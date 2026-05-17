Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: Украйна пробива руската противовъздушна отбрана и нанася удари край Москва
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна пробива руската противовъздушна отбрана и нанася удари край Москва

17 Май, 2026 13:43 4 109 315

  • украйна-
  • зеленски-
  • москва-
  • противовъздушна отбрана-
  • удари

Украинският президент заяви, че атаките срещу Московска област са оправдан отговор на продължаващите руски удари срещу украински градове

Зеленски: Украйна пробива руската противовъздушна отбрана и нанася удари край Москва - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украински дронове са атакували Московска област, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

„Нашият отговор на продължаването на войната от Русия и на нейните атаки срещу нашите градове и населени места е напълно оправдан“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

По думите му целите се намират на повече от 500 километра от украинската граница.

„Руската противовъздушна отбрана е най-силно концентрирана именно в Московска област, но ние успяваме да я преодоляваме. Казваме ясно на руснаците, че тяхната държава трябва да сложи край на тази война“, подчерта украинският президент.

По-рано днес руските власти, включително губернаторът на Московска област Андрей Воробьов, съобщиха, че регионът е бил подложен на мащабна атака с безпилотни летателни апарати, започнала около 3:00 часа местно време.

Според официалната информация при нападението са загинали най-малко трима души.

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че руските сили за противовъздушна отбрана са свалили най-малко 74 дрона през нощта и над 120 безпилотни апарата през последните 24 часа.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 100 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хора

    78 17 Отговор
    които не могат да решат проблемите и нуждите си по друг начин , меко казано са тъпи.

    13:46 17.05.2026

  • 3 виктория

    134 52 Отговор
    зеления ако знае какво го чака!!! Чаушеску 2!!!!!

    Коментиран от #84

    13:47 17.05.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    89 18 Отговор
    ЗАЩО НЕ ДАДОХТЕ ГЛАСОВЕТЕ ЗА ΔΑΡΑ???😡😡😡

    Коментиран от #26, #231

    13:47 17.05.2026

  • 5 Хахахаха

    49 122 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Русия не е държава е територия. На Киев! Киевска Рус. Управлението на раша да се връща в Киев.

    Коментиран от #19, #32, #39, #43

    13:47 17.05.2026

  • 6 Време е

    128 43 Отговор
    украинският народ да се отърси от страха и да погне този фашист, който ще ги докара до пълна гибел, обслужвайки западните си господари!

    Коментиран от #12, #307

    13:47 17.05.2026

  • 7 Украинските викинги Рюрик

    53 94 Отговор
    Руското пво е купчина желязо скрап

    Коментиран от #73

    13:47 17.05.2026

  • 8 Мнение

    52 106 Отговор
    Западът побеждава технологично Русия, зареждайки с безкрайно количество дронове Украйна, без да обявява световна война. Онзи клоун с тридневната специална операция чертае поредните червени линии...

    Коментиран от #115, #271

    13:48 17.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Град Козлодуй

    105 30 Отговор
    Ако Нетаняхо беше президент на Русия Щеше да изравни със земята Киев.

    Коментиран от #23, #96, #308

    13:48 17.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хахахаха

    35 89 Отговор

    До коментар #6 от "Време е":

    Това трябваше да го напишеш за руския народ и техния фашист който ги управлява.

    Коментиран от #13

    13:48 17.05.2026

  • 13 Време е

    81 31 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    украинският народ да се отърси от страха и да погне този фашист, който ще ги докара до пълна гибел, обслужвайки западните си господари!

    Коментиран от #17

    13:49 17.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Фактъ

    31 69 Отговор
    Запада възпира Киевска рус,иначе Русия става Йелоустоун 2

    13:50 17.05.2026

  • 16 Не съм РЕШИЛ

    73 26 Отговор
    Не съм ви УНИЧТОЖИЛ (ПУТИН)

    Коментиран от #99

    13:50 17.05.2026

  • 17 Хахахаха

    22 55 Отговор

    До коментар #13 от "Време е":

    Руския фашист.

    Коментиран от #18

    13:50 17.05.2026

  • 18 Време е

    53 19 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    украинският народ да се отърси от страха и да погне този фашист, който ще ги докара до пълна гибел, обслужвайки западните си господари!

    Коментиран от #21, #314

    13:51 17.05.2026

  • 19 Бялджип

    41 11 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Някакви усложнения от Ковид, или просто си такъв?

    Коментиран от #22, #47

    13:51 17.05.2026

  • 20 Курти

    31 65 Отговор
    Копеи 5та година квичане и акъла не ви идва.Талибаните и Аятоласите са по-умни от вас.Вашия Бащица отива в Китай на просия,че ако му спрат кранчето отива в канала

    Коментиран от #97, #290

    13:52 17.05.2026

  • 21 Хахахаха

    25 37 Отговор

    До коментар #18 от "Време е":

    Руския фашист.

    Коментиран от #24

    13:52 17.05.2026

  • 22 Хахахаха

    10 22 Отговор

    До коментар #19 от "Бялджип":

    Тъпотата ми е творение на природата и на кравата която ме е пръкнала на този свят да мизерствам. 😄

    13:53 17.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Време е

    38 19 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    украинският народ да се отърси от страха и да погне този фашист, който ще ги докара до пълна гибел, обслужвайки западните си господари!

    Коментиран от #31

    13:53 17.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Умрел руснак

    18 32 Отговор

    До коментар #4 от "Евгени от Алфапласт":

    Слава на ДАРА!!!

    Коментиран от #54

    13:53 17.05.2026

  • 27 Многоходовото

    26 49 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    13:53 17.05.2026

  • 28 Хмм

    22 61 Отговор
    Русия е била украинско княжество, Украйна трябва да елимнира ядрените сили, второ подводниците, космическите бази, базите на гвардията, на морската пехота, базите на десантните войски, железопътните войски, специалните части на русия, после да премахне артилерията, ПВО и ПРО войските, ввс, да елиминира окупантите на украинска земя и след това да започне елиминиране на сухопътния потенциал на русия вътре в страната, после градове села инфраструктура, всичко да бъде сведено като в ИВицата Газа или Чечня, дръвчета да не поникне и Русия тогава ще моли за милост дори тогава не спирайте, браво украинци до пълна победа

    Коментиран от #75, #120

    13:54 17.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хахахаха

    19 42 Отговор

    До коментар #24 от "Време е":

    Руснаците ще изринат руския фашист в кремъл.

    Коментиран от #37

    13:54 17.05.2026

  • 32 Шопо

    17 42 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия

    Коментиран от #60

    13:55 17.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ХиХи

    52 17 Отговор
    Русия проби Николаевка и се е насочила право към Краматорск от север, а зеля се хвали с два дрона

    13:55 17.05.2026

  • 35 Град Козлодуй

    27 50 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #49

    13:55 17.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Време е

    30 16 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахаха":

    украинският народ да се отърси от страха и да погне този фашист, който ще ги докара до пълна гибел, обслужвайки западните си господари!

    Коментиран от #42, #55

    13:55 17.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ъкъ

    24 15 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Киевска Рус са я управлявали Прабългари 5 века. Да виждаш Прабългари в Киев, щот аз виждам Хазари там

    Коментиран от #46, #125

    13:56 17.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Мухахаха

    4 7 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Ейй ся

    13:57 17.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Време е

    21 13 Отговор

    До коментар #42 от "Гресирана ватенка":

    украинският народ да се отърси от страха и да погне този фашист, който ще ги докара до пълна гибел, обслужвайки западните си господари!

    13:57 17.05.2026

  • 46 Ъъъъъъъ

    5 8 Отговор

    До коментар #39 от "Ъкъ":

    Виждаш ми дед овият.

    Коментиран от #72

    13:57 17.05.2026

  • 47 доктор

    17 31 Отговор

    До коментар #19 от "Бялджип":

    Путин е с усложнения от 6 броя ковид ваксини и 6 бустера руска ваксина Спутник

    13:58 17.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тиго

    10 3 Отговор

    До коментар #35 от "Град Козлодуй":

    Тура

    13:58 17.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Само бой

    21 26 Отговор
    По Москва и навсякъде по руската терористична федерация

    Коментиран от #77

    13:58 17.05.2026

  • 52 Хасковски каунь

    20 15 Отговор
    Пак ли тоя бре! Спрете се ! Тоя трябва да погребва 500и кусур украинци.
    Днес е Бангарабанга.

