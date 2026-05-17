Борисов: Младите хората, които гласуваха за ПБ, ще платят огромните лихви в милиарди евро по заемите

17 Май, 2026 15:44 4 753 240

Тези мерки сега ви казвам, че нито една няма да им сработи. Не обичам да критикувам без основание, но няма да сработят, защото в една пазарна икономика няма да стане

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отчитам тяхната победа. Но да ги питам, след като това са най-честните избори и след като сме втори, как може четвъртият, петият, шестият да искат да унищожат втория и третия. Къде е логиката? Победихме ли ви честно? Победихме. Ми тогава отчетете стотиците хиляди гласували за нас.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с актива в Пловдив и Велинград.

"Слушах Асен Василев, той отчете, че благодарение на него и ПП са се случили толкова много хубави неща. Викам си, чакай не бяхме ли заедно, това не са ли наши общи неща. Кажи че заедно сме го направили. Значи, ако сме заедно, хубавите неща са за тях, а лошите за ГЕРБ", каза още Борисов.

"Тези мерки сега ви казвам, че нито една няма да им сработи. Не обичам да критикувам без основание, но няма да сработят, защото в една пазарна икономика няма да стане. Нито с таван на цени, нито това с надценките, пазарът ще регулира цените. Защото по възрастните - кога българинът януари месец е ял ягоди и къпини, имаше само банани в корекома.

Естествено, че цената им е скъпа. Всичко това е оранжерии, технологии, скъпа газ. Кой е ял януари месец шопска салата? Да тръгнем да дотираме тези скъпи продукти в този сезон пот данъците ще е груба грешка и пак няма да сработи. Цените ще се регулират, като започнат да излизат зеленчуците от градините", обясни Борисов.

"От декември ги слушаме да говорят за цени. Нали щяха да ги намаляват, да връщат лева, всичко щеше да се успокои. И народът повярва. Сега вече глаголът се смени - ще ги овладяваме, няма да ги намаляваме. Да видим какво ще овладеят. Истинската причина са горивата. Нафта, бензин, газ. Там ако не се отрегулира , оттам идва всичко останало. Може да дотираш - ок, но парите няма да стигнат. Защото си обещал на армията, на младите лекари, на сестрите, на всички останали. Като гледам в последните дни това се случва само със заеми. Това означава, че точно младите хората, които гласуваха за тези, ще платят огромните лихви в милиарди евро. Това трябва да обясним, да го разкажем. Младите хора трябва да разберат защо ние сме давали постна пица. Защо 12 години държахме 0 дефицит. Не, че не е могло и тогава да взимаме заеми и да раздаваме", каза още лидерът на ГЕРБ.


  • 1 ти колко милиарда дръпна ?

    244 10 Отговор
    а къде са ? то е ясно, че живите роби ще плащат до гроб

    Коментиран от #10, #70, #126, #128

    15:46 17.05.2026

  • 2 Тоя пандисчия,

    200 16 Отговор
    да поема директно към централния.Бай Ставри го чака.

    Коментиран от #62

    15:47 17.05.2026

  • 3 Тиквата търси нова Мата Хари, явно рая

    168 9 Отговор
    Го е зарязала

    15:47 17.05.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    198 9 Отговор
    абе БО К ЛУ К!!ТОЧНО ТИ почна борчовете! оня Дянков не ти ли каза , ЧЕ ПИцата е постна/ Е , ТИ го уволни , и почна с заемите...да те преизберат и да си напълниш шкафа

    15:47 17.05.2026

  • 5 зИленски

    162 8 Отговор
    ТОЧНО ТИ ЛИ ?
    ЗА ВСИЧКО ВЗИМАШЕ ЗАЕМИ
    ДОРИ ЗА САМОЛЕТИ
    НА МЕН ПОНЕ БЕЗ ПАРИ МИ ГИ ДАВАТ
    ХА ГА

    15:48 17.05.2026

  • 6 Иван

    202 10 Отговор
    Пародия на политик . Как не го е срам да се показва

    Коментиран от #154

    15:48 17.05.2026

  • 7 мъкаааа

    93 5 Отговор
    Борисов: Младите хора, .....А не младите хората.

    15:49 17.05.2026

  • 8 Българин

    161 7 Отговор
    Престъпна свиняя

    15:49 17.05.2026

  • 9 Хаха

    150 10 Отговор
    Ако успее Радев да отръска чекмеджетата и офшорките на теб, ПееФски и разните му олигарси и политици, може да те се наложи нищо да не плаща никой....

    Коментиран от #104

    15:49 17.05.2026

  • 10 хехе

    98 6 Отговор

    До коментар #1 от "ти колко милиарда дръпна ?":

    как къде са под зайчарника в Банкя са.

    15:50 17.05.2026

  • 11 обикновен българин

    79 3 Отговор
    пред темида няма значение на кое място си,искаме законност ,правосъдие и справедливост! на ход е радев,и ако се бави и гърчи,ще станете колеги!!!

    15:50 17.05.2026

  • 12 Лост

    119 7 Отговор
    Трябва да бъдеш публично обесен на нац.стадион "Васил Левски".Поради големия интерес може и билети да се продават и парите да отидат за благотворителност.

    15:50 17.05.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    68 3 Отговор
    абе БО К ЛУ К!!ТОЧНО ТИ почна борчовете! оня Дянков не ти ли каза , ЧЕ ПИцата е постна/ Е , ТИ го уволни , и почна с заемите...да те преизберат и да си напълниш шкафа

    15:51 17.05.2026

  • 14 Макс

    114 6 Отговор
    Тези, които не гласуваха за ПБ също плащат дълговете , както и вашите . Аз не съм гласувал за ГЕРБ , но не спирам да плащам , както и децата ми плащат вашите дългове .

    15:52 17.05.2026

  • 15 Лост

    105 7 Отговор
    На Бойко Борисов изобщо не трябва да се дава гласност и ще се пукне по шевовете.

    15:52 17.05.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    116 6 Отговор
    Радев едва в влезнал в длъжност и този Толуп тръгнал кусури да му търси. Държавата го търпя 20 години да я забатачва и да стои твърдо на дъното на ЕС , с етикет най-бвдната държава, а този гьонсурат тръгнал да критикува.

    Коментиран от #87

    15:53 17.05.2026

  • 17 Браво

    81 3 Отговор
    Ооо, баце разбира Икономика😂😂

    15:53 17.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 истина е

    98 4 Отговор
    ДОКАТО ТИКВИ И СВИННИ СА НА СВОБОДА , ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ НИКОГА НЯМА ДА СТАНЕ БЯЛА СТРАНА

    Коментиран от #117

    15:54 17.05.2026

  • 20 Тоя

    71 7 Отговор
    ни натресе леврото !

    15:55 17.05.2026

  • 21 пожарникар

    78 4 Отговор
    Злобата няма почивен ден.

    15:55 17.05.2026

  • 22 Хасковски каунь

    99 5 Отговор
    Къде беше Баце? Къде се скри? Ти Баце внесе доклада за еврото, и точно тогава почна дигането на цените. Забрави ли Баце?
    А беше лято и пазарът имаше всичко. Ех Бацеее, пак ли на шебеци ни правиш!

    15:55 17.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 КОЛЬО ПАРЪМА

    66 5 Отговор
    15:56 17.05.2026

  • 25 Това, което този

    70 5 Отговор
    индивид глаголи, е опит да се превърли вината от болната глава на здравата... Всички тези тиквени умозрения доказват колко нагло е лицето от Банкя и, че е крайно време прокуратурата да се заеме с него...

    15:57 17.05.2026

  • 26 Гарантирано от ГЕРБ

    63 5 Отговор
    Ние от ГЕРБ Не сме съгласни с това „Прогресивна България“ да
    Приема промени в Закона за защита на потребителите, и
    срещу високите цени на стоки и услуги,
    защото ако се подобри Благосъстоянието
    на Народа, на следващите избори
    хората масово ще гласуват за „Прогресивна България“
    и ние ще бъдем Аут от парламента

    15:57 17.05.2026

  • 27 Съдията

    82 5 Отговор
    Егати и наглеца. Той и неговите правителства са изтеглили над 25 милиарда евро заеми и има наглостта да се обажда.😂

    Коментиран от #74

    15:57 17.05.2026

  • 28 лили

    71 4 Отговор
    Толкова ли не разбра този крадец и престъпник ,че колкото повече се показва , толкова повече народа се отвращава от него !!

