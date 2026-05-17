Зеленски: Украйна пробива руската противовъздушна отбрана и нанася удари край Москва

Украински дронове са атакували Московска област, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Нашият отговор на продължаването на войната от Русия и на нейните атаки срещу нашите градове и населени места е напълно оправдан“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

По думите му целите се намират на повече от 500 километра от украинската граница.

„Руската противовъздушна отбрана е най-силно концентрирана именно в Московска област, но ние успяваме да я преодоляваме. Казваме ясно на руснаците, че тяхната държава трябва да сложи край на тази война“, подчерта украинският президент.

По-рано днес руските власти, включително губернаторът на Московска област Андрей Воробьов, съобщиха, че регионът е бил подложен на мащабна атака с безпилотни летателни апарати, започнала около 3:00 часа местно време.

Според официалната информация при нападението са загинали най-малко трима души.

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че руските сили за противовъздушна отбрана са свалили най-малко 74 дрона през нощта и над 120 безпилотни апарата през последните 24 часа.