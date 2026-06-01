"Колтуклиева: Когато партия завземе властта, тя поема всички активи и пасиви"

Когато инвеститор купува фирма, той я придобива с всички активи и пасиви. Наясно е с риска и не мрънка.

Когато партия завземе властта, тя поема всички активи и пасиви, всичко добро и всичко лошо в държавата.

Това припомня във "Фейсбук" Соня Колтуклиева.

Ама не ревете и не се тръшкайте сега! Искахте я! Поднесоха ви я на тепсия. Хайде да видим вече колко струват претенциите ви, че сте готови и знаете как?

Растяща инфлация, галопиращи цени, ниски доходи, високи осигуровки, раздута администрация, икономически диспропорции, сътресения в правосъдната система, недоволство на опозицията в парламента, натиск от Америка, противоборство на проруски и проукраински настроения; София и Варна катастрофират; чака ни наказателна процедура от Европейската комисия …

С показните и незаконни пиар акции на Иван Демерджиев никакъв обществен проблем не се решава. Само се провижда безсилието и неспособността на властта.

Нацията чака! Времето лети! България, има ли пилот в самолета?