Това се случва в една обикновена телевизионна вечер, направо прекалено обикновена, дори най-големите нахалници от политическия паплачор са се скатали някъде. Нищо не предвещава с каква хубава история ще разполагаме след час и нещо. Но така е в телевизията: напъваш се да направиш нещо и обичайно се задоволяваш с поредното нищо, а и то май вече все повече се харесва на публиката. И тя се е уморила да чака онова Нещо, което направо ще ѝ измъкне душичката...
Това коментира във "Фейсбук" Кеворк Кеворкян.
Минутите си текат кротко, и вечерта се изнизва също кротко - и тогава внезапно чуваме паролата, която толкова ни плаши и все пак я очакваме. Знаем се - ние все очакваме някаква парола, от някой, от някъде - и все закъсняваме за срещата на четата, от която се очакват чутовни подвизи...
Бившият шеф на противопожарната служба изглежда в добра форма; всичко му е минало през главата, нагледал се е през годините на коварствата на една уникална комбинация, подходяща точно за такива балами като нас, претръпнал е отдавна от мръсните игри между кишата и сушата, и всички сме наясно, че тъй ще я караме до второ пришествие - ако не ни запалят, ще се опитат да ни издавят.
Николов вече не е на служба, но пък е съветник на самия министър на вътрешните работи и тъкмо затова е добре от него да се чуе истината - а тя е, че сме неспасяеми, до такава степен сме се зарязали, че направо сме неспасяеми. Човекът е честен и ни го казва без излишни усуквания. Питат го - в кротката телевизионна вечер - нещо за системата за "ранно предупреждаване" и той го казва от ясно по-ясно: "Хора, бягайте, когато се зададе водата".
Никаква система на тоя свят не може да помогне на хора, които до такава степен са се изоставили на милостта на някакви случайници - затова, плюйте си на петите и бягайте! Пък и нямате друг избор - щом и досега мостовете на Кольо Фичето са по-читави от тия на европейска България. Николов сочи нагоре и казва: "Вижте ги колко са високи мостовете на Фичето, никаква река не може да ги залее" - и всички в този момент се сещат за "европейските"мостове за към Царево и всички останали...
Пак ще се върнем към паролата на Николов. Сега е ред - все в същата обикновена телевизионна вечер - на "Торнадото на световния спорт", както съм нарекъл тази жена преди доста години, и тя все се чуди какво всъщност искам да ѝ кажа. Но пък как иначе да наречеш тази велика жена, която е донесла на България 294 медала. 294! А 294, както и да пресмяташ, дори както и да цапотиш, все си е 294 - и тук, в страната с евромостовете. Това може и да се зловиди на някои тиквеници, обаче дори от "Рекордите на Гинес" клекнаха пред това проклето 294... А за цапотенето винаги ще има мераклии тук - и заради това също сме за Гинес. Но няма кантар, който да хване докрай тази ни страст.
В Новините на Ти Ви отделиха няколко минутки на Торнадото, за повече нещо им се досвидя. Бяха доста по-щедри към Везенков, който стана европейски шампион с гръцки баскетболен отбор. И това не е малко, разбира се, особено ако сме забравили числото 294. Отгоре на всичко друго, Торнадото не знае как да си държи устата затворена или поне да е правилно отворена, никога не го е правила...
В социалните мрежи нагласиха Нешка като "комуняга" - нея, която правеше на мат и маскара руските гимнастички.... Всичко е един бъркоч, отдавна станал непоносим... Джилас казваше, че едно нещо е по-противно от комунизма - и това е късният антикомунизъм. Сякаш точно за нас е казано. И същите тия наши антикомунисти дори един що-годе читав учебник по "анти" не можаха да съчинят. Тия дни си мислех, че няма и да го направят, второто им, по-червеното им сърце няма да им разреши.
Тогава поне да направят едни сборник с откъси от книгите на Конквист, Авторханов и други подобни автори. Съвсем друго е в антикомунизъм да те покръстят тия хора, а не Костов, примерно, за другия дребосък да не говорим...
В репортажа за Нешка се каза, че тя е коментирала и - цитирам - "прочутата фраза, превърнала се в нарицателно "Нешка няма грешка" - но с допълнението "предизвиква у мен насмешка".
Това прозвуча странно. Насмешка - към кого? Към себе си? Това е изключено - тази жена знае цената на всяка секунда от блестящата си кариера, на всеки атом от среброто или златото на онези 294 медала. В "ония" години Народът беше наясно с това и той спонтанно роди тази фраза. Тези неща, тези някак дори мистични връзки не могат да бъдат проумени от днешните случайници...
Има и друго: в манталитета на Нешка изобщо не се вмества повикът "ХОРА, БЯГАЙТЕ!" Той ще ѝ се види пораженчески, дори позорен. "Те да бягат!" - най-много да каже Торнадото.
А обикновената история в тази обикновена телевизионна вечер сякаш сама продължи да се пише - сега пък с услугите на предаването "Кой да знае", където зададоха поредния прелюбопитен въпрос - този път за хипертимезията - Синдрома на автобиографичната памет. Цитирам от Уикипедия: "Хората с хипертимезия притежават свръхспособност да помнят почти всеки ден от живота си в детайли. Те могат да си спомнят какво са яли, какво време е било или какви новини са съобщавали на конкретна дата преди 10 или 20 години"/край на цитата/.
Добре - а какво се случва с нас, в какво се превръщаме, след като сме подложени от години на една колективна лоботомия, която трябва да заличи не само лошото,което помним, ами и всичко друго.
Факт е, че успяха да заличат в паметта ни маса неща, които за обикновените хора имат съкровена стойност, макар за заличителите да са си само един боклук ненужен... И тъй, вкарани в капана на Забравата, много хора загубиха идентичността си.
От известно време политиканите ни с половин уста се похвалват, че емигрантите ни се връщали. Но нямат никакво желание, а още по-малко и силици да осмислят дали това е финалът на един бартер на човешки материал, който се опитахме да направим, какви са неговите резултати и по-важното - какви ще са последиците от без съмнение най-голямото българско приключение?
Всичко, което забъркаха досега нашите политсерсеми може да се побере в тези две думи: "Хора, бягайте!" И скоро това няма да се промени.
А решението е пред очите ни и то е - абсолютен, безусловен, поголовен фалит. И да е достатъчно шумен - да не кихне като черешово топче, а да има поне силата на крясъка на Боримечката, да си бъде един възторжен, празничен фалит...
И ще имаме ли куража един път да гракнем - След нас потоп!
Но не като ония поточета ,които все успяват да ни давят - а едно потопище истинско.
А после?
После ще му мислим.
Когато се събудим от този сън.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 жндрмръц
10:11 01.06.2026
3 Димитре
10:11 01.06.2026
10:11 01.06.2026
5 Тоя не му чета логореите.
До коментар #2 от "жндрмръц":Само мога да го напЦувам!
10:13 01.06.2026
7 Т Живков
10:19 01.06.2026
8 Точен
10:22 01.06.2026
9 Спринт
Спринт
10:25 01.06.2026
12 Радио Ереван
До коментар #1 от "Сила":Имаше специален отдел в ДС за анализи и прогнози, базирани на предсказания на баба Ванга.
Очевидно "силата" ти не е по горните етажи.
10:29 01.06.2026
13 Пак ли Нешка
Аман..
Всичко е разграбено и продължава до затриването на България..
Какво чакат българите?
Какво?
10:32 01.06.2026
14 Сила
До коментар #12 от "Радио Ереван":Куку РУКУ вафла чудна ....🤯🎇🥳🎆
Винаги е имало в БГ то и ще има нищоправци с психически отклонения ( за справка - "Дупката в Царичина " , шизофренични изпълнения на хора с пагони , лабилна психика и хронична злоупотреба с алкохол !)
10:35 01.06.2026
15 Блатен Асечки
10:36 01.06.2026
16 Никакво бягане
Че ще даваме и 5% от БВП
Между другото, реалния БВП е производствения, който липсва, а и изобщо не се споменава, освен някакви илюзионни инвестиции..
Да бягат българите?
За да има - ,,България след българите" на един еврокомисар..
10:37 01.06.2026
17 Тоя арменец
Много нагли тия бе.
10:37 01.06.2026
18 Арам
До коментар #8 от "Точен":Кеворк Флорин.Имаше период когато живееше с нея и се умилкваше около Янчо Таков,ДС и силните на деня.Арменец,сър!Доносник и комунист заради келепира.
10:40 01.06.2026
лицемер
10:41 01.06.2026
20 Тоя
До коментар #17 от "Тоя арменец":Коментира за квото му плащат.
10:42 01.06.2026
21 Лост
До коментар #3 от "Димитре":Живей си в твоя измислен свят.
10:48 01.06.2026
22 Някой бил гледал телевизия?
10:51 01.06.2026
23 Свободен
Писал е доноси срещу колеги за пари!
11:06 01.06.2026
25 НетКеворку
А гледам, че неговите фенове тук, продължават да вярват в разни простотии за Ванга, за лошите еврокомисари и прочие фейкове. Мдаа...бутилка водки на столе и телевизия - очевидно е рецепта за тотално оглупяване. Не, мерси.
11:39 01.06.2026
26 А бе дедо
Та това що не го отбелязваш???
А, да, щото и ти си за мафиотска расия.
11:39 01.06.2026
27 Писна ми
До коментар #5 от "Тоя не му чета логореите.":пРезидентът Радев пак извади на припек ДС ченгего Димитър
11:39 01.06.2026
28 Опитай на арменски
11:42 01.06.2026
29 Мнение
До коментар #2 от "жндрмръц":Ко каза ко?
Лично Румен Радев призна, че ЕК са ни приели в заробвозоната с фалшифицирани данни, нещо което бе отправено като сигнал към съда на ЕС!
Следователно урсулите са ни приели въпреки лъжата, с която бяха запознати много преди датата!!!
А от там, еврофобията е не просто логическо следствие, а задължителна реакция на нормалната част от българското общество!!!
Не може противозаконните действия на ЕК (и бг евроатлантиците начело на държавата ни) да доведат към легални последици за България при автоматично излизате от еврозоната и връщане на лева плюс валутният борд!
Ако ЕС не спазва законите си е СЪВСЕМ НОРМАЛНО ВСИЧКИ НОРМАЛНИ БЪЛГАРИ ДА ИСКАМЕ ДА ПРЕДОГОВОРИМ УСЛОВИЯТА, ИЛИ ДА ИЗЛЕЗЕМ ОТ НЕГО!!!
В такъв случай , след като
11:42 01.06.2026
30 Димитър Георгиев
11:46 01.06.2026
31 Един българин
11:51 01.06.2026
32 Цезара
11:51 01.06.2026
34 до свободен
До коментар #23 от "Свободен":Ако "този" е бил "доносник", пита се: Кви са сегашните??? Не мога да използвам сравнения и метафри, щото ще изтрият поста, а за "днешните" освен Нецензорно, по друг начин - не може!!!!
11:52 01.06.2026
35 Констатация
До коментар #23 от "Свободен":Другарю "свободен", днес си толкова свободен колкото ти кажат и колкото ти позволят!!!! Ако не си го разбрал, значи Никога няма да го разбереш!!! -))))
11:56 01.06.2026