    13:58 17.05.2026

  • 53 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 4 Отговор

    До коментар #38 от "Заради някаква прегазена циганка":

    Много добро камионче,гази сига/ните!🛺👍

    13:59 17.05.2026

  • 54 да питам

    14 22 Отговор

    До коментар #26 от "Умрел руснак":

    верно ли Русия е изгонена и от Евровизия ?

    Коментиран от #67

    13:59 17.05.2026

  • 55 Хахахаха

    17 28 Отговор

    До коментар #37 от "Време е":

    Време е руския фашист в кремъл да бъде изринат.

    Коментиран от #57, #80

    13:59 17.05.2026

  • 56 Неистово е желанието на

    28 11 Отговор
    зелената човече да заличи украйна

    14:00 17.05.2026

  • 57 Време е

    20 13 Отговор

    До коментар #55 от "Хахахаха":

    украинският народ да се отърси от страха и да погне този фашист, който ще ги докара до пълна гибел, обслужвайки западните си господари!

    Коментиран от #62

    14:00 17.05.2026

  • 58 Град Козлодуй

    16 27 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    Коментиран от #87

    14:00 17.05.2026

  • 59 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 15 Отговор

    До коментар #41 от "Прегазена размазана някаква Саяна":

    👍👍👍👍👍👍

    14:00 17.05.2026

  • 60 Някой

    14 23 Отговор

    До коментар #32 от "Шопо":

    На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.

    14:00 17.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Мишел

    18 24 Отговор
    Путин вече няма варианти и Тръмп не може да му помогне. В Русия отново се заговори за мобилизиране на 300 000 войници, но за Владимир Путин това вече е голям проблем. Влошаващата се икономическа ситуация в Русия не позволява с лека ръка 300 000 мъже да бъдат изведени от икономиката, а също и финансовият въпрос - за подготовка и заплата на мобилизираните руснаци. В същото време той добави още два фактора, които затрудняват Путин - непрекъснато влошаващото се международно положение на Русия и нарастващите възможности на украинската армия. На практика Путин е изчерпал възможностите за продължаване на войната без критични загуби за Русия.

    14:02 17.05.2026

  • 64 Време е

    18 11 Отговор

    До коментар #62 от "Нямат край":

    украинският народ да се отърси от страха и да погне този фашист, който ще ги докара до пълна гибел, обслужвайки западните си господари!

    Коментиран от #135, #315

    14:02 17.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Гресирана ватенка

    11 10 Отговор

    До коментар #54 от "да питам":

    Руснацте трябваше да спечелят Евровизия.Въпреки,че не участваха 😁😁😁

    Коментиран от #79, #102

    14:02 17.05.2026

  • 68 Васил

    13 20 Отговор
    То това беше очаквано че Украйна ще стигне и до Москва една седмица интензивно обстрелване и рашисткото пво ще се сдаде.

    14:03 17.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Ъхъ

    11 3 Отговор

    До коментар #46 от "Ъъъъъъъ":

    Дедовият ма той умрел ма

    14:05 17.05.2026

  • 73 варна

    13 16 Отговор

    До коментар #7 от "Украинските викинги Рюрик":

    руското пво е тотал щета, за нищо не става

    14:05 17.05.2026

  • 74 Механик

    26 10 Отговор
    Тоя сабахлян пак ще скимти, че в Киев е имало яка пачанга.
    Помнете ми думата!

    Коментиран от #78, #83

    14:05 17.05.2026

  • 75 На същото

    23 8 Отговор

    До коментар #28 от "Хмм":

    бело, като на зеления пор ли си или ползваш нещо по силно?

    14:06 17.05.2026

  • 76 оня с коня

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Непрекъснато ЛОМОТИШ тая Глупост и си въобразяваш че в Сентенцията "Една лъжа повторена 100 пъти става истина" има нещо верно.И Да - БГ е Демокр. Държава след 10-ти Ноември и няма проблем да наричаш Рибите -Птици а Птиците - Риби,но това не е в твоя полза щото просто Околните ще те ИГНОРИРАТ и отминават БЕЗ особено Съжаление.

    14:06 17.05.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Българин

    9 21 Отговор

    До коментар #74 от "Механик":

    С удари по жилищни блокове,а на фронта ватняците ядат пердаха.

    14:08 17.05.2026

  • 79 след WW2

    9 17 Отговор

    До коментар #67 от "Гресирана ватенка":

    германия от напълно разрушена страна стана първа в европа и трета в света икономика,а руснаците направиха за това време 80 военни парада!

    14:09 17.05.2026

  • 80 хахахахха

    6 4 Отговор

    До коментар #55 от "Хахахаха":

    време е да сготвим чавето ти и да те нахраним

    14:09 17.05.2026

  • 81 Ха-ха

    11 18 Отговор
    Русийката накрая винаги хваща средния.!

    14:10 17.05.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 нашмъркан потник

    30 9 Отговор

    До коментар #3 от "виктория":

    Затова не си подава белия нос от бункера в Полша... С цял полк охрана от наглосакси

    Коментиран от #106

    14:11 17.05.2026

  • 85 Хаха

    29 7 Отговор
    Пробит му е мозъка на тоя шмрък!
    Думнали бандеровци два апартамента в жилищен блок в московска област и вече обявява перемогата!
    Утре ще плаче отново по атлантическите медии от руските ракети и дронове, а съвсем ще замлъкне, ако на Путин му падне пердето и думне центъра та вземане на решения в Киив....

    14:11 17.05.2026

  • 86 дядя дръмпирченку

    9 22 Отговор
    Вчера е имало мащабна атака срещу москва и петролните рафинерии и танкери около москва.има огромни пожари и поражения в самата москва.явно е че радарите на просиянската пво не могат да се справят и "Отломките "от украинските дронове Са неуловими за руските защитници!

    Коментиран от #94, #140

    14:11 17.05.2026

  • 87 хахахахха

    4 9 Отговор

    До коментар #58 от "Град Козлодуй":

    Ти как искаш да сготвим чавето ти,на скара или на фурна?

    14:12 17.05.2026

  • 88 Крум

    27 7 Отговор
    Очевидно без ликвидация на зеления наркоман няма да свърши конфликта....Путин се провали....трябва нов Сталин..и той ще се появи ..неизбежно...

    Коментиран от #93

    14:12 17.05.2026

  • 89 Mного

    19 7 Отговор
    Хора ще се радваме да видим няколко тънки в киев.

    14:12 17.05.2026

  • 90 Един

    10 22 Отговор
    Путлер беснее в бункера.

    14:12 17.05.2026

  • 91 пешо

    21 6 Отговор
    не показвайте тоя БОКЛУК

    14:13 17.05.2026

  • 92 Zaxaрова

    14 19 Отговор
    Няма край руският позор.

    14:13 17.05.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Бъркаш се

    19 7 Отговор

    До коментар #86 от "дядя дръмпирченку":

    Нямаш достатъчно умствен капацитет че да измислиш читава пропаганда,по добре ходи по кошовете,по достойно е от колкото да бълваш лъжи по адрес на Русия за няколко цента

    14:15 17.05.2026

  • 95 Ти как мислиш

    3 8 Отговор

    До коментар #83 от "Ол1гофрен ли се роди?":

    щом лазиш да тролиш? 😄

    14:15 17.05.2026

  • 96 стоян

    6 19 Отговор

    До коментар #10 от "Град Козлодуй":

    До 10 ком - нали това прави дребния некадърен гном от пет години ама не може - два милиона снаряда и ракети от кореците - шахеди и ракети от иранците - защото рузките свършиха за разрушаване на украински градове

    Коментиран от #103

    14:15 17.05.2026

  • 97 К.о.т.А.К.А. 🐱

    16 8 Отговор

    До коментар #20 от "Курти":

    Иран за 3 дня, а, хахаха

    14:15 17.05.2026

  • 98 хмммм

    10 14 Отговор
    Кметът на Москва не прави нищо освен да забранява снимането на удари!

    14:16 17.05.2026

  • 99 Град Козлодуй

    12 17 Отговор

    До коментар #16 от "Не съм РЕШИЛ":

    Грешиш приятел. Русия, освен да унищожи сама себе си, нищо друго не може да направи.

    14:16 17.05.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 А бе празен

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Защо си и пр@зд бе?

    Коментиран от #105

    14:17 17.05.2026

  • 102 Град Козлодуй

    10 16 Отговор

    До коментар #67 от "Гресирана ватенка":

    Грешиш приятел. Руснака не става нито за войник, нито за сех, нито за Евровизия.

