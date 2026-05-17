Унгария: Гняв и задоволство от разкритията за лукса на Орбан

Във видеа във Фейсбук Петер Мадяр показа луксозното седалище на Виктор Орбан. Унгария е шокирана от разточителството, а новият премиер има и много по-големи цели.
Маските на автократи и диктатори падат често, когато след свалянето им бъдат показани кадри от луксозния им живот – така стана с румънския диктатор Николае Чаушеску и с бившия украински президент Виктор Янукович. Снимките на техните златни тоалетни няма да бъдат забравени скоро.
Подобен момент изживяват сега и Виктор Орбан и неговото обкръжение: непосредствено след официалното встъпване в длъжност на новото унгарско правителство премиерът Петер Мадяр разпространи във Фейсбук видеа от обиколки из официалната резиденция на Орбан, както и из две министерства. В тях златни тоалетни не се виждат, но пък има огромни помещения, обзаведени най-луксозно. Орбан, който обича да се нарича "селско момче", за да изтъкне връзката си с обикновените хора, е украсил офиса си с почти сто ценни картини - взети както от колекцията на Националната галерия, така и от частен каталог.
Пред няколко от министрите си Мадяр говори за "чувство като при Чаушеску", като в същото време разказва за посещения в порутени болници и училища. Едно от видеата само за ден е било гледано осем милиона пъти, а населението на Унгария е десет милиона.
Гняв и удовлетворение
Показването на палатите на Орбан и безумния лукс на неговия елит – в страна, която запада, отстрани може да изглежда като евтин популизъм. У много унгарци обаче кадрите предизвикаха гняв, но и удовлетворение, свързано с чувството, че възвръщат достойнството си, щом елитът е разобличен по такъв начин. Това може да се разбере само ако се имат предвид дългогодишния произвол, самонадеяността и унизителната арогантност на режима на Орбан, които ставаха все по-непоносими за много от унгарците.
Може да се предположи, че Петер Мадяр ще продължи да управлява в този стил. По време на клетвата си при встъпването си в длъжност той не остави никакво съмнение, че се стреми към дълбока промяна на системата. Като върховна цел бе назовано помирението на разделеното унгарско общество. За да се постигне това, е нужна справедливост, подчерта Мадяр. Такава обаче не би могло да има, ако не се преосмисли системата на Орбан - както в морален, така и в юридически план.
Ден, пълен със символика
Това преосмисляне започна именно в деня, в който новото правителство пое официално властта. Мадяр го обяви за "ден на промяната в системата", който бе пълен със символика. На унгарските журналисти не им се вярваше, че могат отново свободно да предават от парламента - нещо, което бе почти изцяло забранено при управлението на Орбан. А 12 години след премахването му пред парламента отново се развя знамето на ЕС.
За първи път в рамките на парламентарно заседание прозвуча и неофициалният химн на унгарските роми. А встъпителната реч на Мадяр представляваше вербално разчистване на сметки с предишната система. Самият Орбан не намери смелостта да дойде – макар в унгарския парламент да е прието отиващият си и новият премиер да се ръкуват.
По-късно на площада пред парламента ромската певица Иболя Ола пя патриотичната песен "Има една страна – Унгария". Тя не я беше пяла от години, тъй като унгарските националисти ѝ бяха отнели правото да го прави като ромка и редовно я заплашваха. На изпълнението присъстваха хиляди хора и това бе един от най-вълнуващите символични моменти при смяната на властта.
Кабинетът включва авторитетни експерти
В новия кабинет – което е също ново за Унгария, има почти само авторитетни експерти в своите области, които до момента не са имали нищо или почти нищо общо с политиката: дипломатката и енергийна експертка Анита Орбан е външна министърка, бивш мениджър на нефтен концерн е министър на икономиката, хирург ортопед поема здравеопазването, а сред другите членове на кабинета са водещи юристи, както и специалисти в сферата на финансите, образованието и високите технологии.
Някои от намеренията на новото правителство са известни отдавна – като създаването на независим антикорупционен орган и на служба за връщане на незаконно придобитото имущество. Премиерът Мадяр и началника на кабинета му Балинт Руф обявиха, че ще бъде извършена всеобхватна проверка на държавните разходи, правени от Унгария. През есента предстои да бъде оповестен списък с имената на агентите на комунистическата Държавна сигурност в Унгария в периода 1945-1989 година – акт, който се отлага от 30 години.
