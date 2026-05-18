Geely стана най-иновативният производител на електрически превозни средства

18 Май, 2026 14:00 1 071 9

Голям скок и за BMW, а Tesla бележи болезнен срив

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайският автомобилен мегаконцерн Geely за първи път в историята си застана на най-високото стъпало в престижната световна класация за иновации в сферата на електромобилността. Ежегодното проучване, провеждано от авторитетния Германски център за автомобилен мениджмънт (CAM), анализира не просто абстрактни концептуални разработки или празни обещания, а реални технологии, които вече са стигнали до масово производство.

Резултатите от последния доклад за 2026 година пренаредиха силите по брутален начин. Азиатският гигант Geely окупира върха с внушителните 209 индексни точки, оставяйки на втора позиция досегашния хегемон Volkswagen Group с 200 точки, докато третото място бе заето от BYD със 171 точки. Напредъкът на индустрията е главозамайващ – експертите са регистрирали стотици патентовани иновации в масовите електрически коли през последните пет години, като само последната година донесе десетки нови технологични решения.

Успехът на Geely не се дължи просто на безкрайната им моделна гама, а на умопомрачителната скорост, с която внедряват авангардни решения. Блестящ пример за това са модели като изящния Lotus Emeya и екстравагантния Zeekr Mix, които поддържат брутално бързо зареждане с мощност от 450 kW. Нещо повече – иновативният миниван на Zeekr е способен да напълни батерията си от 10% до 80% за рекордните 10.5 минути. В днешни дни, когато времето е най-ценната валута, именно скоростта на "зареждане до горе" се превръща в основно бойно поле между марките.

Германците от Volkswagen Group обаче не възнамеряват да се предават лесно и дишат в врата на лидера, благодарение на технологичното чудовище Porsche Cayenne Electric. Електрическият флагман разполага с колосална 113-киловатчасова батерия, която е структурно интегрирана директно в каросерията, оказвайки брутално положително влияние върху коравината на усукване и разпределението на теглото. Върховото изпълнение Turbo развива абсурдните над 1100 конски сили и изстрелва тежкия SUV до 100 км/ч за едва 2.5 секунди – територия, запазена доскоро само за хиперколи от сой.

В същото време BYD продължава да залага на свирепа практичност. Техният седан Han L буквално пренаписва правилата, поддържайки чудовищно зареждане с капацитет до 1000 kW чрез два порта едновременно. Колата е оборудвана с революционната батерия Blade Battery 2.0, която отказва да капитулира дори при брутални арктически температури от -30°C, а електромоторът ѝ се върти с космическите над 30 000 оборота в минута.

Големият скок на годината безспорно принадлежи на BMW. Баварците нахлуха в челната петица, яздейки вълната на новото BMW iX3 Neue Klasse. Този електрически кросоувър обещава автономен пробег до 805 километра с едно зареждане и разполага с интелигентна система, която позволява едновременна работа с няколко оператора на зарядни мрежи. Французите от Renault също намериха място сред най-добрите, благодарение на масовото внедряване на технологията за двупосочно зареждане V2G в чаровните нови Renault 4 E-Tech и Renault Twingo E-Tech. Тези градски мъници могат не само да черпят ток, но и да връщат енергия обратно в домашната ви мрежа, когато цената на тока е висока.

На този фон най-обсъжданата драма в автомобилния свят е болезненият срив на Tesla. Пионерите в бранша изпаднаха от челната тройка за първи път от създаването на класацията, свличайки се до шеста позиция. Анализаторите са категорични: американците забавиха темпото и рядко показват истински нови продукти, докато китайските и германските им конкуренти настъпиха педала на газта до ламарината.

Статистиката ясно показва, че везните на влиянието са перфектно балансирани. Делът на китайските компании в световната иновационна кошница е 32.4%, докато германските производители вече дишат в гърба им с 31.9%. Автомобилният свят навлиза в златна ера на свирепа конкуренция, която вече не е фокусирана около една-единствена марка. Борбата се превърна в сблъсък между две коренно различни философии: светкавичната скорост на внедряване от страна на Китай и непоклатимата, педантична инженерна школа на Германия. И най-важният въпрос вече не е просто кой ще измисли следващата голяма технология, а кой ще успее първи да я предложи на крайния клиент в автосалона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ДрайвингПлежър

    7 1 Отговор
    BYD най-големият, Geely най-иновативният
    а ивропа ръси пари за гаубици и 155 мм снаряди... мдамммм ще им се получи на урсулите - вярвайте ми!

    14:05 18.05.2026

  • 2 Наблюдавайте

    4 2 Отговор
    Тесла видя че няма смисъл в автомобили щом и китайците ги правят.Минаха на космос и роботи.

    Коментиран от #6

    14:10 18.05.2026

  • 3 АХАХАХА 🙈🙈🙈

    1 1 Отговор
    провеждано от авторитетния Германски център за автомобилен мениджмънт (CAM)

    14:37 18.05.2026

  • 4 Край

    0 3 Отговор
    Вземете си волво - най-доброто от двата свята. доказан производител на автомобили с най-иновативния производител да батерии и електрички.

    Коментиран от #5

    14:51 18.05.2026

  • 5 Реално

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Край":

    Geely е собственик на Волво, Polestar, Smart, Volvo, Lotus, Proton и други. Колите се разработват в развойния център на Volvo-Geely в Гьотеборг, Швеция, където е продуктовият дизайн и основният RD (развойна дейност) - софтуер, батерии, безопасност и нови модели.

    15:14 18.05.2026

  • 6 Реално

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдавайте":

    Друг производител с обучено самоуправление на база няколко милиарда километра и няколко милиона шофьори в реални условия, попадали във всякакви възможни ситуации - няма. Мъскомобила за момента е единствен по рода си - да му кажеш къде да кара, да си намери там място и като излезеш, да дойде да те вземе. Вижте за какво става въпрос.

    15:18 18.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Благодарение на пара Петков

    2 1 Отговор
    Си джиткам с моето Next e. Go (ловешка сглобка) ... Даже още батерията не ми е паднала...

    15:26 18.05.2026

  • 9 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор
    "Делът на китайските компании в световната иновационна кошница е 32.4%, докато германските производители вече дишат в гърба им с 31.9%. "

    Вкратце- китайците работят яко и не просто вървят напред, а направо летят... А швабите са все още там където и бяха преди 10 години и догодина може и в Топ 10 да ги няма...

    Великото нящу при Тайкан с "интегрирана в шасито батерия" си е масова практика при китайците... Безобразни скорости на зареждане при автомобилите има само при китайците щото те имат изградени мощни зарядни станции, а не мизерните 180квт които са масовите у ивропътъ... Реално в Китай са буквално единични случаите да намериш зарядна станция с мощност под 350квт, а масово са над 500квт...

    15:53 18.05.2026