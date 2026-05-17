Дара след триумфа на "Евровизия": Чувствам се като в сън

"Чувствам се като в сън - да получа това признание от журито и любовта на публиката".
Това заяви Дара на пресконференция, след като донесе победата на България в юбилейното 70-о издание на песенния конкурс "Евровизия".
"Все още съм в шок, наистина не знам какво се случва. Никой не вярваше, че "Бангаранга" може да спечели. Да получа такова признание от журито и любовта на публиката... наистина е като сън", заяви Дара.
България спечели тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“, което бе излъчено по Българската национална телевизия.
Страната ни беше представена от Дара (Dara), която се появи под номер 12 – в средата на шоуто – с песента Bangaranga. 27-годишната певица се справи впечатляващо с напрежението на финала. Тя спечели както зрителския вот с 312 точки, така и подкрепата на международното жури, от което получи 204 точки.
Така Дара събра 516 точки, а България отбеляза триумфално завръщане на сцената на „Евровизия“, където за последно участва през 2022 година. На второ място е Израел с 343 точки, Румъния - на трето. Това е първата победа за страната ни в историята на конкурса и по регламент ще България ще бъде домакин на следващото издание на „Евровизия“ догодина.
Вотът на журито от страните участнички също определи страната ни за победител с най-много точки - 204, със сериозна преднина пред страните на второ място - Австралия и Дания с по 165 точки. С максимален брой - 12 точки за страната ни гласуваха журитата на Малта, Австралия, Дания и Литва. България даде своите 12 точки за Малта.
„О, Боже мой“, не скри емоциите си Дара на сцената при получаването на кристалната статуетка. „Догодина Евровизия идва в София и трябва да се подготвим! Благодаря на всички, които ме подкрепиха! Това е голяма победа не само за мен, но и за България”.
Дара посвети наградата на феновете си и по повод навършването на 10 години, откакто е на голямата сцена.
Юбилейното 70-о издание на песенния конкурс „Евровизия“ 2026 събра около 10 хиляди зрители в залата във Виена и милиони пред телевизионните екрани по света, съобщиха водещите на церемонията, като бе посочено, че в историята на конкурса са прозвучали 1789 песни.
На сцената на големия финал прозвучаха песни на 23 езика, изпълнени от представители на 25 държави. Финалистите се представиха в следния ред: Дания, Германия, Израел, Белгия, Албания, Гърция, Украйна, Австралия, Сърбия, Малта, Чехия, България, Хърватия, Великобритания, Франция, Молдова, Финландия, Полша, Литва, Швеция, Кипър, Италия, Норвегия, Румъния и Австрия.
„Чувствам се прекрасно. Не мога да разбера какво се случва. Моята работа е да съм на сцената и да изпълнявам песента, да отворя сърцето си, да излъча светлина и любов. Другото са точки. Всички имат големи очаквания, но всичко, което направихме, ме прави щастлива. Надявам се да се отворите и да намерите Бангаранга в себе си“, каза веднага след изпълнението си Дара от т. нар. "грийн бокс". „Не мога да повярвам какво се случва. Благодаря на оценката на журито от тези държави. Всички изпълнители в тази зала направиха страхотно шоу“, добави тя.
Жури от утвърдени професионалисти от различни възрасти оценяваше изпълненията на втория полуфинал и на финала, съобщи БНТ. Председател на авторитетното жури беше композиторът Стефан Димитров, а членове - Красимир Гюлмезов, Крисия Тодорова (Крисия), Йоанна Драгнева, Мария Мутафчиева (Мери Бойс Бенд), водещият на централна емисия новини „По света и у нас“ по БНТ и автор на текстове на песни - Костадин Филипов. Най-младият член на националното жури на страната ни на юбилейното издание на песенния конкурс стана Валерия Войкова (VAL). Според регламента на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) те гласуваха за всички участващи държави, без България, на втория полуфинал и на финала тази вечер.
Сред специалните гост звезди на финала на юбилейното 70-то издание на „Евровизия“ беше и друг талантлив български музикант - Кристиян Костов. Точно преди 10 години той представи България с песента Beautiful Mess, с която печели почетното второ място за страната ни.
Минути след финала Дара бе поздравена от голямата българска звезда - Лили Иванова. „Исторически успех за България! Поздравления за победителя в Eurovision Song Contest - младата и много талантлива българска певица DARA / Darina Yotova!“, написа Лили Иванова в профила си във Фейсбук (Facebook).
Часове преди началото на финала Дара и сценичният екип на Bangaranga получиха наградата „Марсел Безансон“ в категорията за най-добро артистично изпълнение, определена от коментаторите на участващите държави. Отличията, носещи името на създателя на конкурса Марсел Безансон, се връчват ежегодно в три категории – награда на медиите, артистична награда и награда за композиция. Тази година медийният приз беше присъден на Австралия, представена от Delta Goodrem с песента Eclipse, а отличието за композиция получи Søren Torpegaard Lund за Før Vi Går Hjem, съобщи БНТ.
Dara, с рождено име Дарина Йотова, е родена през 1998 г. във Варна и завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов“. Става популярна през 2015 г. с участието си в музикалното шоу X Factor, където достига до финала. Тя е треньор в „Гласът на България“ и участник в телевизионните „Като две капки вода“ и Dancing Stars. Зад гърба си има два албума - „Родена такава“ от 2022 г и ADHDARA, който е от тази година.