    15:57 17.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Томислав Дончев:

    65 4 Отговор
    Тежки дни за герберунгите и вожда им бокоМутрата.
    Дeтрoнирaхa Окончателно вoждa борисоФ.!
    Oтнeхa му влacттa бeз кoятo тoй e никoй!
    Oтнeхa му охраната от НСО.
    Oт ГEРБ ce гърчaт и квичaт.
    Нa Aмбрaзурaтa ce хвърлят Гeрбeр, cлeд Гeрбeр, нo вeчe e къcнo.
    Вoждa бoриcoФ e пoлитичecки труп, a cкoрo мoжe дa cтaнe и клиeнт нa прoкурaтурaтa...

    15:58 17.05.2026

  • 31 За какви оранжерии говори

    49 4 Отговор
    Внасят се евтини зеленчуци от Турция и ги продават в пъти по-високи цени. Полските субсидии, стигат до толкова, че поляка ти казва: Реколтата ми е бонус, изкарвам печалба, дори само от субсидии. Внасят евтини моркови, лук, ябълки и други, а цените с Пошла, са в пъти нагоре.

    15:58 17.05.2026

  • 32 Бай Тошо

    50 6 Отговор
    Ей, Толуп, скоро при бай Ставри! С Шиши, заедно в една килия! Кебабчета и бира за цял един народ!

    Коментиран от #90

    15:58 17.05.2026

  • 33 Госあ

    59 4 Отговор
    За повече от 15 години герберастия България стана кочина

    15:58 17.05.2026

  • 34 име

    54 5 Отговор
    А на асан василев заемите кой ще ги плаща, бе? Твоите заеми кой ще ги плаща? На кабинета Жулезков кой ще плаща заемите?!

    Коментиран от #44, #58

    15:58 17.05.2026

  • 35 Добра новина за Бг.

    47 3 Отговор
    Забраниха на Борисов и Пеевски да влизат през вътрешния двор на парламента.
    Те вече няма да могат да влизат в сградата на Народното събрание през вътрешния двор,
    а това да става само през официалните входове.
    ГЕРБ, ДПС и „Израждане“ са изразили неудовлетворение от новите мерки.

    Коментиран от #40

    15:59 17.05.2026

  • 36 Неподписан

    19 4 Отговор
    Имащите мозък млади хора участват в Зелената лотария на САЩ и чуят ли българска реч бягат надалеч, в случай че искат да преуспеят в живота...

    15:59 17.05.2026

  • 37 ТОЗИ ЛЮБИМЕЦ 13

    49 4 Отговор
    ТОТАЛНО Е ИЗПЛЯСКАЛ ОТПАДНАЛ НЕОБХОДИМ ЧАО В ЗАЙЧАРНИКА.

    15:59 17.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Борисов е циничен!

    51 3 Отговор
    Този мафиот докога ще плаши българите?!

    16:00 17.05.2026

  • 40 Сачевица

    18 9 Отговор

    До коментар #35 от "Добра новина за Бг.":

    Свалянето на охраната от НСО на г-н Борисов
    е въпрос на Национална сигурност, има
    оперативна информация за висок риск
    за най-ценният човек в съвременна България - Бойко Борисов.
    Без него България ще загуби най-ценното
    богатство, което притежава!
    Управляващи, опомнете се и защитете
    тази Реликва на България г-н Борисов!

    16:00 17.05.2026

  • 41 цумбрум

    25 2 Отговор
    имаше само банани в корекома. В КОРЕКОМИТЕ ИМАШЕ САМО КАЧЕСТВЕННИ СТОКИ. Плащаше се във валути-долари и немски марки,но тогава курсовете бяха ниски.Хората си купуваха дънки,фанелки,обувки на световни марки. А не само банани.Имаше качествен шоколад колкото си щеш.

    16:00 17.05.2026

  • 42 ту-туу

    37 3 Отговор
    А бе сикаджия герберска мутро добре ли си с главата ти колко заеми ни набута т-п-к

    16:00 17.05.2026

  • 43 РАДЕВ ОЩЕ НЕ Е

    39 3 Отговор
    ТЕГЛИЛ НИЩО. И ЗАПОЧНА ДА ДАВАШ ""съвети". И ТО съвет от теб където ти лично взе дълг 45 милиарда за 12 години. И ни направи роби. ПАДЕНИЕТО ВИ Е ГРАНДИОЗНО СЪС ШИШКАВИЯ. НО ДАНО И ДА ВИ ИЗКАРА ВСИЧКИ КРАЖБИ И ДАЛАВЕРИ РАДЕВ. И ПОСЛЕ СЪД И ВЪВ ЗАТВОРА. И НЕ САМО ВИЕ. И АКО СТАНЕ ТАКА И ДА ВРЪЩАТЕ НАРОДНА ПАРА ТОГАВА МОЖЕ И БЕЗ ТЕГЛЕНЕ НА НОВ ДЪЛГ.

    16:00 17.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Оксиморон!

    32 3 Отговор
    Борисов: Младите хората, които гласуваха за ПБ,
    ще платят огромните лихви в милиарди евро по заемите,
    които ГЕРБ, ПП/ДБ и Комунистите изтехлихме!

    Коментиран от #53

    16:01 17.05.2026

  • 46 Антей

    34 3 Отговор
    Смешник, ще плащат твоите кражби и милиарди.

    Коментиран от #50

    16:02 17.05.2026

  • 47 Борисов е манипулатор!

    37 4 Отговор
    Бойко Борисов и Делян Пеевски, са с отпаднала подкрепа.

    Коментиран от #57

    16:02 17.05.2026

  • 48 Как

    27 5 Отговор
    ББ и ДБ и ПП заедно гласуваха да ни вкарат в еврозоната, така,че народа не забравя на кой заслугата е най- голяма и мерака на ББ и се самосвали да не носи отговорност да вкарат в " богата" Европа.

    Коментиран от #55

    16:02 17.05.2026

  • 49 Такива

    18 2 Отговор
    сте вие , комунистите ! Само лъжи и мушенгии , обещания и никаква грижа за държавата и българските граждани , само тъпите ненаситни гуши на техен гръб !

    16:03 17.05.2026

  • 50 Анонимен

    3 12 Отговор

    До коментар #46 от "Антей":

    А ти като лъжеш накъде гледаш Аман от платени драскачи тук

    Коментиран от #226

    16:03 17.05.2026

  • 51 Последният селянин

    7 15 Отговор
    Да каже че в последните 5 г всичко което се случва е благодарение на Радевите шарлатани ПП и ДБ не лъжеха и не крадяха Яко се бореха срещу корупцията и олигархията Докато докарат бившите комуняги на власт

    16:03 17.05.2026

  • 52 богдана

    17 1 Отговор
    дано,дано,дано до всяко крадливо същество застане още едно/в затвора/,тогава предричам живот,ех какъв щастлив живот!

    16:03 17.05.2026

  • 53 Народът на Бг

    30 3 Отговор

    До коментар #45 от "Оксиморон!":

    Какви заеми Бълнуваш, беДебил герберски!
    ПБ Не е изтеглила Никакви заеми!
    Всички заеми, Изтеглени до сега са от
    ГЕРБ, Оправляван Катастрофално от теб,
    От ПП/ДБ и от Комунистите!

    Коментиран от #85, #188

    16:04 17.05.2026

  • 54 От Село съм

    27 5 Отговор
    Тоя трябва да бъде съден публично,за измяна на българския народ,за еврото връщане на лева.

    Коментиран от #59, #64, #113

    16:04 17.05.2026

  • 55 Анонимен

    8 20 Отговор

    До коментар #48 от "Как":

    Защо живееш тук тимай при Путин нали не искаш Европа Не на бедняците

    Коментиран от #134

    16:04 17.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Хаха

    15 0 Отговор

    До коментар #34 от "име":

    За фирмения фалит на асеня ВКС се произнесе, че същия ще отговаря лично в качеството си на физическо лице!
    Не е достатъчно само за асеня и само за една фирма, но като за начало е добре....

    16:05 17.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Народът на Бг

    20 4 Отговор
    Какви заеми Бълнуваш, беДебил герберски!
    ПБ Не е изтеглила Никакви заеми!
    Всички заеми, Изтеглени до сега са от
    ГЕРБ, Оправляван Катастрофално от теб,
    От ПП/ДБ и от Комунистите!

    16:06 17.05.2026

  • 61 Аква

    31 3 Отговор
    Колко нагъл манипулатор си! Кой тегли тия заеми, бе bro? Радев още не е почнал да управлява, и ти е виновен..
    Скоро ПБ ще има президент, догодина ще спечелят
    кметове на ПБ, после идват европейските избори и пак ще е същото.... Сбогом, нещастнико!

