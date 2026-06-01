Важните новини във ФАКТИ на 01.06.2026 г.

От ПБ заявиха, че намаляват партийните субсидии, обясниха и за казуса с майчинството

От "Поргресивна България" готвят намаляване на партийната субсидия, повишаване на тавана на държавния дълг и промени, свързани с пенсиите, съобщи на брифинг депутатът Константин Проданов.

Асен Василев: Бюджетът е въпрос на приоритети, не на счетоводни сметки. ПБ да си оправят приоритетите

Вместо да помогнат на пенсионерите в нужда да достигнат линията на бедност, "Прогресивна България“ искат да отрежат 2 евро и 39 стотинки от увеличението на пенсиите на всеки един пенсионер, като същевременно не пипат 50-процентното увеличение на заплатите в службите за сигурност. И всичко това на фона на очаквани допълнителни данъчни приходи от 7 млрд. евро през 2026 г. Освен това казват, че няма да променят правилата за майчинството? Защо? Това написа лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в социалните мрежи, цитиран от "ФОКУС".

Арх. Богдана Панайотова за "Баба Алино": Всички замесени институции и лица са си затваряли очите

Става дума за безхаберие, безотговорност, неправилно прилагане на законодателството и мислене, че служебното положение може да бъде използвано за корупционни практики, които по никакъв начин не са в полза на гражданите, обществото и законното строителство. Това заяви бившият главен архитект на София Богдана Панайотова в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС.

Вигенин в деня на Ямбол: Хората са най-голямата сила на региона

„Ямбол е град с характер, традиции и силен обществен дух. Със своята честност, упоритост и отдаденост ямболии са истинската сила на региона.“ Това заяви евродепутатът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин по повод празника на Ямбол.

Украинският посланик Олеся Илашчук с първи коментар за скандала "Баба Алино"

Първи коментар само пред bTV на посланика на Украйна Олеся Илашчук относно скандала с луксозния комплекс в местността "Баба Алино" край Варна

Ивайло Мирчев обяви: Росен Христов е назначен в Съвета на директорите на ДКК

Един от основните отговорници за договора с "Боташ" Росен Христов, по-известен като Катамаранеца при новата власт е назначен в Съвета на директорите на "Държавна Консолидационна Компания" ЕАД.

И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Разпоредена е проверка срещу апелативния прокурор на Пловдив

Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура е започнал проверка срещу апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев след постъпил сигнал от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия от страна на магистрата. За сигнала първо съобщи пред БНТ министърът на правосъдието Николай Найденов. По думите му информацията е изпратена не само до прокуратурата, но и до Висшия съдебен съвет и Инспектората към ВСС, като се очаква институциите да извършат задълбочена проверка на изложените твърдения.

Емануил Йорданов за „Баба Алино“: Широкомащабно престъпление от хора в различни структури на администрацията

ДАНС са замесени по някакъв странен начин в случая от Варна. Не мисля, че има друг случай, при който шеф на ДАНС да посочи определени лице, като заплаха за националната ни сигурност, а 4 дни след това да отмени заповедта си. Аз не мисля, че може да има такъв аргумент, който да доведе до промяна на 180 градуса на аргументите на едно лице. За 4 дни явно се е поправил. Това каза бившият министър на вътрешните работи адв. Емануил Йорданов в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Петър Ганев: Новината за прекомерния дефицит може да има дисциплиниращ ефект

Различни фактори “хранят” инфлацията. Безспорно, най-големият импулс в момента е в транспорта и в горивата. Другата важна тема пред страната е бюджетът. Тази експанзия в потреблението, която идва през бюджет, голям дефицит, ръст на заплатим ръст на кредитиране. Кредитирането просто разбива всякакви рекорди и сравнения с Европейския съюз. Всичко това води до огромно потребление, което помпа цените. Това каза в интервю за предаването “Още от деня” по БНТ Петър Ганев - старши изследовател в Института за пазарна икономика, цитиран от novini.bg.

Кристиян Шкварек: Не пипайте платеното майчинство!

Не пипайте платеното майчинство в България! Този призив отправя Кристиян Шкварек в профила си във "Фейсбук".

Бойко Ноев: Нормално е Радев да се разграничи от външната политика на Борисов и неговото "йес мен"

Предстои да видим дали Румен Радев ще се справи в качеството си на премиер.

Проф. Игнатов: Можем да направим системата така, че децата да не знаят, че ги изпитваме

Голяма е радостта да отглеждаш деца. Появата на едно дете променя целия ти свят. Личните ми наблюдения са, че времето изчезва, детството се връща за родителите. Това заяви бившият служебен министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Върнаха Иванка Динева начело на ИА "Медицински надзор"

Със заповед на министъра на здравеопазването Катя Ивкова от длъжността директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) е освободен д-р Атанас Атанасов.

Аркади Шарков: Късогледото връзване на бюджета със счетоводни трикове не е устойчиво в дългосрочен план

С оглед да се върже бюджета за тази година изникна екзотичната идея за намаляване на майчинството. Тя обаче крие своите рискове, предупреждава здравният икономист Аркади Шарков в свой пост във "Фейсбук".

ДПС предлага мораториум върху цената на ВиК услугите

Мораториум върху цената на ВиК услугите, актуални към 18 декември 2025 г., предлагат от ДПС. Предложението предвижда мярката да действа до влизането в сила на Наредбата по чл. 13, ал. 5 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

Момче с тротинетка блъсна възрастна жена върху трамвайни релси

Момче с тротинетка блъсна възрастна жена в центъра на София, предаде БГНЕС.

Пулев: От тези 73-ма експерти зависи България решително да намали административната тежест

„Имаме един златен шанс – с много силна подкрепа в парламента, с мнозинство и с пълна координация на ниво изпълнителна власт – да постигнем ключов резултат за българските граждани и българския бизнес в посока намаляване на административната тежест. Тук сме събрали тези 73-ма експерти в държавата на всички нива, от които зависи да я намалим“. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на първата координационна среща с представители на министерства, държавни институции, регулаторни и контролни органи, агенции и др., ангажирани с подготовката на административна реформа.

Признаха акушерка за виновна за смъртта на новородено в Търговище

Окръжният съд в Търговище призна за виновна акушерката С. И. (на 35 години, неосъждана), че е причинила смъртта на новородено поради немарливо изпълнение на правно регламентирана медицинска дейност, съобщиха от пресслужбата на съда.

Евростат: България е с най-ниска безработица в ЕС и през април

България отчита най-ниско равнище на безработица сред страните членки на Европейския съюз и еврозоната през април 2026 г., сочат най-новите сезонно изгладени данни на Евростат. Безработицата у нас е била 2,8 на сто, което е понижение с 0,1 процентен пункт спрямо март. И през третия месец на годината страната ни отчете най-ниска безработица в ЕС, като това се случи и през февруари и януари.

Боян Рашев: Живеем от запасите от горива

България живее от натрупани запаси от горива, но те няма да стигнат безкрайно. Това предупреждение отправи в ефира на БНР експертът по енергетика, ресурси и околна среда Боян Рашев.

Радев поиска от областните управители бързи реакции и инвестиции

Бърза и адекватна реакция при бедствия, законосъобразна работа и стратегии за привличане на инвестиции по места са основните задачи и цели, които министър-председателят Румен Радев набеляза пред областните управители по време на днешната работна среща. Премиерът Радев инициира разговора в Министерския съвет, така че да бъде постигната оптимална координация на правителството с областните управители.

Въоръжават българските F-16 с американски ракети за милиард долара

САЩ одобриха продажбата на допълнителни 125 ракети AIM-120C-8 AMRAAM и четири ракети AIM-9X Block II за българските изтребители F-16 Block 70, с което общата стойност на програмата за придобиване на самолети, въоръжение и поддръжка нараства с 957 млн. долара до 2,63 млрд. долара. Млада жена скочи от осмия етаж на блок в Пловдив 25-годишна жена се е хвърлила от осмия етаж на блок в "Кършияка", близо до гара "Филипово", съобщи Plovdiv24.bg. Няма данни за насилие, вероятно се касае за самоубийство. Жълт код за проливни дъждове утре В следобедните часове на места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 32°, малко по-ниски в североизточните райони и по Черноморието – между 21° и 25°, в София – около 27°. Директорът на РИОСВ – Варна е освободен от длъжност По заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова директорът на РИОСВ – Варна Ерджан Ебатин е освободен от длъжност от 1 юни, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.