, общо са 150 погребани там. нойзи, ти чувал ли си за алеята на ангелите. За Шрьодингер и суперпозицията и квантовата теория нещо от списанията си чел, но не си чел за законите на Нютон, там нещо за действието и противодействието. От 2015 до 2022 са убити 15000 цивилни етнически руснаци в Донбас. Тези неща чувал ли си ги. Освен това от 18.02. до 22.02 на 2022 г фашистите проведоха масирани бомбардировки бо донбас. И тогава путин вкара войските. Като преди това евакуира всички деца от домовете за сираци. За тези деца, че уж ги бил отвлякъл изродите от хага издадоха заповед за арестуване на путин. Нойзи, нещата не са точно такива, каквито ти и мария ги мислите.
Ами
какви са възможностите както на Русия така и на окраина.
Освен това е и достатъчно умен за да разбере, че окраина
е просто терен на който Русия разбива еднополюсният модел.
хаха
The Economist: Най-тревожна за Европа е близостта на българския премиер със САЩ
Крис Ръди се срещна днес с българския премиер Румен Радев в кабинета му в София. Ръди за Радев: „Нов лидер за Европа: позитивен, силен, про-НАТО, проамерикански настроен, про-Тръмп и произраелски настроен.“
Рублевка
Така е
До коментар #13 от "1234":Да те излъжат 3-5 пъти подред означава, че си глупав или предател. Според мен е второто.
хаха
С празните Тикви на раменете - толкова от вас. Не случайно избирахте Тиква и Шопар 15 години.
ХАХАХА!
продължение
Гост
Мани го нойзито
До коментар #23 от "продължение":Нойзи е тромпета от клозета DW.
1234
До коментар #27 от "Така е":Последния път го илъга Тръмп в Аляска и путин вече чака тръмп да накара зеленски сам да напусне донбас.Сега пък от неговото обкръжение го лъжат, че времето работи за него. Моето мнение е че , путин вече е вреден и ще направи с русия това, което горби направи със СССР.
Пенсионер 69 годишен
До коментар #29 от "продължение":Едно време изхождайки от принципите на класическата механика и силите, действащи на електрона, професорът в университета изведе уравнението на Шрьодингер. Приятелю, толкова много математика има във физиката, че тя се е откъснала от нашата реалност.
Може и да е на хубаво, защото освен взаимодействието на елементарните частици в ядрото на атома, има и взаимодействие в самите елементарни частици, а там енергиите са стотици хиляди пъти по-силни от деленето или синтеза на атоми. Не сме дорасли още да управляваме такива енергии. Ще си разрушим планетата.
Русия се пише с главно Р
До коментар #32 от "1234":Поне така е за българите.
Руснаците да се оправят с Путин.
Мдаа
До коментар #39 от "оня с коня":Наздраве!
И аз така мисля, сигурно е талантлив по алкохолен дестилат и там успешно прилага законите на физиката , а после тества земното притегляне.
Един пияница сигурно е най-подходящият човек да дава морални оценки на може би най-моралния човек в българската политика.
Писането на глупости срещу президента Радев вероятно е част от пробацията му!
Дава трезва оценка....хаха!
На 18 март 2024 г. Ивайло Цветков получи условна присъда от Софийския районен съд, включително отнемане на шофьорската книжка. При полицейска проверка на 17 ноември 2023 г. бе установено, че шофира след употреба на алкохол, кръвната му проба показа 2,52 промила. Пред съда той се призна за виновен и се съгласи с предложените от прокуратурата 10 месеца условно с три години изпитателен срок. След това се разгледа въпросът за автомобила на Цветков, който по закон трябва да бъде отнет в полза на държавата.
Руската пропаганда
До коментар #30 от "Гост":Има за цел само глупаците.
