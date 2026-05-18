Евгений Кънев: Имаше ли антибългарски вот от Украйна?

18 Май, 2026 13:01 4 191 103

Далеч по- големият проблем е защо нашите съседи (почти) не ни подкрепиха

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ниският брой точки от Украйна – особено на фона на това, че България спечели целия конкурс с безапелационните 516 точки – се превърна в една от топ новините на нашите ТВ - мощен генератор на антиукраински хейт и златна мина за проруска пропаганда.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Когато се вгледаме в данните, медийните реакции и специфичния контекст на гласуването тази година, „хладното отношение“ на Украйна към „Bangaranga“ на DARA може да се обясни с три основни фактора:

1. Скандалът зад кулисите (Най-големият фактор)

Точно в разгара на финала избухна сериозен дебат относно екипа, стоящ зад песента на DARA. Един от основните съавтори и продуценти на „Bangaranga“ е Димитрис Контопулос. Той е изключително известен евровизионен продуцент, но в миналото е имал дълбоки творчески връзки с руската музикална индустрия (включително известни колаборации с Филип Киркоров).

Украинските медии отбелязаха този детайл веднага след финала. Поради настоящия геополитически контекст, всяка творческа връзка – дори и индиректна – с фигури от руския шоубизнес се следи под лупа в Украйна. Това е и най-широко приетата причина, поради която професионалното украинско жури напълно игнорира песента и ѝ даде 0 точки.

2. Масираният вот на диаспората и съседските връзки

Топ точките на украинската публика не отидоха при основните фаворити на букмейкърите, а бяха концентрирани към страни с дълбоки геополитически връзки или държави, приемащи голям брой украински бежанци:

• Полша взе максималното 12 точки от публиката.

• Израел получи 10 точки.

• Молдова получи 8 точки.

Тъй като вотът на хората беше мобилизиран в знак на солидарност към Полша, Молдова и регионалните съседи, просто не останаха достатъчно високи оценки за България. Тези 4 точки, които DARA все пак взе от украинските зрители, бяха чист „екранен глас“ от хора, които просто харесаха ритъма на песента, абстрахирайки се от политиката.

3. Разминаване в музикалните вкусове

Според музикални специалисти - украинското жури тази година е заложило на съвсем различен стил. Те предпочетоха изпипани, вокално доминиращи или емоционални тракове, давайки високи оценки на Малта (както България!) и Полша.

„Bangaranga“ на DARA беше високоенергийна, експлозивна денс-поп изповед с тежка хореография. И докато тя буквално омагьоса останалата част от Европа, украинското жури исторически рядко (апропо, подобно на Русия) оценява високо чисто клубните парчета, ако сметне, че вокалната трудност е отстъпила място на шоуто и танците.

И така, докато Европа беше залята от вълната „Bangaranga“, комбинацията от творчески противоречия, специфичен вкус на журито и мобилизиран диаспорен вот накара Украйна да подмине бъдещия победител.

Няма никакъв антибългарски вот.

Далеч по- големият проблем е защо нашите съседи (почти) не ни подкрепиха.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шокиран шекелджия на Оземпика

    61 20 Отговор
    Укрите я плюят, рашките я хвалят... И ся кво? Да викаме ли още за безdаrа?

    Коментиран от #17

    13:04 18.05.2026

  • 4 Всеки път има

    60 7 Отговор
    Ама тука що е хижар що е заяждач в доставчик на пица що е лама що е отроче на номенклатурата дума недава да се каже и звъни на 112 и пушек се вдига

    13:04 18.05.2026

  • 5 ТоА па

    82 6 Отговор
    Кво ни интересува кво имало от буферайна😂😂

    13:04 18.05.2026

  • 6 саксън

    134 10 Отговор
    Кънев ти си укроблизец на дирници

    13:05 18.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 честен ционист

    23 18 Отговор
    Не, просто укропам си имат приказка:

    Брат братом, сват сватом, а гроші — не рідня.

    13:05 18.05.2026

  • 9 хехе

    120 4 Отговор
    Това недоразумени Кънев на всяка манджа е меродия особено когато се отнася за незалежната.

    Коментиран от #18

    13:05 18.05.2026

  • 10 Исторически факти

    99 7 Отговор
    ППДБ са нещо като филмовия сериал от Сащ „Двама мъже и половина“…Пози, сценки, фръцкане и роли, откровени лъжи е стандартното им политическо поведение. Хванат ли ги - няма проблем, със същата убеденост ще твърдят обратното, без изобщо да се смущават от противоречията, в които изпадат. Жълтопаветният офис планктон е най-вредната пасмина, връхлитала някога България.

