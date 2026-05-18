Крехкият джихадистко-сепаратистки съюз в Мали

Джихадистките бойци в Мали призоваха за национално въстание срещу управляващата военна хунта, затягайки блокадата на столицата Бамако след координирани атаки заедно с туарегските сепаратисти. Това пише Грегори Соваж за "France 24".

Призивът идва от Групата за подкрепа на исляма и мюсюлманите (JNIM), филиал на Ал Кайда. Той е резултат от серия от съвместни офанзиви, които удариха множество градове и военни позиции в цялата страна и стигнаха до Бамако, столицата, отбелязвайки най-сериозната ескалация в Мали от 2012 г. насам.

В изявление JNIM призова за "общ фронт", обединяващ "политически партии, националните въоръжени сили, религиозните власти, традиционните лидери и всички компоненти на малийското общество", за да "свалят хунтата" и да проправят пътя за това, което описват като "мирен и приобщаващ преход".

Събитията идват, докато Мали провежда погребението на министъра на отбраната Садио Камара, който беше убит при нападение срещу резиденцията му в Кати, крепост на хунтата на около 20 километра от столицата. Ключов архитект на по-тесните връзки между Бамако и Русия, Камара бе смятан за една от най-влиятелните фигури на режима. Смъртта му засили натиска върху военната хунта, водена от Асими Гойта, въпреки подновената подкрепа от Москва.

Съюз по удобството

В основата на офанзивата е неочакваното партньорство между JNIM и Фронта за освобождение на Азавад (FLA), туарегско движение, което си върна Кидал, дълго оспорвана крепост на север.

Мащабът и координацията на нападенията предполагат месеци на подготовка. Анализаторите смята, че съюзът се ръководи от прагматизъм. FLA носи местна легитимност и териториални корени, докато JNIM осигурява огневата мощ и оперативния опит, необходими за оспорване на държавата. "Координацията между тези групи показва месеци на планиране", заяви Нина Уилен, директор на Африканската програма в Института Егмонт. "Това отива много по-далеч от това, което сме виждали в миналото."

За Уасим Наср, експертът на FRANCE 24 по джихадистки мрежи, промяната е особено важна. "Те вече не просто се бият рамо до рамо. Те действат заедно", посочва той.

Общ враг, различни цели

Въпреки сътрудничеството им на бойното поле, съюзът остава крехък. Двете движения са разделени от фундаментално различни цели. JNIM се стреми да наложи строго тълкуване на ислямското право в Мали и по-широкия Сахел. FLA, за разлика от тях, се стреми към независимост - или поне автономия - за туарегите на север. "Те имат общ враг, но не и общ проект", отбелязва Нина Уилен.

Разделението е както политическо, така и идеологическо. "Има големи различия", посочва Дженабу Сисе, специалист по отбрана във френския мозъчен тръст "Фондация за стратегически изследвания". "JNIM се ръководи от религиозен проект, докато FLA се стреми към самоопределение. Единият е многонационален и многоетничен; другият е вкоренен в специфичен народ."

Тези различия вече са видими. След като превзеха Кидал, туарегските сепаратисти сигнализираха за планове за разширяване на контрола си в северно Мали. Армията на Мали и нейните руски наемнически съюзници предадоха лагера Тесалит, стратегическа северна военна крепост, на въоръжени бунтовници. Служител на FLA заяви пред AFP, че войските и наемниците в "суперлагера" "току-що са се предали, както направиха в Кидал", визирайки ключов северен град, превзет миналия уикенд.

Междувременно JNIM се фокусира върху изолирането на столицата, възраждайки стратегия, насочена към отслабване на властите чрез задушаване на пътищата за доставки и подхранване на общественото недоволство. Според Винсент Юго, журналист и лектор в Science Po, подобни тактики са предназначени не толкова за пълно завземане на властта, колкото за нейното подкопаване. "В действителност както бунтовниците, така и ислямистите знаят, че им липсват ресурси - както по отношение на човешка сила, така и на оборудване - за да държат столица като Бамако в дългосрочен план." Дългосрочната цел на JNIM може би е да оформи политическия пейзаж, като насърчи появата на режим, който е по-съгласуван с нейните искания, подчерта той.

Ехо от предишните съюзи

Настоящото обединение между джихадистките бойци и туарегските сепаратисти напомня за събитията от началото на 2010-те, когато в Северно Мали се наблюдаваше подобно, краткотрайно сътрудничество между бунтовнически и ислямистки групировки.

По това време туарегските сепаратисти от Националното движение за освобождение на Азавад (MNLA) обединиха сили с ислямистки фракции, включително Ансар Дине, докато завзеха контрола над голяма част от севера. Напредването им към Бамако накара Франция да се намеси през 2013 г. с операция "Сервал", спирайки офанзивата и възстановявайки държавния контрол над ключови райони.

Съществуват и дългогодишни лични връзки между двата лагера. Ияд Аг Гали, сегашният ръководител на JNIM, някога бе водеща фигура в туарегските бунтове. Сътрудничеството обаче исторически е било смекчено от съперничество, особено за територия и ресурси в Северно и Централно Мали.

Нестабилната перспектива

Туарегите, исторически номадски народ, разпръснат в Мали, Нигер, Алжир, Либия и Буркина Фасо, отдавна се оплакват от маргинализация. Тяхната цел остава създаването на независим Азавад в северната част на Мали. За разлика от това, JNIM продължава да разширява обхвата си в Сахел и е въвлечена в ожесточено съперничество с Ислямска държава в Голяма Сахара.

С развитието на регионалната динамика ситуацията на място остава несигурна. Пътищата към Бамако все повече се отрязват, след като JNIM по-рано обяви намерението си да наложи блокада, засилвайки натиска върху столицата и пораждайки опасения от продължителна обсада.

Според говорител на JNIM, на цивилните в града все още е позволено да напуснат.