Калоян Методиев за казуса с депутатските заплати: Вдигна се огромно недоволство и се уплашиха

Няма такава управленска наглост и глупост! Това са буфосинхронисти. Това написа във "Фейсбук" на Калоян Методиев

Току-що Петър Витанов, председател на прогресивната група, обяви, че ще отворят наново Правилника, за да си замразят заплатите. Приеха го снощи съм 143 гласа - "за". Същият Витанов преди 2 часа разправяше, че зависело от Министерски съвет, а не от тях. Правят браунови движения!

Вдигна се огромно недоволство и се уплашиха. И пак са нагли! Увеличиха си заплатите миналата седмица (депутатски, министерски). Сега ще замразяват увеличението, ако въобще може да им се вярва.

Това е управленски цирк. Всякакви номера правят да си запазят парите и привилегиите.

Нали няма пари, под мониторинг сме от ЕК за свръхдефицит, теглихте заем, раздухте политическите кабинети.

Следователно е редно да си намалите наполовина заплатите и тогава да ги замразявате. Както в Унгария направи новото правителство. И всички по веригата.

Ако ще управлявате проба-грешка, по-добре се махайте.