    13:05 18.05.2026

  • 11 Лост

    95 4 Отговор
    Остави нашите съседи.Ама пак Украйна ти е по-важна.

    13:06 18.05.2026

  • 12 Укрите ни прецакаха за благодарност

    128 7 Отговор
    Храни укpa да те хапе

    13:06 18.05.2026

  • 13 Последния Софиянец

    102 11 Отговор
    На 9 ти май украинци с маски и железни прътове нападнаха Маршът на Безсмъртния полк в София.Има ранени в болница.

    Коментиран от #28, #91

    13:06 18.05.2026

  • 14 Бангаранга

    13 27 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Аре на купона бангаранга,стига си цвилил😂

    13:07 18.05.2026

  • 15 Димо

    116 8 Отговор
    От Украйна за България...НУЛА!?! Това е позорно...опичайте си акъла, когато им помагате.

    13:07 18.05.2026

  • 16 Исторически факти

    103 2 Отговор
    На финала на Евровизия, България получи максималния актив от 24 точки (по 12 от публиката и 12 от журито) от три държави: Австралия, Литва и Дания.... Най-слабата подкрепа бе от Украйна – най-нисък вот за България, едва 4 точки.

    13:07 18.05.2026

  • 17 Викай за май ка си

    1 27 Отговор

    До коментар #3 от "Шокиран шекелджия на Оземпика":

    Цяла нощ се бъхти женицата по тировете,за да те нахрани.

    13:07 18.05.2026

  • 18 Лост

    24 3 Отговор

    До коментар #9 от "хехе":

    И най -вечв на украинския борш.

    13:07 18.05.2026

  • 19 Наблюдател

    70 4 Отговор
    Дара ако беше клоун и на бело, всички бандеровци щяха да гласуват за нея.

    13:07 18.05.2026

  • 20 слушай мишка грантоядна

    71 5 Отговор
    мешок - вагон - киiв - восточний фронт

    Коментиран от #47

    13:08 18.05.2026

  • 21 Тома

    97 4 Отговор
    Важното е навлеците от Украйна да ги храним и поим без да работят вече повече от 4 години по курортите

    13:08 18.05.2026

  • 22 Нормално

    13 46 Отговор
    Заради Киркора.

    13:09 18.05.2026

  • 23 Мутата

    35 2 Отговор
    И ти си една мангаранга

    13:09 18.05.2026

  • 24 пенчо007

    80 3 Отговор
    украинскитепрасета са същите като северномакедонските, само че украински

    13:09 18.05.2026

  • 25 Ха,ха

    4 35 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Абе по комунизма имаше ли купон🤣🤣 банга ранга

    Коментиран от #31

    13:09 18.05.2026

  • 26 Лост

    67 3 Отговор
    Кънев , какво ще кажеш за привилегированата Англия?Само един глас общо.

    13:10 18.05.2026

  • 27 Пич

    88 7 Отговор
    Кънев !!! Ти си позор !!! И всички останали, който са навели глави пред украинците!!!

    13:11 18.05.2026

  • 28 Това е

    14 72 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    пародия на марш и само шепа проруски безродници го отразяват и величаят.
    Преди няколко дни България също не подкрепи Украйна в нещо много по-сериозно.

    13:12 18.05.2026

  • 29 Ххххххххххххх

    79 6 Отговор
    Кънев, ясно ни е че заемаш страната на Украйна. Не се оправдавай.

    13:13 18.05.2026

  • 30 Истината

    77 6 Отговор
    Защо не кажете истината, че се наляха милиони в анти българска пропаганда в тази измислена държава.

    13:15 18.05.2026

  • 31 Това е

    15 14 Отговор

    До коментар #25 от "Ха,ха":

    Абсурд. Имаше Катюша катюша и на някои сега им е много мъчно.

    13:16 18.05.2026

  • 32 Хахахаха

    32 9 Отговор
    Може би, защото радев не подкрепи трибунал за путин??? Което потвърждава тезата, че украинците не чакат асвабаждение от тупин.

    13:17 18.05.2026

  • 33 За радост на русофилите

    16 28 Отговор
    Дара ще докара всички жендъри на Европа в България догодина!

