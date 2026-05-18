Евгений Кънев: Имаше ли антибългарски вот от Украйна?

Ниският брой точки от Украйна – особено на фона на това, че България спечели целия конкурс с безапелационните 516 точки – се превърна в една от топ новините на нашите ТВ - мощен генератор на антиукраински хейт и златна мина за проруска пропаганда.
Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.
Когато се вгледаме в данните, медийните реакции и специфичния контекст на гласуването тази година, „хладното отношение“ на Украйна към „Bangaranga“ на DARA може да се обясни с три основни фактора:
1. Скандалът зад кулисите (Най-големият фактор)
Точно в разгара на финала избухна сериозен дебат относно екипа, стоящ зад песента на DARA. Един от основните съавтори и продуценти на „Bangaranga“ е Димитрис Контопулос. Той е изключително известен евровизионен продуцент, но в миналото е имал дълбоки творчески връзки с руската музикална индустрия (включително известни колаборации с Филип Киркоров).
Украинските медии отбелязаха този детайл веднага след финала. Поради настоящия геополитически контекст, всяка творческа връзка – дори и индиректна – с фигури от руския шоубизнес се следи под лупа в Украйна. Това е и най-широко приетата причина, поради която професионалното украинско жури напълно игнорира песента и ѝ даде 0 точки.
2. Масираният вот на диаспората и съседските връзки
Топ точките на украинската публика не отидоха при основните фаворити на букмейкърите, а бяха концентрирани към страни с дълбоки геополитически връзки или държави, приемащи голям брой украински бежанци:
• Полша взе максималното 12 точки от публиката.
• Израел получи 10 точки.
• Молдова получи 8 точки.
Тъй като вотът на хората беше мобилизиран в знак на солидарност към Полша, Молдова и регионалните съседи, просто не останаха достатъчно високи оценки за България. Тези 4 точки, които DARA все пак взе от украинските зрители, бяха чист „екранен глас“ от хора, които просто харесаха ритъма на песента, абстрахирайки се от политиката.
3. Разминаване в музикалните вкусове
Според музикални специалисти - украинското жури тази година е заложило на съвсем различен стил. Те предпочетоха изпипани, вокално доминиращи или емоционални тракове, давайки високи оценки на Малта (както България!) и Полша.
„Bangaranga“ на DARA беше високоенергийна, експлозивна денс-поп изповед с тежка хореография. И докато тя буквално омагьоса останалата част от Европа, украинското жури исторически рядко (апропо, подобно на Русия) оценява високо чисто клубните парчета, ако сметне, че вокалната трудност е отстъпила място на шоуто и танците.
И така, докато Европа беше залята от вълната „Bangaranga“, комбинацията от творчески противоречия, специфичен вкус на журито и мобилизиран диаспорен вот накара Украйна да подмине бъдещия победител.
Няма никакъв антибългарски вот.
Далеч по- големият проблем е защо нашите съседи (почти) не ни подкрепиха.
8 честен ционист
Брат братом, сват сватом, а гроші — не рідня.
13:05 18.05.2026
14 Бангаранга
До коментар #1 от "Сталин":Аре на купона бангаранга,стига си цвилил😂
13:07 18.05.2026
До коментар #3 от "Шокиран шекелджия на Оземпика":Цяла нощ се бъхти женицата по тировете,за да те нахрани.
13:07 18.05.2026
18 Лост
До коментар #9 от "хехе":И най -вечв на украинския борш.
Коментиран от #47
13:08 18.05.2026
22 Нормално
13:09 18.05.2026
25 Ха,ха
13:09 18.05.2026
13:11 18.05.2026
28 Това е
Преди няколко дни България също не подкрепи Украйна в нещо много по-сериозно.
13:12 18.05.2026
30 Истината
13:16 18.05.2026
33 За радост на русофилите
Коментиран от #49, #66
По това си личи кой ни е приемал за силна конкуренция и кой не.
37 Тупак
До коментар #34 от "ДрайвингПлежър":Песента вече е хит от Токио до Вашингтон.
13:20 18.05.2026
38 защо
С любов към Украйна: Евгений Кънев
13:23 18.05.2026
41 баба ранга
ни ги харантутим на черноморието
гьорчото даде на зелко 12 милиона наскоро
и колко много още
13:28 18.05.2026
46 Всички украинци
Коментиран от #56, #94
13:31 18.05.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Абсолютно резонно и
Те са във война с Путлер, как да подкрепят Киркоров и някакъв грък, който е ортак с Киркоров!
Киркоров има български корени и сантимент към България, но е руснак и подкрепа Путлер и то открито!
ТОВА НЕ Е АНТИБЪЛГАРСКИ ВОТ!
НАШИТЕ ТРОЛОВЕ в случая пак работят за Кремъл.
