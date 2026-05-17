Зеленски: Украйна пробива руската противовъздушна отбрана и нанася удари край Москва

Украински дронове са атакували Московска област, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
„Нашият отговор на продължаването на войната от Русия и на нейните атаки срещу нашите градове и населени места е напълно оправдан“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.
По думите му целите се намират на повече от 500 километра от украинската граница.
„Руската противовъздушна отбрана е най-силно концентрирана именно в Московска област, но ние успяваме да я преодоляваме. Казваме ясно на руснаците, че тяхната държава трябва да сложи край на тази война“, подчерта украинският президент.
По-рано днес руските власти, включително губернаторът на Московска област Андрей Воробьов, съобщиха, че регионът е бил подложен на мащабна атака с безпилотни летателни апарати, започнала около 3:00 часа местно време.
Според официалната информация при нападението са загинали най-малко трима души.
Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че руските сили за противовъздушна отбрана са свалили най-малко 74 дрона през нощта и над 120 безпилотни апарата през последните 24 часа.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хора
13:46 17.05.2026
3 виктория
Коментиран от #84
13:47 17.05.2026
4 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #26, #231
13:47 17.05.2026
5 Хахахаха
До коментар #1 от "Шопо":Русия не е държава е територия. На Киев! Киевска Рус. Управлението на раша да се връща в Киев.
Коментиран от #19, #32, #39, #43
13:47 17.05.2026
6 Време е
Коментиран от #12, #307
13:47 17.05.2026
7 Украинските викинги Рюрик
Коментиран от #73
13:47 17.05.2026
8 Мнение
Коментиран от #115, #271
13:48 17.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Град Козлодуй
Коментиран от #23, #96, #308
13:48 17.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хахахаха
До коментар #6 от "Време е":Това трябваше да го напишеш за руския народ и техния фашист който ги управлява.
Коментиран от #13
13:48 17.05.2026
13 Време е
До коментар #12 от "Хахахаха":украинският народ да се отърси от страха и да погне този фашист, който ще ги докара до пълна гибел, обслужвайки западните си господари!
Коментиран от #17
13:49 17.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Фактъ
13:50 17.05.2026
16 Не съм РЕШИЛ
Коментиран от #99
13:50 17.05.2026
17 Хахахаха
До коментар #13 от "Време е":Руския фашист.
Коментиран от #18
13:50 17.05.2026
18 Време е
До коментар #17 от "Хахахаха":украинският народ да се отърси от страха и да погне този фашист, който ще ги докара до пълна гибел, обслужвайки западните си господари!
Коментиран от #21, #314
13:51 17.05.2026
19 Бялджип
До коментар #5 от "Хахахаха":Някакви усложнения от Ковид, или просто си такъв?
Коментиран от #22, #47
13:51 17.05.2026
20 Курти
Коментиран от #97, #290
13:52 17.05.2026
21 Хахахаха
До коментар #18 от "Време е":Руския фашист.
Коментиран от #24
13:52 17.05.2026
22 Хахахаха
До коментар #19 от "Бялджип":Тъпотата ми е творение на природата и на кравата която ме е пръкнала на този свят да мизерствам. 😄
13:53 17.05.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Време е
До коментар #21 от "Хахахаха":украинският народ да се отърси от страха и да погне този фашист, който ще ги докара до пълна гибел, обслужвайки западните си господари!
Коментиран от #31
13:53 17.05.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Умрел руснак
До коментар #4 от "Евгени от Алфапласт":Слава на ДАРА!!!
Коментиран от #54
13:53 17.05.2026
27 Многоходовото
13:53 17.05.2026
28 Хмм
Коментиран от #75, #120
13:54 17.05.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хахахаха
До коментар #24 от "Време е":Руснаците ще изринат руския фашист в кремъл.
Коментиран от #37
13:54 17.05.2026
32 Шопо
До коментар #5 от "Хахахаха":С помощ от България Зеленски може да победи Русия
Коментиран от #60
13:55 17.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ХиХи
13:55 17.05.2026
35 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Шопо":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
Коментиран от #49
13:55 17.05.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Време е
До коментар #31 от "Хахахаха":украинският народ да се отърси от страха и да погне този фашист, който ще ги докара до пълна гибел, обслужвайки западните си господари!
Коментиран от #42, #55
13:55 17.05.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ъкъ
До коментар #5 от "Хахахаха":Киевска Рус са я управлявали Прабългари 5 века. Да виждаш Прабългари в Киев, щот аз виждам Хазари там
Коментиран от #46, #125
13:56 17.05.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Мухахаха
До коментар #5 от "Хахахаха":Ейй ся
13:57 17.05.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Време е
До коментар #42 от "Гресирана ватенка":украинският народ да се отърси от страха и да погне този фашист, който ще ги докара до пълна гибел, обслужвайки западните си господари!
13:57 17.05.2026
46 Ъъъъъъъ
До коментар #39 от "Ъкъ":Виждаш ми дед овият.
