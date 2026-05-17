Борисов: Младите хората, които гласуваха за ПБ, ще платят огромните лихви в милиарди евро по заемите

Отчитам тяхната победа. Но да ги питам, след като това са най-честните избори и след като сме втори, как може четвъртият, петият, шестият да искат да унищожат втория и третия. Къде е логиката? Победихме ли ви честно? Победихме. Ми тогава отчетете стотиците хиляди гласували за нас.
Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с актива в Пловдив и Велинград.
"Слушах Асен Василев, той отчете, че благодарение на него и ПП са се случили толкова много хубави неща. Викам си, чакай не бяхме ли заедно, това не са ли наши общи неща. Кажи че заедно сме го направили. Значи, ако сме заедно, хубавите неща са за тях, а лошите за ГЕРБ", каза още Борисов.
"Тези мерки сега ви казвам, че нито една няма да им сработи. Не обичам да критикувам без основание, но няма да сработят, защото в една пазарна икономика няма да стане. Нито с таван на цени, нито това с надценките, пазарът ще регулира цените. Защото по възрастните - кога българинът януари месец е ял ягоди и къпини, имаше само банани в корекома.
Естествено, че цената им е скъпа. Всичко това е оранжерии, технологии, скъпа газ. Кой е ял януари месец шопска салата? Да тръгнем да дотираме тези скъпи продукти в този сезон пот данъците ще е груба грешка и пак няма да сработи. Цените ще се регулират, като започнат да излизат зеленчуците от градините", обясни Борисов.
"От декември ги слушаме да говорят за цени. Нали щяха да ги намаляват, да връщат лева, всичко щеше да се успокои. И народът повярва. Сега вече глаголът се смени - ще ги овладяваме, няма да ги намаляваме. Да видим какво ще овладеят. Истинската причина са горивата. Нафта, бензин, газ. Там ако не се отрегулира , оттам идва всичко останало. Може да дотираш - ок, но парите няма да стигнат. Защото си обещал на армията, на младите лекари, на сестрите, на всички останали. Като гледам в последните дни това се случва само със заеми. Това означава, че точно младите хората, които гласуваха за тези, ще платят огромните лихви в милиарди евро. Това трябва да обясним, да го разкажем. Младите хора трябва да разберат защо ние сме давали постна пица. Защо 12 години държахме 0 дефицит. Не, че не е могло и тогава да взимаме заеми и да раздаваме", каза още лидерът на ГЕРБ.
1 ти колко милиарда дръпна ?
15:46 17.05.2026
2 Тоя пандисчия,
15:47 17.05.2026
3 Тиквата търси нова Мата Хари, явно рая
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
5 зИленски
6 Иван
7 мъкаааа
8 Българин
9 Хаха
10 хехе
До коментар #1 от "ти колко милиарда дръпна ?":как къде са под зайчарника в Банкя са.
15:50 17.05.2026
11 обикновен българин
12 Лост
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14 Макс
15 Лост
16 РЕАЛИСТ
17 Браво
19 истина е
20 Тоя
21 пожарникар
22 Хасковски каунь
А беше лято и пазарът имаше всичко. Ех Бацеее, пак ли на шебеци ни правиш!
15:55 17.05.2026
24 КОЛЬО ПАРЪМА
25 Това, което този
26 Гарантирано от ГЕРБ
Приема промени в Закона за защита на потребителите, и
срещу високите цени на стоки и услуги,
защото ако се подобри Благосъстоянието
на Народа, на следващите избори
хората масово ще гласуват за „Прогресивна България“
и ние ще бъдем Аут от парламента
15:57 17.05.2026
27 Съдията
28 лили
30 Томислав Дончев:
Дeтрoнирaхa Окончателно вoждa борисоФ.!
Oтнeхa му влacттa бeз кoятo тoй e никoй!
Oтнeхa му охраната от НСО.
Oт ГEРБ ce гърчaт и квичaт.
Нa Aмбрaзурaтa ce хвърлят Гeрбeр, cлeд Гeрбeр, нo вeчe e къcнo.
Вoждa бoриcoФ e пoлитичecки труп, a cкoрo мoжe дa cтaнe и клиeнт нa прoкурaтурaтa...