1 Хвала
10 Руска азиатски коччина
До коментар #8 от "Абе":Банга ранга.
11 Нищо чудно
До коментар #5 от "Триумфа на цига":Навремето имаше една песен от Корея по интернет, понеже е малко по различна и с интересен ритъм, сега никой не я помни, нещо такова ще се получи, ако успее да наложи това като стил , танц и мода, може и да натрупа Лари, ама трябва сериозен ПР
12 У нас
До коментар #8 от "Абе":е нещо, като с леврото !
14 Копейка
15 Браминското Банга-Ранга
До коментар #1 от "Хвала":произлиза от българското Бага-Рака. Точно така, хвала на Божията Ръка (Багарака), която докосна Дара и българския народ с число седем-де-сети, число седем по корени сете-мъ (сече-мъ), сети (свети) - сечи, същия БагаРАка слънчева секира, по която е нашия език сате-мъ (7).
16 И друго
До коментар #11 от "Нищо чудно":Една птичка пролет не прави, трябват и други подобни песни
19 Хейтърите
До коментар #5 от "Триумфа на цига":почнаха пак да дрънкат за cигани, ама не казват кое точно е cиганското? В песента не се пее за Бонго Васили, а за Бангаранга (Багарака), който Бонго (Бого) и Ва-сили (въ сили), също няма нищо общо с хиндyстанците пришелци. Не съм вярвал, че някои коментиращи са с К.И. на пpиматите cигани!😉
20 Ти пък
До коментар #2 от "Ники Пънчев":Съвсем опростя, къде вижда копейки и евроатлантици в едно предаване за музика
22 И аз съм като в сън
23 Чао
24 мдаа
До коментар #22 от "И аз съм като в сън":Друго щеше да е ако беше някоя руска шл ЮХА.
25 Ме боли осветителното тяло
27 И какъв
До коментар #13 от "Мощен удар":Ни е удара, аз съм копейка и се радвам на успеха
29 Стига писа
До коментар #24 от "мдаа":Глупости, няма много големи певчески данни, но сценичното и поведение е велико
33 Браво
36 Момче, тебе
До коментар #15 от "Браминското Банга-Ранга":Така те е огряло, че здраво си слънчасал!
39 54321
40 Бездарено
42 Червената шапчица
43 Варненец
44 Майстора
49 54321
До коментар #47 от "Умен":Бангаранга копейки!....давете се в мъката си....по- великото е че главният Копейкин ще трябва да посреща джендърите догодина!!!
56 ДАРА И БАНГА- РАНГА СА
58 Име
59 ЕА "ценности" или обикновенни двуличници
06:47 17.05.2026
60 ДАРА И БАНГА- РАНГА СА
06:49 17.05.2026
62 Аз не харесвам такава музика
България има нужда от успехи! Представата за България по света не е добра. Мислят за нас малко като за тъмни балкански субекти. Не обвинявам, само констатирам! Всяко нещо, което кара хората да харесват България, е добро. За лошото мнение сме си виновни ние, пак ние трябва да го променим.
У нас се развихриха всички противоположности- от мощен и всеобхватен хейт до коренопреклонно възхищение.
Хейтърите и мрънкачите не ме учудват! Но ме впечатлиха едни особени олаквачки, като Фънки, които не спряха да плачат, че България за сетен път ще бъде прецакана от журито на Евровизия, че нямала ниикакъв шанс, понеже Европа имала двойни критерии и лицемерно и подло винаги прекарвала малките нации. Българите били втора ръка хора и винаги щели да бъдат излъгани от Европа. Друго било навремето в СССР!
Сега Фънки да излезе и да обясни публично провала си като врачка!
От името на всички, подобни на него.
63 Чао
До коментар #56 от "ДАРА И БАНГА- РАНГА СА":Не се ядосвай рано е още🙂Всеки човек харесва различни неща.
64 ДАРА И БАНГА- РАНГА
66 Вярно
До коментар #56 от "ДАРА И БАНГА- РАНГА СА":Че не е много българска , но никъде не пише че трябва да е, важното е че ще се продава и не е лоша
06:56 17.05.2026
67 Без значение кое място са и дали
68 Това вълнува само педроханците от ППДБ,
70 Тя и омая сега модерната
До коментар #64 от "ДАРА И БАНГА- РАНГА":Забравих и името не е никаква певица, ама подскача по сцената и бая пачки направи, дано и нашата да успее
71 Да ревеш за " българското "
Не че националният момент напълно отсъства на сцената на Евровизия, но дори и там изпълнителите искат да покажат някой необичаен фолклорен елемент, който да е непознат за останалия свят, да ги шокира, да ги накара да потреперят дори.
Такъв беше и кукерският мотив на Дара!
72 ХАРОН
74 Това е подарък заради Самолетите
75 По малко да се друса
76 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
Ошашавихте ли се.
Евала на Дара..направо ги прегази.
77 Песни
78 Абе и аз незнам
До коментар #8 от "Абе":Ама май АББА започнаха от там и не само те
79 Чао
До коментар #67 от "Без значение кое място са и дали":Не е направена за да се хареса на Българите а на останалият свят.Нормално все пак е Eurovision не Bulgarovision.Даже Лили Иванова я поздрави.
80 Какво
До коментар #19 от "Хейтърите":е Хейтърите? не разбирам чужди думи аз съм Българин.