    Коментиран от #69

    16:06 17.05.2026

  • 62 Смехоран

    7 12 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя пандисчия,":

    А вие с удоволствие ще си плащате Боташ,нали?И всекидневно ,в продължение на 13г.

    Коментиран от #144

    16:06 17.05.2026

  • 63 В. Дтоев

    22 2 Отговор
    Дефицит няма да има само с реформи, които спират корупцията, кражбите чрез обществени поръчки! Когато се намали издутата администрация и ненужни държавни ведомства, които само смучат милиарди, без принос и приход в бюджета.

    16:07 17.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 оня с коня

    5 25 Отговор
    ПЕРФЕКТЕН Борисов с ЖЕЛЯЗНА Логика, затова и гласувам "До откат" за него- защото е ЗДРАВОМИСЛЕЩ И ПРАГМАТИЧЕН,за което Европа/ и НЕ само тя/ му сваля Шапка.Колкото до Радев - Да - спечели избориште както Слави и ИТН след него,но това са Управления - ЕДНОДНЕВКИ,които са Обречени на Забрава след като Дебилите качили ги на Престола огладнеят и осъзнаят че са били Грозно излъгани!И така:"Наесен, с бодра песен":)

    Коментиран от #81, #238

    16:07 17.05.2026

  • 66 Ще платят не защото

    21 4 Отговор
    Са гласували за ПБ, а защото от заемите, които изтеглихте с Пеевски ситнапълнихте сметките и ги изпрахте в разни сделки.
    И знаеш ли какво мутро противна, за теб и за свинчока милост няма да има!

    16:07 17.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 123

    21 3 Отговор
    Този е абсолютен наглец, двуличник и главен герой от задкулисието в България.

    Коментиран от #82

    16:08 17.05.2026

  • 69 Анонимен

    6 11 Отговор

    До коментар #61 от "Аква":

    Радев управлява от 5 години насам хахахахаха Всичко тук се разруши и благодарение на Борисов ни приеха в Еврозоната Не на проруските България е Европа

    Коментиран от #89, #92

    16:09 17.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ТОЗ РАЗБОЙКО И ФЪФЛИТИ ТОМИТО

    15 2 Отговор
    КОГАТО И ДАГИ ОБРАБОТИШ ВСЕ ЩЕ Е КЪСНО ОТ 2009г. ЩО КРАЖБИ И ДАЛАВЕРИ НАПРАВИ ИЛИ МУТРЮ Е ЗАБРАВИЛ.

    16:09 17.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Съдията":

    Ама ти лично имаш доказателства за това ИЛИ си от тези които лъжат по сайтовете хахахаха

    16:10 17.05.2026

  • 75 Емигрант

    12 3 Отговор
    Този е за затвора, а не да плаши хората с бъдещето ! В България живеете в една съвършена заблуда, например днес прочитам, че дизелът в България достигнал невиждани високи цени за последните два месеца, докато тук от близо месец постоянно намалява ! Кой ви будалка повече, медиите или политиците вече е неоткриваемо ? Колкото повече мишкувате толкова повече злоупотребяват политиците с доверието ви ! Свободно от екран и микрофони ви съветват и плашат политически престъпници със забрана да посещават САЩ и Великобритания заради корупция /Пеевски, Вл.Горанов/, издигнати в министри и заместници бивши ЧАЛГАРИ и награждавани с милиони от Путин, както и известни корупционери в политиката ! Няма да се оправи тази държава това е категорично мнение без кръв, а за това пък са нужни достойни хора каквито днес няма в България !

    16:10 17.05.2026

  • 76 Льохман,

    16 1 Отговор
    Върни откраднатото!

    16:10 17.05.2026

  • 77 ясновидец

    9 3 Отговор
    Не знам дали е съвпадение .Сглобката се разглоби , и дойде Джиро Италия , огромна реклама за България .Вчера България печели евровизия .

    16:10 17.05.2026

  • 78 Троянец

    13 1 Отговор
    Скрий се бе сек тант.В другия Парламент ще последвате Съдбата на ИТН и БСП.

    16:11 17.05.2026

  • 79 Старите хора,

    15 1 Отговор
    които гласуваха за "Герб" през годините ще плащат лихвите по всички кражби на мафията, вкл. на Борисов, а младите векове наред ще плащат главниците по взетите заеми, извършените многомилиардни кражби, неосъществените проекти, лошо направените обекти с европейски пари (откраднати на 90%), липсата на ремонти и поддръжка на водопроводната система и язовирите, строени при социализма. Страшните психопати, лишени от жалост към собствения си народ могат да нареждат лакърдии до края на света, но това няма да им помогне. Проклятието ще ги настигне. Не законите, в които не вярваме, а проклятието. Народът на тази земя умее да го прави отлично. И винаги улучва точните хора.

    16:11 17.05.2026

  • 80 А кой ни

    16 1 Отговор
    Доведе до това положение, мутро долна

    16:11 17.05.2026

  • 81 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    11 0 Отговор

    До коментар #65 от "оня с коня":

    Сън ли беше или не но събуждането е тежко. Кой ви направи бедни????? Борисов или Радев?????

    Коментиран от #112, #189

    16:11 17.05.2026

  • 82 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "123":

    Ама като драскате тук лъжите си какво получавате

    16:11 17.05.2026

  • 83 Този защо говори

    10 1 Отговор
    Заемите ги изтегли правителството на Росен и преди него. Все някаква памет ни е останала до преди 3 месеца

    16:11 17.05.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Хаха

    8 2 Отговор

    До коментар #53 от "Народът на Бг":

    "Служебното правителство на Андрей Гюров пое нов вътрешен заем от 150 млн. евро през април 2026 г., с което общият нов дълг на страната за годината достигна 1.2 млрд. евро. Заемът е под формата на 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с постигната среднопретеглена доходност от 3.33%."

    Това е последната "мина" поставена на Радев от сглобкаджиите!
    А вместо да теглят заем, да бяха потърсили наврените по офшорки, окрадени за 37 години от народа, но... не би!

    16:12 17.05.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Анонимен

    4 12 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    Грешиш РАДЕВ от 10 години ев президенството аот 5 управлява държавата

    Коментиран от #108

    16:12 17.05.2026

  • 88 логично

    5 0 Отговор
    Там където не могат да усвояват .България постига успехи.Мислите ли, че Джирото щеше да е толкова успешно , ако момчето се беше намесило?

    16:13 17.05.2026

  • 89 Аква

    4 1 Отговор

    До коментар #69 от "Анонимен":

    И заради Радев си неграмотен!

    16:13 17.05.2026

  • 90 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Бай Тошо":

    Че и заплахи тук хахаха гледай себе си

    16:13 17.05.2026

  • 91 Исторически парк

    8 3 Отговор
    А твоите заеми кой ще ги плаща?!

    16:13 17.05.2026

  • 92 Глупости,

    7 4 Отговор

    До коментар #69 от "Анонимен":

    Благодариш на ментора си Борисов за влизането в еврозоната, но явно нямаш представа колко милиона хора го споменават с "добро" за това.Жалко за промития ти мозък.

    Коментиран от #100

    16:13 17.05.2026

  • 93 Срамота

    6 4 Отговор
    А ве махай се ве, ня сикаме да те гледаме повече.

    Коментиран от #101

    16:14 17.05.2026

  • 94 Майора

    7 8 Отговор
    Алокомнтиращи , когато фактите говорят и Боговете мълчат , но не и вие забравилите ил не искащи да си спомнят какво направи Борисов! Всеки има грешки , но да казвате черно на бяло и да оторизиране един човек за всичко лошо , е черногледство! Много бързо забравихте кеша и пудела с пачките , тегленето на големи заеми с цел вдигане пенсии и заплато и и подписаният от служебният кабинет на Радев неизгоден договор с “Боташ” , ощетяващ всеки ден страната с над 500 00€! Тогава се сърдете на самите себе си!

    16:14 17.05.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Патриот

    14 3 Отговор
    Както видяхме и усетихме България е жива и без този еднокнижник.А ни плашеше,че без него ще настъпи Апокалипсис,ще спре Времето и Земята ще спре да се върти.
    Е Тикво-както се вижда България е преживяла две Световни войни,преживя и твоето "царуване".Марш в Зайчарника и върни откраднатото.

    16:15 17.05.2026

  • 97 Борисов от 2009 наливаше пари за

    10 4 Отговор
    Магистрали на които се прави ремонт на ремонта наводниха пазара с коли втора употреба от западна европа на 15,,,20 години и сега никой не иска да работи кадърните избягаха от България и от 8 милиона станахме 6 милиона население

    Коментиран от #105

    16:15 17.05.2026

  • 98 Имаше

    10 1 Отговор
    Един пистолет на нощното ти шкафче.
    Не го използвай....искам да виждам агонията ти...

