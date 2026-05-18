Естонското разузнаване: Путин е изправен пред все по-малко възможности в Украйна

Руският президент Владимир Путин разполага с все по-малко полезни ходове във войната срещу Украйна, тъй като руските войски не постигат съществен напредък на бойното поле, а западните санкции ограничават ресурсите на Москва. Това заяви пред Ройтерс ръководителят на естонското външно разузнаване Каупо Росин, предава БТА.

По думите му Русия губи повече военнослужещи, отколкото успява да привлече в армията, а евентуална всеобща мобилизация би била крайно непопулярна и може да подкопае вътрешната стабилност.

„Всички тези фактори създават ситуация, в която част от руското ръководство вече осъзнава, че страната е изправена пред сериозен проблем“, заяви Росин в интервю за Ройтерс в Талин.

Според него през последните месеци руските сили в Украйна напредват с едни от най-бавните темпове от 2023 г. насам.

Росин посочи, че санкциите срещу руския финансов сектор оказват значителен натиск върху икономиката, а ограниченията върху петролните приходи допълнително намаляват ресурсите на Кремъл.

„Предстои им да направят много трудни избори. Трудно е да се предвиди какво решение ще вземат“, добави ръководителят на естонското разузнаване.