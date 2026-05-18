Том Брейди смени амплоато - стана модел (СНИМКИ+ВИДЕО)

18 Май, 2026 13:58 595 5

Брейди направи своя дебют на модната сцена

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Том Брейди направи неочакван моден дебют по време на ревюто Gucci Resort 2027 в Ню Йорк, където се появи на подиума с изцяло черен кожен тоалет пред публика, изпълнена със знаменитости от света на модата, музиката и киното.

48-годишният бивш куотърбек на New England Patriots дефилира на откритата сцена в характерен сериозен стил, който бързо предизвика вълна от реакции в социалните мрежи. Част от потребителите сравниха походката му с тази на роботизирани филмови персонажи, а коментарите под публикации на Vogue варираха от шеговити до откровено критични.

Ревюто на Gucci събра на първия ред редица известни личности, сред които Марая Кери, Шон Мендес, Линдзи Лоън, Синди Крауфорд, Кая Гербър и Ким Кардашиян.

На събитието беше забелязана и инфлуенсърката Аликс Ърл, спрягана за новото гадже на Том Брейди. Двамата предизвикаха слухове за близки отношения след парти около Super Bowl през февруари, когато в социалните мрежи се появи видео, на което бившият спортист танцува с нея и шеговито я докосва.

Том Брейди става все по-активна фигура и в развлекателната индустрия. Наскоро той отново привлече внимание след участието си в комедийното шоу на Netflix, където отправи шеги към Кевин Харт, припомняйки публичния скандал около изневярата на комика през 2017 г.

Година по-рано самият Кевин Харт участва в „The Roast of Tom Brady“, където коментира проваления брак на спортиста с Жизел Бюндхен. Според американски медии част от шегите в предаването са разочаровали модела, особено коментарите, свързани с новия ѝ партньор Хоаким Валенте, с когото впоследствие тя създаде семейство.

Въпреки публичните спекулации около отношенията им, Том Брейди наскоро отдаде почит на Жизел Бюндхен по случай Деня на майката. Двамата имат две деца – Бенджамин и Вивиан. Брейди е баща и на Джак от предишната си връзка с Бриджит Мойнахан.

  • 1 Мишо Дудикоф 🥷

    3 0 Отговор
    Това е краварския Кристиано Роналдо. Същия палячо, рекламиращ се като спортист.

    14:42 18.05.2026

  • 2 ха, ха

    3 0 Отговор
    И този е влязал в андропаузата и се изживява като тийнейджър.

    Коментиран от #3

    15:08 18.05.2026

  • 3 една от колективното западно малцинство

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ха, ха":

    Тая уж новата Аликс Ашли Ърл , физически супер много прилича на бившата - Бюндхен , само дето е два пъти по-млада от нея.

    15:27 18.05.2026

  • 4 Боц, боц

    0 0 Отговор
    Той на 48г. , тя на 25г. каква идилия !

    17:13 18.05.2026

  • 5 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Чичката се сетил да се прави на модел.

    17:27 18.05.2026