    Коментиран от #108, #121

    14:18 17.05.2026

  • 103 Паяк ли свършиха

    4 5 Отговор

    До коментар #96 от "стоян":

    Тъпотията е рамо до рамо с тролея. 😄

    14:18 17.05.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Е ако не беше

    4 6 Отговор

    До коментар #101 от "А бе празен":

    нямаше да тролиш и да те подрит6ва всеки. 😄

    14:19 17.05.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 и това доживяме

    10 13 Отговор
    Кошмар другари!Чувате ли Москва е нападната ,бомби трещят по летища,рафинерии заводи.
    А ние какво гледаме, западни пропаганди ...? Радваме се на Евровизия.Принудени сме да караме и западни коли и с дънки да ходим...Хайде ,де!
    Даже и др.Радев поздрави Дара?

    14:21 17.05.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Мишел

    9 15 Отговор
    Мащабна украинска атака с дронове. Ударена е петролната рафинерия в Рязан, избухналия пожар е огромен. Губернаторът на Рязанска област Павел Малков заяви, че при атаката са загинали трима души, а 12 са ранени, след като отломки са ударили предприятие и жилищни сгради.

    Коментиран от #112

    14:22 17.05.2026

  • 110 Тити на Кака

    1 8 Отговор

    До коментар #82 от "За дъртата":

    Твърдиш, че Путин е ППетроханър, като тебе?
    Уауууу, каква новина!....

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #123

    14:22 17.05.2026

  • 111 Безличното

    10 6 Отговор
    Е надминало собственото си малоумие с това заглавие и без връзка с изнесеното!

    14:23 17.05.2026

  • 112 Бъркаш се

    15 6 Отговор

    До коментар #109 от "Мишел":

    много пошла пропаганда,за да мине номера трябва да има и малко истина, не става само с лъжи

    14:24 17.05.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Пиши

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "Мнение":

    според мен, защото реалността е много по-различна.

    Коментиран от #305

    14:26 17.05.2026

  • 116 Смешник

    17 6 Отговор
    В най скоро време и в центъра на Киев ще има заря Зеления терорист ще се наиграе

    14:29 17.05.2026

  • 117 хахахахха

    4 4 Отговор

    До коментар #113 от "Главата":

    Като си хапнеш чавето пак ще говорим,с кеф ще гледам сълзите ти докато преглъщаш плътта му!

    14:30 17.05.2026

  • 118 хахахахха

    4 4 Отговор

    До коментар #113 от "Главата":

    от редакцията ще ми помогнат за адресо ти😉

    14:31 17.05.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 И какво

    15 7 Отговор

    До коментар #28 от "Хмм":

    ще остане от Украйна, докато "ликвидирва" всичкото това руско, което си изредил? Остава само да уточниш, че Русия ще скръсти ръце и ще гледа как украинците й унищожават ядрените ракети, примерно.

    14:33 17.05.2026

  • 121 кон с капаци

    3 9 Отговор

    До коментар #102 от "Град Козлодуй":

    научи нещо за иронията и тогава коментирай!

    14:34 17.05.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Папаза

    7 11 Отговор

    До коментар #110 от "Тити на Кака":

    путин-боклук

    14:37 17.05.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Мишел

    12 8 Отговор
    Ако Украйна наистина пробива руската противовъздушна отбрана, щеше да нанася удари по Кремъл.
    Всъщност Украйна воюва срещу Русия изцяло с НатОвско оръжие. В Украйна от години няма никакви условия да се създават и произвеждат сериозни количества нови украински оръжия. Войната е изпробване на натовски оръжия срещу руската армия, като украинците са разходното перо. Това е основната причина населението на Украйна от 52.5 милиона да стане 20 милиона.

    Коментиран от #127, #131, #134, #136, #139, #164

    14:46 17.05.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 хахахахха

    6 5 Отговор

    До коментар #125 от "Хахахаха":

    Време е да се озовеш на дъното на шахтата пред вас

    14:49 17.05.2026

  • 129 Така е

    11 5 Отговор

    До коментар #127 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #132, #137

    14:51 17.05.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Пико4,

    6 6 Отговор

    До коментар #126 от "Мишел":

    Даже пияницата Захарова се оплаква,че тази нощ е ударена Москва и областа със руски жертви.

    14:53 17.05.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Владимир Путин, президент

    7 8 Отговор
    24 февруари 2022г Русия започна да бомбандира Украйна !!! Може би все пак има няква връзка с днешната украинска бомбандировка над Москва ? 😁☝️

    14:58 17.05.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Бай Яни

    2 11 Отговор

    До коментар #64 от "Време е":

    Време е в кремъл да се сетят и испратят провизии с храна на фронта. На места избухнаха гладни бунтове на рашките, има вече и предали се доброволно в украйнски плен интилигентни войничета бягащи от мизереята в руските редици.

    Коментиран от #148

    14:59 17.05.2026

  • 136 Румен

    6 12 Отговор

    До коментар #126 от "Мишел":

    Нато нямаше дронове..има ракети..Украйна се наложи да си ги произвежда.Сега са но ер 1 в света.Случайно да знаеш самоюетите АН от които и Рската армия ина 320...КЪДЕ СЕ ПРАВЯТ?? И как сметна че Украйна са 20млн..руски трол такъв

    Коментиран от #152

    15:00 17.05.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Сашо

    11 8 Отговор
    Путин се оказа глuпак, съсипа Русия. Трябваше да отстрани Лукашенко, и да окупира Беларус. Операцията щеше да трае 1 седмица. Запада нямаше да има време да реагира, и щеше да мрънка малко, да гласува 2 резолюции( формални ), и след 6 месеца щеше да забрави. След това трябваше да превземе остатъка от Грузия. Пак за 1 седмица. И запада пак по същия начин. Нямаше да му налагат никакви санкции, нищо. Щяха да се страхуват от него, и да го уважават. А той кальфа напада втората по големина страна в Европа, след Русия, с 50 милиона население, супер мотивирано да воюва и да защитава родината си. Нещата се проточиха страшно дълго. Запада се усети, че той не е чак толкова силен и започна да налага санкции и да въоръжава украйнците. Нещата още повече се скапаха. Той започна да плаши с Ядрено оръжие. Но ако заплашваш, трябва да си готов и да го използваш! А той няма смелост да го използва. Потопиха му половината от черноморския флот, заедно с ръководещият кораб( крайцера Москва ). От 60 000 артилерийски снаряда на ден, стигна до 3500. От масирани атаки с по 160 ракети на ден,
    Стигна до атаки с 30 ракети и 800 дрона на ден. Просто се оказа неспособен главнокомандващ, за съжаление на тези, които харесваме и уважаваме нашата освободителка Русия.

    Коментиран от #150

    15:02 17.05.2026

  • 139 Кретень!

    6 0 Отговор

    До коментар #126 от "Мишел":

    Кога ги брои?

    15:02 17.05.2026

  • 140 Ти умнико

    0 5 Отговор

    До коментар #86 от "дядя дръмпирченку":

    Там ли беше и защо не не снима

    15:02 17.05.2026

  • 141 Ненормалния зелен наркоман пак горори

    10 4 Отговор
    Несвързано от белите линии! Зелен просяк пропаднал колко пари закопа

    15:03 17.05.2026

  • 142 Нали

    8 5 Отговор
    Този наркоман пак е дрогиран.
    Погледнете снимката с дрогираната му мутра!

    Коментиран от #145

    15:04 17.05.2026

  • 143 Володимир Зеленски, президент

    6 6 Отговор
    24 февруари 2022г Путин взе решение за провеждането на СВО на територията на Украйна.
    Днес ПЯТЬ года по-късно, аз Зеленски взех решение да се удари Москва !!! Леко, нежничко засега, сакън някой в Русията вдене че е време се изнася ☝️

    15:05 17.05.2026

  • 144 Мишел

    9 7 Отговор
    Украйна не е била държава преди 1918г., когато Ленин я обявява за една от съветските републики в Руската федерация. Че не е имало държава Украйна показва факта, че през вековете няма нито една война на такава държава с други европейски държави. Няма и украински пари, и украински държавни укази и закони.
    Измислената държава няма собствена история и затова опитва да отнеме тази на истинските държави.