Коментиран от #58
13:36 18.05.2026
55 АМИ КАТО СТЕ КОРУМПИРАНИ
До коментар #50 от "Българин":И ЗАСТРОИХТЕ ГРАДИНКИ И ПАРКИНЗИ КЪДЕ ИЗКАТЕ ДА ПАРКИРАТЕ.....
13:37 18.05.2026
56 Все пак
До коментар #46 от "Всички украинци":Украинците ни дадоха 4 т. от вота на зрителите. Защо националното жури не ни даде нито една, това знак, който говори много.
13:38 18.05.2026
58 Да се махат от курортите ни веднга,
До коментар #53 от "Абсолютно резонно и":щом им "мирише на Русия"!
13:39 18.05.2026
62 По каква причина
Коментиран от #67
13:45 18.05.2026
63 Тити на Кака
Молдова доставя на ВСУ тоалетна хартия. И това е оценено с 8 точки.
България е страната с един несъразмерно висок спрямо територията, населението и икономиката й висок принос към армията и енергийната система на Украйна. Приела е голям брой украински бежанци. Скъса жизненоважни бизнес канали с Русия в полза на украинците. И получава за тези съвършено реални усилия, костващи милиардни загуби за страната ни....4 точки. Тези милиардни подаръци украинското гласуване / което по признанията на един супермозък от къновиден тип е концентрирано към страни с дълбоки геополитически връзки или държави, приемащи голям брой украински бежанци/ оцени с цели 4 точки....
А тук се наслаждаваме на един хазароибрикчия, който ни разказва приказки за липсата на антибългарски вот в Украйна 🤣🤣🤣
13:46 18.05.2026
64 Буревестников
До коментар #34 от "ДрайвингПлежър":Харесваш ми как пишеш братко,от една кръвна група сме.Но,смени го тоя ник-нейм с нещо българско,в чест на 24 май .Например "Щастливият Шофьор".Аз вече го направих.А кой бях не е важно.
Коментиран от #73
13:48 18.05.2026
67 Тити на Кака
До коментар #62 от "По каква причина":По финансова причина.
Освен това му е кеф да стои наведен.
ППетроханър по род и произход е. Рачко Пръдлето му е прапрадядо.
13:53 18.05.2026
70 Хмм
Коментиран от #83
13:59 18.05.2026
73 ДрайвингПлежър
До коментар #64 от "Буревестников":Влизах само в секцията за авто-мото... после почнаха да ме дразнят другите глупости
а дето се вика вече съм "разпознаваем" с тоя ник да сменям...
Коментиран от #76
14:03 18.05.2026
76 Буревестников
До коментар #73 от "ДрайвингПлежър":Може и "Кефа да въртиш Геврека".Ами,по български е,мило,родно! Но,както и да е! На решителна борба за майка България.Не могат и няма да ни спрат! Това можем,това правим.
14:13 18.05.2026
80 България подкрепя Украйна
Няма антибългарски вот в Украйна, има вот против Филип Киркоров, който обяви ПУБЛИЧНО В РУСКИТЕ МЕДИИ, че успехът на Дара се дължал на него?!
Киркоров е виден путинист и естествено украинците го мразят!
Киркоров подля вода на Дара.
Коментиран от #81, #84, #87
14:21 18.05.2026
81 По това можем
До коментар #80 от "България подкрепя Украйна":да си извадим извод, какви комплексирани maлoymници са укрите, Киркоров помагал на Дара, за война ли говорим или за музика?!
14:37 18.05.2026
83 От тъп русофоб
До коментар #70 от "Хмм":какво да очакваш! И аз сега от него разбирам, че укрите са ни се изплюли на помощта.
14:49 18.05.2026
84 Фройд
До коментар #80 от "България подкрепя Украйна":И да се лекуваш!
14:51 18.05.2026
85 А израел?
Кои държави протестираха и не участваха заради това?
Въпреки това и как исраелите манипулираха вота да са на второ място?
14:54 18.05.2026
87 Перо
До коментар #80 от "България подкрепя Украйна":Много ни нахабиха унтерменшите от измислената кочина!
15:10 18.05.2026
91 Така де
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Браво на украинците!
16:08 18.05.2026
94 Така че
До коментар #46 от "Всички украинци":Недей бърза! Те сами ще напуснат след като ликвидират руския агресор!
Коментиран от #95
16:14 18.05.2026
95 любопитен
До коментар #94 от "Така че":"Те сами ще напуснат след като ликвидират руския агресор"! Е как ще ликвидират агресора, като са в България? С вуду магии?
16:20 18.05.2026
102 високоенергийна
По скоро порнография. Някаква силиконова скумрия разтваря кълки в такт с "музиката "
17:26 18.05.2026