Коментиран от #72
13:57 17.05.2026
47 доктор
До коментар #19 от "Бялджип":Путин е с усложнения от 6 броя ковид ваксини и 6 бустера руска ваксина Спутник
13:58 17.05.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Тиго
До коментар #35 от "Град Козлодуй":Тура
13:58 17.05.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Само бой
Коментиран от #77
13:58 17.05.2026
52 Хасковски каунь
Днес е Бангарабанга.
13:58 17.05.2026
53 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #38 от "Заради някаква прегазена циганка":Много добро камионче,гази сига/ните!🛺👍
13:59 17.05.2026
54 да питам
До коментар #26 от "Умрел руснак":верно ли Русия е изгонена и от Евровизия ?
Коментиран от #67
13:59 17.05.2026
55 Хахахаха
До коментар #37 от "Време е":Време е руския фашист в кремъл да бъде изринат.
Коментиран от #57, #80
13:59 17.05.2026
56 Неистово е желанието на
14:00 17.05.2026
57 Време е
До коментар #55 от "Хахахаха":украинският народ да се отърси от страха и да погне този фашист, който ще ги докара до пълна гибел, обслужвайки западните си господари!
Коментиран от #62
14:00 17.05.2026
58 Град Козлодуй
Коментиран от #87
14:00 17.05.2026
59 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #41 от "Прегазена размазана някаква Саяна":👍👍👍👍👍👍
14:00 17.05.2026
60 Някой
До коментар #32 от "Шопо":На българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.
14:00 17.05.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Мишел
14:02 17.05.2026
64 Време е
До коментар #62 от "Нямат край":украинският народ да се отърси от страха и да погне този фашист, който ще ги докара до пълна гибел, обслужвайки западните си господари!
Коментиран от #135, #315
14:02 17.05.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Гресирана ватенка
До коментар #54 от "да питам":Руснацте трябваше да спечелят Евровизия.Въпреки,че не участваха 😁😁😁
Коментиран от #79, #102
14:02 17.05.2026
68 Васил
14:03 17.05.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Ъхъ
До коментар #46 от "Ъъъъъъъ":Дедовият ма той умрел ма
14:05 17.05.2026
73 варна
До коментар #7 от "Украинските викинги Рюрик":руското пво е тотал щета, за нищо не става
14:05 17.05.2026
74 Механик
Помнете ми думата!
Коментиран от #78, #83
14:05 17.05.2026
75 На същото
До коментар #28 от "Хмм":бело, като на зеления пор ли си или ползваш нещо по силно?
14:06 17.05.2026
76 оня с коня
До коментар #1 от "Шопо":Непрекъснато ЛОМОТИШ тая Глупост и си въобразяваш че в Сентенцията "Една лъжа повторена 100 пъти става истина" има нещо верно.И Да - БГ е Демокр. Държава след 10-ти Ноември и няма проблем да наричаш Рибите -Птици а Птиците - Риби,но това не е в твоя полза щото просто Околните ще те ИГНОРИРАТ и отминават БЕЗ особено Съжаление.
14:06 17.05.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Българин
До коментар #74 от "Механик":С удари по жилищни блокове,а на фронта ватняците ядат пердаха.
14:08 17.05.2026
79 след WW2
До коментар #67 от "Гресирана ватенка":германия от напълно разрушена страна стана първа в европа и трета в света икономика,а руснаците направиха за това време 80 военни парада!
14:09 17.05.2026
80 хахахахха
До коментар #55 от "Хахахаха":време е да сготвим чавето ти и да те нахраним
14:09 17.05.2026
81 Ха-ха
14:10 17.05.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 нашмъркан потник
До коментар #3 от "виктория":Затова не си подава белия нос от бункера в Полша... С цял полк охрана от наглосакси
Коментиран от #106
14:11 17.05.2026
85 Хаха
Думнали бандеровци два апартамента в жилищен блок в московска област и вече обявява перемогата!
Утре ще плаче отново по атлантическите медии от руските ракети и дронове, а съвсем ще замлъкне, ако на Путин му падне пердето и думне центъра та вземане на решения в Киив....
14:11 17.05.2026
86 дядя дръмпирченку
Коментиран от #94, #140
14:11 17.05.2026
87 хахахахха
До коментар #58 от "Град Козлодуй":Ти как искаш да сготвим чавето ти,на скара или на фурна?