    Коментиран от #49, #66

    13:18 18.05.2026

  • 34 ДрайвингПлежър

    54 7 Отговор
    Гнусарчето Евгениййй току що даде много хубаво доказателство, че тая простотия няма нищо общо с музиката, а е едно гнусно геополитическо недоносче за партийна употреба и брутална пропаганда!

    Коментиран от #35, #37, #64

    13:18 18.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Подкрепят ни с едно на ум 😏

    42 2 Отговор
    Журито на Кипър ни даде 10т., Гърция - 6т., Сърбия - 7 т., а Румъния - 4 т.
    По това си личи кой ни е приемал за силна конкуренция и кой не.

    13:20 18.05.2026

  • 37 Тупак

    44 6 Отговор

    До коментар #34 от "ДрайвингПлежър":

    Песента вече е хит от Токио до Вашингтон.

    13:20 18.05.2026

  • 38 защо

    53 9 Отговор
    И да знаете - Няма никакъв антибългарски вот! За България - 0 точки.
    С любов към Украйна: Евгений Кънев

    13:23 18.05.2026

  • 39 Хи хи

    41 5 Отговор
    ш и баните урки ни мразят, и ние ги мразим, безплатно !

    13:24 18.05.2026

  • 40 Как беше онова

    43 5 Отговор
    Храни куче да те лае.

    13:27 18.05.2026

  • 41 баба ранга

    41 1 Отговор
    неблагодарно племе кат макенците са урк да се отплатят с антибългарски вот от Украйна
    ни ги харантутим на черноморието
    гьорчото даде на зелко 12 милиона наскоро
    и колко много още

    13:28 18.05.2026

  • 42 НАСКО

    31 4 Отговор
    Тотални евгениеви, високопарни глупости!

    13:28 18.05.2026

  • 43 пак ли изкопахте този

    43 4 Отговор
    Този индивид е типичен представител на жълтопаветието и умнокрасивитета. Той дълго и напоително ще ви измисли сто страници лъжи и фантасмагории, за да нарече черното бяло и бялото черно. Както и веднага да заклейми истината като руска пропаганда, а миловидно да нарече лъжата - украинска истина. Факт е, че Русия ни подкрепи и похвали за успеха, а Украйна ни даде нула точки и щеше да ни закопае тотално, ако не бяха другите страни. Това категорично показва едно - големият враг на Бължгария е Украйна, а Русия е приятел. Но такива като този, за да запазят либерастката си хранилка, са готови да станат за най-голям резил. Ето затова са с отпаднала необходимост е не трябва никога, ама никога повече да доближават власт. И да се научат да обичат България, колкото и да им е трудно, и да спрат да целиват краката на разни укри, като ни правят техни слуги. Защото у нас вече се говори за украинско робство.

    13:29 18.05.2026

  • 44 Перо

    48 2 Отговор
    Тоя гей цитира ционисткия режим и джендърията в Украйна за да оправдаят омразата към БГ! Гръцкият музикален продуцент работи с цял свят, даже и да е работил с някои руски певци, това е бизнес и не е причина да отрежеш народа, който издържа напълно с всички осигуровки 100 хил. паразити и бандити от Украйна!

    13:29 18.05.2026

  • 45 Елелементарно

    21 14 Отговор
    "Далеч по-големият проблем е защо нашите съседи (почти) не ни подкрепиха.?"
    ОТГОВОР: Ами защото ние далеч ги изпреварваме по "дангаранга" .... простотии!
    И ... браво на комшиите , че не ни харесват простотиите!

    13:31 18.05.2026

  • 46 Всички украинци

    45 3 Отговор
    вън от България. Стига...

    Коментиран от #56, #94

    13:31 18.05.2026

  • 47 Барво

    41 1 Отговор

    До коментар #20 от "слушай мишка грантоядна":

    Мноооого добре си го казал. Една от най-противните грантоядни мишки, сеещи укровирус.

    13:31 18.05.2026

  • 48 Хмм

    42 3 Отговор
    да оправдаваш украинците за сметка на собствената си страна и народ, няма такова слагачество, точно заради това Радев спечели мнозинство приголяма активност, като се има предвид, че цигганите масово не гласуваха

    13:32 18.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Българин

    3 36 Отговор
    България е провалена държава, а народа е от загубеняци. Дори не сме се научили да паркираме. Щом сме срещу Украйна, значи Победата е на тяхна страна!

