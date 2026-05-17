Две мечки са нападнали и убили мъжа, намерен мъртъв на Витоша

Мъжът, намерен мъртъв на Витоша, е нападнат и убит от две мечки - малка и голяма. Това показва експертизата, направена от съдебен лекар и експерт по едър дивеч, казаха за bTV от столичната полиция.

Експертите уточняват, че това показват следите по тялото на мъжа.

Ще бъдат назначени още експертизи, а събраните досега материали по случая ще бъдат изпратени на прокуратурата.