14:12 17.05.2026
88 Крум
Коментиран от #93
14:12 17.05.2026
89 Mного
14:12 17.05.2026
90 Един
14:12 17.05.2026
91 пешо
14:13 17.05.2026
92 Zaxaрова
14:13 17.05.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Бъркаш се
До коментар #86 от "дядя дръмпирченку":Нямаш достатъчно умствен капацитет че да измислиш читава пропаганда,по добре ходи по кошовете,по достойно е от колкото да бълваш лъжи по адрес на Русия за няколко цента
14:15 17.05.2026
95 Ти как мислиш
До коментар #83 от "Ол1гофрен ли се роди?":щом лазиш да тролиш? 😄
14:15 17.05.2026
96 стоян
До коментар #10 от "Град Козлодуй":До 10 ком - нали това прави дребния некадърен гном от пет години ама не може - два милиона снаряда и ракети от кореците - шахеди и ракети от иранците - защото рузките свършиха за разрушаване на украински градове
Коментиран от #103
14:15 17.05.2026
97 К.о.т.А.К.А. 🐱
До коментар #20 от "Курти":Иран за 3 дня, а, хахаха
14:15 17.05.2026
98 хмммм
14:16 17.05.2026
99 Град Козлодуй
До коментар #16 от "Не съм РЕШИЛ":Грешиш приятел. Русия, освен да унищожи сама себе си, нищо друго не може да направи.
14:16 17.05.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 А бе празен
До коментар #1 от "Шопо":Защо си и пр@зд бе?
Коментиран от #105
14:17 17.05.2026
102 Град Козлодуй
До коментар #67 от "Гресирана ватенка":Грешиш приятел. Руснака не става нито за войник, нито за сех, нито за Евровизия.
Коментиран от #108, #121
14:18 17.05.2026
103 Паяк ли свършиха
До коментар #96 от "стоян":Тъпотията е рамо до рамо с тролея. 😄
14:18 17.05.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Е ако не беше
До коментар #101 от "А бе празен":нямаше да тролиш и да те подрит6ва всеки. 😄
14:19 17.05.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 и това доживяме
А ние какво гледаме, западни пропаганди ...? Радваме се на Евровизия.Принудени сме да караме и западни коли и с дънки да ходим...Хайде ,де!
Даже и др.Радев поздрави Дара?
14:21 17.05.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Мишел
Коментиран от #112
14:22 17.05.2026
110 Тити на Кака
До коментар #82 от "За дъртата":Твърдиш, че Путин е ППетроханър, като тебе?
Уауууу, каква новина!....
🤣🤣🤣
Коментиран от #123
14:22 17.05.2026
111 Безличното
14:23 17.05.2026
112 Бъркаш се
До коментар #109 от "Мишел":много пошла пропаганда,за да мине номера трябва да има и малко истина, не става само с лъжи
14:24 17.05.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Пиши
До коментар #8 от "Мнение":според мен, защото реалността е много по-различна.
Коментиран от #305
14:26 17.05.2026
116 Смешник
14:29 17.05.2026
117 хахахахха
До коментар #113 от "Главата":Като си хапнеш чавето пак ще говорим,с кеф ще гледам сълзите ти докато преглъщаш плътта му!
14:30 17.05.2026
118 хахахахха
До коментар #113 от "Главата":от редакцията ще ми помогнат за адресо ти😉
14:31 17.05.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 И какво
До коментар #28 от "Хмм":ще остане от Украйна, докато "ликвидирва" всичкото това руско, което си изредил? Остава само да уточниш, че Русия ще скръсти ръце и ще гледа как украинците й унищожават ядрените ракети, примерно.
14:33 17.05.2026
121 кон с капаци
До коментар #102 от "Град Козлодуй":научи нещо за иронията и тогава коментирай!
14:34 17.05.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Папаза
До коментар #110 от "Тити на Кака":путин-боклук
14:37 17.05.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Мишел
Всъщност Украйна воюва срещу Русия изцяло с НатОвско оръжие. В Украйна от години няма никакви условия да се създават и произвеждат сериозни количества нови украински оръжия. Войната е изпробване на натовски оръжия срещу руската армия, като украинците са разходното перо. Това е основната причина населението на Украйна от 52.5 милиона да стане 20 милиона.
Коментиран от #127, #131, #134, #136, #139, #164
14:46 17.05.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 хахахахха
До коментар #125 от "Хахахаха":Време е да се озовеш на дъното на шахтата пред вас
14:49 17.05.2026
129 Така е
До коментар #127 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #132, #137
14:51 17.05.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Пико4,
До коментар #126 от "Мишел":Даже пияницата Захарова се оплаква,че тази нощ е ударена Москва и областа със руски жертви.
14:53 17.05.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Владимир Путин, президент
14:58 17.05.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Бай Яни
До коментар #64 от "Време е":Време е в кремъл да се сетят и испратят провизии с храна на фронта. На места избухнаха гладни бунтове на рашките, има вече и предали се доброволно в украйнски плен интилигентни войничета бягащи от мизереята в руските редици.
Коментиран от #148
14:59 17.05.2026
136 Румен
До коментар #126 от "Мишел":Нато нямаше дронове..има ракети..Украйна се наложи да си ги произвежда.Сега са но ер 1 в света.Случайно да знаеш самоюетите АН от които и Рската армия ина 320...КЪДЕ СЕ ПРАВЯТ?? И как сметна че Украйна са 20млн..руски трол такъв
Коментиран от #152
15:00 17.05.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Сашо
Стигна до атаки с 30 ракети и 800 дрона на ден. Просто се оказа неспособен главнокомандващ, за съжаление на тези, които харесваме и уважаваме нашата освободителка Русия.