82 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
Костя Копейкин да са готви.
Не чакайте Путин на Дунава.
84 Копейка
85 Евала на ДАРА
Нашата песен беше с много над другите.
В този глобален свят, Дара ги разби ГЛОБАЛНО.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
Коментиран от #97
89 Хейт
92 Ако съм на мястото на Дара,
Филип Киркоров ще я уреди!
Представям си " патриотите " тогава- ще има шок и ужас!
93 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
Дара е българка и то хубава
Закова ги на Евровизията
А вие путинистчета са готвеха догодина да посрещнете ЕВРОПА в София.
Не Путин.
Коментиран от #109, #321
95 Според теб
До коментар #62 от "Аз не харесвам такава музика":всяко не качествено произведение което се смята за кич или нямащо нищо общо с изкуството получи награда от същото това некачествено извращение наречено евровизия трябва да се смята огромно постижение за нас и да сме горди?
96 Злоба
До коментар #88 от "Ямайски патоа":да не идва случайно от колонията хиндустан с корен bhanga? 😉
До коментар #2 от "Ники Пънчев":Кой копейки и какво имаш предвид . Някой да почне да критикува ,че нямаш копейки с който да гласуваш за просташка песен .
07:15 17.05.2026
100 Тв критик
101 Само като видиш кои я хвалят
Коментиран от #105
102 Масон
Коментиран от #315
103 Песента
104 Лорд Музика
07:20 17.05.2026
105 Чао
До коментар #101 от "Само като видиш кои я хвалят":Аз не съм никой от изброените.И се радвам че Дара спечели.Не знам как може да сте такива хора. Събуждате се и почвата със злобата.Радвайте се на живота.
106 ЗА МЕН ДАРА Е :
07:21 17.05.2026
До коментар #99 от "Щом искаш да си българин,":удавник и за сламка се хваща
07:23 17.05.2026
109 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #93 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":Тилиюще ни кажеш да не плюем не сме путинисти а хора разбиращи от музика, изкуство от нещо красиво ,къде виждаш красиво в тази песен ,нещо хубаво . Песен за деца до 10 години само такива могат да я слушат защото още не мислят толкова рационално за тях всичко е хубаво което се поднася с много реклама ,говорене или по точно натрапване . Че то си беше едно голямо тормозени с тази и този конкурс.
110 Браво, Максуда!
111 Баба Ванга
До коментар #57 от "Румбаранга":Вейте си дъгата 🌈.А догодина всички да даряват по заплата за конкурса в София и ПетроханПарада.Апропо: В тройката са само сътрудничели на САЩ и Израел срещу Иран.Странно,нали.
112 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
Европа гласува за Дара, ние я плюем.
Типично по български.
Лошо нема.
Коментиран от #126
115 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Винкело
118 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
До коментар #109 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Тази музика е добра, дето са харесва на избралите я. Тук "масовия" вкус е над всичко. В Евровизия де.
А песента ще се помни, щото е различна и танцувална.
119 Поредното дирижиране и нагласен шоу
120 Поредното дирижирано и нагласено шоу
122 6969777
123 КОЦКАТА КОПЕЙКИН
Лошичко ли ти е.
07:44 17.05.2026
07:45 17.05.2026
126 Мокой
До коментар #114 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":Като изразяваш не харесване, това не е плюенето, Айде по кротко, а кой миналата година спечели евровизия, помните ли?
127 Каку
128 Биби
07:49 17.05.2026
130 БРАВО НА ДАРА
ЩЕШЕ ДА БЪДЕ
НЯМА ПО ГОЛЯМА ЗВЕЗДА В РУСИЯ.
До коментар #126 от "Мокой":Един успех за България и ние ша го оплюваме.
Днес стандартите за добра музика са доста променени. Особенно на Евровизия.
135 бонго бонго
До коментар #34 от "БГ копейки":Нека пп/дб троловете да онемеят завинаги. Банвайте ги вече. Навсякъде им се привиждат копейки. Радев управлява, ало. Свърши вашата. Не съм горда, че България ще я асоциират с такъв нее вропейски припев банга нещо. За съжаление подмененото население на Европа харесва точно такива маанета.
136 Дара натри носа
ДОВЕДЕ ДО
ЛУДОСТ И ИСТЕРИЯ
РОДНИТЕ ПУТЕРАСТИ
139 АЗ СЪЩО СЪМ ЗА :
До коментар #127 от "Каку":БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКОТО !!! НО ЗА ТАКИВА ГЛУПАВИ ИЗПЪЛНЕНИЯ, ПЕСНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ - НИКОГА !!!
07:58 17.05.2026
142 ДАРА НИЩО НЕ СПЕЧЕЛИ !!!
До коментар #127 от "Каку":САМО ГЛУПОСТИ НАМЕЛИ !!!
144 Айгедотор
145 Дебелия
До коментар #4 от "Член естия":Важното е да е дебел и корав....
България номер ЕДНО на Евровизия.
Може да сме малки по територия, но с големи сърца за Европа.
08:10 17.05.2026
149 Да бе
До коментар #8 от "Абе":Да бе....Израел в ...Европа !?!?!
151 Пошло викане и тропане
152 СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА
153 Браво Дара
Са добавя вие сте нещастни хора живеещи в сок от собствена омраза към всичко.