15:58 17.05.2026
31 За какви оранжерии говори
32 Бай Тошо
33 Госあ
34 име
35 Добра новина за Бг.
Те вече няма да могат да влизат в сградата на Народното събрание през вътрешния двор,
а това да става само през официалните входове.
ГЕРБ, ДПС и „Израждане“ са изразили неудовлетворение от новите мерки.
15:59 17.05.2026
40 Сачевица
До коментар #35 от "Добра новина за Бг.":Свалянето на охраната от НСО на г-н Борисов
е въпрос на Национална сигурност, има
оперативна информация за висок риск
за най-ценният човек в съвременна България - Бойко Борисов.
Без него България ще загуби най-ценното
богатство, което притежава!
Управляващи, опомнете се и защитете
тази Реликва на България г-н Борисов!
16:00 17.05.2026
42 ту-туу
43 РАДЕВ ОЩЕ НЕ Е
45 Оксиморон!
ще платят огромните лихви в милиарди евро по заемите,
които ГЕРБ, ПП/ДБ и Комунистите изтехлихме!
46 Антей
47 Борисов е манипулатор!
48 Как
49 Такива
50 Анонимен
До коментар #46 от "Антей":А ти като лъжеш накъде гледаш Аман от платени драскачи тук
Коментиран от #226
16:03 17.05.2026
53 Народът на Бг
До коментар #45 от "Оксиморон!":Какви заеми Бълнуваш, беДебил герберски!
ПБ Не е изтеглила Никакви заеми!
Всички заеми, Изтеглени до сега са от
ГЕРБ, Оправляван Катастрофално от теб,
От ПП/ДБ и от Комунистите!
16:04 17.05.2026
55 Анонимен
До коментар #48 от "Как":Защо живееш тук тимай при Путин нали не искаш Европа Не на бедняците
Коментиран от #134
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Хаха
До коментар #34 от "име":За фирмения фалит на асеня ВКС се произнесе, че същия ще отговаря лично в качеството си на физическо лице!
Не е достатъчно само за асеня и само за една фирма, но като за начало е добре....
16:05 17.05.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
16:06 17.05.2026
61 Аква
Скоро ПБ ще има президент, догодина ще спечелят
кметове на ПБ, после идват европейските избори и пак ще е същото.... Сбогом, нещастнико!
62 Смехоран
До коментар #2 от "Тоя пандисчия,":А вие с удоволствие ще си плащате Боташ,нали?И всекидневно ,в продължение на 13г.
Коментиран от #144
16:07 17.05.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 оня с коня
66 Ще платят не защото
И знаеш ли какво мутро противна, за теб и за свинчока милост няма да има!
69 Анонимен
До коментар #61 от "Аква":Радев управлява от 5 години насам хахахахаха Всичко тук се разруши и благодарение на Борисов ни приеха в Еврозоната Не на проруските България е Европа
Коментиран от #89, #92
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Анонимен
До коментар #27 от "Съдията":Ама ти лично имаш доказателства за това ИЛИ си от тези които лъжат по сайтовете хахахаха
76 Льохман,
80 А кой ни
16:11 17.05.2026
81 ДАСКАЛ ГЕНЧО
До коментар #65 от "оня с коня":Сън ли беше или не но събуждането е тежко. Кой ви направи бедни????? Борисов или Радев?????
83 Този защо говори
16:11 17.05.2026
85 Хаха
До коментар #53 от "Народът на Бг":"Служебното правителство на Андрей Гюров пое нов вътрешен заем от 150 млн. евро през април 2026 г., с което общият нов дълг на страната за годината достигна 1.2 млрд. евро. Заемът е под формата на 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с постигната среднопретеглена доходност от 3.33%."
Това е последната "мина" поставена на Радев от сглобкаджиите!
А вместо да теглят заем, да бяха потърсили наврените по офшорки, окрадени за 37 години от народа, но... не би!
16:12 17.05.2026
87 Анонимен
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":Грешиш РАДЕВ от 10 години ев президенството аот 5 управлява държавата
До коментар #69 от "Анонимен":И заради Радев си неграмотен!
16:13 17.05.2026
90 Анонимен
До коментар #32 от "Бай Тошо":Че и заплахи тук хахаха гледай себе си
16:13 17.05.2026
92 Глупости,
До коментар #69 от "Анонимен":Благодариш на ментора си Борисов за влизането в еврозоната, но явно нямаш представа колко милиона хора го споменават с "добро" за това.Жалко за промития ти мозък.
Коментиран от #100
16:13 17.05.2026
93 Срамота
96 Патриот
Е Тикво-както се вижда България е преживяла две Световни войни,преживя и твоето "царуване".Марш в Зайчарника и върни откраднатото.
16:15 17.05.2026
98 Имаше
Не го използвай....искам да виждам агонията ти...
100 Анонимен
До коментар #92 от "Глупости,":Тези хора са бедни невежи неуспели в живота си Аз не се интересувам от старци и бабички червени Европа и България са демокрация Не желая Путин и диктатурата му Колкото и тези проруски да викат да гласуват проруски това няма да е задълго Тук живеят много европейци Радев и съветските другари с комунистически устрем започнаха репресии и някакви лъжи Тук е Европа 2026 г
16:19 17.05.2026
101 Анонимен
До коментар #93 от "Срамота":Аз пък теб не мога да те гледам проруски
16:20 17.05.2026
104 Анонимен
16:21 17.05.2026
16:21 17.05.2026
105 Анонимен
16:22 17.05.2026
16:22 17.05.2026
108 РЕАЛИСТ
До коментар #87 от "Анонимен":Стига глупости, ставате смешни. България не е президентска република. Президентът има само церемониална функция. Щом можаха двете прасета, да му орежат и малкото права и да го докарат да си кара старата шкодичка, значи е явно, кой е управлявал.
Коментиран от #127
16:22 17.05.2026
112 оня с коня
До коментар #81 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":Не ме причислявай смело и безотговорно нито към Бедните,нито към Богатите - аз съм "Средно статистическа ИМОТНА Единица/както и много такива като мен/,които имат стабилни Приходи от Имоти и просто искат Спокойствие и Стабилност което ни Предлага Борисов,за да си харчим парите "На воля".
Коментиран от #137, #139
16:23 17.05.2026
113 Анонимен
До коментар #54 от "От Село съм":ДО ФАКТИ А ТОЗИ ПИСАЧ ТУК КЪДЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪДЕН ЗА ЗАПЛАХИТЕ КОИТО РАЗДАВА
Коментиран от #125
16:23 17.05.2026
117 Анонимен
16:25 17.05.2026
Коментиран от #213
16:25 17.05.2026
119 Анонимен
16:25 17.05.2026
16:25 17.05.2026
Тъп, свиня, егоцентрична , герберски "безлихвени заеми" ?
Това беше в изтрития пост?!
Това беше в изтрития пост?!
16:26 17.05.2026
123 Анонимен
До коментар #118 от "кочо чистеменски":Я ГЛЕДАЙ още един платен едно и също пуска постоянно себе си лъжеш или онези невежите хахахаха Безделници и безработни мързеливци
16:27 17.05.2026
До коментар #107 от "Анонимен":Лелеле бедняк какво плащаш ти и на кого нямаш за себе си
125 Град Козлодуй
До коментар #113 от "Анонимен":Промяна.....въпреки разгрома на ОПГ-Герб и минаването ти в "нелегалност" под ника:"Анонимен" под всеки твой пост прозира герберския трол насадил се тук под бившия ник:Промяна.
Борисов трябва да бъде Съден за унищожаването на България!
126 Големдебил
До коментар #1 от "ти колко милиарда дръпна ?":Аре плащай си на мунчо боташите и заемите и недей да ревеш.
16:29 17.05.2026
127 Анонимен
До коментар #108 от "РЕАЛИСТ":Йотова и Радев ли хахаха заедно назначиха Гюровите Радев назначи лично Киро и Асен и онези Измамници 5 години борба радева за да се добере до това сега завладяване на цялата държава Сега държавата ни е червена къде е демокрацията
16:31 17.05.2026
128 Вече платихме
До коментар #1 от "ти колко милиарда дръпна ?":На този и компанията му, заедно с всички ония хубавци и хубавици, които държаха управлението на страната от 1997 г. до сега всеки им плати с по едни 30 години от живота си, а той един "Живот ли бе — да го опишеш? Живот ли бе — да го разровиш? Разровиш ли го — ще мирише и ще горчи като отрова." Н. Й. Вапцаров
16:31 17.05.2026
132 Анонимен
До коментар #125 от "Град Козлодуй":Гледай себе си и скапаният си живот А Борисов е най успешният държавник на прехода и никакви червени другари няма да успеят да разрушат демокрацията ни 125 ГЛЕДАЙ себе си
Коментиран от #141
16:33 17.05.2026
134 ТЕЛК
До коментар #55 от "Анонимен":Смотльо ще … 6 месеца реанимация,до живот на колелца , но ще има бонус пенсия ! 128% инвалидност 👌
16:33 17.05.2026
До коментар #124 от "Анонимен":От кога забогатя бе сЪрвУл.Докато беше Герп на власт беше все с голзадник.
138 Анонимен
До коментар #130 от "Доказал се":Ама много простаци имало тук не мога да повярвам що за злобари що за некадърници що за злощастници Ама че не можете да успявате в живота си сами сте си виновни ЖАЛКИ СТЕ Ама много ПЯ провери за мед и масло от чешмата ти Радев сигурно ти е дал хахаха
16:36 17.05.2026
До коментар #112 от "оня с коня":народ като теб сме на този хал - бедни ! Няма умна нация бедна ! Всичката беднотия идва от проsстащината на суверена ! А ти си един просsт "товарен кон" нужен само да "тегли" и да го зобят със "слама", нямаш срам да пишеш проsстащините си защото срамът е черта само на разумът !
16:37 17.05.2026
140 Анонимен
До коментар #136 от "Боруна Лом":Вижте се само ни култура ни общуване ни писане Работете развивайте се и имайте успешен живот това е
141 ДрайвингПлежър
До коментар #132 от "Анонимен":Ходи при Др.Гълъбова.Май скоро не си бил в усмирителната риза,но скоро с Борисюф ще си правите компания.
144 Ще придължим
До коментар #62 от "Смехоран":да плащаме кюлчетата в чекмеджето и милиардите на тулупа.
До коментар #141 от "ДрайвингПлежър":Вижте се само ни култура ни общуване ни писане Работете развивайте се и имайте успешен живот това е
До коментар #140 от "Анонимен":То всички разбрахме,че Борисов и шайката му са възпитани лосове......хахаха.Сбогом гербери крадливи.Скоро ще отговаряте за действията си.Народен Съд за вас.
149 прав е тиква че тез дето са им дали
ще платят огромните лихви в милиарди евро за чекмеджетата
и що пб още не са почнали да разследват общ поръчки по тиквено време
До коментар #143 от "поробен след демокрацията
VIРситизьн на новия затвор в с.Самораново ДУПнишко
До коментар #148 от "Боруна Лом":2026 г народен съд няма и най важното тук е демокрация Работете развиваъте се образовайте се България живеят още много други българи и то европейци Около 7 милиона е така че всички живеем тук
153 Град Козлодуй
До коментар #150 от "Анонимен":Промяна пребоядисана-СМЪРДИШ
154 дойде още по лошо
До коментар #6 от "Иван":Пародия е вярно,но сравнен със сегашния е бял лебед.
Крадял...вярно е.Сегашния 9 години какво правеше ...а сега какво чудо ще бъде.?
155 до Анонимен мишок
До коментар #150 от "Анонимен":смешко твоя гробарски мозък не схваща кат избиращото го стадо
че тез десетки милиарди дългове по времето на тиквата са от надути обществени поръчки
а затова сте и най бедни мазохисти в ес
16:46 17.05.2026
157 Македонскии политичар
Бай Стври е строг но справедлив ще му удуржа с лихвите плашане в брой кредитни карти уанкойнни НАТУРА
158 ДрайвингПлежър
До коментар #152 от "Анонимен":Като ти гледам правописа ти хич не си се образовал/дори не можеш и да пишеш/ а колко си се развил....като пъпа на Борисюф от крадене.
16:47 17.05.2026
160 Бойко Борисов се е сбъркал
161 Боруна Лом
До коментар #152 от "Анонимен":Ще има!Ще има и Тиквата и Шишо ще са първите.
164 Град Козлодуй
До коментар #160 от "Бойко Борисов се е сбъркал":За пенсия е.Лично Чората ще му я даде.
До коментар #150 от "Анонимен":Ти не си умен, лошото при теб е, че не можеш както всеки глуппак да разбере истината за себе си ! Кражбите на Борисов ще се докажат много лесно когато се сменят слугите на Пеевски и Борисов в прокуратура, съд и разследване и това ще е скоро но не може изведнъж ! След това пак питай какво е откраднал Борисов, аз мога да ти кажа от сега, той най-първо открадна "мозъкът" на такива като теб и след това милиардите на България ! Видов ден ще има, но ти разум никога няма да имаш !
16:50 17.05.2026
169 Боко
До коментар #154 от "дойде още по лошо":Дуащ боооклук 👌 лапай дръжчицата ма тиквата и се надявай да ти подхвърли коричка , да не гладувате👍
16:53 17.05.2026
По КРАЖБИ разбира се👍👌
Банкянския е най добрия по горното👏
17:01 17.05.2026
187 Цените
До коментар #178 от "Горски":на горивата са борсова стока и не се влияят от държавите, а от търговията.
188 Пешо
До коментар #53 от "Народът на Бг":Комунистите, след 45 годишно управление, оставиха България с 8 млн долара дълг. Демонократите за 35 години увеличиха този дълг на 77 млн.
17:05 17.05.2026
189 Ку-ку
До коментар #81 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":Ти ако си беден в днешно време или си с две "леви ръце" или си на държавна хранилка.....никога досега в България не се е живяло "на богато" както днес, а всякакви "неможачи" да се оплакват от всички и всичко поради собствената си некадърност е НЕЛЕПО.... 🤣🤣🤣
193 викаш
До коментар #187 от "Цените":И ДДС и Акциза на горивата е борсова стока, а?
194 Защото
Станахте милиардери и милионери, бОцане.
Хайде отивай да си прекопаеш магнолията.
До коментар #122 от "Цвете":Сега при пилота-чорап ще цъфнете и вържете.....но некадърници много и все намират кусури в другите, но не и в себе си.. 🚀🤣
197 121313
До коментар #189 от "Ку-ку":богато на кредит - накрая искат земята - кой лъжеш ниско чело
203 тиквенсониада
Нагъл , циничен , мрачен , подтискащ , озлобен , лицемерен , брутален !
Явно още не може да приеме , че хората направиха Банга Ранга с него на изборите !
204 БраТ ПиТ
До коментар #172 от "Испанеца":А не се ли досещаш, че летеца са го качила на совалката от която няма връщане на "Земята".....сега ще го използват тия около него и ще му "пуснат двигателите"..... 🤣🤣🤣
До коментар #198 от "тъпото е":Радев никога не е твърдял през 2020 такова нещо.Това са герберски бръщолевения.Радев беше Президент а не като този доказан крадец мин.предател и не е имал партия тогава.Тиквата от 2011 все ни оправя и така ни оправи,че българите никога не са били по-бедни от герберското управление.Тиквата е за затвора.
17:17 17.05.2026
207 Испанеца
До коментар #204 от "БраТ ПиТ":Както ги пуснаха на селянина от Банкя ли?!Е с Радев това няма да стане!
211 Ку-ку
До коментар #197 от "121313":Дааааа, явно си от тези с "двете леви".....сигурно си толкова вързан, че пирон в гнила върба не можеш да забиеш....занаят имаш ли днес изкарваш това, което можеш да направиш като качество и бързина, а другото е ала-бала(с президента малко 🤣) и разтягане на локуми за това как България била много зле- между другото можеш да емигрираш към Русия, Китай, Сев. Корея или друга "развита и свободна" държава.. 😂😂😂
213 Бягай с 200, бе
До коментар #117 от "Анонимен":Трол герберски!