    16:16 17.05.2026

  • 99 Лошият

    15 1 Отговор
    материал и маргиналните си свършиха работата. Да те намрази цял народ си е върхово постижение. Това никой вожд не го е постигал.

    16:16 17.05.2026

  • 100 Анонимен

    4 8 Отговор

    До коментар #92 от "Глупости,":

    Тези хора са бедни невежи неуспели в живота си Аз не се интересувам от старци и бабички червени Европа и България са демокрация Не желая Путин и диктатурата му Колкото и тези проруски да викат да гласуват проруски това няма да е задълго Тук живеят много европейци Радев и съветските другари с комунистически устрем започнаха репресии и някакви лъжи Тук е Европа 2026 г

    16:19 17.05.2026

  • 101 Анонимен

    3 5 Отговор

    До коментар #93 от "Срамота":

    Аз пък теб не мога да те гледам проруски

    16:20 17.05.2026

  • 102 дондьо 2026

    10 1 Отговор
    тази "тиква" няма ли да спре
    да говори простотии! омръзна ми да сипе лъжи!

    16:20 17.05.2026

  • 103 Давид

    5 1 Отговор
    Къде са увеличенията на пенсиите и заплати на мед сестрите? Банга ранга и Борисов. Абе ДС вие сте трагедия :)

    16:20 17.05.2026

  • 104 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хаха":

    Хахахаха червените олигарси ли зад Радев хахахаха колко заблудени имало

    16:21 17.05.2026

  • 105 Анонимен

    3 9 Отговор

    До коментар #97 от "Борисов от 2009 наливаше пари за":

    А тук останаха само невежи и проруски и настаниха Радев сега да ви видя

    16:22 17.05.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Анонимен

    22 2 Отговор
    Ей, боклук мръсен, долен!!! Ние ще плащаме лихвите с които ти ни набута, не ПБ. Нагъл еднокнижник!

    Коментиран от #124

    16:22 17.05.2026

  • 108 РЕАЛИСТ

    15 1 Отговор

    До коментар #87 от "Анонимен":

    Стига глупости, ставате смешни. България не е президентска република. Президентът има само церемониална функция. Щом можаха двете прасета, да му орежат и малкото права и да го докарат да си кара старата шкодичка, значи е явно, кой е управлявал.

    Коментиран от #127

    16:22 17.05.2026

  • 109 тъй, тъй

    23 1 Отговор
    12 години поддържахте нула дефицит с цената на заеми, които младите хора ще връщат. И добре, че бяхме във валутен борд, че нямаше как да изтеглите двойно повече и да ги откраднете. Ревяхте срещу Тодор Живков, че имал резиденции, ама резиденциите му бяха държавни и когато го свалиха от поста, те останаха на държавата. А вчера гледах палатите на Пеевски, РЗП над 1000 кв.м., огромни дворове, гаражи, сауни, фитнеси, и никой не живее в тях. Днес резиденциите са частни, а парите с които са придобити, са онези милиарди външен дълг, с който Борисов ни плаши. За милиардите на Борисов в чужбина и в крипто се носят легенди, ама той днес ни разправя как Радев щял да тегли заеми. Ще тегли, ако ЕЦБ му разреши да тегли, ако не му разреши ще има конфискации на частни резиденции и сметки, включително и в крипто, защото дигиталните пари са проследими. Злобен наглец, това е Борисов

    Коментиран от #219

    16:22 17.05.2026

  • 110 Борисов е в основата на всички трагеди

    17 0 Отговор
    Целият преход на българия са родилни далавери на боко,че уж прави нещо смислено.Без управленска мисъл не може да се роди нищо градивно.Младите и умните го разбраха и го изхвърлиха на политичческото бунище.За това плачи и плаши Тиквоча.

    16:22 17.05.2026

  • 111 Град Козлодуй

    11 1 Отговор
    БорисOFF Чората те чака!Има какво да ти каже!

    16:23 17.05.2026

  • 112 оня с коня

    4 12 Отговор

    До коментар #81 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":

    Не ме причислявай смело и безотговорно нито към Бедните,нито към Богатите - аз съм "Средно статистическа ИМОТНА Единица/както и много такива като мен/,които имат стабилни Приходи от Имоти и просто искат Спокойствие и Стабилност което ни Предлага Борисов,за да си харчим парите "На воля".

    Коментиран от #137, #139

    16:23 17.05.2026

  • 113 Анонимен

    7 2 Отговор

    До коментар #54 от "От Село съм":

    ДО ФАКТИ А ТОЗИ ПИСАЧ ТУК КЪДЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪДЕН ЗА ЗАПЛАХИТЕ КОИТО РАЗДАВА

    Коментиран от #125

    16:23 17.05.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 информиран

    20 0 Отговор
    Бойко ,сега не е зима .Кога българина е ял домати за 5 евро , независимо от сезона , а вече сме Май месец ?

    16:24 17.05.2026

  • 116 Анонимен

    14 2 Отговор
    Борисюф връщай парите наглец

    Коментиран от #119

    16:25 17.05.2026

  • 117 Анонимен

    4 6 Отговор

    До коментар #19 от "истина е":

    Такива тикви и свине имало много видях гласуваха за съветските другари Докато тези тикви и свине не поумнеят все ще дърпат държавата ни назад Много тикви и свине имало тук

    Коментиран от #213

    16:25 17.05.2026

  • 118 кочо чистеменски

    17 1 Отговор
    Тоя бандит и мафиот говори за нещата които той правеше над 15години и направи българия най престъпната , най коромпираната и най бедната евро държава -Така че подземния криминален престъпен бос мисли и набеждава лошия си материялда му поварват Не престъпнико не мой лъже ,а доброволно си сложи раирания си костюм за да я има тази държава

    Коментиран от #123

    16:25 17.05.2026

  • 119 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #116 от "Анонимен":

    А ти спри да драскаш заплахи

    16:25 17.05.2026

  • 120 Ройтерс

    1 0 Отговор
    Бойко сади капини.

    16:26 17.05.2026

  • 121 Боко

    9 0 Отговор
    Не разрешавате ли да се използват епитети като :
    Тъп, свиня, егоцентрична , герберски “безлихвени заеми” ?
    Това беше в изтрития пост?!

    16:26 17.05.2026

  • 122 Цвете

    16 0 Отговор
    НЕ САМО ПОСТНА ПИЦА, НО И ПОСТЕН ТЪП ЖИВОТ ЖИВЯХМЕ ПРИ ТЕБ И ОНЯ, САМОЗАБРАВИЛИЯТ СЕ, ДЕТО НАГЛЕДНО ПОКАЗАХА КУТИЯТА ОТ ПИЦА, НО ПРАЗНА.И ТАКА ОТ КАКТО СИ БИЛ НА ВЛАСТ, НИТО СТОТИНКА НЕ ДАДОХТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ И ПЕНСИОНЕРИТЕ,ЗА СМЕТКА НА ВАШИЯТ ОХОЛЕН ЖИВОТ.ЖЕЛЯЗКОВ ОТ КЪДЕ " СЪБРА " ЗА ХОТЕЛА? ТИ ОТ КОЙ ДЖОБ " ИЗВАДИ " ЗА СКЪПИЯТ ТИ ДОМ В ИСПАНИЯ? ДО ЕДИН СТЕ БОГАТИ В ТВОЯТА ПАРТИЯ И СМЕЕШ ДА КРИТИКУВАШ.КЪДЕ СС ПАРИТЕ НА КТБ? ПО ТВОЕ ВРЕМЕ ИЗЧЕЗНАХА ? ТРЪБОПРОВОДА ,КОЙТО МИНАВА ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ И НИ ЗАОБИКАЛЯ ,КАТО ПЪТЕН ЗНАК ?! КЪДЕ СА ПАРИТЕ, ВРЪЩАЙТЕ ГИ, ТЕ НЕ СА ВАШИ. ЯСНА ЛИ СЪМ.ГОТИНО Е ЧЕКМЕДЖЕ С КЮЛЧЕТА И ПАЧКИ.КОЙ ТИ " ПРЕДЛОЖИ " ИЛИ ПОДКУПИ, ЗА ДА СИ ТОЛКОВА БОГАТ ? МЛЪКНИ ЗАЩОТО СТАВАШ МНОГО ДОСАДЕН.ПРОСТО СЕ ОМИТАЙ.🪆🫡👨‍🎓🤔🎭🐖🎃👎👨‍🎓

    Коментиран от #195

    16:26 17.05.2026

  • 123 Анонимен

    2 5 Отговор

    До коментар #118 от "кочо чистеменски":

    Я ГЛЕДАЙ още един платен едно и също пуска постоянно себе си лъжеш или онези невежите хахахаха Безделници и безработни мързеливци

    16:27 17.05.2026

  • 124 Анонимен

    2 6 Отговор

    До коментар #107 от "Анонимен":

    Лелеле бедняк какво плащаш ти и на кого нямаш за себе си

    Коментиран от #136

    16:28 17.05.2026

  • 125 Град Козлодуй

    13 2 Отговор

    До коментар #113 от "Анонимен":

    Промяна.....въпреки разгрома на ОПГ-Герб и минаването ти в "нелегалност" под ника:"Анонимен" под всеки твой пост прозира герберския трол насадил се тук под бившия ник:Промяна.
    Борисов трябва да бъде Съден за унищожаването на България!

    Коментиран от #132

    16:29 17.05.2026

  • 126 Големдебил

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "ти колко милиарда дръпна ?":

    Аре плащай си на мунчо боташите и заемите и недей да ревеш.

    16:29 17.05.2026

  • 127 Анонимен

    7 9 Отговор

    До коментар #108 от "РЕАЛИСТ":

    Йотова и Радев ли хахаха заедно назначиха Гюровите Радев назначи лично Киро и Асен и онези Измамници 5 години борба радева за да се добере до това сега завладяване на цялата държава Сега държавата ни е червена къде е демокрацията

    16:31 17.05.2026

  • 128 Вече платихме

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "ти колко милиарда дръпна ?":

    На този и компанията му, заедно с всички ония хубавци и хубавици, които държаха управлението на страната от 1997 г. до сега всеки им плати с по едни 30 години от живота си, а той един "Живот ли бе — да го опишеш? Живот ли бе — да го разровиш? Разровиш ли го — ще мирише и ще горчи като отрова." Н. Й. Вапцаров

    16:31 17.05.2026

  • 129 Цвете

    11 1 Отговор
    НЕ САМО ПОСТНА ПИЦА, НО И ПОСТЕН ТЪП ЖИВОТ ЖИВЯХМЕ ПРИ ТЕБ И ОНЯ, САМОЗАБРАВИЛИЯТ СЕ, ДЕТО НАГЛЕДНО ПОКАЗАХА КУТИЯТА ОТ ПИЦА, НО ПРАЗНА.И ТАКА ОТ КАКТО СИ БИЛ НА ВЛАСТ, НИТО СТОТИНКА НЕ ДАДОХТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ И ПЕНСИОНЕРИТЕ,ЗА СМЕТКА НА ВАШИЯТ ОХОЛЕН ЖИВОТ.ЖЕЛЯЗКОВ ОТ КЪДЕ " СЪБРА " ЗА ХОТЕЛА? ТИ ОТ КОЙ ДЖОБ " ИЗВАДИ " ЗА СКЪПИЯТ ТИ ДОМ В ИСПАНИЯ? ДО ЕДИН СТЕ БОГАТИ В ТВОЯТА ПАРТИЯ И СМЕЕШ ДА КРИТИКУВАШ.КЪДЕ СС ПАРИТЕ НА КТБ? ПО ТВОЕ ВРЕМЕ ИЗЧЕЗНАХА ? ТРЪБОПРОВОДА ,КОЙТО МИНАВА ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ И НИ ЗАОБИКАЛЯ ,КАТО ПЪТЕН ЗНАК ?! КЪДЕ СА ПАРИТЕ, ВРЪЩАЙТЕ ГИ, ТЕ НЕ СА ВАШИ. ЯСНА ЛИ СЪМ.ГОТИНО Е ЧЕКМЕДЖЕ С КЮЛЧЕТА И ПАЧКИ.КОЙ ТИ " ПРЕДЛОЖИ " ИЛИ ПОДКУПИ, ЗА ДА СИ ТОЛКОВА БОГАТ ? МЛЪКНИ ЗАЩОТО СТАВАШ МНОГО ДОСАДЕН.ПРОСТО СЕ ОМИТАЙ.🪆🫡👨‍🎓🤔🎭🐖🎃👎👨‍🎓

    16:31 17.05.2026

  • 130 Доказал се

    11 1 Отговор
    българомразец. Успешно продаваше държавата и народа.

    Коментиран от #138

    16:31 17.05.2026

  • 131 Анонимен

    5 2 Отговор
    АЗСЪМ ПРОМЯНАНО ПОРАДИЗАГУБАТА НА ДОКАЗАНИЯКРАДЕЦ БОРИСОВСЕ НАЛАГА ДАСЪМ СНОВО ИМЕ.ОТСКОРО СЪМПОД ИМЕТО АНОНИМЕН.

    16:32 17.05.2026

  • 132 Анонимен

    1 14 Отговор

    До коментар #125 от "Град Козлодуй":

    Гледай себе си и скапаният си живот А Борисов е най успешният държавник на прехода и никакви червени другари няма да успеят да разрушат демокрацията ни 125 ГЛЕДАЙ себе си

    Коментиран от #141

    16:33 17.05.2026

  • 133 Българка

    9 1 Отговор
    То бива бива ама бивол за мезе не бива та и ти тутуу сега си се загрижил А ВИЕ ГРОБАРИТЕ ТЕГЛИХТЕ МИЛЯРДИ СЛЕД МИЛЯРДИ ЕЛЕ ТАБУРЕТКАТА И ВОДОПАДА ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА НИ ЗАКОХТЕ С ДЪЛГОВЕ И СИ ПЪЛНЕХТЕ ЧЕКМЕДЖЕТАТА КУПУВАХТЕ ЛУКСОЗЕН ЖИВОТ ,ИМОТИ/щеркати /а сега лицемер отново си се загрижил!!!Ей нямаш ни срам ни очи НО ТВОЯТ НАЧАЛНИК НЯМА ДА ТИ ПРОСТИ!!!

    16:33 17.05.2026

  • 134 ТЕЛК

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Анонимен":

    Смотльо ще … 6 месеца реанимация,до живот на колелца , но ще има бонус пенсия ! 128% инвалидност 👌

    16:33 17.05.2026

  • 135 Борисов

    14 0 Отговор
    Голяма скръб си.
    Сбогом!

    16:34 17.05.2026

  • 136 Боруна Лом

    7 1 Отговор

    До коментар #124 от "Анонимен":

    От кога забогатя бе сЪрвУл.Докато беше Герп на власт беше все с голзадник.

    Коментиран от #140

    16:34 17.05.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Анонимен

    2 8 Отговор

    До коментар #130 от "Доказал се":

    Ама много простаци имало тук не мога да повярвам що за злобари що за некадърници що за злощастници Ама че не можете да успявате в живота си сами сте си виновни ЖАЛКИ СТЕ Ама много ПЯ провери за мед и масло от чешмата ти Радев сигурно ти е дал хахаха

    16:36 17.05.2026

  • 139 Заради толкова проsст

    9 1 Отговор

    До коментар #112 от "оня с коня":

    народ като теб сме на този хал - бедни ! Няма умна нация бедна ! Всичката беднотия идва от проsстащината на суверена ! А ти си един просsт "товарен кон" нужен само да "тегли" и да го зобят със "слама", нямаш срам да пишеш проsстащините си защото срамът е черта само на разумът !

    16:37 17.05.2026

  • 140 Анонимен

    4 7 Отговор

    До коментар #136 от "Боруна Лом":

    Вижте се само ни култура ни общуване ни писане Работете развивайте се и имайте успешен живот това е

    Коментиран от #142, #148

    16:37 17.05.2026

  • 141 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор

    До коментар #132 от "Анонимен":

    Ходи при Др.Гълъбова.Май скоро не си бил в усмирителната риза,но скоро с Борисюф ще си правите компания.

    Коментиран от #146

    16:39 17.05.2026

  • 142 00000

    4 1 Отговор

    До коментар #140 от "Анонимен":

    Оглеждай се

    16:39 17.05.2026

  • 143 поробен след демокрацията от герб

    14 2 Отговор
    престъпнико недей да лъжеш още народа ,защото сега ще вземеш да връщаш и ще лежиш за онова което си крал ,убивал и мародерствал г-н Радев Народа щеви подзкрепя във всичките ви начинания в управлението на държавата ,само и само тоя мафиот да го няма Радев дигни юмурука и покажи му пътя към централния кауш..

