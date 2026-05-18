Димитър Тодоров пред ФАКТИ: Сметките за парно остават завишени и след новата наредба, формулата е същата

Промените в Наредбата за топлоснабдяването, публикувани в „Държавен вестник“ на 5 май 2026 г. и подписани от министъра на енергетиката Трайчо Трайков, отново поставиха темата за сметките за парно в центъра на общественото внимание. Основният въпрос е дали след решението на Върховния административен съд формулата за изчисляване на енергията от т.нар. „сградна инсталация“ действително е променена и дали потребителите ще получат по-справедливи и прозрачни сметки. По темата пред ФАКТИ говори енергийнният експерт Димитър Тодоров.



- Г-н Тодоров, на 5 май 2026 г. в „Държавен вестник“ бр.41 бяха подписани от министъра на енергетиката Трайчо Трайков промените в Наредбата за топлоснабдяването. Промени - да, но нова формула за „сградна инсталация“ има ли?

- След решението на Върховния административен съд (ВАС) за невалидност на формулата за изчисляване на енергията от сградната инсталация, Министерството на енергетиката (МЕ) трябваше да направи промени в наредбата за топлоснабдяване, така че тази формула да стане ясна, разбираема и прозрачна за абонатите. За да изпълни решението на съда, МЕ предложи проект за промени в наредбата за топлоснабдяване и той беше предоставен за обществено обсъждане. За съжаление, сравнявайки направените промени със старата наредба и методиката към нея, се вижда, че формулата за сградната инсталация си остава същата. Единствената промяна е тази, че топлопреносното предприятие ще предоставя ежемесечно на потребителите на топлинна енергия информация за всяка от стойностите във формулата.



- Тази промяна ще помогне ли на потребителите да си изчисляват изразходваната енергия от сградната инсталация?

- Потребителят, знаейки стойностите на величините във формулата, ще може да изчисли енергията. Обикновена математика. Ако ти кажат да събереш 20 + 20 ще се справиш отлично, но истината е, че трябва да събереш 2 + 2.



- Въпросът е дали тези стойности отговарят на действителността?

- Не, не отговарят, те са измислени.

Ето защо:

1. Мощностите на отоплителните тела във формулата са определени при проектни температури на топлоносителя, които са 90оС на подаването и 70оС на връщането. В действителност, топлофикация работи със 70оС на подаването и 50оС на връщането. Това се вижда от писмо № Г-12341А/22.10.2015 г. на „Топлофикация – София” ЕАД. При такива параметри мощността на отоплителните тела е с 1/3 по-малка, отколкото при проектни температури.

2. В стойността на денградусите е включен броя на дните през целия отоплителен период. В действителност, през отоплителния период има дни с доста високи температури и тогава повече от абонатите си изключват радиаторите, т.е. сградната инсталация не работи. Това означава, че денградусите са по-малко от тези, които ни предоставя топлофикация.

3. Много абонати, поради лъжливите сметки и високите цени, се отказаха да ползват радиатори – намират алтернативни източници за отопление. Това е причината да не работят цели участъци от инсталацията. Бедата идва от това, че на мощностите на отоплителните тела силно влияе субективният фактор. От човека зависи колко и кои отоплителни тела да остави да работят и кои да премахне въобще от отоплителната инсталация. От човека зависи на кое деление ще завърти термостатния вентил или ще го изключи съвсем. От човека зависи кога ще излезе в отпуск или ще отиде в болница и ще изключи цялото отопление в жилището си. При тези неконтролируеми и непредвидими манипулации се променят неконтролируемо и непредвидимо мощностите на отоплителните тела, а също се променя и топлоотдаването от тръбите на вертикалната сградна инсталация. Всички тези зависимости правят физическата формула негодна и съдът правилно я отмени. Откъдето и да погледнеш, изчисляването на енергията от сградната инсталация не е правилно. Формулата, която служи за тези изчисления, не съществува в научната литература. Тя е измислена и освен в нашата наредба, няма да я намерите в научната литература, нито в научна монография или реферативен журнал. Не може да съществува, защото не може да има математическа формула, която да се влияе от чувства, психическо състояние, желания и намерения на човека.

4. Всеки може да се убеди, че формулата не дава верни резултати по следния начин: Умножете коефициентът 0,15 (или 0,1, ако тръбите са изолирани и закрити) по енергията за отопление от изравнителната сметка. Тя е определена като от показанието на топломера в абонатната, който е търговски прибор, е извадена енергията за топлата вода. След умножението ще получите действителната енергия за сградната инсталация. След това сравнете получения резултат с енергията за сградната инсталация, която е написана в изравнителната сметка. Голямата разлика ще ви изненада.