Още един път БРАВО ДАРА ОБИЧАМЕ ТЕ
08:18 17.05.2026
158 Хи хи
До коментар #138 от "НЕУЧАСТИЕТО":Той Путин ша дойде при тебе бе ! маленкия зеля така каза !!!
159 И пак цял ден само цигани
160 Бангаранга бангаранга
163 Да ви е честита новата мантра
Харе харе
164 Казанлъшкия
165 Град Козлодуй
До коментар #58 от "Име":И се показа БорисЮФ от Банкя и кресна на племето гербери дето никога вече няма да са Фактор:Ту-туууу Банга ранга.
Браво на Дара.Браво на младоста.На българина му дай да плюе.Това нах-много му се отдава.Друго не може.
Е.Дара показа,че младите могат.Герберастите като Тутурутката-немогат.Това е.
166 Ако се Смяташ !
До коментар #58 от "Име":За България !
Дълбоко се Лъжеш !
Ако махнеш !
Българската Култура !
Остава Само !
Бангаранга !
И Българските Политици !
167 Деградация
До коментар #56 от "ДАРА И БАНГА- РАНГА СА":Бангаранга звучи като чакарака - все музикални помии, предназначени за зомбирани примитиви, за които е важно на сцената да се фръцкат голи кълки и да има на какво да си тръскат дупетата в дискотеките. Така че - благодаря за такава победа на България в елементарщината и пошлостта!
168 Гост
169 Руснаков
170 хер ФЛИК
До коментар #165 от "Град Козлодуй":Бойчо и ШАЙКАТА му ги БАНГАРАНГНАХА на тез избори много красиво ! Кеф си беше да гледаш как се гърчиха като танцьорите на Дара !
171 Сай Лънс Лайк Акенсър Гроус
До коментар #152 от "СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА":Поздравления за дара, но наистина изрел в европа ли е!?
173 ЕйАй
До коментар #164 от "Казанлъшкия":Разходи винаги има, но такива събития носят и приходи — туризъм, реклама на страната, пълни хотели, ресторанти, транспорт, временна работа. Ако е организирано добре, част от инвестицията се връща многократно. Въпросът е не дали да се правят събития, а дали се правят прозрачно и разумно.
174 Купи си
До коментар #167 от "Деградация":въже,без сапун....да се мъчиш.
До коментар #164 от "Казанлъшкия":Абе иZ ме кЯ ри.Като няма престиж БГ-защо няма,защо ни игнорират,защо ни мразят.Като има:Защо има,защо трябва да даваме пари.Защо има Джиро.Защо няма.
Няма угодия за същества,които незнаят какво искат и само плюят,но плюят по себе си.Това е вродено на индивидите обитаващи тази територия.
Честито на Дара.Честито на БГ.
177 банга-даранга
178 ЕйАй
До коментар #167 от "Деградация":Не е нужно на всеки да му харесва една песен или стил музика, но да наричаш хората “примитиви” само защото слушат нещо различно, говори повече за теб, отколкото за тях. Музиката е въпрос на вкус, не на интелект.
Спокойно, светът е преживял и рок, и чалга, и техно, и рап — ще преживее и “Бангаранга”. Не всичко е длъжно да е по вкуса на всички.
Да не харесваш дадена музика е нормално. Да обиждаш хората заради вкуса им — не толкова.
179 Макар Ена
До коментар #163 от "Да ви е честита новата мантра":Друго си е "уте папагуте" нали?
Браво на момата, ма да внимава с кубициците че след някоя годинка ше си ги търси у гащити!
180 превръщам се в копейка
До коментар #2 от "Ники Пънчев":един път и аз да съм на едно мнение с копейките...
181 Въпрос
До коментар #70 от "Тя и омая сега модерната":И това ли е смисълът на музиката - да правиш пачки? Хайде да се разберем за изкуство ли говорим или за бизнес!
184 Анонимен
До коментар #168 от "Гост":Я ГЛЕДАЙ дежурните злобари са тук Затова сте голтаци пълни сте с омраза злоба завист и сте пълни некадърници Успехът на другите ви кара да се гърчите от яд че сте неможачи Честито на ДАРА Успех е и за България
185 Тото 1 и Тото 2
До коментар #171 от "Сай Лънс Лайк Акенсър Гроус":Ами Австралия ?
186 🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #118 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":Че това музика ли е . За текста не ми се говори няма такъв . Това даже не може и да се запомни освен припева на туземски език.
187 Казанлъшкия
До коментар #178 от "ЕйАй":Какво точно общо с България и културата ни има това племенно подскачане и нечленоразделни звуци ? С това ли ще ни асоциират? Заглавието на тая песен е като от някакво африканско племе.
188 Град Козлодуй
До коментар #170 от "хер ФЛИК":Дара изигра една Истина от последните избори.Дара беше Радев а тези с разкривените и кървясали физиономии бяха герберите и патериците им от ИТН и БСП.
За това тук толкова са се разревали гербавите тролове.БРАВО Дара.БРАВО Радев.
189 Ха ха ха
До коментар #87 от "Платена педроханка":И как разбра, че си нормална?
190 Как какво бе
До коментар #187 от "Казанлъшкия":Това са Тиквата и Шиши без охрана.......
08:38 17.05.2026
191 Анонимен
До коментар #177 от "банга-даранга":Песента е оценена от международно жури и много много европейци А ти си обикновен злобар и огромен завиждач ЧЕСТИТО НА ДАРА и Успех е за България
193 Перник
До коментар #184 от "Анонимен":И Промяна-пребоядисан сега на Анонимен се разписа за днес.Заработи надницата от сектанта Буда.Айде бегай пак в кревата-да не идвам с винкело.