    Коментиран от #150

    16:39 17.05.2026

  • 144 Ще придължим

    12 2 Отговор

    До коментар #62 от "Смехоран":

    да плащаме кюлчетата в чекмеджето и милиардите на тулупа.

    16:40 17.05.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Анонимен

    1 3 Отговор

    До коментар #141 от "ДрайвингПлежър":

    Вижте се само ни култура ни общуване ни писане Работете развивайте се и имайте успешен живот това е

    16:40 17.05.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Боруна Лом

    12 2 Отговор

    До коментар #140 от "Анонимен":

    То всички разбрахме,че Борисов и шайката му са възпитани лосове......хахаха.Сбогом гербери крадливи.Скоро ще отговаряте за действията си.Народен Съд за вас.

    Коментиран от #152

    16:41 17.05.2026

  • 149 прав е тиква че тез дето са им дали

    5 0 Отговор
    баницата в ръцете им кат са ги преизбирали
    ще платят огромните лихви в милиарди евро за чекмеджетата

    и що пб още не са почнали да разследват общ поръчки по тиквено време

    16:41 17.05.2026

  • 150 Анонимен

    1 9 Отговор

    До коментар #143 от "поробен след демокрацията от герб":

    И какво е крал я покажи А твоят мозък е откраднат виждам

    Коментиран от #153, #155, #165

    16:42 17.05.2026

  • 151 Арена Арменец

    4 1 Отговор
    ЛОЙКО МУТРИСОВ
    VIРситизьн на новия затвор в с.Самораново ДУПнишко

    16:43 17.05.2026

  • 152 Анонимен

    0 4 Отговор

    До коментар #148 от "Боруна Лом":

    2026 г народен съд няма и най важното тук е демокрация Работете развиваъте се образовайте се България живеят още много други българи и то европейци Около 7 милиона е така че всички живеем тук

    Коментиран от #158, #161

    16:44 17.05.2026

  • 153 Град Козлодуй

    1 2 Отговор

    До коментар #150 от "Анонимен":

    Промяна пребоядисана-СМЪРДИШ

    16:45 17.05.2026

  • 154 дойде още по лошо

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    Пародия е вярно,но сравнен със сегашния е бял лебед.
    Крадял...вярно е.Сегашния 9 години какво правеше ...а сега какво чудо ще бъде.?

    Коментиран от #169

    16:45 17.05.2026

  • 155 до Анонимен мишок

    8 1 Отговор

    До коментар #150 от "Анонимен":

    смешко твоя гробарски мозък не схваща кат избиращото го стадо
    че тез десетки милиарди дългове по времето на тиквата са от надути обществени поръчки
    а затова сте и най бедни мазохисти в ес

    16:46 17.05.2026

  • 156 Ирония

    9 2 Отговор
    Борисов много одъртя и погрозня, няма следа от харизмата му! Но пък си е все същия лъжец!

    16:46 17.05.2026

  • 157 Македонскии политичар

    8 1 Отговор
    РазБОЙКО що гледа като на@к@н
    Бай Стври е строг но справедлив ще му удуржа с лихвите плашане в брой кредитни карти уанкойнни НАТУРА

    16:46 17.05.2026

  • 158 ДрайвингПлежър

    7 1 Отговор

    До коментар #152 от "Анонимен":

    Като ти гледам правописа ти хич не си се образовал/дори не можеш и да пишеш/ а колко си се развил....като пъпа на Борисюф от крадене.

    16:47 17.05.2026

  • 159 Парадокс БГ

    10 2 Отговор
    Бойко Борисов не му ли биха шута още от ГЕРБ. Махайте го този неук чичак. Сложете някой по-ингелигентен и добре образован лидер. Борисов е пародия на депутат.

    16:48 17.05.2026

  • 160 Бойко Борисов се е сбъркал

    10 1 Отговор
    Борисов за пенсия е вече. Изкукурига човека.

    Коментиран от #164

    16:49 17.05.2026

  • 161 Боруна Лом

    5 2 Отговор

    До коментар #152 от "Анонимен":

    Ще има!Ще има и Тиквата и Шишо ще са първите.

    16:49 17.05.2026

  • 162 Боко

    7 0 Отговор
    Прасчо заплашва😁 още малко ще почне да кълне 🤪

    16:49 17.05.2026

  • 163 Борисов трябва да бъде разследван!!!

    5 1 Отговор
    Кога в затвора? Кога?

    16:49 17.05.2026

  • 164 Град Козлодуй

    3 1 Отговор

    До коментар #160 от "Бойко Борисов се е сбъркал":

    За пенсия е.Лично Чората ще му я даде.

    16:50 17.05.2026

  • 165 Емигрант

    6 0 Отговор

    До коментар #150 от "Анонимен":

    Ти не си умен, лошото при теб е, че не можеш както всеки глуппак да разбере истината за себе си ! Кражбите на Борисов ще се докажат много лесно когато се сменят слугите на Пеевски и Борисов в прокуратура, съд и разследване и това ще е скоро но не може изведнъж ! След това пак питай какво е откраднал Борисов, аз мога да ти кажа от сега, той най-първо открадна "мозъкът" на такива като теб и след това милиардите на България ! Видов ден ще има, но ти разум никога няма да имаш !

    16:50 17.05.2026

  • 166 Гарбиш

    3 0 Отговор
    Ах, ти какъв долен на боклук си...

    16:51 17.05.2026

  • 167 Бойко Борисов

    10 2 Отговор
    90 милиона за 2 км път... Еееее някой ще пълни чекмеджета по бързо от мен....

    16:51 17.05.2026

  • 168 коментатор

    6 3 Отговор
    Дара ще донесе поне 200 мил.евро на България и много , много реклама .Кой политик донесе толкова на държавата .Само вземат заеми и после "усвояват"

    16:52 17.05.2026

  • 169 Боко

    2 3 Отговор

    До коментар #154 от "дойде още по лошо":

    Дуащ боооклук 👌 лапай дръжчицата ма тиквата и се надявай да ти подхвърли коричка , да не гладувате👍

    16:53 17.05.2026

  • 170 Ха ха ха

    16 0 Отговор
    Невероятна наглост от този простак. Той , който съсипа строежа на АЕЦ Белене, Бургас Александруполис,Южен Поток, който щеше да направи България Хъб за цяла централна и Южна Европа, който окраде огромни средства от строежите на фалшиви магистрали, санирания и всякакви инфраструктурни провалени проекти, който за да си спаси ьадника предлагаше на сина на Тръмп всичко и беше готов да предаде всички нас в името на нарцистични в си егоизъм, който от бивш бандит се превърна в бос на мафията у нас........ Не ми се пише повече за този нарцис лишен от всякаква емпатия. Той е босът а не Пеевски и затова го искаме в затвора за дълго. И конфискация на всичко.

    16:54 17.05.2026

  • 171 кроманьонеца

    2 0 Отговор
    Голяма грешка на Бойко да се докосне до Пеевски .Огромна грешка .Затова гербаджиите гласуваха за президента .

    16:55 17.05.2026

  • 172 Испанеца

    10 1 Отговор
    Ама си умирам от кеф как Радев намаза ските на тоя голтак от Бнкя и го бутна по склона към пропаста.Кеф ми е.Ако тоя го тикнат в Затвора ще напрая банкет а ако се гътне ще е национален празник за цяла България.

    Коментиран от #204

    16:56 17.05.2026

  • 173 Гошо

    4 0 Отговор
    Марш бе дебил!

    16:56 17.05.2026

  • 174 Търновец

    1 0 Отговор
    На Пишмана има една етническа Туркиня чиято дъщеря била по нейните думи на людател на ГЕРБ, а Туркинята разправеше че посланикът на Палестина и поискал да му купи къща на село Иванча. Зетя от охранител стана полицай.

    16:56 17.05.2026

  • 175 народа

    3 4 Отговор
    Организирай протест г-н Борисов , свали правителството и да ходим пак на избори

    Коментиран от #227

    16:57 17.05.2026

  • 176 Ти сериозно ли

    13 0 Отговор
    Кой изнесе милионите с чували от банката на маджо и кой си купуваше имоти на любовниците ?

    16:58 17.05.2026

  • 177 Мутро барок 2026

    9 0 Отговор
    Яко ги разбира конгатулешън.

    16:59 17.05.2026

  • 178 Горски

    7 2 Отговор
    Цените започнаха да се вдигат още след като България отказа руския газ за да се угоди на ЕС и Тръмп, и започна да купува на по- високи цени , след това с приближаване приемането на Еврото и след неговото приемане , което беше абсолютна грешка , допълнително от огромните заеми, които изтеглиха коалиция Магнитски и прикриха истинското финансово състояние на държавата и накрая кражбите на обществени поръчки и Европейски средства от корупционния модел Борисов- Пеевски. И сега Радев и неговата партия Прогресивна България трябва да оправят тяхната каша като им спрат кранчето.