Коментиран от #150
15:02 17.05.2026
139 Кретень!
До коментар #126 от "Мишел":Кога ги брои?
15:02 17.05.2026
140 Ти умнико
До коментар #86 от "дядя дръмпирченку":Там ли беше и защо не не снима
15:02 17.05.2026
141 Ненормалния зелен наркоман пак горори
15:03 17.05.2026
142 Нали
Погледнете снимката с дрогираната му мутра!
Коментиран от #145
15:04 17.05.2026
143 Володимир Зеленски, президент
Днес ПЯТЬ года по-късно, аз Зеленски взех решение да се удари Москва !!! Леко, нежничко засега, сакън някой в Русията вдене че е време се изнася ☝️
15:05 17.05.2026
144 Мишел
Измислената държава няма собствена история и затова опитва да отнеме тази на истинските държави.
Коментиран от #146, #218, #284
15:08 17.05.2026
145 Уффф
До коментар #142 от "Нали":то пък щото мутрата на мумифицирания старец Путин е много добре. Точно като умряла скумрия е. :)))
15:08 17.05.2026
146 Историк
До коментар #144 от "Мишел":Украйна е много по-стара държава от Русия. Учете и четете, за да не ви заблуждават.
Коментиран от #151, #216, #241
15:10 17.05.2026
147 Иван
15:10 17.05.2026
148 Време е
До коментар #135 от "Бай Яни":украинският народ да се отърси от страха и да погне този фашист, който ще ги докара до пълна гибел, обслужвайки западните си господари!
15:11 17.05.2026
149 Така е
До коментар #137 от "Бегай па ти бе боклууук!":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #159
15:12 17.05.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Държава Украйна не е имало
До коментар #146 от "Историк":Последният договор за тази територия е между полското кралство и Русия преди няколко века!
Коментиран от #158
15:14 17.05.2026
152 хахахахха
До коментар #136 от "Румен":ей го дей още един кандидат да си хапне чавето😇
15:14 17.05.2026
153 Хахайайа
15:14 17.05.2026
154 Хахахаха
Коментиран от #160
15:15 17.05.2026
155 Сашо
До коментар #150 от "Майор Деянов, на всеки километър":Тук си прав приятелю! Понякога с добро, хората ще искат повече да бъдат с теб, от колкото ако подхождаш с лошо.
Коментиран от #191
15:16 17.05.2026
156 Така е тротке
До коментар #150 от "Майор Деянов, на всеки километър":Само 2/3 от държавите и 7 милиарда от населението на земята са зад Русия!
Коментиран от #163, #309, #312
15:16 17.05.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Миролюб Войнов, историк
До коментар #151 от "Държава Украйна не е имало":Държава Украйна има от 1991г и тази Украйна ще накара гламава Русия да я уважава и страхува от нея ☝️
Коментиран от #162, #253
15:16 17.05.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 хахахахха
До коментар #154 от "Хахахаха":В край на сметка реши ли как ще сервираме чадото ти?
15:18 17.05.2026
161 Костадин Костадинов
15:18 17.05.2026
162 Да така е
До коментар #158 от "Миролюб Войнов, историк":Изкуствено създадоха държава Украйна от полски и руски земи през 1991 година. И сега е видно защо!
Коментиран от #166, #173, #174, #217
15:18 17.05.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Хахахаха
До коментар #126 от "Мишел":Украйна винаги може да се върне към производството на оръжия, както се налага сега. Украйна е бивша съветска република, и също знае как се правят оръжия. Много от оръжията които пазеха СССР са направени в УССР. Така, че да твърдиш че Украйна не можели да правят оръжия е пълна глупост. Това вече го разбра и тупин, но вече е късно.
Коментиран от #172, #184
15:19 17.05.2026
165 Те го
До коментар #159 от "Мятай се у нужнико въшлю😀":Деградирал индивид, показващ освен своята си трагедия и трагедията и падението на запада!
15:19 17.05.2026
166 Костадин Костадинов
До коментар #162 от "Да така е":По-глупав повод за конспирация не може да съществува
Коментиран от #171
15:19 17.05.2026
167 Деградацията на запада
До коментар #163 от "Натопорчен":до къде води!
15:20 17.05.2026
168 хахахахха
До коментар #159 от "Мятай се у нужнико въшлю😀":Тебе ще те метнем там но първо ще си сдъвчеш чадото!с кеф ще гледам сълзите ти докато дъвчеш😇
15:20 17.05.2026
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 Костадин Костадинов
До коментар #164 от "Хахахаха":Путин и неговите хора вече дълбоко съжаляват че нападнаха Украйна, но са длъжни да продължат, защото иначе това ще доведе до техния физически край
Коментиран от #177, #180, #227
15:21 17.05.2026
173 Ами да!
До коментар #162 от "Да така е":Да трепе орки.