195 Анонимен
До коментар #17 от "И България":Какви низши душици докъде може да стигне простотията
08:44 17.05.2026
198 Този коментар е премахнат от модератор.
199 Край
200 Банга Ванга
До коментар #1 от "Хвала":Те и Украйна така я засилваха. После видяхме.
201 А50
202 Честито
203 12340
До коментар #11 от "Нищо чудно":Корейската беше "Гагнам стайл",тъпа,но свежа!:))
205 ЕйАй
До коментар #187 от "Казанлъшкия":Странно е как някои хора обявяват всичко различно от техния вкус за “племенно” и “нечленоразделно”. Модерната музика навсякъде смесва стилове, ритми и влияния — това не я прави по-малко стойностна. Дара представи България с песен, която се вписва в конкурса и спечели. Това е важното. Тази победа няма да омаловажи Сурва и Празника на розата. Ще добави още едно събитие в календара на България.
206 Анонимен
До коментар #43 от "Варненец":Злобар до злобар има тук юПонеже сте нищожни в своя живот хвърляте кал по това младо момиче ЩО за индивиди живеят тук Вие злобарите сте опасни за българското общество дърпате държавата ни назад
207 Аз като традиционна капейчица
Какви са тия модерни глупости!!!!!
208 Анонимен
До коментар #56 от "ДАРА И БАНГА- РАНГА СА":Лелелеле имало много пропаднали душици тук които всъщност ни докараха и червените другари на власт
08:48 17.05.2026
209 Дадада
212 Гост
До коментар #184 от "Анонимен":Какъв успех бе . Това не е песен и тази като и чух и другите песни ужас . Не злобеем а си казваме мнението . Някой разбират от музика от хубава такава . Да има нещо което да те накара да се заслушаш , да запееш макар и фалшиво. Текста дата и говори нещо , за любов, страсти , за война или против нея , за живота , за някоя драма или за природа . А това от него се помни един припев и нищо друго. Слушай сия там тази колкото искаш . Аз това не го приемам за певица .
213 БлагоДаря , БлагаДара !!!
БЪЛГАРЪГНАХМЕ ГО НА ХЕЙТЪРИТЕ !!!!
214 Вие нормални ли сте?
По-голяма тъпня едва ли има. Нито текст, нито послание, някаква татуирана кака
с надути от силикон гърди подскача като ненормална. Толкова.
Никакви вокални данни, нищо.
Бъдете малко самокритични и имайте способността да анализирате,
а не да се плъзгате по повърхността.
Тази Евровизия е някакъв политически конкурс, имаше много държави,
които бойкотираха участието си тази година заради Израел.
След песента на Украйна взела Евровизия преди три
години вече ви стана ясно какъв конкурс е това.
Все пак полижителното е, че тази песен открито не
рекламира хомосексуалистите и сатанизма както имаше
много подобни песни преди.
215 Ха ха ха
До коментар #119 от "Поредното дирижиране и нагласен шоу":Така е......друго си е да бяхме поканили лев лешенко да пее - ден пабедай от наше име.....
217 МЪКЪ,МЪКЪ
218 Някой
За песента-има екип от специалисти,които решават какво да поднесат на конкурса.
Гордейте се,БЪЛГАРИ!
Дара прослави България пред целия свят!
Аз съм на 63 г и сълзите ми текат от ГОРДОСТ!
Браво на Дара и екипа и!
219 Анонимен
До коментар #87 от "Платена педроханка":Аз харесвам ДАРА Млада успешна провокативна изящна А ти си никой един драскащ злобар ДАРА вече е световна звезда а ти се пръскай от яд ЧЕСТИТО НА ДАРА ТАЛАНТЛИВО МОМИЧЕ И МНОГО МНОГО СЛЪНЧЕВО
220 Петър
222 Той
До коментар #95 от "Според теб":не знае, че до 1989 г. България печелеше голямата награда на почти всички фестивали, а българските оперни певци и музиканти прославяха Бългапия на всички континенти. Също и българските спортисти печелеха медали на олимпийските игри и световни състезания.
223 мдаа
До коментар #209 от "Дадада":В Москва нощес е имало гангабанга +денацифицирани москсляци.
226 Троянец
Хак да им е на чалгарите,вечно мрънкащите и себенеуважаващите се тук антибългарски тролове.
228 Казанлъшкия
До коментар #205 от "ЕйАй":Банга ранга възвишено европейско ли ти звучи ? :) Звучи като аранжимент към. Моцарт,нали ? Хаха. Очевадно африканско звучи и нищо общо с европейската ни култура. Колкото по-голяма п. ростотия обаче , толкова по-голям шанс има човек в това състезание. Тази година най - маймунската п..ростотия не нашата. Другата година чакаме нашествие от хиляди с неясен пол у нас ( феновете на състезанието).
230 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
До коментар #186 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Европа РЕШИ.
ДАРА номер едно.
Европа РЕШИ.
Най добрата песен на Евровизия.
Европа РЕШИ.
БЪЛГАРИЯ заслужава победата.
Добре че не гласуваха БЪЛГАРИ ОТ БЪЛГАРИЯ.
