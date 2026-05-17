Борисов: Младите хората, които гласуваха за ПБ, ще платят огромните лихви в милиарди евро по заемите

Отчитам тяхната победа. Но да ги питам, след като това са най-честните избори и след като сме втори, как може четвъртият, петият, шестият да искат да унищожат втория и третия. Къде е логиката? Победихме ли ви честно? Победихме. Ми тогава отчетете стотиците хиляди гласували за нас.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с актива в Пловдив и Велинград.

"Слушах Асен Василев, той отчете, че благодарение на него и ПП са се случили толкова много хубави неща. Викам си, чакай не бяхме ли заедно, това не са ли наши общи неща. Кажи че заедно сме го направили. Значи, ако сме заедно, хубавите неща са за тях, а лошите за ГЕРБ", каза още Борисов.

"Тези мерки сега ви казвам, че нито една няма да им сработи. Не обичам да критикувам без основание, но няма да сработят, защото в една пазарна икономика няма да стане. Нито с таван на цени, нито това с надценките, пазарът ще регулира цените. Защото по възрастните - кога българинът януари месец е ял ягоди и къпини, имаше само банани в корекома.

Естествено, че цената им е скъпа. Всичко това е оранжерии, технологии, скъпа газ. Кой е ял януари месец шопска салата? Да тръгнем да дотираме тези скъпи продукти в този сезон пот данъците ще е груба грешка и пак няма да сработи. Цените ще се регулират, като започнат да излизат зеленчуците от градините", обясни Борисов.

"От декември ги слушаме да говорят за цени. Нали щяха да ги намаляват, да връщат лева, всичко щеше да се успокои. И народът повярва. Сега вече глаголът се смени - ще ги овладяваме, няма да ги намаляваме. Да видим какво ще овладеят. Истинската причина са горивата. Нафта, бензин, газ. Там ако не се отрегулира , оттам идва всичко останало. Може да дотираш - ок, но парите няма да стигнат. Защото си обещал на армията, на младите лекари, на сестрите, на всички останали. Като гледам в последните дни това се случва само със заеми. Това означава, че точно младите хората, които гласуваха за тези, ще платят огромните лихви в милиарди евро. Това трябва да обясним, да го разкажем. Младите хора трябва да разберат защо ние сме давали постна пица. Защо 12 години държахме 0 дефицит. Не, че не е могло и тогава да взимаме заеми и да раздаваме", каза още лидерът на ГЕРБ.