- Вие вече предупредихте, че новата наредба може да запази завишените сметки за абонатите. Къде според Вас е най-големият проблем в новите текстове?

- Нови текстове няма, така че завишените сметки за сградната инсталация си остават. Промените са написани в наредбата текстово, но формулата е в методиката към тази наредба и остава скрита, не се вижда. Ето защо визуално не може да се направи сравнение. МЕ е имало проблем как да излезе от положението и е измислило този трик, който има за цел да заблуди преди всичко съда, а също и абонатите на топлофикацията. Предупрежденията в медиите, че новите промени не променят формулата и че проблемите с високите сметки си остават, останаха без внимание. Най-големият проблем е, че МЕ се прави, че не разбира къде е проблемът и затова не прави никакви промени. Или по-скоро разбира, но не е изгодно за топлофикациите и за фирмите за дялово разпределение.



- Защо това не е изгодно за топлофикациите и за фирмите за дялово разпределение?

- Топлофикациите и фирмите за дялово разпределение имат интерес да ползват съществуващата формула за изчисляване на енергията от сградната инсталация, защото чрез нея те завишават изразходваната от нея енергия с повече от 30 %. Това означава, че енергията за отопление от радиаторите ще бъде по-малко. Следователно абонатите с радиатори ще плащат по-малко и няма да имат интерес да се отказват от тях. А това означава повече продадени разпределители, повече такси за тяхната проверка. При това тези такси се вдигат без никакви основания и контрол, както в банките. А какво ще стане с тях догодина, когато задължително ще трябва да се подменят разпределителите и водомерите за топла вода с такива с дистанционно отчитане? Съгласно закона те са собственост на абонатите и те ще похарчат маса пари за уреди за дялово разпределение, за водене на партида и за такси за подмяна и отчитане всеки месец.



- Новата методика въвежда допълнителни коефициенти за енергийна ефективност и за видими или скрити щрангове. Това ще доведе ли до по-точно разпределение на разходите, или ще направи сметките още по-неразбираеми за потребителите?

- Уважаеми, г-н Каменов, допълнителни коефициенти няма. Коефициентите 0,15 и 0,1 към формулата съществуват и в действащата досега методика. Човек трябва да е сляп, за да не види, че коефициентите си остават същите. Но, отново повтарям, новите коефициенти са написани в наредбата без да се показва формулата, която е в методиката. Така те остават скрити. Само просветен човек в тази област може да разбере лъжата, която ни се предлага. Няма да има по-точно разпределение на разходите. Сметките ще бъдат по-разбираеми, тъй като топлофикациите обещават да дават стойностите на величините във формулата всеки месец, но резултатите няма да са верни.



- Много хора се оплакват, че плащат високи сметки, дори когато радиаторите им са спрени. Има ли според Вас реален начин човек да не плаща за топлина, която не ползва?

- Независимо дали радиаторите са спрени или изобщо ги няма, абонатът е длъжен да заплаща енергията за сградната инсталация. Той ползва известна топлина, излъчвана от нея и тя трябва да се заплаща. Въпросът е дали тази енергия е определена правилно. Използването на формулата от методиката за изчисляване на енергията дава завишени резултати и именно от това се оплакват хората. Правилно е да се използва енергията за отопление от изравнителната сметка като се умножи по коефициент 0,15 или 0,1. В чл.10 т. 1 от Директива 2012/27 е записано „информацията за фактурирането да бъде точна и да се основава на действителното потребление“. В чл. 155, ал. 2 от Закона за енергетиката също е записано, че „топлопреносното предприятие или доставчикът на топлинна енергия фактурира консумираното количество топлинна енергия въз основа на действителното потребление най-малко веднъж годишно“. Т.е. казано е пределно ясно, че трябва да се фактурира действителното потребление. В изравнителните сметки е дадена енергията за отопление на етажната собственост. Тя е получена като от общия разход на енергия за обекта (по показанията на топломера в абонатната станция) е извадена енергията за топлата вода. Получената енергия за отопление може да се счита за действителна. Умножавайки тази енергия по 0,15 , ще получим енергията на сградната инсталация. Формулата трябва да изглежда така.

Qси = 0,15 Qот

където:

Qси = енергията на сградната инсталация за СЕС;

Qот = енергията за отопление от изравнителната сметка;

0,15 = коефициент, показващ частта на енергията на сградната инсталация спрямо енергията за отопление от изравнителната сметка. В случаите, определени от наредбата може да се ползва и коефициент 0,1.

Проста, ясна, разбрана, достъпна и прозрачна формула!



- Очаквате ли новите правила да доведат до повече съдебни дела между потребители и топлофикационните дружества, както се случваше и досега?

- Нови правила няма, нищо не се променя. Съдебните дела ще останат на същото ниво като досега.



