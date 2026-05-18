Новини
България »
Виктор Папазов: Бунтът срещу властта е неизбежен

Виктор Папазов: Бунтът срещу властта е неизбежен

18 Май, 2026 13:49 2 361 20

  • виктор папазов-
  • бунт-
  • протест-
  • високи цени-
  • ддс-
  • храни-
  • необлагаем минимум

Българското селско стопанство е напълно унищожено, в резултат на което 80% от консумираните храни в страната са от внос

Виктор Папазов: Бунтът срещу властта е неизбежен - 1
Снимка: Евроком
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Икономистът и бивш народен представител Виктор Папазов прогнозира ескалация на социалното напрежение у нас, провокирана от високите цени и състоянието на икономиката. В телевизионното предаване "Извън сценария" по Евроком той направи необичаен паралел между актуалната обществена обстановка и посланието на песента "Бангаранга", с която изпълнителката Дара току-що донесе историческа първа победа за България на песенния конкурс "Евровизия". Според финансиста масовото недоволство и бунтът срещу управляващите са неизбежни.

Основен акцент в анализа на Папазов е скорошното присъединяване на България към еврозоната, което стана факт на 1 януари 2026 година. Въпреки че последните анализи на Европейската централна банка (ЕЦБ) отчитат ограничен ефект на валутния преход върху цените, а Националният статистически институт (НСИ) регистрира забавяне на годишната инфлация до нива от около 3,3%, бившият депутат е категоричен, че влизането е било неподготвено и е довело до сериозно поскъпване на живота.

По думите му българското селско стопанство е напълно унищожено, в резултат на което 80% от консумираните храни в страната са от внос. Икономистът отправя остри критики към чуждестранните търговски вериги, като ги обвинява в целенасочен натиск върху родните производители. Според него корпорациите налагат непосилни изисквания към местните фермери и същевременно начисляват огромни търговски надценки, които ощетяват крайния потребител.

За справяне с кризата Виктор Папазов предлага пакет от спешни реформи. Той настоява държавата да се намеси активно, като изгради безплатни кооперативни пазари, на които местните земеделци да реализират продукцията си без посредници, и да им осигури допълнителни финансови стимули.

В сферата на данъчната политика икономистът лансира идеята за диференцирана ставка на ДДС за стоките от първа необходимост, включваща храна, лекарства и електроенергия. Папазов призовава и за въвеждане на необлагаем минимум, който да защити най-бедните слоеве от населението. Като ключов източник на финансов ресурс за държавния бюджет той посочва евентуалното закриване на втория пенсионен стълб, което според него би спестило милиарди левове на обществото.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Досегашните сглобки не бяха гонени

    30 14 Отговор
    с камъни. Но сглобката Боташ-Тиква–Прасе има голям шанс за повторение на нощтта с белия автобус.

    Коментиран от #7

    13:54 18.05.2026

  • 2 Смехоран

    24 12 Отговор
    Абе който не го мързи да работи,ще си вземе едно късче земя,и ще си засади някже и друго коренче зеленчуци.Така прави моето семейство.И имаме наши,чисти зеленчуци.Правим си и зимнинка.Имаме и 20тина кокошчици.А месце си купуваме от хора които отглеждат разни животинки.Така че няма да умрем от глад.

    13:56 18.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БРЕЕЕЕЙЙИИ

    11 7 Отговор
    Тези от не възражденците як депутат имат. Минал през всички групировки бил е и основател на нещо и сега се заканва ... Колко бунтове ще има. Ама на него му се иска!??!??()+@)

    14:19 18.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 От коя партия е бившият?

    20 6 Отговор
    То от много години всичко е внос. Тоя къде е бил до сега.

    14:21 18.05.2026

  • 9 Селяк

    22 9 Отговор
    Какво сте се загрижили за селското стопанство като желаещи да работят по полето няма.Този дрът коzел ли ще копае доматите?

    14:37 18.05.2026

  • 10 Анонимен

    13 7 Отговор
    Аман от болшевишки философи

    14:41 18.05.2026

  • 11 ТИР

    1 2 Отговор
    Някой съмнява се в оценката земеделските ни стоки ако бъдат разрешени да се развиват както преди 1989 г,,,,

    Коментиран от #14

    15:15 18.05.2026

  • 12 Перо

    17 1 Отговор
    На теория този икономист е прав, но само на хартия! На практика, на кооперативните пазари, селяните /производители/ продават стоката на същите цени, като посредниците и крайните търговци, като обират техния марж на печалбата! За потребителя цената е същата и нищо не се получава!

    15:16 18.05.2026

  • 13 Парламентарното мнозинство

    7 1 Отговор
    Представлява предимно работещи хора със заплати и пенсионери с пенсии. Бедните не са представени и не са гласували защото няма за кого. И да протестират все тая. Много лошо. ...

    15:24 18.05.2026

  • 14 Опа

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "ТИР":

    А кой ни е забранил да развиваме селско стопанство след 1989 г.?
    Сигурно Сорос и световното еврейство?
    Щото лошия ЕС ни е дал само 10 милиарда евро, шап да го тръшне дано.
    Това, че те са разпределени на хората на шиши и бойко - това обаче е наш проблем.
    А преди 89 г. - като настанеше време да се прибира реколтата - ученици, студенти и войничета го правеха, защото в селата бяха останали само баби. Това не го помним, нали. Защото ни е изгодно. А каква беше хигиената в консервните комбинати? И това не помним.

    Коментиран от #16, #17

    15:38 18.05.2026

  • 15 Пешо z

    1 0 Отговор
    Ами трябва яки субсидии за отглеждане на плодове и зеленчуци .

    15:59 18.05.2026

  • 16 Чичо Дончо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Опа":

    Субсидията е нищожна и е изгодна само за зърнарите.А пък дядо Тошо взимаше евтини горива ,торовите бяха наши .Сега суровините скъпи.

    Коментиран от #18

    16:01 18.05.2026

  • 17 Помним абсолютно всичко

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Опа":

    Но не е точно така. Земята беше кооперативна собственост и така трябваше да си остане. Хората които не могат друго да работят работеха в селското стопанство и така трябваше да си остане. Беше потресаваща грешка земята да се връща на хората след като е било грешка да им се взема четиридесет години преди това.

    16:02 18.05.2026

  • 18 Зеленчукопроизводството е трудоемко

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Чичо Дончо":

    Но новите поколения не да научени на труд и не искат да работят на чорбаджиите които им свиди да плащат заплати. Затова трябва да се изградят кооперативи които да бъдат подпомагани от държавата и от ЕК и ЕС но на тях не може да се разчита.

    16:08 18.05.2026

  • 19 Първо е било грешка кооперирането и

    0 0 Отговор
    Особено насилственото коопериране , но впоследствие това се оказа по правилен начин за ползване на земята. Тогава дойде на власт Чумата и реши да връща земята на хората и то в реални граници , което доведе до създаване на чорбаджии арендатори които отглеждат монокултури тоест фуражи а пшеницата просто се изнася. Работната ръка беше прокудена по чужбина. Никой не подпомага адекватно производителите на плодове и зеленчуци а също и животновъдите. Абсолютно погрешна политика , че не знам как ще се поправи и защо Чумата не е заклеймена както комунизма.
    Напротив даже пише доноси до ЕК ако се е докопала до властта. ....

    16:22 18.05.2026

  • 20 Мери

    0 0 Отговор
    Моят баща казваше - биеха хората да им вземат земята, 1989 година я връщаха, но битите вече бяха измрели. А децата отдавна бяха напуснали селата.

    17:14 18.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове