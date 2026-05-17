Две мечки са нападнали и убили мъжа, намерен мъртъв на Витоша

17 Май, 2026 15:10 5 109 92

Ще бъдат назначени още експертизи, а събраните досега материали по случая ще бъдат изпратени на прокуратурата

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъжът, намерен мъртъв на Витоша, е нападнат и убит от две мечки - малка и голяма. Това показва експертизата, направена от съдебен лекар и експерт по едър дивеч, казаха за bTV от столичната полиция.

Експертите уточняват, че това показват следите по тялото на мъжа.

Ще бъдат назначени още експертизи, а събраните досега материали по случая ще бъдат изпратени на прокуратурата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крути мерки

    56 17 Отговор
    Да се гръмнат и трите и проблемът ще е приключен. Иначе ще има още жертви.

    Коментиран от #15, #28, #29, #35

    15:12 17.05.2026

  • 2 убит от две мечки - малка и голяма

    70 12 Отговор
    и дотук смешници?

    в други страни издирват хищниците убили хора и ги умъртвяват
    така и с псетата които уж ги евтанизирахте при нахапани и убити хора
    сега станаха като индийски крави

    Коментиран от #7, #37, #61

    15:14 17.05.2026

  • 3 БеГемот

    37 45 Отговор
    Стреснал е майка с малкото и и тя е реагирала да го защити ....най вероятно е бил по близо до мечето....ако си тананикаше бангаранга нямаше да е така ...явно е бил темерут...

    Коментиран от #6, #71

    15:14 17.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 в кратце

    35 14 Отговор
    Сега пък ще обвиняват две мечки. Вчера беше една мечка.Ако намерят и трета мечка-участничка ще си е бангарангатранга.

    Коментиран от #46

    15:16 17.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 пръц

    26 12 Отговор

    До коментар #2 от "убит от две мечки - малка и голяма":

    не може да ги убиват зелените не дават забрави ли тунела за Гърция който ще правим заради мечките.

    Коментиран от #13

    15:18 17.05.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    44 6 Отговор
    Ако бяха пуснали ΔΑΡΑ на високоговорител и до днес щеше да е жив и здрав...

    Коментиран от #36

    15:19 17.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 @@@

    28 4 Отговор
    Шефът на парк "Витоша инж. Севдалина Димитрова определи
    като "нелеп инцидент" случая с мъжа, намерен мъртъв на Витоша!

    15:21 17.05.2026

  • 11 Ватманяк

    73 1 Отговор
    Къде изчезна черната пантера?

    Коментиран от #20

    15:21 17.05.2026

  • 12 ...

    33 3 Отговор
    Прокуратурата мечките ли ще обвини?

    15:22 17.05.2026

  • 13 То такъв ,, НадлеЗ за мечки

    28 2 Отговор

    До коментар #7 от "пръц":

    Има и близо до Калотина-за няколко милиона!

    15:22 17.05.2026

  • 14 Ватманяк

    22 6 Отговор
    А голямо куче и малко куче?

    15:22 17.05.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 40 Отговор

    До коментар #1 от "Крути мерки":

    гърмете се ВИЕ! човек няма място сред ареала на дивите животни!иначе ща останем аз , едно дърво , и 2 корена домати! достатъчно съсипахме природата с простотиите си/ жалко за човека ,но такъв е живота..жалко и за мечетата , ако тръгнат да ги отстрелват//////само Тумбак от Terror 1,знае как да се ,,съхрани.. и предпази природата ,,,но тва е филм , все пак

    Коментиран от #34, #83

    15:22 17.05.2026

  • 16 Прованса

    39 2 Отговор
    Софиянци да внимават много като ходят по Витоша, че мечките там щъкат като котките. Ама всичко си е до късмет, щото мечка може и по Витошка да те срещне.

    15:22 17.05.2026

  • 17 И ги харизаха

    43 17 Отговор
    Зелените талибани ни взеха планините и ги харизаха на мечки,вълци и псета.

    Коментиран от #23, #31

    15:22 17.05.2026

  • 18 Камен

    16 4 Отговор
    Не е мечка Мамник е

    15:23 17.05.2026

  • 19 консерва

    12 5 Отговор
    две мечки - малка и голяма. МАЛКАТА МЕЧКА Е КАТО АВТОМОБИЛ,А ГОЛЯМАТА МЕЧКА Е КАТО ЛОКОМОТИВ.Или като съзвездието "Голяма мечка".