    Коментиран от #146, #218, #284

    15:08 17.05.2026

  • 145 Уффф

    5 3 Отговор

    До коментар #142 от "Нали":

    то пък щото мутрата на мумифицирания старец Путин е много добре. Точно като умряла скумрия е. :)))

    15:08 17.05.2026

  • 146 Историк

    8 14 Отговор

    До коментар #144 от "Мишел":

    Украйна е много по-стара държава от Русия. Учете и четете, за да не ви заблуждават.

    Коментиран от #151, #216, #241

    15:10 17.05.2026

  • 147 Иван

    5 4 Отговор
    Хвалите се , но ще пищите на умряло!

    15:10 17.05.2026

  • 148 Време е

    8 4 Отговор

    До коментар #135 от "Бай Яни":

    украинският народ да се отърси от страха и да погне този фашист, който ще ги докара до пълна гибел, обслужвайки западните си господари!

    15:11 17.05.2026

  • 149 Така е

    7 5 Отговор

    До коментар #137 от "Бегай па ти бе боклууук!":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #159

    15:12 17.05.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Държава Украйна не е имало

    10 7 Отговор

    До коментар #146 от "Историк":

    Последният договор за тази територия е между полското кралство и Русия преди няколко века!

    Коментиран от #158

    15:14 17.05.2026

  • 152 хахахахха

    3 4 Отговор

    До коментар #136 от "Румен":

    ей го дей още един кандидат да си хапне чавето😇

    15:14 17.05.2026

  • 153 Хахайайа

    7 7 Отговор
    Тея дни очаквам киевчето да гори и много укри да си заминат, зелю ще пуска сълзи, слабака маджара ударил 5 сгради и се кефи хахах за 5 години хахахахахаха

    15:14 17.05.2026

  • 154 Хахахаха

    5 7 Отговор
    Зеленски трябваше да пита тупин, къде в масква иска удар от дрон? Все пак излиза, че наистина Зеленски е разрешил парада. Защото този удар можеше да е на 9 май!

    Коментиран от #160

    15:15 17.05.2026

  • 155 Сашо

    5 0 Отговор

    До коментар #150 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Тук си прав приятелю! Понякога с добро, хората ще искат повече да бъдат с теб, от колкото ако подхождаш с лошо.

    Коментиран от #191

    15:16 17.05.2026

  • 156 Така е тротке

    8 6 Отговор

    До коментар #150 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Само 2/3 от държавите и 7 милиарда от населението на земята са зад Русия!

    Коментиран от #163, #309, #312

    15:16 17.05.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Миролюб Войнов, историк

    7 11 Отговор

    До коментар #151 от "Държава Украйна не е имало":

    Държава Украйна има от 1991г и тази Украйна ще накара гламава Русия да я уважава и страхува от нея ☝️

    Коментиран от #162, #253

    15:16 17.05.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 хахахахха

    2 4 Отговор

    До коментар #154 от "Хахахаха":

    В край на сметка реши ли как ще сервираме чадото ти?

    15:18 17.05.2026

  • 161 Костадин Костадинов

    7 3 Отговор
    Колко години продължава тридневната завоевателна война на Русия срещу Украйна?

    15:18 17.05.2026

  • 162 Да така е

    8 6 Отговор

    До коментар #158 от "Миролюб Войнов, историк":

    Изкуствено създадоха държава Украйна от полски и руски земи през 1991 година. И сега е видно защо!

    Коментиран от #166, #173, #174, #217

    15:18 17.05.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Хахахаха

    6 2 Отговор

    До коментар #126 от "Мишел":

    Украйна винаги може да се върне към производството на оръжия, както се налага сега. Украйна е бивша съветска република, и също знае как се правят оръжия. Много от оръжията които пазеха СССР са направени в УССР. Така, че да твърдиш че Украйна не можели да правят оръжия е пълна глупост. Това вече го разбра и тупин, но вече е късно.

    Коментиран от #172, #184

    15:19 17.05.2026

  • 165 Те го

    4 3 Отговор

    До коментар #159 от "Мятай се у нужнико въшлю😀":

    Деградирал индивид, показващ освен своята си трагедия и трагедията и падението на запада!

    15:19 17.05.2026

  • 166 Костадин Костадинов

    5 4 Отговор

    До коментар #162 от "Да така е":

    По-глупав повод за конспирация не може да съществува

    Коментиран от #171

    15:19 17.05.2026

  • 167 Деградацията на запада

    3 4 Отговор

    До коментар #163 от "Натопорчен":

    до къде води!

    15:20 17.05.2026

  • 168 хахахахха

    2 4 Отговор

    До коментар #159 от "Мятай се у нужнико въшлю😀":

    Тебе ще те метнем там но първо ще си сдъвчеш чадото!с кеф ще гледам сълзите ти докато дъвчеш😇

    15:20 17.05.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Костадин Костадинов

    5 2 Отговор

    До коментар #164 от "Хахахаха":

    Путин и неговите хора вече дълбоко съжаляват че нападнаха Украйна, но са длъжни да продължат, защото иначе това ще доведе до техния физически край

    Коментиран от #177, #180, #227

    15:21 17.05.2026

  • 173 Ами да!

    4 5 Отговор

    До коментар #162 от "Да така е":

    Да трепе орки.

    Коментиран от #179

    15:21 17.05.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Костадин Костадинов

    4 5 Отговор

    До коментар #171 от "Затова спираш троленето":

    О моето братче пак се обади. Ти тук ли живееш бе моето момче?

    Коментиран от #185

    15:21 17.05.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Скачай у нужнико въшлю 😀

    4 5 Отговор

    До коментар #171 от "Затова спираш троленето":

    Бърже!

    Коментиран от #186

    15:24 17.05.2026

  • 179 Ами за жалост

    6 5 Отговор

    До коментар #173 от "Ами да!":

    унищожава Европа! Ама ко ти пука. Троли срещу Русия! 😄

    15:24 17.05.2026

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 хахахахха

    1 3 Отговор

    До коментар #170 от "Гресирана Мотика":

    не предупреждавай,а кажи как да сготвим чадото ти,имаш право на последна вечеря,не сме чак такива садисти

    15:25 17.05.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 4 Отговор

    До коментар #169 от "Митко":

    Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за отговора!

    15:26 17.05.2026

  • 184 Руснак без крак...

    7 5 Отговор

    До коментар #164 от "Хахахаха":

    "...Украйна е бивша съветска република..."

    Украйна не е просто бивша, а основополагаща и най-развитата !!! Именно затова е целия монголски страх и инвазия, като видяха че Украйна започна да живея все по-добре и богато.
    Руския принцип е - не сакам да ми е добре, сакам на Ваня да му е зле ☝️

    Коментиран от #187, #189, #190, #194, #196, #206

    15:27 17.05.2026

  • 185 Е тук жиовее глупака

    5 4 Отговор

    До коментар #175 от "Костадин Костадинов":

    и троли ден и нощ и му е тъпо, като го подритнат. 😄 Та троленето винаги показва глупака!

    Коментиран от #201

    15:27 17.05.2026

  • 186 Те го

    4 6 Отговор

    До коментар #178 от "Скачай у нужнико въшлю 😀":

    Деградирал индивид, показващ освен своята си трагедия и трагедията и падението на запада!

    Коментиран от #193, #221

    15:28 17.05.2026

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 Умрел руснак

    5 2 Отговор

    До коментар #170 от "Гресирана Мотика":

    Мотиката е ударен инструмент използван за възпитание на русофилите още от тяхното детство.

    Коментиран от #209

    15:29 17.05.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Глупава пропаганда 😄

    4 7 Отговор

    До коментар #184 от "Руснак без крак...":

    Докато се занимаваш с нея, САЩ унищожава Европа! Дреме ти за Европа!

    15:30 17.05.2026

  • 191 Майор Деянов, на всеки километър

    7 3 Отговор

    До коментар #155 от "Сашо":

    ".. прав си приятелю! Понякога с добро, хората ще искат повече да бъдат с теб..."

    Спасибо братан 🍻
    Не понякога, а винаги трябва да се подхожда с добро. Уважение се печели с добрина и дела, не с пистолет, война и груба сила ☝️ Русия така и не разбра че Страх и Уважение са различни неща.

    15:31 17.05.2026

  • 192 Бончо

    8 9 Отговор
    Които до сега не са разбрали Русия сгази Европа икономически, световното производството вече е в Китай и Индия с евтините Руски ресурси, чрез войната в Украйна. Колкото повече продължава Европа да подкрепя и налива милиарди в тази пропаднала кауза, толкова повече ще затъва. Едва ли европолитиците не го осъзнават, но сигурно имат други интереси, най-вече финансови.

