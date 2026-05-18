Естонското разузнаване: Путин е изправен пред все по-малко възможности в Украйна

18 Май, 2026 13:56

Според Каупо Росин бавният напредък на фронта и западните санкции поставят Русия пред трудни решения.

Естонското разузнаване: Путин е изправен пред все по-малко възможности в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин разполага с все по-малко полезни ходове във войната срещу Украйна, тъй като руските войски не постигат съществен напредък на бойното поле, а западните санкции ограничават ресурсите на Москва. Това заяви пред Ройтерс ръководителят на естонското външно разузнаване Каупо Росин, предава БТА.

По думите му Русия губи повече военнослужещи, отколкото успява да привлече в армията, а евентуална всеобща мобилизация би била крайно непопулярна и може да подкопае вътрешната стабилност.

„Всички тези фактори създават ситуация, в която част от руското ръководство вече осъзнава, че страната е изправена пред сериозен проблем“, заяви Росин в интервю за Ройтерс в Талин.

Според него през последните месеци руските сили в Украйна напредват с едни от най-бавните темпове от 2023 г. насам.

Росин посочи, че санкциите срещу руския финансов сектор оказват значителен натиск върху икономиката, а ограниченията върху петролните приходи допълнително намаляват ресурсите на Кремъл.

„Предстои им да направят много трудни избори. Трудно е да се предвиди какво решение ще вземат“, добави ръководителят на естонското разузнаване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Санкция

    42 6 Отговор
    Ма , той не умрЕ ли 🤣🤣🤣

    13:57 18.05.2026

  • 2 Някой

    57 13 Отговор
    Естония имала и разузнаване! Ти да видиш!
    Пинчерите трябва да се ритат яко, за да не се дри.щят много.

    Коментиран от #9, #12

    13:59 18.05.2026

  • 3 Айдее

    41 9 Отговор
    И тия имали разузнаване!

    14:02 18.05.2026

  • 4 ФАКТ

    20 12 Отговор
    Нещастник Росен К а п у т)))))))ти ще кажеш

    14:02 18.05.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    14 42 Отговор
    СССР загуби Студената война и се разпадна.
    Русия загуби Украинската войни и ........☝️😁

    Коментиран от #14

    14:04 18.05.2026

  • 6 Гaдина

    39 7 Отговор
    Как така държава с големината на Полски Тръмбеш плюс околните села има разузнаване?

    14:06 18.05.2026

  • 7 Констатация

    34 6 Отговор
    Ваххх..., Естония имала Разузнаване??? Кви чудеса имало по света!!! -))))))

    14:07 18.05.2026

  • 8 хехе

    36 5 Отговор
    Естонско разузнване това шега ли е сигурно шефа им е Кая Калас.

    14:09 18.05.2026

  • 9 Вячеслав Тихонов, Щирлиц

    9 32 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    "...Естония имала и разузнаване..."

    Въпроса не е в Естония !!!
    Въпроса е где е руската разведка, щото самата руска инвазия се базираше на абсолютно фейкови данни, а съдейки по ПЯТЬ года ру3ка мъка разведката никва я няма. Или пък може би работи за някой друг ? ☝️😏

    Коментиран от #17, #53, #62

    14:10 18.05.2026

  • 10 Пламен

    10 26 Отговор
    Путя все повече започва да прилича на монголоид .
    Кръвта вода не става.

    Коментиран от #46, #57

    14:10 18.05.2026

  • 11 Хохо Бохо

    25 9 Отговор
    Това е силно притеснително. Хитлер, на времето, им беше оставил само една възможност. Тогава колективните хиени се включиха когато стигна германската граница, ако не се бяха включили, в Лисабон щяха да научат думичката БИСТРО, като наполеонците във Франция. ТА по-внимателно с възможностите пред руснаците

    14:12 18.05.2026

  • 12 ПЪЛНИ Глупости

    8 28 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    За пинчерите не знам ,ама великата руска панаирджийска мечка 5 години я разкарват на синджир ! И става все по бита и кротка .

    Коментиран от #63

    14:13 18.05.2026

  • 13 баце

    4 16 Отговор
    и така 4 години

    14:14 18.05.2026

  • 14 Търновец

    22 6 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Преди около 5 години Германската Социалдемократическа партия има подкрепата на около 30% от Германците които гласуваха а сега са само 10% и продължават да напускат и отиват при анти Европейската АзГ която може да извади Германия от ЕС с последващо разпадане на съюза и тогава РФ могат да ни завладеят страна по страна и на първо време по голямата част от Украйна. А Британия наскоро гласува да не подарява повече милиарди на Украйна.