Коментиран от #179
15:21 17.05.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Костадин Костадинов
До коментар #171 от "Затова спираш троленето":О моето братче пак се обади. Ти тук ли живееш бе моето момче?
Коментиран от #185
15:21 17.05.2026
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Скачай у нужнико въшлю 😀
До коментар #171 от "Затова спираш троленето":Бърже!
Коментиран от #186
15:24 17.05.2026
179 Ами за жалост
До коментар #173 от "Ами да!":унищожава Европа! Ама ко ти пука. Троли срещу Русия! 😄
15:24 17.05.2026
180 Този коментар е премахнат от модератор.
181 хахахахха
До коментар #170 от "Гресирана Мотика":не предупреждавай,а кажи как да сготвим чадото ти,имаш право на последна вечеря,не сме чак такива садисти
15:25 17.05.2026
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #169 от "Митко":Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
15:26 17.05.2026
184 Руснак без крак...
До коментар #164 от "Хахахаха":"...Украйна е бивша съветска република..."
Украйна не е просто бивша, а основополагаща и най-развитата !!! Именно затова е целия монголски страх и инвазия, като видяха че Украйна започна да живея все по-добре и богато.
Руския принцип е - не сакам да ми е добре, сакам на Ваня да му е зле ☝️
Коментиран от #187, #189, #190, #194, #196, #206
15:27 17.05.2026
185 Е тук жиовее глупака
До коментар #175 от "Костадин Костадинов":и троли ден и нощ и му е тъпо, като го подритнат. 😄 Та троленето винаги показва глупака!
Коментиран от #201
15:27 17.05.2026
186 Те го
До коментар #178 от "Скачай у нужнико въшлю 😀":Деградирал индивид, показващ освен своята си трагедия и трагедията и падението на запада!
Коментиран от #193, #221
15:28 17.05.2026
187 Този коментар е премахнат от модератор.
188 Умрел руснак
До коментар #170 от "Гресирана Мотика":Мотиката е ударен инструмент използван за възпитание на русофилите още от тяхното детство.
Коментиран от #209
15:29 17.05.2026
189 Този коментар е премахнат от модератор.
190 Глупава пропаганда 😄
До коментар #184 от "Руснак без крак...":Докато се занимаваш с нея, САЩ унищожава Европа! Дреме ти за Европа!
15:30 17.05.2026
191 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #155 от "Сашо":".. прав си приятелю! Понякога с добро, хората ще искат повече да бъдат с теб..."
Спасибо братан 🍻
Не понякога, а винаги трябва да се подхожда с добро. Уважение се печели с добрина и дела, не с пистолет, война и груба сила ☝️ Русия така и не разбра че Страх и Уважение са различни неща.
15:31 17.05.2026
192 Бончо
Коментиран от #197, #205
15:31 17.05.2026
193 Натопорчен
До коментар #186 от "Те го":Ще ми дуаш ли за 5 евро?
Коментиран от #199
15:31 17.05.2026
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 Аз.......
За ЧУГУНЕНИТЕ глави , летище до Москва!
Коментиран от #198
15:32 17.05.2026
196 Аве мишкар
До коментар #184 от "Руснак без крак...":как ше ти готвим наследника,печен пържен?
15:33 17.05.2026
197 Верно бе дбил?
До коментар #192 от "Бончо":Минимална работна заплата в Русия 250€
Минимална работна заплата в Германия 2 500 €
Коментиран от #200, #202
15:33 17.05.2026
198 хахахахха
До коментар #195 от "Аз.......":голям си фантазьор,гори ти @н@л@
Коментиран от #259
15:34 17.05.2026
199 Те го
До коментар #193 от "Натопорчен":Деградирал индивид, показващ освен своята си трагедия и трагедията и падението на запада!
Коментиран от #208
15:34 17.05.2026
200 Ко прочете, ко разбра
До коментар #197 от "Верно бе дбил?":Които до сега не са разбрали Русия сгази Европа икономически, световното производството вече е в Китай и Индия с евтините Руски ресурси, чрез войната в Украйна. Колкото повече продължава Европа да подкрепя и налива милиарди в тази пропаднала кауза, толкова повече ще затъва. Едва ли евро политиците не го осъзнават, но сигурно имат други интереси, най-вече финансови.
Коментиран от #204
15:35 17.05.2026
201 "жиовее"...?
До коментар #185 от "Е тук жиовее глупака":Това на какъв език е?Или си ш слаб)умен?
Коментиран от #207
15:36 17.05.2026
202 хахахахха
До коментар #197 от "Верно бе дбил?":Измислено то ти евро му пада стойността всяка изминала секунда,затова евр0гейците наемат евтини драскачи като тебе за дезинформация,но по този начин само доказват в каква безизходица са
Коментиран от #256
15:37 17.05.2026
203 Пръчат
15:37 17.05.2026
204 Колективен руски крепостен
До коментар #200 от "Ко прочете, ко разбра":А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
Коментиран от #215
15:37 17.05.2026
205 Миролюб Войнов, историк
До коментар #192 от "Бончо":"..който до сега не са разбрали Русия сгази Европа...."