    Коментиран от #197, #205

    15:31 17.05.2026

  • 193 Натопорчен

    5 0 Отговор

    До коментар #186 от "Те го":

    Ще ми дуаш ли за 5 евро?

    Коментиран от #199

    15:31 17.05.2026

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Аз.......

    5 3 Отговор
    "Факти", кога ще напишете защо гори ШЕРЕМЕТИЕВО?????????
    За ЧУГУНЕНИТЕ глави , летище до Москва!

    Коментиран от #198

    15:32 17.05.2026

  • 196 Аве мишкар

    3 5 Отговор

    До коментар #184 от "Руснак без крак...":

    как ше ти готвим наследника,печен пържен?

    15:33 17.05.2026

  • 197 Верно бе дбил?

    6 6 Отговор

    До коментар #192 от "Бончо":

    Минимална работна заплата в Русия 250€
    Минимална работна заплата в Германия 2 500 €

    Коментиран от #200, #202

    15:33 17.05.2026

  • 198 хахахахха

    2 2 Отговор

    До коментар #195 от "Аз.......":

    голям си фантазьор,гори ти @н@л@

    Коментиран от #259

    15:34 17.05.2026

  • 199 Те го

    6 3 Отговор

    До коментар #193 от "Натопорчен":

    Деградирал индивид, показващ освен своята си трагедия и трагедията и падението на запада!

    Коментиран от #208

    15:34 17.05.2026

  • 200 Ко прочете, ко разбра

    7 5 Отговор

    До коментар #197 от "Верно бе дбил?":

    Които до сега не са разбрали Русия сгази Европа икономически, световното производството вече е в Китай и Индия с евтините Руски ресурси, чрез войната в Украйна. Колкото повече продължава Европа да подкрепя и налива милиарди в тази пропаднала кауза, толкова повече ще затъва. Едва ли евро политиците не го осъзнават, но сигурно имат други интереси, най-вече финансови.

    Коментиран от #204

    15:35 17.05.2026

  • 201 "жиовее"...?

    3 6 Отговор

    До коментар #185 от "Е тук жиовее глупака":

    Това на какъв език е?Или си ш слаб)умен?

    Коментиран от #207

    15:36 17.05.2026

  • 202 хахахахха

    3 6 Отговор

    До коментар #197 от "Верно бе дбил?":

    Измислено то ти евро му пада стойността всяка изминала секунда,затова евр0гейците наемат евтини драскачи като тебе за дезинформация,но по този начин само доказват в каква безизходица са

    Коментиран от #256

    15:37 17.05.2026

  • 203 Пръчат

    7 2 Отговор
    Путин щеше да громи! Важното че е оцелял! Той е най добре подготвената вaтенка за тази война! Изкопал е над 200 бункера из цялата страна! Кoпейките да почерпят!

    15:37 17.05.2026

  • 204 Колективен руски крепостен

    5 2 Отговор

    До коментар #200 от "Ко прочете, ко разбра":

    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #215

    15:37 17.05.2026

  • 205 Миролюб Войнов, историк

    6 2 Отговор

    До коментар #192 от "Бончо":

    "..който до сега не са разбрали Русия сгази Европа...."

    Русия сгази, Русия удари, Русия пусна бомби, Русия изстреля балистична ракета......
    Абе мoтико про3да, нещо добро Русия може ли направи ? Като да даде 1млрд долара хуманитарна помощ в ООН, да спре всички войни, да измисли лекарство, да стигне до Луната, да.......@би му матушката ватна....

    Коментиран от #210, #249

    15:37 17.05.2026

  • 206 Иван Степанович Мазепа

    3 5 Отговор

    До коментар #184 от "Руснак без крак...":

    Нито историята ти е силната страна,нито забелязваш причинно следствените връзки в този конфликт.

    Коментиран от #236

    15:37 17.05.2026

  • 207 На езика на глупака

    5 4 Отговор

    До коментар #201 от ""жиовее"...?":

    Затова се дразни, че е глупав и става само за тролене.

    15:38 17.05.2026

  • 208 Натопорчен

    4 5 Отговор

    До коментар #199 от "Те го":

    Ще ми дуаш ли?Давам 10 евро!

    Коментиран от #211, #212, #229

    15:39 17.05.2026

  • 209 Така ли

    1 4 Отговор

    До коментар #188 от "Умрел руснак":

    Тебе с мачете ще те възпитаваме!

    15:40 17.05.2026

  • 210 Какво е това ООН бе глупав

    5 4 Отговор

    До коментар #205 от "Миролюб Войнов, историк":

    Че не се чува мъцне за агресията на САЩ и геноцида на Израел!

    15:40 17.05.2026

  • 211 Те го

    7 3 Отговор

    До коментар #208 от "Натопорчен":

    Деградирал индивид, показващ освен своята си трагедия и трагедията и падението на запада!

    15:40 17.05.2026

  • 212 хахахахха

    6 3 Отговор

    До коментар #208 от "Натопорчен":

    тези 10 дето ти ги дадох като ми го лигави ли?

    15:41 17.05.2026

  • 213 Смех с ватенки

    5 2 Отговор
    Важното е да заработи заводът за В А Т А.

    15:41 17.05.2026

  • 214 Гадно

    5 2 Отговор
    Украинският президент заяви, че атаките срещу Московска област са оправдан отговор на продължаващите руски удари срещу украински градове
    -;-
    Кога ще има опит за уцелване Бункера!
    Дори и Фюрера да се поболее от стреса- пак е нещо- поне КГБ-ееца да разбере какво изпитват украинците!

    Коментиран от #219

    15:41 17.05.2026

  • 215 Ами защото

    3 5 Отговор

    До коментар #204 от "Колективен руски крепостен":

    глупака троли ден и нищ и показва освен своята трагедия и падението на запада! 😄

    15:43 17.05.2026

  • 216 Мишел

    7 4 Отговор

    До коментар #146 от "Историк":

    На картата , която си постнал, няма абсолютно никаква Украйна. Показва Киевска Рус, известна като Киевска Русия и една от столиците на руската държава. Запазени са многобройни вековни държавни документи,укази, книги, пари на руски език и нито един на украински. В европейската история няма нито една война на Украйна с държави от Европа. Това не показва, че украинците са напълно мирен народ, а че няма украинци.

    Коментиран от #224, #232

    15:44 17.05.2026

  • 217 Естествено разрастващия се Четвърти Райх

    3 6 Отговор

    До коментар #162 от "Да така е":

    Да така е
    13ОТГОВОР
    До коментар 158 от "Миролюб Войнов, историк":

    Изкуствено създадоха държава Украйна от полски и руски земи ...
    -;-
    Когато и имало киевска Рукь, Блатата даже не са имали Москва.
    Петербург е бил по-първия и първи техен град- после са преместили столицата си в Москва.
    ама какво да се пише на русофилите като са вдлъбнати!
    Факта че са имали крепостничество говори пределно ясно!

    Коментиран от #222, #223

    15:44 17.05.2026

  • 218 Хехее

    3 1 Отговор

    До коментар #144 от "Мишел":

    А РФ какво да каже, като е създадена много след Украйна. РФ е съществува от 1991.

    15:44 17.05.2026

  • 219 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 220 Зеленски: Украйна пробива руската против

    4 1 Отговор
    Зеленски: Украйна пробива руската противовъздушна отбрана и нанася удари край Москва
    СКОРО ЩЕ ЗАМИРИШЕ ЛИ НА ПЪРЛЕНИ ДЖУДЖЕТА, КАКТО ЗАМИРИСА В ИРАН НА ПЪРЛЕНИ ЧАЛМИ?

    15:46 17.05.2026

  • 221 Кабаевчетата са в падналия Запад, нали

    5 0 Отговор

    До коментар #186 от "Те го":

    Те го
    14ОТГОВОР
    До коментар 178 от "Скачай у нужнико въшлю 😀":

    Деградирал индивид, показващ освен своята си трагедия и трагедията и падението на запада!
    -;-

    Кабаевчетата са в падналия Запад, нали- защо ли се измъчават там и градуват?!?!
    Ама възхода на Райха е велик, нали?

    -;-

    Коментиран от #225, #228

    15:46 17.05.2026

  • 222 Та Украйна е изкуствено създадена

    4 4 Отговор

    До коментар #217 от "Естествено разрастващия се Четвърти Райх":

    Последният договор за тази територия е от преди няколко века между полското и руското кралство. От запад на Днепър полско, на изток руско!

