Евгений Кънев: Имаше ли антибългарски вот от Украйна?

Ниският брой точки от Украйна – особено на фона на това, че България спечели целия конкурс с безапелационните 516 точки – се превърна в една от топ новините на нашите ТВ - мощен генератор на антиукраински хейт и златна мина за проруска пропаганда.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Когато се вгледаме в данните, медийните реакции и специфичния контекст на гласуването тази година, „хладното отношение“ на Украйна към „Bangaranga“ на DARA може да се обясни с три основни фактора:

1. Скандалът зад кулисите (Най-големият фактор)

Точно в разгара на финала избухна сериозен дебат относно екипа, стоящ зад песента на DARA. Един от основните съавтори и продуценти на „Bangaranga“ е Димитрис Контопулос. Той е изключително известен евровизионен продуцент, но в миналото е имал дълбоки творчески връзки с руската музикална индустрия (включително известни колаборации с Филип Киркоров).

Украинските медии отбелязаха този детайл веднага след финала. Поради настоящия геополитически контекст, всяка творческа връзка – дори и индиректна – с фигури от руския шоубизнес се следи под лупа в Украйна. Това е и най-широко приетата причина, поради която професионалното украинско жури напълно игнорира песента и ѝ даде 0 точки.

2. Масираният вот на диаспората и съседските връзки

Топ точките на украинската публика не отидоха при основните фаворити на букмейкърите, а бяха концентрирани към страни с дълбоки геополитически връзки или държави, приемащи голям брой украински бежанци:

• Полша взе максималното 12 точки от публиката.

• Израел получи 10 точки.

• Молдова получи 8 точки.

Тъй като вотът на хората беше мобилизиран в знак на солидарност към Полша, Молдова и регионалните съседи, просто не останаха достатъчно високи оценки за България. Тези 4 точки, които DARA все пак взе от украинските зрители, бяха чист „екранен глас“ от хора, които просто харесаха ритъма на песента, абстрахирайки се от политиката.

3. Разминаване в музикалните вкусове

Според музикални специалисти - украинското жури тази година е заложило на съвсем различен стил. Те предпочетоха изпипани, вокално доминиращи или емоционални тракове, давайки високи оценки на Малта (както България!) и Полша.

„Bangaranga“ на DARA беше високоенергийна, експлозивна денс-поп изповед с тежка хореография. И докато тя буквално омагьоса останалата част от Европа, украинското жури исторически рядко (апропо, подобно на Русия) оценява високо чисто клубните парчета, ако сметне, че вокалната трудност е отстъпила място на шоуто и танците.

И така, докато Европа беше залята от вълната „Bangaranga“, комбинацията от творчески противоречия, специфичен вкус на журито и мобилизиран диаспорен вот накара Украйна да подмине бъдещия победител.

Няма никакъв антибългарски вот.

Далеч по- големият проблем е защо нашите съседи (почти) не ни подкрепиха.