Русия сгази, Русия удари, Русия пусна бомби, Русия изстреля балистична ракета......
Абе мoтико про3да, нещо добро Русия може ли направи ? Като да даде 1млрд долара хуманитарна помощ в ООН, да спре всички войни, да измисли лекарство, да стигне до Луната, да.......@би му матушката ватна....
Коментиран от #210, #249
15:37 17.05.2026
206 Иван Степанович Мазепа
До коментар #184 от "Руснак без крак...":Нито историята ти е силната страна,нито забелязваш причинно следствените връзки в този конфликт.
Коментиран от #236
15:37 17.05.2026
207 На езика на глупака
До коментар #201 от ""жиовее"...?":Затова се дразни, че е глупав и става само за тролене.
15:38 17.05.2026
208 Натопорчен
До коментар #199 от "Те го":Ще ми дуаш ли?Давам 10 евро!
Коментиран от #211, #212, #229
15:39 17.05.2026
209 Така ли
До коментар #188 от "Умрел руснак":Тебе с мачете ще те възпитаваме!
15:40 17.05.2026
210 Какво е това ООН бе глупав
До коментар #205 от "Миролюб Войнов, историк":Че не се чува мъцне за агресията на САЩ и геноцида на Израел!
15:40 17.05.2026
211 Те го
До коментар #208 от "Натопорчен":Деградирал индивид, показващ освен своята си трагедия и трагедията и падението на запада!
15:40 17.05.2026
212 хахахахха
До коментар #208 от "Натопорчен":тези 10 дето ти ги дадох като ми го лигави ли?
15:41 17.05.2026
213 Смех с ватенки
15:41 17.05.2026
214 Гадно
-;-
Кога ще има опит за уцелване Бункера!
Дори и Фюрера да се поболее от стреса- пак е нещо- поне КГБ-ееца да разбере какво изпитват украинците!
Коментиран от #219
15:41 17.05.2026
215 Ами защото
До коментар #204 от "Колективен руски крепостен":глупака троли ден и нищ и показва освен своята трагедия и падението на запада! 😄
15:43 17.05.2026
216 Мишел
До коментар #146 от "Историк":На картата , която си постнал, няма абсолютно никаква Украйна. Показва Киевска Рус, известна като Киевска Русия и една от столиците на руската държава. Запазени са многобройни вековни държавни документи,укази, книги, пари на руски език и нито един на украински. В европейската история няма нито една война на Украйна с държави от Европа. Това не показва, че украинците са напълно мирен народ, а че няма украинци.
Коментиран от #224, #232
15:44 17.05.2026
217 Естествено разрастващия се Четвърти Райх
До коментар #162 от "Да така е":Да така е
13ОТГОВОР
До коментар 158 от "Миролюб Войнов, историк":
Изкуствено създадоха държава Украйна от полски и руски земи ...
-;-
Когато и имало киевска Рукь, Блатата даже не са имали Москва.
Петербург е бил по-първия и първи техен град- после са преместили столицата си в Москва.
ама какво да се пише на русофилите като са вдлъбнати!
Факта че са имали крепостничество говори пределно ясно!
Коментиран от #222, #223
15:44 17.05.2026
218 Хехее
До коментар #144 от "Мишел":А РФ какво да каже, като е създадена много след Украйна. РФ е съществува от 1991.
15:44 17.05.2026
219 Този коментар е премахнат от модератор.
220 Зеленски: Украйна пробива руската против
СКОРО ЩЕ ЗАМИРИШЕ ЛИ НА ПЪРЛЕНИ ДЖУДЖЕТА, КАКТО ЗАМИРИСА В ИРАН НА ПЪРЛЕНИ ЧАЛМИ?
15:46 17.05.2026
221 Кабаевчетата са в падналия Запад, нали
До коментар #186 от "Те го":Те го
14ОТГОВОР
До коментар 178 от "Скачай у нужнико въшлю 😀":
Деградирал индивид, показващ освен своята си трагедия и трагедията и падението на запада!
-;-
Кабаевчетата са в падналия Запад, нали- защо ли се измъчават там и градуват?!?!
Ама възхода на Райха е велик, нали?
-;-
Коментиран от #225, #228
15:46 17.05.2026
222 Та Украйна е изкуствено създадена
До коментар #217 от "Естествено разрастващия се Четвърти Райх":Последният договор за тази територия е от преди няколко века между полското и руското кралство. От запад на Днепър полско, на изток руско!
15:47 17.05.2026
223 Ей вредния
До коментар #217 от "Естествено разрастващия се Четвърти Райх":ще ти давам уроци по история в мазето ми!
Коментиран от #264
15:47 17.05.2026
224 Володимир Зеленски, президент
До коментар #216 от "Мишел":Украйна има, ще има и ще пребъде !!!
След като монголо-татарска Русия се разпадне, Украйна ще се преименува на Киевска Русь.