231 Куку
233 Анонимен
До коментар #212 от "Гост":Теб никой не те пита за щастие Това е международен конкурс има изисквания Европейци оценяват песните Защо сте такива злобари не мога да разбера Радвайте на това младо момиче успех е и за България Честито на ДАРА млада успешна развиваща се и разбира се прославяща България ДАРА вече е певица от световна величина
236 На български език се пише с тире
Научете се на елементарен правопис, а след това се опитвайте да поучавате останалите!
237 ЕйАй
До коментар #222 от "Той":Да живееш вечно с “едно време” не е аргумент. Ако България е имала силни артисти и спортисти тогава, това не значи, че днес всичко ново автоматично е “упадък”.
238 Геро
242 ЕйАй
До коментар #228 от "Казанлъшкия":Говорите за “култура”, а използвате език, пълен с обиди и предразсъдъци. Това казва повече за нивото на коментара, отколкото за музиката.
244 МЪКЪ,МЪКЪ
245 Гост
За пръв път българка и българи /да отдадем заслуженото и на екипа и/ покоряват по категоричен начин, с гръм и трясък Европа и Света!
Напълно заслужава усхеха си, като отвя категорично всякаква конкуренция по пътя си! Не знам дали е имало до момента в историята на конкурса такава категорична разлика в точките между първия и останалите!?
Талант, изпълнение, ритъм, визия, синхрон, излъчване, артистизъм.... Имаше от всичко в изобилие...
Нека се зарадваме на този голям български успех🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬
248 стоян георгиев
249 БАБЕТ!
До коментар #191 от "Анонимен":Бангаранга звучеше ,като ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ и това че МЛАДЕЖТА е будна.......!НАДЕЖДАТА и ВЯРАТА са в основата на всичко.......да се порадваме ......за младите , ЗА ПРОЛЕТТА В ДУШИТЕ НИ ........!!!!!!!
250 Факт
Колко милиарда ще трябва да изтеглим от Европейската банка, за да го организираме?
251 Къде е Стоичков Кауфланда
И банга- Банкя още не се е събудил!
За това пък братята от маалата огласиха небесета и чупат чалга.
252 хахаха
До коментар #245 от "Гост":Браво, Дара! Застана редом до Кончита Вурст:)
До коментар #228 от "Казанлъшкия":Ще сме домакини. Организиране. Заеми. Харчове.
Правителството вече няма да се бори с високите цени, а ще организира конкурси за новите нормални.
Това ще дискредитира доверието в Радев.
Ово е политика.
259 Гресирана ватенка
До коментар #255 от "Некъпан джендър евроатлантик":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го буташ 😁😁😁
260 Смех с копейки
До коментар #248 от "стоян георгиев":Друго щеше да е ако беше някоя руска раZпоретина.🤣
261 Казанлъшкия
До коментар #242 от "ЕйАй":Кои обиди използвам? Африкански ритми и текст явно е обидно. Също ,че има хора с неясен пол ли? Те самите са го казвали много от участниците в състезанието. Откровено се налага също идеята на ЛГБТ+ в това състезание и ,да, не ми допада. Да не говорим и че имаме свръхдефицит в бюджета и само това ще ни липсва,но това е друга тема. Реклама за България щяло да бъде...хаха, страхотна реклама ,да. Това е моето мнение,не ангажирам никого с него.
262 Гост
До коментар #252 от "хахаха":Какъв ти е проблема на тебе!?
Дара доказа, че Европа и Света не са се съвсем изжендарясали и не всичко е Кончита Вурст!
Щом освен с талант и с тази визия, излъчване, големи "очи" и т.н. може да покорява Света, значи все още нормалното преобладава и така ще бъде! Защото така е устроен света, въпреки напъните на нетрасиционните да "родят" друго....
263 тц тц
До коментар #233 от "Анонимен":За последно в Еврозивия са оценявали песните когато са участвали АББА. Не случайно оттогава насам нито един победител не е ставал известен и не е просъществувал. Като чуеш Евровизия и се сещаш единствено за Кончита Вурст и то не за пеенето и.
Хора,ценете таланта и огромният труд на това момиче.
Чаровна, харизматична и изключително талантлива
Светът те очаква с нетърпение мило дете
До коментар #260 от "Смех с копейки":Не става въпрос за това. Пак го обърнахте на руски или не. Това състезание има единствено за цел пропаганда на ц.онисткие ценности на ЛГБТ+ движението. Да бяха нормални европейци,не сбърканяци, щеше да е супер. Ама то си е откровено ЛГБТ+ и сатанско като визия. Ако сте от хомо бандитите и вие ,ще ви разберем защо ви е на сърце. :)
268 Споко
До коментар #262 от "Гост":Не само Европа и Света, но и цялата галактика:)))
Да не бъркаш Гейвизия с наградите Грами:)
269 Анонимен
До коментар #250 от "Факт":А колко и какво ще спечели България Това е международен успех
272 Любопитен
До коментар #266 от "111":Ти на кое се радваш - на ямайското заглавие, на нечленоразделния текст или на маймунските танци? Какво българско видя в тази песен?
273 Българин
274 Гост
До коментар #261 от "Казанлъшкия":Точно гласуването на хората по Света за Дара завря лгдбейското начало там, където слънце не огрява!
Извинявай, ама визията и излъчнането на Дара е точно обратното на лгдб и хората оцениха и това, освен изпълнението и....
