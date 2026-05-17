Унгария: Гняв и задоволство от разкритията за лукса на Орбан

17 Май, 2026 09:01 4 538 38

Това беше част от системата Орбан: той имаше най-високата заплата сред всички европейски премиери спрямо средната заплата в страната

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Във видеа във Фейсбук Петер Мадяр показа луксозното седалище на Виктор Орбан. Унгария е шокирана от разточителството, а новият премиер има и много по-големи цели.

Маските на автократи и диктатори падат често, когато след свалянето им бъдат показани кадри от луксозния им живот – така стана с румънския диктатор Николае Чаушеску и с бившия украински президент Виктор Янукович. Снимките на техните златни тоалетни няма да бъдат забравени скоро.

Подобен момент изживяват сега и Виктор Орбан и неговото обкръжение: непосредствено след официалното встъпване в длъжност на новото унгарско правителство премиерът Петер Мадяр разпространи във Фейсбук видеа от обиколки из официалната резиденция на Орбан, както и из две министерства. В тях златни тоалетни не се виждат, но пък има огромни помещения, обзаведени най-луксозно. Орбан, който обича да се нарича "селско момче", за да изтъкне връзката си с обикновените хора, е украсил офиса си с почти сто ценни картини - взети както от колекцията на Националната галерия, така и от частен каталог.

Пред няколко от министрите си Мадяр говори за "чувство като при Чаушеску", като в същото време разказва за посещения в порутени болници и училища. Едно от видеата само за ден е било гледано осем милиона пъти, а населението на Унгария е десет милиона.

Гняв и удовлетворение

Показването на палатите на Орбан и безумния лукс на неговия елит – в страна, която запада, отстрани може да изглежда като евтин популизъм. У много унгарци обаче кадрите предизвикаха гняв, но и удовлетворение, свързано с чувството, че възвръщат достойнството си, щом елитът е разобличен по такъв начин. Това може да се разбере само ако се имат предвид дългогодишния произвол, самонадеяността и унизителната арогантност на режима на Орбан, които ставаха все по-непоносими за много от унгарците.

Може да се предположи, че Петер Мадяр ще продължи да управлява в този стил. По време на клетвата си при встъпването си в длъжност той не остави никакво съмнение, че се стреми към дълбока промяна на системата. Като върховна цел бе назовано помирението на разделеното унгарско общество. За да се постигне това, е нужна справедливост, подчерта Мадяр. Такава обаче не би могло да има, ако не се преосмисли системата на Орбан - както в морален, така и в юридически план.

Ден, пълен със символика

Това преосмисляне започна именно в деня, в който новото правителство пое официално властта. Мадяр го обяви за "ден на промяната в системата", който бе пълен със символика. На унгарските журналисти не им се вярваше, че могат отново свободно да предават от парламента - нещо, което бе почти изцяло забранено при управлението на Орбан. А 12 години след премахването му пред парламента отново се развя знамето на ЕС.

За първи път в рамките на парламентарно заседание прозвуча и неофициалният химн на унгарските роми. А встъпителната реч на Мадяр представляваше вербално разчистване на сметки с предишната система. Самият Орбан не намери смелостта да дойде – макар в унгарския парламент да е прието отиващият си и новият премиер да се ръкуват.

По-късно на площада пред парламента ромската певица Иболя Ола пя патриотичната песен "Има една страна – Унгария". Тя не я беше пяла от години, тъй като унгарските националисти ѝ бяха отнели правото да го прави като ромка и редовно я заплашваха. На изпълнението присъстваха хиляди хора и това бе един от най-вълнуващите символични моменти при смяната на властта.

Кабинетът включва авторитетни експерти

В новия кабинет – което е също ново за Унгария, има почти само авторитетни експерти в своите области, които до момента не са имали нищо или почти нищо общо с политиката: дипломатката и енергийна експертка Анита Орбан е външна министърка, бивш мениджър на нефтен концерн е министър на икономиката, хирург ортопед поема здравеопазването, а сред другите членове на кабинета са водещи юристи, както и специалисти в сферата на финансите, образованието и високите технологии.

Някои от намеренията на новото правителство са известни отдавна – като създаването на независим антикорупционен орган и на служба за връщане на незаконно придобитото имущество. Премиерът Мадяр и началника на кабинета му Балинт Руф обявиха, че ще бъде извършена всеобхватна проверка на държавните разходи, правени от Унгария. През есента предстои да бъде оповестен списък с имената на агентите на комунистическата Държавна сигурност в Унгария в периода 1945-1989 година – акт, който се отлага от 30 години.