    15:47 17.05.2026

  • 223 Ей вредния

    7 4 Отговор

    До коментар #217 от "Естествено разрастващия се Четвърти Райх":

    ще ти давам уроци по история в мазето ми!

    Коментиран от #264

    15:47 17.05.2026

  • 224 Володимир Зеленски, президент

    5 11 Отговор

    До коментар #216 от "Мишел":

    Украйна има, ще има и ще пребъде !!!
    След като монголо-татарска Русия се разпадне, Украйна ще се преименува на Киевска Русь.
    Запомни го ☝️

    Коментиран от #235

    15:47 17.05.2026

  • 225 Нали е голямо падение

    0 4 Отговор

    До коментар #221 от "Кабаевчетата са в падналия Запад, нали":

    деградирал индивид да показва какво дъно е ударил запада. Неговото е ясно!

    Коментиран от #277, #313

    15:48 17.05.2026

  • 226 Пръч с роги

    5 2 Отговор
    Зeлето вече удря където си поиска без граници, лимити и червени линии! С тоя си подход, путин скоро няма да излезе скоро от нелегалност!

    15:48 17.05.2026

  • 227 Хитлер дали е съжалявал за СССР-то

    4 3 Отговор

    До коментар #172 от "Костадин Костадинов":

    Костадин Костадинов
    42ОТГОВОР
    До коментар 164 от "Хахахаха":

    Путин и неговите хора вече дълбоко съжаляват че нападнаха Украйна,
    -;-
    Преди да умре, Хитлер бил недоволен от немския народ, койта не бил всеотдаен на фронта в постигането на целите на плана "Барбароса"!

    Дали и Путлер преди да умре ще сподели за недоволството си от съвецкия народ?

    Коментиран от #233

    15:48 17.05.2026

  • 228 хахахахха

    2 3 Отговор

    До коментар #221 от "Кабаевчетата са в падналия Запад, нали":

    тебе как ше та готвим,на скара на фурна?

    Коментиран от #234

    15:49 17.05.2026

  • 229 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 3 Отговор

    До коментар #208 от "Натопорчен":

    И ние искаме на купон 😘

    15:49 17.05.2026

  • 230 Копейки

    5 4 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    15:50 17.05.2026

  • 231 Зеления

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Евгени от Алфапласт":

    Украинците толкова много са "благодарни" на България, за всичкото безплатно оръжие, бронетранспортьори, ракети за С300, вагони - цистерни с гориво, които им пратихме, че накрая не дадоха нито един глас за Дара, нито тяхното жури, нито техните зрители !!!

    Гюро Михайлов, Надежда Нейнски, Киро Петков /получил медал от Зеленски/, Асен Василев /спрял газа на Русия заради Украйна/, Бойко Борисов /получил медал от Зеленски/, Пеевски /получил медал от Зеленски/ - да излязат и да обяснят какъв партньор има България в лицето на Украйна !!!

    Манол Пейков, Филип Буков които събираха пари за генератори за Украйна да отговорят за "благодарността на украинския народ"

    Коментиран от #302

    15:50 17.05.2026

  • 232 ...

    5 5 Отговор

    До коментар #216 от "Мишел":

    Киевска Рус не е Русия. Не се подвеждайте по понятието "Рус"

    Коментиран от #239

    15:51 17.05.2026

  • 233 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО

    1 6 Отговор

    До коментар #227 от "Хитлер дали е съжалявал за СССР-то":

    Не знам за Путин,ама ти определено ще съжалиш за коментарите си преди да те метнем в шахтата!

    Коментиран от #238, #260

    15:51 17.05.2026

  • 234 Копейкотрошач

    5 3 Отговор

    До коментар #228 от "хахахахха":

    Една тесла ти стига.

    Коментиран от #244

    15:52 17.05.2026

  • 235 Владимир Владимирович Путин

    8 5 Отговор

    До коментар #224 от "Володимир Зеленски, президент":

    Ша Ти Е.П М
    чи
    На
    Хохал тъп не до клатен.
    Запомни го ☝️

    Коментиран от #273

    15:52 17.05.2026

  • 236 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 237 Слава на Русия

    6 5 Отговор
    Тоа Папагал още ли ще се показва от дупката .

    15:52 17.05.2026

  • 238 Пак аз бе

    5 2 Отговор

    До коментар #233 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":

    Верно си бит с мотика по главата като малък.

    Коментиран от #252

    15:52 17.05.2026

  • 239 За всяка тротка

    3 4 Отговор

    До коментар #232 от "...":

    е така. Ама ич да не ти пука, че тротката изглежда глупаво и показва трагедията си и трагедията и отчаянието на запада, че Русия намачка пак фашистите.

    15:53 17.05.2026

  • 240 "В каменната ера":

    5 3 Отговор
    Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.

    15:53 17.05.2026

  • 241 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 242 Мишел

    4 4 Отговор
    550 дрона. Мощни удари по Москва, летище "Шереметиево" гори !

    Коментиран от #247, #248

    15:54 17.05.2026

  • 243 хихи

    1 4 Отговор
    "Орешник" от сърце за Киев още тази вечер иначе Путин е .утка

    Коментиран от #265

    15:55 17.05.2026

  • 244 Трепя русофоби

    4 4 Отговор

    До коментар #234 от "Копейкотрошач":

    За многознайковци като тебе имам едно хабно мачете,с него ше та обработя,повече време да се наслаждавам на стенанията ти!от редакцията ще ми хелпнат с ip-то ти😉

    Коментиран от #267

    15:55 17.05.2026

  • 245 Цар ПЛЪХ

    0 7 Отговор
    Се показа.

    15:55 17.05.2026

  • 246 Гаджева

    4 3 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    15:55 17.05.2026

  • 247 хихи

    4 4 Отговор

    До коментар #242 от "Мишел":

    не бяха ли 5555

    15:56 17.05.2026

  • 248 хахахахха

    4 4 Отговор

    До коментар #242 от "Мишел":

    и като се събуди чаршафа ти беше в ...🤣

    15:56 17.05.2026

  • 249 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 250 Копейкин

    4 5 Отговор
    Докато Европа и България празнуват победата на ДАРА на Евровизия ,в Москва падат дронове и бомби.

    15:58 17.05.2026

  • 251 ЗЕЛЕНОГОРСКИ:

    4 4 Отговор
    Казваме ясно на руснаците, че ША ЯДЪТ ЛОБУТ НАСЯКЪДИ ПО ОГРОМНАТА ИМ ТЕРИТОРИЯ. ША ИМЪ ФЛЪМИНКУ ЗА СЕКИ РУБЛАДЖИСКИ БАРДАК.

    15:58 17.05.2026

  • 252 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО

    3 3 Отговор

    До коментар #238 от "Пак аз бе":

    После да не ревеш за коментарите си,сам си го изпроси!

    15:59 17.05.2026

  • 253 Истински Историк

    4 6 Отговор

    До коментар #158 от "Миролюб Войнов, историк":

    Територия у Край на има от 1991г.щото държава про.Зд източно балкански бандер - Няма.Тази Русия ще накара гламава измислена у КРАЙ на да я уважава и страхува от нея ☝️.
    И Теб ще те накараме същото укро подлого

    Коментиран от #293, #296

    16:00 17.05.2026

  • 254 Гого

    4 5 Отговор
    Тоя да спре да се друса, защото все повече му се преивиждат гигантски победи. Ама като му мине от наркото и отрезнее, май вижда реалноста и пак се друса. То и затова са всички тези измислици. За да всеме още милиарди евра от европа, за да си направи златна бяаня като Миндич и вили по най екзотичните места по света. Съмнявам се обаче, че ще доживее за да се засели в тях. А всичко е на гърба на изстрадалия украински народ.

    Коментиран от #285

    16:00 17.05.2026

  • 255 хахахахха

    3 4 Отговор

    До коментар #249 от "Гуньо Миролюбов - проруZZки бунак":

    върви нашата движуха към селото ти,от където дращиш глупости

    16:01 17.05.2026

  • 256 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 257 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 258 Сеирджия

    7 3 Отговор
    Зeлето го набангаранга на путин!

    Коментиран от #266

    16:04 17.05.2026

  • 259 Аз.......