275 Казанлъшкия
До коментар #266 от "111":Чак пък злоба. Ако беше изпяла нещо българско, имаше стойност в песента й ,а не някакви африканско подигравателно заглавие "банга ранга" , и тя самата не беше някаква надута силиконова кукла може би щяха да я възхваляват. Но да не се лъжем кой печели на Евровизия - най- голямата п. ростотия. Разбрали сме го , спечелили сме, хубаво. Но да говорим за някаква стойност на песента или на Евровизия би било да не казваме истината. Пълна п.родия е отвсякъде.
276 Оня с парчето
До коментар #272 от "Любопитен":Ако ти го намаам в πърдялника ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.
277 стоян георгиев
До коментар #267 от "Казанлъшкия":Нищо не сме обърнали.вие копейките не сте българи.има ли някое наше момче или момиче победител се почва...евровизия се гледа от милиони хора по света и е формат дето ни дава легитимност с победата си ама...копейки сър!
278 Твоя рев
До коментар #251 от "Къде е Стоичков Кауфланда":Е бангаранга за ухото
279 МЪКЪ,МЪКЪ
До коментар #274 от "Гост":МЪКЪ, МЪКЪ....РУСО -Робска мъкъ.
280 Гост
До коментар #268 от "Споко":Явно не си гледал предаването, щото хал хабер си нямаш от начина на избор на победител!
Дара попиля всички първо с гласовете на журитата от всички страни участници, след това с гласовете на хората от страните участници, плюс гласовете на хората от останалия свят!
От България няма право никой да гласува за нейната песен!
281 Казанлъшкия
До коментар #274 от "Гост":Тя е като надута силиконова кукла ,да, има 2 тона силикон. А това ,че други европейци са я оценили - еми, те там масово са би, обратни и какви ли не още. Това не е особено аргумент,който даваш. :)
282 Гост
До коментар #279 от "МЪКЪ,МЪКЪ":Ква ти е "мъката" бе, селски!?
Че твоята Пена в къщи по пеньоара в кухнята няма нищо общо с Дара или какво...
09:32 17.05.2026
284 Гост
До коментар #281 от "Казанлъшкия":Е, и ти не знаеш кво искаш!?
Мъж с брада ли, като Кончита!?
Нали пробвахме преди време и с бек вокал Азис с мини пола, та стана песента за резил и не стигнахме до никъде...
285 Троянец
Браво Дара>РЕСПЕКТ!
287 Троянец
До коментар #272 от "Любопитен":Добре,че в песента няма нищо българско защото щеше да бъде един идиОт с ръце в потурите дето храчи наляво и надясно а накрая щеше да се обърне,покаже буталните си части и да докаже,че пие всяка вечер еспумизан.
288 Казанлъшкия
До коментар #277 от "стоян георгиев":Не позна при мен специално - Русия ни е враг и винаги ни е била , Западът също. Така че хич не съм копейка, просто не ми допада как цялото състезание е просто една пропаганда с цел налагане на извратени ценности.
До коментар #250 от "Факт":Чак милиарди няма да е. Вероятно 50-100 милиона евро.
291 Чао
До коментар #287 от "Троянец":Точно казано.
292 ужас
296 Туземското Бунга, Банга Булга-рунга
До коментар #220 от "Петър":Не се радвайте и не е случайно спечелването на конкурса "Евровизия" от България с пародията на песен "Банга Ранга" и че България ще бъде домакин на „Евровизия“ догодина, защото е добре режесиран междунарден ционистко-сатанински ЗАГОВОР за разбиване и унищожение на традиционите български ценности и на писменост, култура и православие...!
10:39 17.05.2026
298 Честито на Дара
299 НЕКА СЕ ЗНАЕ :
300 Благодаря за предложението
До коментар #174 от "Купи си":Но ако реша да се затривам, предпочитам сам да си избера средството. Засега обаче няма такива изгледи.
302 Не...е...ееее
До коментар #283 от "Дидро":Нашата ЖУЛИЕТА победи сатанистите и само ИСТИНСКИТЕ РОМЕОВЦИ Я подкрепиха...ЗАЗОРЯВАНЕТО в Родината ни едво сега започва...Слънцето изгря и ако някой реши да донесе отново облаци ----ЗАПОМНЕТЕ...!ПРИРОДАТА ще ни накаже със цялата си сила..И Дара да запомни , че в ПРИРОДАТА е СИЛАТА и да не се възгордява , а тя все още е дете с чиста душа и сърце..
303 Народът .
Вик към всички свободни духове,
към онези, които не се вписват.
Ние сме шумни, диви и неудържими.
Живеем без спирачки,
без страх и без ограничения.
Това е нашият бунт,
нашият звук,
нашият начин да покажем сила.
Ние не следваме правилата,
създаваме свои собствени.
Енергия, хаос и свобода –
това е Bangarangа.
304 И все пак....
До коментар #298 от "Честито на Дара":Имай ВЯРА ....СИЛАТА на българщината е в неговия ГЕН ,ТОЙ е като непресъхващ ИЗВОР С ЖИВА ВОДА.....
305 НЕКА СЕ ЗНАЕ:
До коментар #299 от "НЕКА СЕ ЗНАЕ :":ЗАВИСТА НА БЪЛГАРИНА Е ПОСЛОВИЧНА И ДОКАЗАНА ВЕКОВЕ НАЗАД.
