Виктор Папазов: Бунтът срещу властта е неизбежен

Икономистът и бивш народен представител Виктор Папазов прогнозира ескалация на социалното напрежение у нас, провокирана от високите цени и състоянието на икономиката. В телевизионното предаване "Извън сценария" по Евроком той направи необичаен паралел между актуалната обществена обстановка и посланието на песента "Бангаранга", с която изпълнителката Дара току-що донесе историческа първа победа за България на песенния конкурс "Евровизия". Според финансиста масовото недоволство и бунтът срещу управляващите са неизбежни.
Основен акцент в анализа на Папазов е скорошното присъединяване на България към еврозоната, което стана факт на 1 януари 2026 година. Въпреки че последните анализи на Европейската централна банка (ЕЦБ) отчитат ограничен ефект на валутния преход върху цените, а Националният статистически институт (НСИ) регистрира забавяне на годишната инфлация до нива от около 3,3%, бившият депутат е категоричен, че влизането е било неподготвено и е довело до сериозно поскъпване на живота.
По думите му българското селско стопанство е напълно унищожено, в резултат на което 80% от консумираните храни в страната са от внос. Икономистът отправя остри критики към чуждестранните търговски вериги, като ги обвинява в целенасочен натиск върху родните производители. Според него корпорациите налагат непосилни изисквания към местните фермери и същевременно начисляват огромни търговски надценки, които ощетяват крайния потребител.
За справяне с кризата Виктор Папазов предлага пакет от спешни реформи. Той настоява държавата да се намеси активно, като изгради безплатни кооперативни пазари, на които местните земеделци да реализират продукцията си без посредници, и да им осигури допълнителни финансови стимули.
В сферата на данъчната политика икономистът лансира идеята за диференцирана ставка на ДДС за стоките от първа необходимост, включваща храна, лекарства и електроенергия. Папазов призовава и за въвеждане на необлагаем минимум, който да защити най-бедните слоеве от населението. Като ключов източник на финансов ресурс за държавния бюджет той посочва евентуалното закриване на втория пенсионен стълб, което според него би спестило милиарди левове на обществото.
13:54 18.05.2026
13:56 18.05.2026
14:19 18.05.2026
8 От коя партия е бившият?
14:21 18.05.2026
14:37 18.05.2026
14:41 18.05.2026
15:15 18.05.2026
15:16 18.05.2026
15:24 18.05.2026
До коментар #11 от "ТИР":А кой ни е забранил да развиваме селско стопанство след 1989 г.?
Сигурно Сорос и световното еврейство?
Щото лошия ЕС ни е дал само 10 милиарда евро, шап да го тръшне дано.
Това, че те са разпределени на хората на шиши и бойко - това обаче е наш проблем.
А преди 89 г. - като настанеше време да се прибира реколтата - ученици, студенти и войничета го правеха, защото в селата бяха останали само баби. Това не го помним, нали. Защото ни е изгодно. А каква беше хигиената в консервните комбинати? И това не помним.
Коментиран от #16, #17
15:38 18.05.2026
15:59 18.05.2026
До коментар #14 от "Опа":Субсидията е нищожна и е изгодна само за зърнарите.А пък дядо Тошо взимаше евтини горива ,торовите бяха наши .Сега суровините скъпи.
Коментиран от #18
16:01 18.05.2026
До коментар #14 от "Опа":Но не е точно така. Земята беше кооперативна собственост и така трябваше да си остане. Хората които не могат друго да работят работеха в селското стопанство и така трябваше да си остане. Беше потресаваща грешка земята да се връща на хората след като е било грешка да им се взема четиридесет години преди това.
16:02 18.05.2026
До коментар #16 от "Чичо Дончо":Но новите поколения не да научени на труд и не искат да работят на чорбаджиите които им свиди да плащат заплати. Затова трябва да се изградят кооперативи които да бъдат подпомагани от държавата и от ЕК и ЕС но на тях не може да се разчита.
16:08 18.05.2026
Напротив даже пише доноси до ЕК ако се е докопала до властта. ....
16:22 18.05.2026
17:14 18.05.2026