Правителствено заседание на село

Много от заявените намерения са всъщност обичайна демократична практика в страните от ЕС, но в Унгария те звучат революционно: възстановяване на независимостта на съдебната система и автономия на университетите, диалог с гражданското общество и с медиите, справедлива и прозрачна избирателна система, широк дебат за равноправието, абортите и еднополовите бракове.

Първото правителствено заседание символично бе проведено в село Опустасер – мистично място, на което навремето са се установили унгарските номадски племена през 896 година и така са положили основите на държавата Унгария. Днес районът е измъчван от тежка суша - това също е коментирано по време на заседанието.

Мадяр е поставил за себе си и правителството толкова големи цели, колкото никой друг унгарски премиер от 1990 г. насам, най-вече морално. Един от първите му лични тестове предстои да стане обявеното от самия него намаление на заплатата му. Това беше част от системата Орбан: той имаше най-високата заплата сред всички европейски премиери спрямо средната заплата в страната.


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    52 27 Отговор
    Ужас,Орбан е имал талавизор ,фритюрник и пералня!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #5, #29

    09:02 17.05.2026

  • 2 пешо

    55 7 Отговор
    тивата и шиши имат имения по целия свят

    09:07 17.05.2026

  • 3 Пич

    52 15 Отговор
    Смех !!! Страната която най много запада в Европа, е Германия !!! И какво правят ?! Сочат сламката в окото на другия, а не виждат гредата в своето око !!!

    09:08 17.05.2026

  • 4 А кой политик не живее в лукс

    29 13 Отговор
    Радев, Фон Джуджето или Макарон? Да не би да сеят жито и да сушат сухари за черни дни? Гневът магярски тепърва предстои, но те ще избухнат, защото не са овци.

    09:08 17.05.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    24 17 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Орбан е имал и картина на певачката Дара,нарисувана от Зуека!💋🌈🦍🥳🤣👍

    09:08 17.05.2026

  • 6 С цялата

    16 35 Отговор
    си наглост точно срещу къщата му в родното му село си построи стадион , арена с 4000 места за милиарди от ЕС ! Село с около 2000 жители...... А иначе луксът , в който плува фамилията е неописуем .

    Коментиран от #8, #9, #28

    09:09 17.05.2026

  • 7 НЕ СЕ ЛИ УСЕЩАТЕ

    49 11 Отговор
    КОЛКО НИзКО ПАДАТЕ С ГЛУ ПАВАТА СИ ПРОПАГАНДА

    09:10 17.05.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 13 Отговор

    До коментар #6 от "С цялата":

    Орбан е имал и картина на певачката Дара,нарисувана от Зуека!💋🌈🦍🥳🤣👍

    09:13 17.05.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    29 11 Отговор

    До коментар #6 от "С цялата":

    Види се ,дека си умен и красив!Сигурно си и фен на Ивайло Мирчев ,и му помагаш да преследва разносвачи на пици и манджа!🦍🦍🐑🥳🤣👍

    09:15 17.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дойчовците

    25 4 Отговор
    Да напишат нещо подобно за Боко и шиши. Стига да писали пасквили.

    09:29 17.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Васил

    3 16 Отговор
    Нормално диктаторите си угаждат.

    09:43 17.05.2026

  • 14 Отвратен

    27 5 Отговор
    Претоплена манджа от манипулативни медии помня преди години всички соц лидери бяха оплюти така от демократичните в кавички медии.А какво имат в устата тези медии да споменат нещо за лукса на западните елити които са филантропи и хуманисти и демократи все в кавички а в действителност робовладелци и колонизатори?

    09:45 17.05.2026

  • 15 Хи хи

    26 4 Отговор
    Поредната дойче-зелевска помия !

    Коментиран от #23

    09:46 17.05.2026

  • 16 То, в ес много

    14 2 Отговор
    “Неща са практика” и хората точно от тези практики се плашат. Всъщност, ес е свърталище на разврата, извратеността, мързела, несправедливостта, безродието, глупостта, пошлостта и кича! Та, затова, не го давайте много за пример!

    09:47 17.05.2026

  • 17 Хи хи

    9 8 Отговор
    А кога ще намерят доказателствата, че Орбан е закусвал с препечени на скара бебета, заедно с Путин ??