    5 5 Отговор

    До коментар #198 от "хахахахха":

    🖕
    Всъщност....
    Копейке,
    ЛАЕШ ЗАЩОТО ОЧАКВАШ социализъм!!!
    Е дори Финката не може до Ти го върне🤣🤣🤣🤣🤣
    Той иска да възроди Русия от времето на Екатерина.....
    А ТИ чакаш да имитираш работа и да Ти плащат.
    Почукай на някой по ул.Секвоя или при Домусите........
    1 000 000 000 от външно търговските дружества или ТРИ ПАТИ ЗЛАТНИЯ РЕЗЕРВ харизан на СССР!!!🖕🇩🇪🇩🇪🇩🇪
    А отиди на ул.Секвоя

    Коментиран от #275, #292

    16:05 17.05.2026

  • 260 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 261 Кобзон

    5 6 Отговор
    Ботокса е пътник.

    16:06 17.05.2026

  • 262 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 263 Неподписан

    2 4 Отговор
    Скоро Хонебу в Киев за Зеля полита и към Нова Швабия с него отлита...

    16:08 17.05.2026

  • 264 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 265 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 266 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 267 Баба Радка

    4 2 Отговор

    До коментар #244 от "Трепя русофоби":

    Тебе Господ те е утрепал бе момче.

    Коментиран от #279

    16:11 17.05.2026

  • 268 ЖУЖЕТО ЖАЛНО РАСПРАЯ:

    4 4 Отговор
    ДУКЪТ СИ ЛИЖАХ В БУНКЕРО И НАНКАХ, УСЕТИХ, ЧЕ НЕЩУ ИСТРЯСКА И ЗЪМИРИСЪ НА УКРАИНСКИ БАРУТ. НЕМЕДЛЕНА ДА СЪ ИСКОПЪТ ОЩИ ДВА-ТРИ ИТАЖА В БУНКЕРУ ЗА МОЯТЪ СИГУРНА СИГУРНУСТ. ТОЧКА. АС НИ СУМ ПРИЯТИЛ, НИ СУМ ЖЕНИХ, НИ СУМ НИВЕСТЪ - АС СУМ ВАШИЯ КАРЛИК И ВИЛИК САР. ЯСНУ?

    16:14 17.05.2026

  • 269 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 270 Русуфил хардлайнaр

    4 3 Отговор
    Копeйки, това сега е малката бангаранга! Кат додат мангизити, ще видите какво е голямата бангаранга!

    Коментиран от #283

    16:17 17.05.2026

  • 271 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 272 Скоро

    5 3 Отговор
    приключва това змийско,корумпирано зеленясало гнездо.

    16:18 17.05.2026

  • 273 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 274 Само

    3 2 Отговор
    На пред...Путин е Пут..
    И Кремъл да удариш ще му е све тая.
    Той е либерал леворез...

    16:21 17.05.2026

  • 275 хахахахха

    3 3 Отговор

    До коментар #259 от "Аз.......":

    ясно е защо пропагандата на евр0гейците не върви,защото ползват евтини и сл@б0умни драскачи за разпространението и,смех смех

    Коментиран от #286, #291

    16:21 17.05.2026

  • 276 хахахахха

    3 3 Отговор

    До коментар #269 от "Прочети в Уикипедията":

    ти по добре си пиши завещанието,да оставиш шепата центове дето си изкарал с писане на лъжи по адрес на Русия

    16:25 17.05.2026

  • 277 Рушляци от Запада дават оценка за Изтока

    5 4 Отговор

    До коментар #225 от "Нали е голямо падение":

    Нали е голямо падение: До коментар 221 от "Кабаевчетата са в падналия Запад, нали":
    деградирал индивид да показва какво дъно е ударил запада. Неговото е ясно!
    -;-
    Та последно кабеевчетата защо са в Запада?!
    От Падение, възход или за какво?!?!?!

    Синовете на Песков и Соловьвов защо с в загниването?!
    Детето на Коня защо е във фалиралия ФАЩ?!?!?

    Другарки и Другари, борете се със империализъма, ама имайте малко скромност как и кога ще победи пролетарията!

    Коментиран от #278, #299

    16:25 17.05.2026

  • 278 хахахахха

    2 3 Отговор

    До коментар #277 от "Рушляци от Запада дават оценка за Изтока":

    тик так,тик так🕳️⚰️🪦

    16:27 17.05.2026

  • 279 Малформациина русофилите

    5 2 Отговор

    До коментар #267 от "Баба Радка":

    Баба Радка
    До коментар 244 от "Трепя русофоби":

    Тебе Господ те е утрепал бе момче
    -;-
    Само менталната увреденост може да оправдае надеждите на русофилите!
    11-тата икономика да се организира за победата над несъществуващата Украйна!

    16:28 17.05.2026

  • 280 Емил Стефанов

    4 3 Отговор
    Тия укронацисти само термоядрен удар може да ги усмири.

    Коментиран от #287

    16:28 17.05.2026

  • 281 възмутен

    5 4 Отговор
    Украйна не подкрепи България на Евровизия , а ние тук ги настаняваме по хотелите

    16:28 17.05.2026

  • 282 ЗА ТРИ ДНЯ В КИЕВЕ,

    4 0 Отговор
    ЗА НЕДЕЛЮ В ЛИСАБОН....
    И ВЕЧЕ ПЕТА ГОДИНА КАРЛИК ПРЕПЪЛВА ЗАЛАТА НА КОБЗОН. И ТОВА СЕ СЛУЧВА ПО ВРЕМЕ НА СВО. ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ПРИ ИСТИНСКА ВОЙНА НА КАРЛИК, КЪДЯ ЩЯШИ ДА БУДЯТ ПУХА И ПЕРА КАРЛИКА?

    Коментиран от #288, #300

    16:29 17.05.2026

  • 283 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 284 евровизия

    2 1 Отговор

    До коментар #144 от "Мишел":

    Толкова си задръстен , че не си заслужава да се хаби мастило да ти се обясняват очевидни неща.

    16:35 17.05.2026

  • 285 Надрусания прави на луд Фюрера

    4 0 Отговор

    До коментар #254 от "Гого":

    Гого
    23ОТГОВОР
    Тоя да спре да се друса, защото все повече му се преивиждат гигантски победи. Ама като му мине от наркото и отрезнее,
    ...
    -;-
    А нека трезвените путлеристи да видят докъде стигнаха с Победите на Усрацията и кога ще освободят Киев за Новите избори и новата Конституция- нали така пишеше в Целите на Фюрера!

    16:36 17.05.2026

  • 286 Аз.....

    4 0 Отговор

    До коментар #275 от "хахахахха":

    ТИ си абсолютен ТЪ.АК !!!
    Когато посегнеш на ХЛЯБА И НАСЛЕДСТВЕНАТА ЗЕМЯ НА БЪЛГАРИНА,КАКЪВТО СЕ ОПРЕДЕРЯМ И АЗ/ИСТОЧНО ПРАВОСЛАВЕН А НЕ СЛАВИЯНИН..../ТОГАВА НЕ ОЧАКВАЙ НИЩО ДОРО ТУК.....
    БЕГАЙ ПРЕЗ ИСТАМБУЛ ЗА МОСКВА!!!
    Там търси Развит СОЦЯЛИЗАМ , ТЪРТЕИ!!!

    Коментиран от #311

    16:38 17.05.2026

  • 287 1540 дни без Ядрени удари

    3 1 Отговор

    До коментар #280 от "Емил Стефанов":

    Емил Стефанов
    20ОТГОВОР
    Тия укронацисти само термоядрен удар може да ги усмири.
    -;-
    1540 дни без Ядрени удари и сега русофилите са се надъхали какво Ядрено и какво термоядрено оръжие да приложат.

    Другарки и Другари, явнао сте доста изпъкнали след като забравихте до къде стигнаха ветровете с ядрените прахове от Чернобил .
    Явно путлеристите не знаят късе ще евакуират милионите руснаци от Москва от тактическото АО!!!

    Ама какво може да се очаква от вдлъбнатостта на пропутлериста!
    Дерзайте Другари- Победата е за вами!

    16:41 17.05.2026

  • 288 За 30 дни щеха да са в Лисабон

    3 2 Отговор

    До коментар #282 от "ЗА ТРИ ДНЯ В КИЕВЕ,":

    ЗА ТРИ ДНЯ В КИЕВЕ,
    00ОТГОВОР
    ЗА НЕДЕЛЮ В ЛИСАБОН..
    -;-
    За 30 дни щеха да са в Лисабон
    а даже и на 27.02.2022 год щели да имат бал и парад на Площад Майдан.
    Имали поне парадните си дрехи за победата над несъществуващата Украйна!
    А колоната зелени джелеза се проточи на 50-60км и ги изпозапалиха
    даже не можаха да преминат реката Ирпин!!!!