    Коментиран от #55

    13:33 18.05.2026

  • 51 Сега трябва

    10 4 Отговор
    и някой квантов физик да разтълкува Бангаранга в контекста на елементарните частици и техните свойства.

    13:35 18.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Абсолютно резонно и

    8 43 Отговор
    нормално Украйна не подкрепя нищо, което макар и малко мирише на Русия!

    Те са във война с Путлер, как да подкрепят Киркоров и някакъв грък, който е ортак с Киркоров!
    Киркоров има български корени и сантимент към България, но е руснак и подкрепа Путлер и то открито!
    ТОВА НЕ Е АНТИБЪЛГАРСКИ ВОТ!

    НАШИТЕ ТРОЛОВЕ в случая пак работят за Кремъл.

    Коментиран от #58

    13:36 18.05.2026

  • 54 Буревестников

    21 3 Отговор
    Президентът Йотова,и Премиерът Радев,правилно поздравиха победителката на Евровизия,другата Йотова,наричана Дара.Така се полага по протокол,макар,че малко пресолиха манджата,използвайки термина "невероятен талант",което е доста съмнително,но както и да е.Я сега си представете,че Д.Йотова,за да му върне жеста, вземе,че изтърси нещо от сорта "Крим е бил и винаги ще бъде руски".Олеле мале,какъв сеир ще настане тогава с розовите понита !

    13:36 18.05.2026

  • 55 АМИ КАТО СТЕ КОРУМПИРАНИ

    16 0 Отговор

    До коментар #50 от "Българин":

    И ЗАСТРОИХТЕ ГРАДИНКИ И ПАРКИНЗИ КЪДЕ ИЗКАТЕ ДА ПАРКИРАТЕ.....

    13:37 18.05.2026

  • 56 Все пак

    29 3 Отговор

    До коментар #46 от "Всички украинци":

    Украинците ни дадоха 4 т. от вота на зрителите. Защо националното жури не ни даде нито една, това знак, който говори много.

    13:38 18.05.2026

  • 57 Евростат

    21 1 Отговор
    Журитата на 4 държави дават нула точки на България- Украйна, Португалия, Финландия и Австрия. Украинците са ми ясни, те си харесват съветската естрада, но 0 точки от Финландия и Австрия, където се кефят на модерна музика ми е необяснимо.

    13:38 18.05.2026

  • 58 Да се махат от курортите ни веднга,

    30 4 Отговор

    До коментар #53 от "Абсолютно резонно и":

    щом им "мирише на Русия"!

    13:39 18.05.2026

  • 59 съвет

    28 0 Отговор
    Жалко грантоедче, вземи разпечатай всички коментари, сложи си ги на стената до леглото, и си ги чети всяка вечер. Защото това е мнението на българския НАРОД за измислената ви секта.

    13:39 18.05.2026

  • 60 Хмм

    31 1 Отговор
    преди антибългарския вот имаше разкъсване на български знамена, оскверняване на гроба на Хан Кубрат, надписи с боя на паметника на българските опълченци в Болград - чемодан, вокзал, София (защо ли на руски, а не украински, защо и в България говорят на руски)

    13:41 18.05.2026

  • 61 айде стига глупости

    29 3 Отговор
    къв е тоя лизач впрегнат да се обяснява защо “добрите” укри не ни дали точки че и даже. в заглавието е зададено като въпросително ?!?!? абсолютен факт е че укрите не стават за нищо ти им помагаш те те плюят винаги са готови да ти забият нож в гърба и за това и останха с толкова население и територия защото са злобни и неблагодарни!!! а тоя боклук който е тръгнал да ги защитава не е по-разшен от тях…

    13:45 18.05.2026

  • 62 По каква причина

    29 2 Отговор
    Евгений Кънев се чувства задължен да обяснява имало ли е или е нямало антибългарски вот от Украйна?

    Коментиран от #67

    13:45 18.05.2026

  • 63 Тити на Кака

    30 2 Отговор
    Израел има точно нулев принос във войната, която води Украйна с Русия. И получава за това 10 точки+голяма част от милиардите на Зелчо, Миндич и останалите хазарски крадци в Незалежнаята.
    Молдова доставя на ВСУ тоалетна хартия. И това е оценено с 8 точки.
    България е страната с един несъразмерно висок спрямо територията, населението и икономиката й висок принос към армията и енергийната система на Украйна. Приела е голям брой украински бежанци. Скъса жизненоважни бизнес канали с Русия в полза на украинците. И получава за тези съвършено реални усилия, костващи милиардни загуби за страната ни....4 точки. Тези милиардни подаръци украинското гласуване / което по признанията на един супермозък от къновиден тип е концентрирано към страни с дълбоки геополитически връзки или държави, приемащи голям брой украински бежанци/ оцени с цели 4 точки....