    15:23 17.05.2026

  • 20 Хвани Халич

    14 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ватманяк":

    Няма черна пантера, това беше нагуал!

    15:24 17.05.2026

  • 21 Простият

    24 2 Отговор
    Аз все си мислех че е черната пантера, а то излезе мечки.

    15:25 17.05.2026

  • 22 Хвани Халич

    5 2 Отговор
    Знаете ли кой е най близкия родственик на мечката?

    Коментиран от #25

    15:28 17.05.2026

  • 23 Госあ

    6 6 Отговор

    До коментар #17 от "И ги харизаха":

    ти си по низш, бе !

    15:31 17.05.2026

  • 24 Цвете

    19 18 Отговор
    КОЙ ЩЕ ОТГОВОРИ, КАК РАЗБРАХА ПЪРВО ЧЕ СА МЕЧКИ И ВТОРО, КОЙ ДАДЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВЕ МЕЧКИ ? И, АКО НЕДАЙ БОЖЕ СЕ СЛУЧИ, КОГАТО Е СЕМЕЙСТВО ИЛИ СЕМЕЙСТВА ,ЩЕ ЧАКАМЕ И ЩЕ ПАЗИМ ТИШИНА НА ТИЯ ЗВЕРОВЕ ЛИ? МНОГО МНЕНИЯ И КОМЕНТАРИ И В КРАЙНА СМЕТКА, НИЩО НЕ СЕ РАЗБРА. ДА ГИ УБИВАТ. ЧОВЕКЪТ Е ПЪРВИ, КОГАТО Е НЕОБХОДИМА ЗАЩИТА, А НЕ ЗВЯРЪТ.🐻😠🤦‍♂️

    Коментиран от #27, #41

    15:31 17.05.2026

  • 25 Знаем

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "Хвани Халич":

    Украта.

    15:32 17.05.2026

  • 26 Стига сте лъгали

    22 12 Отговор
    Мечки .. при това ДВе .. жалки опити да се оправдае убийство ...Сега какво ще застрелят две три мечета и ето разрешихме случая...Жалки боклуци

    15:32 17.05.2026

  • 27 Куха лейка

    12 3 Отговор

    До коментар #24 от "Цвете":

    Много логорея ..малко мисъл...Абе бангаранга за такива като теб ..

    15:34 17.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този съсел

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Крути мерки":

    Много тъпотия блика от теб...

    15:36 17.05.2026

  • 30 сбруя

    10 7 Отговор
    Едната мечка се е обадила по телефона на другата и я е повикала да дойде при нея. Да присъства на престъплението,като свидетелка. Но при пристигането си и втората е взела участие.

    15:36 17.05.2026

  • 31 Планините не са твой

    10 10 Отговор

    До коментар #17 от "И ги харизаха":

    Не селядунрнико ..ти ли си върха на еволюцията..планината негова ..марш на село бе

    15:38 17.05.2026

  • 32 Отвратен

    17 15 Отговор
    Ужас! Като четем коментарите и потреперваме колко много психопати живеят у нас. Та мечките не са толкова опасни, колкото тези безсърдечни анонимни човекоподобни, пишещи тук. И после повтаряйте като папагали, показно увити в един плат, оцветен със символи за държавност, колко много българи били изклани в едни минали, стари времена. Да, притежателите на сбърканите гени не само вредят на съвременниците си у които се натрупва враждебност и омраза. Те дори още по-силно се израждат с времето и продължават да вредят на другите и днес.

    Коментиран от #39, #54, #76

    15:38 17.05.2026

  • 33 Пица

    19 5 Отговор
    След управлението на ГЕРБ-НН, мечките от глади станаха стръвници.

    15:39 17.05.2026

  • 34 Браво

    13 9 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Един мислещ човек тук....малко сме приятелю...малко...за това държавата е кочина

    15:40 17.05.2026

  • 35 Шопо

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "Крути мерки":

    Мечките не ядат хора

    Коментиран от #90

    15:44 17.05.2026

  • 36 До водоем

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "Евгени от Алфапласт":

    в Африка записваха с камера как реагират животните на рев или други звуци от животни и накрая пускаха запис на местните да си говорят. Дори на рев на лъв много животни не се стряскаха толкова. На записа на хората единственото животно, което не избяга през глава(имаше леопард с плячка, която директно пусна, обърна се и избяга, хиена влачеше нещо и го заряза) беше слонът - даже им беше интересно какво става. Иначе на тази мечка с мече да се отнеме майчинството и спрат деЦките - как може да си заведе мечето точно там, минавайки покрай няколко хижи, коли, с миризма на хора навсякъде.