Запомни го ☝️
Коментиран от #235
15:47 17.05.2026
225 Нали е голямо падение
До коментар #221 от "Кабаевчетата са в падналия Запад, нали":деградирал индивид да показва какво дъно е ударил запада. Неговото е ясно!
Коментиран от #277, #313
15:48 17.05.2026
226 Пръч с роги
15:48 17.05.2026
227 Хитлер дали е съжалявал за СССР-то
До коментар #172 от "Костадин Костадинов":Костадин Костадинов
42ОТГОВОР
До коментар 164 от "Хахахаха":
Путин и неговите хора вече дълбоко съжаляват че нападнаха Украйна,
-;-
Преди да умре, Хитлер бил недоволен от немския народ, койта не бил всеотдаен на фронта в постигането на целите на плана "Барбароса"!
Дали и Путлер преди да умре ще сподели за недоволството си от съвецкия народ?
Коментиран от #233
15:48 17.05.2026
228 хахахахха
До коментар #221 от "Кабаевчетата са в падналия Запад, нали":тебе как ше та готвим,на скара на фурна?
Коментиран от #234
15:49 17.05.2026
229 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #208 от "Натопорчен":И ние искаме на купон 😘
15:49 17.05.2026
230 Копейки
15:50 17.05.2026
231 Зеления
До коментар #4 от "Евгени от Алфапласт":Украинците толкова много са "благодарни" на България, за всичкото безплатно оръжие, бронетранспортьори, ракети за С300, вагони - цистерни с гориво, които им пратихме, че накрая не дадоха нито един глас за Дара, нито тяхното жури, нито техните зрители !!!
Гюро Михайлов, Надежда Нейнски, Киро Петков /получил медал от Зеленски/, Асен Василев /спрял газа на Русия заради Украйна/, Бойко Борисов /получил медал от Зеленски/, Пеевски /получил медал от Зеленски/ - да излязат и да обяснят какъв партньор има България в лицето на Украйна !!!
Манол Пейков, Филип Буков които събираха пари за генератори за Украйна да отговорят за "благодарността на украинския народ"
Коментиран от #302
15:50 17.05.2026
232 ...
До коментар #216 от "Мишел":Киевска Рус не е Русия. Не се подвеждайте по понятието "Рус"
Коментиран от #239
15:51 17.05.2026
233 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО
До коментар #227 от "Хитлер дали е съжалявал за СССР-то":Не знам за Путин,ама ти определено ще съжалиш за коментарите си преди да те метнем в шахтата!
Коментиран от #238, #260
15:51 17.05.2026
234 Копейкотрошач
До коментар #228 от "хахахахха":Една тесла ти стига.
Коментиран от #244
15:52 17.05.2026
235 Владимир Владимирович Путин
До коментар #224 от "Володимир Зеленски, президент":Ша Ти Е.П М
чи
На
Хохал тъп не до клатен.
Запомни го ☝️
Коментиран от #273
15:52 17.05.2026
236 Този коментар е премахнат от модератор.
237 Слава на Русия
15:52 17.05.2026
238 Пак аз бе
До коментар #233 от "АЕ СЕДМОПОЛОВОТО":Верно си бит с мотика по главата като малък.
Коментиран от #252
15:52 17.05.2026
239 За всяка тротка
До коментар #232 от "...":е така. Ама ич да не ти пука, че тротката изглежда глупаво и показва трагедията си и трагедията и отчаянието на запада, че Русия намачка пак фашистите.
15:53 17.05.2026
240 "В каменната ера":
15:53 17.05.2026
241 Този коментар е премахнат от модератор.
242 Мишел
Коментиран от #247, #248
15:54 17.05.2026
243 хихи
Коментиран от #265
15:55 17.05.2026
244 Трепя русофоби
До коментар #234 от "Копейкотрошач":За многознайковци като тебе имам едно хабно мачете,с него ше та обработя,повече време да се наслаждавам на стенанията ти!от редакцията ще ми хелпнат с ip-то ти😉
Коментиран от #267
15:55 17.05.2026
245 Цар ПЛЪХ
15:55 17.05.2026
246 Гаджева
15:55 17.05.2026
247 хихи
До коментар #242 от "Мишел":не бяха ли 5555
15:56 17.05.2026
248 хахахахха
До коментар #242 от "Мишел":и като се събуди чаршафа ти беше в ...🤣
15:56 17.05.2026
249 Този коментар е премахнат от модератор.
250 Копейкин
15:58 17.05.2026
251 ЗЕЛЕНОГОРСКИ:
15:58 17.05.2026
252 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО
До коментар #238 от "Пак аз бе":После да не ревеш за коментарите си,сам си го изпроси!
15:59 17.05.2026
253 Истински Историк
До коментар #158 от "Миролюб Войнов, историк":Територия у Край на има от 1991г.щото държава про.Зд източно балкански бандер - Няма.Тази Русия ще накара гламава измислена у КРАЙ на да я уважава и страхува от нея ☝️.