    А тук се наслаждаваме на един хазароибрикчия, който ни разказва приказки за липсата на антибългарски вот в Украйна 🤣🤣🤣

    13:46 18.05.2026

  • 64 Буревестников

    6 2 Отговор

    До коментар #34 от "ДрайвингПлежър":

    Харесваш ми как пишеш братко,от една кръвна група сме.Но,смени го тоя ник-нейм с нещо българско,в чест на 24 май .Например "Щастливият Шофьор".Аз вече го направих.А кой бях не е важно.

    Коментиран от #73

    13:48 18.05.2026

  • 65 Брабинеца

    26 2 Отговор
    на мен лично тази песен не ми допада, може би Цингаманга, щеше да е с една идея по добра, но този Йожени Кънев е тотален маргинал и несретник

    13:48 18.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Тити на Кака

    22 1 Отговор

    До коментар #62 от "По каква причина":

    По финансова причина.
    Освен това му е кеф да стои наведен.
    ППетроханър по род и произход е. Рачко Пръдлето му е прапрадядо.

    13:53 18.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Егати!

    28 3 Отговор
    Някакъв финансист ни обяснява защо ни мразят украинците и че така било правилно!?!...

    13:55 18.05.2026

  • 70 Хмм

    27 3 Отговор
    дава ли си сметка този антибългарин, че с тези писания настройва българите срещу украинците, че дори тези които не знаеха научиха, че украйна е гласувала против нас

    Коментиран от #83

    13:59 18.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Ей Генчо

    18 0 Отговор
    Голям език изкара. Явно грантовете идват от Украйна.

    14:02 18.05.2026

  • 73 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор

    До коментар #64 от "Буревестников":

    Влизах само в секцията за авто-мото... после почнаха да ме дразнят другите глупости
    а дето се вика вече съм "разпознаваем" с тоя ник да сменям...

    Коментиран от #76

    14:03 18.05.2026

  • 74 Някой

    12 0 Отговор
    Толкова по-лошо за този политически конкурс. Не е изкуство е геополитика. Какво да му гледаш на това?

    14:03 18.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Буревестников

    7 0 Отговор

    До коментар #73 от "ДрайвингПлежър":

    Може и "Кефа да въртиш Геврека".Ами,по български е,мило,родно! Но,както и да е! На решителна борба за майка България.Не могат и няма да ни спрат! Това можем,това правим.

    14:13 18.05.2026

  • 77 Перо

    19 1 Отговор
    БГ издържа с осигуровките над 100,000 паразити и бандити от Украйна, които не работят и не плащат данъци! Освен това плащаме милиарди за военна помощ на измислената кочина с ционистки режим! И дълбоката Рада ми цитира някакъв гръцки музикален продуцент, който си прави бизнес с цял свят, вкл. Украйна, Русия и Беларус и оправдава унтерменшите, че не ги е срам да гласуват за БГ!

    14:13 18.05.2026

  • 78 укронюз

    21 1 Отговор
    "Ниският брой точки от Украйна"!?!? То нямаше никакви точки ве иди0т сбъркан укрофилски!

    14:16 18.05.2026

  • 79 Орлов

    19 0 Отговор
    Гледай го ти кюлхане недно! Тоя охлюв тръгнал да ни обяснява защо укрите са ни занулили, и при това лъже, че комшиите не ни били подкрепили. Не ни подкрепиха защото са неблагодарници и злобари.

    14:21 18.05.2026

  • 80 България подкрепя Украйна

    3 20 Отговор
    и украинците знаят това много добре!

    Няма антибългарски вот в Украйна, има вот против Филип Киркоров, който обяви ПУБЛИЧНО В РУСКИТЕ МЕДИИ, че успехът на Дара се дължал на него?!

    Киркоров е виден путинист и естествено украинците го мразят!
    Киркоров подля вода на Дара.

    Коментиран от #81, #84, #87

    14:21 18.05.2026

  • 81 По това можем

    17 0 Отговор

    До коментар #80 от "България подкрепя Украйна":

    да си извадим извод, какви комплексирани maлoymници са укрите, Киркоров помагал на Дара, за война ли говорим или за музика?!