    Коментиран от #187

    17:00 17.05.2026

  • 179 Чапай

    9 1 Отговор
    Нагъл безочлив без капка съвест.Избирателите му същите,само че той направи пачка а кауните останаха със спомените как хубаво беше на тая службичка където бях години наред.

    17:00 17.05.2026

  • 180 Левски

    11 1 Отговор
    Тулуп, ами вашите 16 милиарда заем кой ще ги плаща. Лицемер.

    17:00 17.05.2026

  • 181 Сарафов

    6 3 Отговор
    Баце, и срещу тебе всички да тичат не могат да те стигнат!
    По КРАЖБИ разбира се👍👌
    Банкянския е най добрия по горното👏

    17:01 17.05.2026

  • 182 бг Сталин

    10 1 Отговор
    Аре бре еи Сурат паткан.Излез и се разходи малко из любимата си провинция че да видиш що е то любов народна, ама без НСО,маи доста ще се оглеждаш и криеш като мишка.

    17:01 17.05.2026

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Мнение

    7 1 Отговор
    Най -важно е какво ще кажат г-н Борисов и шайката му от крадци пред новия главен прокурор

    17:02 17.05.2026

  • 185 Мюнхен

    5 3 Отговор
    Младите хора,старите хора късно се усетиха,че ги мамят и позволиха на един пожарникар от Банкя да ги краде дълги години.

    17:03 17.05.2026

  • 186 Аз пък си

    3 0 Отговор
    Джиткам яко с една от първите електромобили от завода на Парапеткин.. Даже още не съм зареждал батерията....

    17:03 17.05.2026

  • 187 Цените

    1 1 Отговор

    До коментар #178 от "Горски":

    на горивата са борсова стока и не се влияят от държавите, а от търговията.

    Коментиран от #193

    17:04 17.05.2026

  • 188 Пешо

    5 0 Отговор

    До коментар #53 от "Народът на Бг":

    Комунистите, след 45 годишно управление, оставиха България с 8 млн долара дълг. Демонократите за 35 години увеличиха този дълг на 77 млн.

    17:05 17.05.2026

  • 189 Ку-ку

    3 6 Отговор

    До коментар #81 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":

    Ти ако си беден в днешно време или си с две "леви ръце" или си на държавна хранилка.....никога досега в България не се е живяло "на богато" както днес, а всякакви "неможачи" да се оплакват от всички и всичко поради собствената си некадърност е НЕЛЕПО.... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #197

    17:06 17.05.2026

  • 190 дядото

    8 0 Отговор
    ами то и по-малко младите вече 20 години плащаме за огромните далавери и злоупотреби на политици и мафия от началото на прехода

    17:06 17.05.2026

  • 191 Дедо

    2 1 Отговор
    А тези на ГЕРБ няма да връщат ли а

    17:06 17.05.2026

  • 192 псевдоелитите

    0 2 Отговор
    никаква раждаемост за тях - да им захранваме системата - нека си живеят с мелезите

    17:09 17.05.2026

  • 193 викаш

    1 0 Отговор

    До коментар #187 от "Цените":

    И ДДС и Акциза на горивата е борсова стока, а?

    17:09 17.05.2026

  • 194 Защото

    5 0 Отговор
    Пък мласите хора по време на ГРАб ДПС Вине и после Еднорози - цъфнаха и вързаха.
    Станахте милиардери и милионери, бОцане.
    Хайде отивай да си прекопаеш магнолията.

    17:10 17.05.2026

  • 195 Мунчо

    0 7 Отговор

    До коментар #122 от "Цвете":

    Сега при пилота-чорап ще цъфнете и вържете.....но некадърници много и все намират кусури в другите, но не и в себе си.. 🚀🤣

    Коментиран от #216

    17:10 17.05.2026

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 121313

    0 3 Отговор

    До коментар #189 от "Ку-ку":

    богато на кредит - накрая искат земята - кой лъжеш ниско чело

    Коментиран от #211

    17:10 17.05.2026

  • 198 тъпото е

    1 6 Отговор
    че губим още 4 години от нашия живот. А Радев още 2020 година обеща да ни оправи защото сме живеели зле. Тогава бяхме с 33 милиарда лева (17 милиарда Евро) държавен дълг. Сега с колко сме? Трябва вече да ни е оправил!

    Коментиран от #206

    17:11 17.05.2026

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 кумчо ВЪЛЧО

    5 0 Отговор
    КрадецЪт казва , че другите са крадци ли ?

    17:12 17.05.2026

  • 201 Извод

    4 0 Отговор
    Баце заради тебе ще ги плащаме. Ти подаваше оставка от страх лично за теб и беше мек когато малко твърдост трябвашв вкара скандалите и медийната агресия, простащината,. Калинките първо бяха твои назначения. Изобщо провал твой личен

    17:13 17.05.2026

  • 202 Младите хора

    5 0 Отговор
    Искат да те видят при бай Ставри

    17:15 17.05.2026

  • 203 тиквенсониада

    4 0 Отговор
    Поредната проява на Просташката БОЙКОВЩИНА !
    Нагъл , циничен , мрачен , подтискащ , озлобен , лицемерен , брутален !
    Явно още не може да приеме , че хората направиха Банга Ранга с него на изборите !

    17:15 17.05.2026

  • 204 БраТ ПиТ

    1 1 Отговор

    До коментар #172 от "Испанеца":

    А не се ли досещаш, че летеца са го качила на совалката от която няма връщане на "Земята".....сега ще го използват тия около него и ще му "пуснат двигателите"..... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #207

    17:15 17.05.2026

  • 205 КАК НЕ ГО Е СРАМ

    6 0 Отговор
    Кой хвърли клетата ни държава в лапите на колониалистите? Кой се продаде за шепасребърници (пачки и кюлчета в чекмеджета да се разбира) и натегли заеми за какво ли не? Не децата , а внуците ще носят хомота дето им го надянахте.

    17:16 17.05.2026

  • 206 Последния Софиянец

    8 1 Отговор

    До коментар #198 от "тъпото е":

    Радев никога не е твърдял през 2020 такова нещо.Това са герберски бръщолевения.Радев беше Президент а не като този доказан крадец мин.предател и не е имал партия тогава.Тиквата от 2011 все ни оправя и така ни оправи,че българите никога не са били по-бедни от герберското управление.Тиквата е за затвора.

    17:17 17.05.2026

  • 207 Испанеца

    2 1 Отговор

    До коментар #204 от "БраТ ПиТ":

    Както ги пуснаха на селянина от Банкя ли?!Е с Радев това няма да стане!

    Коментиран от #218

    17:18 17.05.2026

  • 208 Нашийник

    5 1 Отговор
    Докато тоя е жив ще теглят българите. В момента, в който ги приключат двете прасета (а това ще се случи скоро) ще видите как нещата лека-полека ще си дойдат на мястото.

    17:18 17.05.2026

  • 209 Меди

    6 0 Отговор
    Ще плащат милиардите,които вие ОТКРАДНАХТЕ....ЛЪЖЦИ И КРАДЦИ

    17:19 17.05.2026

  • 210 дорин

    4 0 Отговор
    А старите, тези на средна възраст и децата на младите ще плащат данък опростачване, данък мафия и данък обезлюдяване поколения наред заради теб крадлива мутро. Проклет да си.

    17:20 17.05.2026

  • 211 Ку-ку

    0 1 Отговор

    До коментар #197 от "121313":

    Дааааа, явно си от тези с "двете леви".....сигурно си толкова вързан, че пирон в гнила върба не можеш да забиеш....занаят имаш ли днес изкарваш това, което можеш да направиш като качество и бързина, а другото е ала-бала(с президента малко 🤣) и разтягане на локуми за това как България била много зле- между другото можеш да емигрираш към Русия, Китай, Сев. Корея или друга "развита и свободна" държава.. 😂😂😂

    17:22 17.05.2026

  • 212 алахулю фишер

    1 0 Отговор
    Хора с аритметични познания ни напомнят , че основната (май и единствена) европейска ценност са европарите.Единствена утеха е, че и останалите са така , но сега им е дошъл реда да ни са изредат - трябва да има ред , разийш казано

    17:22 17.05.2026

  • 213 Бягай с 200, бе

    5 1 Отговор

    До коментар #117 от "Анонимен":

    Трол герберски!