    15:46 17.05.2026

  • 37 Питанка

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "убит от две мечки - малка и голяма":

    Каква е отговорността, която ще понесе Министерството на мечките за това, че е допуснало да бъде насилствено отнет човешки живот от мечки, които въпреки, че е известно, че са опасни хищници се развъждат и защитават от същото това министерство на мечките.

    Коментиран от #44

    15:47 17.05.2026

  • 38 Само да питам

    9 1 Отговор
    Няма ли изчезнал мъж в местността, че полицията, няма идея кой е. В интернет проверих, пълно с изчезнали във Витоша, намерили са само един 50 годишен, останалите и никой не ги търси. Новото правителство, да направи специален отдел, за издирване, толкова много хора изчезват, а никой не ги търси.

    15:47 17.05.2026

  • 39 Странно

    5 4 Отговор

    До коментар #32 от "Отвратен":

    Пак ли ще толкова отвратен, ако те нападнат бездомни или домашни кучета, вълк, мечка или някой безобиден 2метров смок ? Сигурно нищо лошо няма да ти направят, само искат да си поиграят с теб.

    15:52 17.05.2026

  • 40 И боже

    5 3 Отговор
    Това е ужасно.

    15:52 17.05.2026

  • 41 Госあ

    7 5 Отговор

    До коментар #24 от "Цвете":

    мий си цветето, като ходиш в гората и нема страшно ! Мечките ядат риба 😂

    15:53 17.05.2026

  • 42 777

    0 1 Отговор
    бангаранга са му направили горккия човек

    15:54 17.05.2026

  • 43 Трябва да се разбере

    12 3 Отговор
    Дали не е убийство и в последствие да е нахапан от животни. Този случай помрачава по добрите новини. Не би трябвало да има мечки по природните паркове в близост до хората. Няма ли горски които да подават сигнали.

    16:00 17.05.2026

  • 44 име

    5 4 Отговор

    До коментар #37 от "Питанка":

    Ще те пуснат теб на тези мечки-стръвници за да видят как точно те нападат и да направят наръчник за предпазване от мечки.

    16:07 17.05.2026

  • 45 Мечките не са хищници по принцип

    8 5 Отговор
    Мечка опитала месо се настървява и става стравница. Сагата с тия мечки в България нещо не е съвсем ясна.

    16:12 17.05.2026

  • 46 Утре

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "в кратце":

    Може и Боримечката да обвинят .

    16:16 17.05.2026

  • 47 Защо този човек е отишъл сам самичък

    10 1 Отговор
    В планината. Нищо не казват. Кога е загинал. Има ли свидетели. От къде е.

    16:16 17.05.2026

  • 48 Миризливец

    3 0 Отговор
    Ако се беше насралл мечката щеше да го подмине

    16:17 17.05.2026

  • 49 Антон

    9 4 Отговор
    Убит от подивели кучета в района. Има достатъчно инфо като коментари и публикации във фейса за целия район, частните хижи и злите песове.
    Вместо да арестуват някой паралия, че кучето му изяло човек, те са набедили някоя мецана, защото никой не може да търси отговорност от мечката.
    Мвр само се е докарало до положение да не му вярваме - фалшиви тестове за наркотици, корупция, пияни шефове на облстна дирекция, налиташи на бой на младежи, а после ревяши като ощипани ученички, случаят петрохан, изборни машинации, покровителатво на наркотрафик, платена любов и контрабанда.
    И какво ми казвате - да вярвам на такива хора

    Коментиран от #53

    16:20 17.05.2026

  • 50 Боримечката е заловен обвинен и осъден

    7 0 Отговор
    От турците и изпратен на каторга чак в Египет където умира малко преди освобождението за съжаление. Той е от забравените герои от въстанието.

    16:21 17.05.2026

  • 51 Звездоброеца

    6 1 Отговор
    Урсула майор и Урсула минор...абе все е Урсула...Лоша работа - мечки на Витоша, мечки управляват ЕК.