    14:37 18.05.2026

  • 82 Кой подкрепил - подкрепил

    11 0 Отговор
    Кой не е и без петел се съмва! Браво на дара за хъса, за волята, за огромния труд, за неглижирането на хейтърите! Важна е цялостната оценка от всички, а кой какво дал и не дал си е негова работа.....А може би и наша!

    14:43 18.05.2026

  • 83 От тъп русофоб

    17 0 Отговор

    До коментар #70 от "Хмм":

    какво да очакваш! И аз сега от него разбирам, че укрите са ни се изплюли на помощта.

    14:49 18.05.2026

  • 84 Фройд

    6 0 Отговор

    До коментар #80 от "България подкрепя Украйна":

    И да се лекуваш!

    14:51 18.05.2026

  • 85 А израел?

    14 0 Отговор
    Тоя грантояд да каже защо след геноцида исраела участва?
    Кои държави протестираха и не участваха заради това?
    Въпреки това и как исраелите манипулираха вота да са на второ място?

    14:54 18.05.2026

  • 86 Ти да видиш

    15 1 Отговор
    Лекето Евгений Кънев, виден русофоб, е изпаднал в истински публицистичен амок, защитавайки "справедливата" украинска кауза, пък дори това да му коства унижение като българин - доколкото е известно, все още е такъв като националност, въпреки че поведението му поражда системни съмнения.

    14:55 18.05.2026

  • 87 Перо

    9 0 Отговор

    До коментар #80 от "България подкрепя Украйна":

    Много ни нахабиха унтерменшите от измислената кочина!

    15:10 18.05.2026

  • 88 фбр

    13 0 Отговор
    Този тип ЕК е изключително тъп , психясаел жълтопаветник! Навсякъде му се привижда Путин! Нещастник!!!

    15:12 18.05.2026

  • 89 ФАКТИ ФАКТИ ФАКТИ

    6 1 Отговор
    Да, имаше антибългарски вот от Украйна - ФАКТ.

    15:48 18.05.2026

  • 90 78787

    7 1 Отговор
    Да имаше антибългарски вот от страна на Украйна - факт. Няма нужда да четет тая неолиберасткка поммия.

    16:05 18.05.2026

  • 91 Така де

    0 8 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Браво на украинците!

    16:08 18.05.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Смър за украйна

    5 1 Отговор
    Смър за украйна и всички които я подкрепят

    16:12 18.05.2026

  • 94 Така че

    0 6 Отговор

    До коментар #46 от "Всички украинци":

    Недей бърза! Те сами ще напуснат след като ликвидират руския агресор!

    Коментиран от #95

    16:14 18.05.2026

  • 95 любопитен

    4 1 Отговор

    До коментар #94 от "Така че":

    "Те сами ще напуснат след като ликвидират руския агресор"! Е как ще ликвидират агресора, като са в България? С вуду магии?

    16:20 18.05.2026

  • 96 ВКК 531

    4 1 Отговор
    Не са ни съседи, а направо се нанесоха у дома! Те си мислят, че са черешката на тортата, солта на земята и т.н.

    16:31 18.05.2026

  • 97 Хихи

    2 1 Отговор
    еврозадноблизача Кънев, да си гледа новините на укристански по БНТ, които колежката му по задничене излъчва ...

    16:51 18.05.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Коко

    1 1 Отговор
    Аман от Кириак Стефчовчи. Кънев е кърлеж-лицемерен, страхлив, сервилен към чуждите спонсори и готов да предаде народа си за лично спокойствие и облаг

    17:00 18.05.2026

  • 100 Дзак

    1 0 Отговор
    "Денс поп изповед"!

    17:05 18.05.2026

  • 101 Име

    1 0 Отговор
    Стонс поне си признават откровено "Итс онли рокендрол"! Между другото много приятна музика.

    17:07 18.05.2026

  • 102 високоенергийна

    3 1 Отговор
    , експлозивна денс-поп изповед с тежка хореография.🤣🤣🤣
    По скоро порнография. Някаква силиконова скумрия разтваря кълки в такт с "музиката "

    17:26 18.05.2026

  • 103 Ламбо

    0 0 Отговор
    Както и да го усукваш това си е чисто антибългарски вот. Не ми говори колко са на обичали украинците . Всъщност акъла ти е толкова умен е красив ама глупак.

    17:38 18.05.2026