    17:22 17.05.2026

  • 214 Гост

    5 1 Отговор
    бойче, ти и ортака ако върнете заграбеното, и дълга ще изчистите, и следващите 10-15 години няма да има нужда да тегли. Ти трябва да бъдеш запомнен с това, че си откраднал най-много от народа си, с нищо друго...

    17:22 17.05.2026

  • 215 ПЪГУОШ

    5 0 Отговор
    Само на мен ли ми се струва или този човечец наистина е Простак и бай Ганьо ?

    17:22 17.05.2026

  • 216 Испанеца

    3 1 Отговор

    До коментар #195 от "Мунчо":

    Мунчо при шлангаря не само не цъфнахме и не вързахме ами и обедняхме още повече.Цъфнаха само крадците от Герб.Цецка Ц. имаше дори и клип с "Цъфнал Герб" ама на теб паметта ти е къса-като на всеки гербер.Не случайно Народа прати Тиквата в миналото и Историята.За него бъдещето е само едно.Или в Затвора или под земята.И това ще стане.Скоро!

    17:23 17.05.2026

  • 217 Българин

    4 0 Отговор
    Кои беше тоя борисов

    17:23 17.05.2026

  • 218 БраТ ПиТ

    0 2 Отговор

    До коментар #207 от "Испанеца":

    Залагай коптора в който живееш, че летеца няма да бъде "употребен и изплют"....блажени са вярващите 😭

    Коментиран от #236

    17:24 17.05.2026

  • 219 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #109 от "тъй, тъй":

    Той носи голямата вина за това в което сме се превърнали в момента. Държавата на дъното. Разбитата държава. Източиха кръвта на отечеството ни по шкафчета и крипто.

    17:25 17.05.2026

  • 220 Петер Брьогел - СТАРИ

    4 0 Отговор
    Хората все още плащат и изплащат твоите чекмеджета , кюлчета , пачки , метреси , любовници , произволия , авторитаризъм , популизъм , двуличие !
    И ти го казаха много ясно на изборите ! Изритан и захвърлен !

    17:25 17.05.2026

  • 221 Баба ти

    6 1 Отговор
    Тоя нагъл крадец, лъжец, мошеник, няма ли да го вкарат вече в затвора, там да дава акъл и съвети??! Тоя баталяса България, направи я колония на ционистите, а сега има наглостта да прехвърля вината и дертовете на други!?? Крадешще от пенсиите на хората и ги изнесе с Пашата и маратонката в сума ти офшорки. Айде Тръмп, тоя вече не е на власт, не ви трява, я му извадене сметките да видим къде ги крие.

    17:27 17.05.2026

  • 222 Тиквеник

    5 0 Отговор
    тиквеник

    17:27 17.05.2026

  • 223 Ботев го е казал

    5 0 Отговор
    Кажи ми, кажи, бедний народе,
    кой те в таз рабска люлка люлее?
    Тоз ли, що спасителят прободе
    на кръстът нявга зверски в ребрата,
    или тоз, що толкоз годин ти пее:
    „Търпи, и ще си спасиш душата?!“



    Той ли ил някой негов наместник,
    син на Лойола и брат на Юда,
    предател верен и жив предвестник
    на нови тегла за сиромаси,
    нов кърджалия в нова полуда,
    кой продал брата, убил баща си?!



    Той ли? - кажи ми. Мълчи народа!
    Глухо и страшно гърмят окови,
    не чуй се от тях глас за свобода:
    намръщен само с глава той сочи
    на сган избрана - рояк скотове,
    в сюртуци, в ресѝ и слепци с очи.



    Сочи народът, и пот от чело
    кървав се лее над камък гробен;
    кръстът е забит във живо тело,
    ръжда разяда глозгани кости,
    смок е засмукал живот народен,
    смучат го наши и чужди гости!



    А бедният роб търпи, и ние
    без срам, без укор, броиме време,
    откак е в хомот нашата шия,
    откак окови влачи народа,
    броим, и с вяра в туй скотско племе
    чакаме и ний ред за свобода!

    17:29 17.05.2026

  • 224 То данаци се плаща ама

    3 0 Отговор
    Нема магистрали здравеопазването не е безплатно пенсиите са малки заплатите са малки за какво тогава се плаща коромпирани депутати в парламента над 10 г управляват герб дпс станаха милиардери

    17:30 17.05.2026

  • 225 Прав е

    0 3 Отговор
    Истински държавник.

    17:30 17.05.2026

  • 226 Пустиня(к)

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Анонимен":

    Кво стана с Промяна, бе? Да не си го закопал вече? Щот пишеш баш кат него.

    Коментиран от #231

    17:31 17.05.2026

  • 227 Боруна Лом

    2 1 Отговор

    До коментар #175 от "народа":

    И пак резултата ще е същия ако не и много по-добър за Радев.ГЕРБ са отжижелица като SIK и ВИС......На Борисов не му стиска да покаже носа си от кенефа в Банкя-ти искаш протест да спретне.Протестите винаги свалят Борисов.Той е нескопосан в такива действия.Просто е един доказан страхливец.

    17:31 17.05.2026

  • 228 Ще се плаща защото договора с боташ

    1 1 Отговор
    Кой подписа колко пари на ден се дават милиони ? Предатели една пенсия не вдигат тогава за какво се плаща данак а да крадете ли колко европейски пари откраднахте и не отидоха за нови неща и помощи за българина и инфраструктура

    17:33 17.05.2026

  • 229 ехааа

    2 2 Отговор
    Да питам за един приятел: Кой крадеше и теглеше заеми? Кой отнемаше бизнеси или принуждаваше да се продаде бизнес за жълти стотинки? Кой ни набута с еврото? Кой се хвалеше ,че построил пътища и магистрали ,а свлачищата се по няколко на преди пътя да е открит? Да продължавам ли?Не ви се вярваше ,но само се самоядохте защото се карахте кой да открадне повече и който не може топи другия и излизат на бял свят схемите по който се е крадяло.

    17:33 17.05.2026

  • 230 Много

    2 0 Отговор
    е смешен горкия некомпетентни! Да вземе да довърши “Винету” ,пък тогава за финансии да бърбори!

    17:33 17.05.2026

  • 231 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #226 от "Пустиня(к)":

    Това си е той ама е в нелегалност откакто Раде разби ОПГ-то на Буда и както е тръгнало ще го нулира.

    17:33 17.05.2026

  • 232 Анонимен

    0 0 Отговор
    Не ви искат

    17:33 17.05.2026

  • 233 Мдаааа

    1 1 Отговор
    Виновен е Бойко, че доведе на власт пероханските п@ дали и пълните д били....

    17:34 17.05.2026

  • 234 Нехис

    0 2 Отговор
    Г-н Борисов, излишно е да обяснявате на недоразвитите селски мозъчета на клоЗеД-ите - няма да ви разберат.
    Важното е да напълнят за момента червото, а сметката кога ще дойде - все тая.

    Коментиран от #239

    17:35 17.05.2026

  • 235 Петър

    2 0 Отговор
    Много нагъл екземпляр,от 2009 съсипва държавата и все другите са виновни.Да се радва,че не са вече хайдушките времена,че знаем,какво се е случвало на предателите и иззедниците.

    17:37 17.05.2026

  • 236 Испанеца

    3 0 Отговор

    До коментар #218 от "БраТ ПиТ":

    В коптора на герберските крадци си останал ти и там ще си завинаги.Испания такива като Борисов ги разстрелваха на стадиона.Светлинни години сме преди вас.И вие сте в това положение заради тоя на снимката.За това сте на това дередже.Бакиите на тоя 70г. след него няма да оправите.Тоя ви загроби.

    17:39 17.05.2026

  • 237 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 238 КонСпиратор

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "оня с коня":

    Тихо там, опозицията от коневръза! Европа, както виждаш, може, освен шапки, да сваля и на бацко ти боксерките. Ските му отдавна са намазани, но не искаше да ме чуеш. Айдукът нали се сещаш защо не организира протести или пак трябва да ти снасям информация "от кухнята"? Хайде, ще замълча, че може да ти стане лошо.😎

    17:41 17.05.2026

  • 239 Троянец

    2 0 Отговор

    До коментар #234 от "Нехис":

    За това ли "г-н Борисюф" се е скрил във външния клоЗеД в зайчарника си и не излиза от както му махнаха Охраната а само реве за тоалетна хартия?!

    17:42 17.05.2026

  • 240 Троянец

    2 0 Отговор
    Какво ли е усещането да си най мразения човек в България?!Не искам да съм на мястото на тоя селяк.А като си толкова мъж-ходи и се разходи между народа.Последствията са ясни......отиде у ряката!

    17:49 17.05.2026