    Коментиран от #19, #22

    14:14 18.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 саксън

    21 3 Отговор
    Е щом Каупо го е казал, трябва да е така, егати клоуните

    14:15 18.05.2026

  • 17 Констатация до Щирлиц

    18 2 Отговор

    До коментар #9 от "Вячеслав Тихонов, Щирлиц":

    Всяка "разведка" си има Цена, дори тази на ЦРУ и Мосад!!!

    14:16 18.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ПЪЛНИ Глупости

    3 14 Отговор

    До коментар #14 от "Търновец":

    ""и на първо време по голямата част от Украйна"" !!Ама 5 години все първо време ,станахме за бръснене !Явно не са кадърни !Да сгъват палатката и без това цирка е тъп !!

    14:20 18.05.2026

  • 20 2222

    12 21 Отговор
    Русия вече не е дори регионална сила. Икономическата, демографска и военна криза са на лице. Предстоят процеси на тежък разпад.

    Коментиран от #45, #54, #65

    14:21 18.05.2026

  • 21 Стивън Дарси...

    20 7 Отговор
    ВСТОНСКОТО (РАЗУЗНАВАНЕ) Е ВСЕ ЕДНО МАГАРЕ И ВИЕНСКАТА ФИЛХАРМОНИЯ😂😂😂
    А,РЕ СПРЕТЕ СЕ ВЕЧЕ С ТАЗИ СМЕШНА АНТИРУСКА ПРОПАГАНДА..

    14:22 18.05.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    6 23 Отговор

    До коментар #14 от "Търновец":

    Само вметна че с всеки изминал ден ситуацията за Русия става все по-катастрофална. Въпроса вече не е дали Русия ще иска мир, а дали Украйна, С.А.Щ и Запада ще позволят на Русия мир. Миналата година в Ънкоридж американците великодушно предложиха мир по границата на фронта, който бе презритилно отхвърлен от Русия, което автоматично доведе до разбомбване на руския тил в дълбочина. Като американист ви казвам - Първото предложение на С.А.Щ винаги е най-доброто, нататък следва АДА което със затаен дъх наблюдаваме в момента ☝️😁

    Коментиран от #27, #30

    14:25 18.05.2026

  • 23 Булекзит

    21 5 Отговор
    Монголското разузнаване пък обяви, че ЕС е шорошоидна либерална кочина която се разпада...

    14:25 18.05.2026

  • 24 Истината

    21 4 Отговор
    Фашагите никой не ги бръсне за нищо и от 60 млн урки при смъркача са останали около 20 а това джудже само джафка и никой не му обуща внимание ….

    Коментиран от #66

    14:26 18.05.2026

  • 25 Хахахахаха

    21 5 Отговор
    Естонското разузнаване

    Звучи като малдивското разузнаване има ценна информация за ормуз

    Хахахахаха

    Не се излагайте с тия новини бе

    14:26 18.05.2026

  • 26 Смешник

    24 5 Отговор
    Русия в момента реално воюва срещу целия Запад и все пак по малко напредва докато фашиския режим в Киев освен с терористични актове с друго не се занимава

    Коментиран от #32

    14:27 18.05.2026

  • 27 Българин

    22 6 Отговор

    До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":

    Единственото катастрофално но се случва само у кухата ти крива еврейска и сиросоидна тиква..

    14:27 18.05.2026

  • 28 ПЪЛНИ Глупости

    5 20 Отговор
    Пишете ,щом 5 години не се справят руzката мъка продължава ! Щом и коментирате явно ви дразнят ,че и руzoляйките сте некадърни ! Всичко говори само за това ,вижда се и "Напредъка" на руzкото оръжие! 5 години риете "ЕС умира СВета умира ,баба ,дедо,леля,,а руzия си гасне леко и бавно !

    14:28 18.05.2026

  • 29 Фори

    12 5 Отговор
    ПУТИН е руското ръководство.Каквото каже той това става.Каза , че икономическия растеж е 4.2 и той расте толкова.Ако каже и 10 % ще е растежа.Няма нищо за осъзнаване.СВО върви по план!Така че естонското разузнаване са го излъгали агентите му!

    14:28 18.05.2026

  • 30 Само да вметна

    19 4 Отговор

    До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":

    Че русите взеха Крим , Луганск , Донецк и 97% от Донбас и Г-н Президента Тръмп посъветва смърко да подпише мир при условията в момента …. Мммм няма да се случи преди да бъдат постигнати целите НС СВО !

