Дара след триумфа на "Евровизия": Чувствам се като в сън

"Чувствам се като в сън - да получа това признание от журито и любовта на публиката".

Това заяви Дара на пресконференция, след като донесе победата на България в юбилейното 70-о издание на песенния конкурс "Евровизия".

"Все още съм в шок, наистина не знам какво се случва. Никой не вярваше, че "Бангаранга" може да спечели. Да получа такова признание от журито и любовта на публиката... наистина е като сън", заяви Дара.

България спечели тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“, което бе излъчено по Българската национална телевизия.



Страната ни беше представена от Дара (Dara), която се появи под номер 12 – в средата на шоуто – с песента Bangaranga. 27-годишната певица се справи впечатляващо с напрежението на финала. Тя спечели както зрителския вот с 312 точки, така и подкрепата на международното жури, от което получи 204 точки.



Така Дара събра 516 точки, а България отбеляза триумфално завръщане на сцената на „Евровизия“, където за последно участва през 2022 година. На второ място е Израел с 343 точки, Румъния - на трето. Това е първата победа за страната ни в историята на конкурса и по регламент ще България ще бъде домакин на следващото издание на „Евровизия“ догодина.



Вотът на журито от страните участнички също определи страната ни за победител с най-много точки - 204, със сериозна преднина пред страните на второ място - Австралия и Дания с по 165 точки. С максимален брой - 12 точки за страната ни гласуваха журитата на Малта, Австралия, Дания и Литва. България даде своите 12 точки за Малта.



„О, Боже мой“, не скри емоциите си Дара на сцената при получаването на кристалната статуетка. „Догодина Евровизия идва в София и трябва да се подготвим! Благодаря на всички, които ме подкрепиха! Това е голяма победа не само за мен, но и за България”.



Дара посвети наградата на феновете си и по повод навършването на 10 години, откакто е на голямата сцена.



Юбилейното 70-о издание на песенния конкурс „Евровизия“ 2026 събра около 10 хиляди зрители в залата във Виена и милиони пред телевизионните екрани по света, съобщиха водещите на церемонията, като бе посочено, че в историята на конкурса са прозвучали 1789 песни.



На сцената на големия финал прозвучаха песни на 23 езика, изпълнени от представители на 25 държави. Финалистите се представиха в следния ред: Дания, Германия, Израел, Белгия, Албания, Гърция, Украйна, Австралия, Сърбия, Малта, Чехия, България, Хърватия, Великобритания, Франция, Молдова, Финландия, Полша, Литва, Швеция, Кипър, Италия, Норвегия, Румъния и Австрия.



„Чувствам се прекрасно. Не мога да разбера какво се случва. Моята работа е да съм на сцената и да изпълнявам песента, да отворя сърцето си, да излъча светлина и любов. Другото са точки. Всички имат големи очаквания, но всичко, което направихме, ме прави щастлива. Надявам се да се отворите и да намерите Бангаранга в себе си“, каза веднага след изпълнението си Дара от т. нар. "грийн бокс". „Не мога да повярвам какво се случва. Благодаря на оценката на журито от тези държави. Всички изпълнители в тази зала направиха страхотно шоу“, добави тя.



Жури от утвърдени професионалисти от различни възрасти оценяваше изпълненията на втория полуфинал и на финала, съобщи БНТ. Председател на авторитетното жури беше композиторът Стефан Димитров, а членове - Красимир Гюлмезов, Крисия Тодорова (Крисия), Йоанна Драгнева, Мария Мутафчиева (Мери Бойс Бенд), водещият на централна емисия новини „По света и у нас“ по БНТ и автор на текстове на песни - Костадин Филипов. Най-младият член на националното жури на страната ни на юбилейното издание на песенния конкурс стана Валерия Войкова (VAL). Според регламента на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) те гласуваха за всички участващи държави, без България, на втория полуфинал и на финала тази вечер.



Сред специалните гост звезди на финала на юбилейното 70-то издание на „Евровизия“ беше и друг талантлив български музикант - Кристиян Костов. Точно преди 10 години той представи България с песента Beautiful Mess, с която печели почетното второ място за страната ни.



Минути след финала Дара бе поздравена от голямата българска звезда - Лили Иванова. „Исторически успех за България! Поздравления за победителя в Eurovision Song Contest - младата и много талантлива българска певица DARA / Darina Yotova!“, написа Лили Иванова в профила си във Фейсбук (Facebook).



Часове преди началото на финала Дара и сценичният екип на Bangaranga получиха наградата „Марсел Безансон“ в категорията за най-добро артистично изпълнение, определена от коментаторите на участващите държави. Отличията, носещи името на създателя на конкурса Марсел Безансон, се връчват ежегодно в три категории – награда на медиите, артистична награда и награда за композиция. Тази година медийният приз беше присъден на Австралия, представена от Delta Goodrem с песента Eclipse, а отличието за композиция получи Søren Torpegaard Lund за Før Vi Går Hjem, съобщи БНТ.



Dara, с рождено име Дарина Йотова, е родена през 1998 г. във Варна и завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов“. Става популярна през 2015 г. с участието си в музикалното шоу X Factor, където достига до финала. Тя е треньор в „Гласът на България“ и участник в телевизионните „Като две капки вода“ и Dancing Stars. Зад гърба си има два албума - „Родена такава“ от 2022 г и ADHDARA, който е от тази година.