- Какво трябва и най-вече може ли да направи държавата, за да има повече прозрачност при формирането на сметките за парно и хората реално да могат да проверяват дали начисленията са коректни?

- Въпросът е много обобщаващ, отнася се към цялата нормативна уредба, а не само към сметките за сградна инсталация. Първото нещо, което трябва да се направи е да се приведе в ред нормативната уредба. Това не е лесно, защото като член на Европейския съюз България е задължена да изпълнява европейските директиви, а те не са съобразени с нашите закони. Например, топлинните разпределители са незаконни, защото:

а) не отговарят на изискванията на Закона за измерванията;

б) не се спазва изискването на стандарт БДС/ЕN 834 за разпределение на измерена, а не на изчислена (съгласно нашата методика) топлинна енергия;

в) не подлежат на проверка от Българския институт по метрология;

г) при монтажа техник въвежда в тях коефициенти, което създава възможност за корупция.

Методиката в наредбата за топлоснабдяване предвижда за щранг-лирите да се начисляват служебно дялови единици, които заедно с единиците от разпределителите на радиаторите образуват общ сбор на дялови единици. Енергията за отопление, разделена на този общ сбор, показва енергийната стойност на една дялова единица. Това смесване на радиаторите с разпределители и на щранг-лирите без уреди за дялово разпределение е нарушение на стандарт БДС/ЕN 834 за разпределителите. Абонатът не може да разбере дяловите единици от неговия радиатор на каква енергия съответстват.

В Държавен вестник бр.54/17.07.2012 г. бе публикувано изменение в Закона за енергетиката, според което навсякъде думите потребител, потребители, потребителски и т.н. трябва да се заменят с думите клиент, клиенти, клиентски и т.н. По късно това беше направено и в наредбата за топлоснабдяване. Интересното е, че това се отнасяше само за този закон. Защо изменението не се направи за всички закони? Защо продължават да съществуват Закон за защита на потребителите, Комисия за защита на потребителите, Федерация за защита на потребителите, Асоциация за защита на потребителите, а нямаме Закон за защита на клиента, Комисия за защита на клиента и т.н.? Този термин „клиент“ в ЗЕ лишава потребителите на топлофикациите от защита по Закона за защита на потребителите (ЗЗП), защото те не са потребители, а клиенти. Не можеш да не платиш непоискана услуга (виж чл.62, ал.1) и затова плащаш за сградна инсталация, макар и да не я искаш.

В чл.156, ал.1 от ЗЕ пределно ясно е казано: „Топлинната енергия се измерва със средства за търговско измерване – собственост на топлопреносното предприятие, монтирани на границата на собственост на съоръженията”. В ал.2 следва пояснение: „Границата на собственост на съоръженията между топлопреносното предприятие и клиентите на топлинна енергия в самостоятелна сграда или в сграда – етажна собственост е последната спирателна арматура преди разпределителната мрежа на сградните инсталации”. Ако там е монтиран топломерът, т.е. след топлообменника за отопление на сградата, ще може да се каже, че изискването на стандарт БДС EN 834 за измерване на енергията за отопление се изпълнява. Топломерът, обаче, не е монтиран там, на границата на собственост, а е монтиран в началото на абонатната станция – там, където влизат тръбите от топлопреносното предприятие.



Отговорните служители в МЕ, ръководителите на Топлофикация, и фирмите за дялово разпределение смятат, че това е допустимо, защото от лобистки подбуди



в същия член 156 от ЗЕ е добавена ал.3, съгласно която „Когато топлинната енергия се измерва със средства за търговско измерване, монтирани на място, различно от границата на собственост по ал. 2, начинът за отчитане на топлинната енергия се урежда съгласно наредбата”. Това означава изчисляване на енергията за отопление. Прозорливият читател веднага ще забележи, че добавената ал.3 в чл.156 напълно елиминира задължителната разпоредба на ал. 1.

Казано с прости думи, законно е така, но ако не е така, пак е законно. И това ако е закон… Да се смееш ли, да плачеш ли? От ситуацията обаче умело се е възползвала Топлофикация и затова, едва ли може да се намери абонатна станция, в която да има монтиран топломер на границата на собственост. При използването само на един топломер всички видове енергии (за технологични нужди, за топлата вода, за сградната инсталация и за отопление на имотите) се изчисляват по формули от наредбата за топлоснабдяване и методиката към нея. Законът, обаче, изисква да се фактурира действително изразходваната енергия, а това се постига с измерване, не чрез изчисляване.

Проблемите са много, за тях е писано и в парламента и в МЕ и до главния прокурор, но… глас в пустиня. Както се вижда и с тази нова наредба нищо не се променя.