Правителствено заседание на село
Много от заявените намерения са всъщност обичайна демократична практика в страните от ЕС, но в Унгария те звучат революционно: възстановяване на независимостта на съдебната система и автономия на университетите, диалог с гражданското общество и с медиите, справедлива и прозрачна избирателна система, широк дебат за равноправието, абортите и еднополовите бракове.
Първото правителствено заседание символично бе проведено в село Опустасер – мистично място, на което навремето са се установили унгарските номадски племена през 896 година и така са положили основите на държавата Унгария. Днес районът е измъчван от тежка суша - това също е коментирано по време на заседанието.
Мадяр е поставил за себе си и правителството толкова големи цели, колкото никой друг унгарски премиер от 1990 г. насам, най-вече морално. Един от първите му лични тестове предстои да стане обявеното от самия него намаление на заплатата му. Това беше част от системата Орбан: той имаше най-високата заплата сред всички европейски премиери спрямо средната заплата в страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #5, #29
09:02 17.05.2026
2 пешо
09:07 17.05.2026
3 Пич
09:08 17.05.2026
4 А кой политик не живее в лукс
09:08 17.05.2026
5 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Орбан е имал и картина на певачката Дара,нарисувана от Зуека!💋🌈🦍🥳🤣👍
09:08 17.05.2026
6 С цялата
Коментиран от #8, #9, #28
09:09 17.05.2026
7 НЕ СЕ ЛИ УСЕЩАТЕ
09:10 17.05.2026
8 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #6 от "С цялата":Орбан е имал и картина на певачката Дара,нарисувана от Зуека!💋🌈🦍🥳🤣👍
09:13 17.05.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #6 от "С цялата":Види се ,дека си умен и красив!Сигурно си и фен на Ивайло Мирчев ,и му помагаш да преследва разносвачи на пици и манджа!🦍🦍🐑🥳🤣👍
09:15 17.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дойчовците
09:29 17.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Васил
09:43 17.05.2026
14 Отвратен
09:45 17.05.2026
15 Хи хи
Коментиран от #23
09:46 17.05.2026
16 То, в ес много
09:47 17.05.2026
17 Хи хи
09:50 17.05.2026
18 Русороб
Коментиран от #20
09:51 17.05.2026
19 DW - Пропаганден машинен
09:52 17.05.2026
20 Хи хи
До коментар #18 от "Русороб":Ти внимавай кво ти капе, че като дойде Путин, както маленкия зеля казва, ще те простре на простира и ще те изцеди ! Знайш ли как ще те боли !!!
10:04 17.05.2026
21 Коста
10:05 17.05.2026
22 така е
10:08 17.05.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Факти
10:34 17.05.2026
25 Важното е
Коментиран от #32
10:36 17.05.2026
26 Чебу
Пишете нещо за жълтопаветници. Като кмета. Кара Порше, значи краде. Ама недейте да пишете, че е продал Телерик за 262,5 милиона щатски долара, а пишете, че е петроханец, яде деца и кара велосипед, значи е розово пони.
Ще ми стане драго, ще си сипя една ракия и ще ми е благо.
Коментиран от #27
11:04 17.05.2026
27 продал е чушки
До коментар #26 от "Чебу":Защо кмета Терзиев няма никакви посочени големи суми в данъчната си декларация? ДС ли продаде фирмата си, за да му плати предизборната кампания?
11:16 17.05.2026
28 Все тая
До коментар #6 от "С цялата":Ай по-лека с тия милиарди ме 🤣
11:53 17.05.2026
29 Пеевски
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Мими обичам те. Чакам те в моя скут. С моя самолет ще литнем до седмото небе.
11:55 17.05.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 дъно
13:09 17.05.2026
32 гост
До коментар #25 от "Важното е":Просто е умилително как орбановци и копейки всеки път са силно възмутени от кражбите на " Боко и Лили " , но нямат абсолютно нищо против десетократно по- големите такива на Орбанчо и ХИЛЯДОКРАТНО по- големите такива на идола си Путлер !!! Важното е да са против ЕС и САЩ , а ако ще да яли малки деца , това няма абсолютно никакво значение !! И важното е да се плюе по България , но никой от тях не си и помисля да припари до " рая " , който усилено ни пробутват !!
Коментиран от #33
13:20 17.05.2026
33 гост
До коментар #32 от "гост":Боко и Шиши естествено , за Лили е друга история
13:32 17.05.2026
34 Цвете
13:34 17.05.2026
35 Цвете
13:36 17.05.2026
36 Раздрънкало се дойчевелето
14:22 17.05.2026
37 Роза
14:23 17.05.2026
38 13675
14:26 17.05.2026