306 Боруна Лом
До коментар #283 от "Дидро":Ако имаш предвид:"Полегнала е Гербана" и подобни напеви-нямаше и една точка да спечели.Подобре и че няма нищо българско.
307 ЕйАй
До коментар #275 от "Казанлъшкия":Дара няма силикон, семейна е, достатъчно прилично облечена в за такъв тип шоу и не е свързана с никакви скандали. Голяма победа над това срещу което ти критикуваш в Евровизия.
308 Деградация
До коментар #178 от "ЕйАй":Не е добре така да се релативизират оценките за нещата. По този начин ще почнем да твърдим, че в дадена сфера всичко е на едно качествено ниво, и да отречем обективните стойностни различия, защото субективно всичко се харесва еднакво от различни хора. Тоест, като изкуство Бетовен и Азис имат еднакво значение. Ясно е, че не е така. Колкото пък до обиждането - има хора, в сравнение с които и аз съм примитив и това не ме обижда - просто е факт.
309 ЕйАй
До коментар #308 от "Деградация":Критиците сте тези, които сравнявате конкурса с други неща, като народна и класическа музика, спорт и т.н. Това, че Бетовен е гениален, не значи, че всички музикални формати трябва да са с участници от неговото ниво. Дара е едно нормално, младо и талантливо момиче, което отвя конкуренцията. Тя вече има постижение на европейската сцена, Азис го слушат по целия свят, а теб те чета само аз.
310 Евгени от Алфапласт
До коментар #219 от "Анонимен":О, Промяна, бангаранга и на теб, бре!🤣🤣🤣
311 Пустиня(к)
До коментар #303 от "Народът .":Я па не чух ни една дума от тава, къде си написал. Да не да сме слушале некви различни песни?
312 Гангабанга
До коментар #136 от "Дара натри носа":Времената се менят но славата остава.Няма как все с Бай Ганю и дисагите да се асоциираме вечно.Времената се менят,вкусовете също.А и хората не са същите. Важен е успеха а не злобата.България на първо място.Това има значение.
313 Грешиш....
До коментар #292 от "ужас":Песента на демоните беше нощес преди изпълнението на Дара и...иии ТЯ ги ПОБЕДИ...
314 Епа оно
До коментар #311 от "Пустиня(к)":Е за тва ,оти и язека и тизе владееме одма само руски язик ......
315 Нека разглеждат!
До коментар #102 от "Масон":Отнези, които не знаят, ще разберат, че фолклорът ни има много древни корени!
316 Деградация
До коментар #309 от "ЕйАй":Че тези изпълнители са масово слушани - факт. Въпросът е дали слушането и гледането на изпълнения като Бангаранга е нещо добро за консуматора. Защото човек може да харесва нещо, което обаче не му е полезно, а му наврежда, без той да си дава сметка за това. Точно така чалгата "помогна" за изпростяването на поколение млади хора у нас след 1989. Както и да е - нека всеки си слуша/гледа, каквото му харесва, и да си носи последиците. Все пак да допълня, че не бих имал нещо против едно изпълнение от Дара на българска народна музика (каквото тя всъщност е учила), особено ако момичето е с носия - защото в такова изпълнение всичко е чисто.
317 ЕйАй
До коментар #316 от "Деградация":Много е идеологично да мислим, че можем да правим само полезни неща.. Да спрем да ядем храна, че е пълна Е-та; да спрем да караме автомобили, че замърсяват; да не дишаме мръсен въздух; Освен чалгата има много други фактори, не може да виним само нея. Така, че Бангаранга - разпусни, наслади се на успеха на Дара и утре с нови сили промени нещо в този свят към добро.
318 Съгласен
До коментар #317 от "ЕйАй":Добре, да завършим диспута в такава положителна тоналност! :-)
319 Банго Васил !
320 ЕйАй
До коментар #319 от "Банго Васил !":Излезте от черупките си. Това е музикален конкурс оценяван от всякакви хора от различни по характер народи. Трябва да направиш песен и изпълнение, което се харесва на милиони хора. Тук не оценяват вокални педагози. Такъв е форматът. И що за глупости са това, че спечелването на един конкурс ще ни затрие като нация. А организацията струва няколко десетки милиона, които ще се върнат под формата на реклама и туризъм. Толкова ББ открадна само от една магистрала и още съществуваме.
321 Перо
322 Перо
14:07 17.05.2026
323 Перо
До коментар #76 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":Дара прегази твойте боклуци от Израел за които гласуваш!
14:11 17.05.2026
324 Перо
До коментар #49 от "54321":А теб какво те интересува? Ти гласуваш за шекели!
14:13 17.05.2026
325 Перо
До коментар #180 от "превръщам се в копейка":Ти си само на едно мнение с шекелите!
14:14 17.05.2026
326 Перо
До коментар #207 от "Аз като традиционна капейчица":Ти слушаш само Мишел!
14:15 17.05.2026
327 Иронично
14:17 17.05.2026
328 Перо
До коментар #230 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":А ти реши, само Мишел!
14:17 17.05.2026
329 Град Козлодуй
До коментар #310 от "Евгени от Алфапласт":Промяна мина в нелегалност и вече е "Анонимен".Така е с второстепените гербери от сектата на Тиквата.
14:21 17.05.2026
330 Копейка на квадрат
14:43 17.05.2026
331 Фики
15:07 17.05.2026
332 777
17:26 17.05.2026