    16:26 17.05.2026

  • 52 мечка или подивяло куче

    5 2 Отговор
    случаят е потресаващ. И е факт, че броят на мечките е доста висок за България. Те се разхождат и по шосетата вече.

    16:27 17.05.2026

  • 53 Много логично обяснение

    9 0 Отговор

    До коментар #49 от "Антон":

    Също и миналогодишната пума е частна собственост на богати безотговорни хора и сега става въпрос за хищник собственост на богати и безотговорен човек но точно те развъждат и големите кучета убийци.

    16:27 17.05.2026

  • 54 Тити на Кака

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "Отвратен":

    С колко любов към статистическия ближен е изпълнена реакцията ти...
    Покланям ти се, ппетроханъро!

    16:30 17.05.2026

  • 55 Конски ...

    7 4 Отговор
    Мечката незабавно трябва да бъде убита! Незабавно! Иначе ще има още изядени хора..

    16:30 17.05.2026

  • 56 Хората е убежище на животните

    2 6 Отговор
    Както дивите животни избягват и не влизат в градовете така и хората трябва да си знаят мястото и да не ходят в гората

    16:34 17.05.2026

  • 57 Урсула значи мечка

    3 1 Отговор
    Урсула фон дер?!

    16:37 17.05.2026

  • 58 Мечките не ходят по две или глутница

    2 4 Отговор
    По вероятно е да са глутница кучета

    16:37 17.05.2026

  • 59 урсула е равно на мечка

    3 2 Отговор
    урсула майор е в ЕК

    16:37 17.05.2026

  • 60 Мнение

    1 2 Отговор
    Споко. В момента мечката с меченцето дават показания.

    16:38 17.05.2026

  • 61 МЛАКНИ БЕ ГЛУПАК

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "убит от две мечки - малка и голяма":

    МЕЧКИТЕ ИЗЯЖДАТ ЖЕРТВАТА НЕ САМО Я УБИВАТ,ЧОВРКЪТ НЕ Е УБИТ ОТ МЕЧКИ А ОТ ЧОВЕК/ЦИ

    16:38 17.05.2026

  • 62 Роза

    3 0 Отговор
    А не могат ли да установят самоличността на човека?!Вярно,че е с обезобразено лице,но по пръстовите отпечатъци и зъбите все може да се установи нещо.Близките му колко ли се притесняват,горките хора!

    16:41 17.05.2026

  • 63 Ффффф

    3 1 Отговор
    Двукраки мечки ли?!

    16:43 17.05.2026

  • 64 Прокопи

    4 0 Отговор
    А,какво става с черната пантера? Може пантерката да е направила тази беля.

    16:46 17.05.2026

  • 65 Пешо

    7 3 Отговор
    Мечките са защитени от закона, хората не.

    16:50 17.05.2026

  • 66 Майора

    5 2 Отговор
    В поделеник вземам разрешение за отстрел на заподозрените извършители! Министерство на екологията ще подготвят документите и тръгвам по следата. Мечките обитават определен район и едва ли ще отидат далеко! Такива зверове, които са убили човек нямат как да се разхождат свободно в парка, защото следващата жертва може да бъдете вие или някой близък? Така че съм готов да действам на терен!

    16:53 17.05.2026

  • 67 абе някой знае ли?

    0 3 Отговор
    за мен е важно преди да го изядат двете мечки дали не са правили секс със тоя човек?

    като у петрохан

    щото ако първо са го порили яко мечките то после може сам да се самоубииеш

    Коментиран от #72, #78

    16:57 17.05.2026

  • 68 Фактъ

    1 3 Отговор
    От МВР ще кажат че случая е мистерия ,като случая с русофилите от Петрохан

    16:59 17.05.2026

  • 69 Фикри

    2 0 Отговор
    Сега, тия зелени специалисти, дето години наред ЛЪЖАТ за реалната бройка на мечките в България, за да могат да усвояват пари за тяхното опазване, къде са ?

    Коментиран от #70

    17:02 17.05.2026

  • 70 Ганчев

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Фикри":

    Имаше едни дето взеха милиони да броят врабчета.

    17:09 17.05.2026

  • 71 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "БеГемот":

    Ти си прав, за разлика от останалите. Мечка с малкото си. Тя го е нападнала и за нещастие го е убила. Разкъсала му е лицето. Може и малкото да е пробало като майка си. Чувал съм от много експерти, че трябва да вдигаш шум, за да не изненадаш звяра. Особено, ако е майка с малко. А един специалист вчера твърдеше обратното - че трябва да си тих.

