Виктор Папазов: Бунтът срещу властта е неизбежен

Икономистът и бивш народен представител Виктор Папазов прогнозира ескалация на социалното напрежение у нас, провокирана от високите цени и състоянието на икономиката. В телевизионното предаване "Извън сценария" по Евроком той направи необичаен паралел между актуалната обществена обстановка и посланието на песента "Бангаранга", с която изпълнителката Дара току-що донесе историческа първа победа за България на песенния конкурс "Евровизия". Според финансиста масовото недоволство и бунтът срещу управляващите са неизбежни.

Основен акцент в анализа на Папазов е скорошното присъединяване на България към еврозоната, което стана факт на 1 януари 2026 година. Въпреки че последните анализи на Европейската централна банка (ЕЦБ) отчитат ограничен ефект на валутния преход върху цените, а Националният статистически институт (НСИ) регистрира забавяне на годишната инфлация до нива от около 3,3%, бившият депутат е категоричен, че влизането е било неподготвено и е довело до сериозно поскъпване на живота.

По думите му българското селско стопанство е напълно унищожено, в резултат на което 80% от консумираните храни в страната са от внос. Икономистът отправя остри критики към чуждестранните търговски вериги, като ги обвинява в целенасочен натиск върху родните производители. Според него корпорациите налагат непосилни изисквания към местните фермери и същевременно начисляват огромни търговски надценки, които ощетяват крайния потребител.

За справяне с кризата Виктор Папазов предлага пакет от спешни реформи. Той настоява държавата да се намеси активно, като изгради безплатни кооперативни пазари, на които местните земеделци да реализират продукцията си без посредници, и да им осигури допълнителни финансови стимули.

В сферата на данъчната политика икономистът лансира идеята за диференцирана ставка на ДДС за стоките от първа необходимост, включваща храна, лекарства и електроенергия. Папазов призовава и за въвеждане на необлагаем минимум, който да защити най-бедните слоеве от населението. Като ключов източник на финансов ресурс за държавния бюджет той посочва евентуалното закриване на втория пенсионен стълб, което според него би спестило милиарди левове на обществото.