    Коментиран от #35

    14:30 18.05.2026

  • 31 Смешник

    15 5 Отговор
    Е какво решение да вземат Путин ясно каза че ще продължат до постигане на целите на Сво

    14:31 18.05.2026

  • 32 Шарбад Рачиболизада, руснак

    8 11 Отговор

    До коментар #26 от "Смешник":

    "...Русия в момента реално воюва срещу целия Запад..."

    Въпроса който вълнува будната руска общесвеност и малцинствата е :
    - С кой акъл Русия нападна 50 държави, въпреки че Запада абсолютно категорично и многократно я предупреди да не прави това !!! ☝️

    Коментиран от #67

    14:32 18.05.2026

  • 33 Многоходовото

    7 14 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега ще проси заеми от господаря си Китай.

    14:34 18.05.2026

  • 34 ПЪЛНИ Глупости

    8 14 Отговор
    Повечето руzoляйки само местите въздуха с безсмислении пpoсти коментари,но някоя сутрин света ще се събуди без пиchkин ,тогава искам да ви чуя /видя как ще ревете !

    14:35 18.05.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    4 18 Отговор

    До коментар #30 от "Само да вметна":

    "...русите взеха Крим , Луганск , Донецк и 97% от Донбас..."

    Само вметва че както ги взеха, така ще ги върнат !!! Ремонтирани, култивирани, чисти. Събуй се и влизай ☝️😁

    Коментиран от #47, #50

    14:38 18.05.2026

  • 36 койдазнай

    4 14 Отговор
    "Естонско разузнаване" е виц само по себе си. А пред Путин има хиляди възможности - може да бъде отровен от прители, може да го свалят с преврат, може да се самоубие по много начини, може и да избяга в Китай или КНДР. Но най-вероятно, Путин ще остане на власт, до пълния разгром на Русия.
    Така че, естонците пак не са познали!

    Коментиран от #40, #51

    14:46 18.05.2026

  • 37 Кирило Буданов, разведчик

    5 12 Отговор
    Възможността Путин да се самоубие или падне от прозореца, не е за пренебрегване ☝️

    14:54 18.05.2026

  • 38 РИА Новости

    4 12 Отговор
    За 24ч.Украйна удари Русия с 1054дрона!Такава цифра до сега не e виждана!Това не е само от фабриките на Украйна,а и от Европа!
    Паралелно с това имаше и много крилати ракети Барс , Фраминго , Паляниця и др.
    Знае се за големи щети по летище Шереметиево .

    14:56 18.05.2026

  • 39 Всичко написано в статията

    10 1 Отговор
    го знаем от медиите. А естонското разузнаване откъде го знае???

    14:57 18.05.2026

  • 40 Майор Деянов, на всеки километър

    4 11 Отговор

    До коментар #36 от "койдазнай":

    "..Естонско разузнаване е виц само по себе си..."

    Фактът че Естония още не е нападнала Русия се дължи на прецизната работа на Естонската разведка !!! Което не може се каже за руската такава, съдейки по плачевното състояние на Руската федерация ☝️

    Коментиран от #52

    14:59 18.05.2026

  • 41 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    0 12 Отговор
    Късия пълни стотици чемодани с кафява паста у калното мазе, угадил се е че ще го бесят на башнята блатните....😂😂😂😂

    15:00 18.05.2026

  • 42 Лили

    2 14 Отговор
    Командир Мадяр ,командващ бизпилотната авиация на Украйна нарече президента на Беларус Лукашеску - тънък намек какво се случва с такива като него.
    Още го нарече гаулайтер .

    Коментиран от #48, #55

    15:02 18.05.2026

  • 43 НАСКО

    12 2 Отговор
    Хората са казали! Внимавайте с руснаците, когато имат малко, или само една възможност! Тогава стигат до Париж, или до Берлин! А сега може да стигнат до натискането на червеното бутонче!

    15:06 18.05.2026

  • 44 Ес тонско

    12 0 Отговор
    разузнаване- смях в залата!Това някаква шега ли е?!

    15:08 18.05.2026

  • 45 Разбирач!

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "2222":

    Разбирам само,че нищо не разбираш!

    15:12 18.05.2026

  • 46 Идиот

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пламен":

    Господ ти е Тангра ..Монголско куче.
    Тъп безкнижник

    15:12 18.05.2026

  • 47 Ха ХаХа

    10 1 Отговор

    До коментар #35 от "Владимир Путин, президент":

    Още утре ще ги върнат....
    ? % превзе свинският райх от Русия?
    Яко си гръмнат в тиквата

    15:14 18.05.2026

  • 48 Не си слагай

    10 0 Отговор

    До коментар #42 от "Лили":

    плюс,и не дрънкай глупости! Достатъчно пр@ ста Ци има тук,които го правят!