    17:09 17.05.2026

  • 72 Две в едно

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "абе някой знае ли?":

    ли искаш? Хем да те порят, хем да те утрепят.

    17:15 17.05.2026

  • 73 чанга банга ,тука е така

    2 0 Отговор
    Трябва да се грижим за мечките . По начало мечка насрано не яде. Не се е сетил горкия ,иначе щеше да даде брифинг.

    17:15 17.05.2026

  • 74 Пффф

    1 0 Отговор
    То по улиците на София зверове редовно хапят и убиват хора, та на Витоша в гората какво остава..

    17:19 17.05.2026

  • 75 Природозащитник

    0 2 Отговор
    Мечките да не са бели рускини?

    17:21 17.05.2026

  • 76 Голямата мечка

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Отвратен":

    Нещата са по-прости. Психопатите не са много, но всички са във Факти.

    17:24 17.05.2026

  • 77 Горски

    4 0 Отговор
    Тези мечки трябва да бэдат махнати от там, защото Офелиите е място, където се провеждат масово детски летни лагери - след две седмици започват. Местност Офелиите е в София област. До вчера областен на служебното правителство режеше паметници и правеше торти с отрязани детски главички, Кмет на София е друг виден либерален неадекватник. По ТВ пуснаха репортаж за мечки в Бояна-хранят се от кофите. "Беше само въпрос на време да се случи"-написа Боян Рашев и е прав!. Сега демократично и европейски ще започнат да ни убеждават колко мили и безопасни са тези животни убийци и техният живот е много по важен от този на човека . Както беше с бездомните кучета.

    Коментиран от #79

    17:25 17.05.2026

  • 78 Възраждане

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "абе някой знае ли?":

    Мечките са били будисти. Ламма педофил от ППДБ и дете.

    Сорос им бил дал грантове да изядат пролетария.

    17:28 17.05.2026

  • 79 Аз си мислех, че си русофил

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "Горски":

    Мечките са важни за гората. Поддържат баланса. Ядат мърша. Особено горска и възрожденска.

    Коментиран от #84, #85, #86, #87, #88, #89, #92

    17:30 17.05.2026

  • 80 Жорко

    2 0 Отговор
    Жалко за мечките,подписаха си смъртна присъда,а още по-лошо че човек е тяхна жертва,за стръвници няма друга кауза освен смърт или някъде в зоопарк и с много внимание.

    17:33 17.05.2026

  • 81 те са защитен вид

    1 0 Отговор
    Горките евромеченца , били са нападнати с пръчка докато са си търсели храна в гората. Никой не се грижи за тях.

    17:36 17.05.2026

  • 82 бат Данчо

    0 0 Отговор
    До коментар 75 от "природозащитник": Не , това са майка ти и леля ти от магистралата .

    17:37 17.05.2026

  • 83 Краля е гол, каза едно дете!

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Витоша отдавна не е ареал за дивите животни, а търговски център-(тип) мол!!!
    Писти светят и замърсяват природата, дори само със светлината! Човека е по-опасното животно, защото учи младите (ВУЗове по икономика), че РЕСУРСИТЕ СА Б Е З К Р А Й Н И !
    Проблема ще стане като в северна Америка, щатите и Канада! Там БОКЛУДЖИЙСКИТЕ КОФИ/контейнери привличат дивеча! В Берлин глутница глигани обърна богаташки квартали близо до гората на разоръна земя!

    Ние хората са ядем един друг, караме СЮВ’та-танкове (с 2т! Замърсяването на ел-‘танковете е по-голямо от на средния дизел: фин фрах!!!)

    Нещата са криво разбраната свобода-безразличие!

    Винаги може да се намери средно решение за оцеляване! Уважение и респект!

    17:39 17.05.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Шопо":

    Мечките не ядат хора, но когато са уплашени от човешкото присъствие или са с малки мечета, просто ти убиват.

    17:48 17.05.2026

  • 91 Горски

    1 0 Отговор
    Администрарорчето, защо не цензурираш троловете, които обиждат а? Къде спите?

    17:49 17.05.2026

  • 92 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Аз си мислех, че си русофил":

    Аз си мислех, че си русофоб, ядат м ърша, особено русофобска.

    17:51 17.05.2026