216 Испанеца
До коментар #195 от "Мунчо":Мунчо при шлангаря не само не цъфнахме и не вързахме ами и обедняхме още повече.Цъфнаха само крадците от Герб.Цецка Ц. имаше дори и клип с "Цъфнал Герб" ама на теб паметта ти е къса-като на всеки гербер.Не случайно Народа прати Тиквата в миналото и Историята.За него бъдещето е само едно.Или в Затвора или под земята.И това ще стане.Скоро!
218 БраТ ПиТ
До коментар #207 от "Испанеца":Залагай коптора в който живееш, че летеца няма да бъде "употребен и изплют"....блажени са вярващите 😭
219 Гост
До коментар #109 от "тъй, тъй":Той носи голямата вина за това в което сме се превърнали в момента. Държавата на дъното. Разбитата държава. Източиха кръвта на отечеството ни по шкафчета и крипто.
220 Петер Брьогел - СТАРИ
И ти го казаха много ясно на изборите ! Изритан и захвърлен !
223 Ботев го е казал
кой те в таз рабска люлка люлее?
Тоз ли, що спасителят прободе
на кръстът нявга зверски в ребрата,
или тоз, що толкоз годин ти пее:
„Търпи, и ще си спасиш душата?!“
Той ли ил някой негов наместник,
син на Лойола и брат на Юда,
предател верен и жив предвестник
на нови тегла за сиромаси,
нов кърджалия в нова полуда,
кой продал брата, убил баща си?!
Той ли? - кажи ми. Мълчи народа!
Глухо и страшно гърмят окови,
не чуй се от тях глас за свобода:
намръщен само с глава той сочи
на сган избрана - рояк скотове,
в сюртуци, в ресѝ и слепци с очи.
Сочи народът, и пот от чело
кървав се лее над камък гробен;
кръстът е забит във живо тело,
ръжда разяда глозгани кости,
смок е засмукал живот народен,
смучат го наши и чужди гости!
А бедният роб търпи, и ние
без срам, без укор, броиме време,
откак е в хомот нашата шия,
откак окови влачи народа,
броим, и с вяра в туй скотско племе
чакаме и ний ред за свобода!
226 Пустиня(к)
До коментар #50 от "Анонимен":Кво стана с Промяна, бе? Да не си го закопал вече? Щот пишеш баш кат него.
227 Боруна Лом
До коментар #175 от "народа":И пак резултата ще е същия ако не и много по-добър за Радев.ГЕРБ са отжижелица като SIK и ВИС......На Борисов не му стиска да покаже носа си от кенефа в Банкя-ти искаш протест да спретне.Протестите винаги свалят Борисов.Той е нескопосан в такива действия.Просто е един доказан страхливец.
17:31 17.05.2026
231 Град Козлодуй
До коментар #226 от "Пустиня(к)":Това си е той ама е в нелегалност откакто Раде разби ОПГ-то на Буда и както е тръгнало ще го нулира.
234 Нехис
Важното е да напълнят за момента червото, а сметката кога ще дойде - все тая.
236 Испанеца
До коментар #218 от "БраТ ПиТ":В коптора на герберските крадци си останал ти и там ще си завинаги.Испания такива като Борисов ги разстрелваха на стадиона.Светлинни години сме преди вас.И вие сте в това положение заради тоя на снимката.За това сте на това дередже.Бакиите на тоя 70г. след него няма да оправите.Тоя ви загроби.
17:39 17.05.2026
238 КонСпиратор
До коментар #65 от "оня с коня":Тихо там, опозицията от коневръза! Европа, както виждаш, може, освен шапки, да сваля и на бацко ти боксерките. Ските му отдавна са намазани, но не искаше да ме чуеш. Айдукът нали се сещаш защо не организира протести или пак трябва да ти снасям информация "от кухнята"? Хайде, ще замълча, че може да ти стане лошо.😎
239 Троянец
До коментар #234 от "Нехис":За това ли "г-н Борисюф" се е скрил във външния клоЗеД в зайчарника си и не излиза от както му махнаха Охраната а само реве за тоалетна хартия?!