    15:14 18.05.2026

  • 49 ФАКТ

    6 0 Отговор
    Нещастник Росен К а п у т)))))))ти ще кажеш

    15:19 18.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Коко

    8 0 Отговор

    До коментар #36 от "койдазнай":

    ай стига бе, ама нали го уморихте вече тоз чиляк- барем седем пъти!
    още ли е жив , за да се самоубие, или да го отровят приятелите му?
    егати, пака съм изтървал световните новини!

    15:31 18.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Павел Судоплатов

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Вячеслав Тихонов, Щирлиц":

    "Който пощади бандеровец е по-лош от врага! Бандеровецът е особен тип манияк. Ако не го унищожите, той ще убие нечия майка, жена, деца. Помнете това!"

    Павел Судоплатов, разузнавач, етнически украинец

    Коментиран от #58

    15:46 18.05.2026

  • 54 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 4 Отговор

    До коментар #20 от "2222":

    ...този професионален убиец, няма никакви морални задръжки да натисне копчето!

    15:49 18.05.2026

  • 55 Разкрит !!!

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Лили":

    Димитре ,въпреки че се представяш и като Лили,Доротея ,Сюзън ,Линда и Петрова ,това не ти пречи да сиго слагаш редовно в га,zyндера !

    16:16 18.05.2026

  • 56 Клати Курти

    3 1 Отговор
    Абе кво разузнаваме имат балтийските шпроти наречени Ести,след като армията им е 4000 човека 🤣🤣🤣 ?Да се чудиш да ривьеш или да се смееш ?

    16:18 18.05.2026

  • 57 Аз съм веган

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пламен":

    Пламка ,заповядй да ми бжжижжешш ....я за розова хималайска сол,хем веган,хем еко от собствена ферма !

    16:20 18.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Горски

    3 0 Отговор
    За Русия ще е по-лесно да мине без ЕС, отколкото на ЕС без Русия. Да, ЕС е важен партньор, но не е чак екзистенциално незаменим. А ЕС без Русия загива прав - да не забравяме, че все още внася руски енергоносители през посредници с демократична надценка. Ако Русия спре кранчето, ЕС ще се хване за палците. А изказването на Меркел за Минските споразумения можеше и въобще да го няма, обаче с него си е официално признание, че ЕС е играл мръсно с Русия и явно не всички са били навити за това. Да напомним крилатата фраза на сънародника й Бисмарк - "Знам 100 начина как да изкарам руската мечка от бърлогата й и нито един как да я върна обратно". Някои европейци осъзнават, че е малоумие да се репчат на най-евтиния си доставчик на суровини, който освен това е една от двете ядрени свръхсили, и Меркел според мен е в тая група.

    17:17 18.05.2026

  • 60 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "ТИГО":

    Няли за това му плащат.

    17:24 18.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Много добре си се развива

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Вячеслав Тихонов, Щирлиц":

    СВО и никой не е поставял срокове,осевн един натовски джендерал,дето каза една истина за 3 дни и WCкрайна няма да я има. И, да това е истина ако не се взема в предвид,че освен престъпната киевска хунта,останалите жители на 404 желаят дружески отношения с Русия не със западналите.за това и СВО върви бавно но сигурно към победен край в полза на Русия. Иначе не 404,а цяла западнала Гейропа би била унищожена и изпепелена за няколко часа,не дни.

    17:35 18.05.2026

  • 63 Да,бе да,взема най-златните и

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ПЪЛНИ Глупости":

    богати на природни ресурси области на WCкрайна и ще продължи до пълното унищожаване на нацизма в кочината wcкрайна,въпреки помощта на западналите и техните обстипационни напъни да изdrisкаt нещо,но не им се получава,защото руския 4lеn им го набутва обратно все по-надълбоко и по-надълбоко.

    17:40 18.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 За месеците от нова година до сега имат

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "2222":

    ръст икономически и социален от 2,3%,като до края на годината ще достигне 3,5%. Във военно отношение е най-силната армия в света за водене на съвременна динамична и високо оборотна война.

    17:44 18.05.2026

  • 66 В едно политико икономическо предаване,

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Истината":

    специалист по 404,отговори на свой колега който каза,че са останали 20 млн.,а той му каза,че вече не са и толкова и доста под тази цифра.Като намаляването на украинското население върви с бързи крачки.

    17:48 18.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