    Дано след време да видя поне Гостомел и пистата на Летището, та да видя падението на Четвъртия Райх!
    Товарищите загубиха ТСВ-то: СТУДЕНАТА ВОЙНА

    СВО-то коя подред война на рашистите е!

    16:47 17.05.2026

  • 289 Димо

    6 1 Отговор
    Така,така,беше ясно, че ще се стигне до тук! Сега въпросът е колко още ще търпи руския народ тези теро.ристи в Кремъл! Или олигархията ще види сметката на Путин!? Колкото по слаба е ръката власт,толкова по- голям шанс има България да се измъкне от олигархичния ченгеджийски модел!

    16:48 17.05.2026

  • 290 сноу

    0 4 Отговор

    До коментар #20 от "Курти":

    Зузане,зузане...пак си пробил на еленка прашките...

    Коментиран от #310

    16:49 17.05.2026

  • 291 Аз...

    4 1 Отговор

    До коментар #275 от "хахахахха":

    За морето образование не се притеснявай, аз не съм шумкар,текезесар станал фатмак за първа категория, неграмотен фриц или използвал тъпията на роднините /активни борци/си до завърша ВУЗ!!!
    И пак не схващаш!!!

    ПРОЧЕТИ ПО-НАДОЛУ.

    Екатерина Велика е била вдъхновена от византийските традиции, подчертавайки претенцията на Русия да бъде „Третият Рим“ и духовен наследник на Византия.

    16:50 17.05.2026

  • 292 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 293 Райха щел да накара Украйна да я уважава

    4 3 Отговор

    До коментар #253 от "Истински Историк":

    Тази Русия ще накара гламава измислена у КРАЙ на да я уважава и страхува от нея ☝️.
    И Теб ще те накараме същото укро подлого
    ...
    -;-
    Райха щел да накара Украйна и Запада да Я уважават!

    Сега ми става ясно защо циганите си бият конете и жените!

    16:54 17.05.2026

  • 294 Димитър Георгиев

    5 2 Отговор
    Тоя Путин унищожава по 30-35000 млади руснаци на месец!!! Може ли нормален човек да го осмисли това!? Това е резултат от властването на комунистическата идеология в Русия! Много близка до фашизма!

    16:55 17.05.2026

  • 295 Ачо

    4 1 Отговор
    Г-жо Митрофанова,твоят президент е страхливец!Затова го отстрелват всеки ден като прасе.Никой не се плаши от него.Кажете му го!Пишете му в грамите,че българите го смятата за смотан пъзльо!

    16:59 17.05.2026

  • 296 Димо

    4 3 Отговор

    До коментар #253 от "Истински Историк":

    Подлога си ти, кремълска! Утрепана копейка! Ще ви изселим посока руската степ! Или в Сибир! Добре ли е?

    Коментиран от #303

    17:00 17.05.2026

  • 297 СМЕХОРИИ

    3 3 Отговор
    Добре, че специалисти от НАТО ви водят войната, а ние от ЕС плащаме
    Не се виждате, че сте голавода

    17:11 17.05.2026

  • 298 Рублевка

    0 1 Отговор
    Много ми е интересно, как би постъпил Тръмп, ако някоя страна обстреля САЩ с дронове.

    17:19 17.05.2026

  • 299 Та какво се е случило на глупак

    1 1 Отговор

    До коментар #277 от "Рушляци от Запада дават оценка за Изтока":

    да падне толкова, да троли лъжи и простотия срещу Русия и да показва собствената си трагедия и падението на запада да удари такова дъно!

    17:20 17.05.2026

  • 300 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 301 Хи их хи

    3 0 Отговор
    Ха в началото на войната украински дрон стигна до Кремъл, помните ли? Сега пробивали ПВО-то на Московската област. Голям напредък за укрите, с цялата натюФска помощ. Територия почти колкото половин България! А евреите с два пъти по-малка площ и Джелезния похлупак бяха направени на швейцарско сирене от персите! Ама много са се възпалили нещо юрогАйатлантиците!

    Коментиран от #304

    17:24 17.05.2026

  • 302 Пръдльовции

    1 0 Отговор

    До коментар #231 от "Зеления":

    Безплатния обяд приключи на 10 ноември 1989г. Нищо безплатно не е дадено на Украйна.Не драскайте глупости!!

    17:25 17.05.2026

  • 303 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 304 АМИ КАК НЯМА ДА СЕ ВЪЗПАЛЯТ

    2 0 Отговор

    До коментар #301 от "Хи их хи":

    ЗНАЧИ СОРОСОПОРКИТЕ ПЪРВО СА ЗА ОТПРЕД А ПОСЛЕ ОТЗАД
    КАТО ОБЪРКАТ И ОСТАВА ЛОШ ВКУС В УСТАТА

    17:28 17.05.2026

  • 305 Сульо красний

    0 0 Отговор

    До коментар #115 от "Пиши":

    И каква е според тебе реалността? ..........Ще ти я съобщя:Генералите лъжат Путин,Кремъл лъже народа,а ти се опитваш нас да заблуждаваш!!

    Коментиран от #306

    17:29 17.05.2026

  • 306 Кои вас

    1 0 Отговор

    До коментар #305 от "Сульо красний":

    Трите глупака ползвани за тротки и показващи падението на запада ли? 😄

    17:32 17.05.2026

  • 307 Споко,споко

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Време е":

    Фашиста е в Москва и ще бъде погнат.Не се вълнувай!

    17:32 17.05.2026

  • 308 Ихууууу ганчовото

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Град Козлодуй":

    Едва ли! Натаняхо носи глава на раменете си за разлика от тебе

    17:35 17.05.2026

  • 309 Дърт пръдльооо

    0 0 Отговор

    До коментар #156 от "Така е тротке":

    Скаран си със сметките!По добре не се излагай.

    17:37 17.05.2026

  • 310 Курти

    1 0 Отговор

    До коментар #290 от "сноу":

    Копей пак оцапа гащите с кафяво

    17:37 17.05.2026

  • 311 РЯДКО ТЪП РЕСТИТУТ СИ

    1 0 Отговор

    До коментар #286 от "Аз.....":

    НОВИТЕ ТИ ГОСПОДАРИ НЕ САМО ЩЕ ТИ ЗЕМАТ РЕНТАТА ОТ ЗЕМЯТА ЩОТО ТИ НЕ ОБРАБОТВАШ ЗЕМЯ А Я ДАВАШ ПОД НАЕМ
    НЕ САМО ША ТИ ПРИБЕРАТ НАЕМЧЕТАТА ОТ АПАРТАМЕНТЧЕТАТА ЗЕТИ НА КРЕДИТ ЗА ДА ГИ ИЗХАРЧАТ ЗА ОРЪЖИЯ
    АМИ ВЕЧЕ И ПАРИ В ДЖОБА СИ НЯМА ДА ИМАШ А САМО ПИНКОД
    ДЕТО УЖ НИКОЙ НЕ ГО ЗНАЕ ОСВЕН ТИ И БАНКАТА
    ЩЕ БЪДЕШ БЕЗМОЗЪЧЕН РОБ
    НО ТОВА Е ЛЕСНО ЩОТО ВЕЧЕ СИ БЕЗМОЗЪЧЕН
    НО ТАКА Е СПРАВЕДЛИВО
    БОКЛУКА НЯМА ПРАВА

    17:38 17.05.2026

  • 312 Бууухахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #156 от "Така е тротке":

    И какво сега,тези 7 милиарда ще тръгнат да се бият срещу Украйна ли?

    17:39 17.05.2026

  • 313 Ихууууу ганьовото

    0 1 Отговор

    До коментар #225 от "Нали е голямо падение":

    Целият руски елит се е устроил да живее на запад,защо знае че Русия няма да я има.Не се заблуждавай,че с твоите папагалщини вършиш нещо!

    17:44 17.05.2026

  • 314 Сульовциии

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Време е":

    Украинският народ върши каквото прави,защото не желае да е подлога на Москва!

    17:47 17.05.2026

  • 315 Сельооо

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Време е":

    Време е Путин да изпрати храна и провизии на руските войници.Прибягват вече до канибализъм.

    17:57 17.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания