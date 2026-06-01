Престъпление без наказание: войната и мирът според руснаците

От руските социологически проучвания излиза, че еднакво много руснаци поддържат и мирните преговори, и действията на руската армия в Украйна. Какво значи този парадокс?
Наскоро руският режисьор Андрей Звягинцев, удостоен с "Гран при" на фестивала в Кан, предизвика скандал с това, че публично призова руския президент "да прекрати клането", т.е. агресията срещу Украйна. Той можеше да замълчи, но не го направи. А изказването му не само не породи възторг от страна на Украйна, но имаше и реакции, според които то било робско по форма и съдържание – от него имало повече вреда, отколкото полза.
Ще си простят ли украинци и руснаци?
Думите на Звягинцев само откроиха още повече пропастта, възникнала естествено между руското общество и Украйна. Войната рано или късно ще свърши, да се надяваме с поражението на агресора, и дори, макар това да е още по-малко вероятно, с падането на режима на Владимир Путин. Само че и след това е напълно очевидно, че нивото на взаимното разбиране между двата народа – че и в по-широк мащаб, т.е. между Русия и останалия свят, едва ли ще се повиши забележимо.
Този въпрос често става повод за дебати - колко поколения ще са необходими, за да простят украинците на руснаците, чиято армия и днес продължава да убива гражданите на съседната страна и да напада жилищните квартали на украинските градове. Но колко се говори за това колко поколения ще са нужни, за да поискат руснаците да им бъде простено?
Светът през погледа на руснаците
Искам да отбележа специално: не смятам за показателни провежданите днес в Русия социологически допитвания, дори техните автори да са условно независими. Тези проучвания не бяха такива и преди пълномащабната агресия, като за невъзможността това да се постигне в полицейска държава, може да се напише книга. Въпреки това руските допитвания, ако се имат предвид големите интервали между тях и отчитайки пронизващите обществото страх и омраза, могат да бъдат обсъждани като тенденции.
През последните две години тенденцията е налице. От момента, в който стана възможно публично да се изразяват надежди за мир, т.е. след започналите по инициатива на Тръмп имитации на преговори за мир в Украйна, около две трети от руснаците искат максимално скорошно сключване на мирно споразумение. Т.е. и тук има съвпадение – подобно на повечето украинци и европейци, и те искат прекратяване на войната.
След това обаче започват принципните разлики. Много от руснаците продължават да твърдят, че не следят хода на военните действия, уморени са от "специалната военна операция", както я нарича официално руската пропаганда, и изобщо тя не ги засяга. Те си живеят мирно (дори да работят във военен завод) и чакат Владимир Путин, който започна войната, по-скоро и да я завърши. Това е изключително инфантилна позиция, тъй като тя предполага, че те по принцип нямат възможност да повлияят на случващото се.
Война без край
Има и още един фактор, който е дори по-значим за външните наблюдатели: пак две трети от руснаците (макар и не непременно същите) поддържат действията на руската армия и целите на тази престъпна война. И над половината настояват, че страната се движи в правилната посока.
Когато и ако войната все пак приключи, те явно биха искали Русия да си запази всички завоевания. И повечето от тях изобщо не се чувстват виновни за нещо, не виждат необходимост да се покаят или поне да се извинят. Изглежда, че не виждат за какво, тъй като инфантилната позиция позволява всичко да се отнесе към Путин и неговото обкръжение.
Поглеждайки към примера на Афганистан, завладян от талибаните терористи, за съжаление можем да си представим, че европейските политици лесно ще възстановят постепенно и диалога с настроените по сходен начин руснаци. Европейският съюз продължава да няма разбираем набор от изисквания и ясна стратегия. Но как ще погледнат на това украинците, които не биха могли при това положение да очакват състрадание и от ново руско правителство? И може ли да се направи нещо, щом това развитие на нещата е неизбежно? Това, за съжаление, е въпрос, на който в момента никой не търси и не се опитва да потърси отговор.
***
Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
1 авантгард
За престъплението майдан.
2 Само питам
И от къде дойчето знае какво мислят и подкрепят руснаците ??!!
6 жик так
Някакви мантри ли ще правят ?
За потника , войната е бизнеса на живота му. Като всеки ев ре й и за него приоритет номер едно е да си има бизнес- това е заложено в гените и ние не го разбираме.
Войната като бизнес дотук му е дала 500 милиарда да се разпорежда с тях как си иска.
Такива пари е видял само Бил Гейтс накуп, но за зял живот.
Друга причина клоуна да иска война е сигурността му. Ако няма война, няма да е президент, което означава, че ще бъде намерен изторбен някъде - каквото се сети човек от роднините на един милион момчета, загинали и осакатени и от двете страни
9 Дядо Гъдю
До коментар #2 от "Само питам":Дойчето знае какво мислят руснаците толкова,колкото един петнайсет годишен,когато обяснява на възрастен, как е живял през социализма.
10 ФАКТ
До коментар #8 от "ФАКТ":представена за "немска".
11 Пешо
Авторът си пише фантасмагории за “ново руско правителство”. Какво ново руско правителство, бе, идиоти, Путин е с мандат до 2030 година, още сме 2026 година.
Кажете нещо за ново правителство в бандрландия, че на зелката му изтече мандатът преди повече от две години.
Урките, като убиваха хора с руско самосъзнание, като крещяха “Москаляку на гиляку” и забраниха руски език да се говори в измислената им държава, да не би да са се извинили на Русия и руския народ?? Авторът на този пасквил леко ги пропуска тези работи.
Бой по каските на бандеровците, докато мърдат! Тези боклуци и утайки от друго не разбират!
Само бой до откат!!
Извинение чакали уродите нагли от бандерландия! Дано Русия успее да им заличи цялата измислена държава от картата!!
12 Аз Клавдий
Този призив беше отправен от члена на полския Сейм Влодзимеж Скалик в социалната мрежа "Екс". „Това е нечуван скандал... Ако Зельоний остане сред удостоените с това най-високо полско отличие, той ще опозори този списък“, каза Скалик .
Парламентаристът добави още, че освен отнемането на наградата на Зеле, Варшава трябва да предприеме по-строги мерки за оказване на натиск върху Киев. „Отнемането на ордена на Зеле е първата стъпка. Време е да се предприемат следващите стъпки. Трябва да лишим Украйна от финансиране и да затворим Ясенка (летището в Жешов, Полша, през което преминават повечето доставки за ВСУ). Трябва да преразгледаме миграционната си политика и да затегнем граничния контрол. И най-важното – трябва да престанем да се намесваме в тази война. Това не е нашата война“, заключи Скалик.
14 Неутрален
Единственото превъзходство "на Украйна"", заради което Сащ започнаха войната срещу Русия там, е т. нар. "интернет на Мъск".
Това руснаците не знаеха, когато бяха принудени да се защитят и да влязат на историческите си земи, където вече избиваха местни руснаци, за да ги предизвикат Путин.
Путин закъсня с 8 години, които подари на "партньорите", изключвайки възможността те да си позволят да се отнесат с него като с Кадафи, Садам, Асад, и всеки, който не им се е подчинил.
Те пък смятаха, че с космическия си интернет ще успеят "да приключат с Путин за три дни", стига да го предизвикат да влезе в Украйна, след като цялото му разузнаване е подгизнало от техни агенти и е подготвен класическият им механизъм за преврат чрез най-близкото му обкръжение.
Сега обаче Русия започна да изпраща в космоса сателитите си за собствения си аналог на Старлинк.
И Зеленски (т.е. работодателите му) "вече е готов да преговаря лично с Путин".
Без единственото предимство на запада, водещ войната си срещу Русия на територията на Украйна - комуникациите, и при даденото вече от американците тяхно нареждане "Европа" да поеме по-нататък разходите за тази тяхна обща война, че те да се концентрират в зациклилия им „проект Иран“, няма как да не е "готов" за преговори изпълнителят, предоставил страната и народа си за полигон на тази западна война.
15 ха ха ха ...
До коментар #13 от "Горките руснаци...":Това сам ли го измисли или наготово ти го спуснаха ??.....
Не знам за руснаците , ама на тебе ти липсват първите 14 години ....
22 Соломон
До коментар #1 от "авантгард":Ще има наказание ама за рузките освободители.И този път няма да има замразени пилешки бутчета от САЩ