    09:50 17.05.2026

  • 18 Русороб

    8 6 Отговор
    Ей коментиращите , рак ще хванете от злоба ,внимавайте . Мед ми капе от сърцето 🤣🤣🤣

    Коментиран от #20

    09:51 17.05.2026

  • 19 DW - Пропаганден машинен

    25 5 Отговор
    А DW мълчат, като н💩 cpaни за златните тоалетни на Зеления дикатор и чувалите с бело брашно??

    09:52 17.05.2026

  • 20 Хи хи

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "Русороб":

    Ти внимавай кво ти капе, че като дойде Путин, както маленкия зеля казва, ще те простре на простира и ще те изцеди ! Знайш ли как ще те боли !!!

    10:04 17.05.2026

  • 21 Коста

    12 3 Отговор
    ДВ продължава да храчи. Удавете се в повърната си!

    10:05 17.05.2026

  • 22 така е

    6 5 Отговор
    България отива там откъдето се връща Унгария. Честито българи!

    10:08 17.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Факти

    3 12 Отговор
    Пpоcmumе копейки продължават да целуват заgнuка на мега корупмпирания Орбан и да защитават кражбите му само защото е слуга на Путин също като тях.

    10:34 17.05.2026

  • 25 Важното е

    7 4 Отговор
    Че ганчо обича Орбан ,а копейките го боготворят

    Коментиран от #32

    10:36 17.05.2026

  • 26 Чебу

    4 3 Отговор
    Няма да ми пипате Орбан!
    Пишете нещо за жълтопаветници. Като кмета. Кара Порше, значи краде. Ама недейте да пишете, че е продал Телерик за 262,5 милиона щатски долара, а пишете, че е петроханец, яде деца и кара велосипед, значи е розово пони.
    Ще ми стане драго, ще си сипя една ракия и ще ми е благо.

    Коментиран от #27

    11:04 17.05.2026

  • 27 продал е чушки

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Чебу":

    Защо кмета Терзиев няма никакви посочени големи суми в данъчната си декларация? ДС ли продаде фирмата си, за да му плати предизборната кампания?

    11:16 17.05.2026

  • 28 Все тая

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "С цялата":

    Ай по-лека с тия милиарди ме 🤣

    11:53 17.05.2026

  • 29 Пеевски

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Мими обичам те. Чакам те в моя скут. С моя самолет ще литнем до седмото небе.

    11:55 17.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 дъно

    1 2 Отговор
    Поредната помия на зелките!

    13:09 17.05.2026

  • 32 гост

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Важното е":

    Просто е умилително как орбановци и копейки всеки път са силно възмутени от кражбите на " Боко и Лили " , но нямат абсолютно нищо против десетократно по- големите такива на Орбанчо и ХИЛЯДОКРАТНО по- големите такива на идола си Путлер !!! Важното е да са против ЕС и САЩ , а ако ще да яли малки деца , това няма абсолютно никакво значение !! И важното е да се плюе по България , но никой от тях не си и помисля да припари до " рая " , който усилено ни пробутват !!

    Коментиран от #33

    13:20 17.05.2026

  • 33 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    Боко и Шиши естествено , за Лили е друга история

    13:32 17.05.2026

  • 34 Цвете

    2 0 Отговор
    Е, НАГЛОСТТА НЯМА КРАЙ. ЛАКОМИЯТА СЕ ВИДЯ ДО КАКВО ВОДИ.СЕГА ДА ИСТИПОСАТ И " НАШИТЕ ЮНАЦИ " НАГЛЕЦИ.🎭🤦‍♂️👨‍🎓🤔🎭

    13:34 17.05.2026

  • 36 Раздрънкало се дойчевелето

    0 1 Отговор
    За бившият украински президент Янукович, а за сегашният ,, нелигитимник",, Ни дума"

    14:22 17.05.2026

  • 37 Роза

    1 0 Отговор
    Затова винаги съм твърдяла,че нито един човек не трябва да се задържа във властта!Започва да се смята за непогрешим и несменяем и да трупа богатства и пари,като хич не го интересува как живеят обикновените хора!Малко са хората,които не се поддават на изкушението и запазват скромност и чувство за реализъм!Алчно е човешкото око,това е истината!Човек идва гол на този свят и гол си отива,но не всички го проумяват!

    14:23 17.05.2026

  • 38 13675

    1 1 Отговор
    Е, много ясно DW, си измисля, но руската преса е най честната, що не пишете там мечтате ли

    14:26 17.05.2026