И Теб ще те накараме същото укро подлого
Коментиран от #293, #296
16:00 17.05.2026
254 Гого
Коментиран от #285
16:00 17.05.2026
255 хахахахха
До коментар #249 от "Гуньо Миролюбов - проруZZки бунак":върви нашата движуха към селото ти,от където дращиш глупости
16:01 17.05.2026
256 Този коментар е премахнат от модератор.
257 Този коментар е премахнат от модератор.
258 Сеирджия
Коментиран от #266
16:04 17.05.2026
259 Аз.......
До коментар #198 от "хахахахха":🖕
Всъщност....
Копейке,
ЛАЕШ ЗАЩОТО ОЧАКВАШ социализъм!!!
Е дори Финката не може до Ти го върне🤣🤣🤣🤣🤣
Той иска да възроди Русия от времето на Екатерина.....
А ТИ чакаш да имитираш работа и да Ти плащат.
Почукай на някой по ул.Секвоя или при Домусите........
1 000 000 000 от външно търговските дружества или ТРИ ПАТИ ЗЛАТНИЯ РЕЗЕРВ харизан на СССР!!!🖕🇩🇪🇩🇪🇩🇪
А отиди на ул.Секвоя
Коментиран от #275, #292
16:05 17.05.2026
260 Този коментар е премахнат от модератор.
261 Кобзон
16:06 17.05.2026
262 Този коментар е премахнат от модератор.
263 Неподписан
16:08 17.05.2026
264 Този коментар е премахнат от модератор.
265 Този коментар е премахнат от модератор.
266 Този коментар е премахнат от модератор.
267 Баба Радка
До коментар #244 от "Трепя русофоби":Тебе Господ те е утрепал бе момче.
Коментиран от #279
16:11 17.05.2026
268 ЖУЖЕТО ЖАЛНО РАСПРАЯ:
16:14 17.05.2026
269 Този коментар е премахнат от модератор.
270 Русуфил хардлайнaр
Коментиран от #283
16:17 17.05.2026
271 Този коментар е премахнат от модератор.
272 Скоро
16:18 17.05.2026
273 Този коментар е премахнат от модератор.
274 Само
И Кремъл да удариш ще му е све тая.
Той е либерал леворез...
16:21 17.05.2026
275 хахахахха
До коментар #259 от "Аз.......":ясно е защо пропагандата на евр0гейците не върви,защото ползват евтини и сл@б0умни драскачи за разпространението и,смех смех
Коментиран от #286, #291
16:21 17.05.2026
276 хахахахха
До коментар #269 от "Прочети в Уикипедията":ти по добре си пиши завещанието,да оставиш шепата центове дето си изкарал с писане на лъжи по адрес на Русия
16:25 17.05.2026
277 Рушляци от Запада дават оценка за Изтока
До коментар #225 от "Нали е голямо падение":Нали е голямо падение: До коментар 221 от "Кабаевчетата са в падналия Запад, нали":
деградирал индивид да показва какво дъно е ударил запада. Неговото е ясно!
-;-
Та последно кабеевчетата защо са в Запада?!
От Падение, възход или за какво?!?!?!
Синовете на Песков и Соловьвов защо с в загниването?!
Детето на Коня защо е във фалиралия ФАЩ?!?!?
Другарки и Другари, борете се със империализъма, ама имайте малко скромност как и кога ще победи пролетарията!
Коментиран от #278, #299
16:25 17.05.2026
278 хахахахха
До коментар #277 от "Рушляци от Запада дават оценка за Изтока":тик так,тик так🕳️⚰️🪦
16:27 17.05.2026
279 Малформациина русофилите
До коментар #267 от "Баба Радка":Баба Радка
До коментар 244 от "Трепя русофоби":
Тебе Господ те е утрепал бе момче
-;-
Само менталната увреденост може да оправдае надеждите на русофилите!
11-тата икономика да се организира за победата над несъществуващата Украйна!
16:28 17.05.2026
280 Емил Стефанов
Коментиран от #287
16:28 17.05.2026
281 възмутен
16:28 17.05.2026
282 ЗА ТРИ ДНЯ В КИЕВЕ,
И ВЕЧЕ ПЕТА ГОДИНА КАРЛИК ПРЕПЪЛВА ЗАЛАТА НА КОБЗОН. И ТОВА СЕ СЛУЧВА ПО ВРЕМЕ НА СВО. ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ПРИ ИСТИНСКА ВОЙНА НА КАРЛИК, КЪДЯ ЩЯШИ ДА БУДЯТ ПУХА И ПЕРА КАРЛИКА?
Коментиран от #288, #300
16:29 17.05.2026
283 Този коментар е премахнат от модератор.
284 евровизия
До коментар #144 от "Мишел":Толкова си задръстен , че не си заслужава да се хаби мастило да ти се обясняват очевидни неща.
16:35 17.05.2026
285 Надрусания прави на луд Фюрера
До коментар #254 от "Гого":Гого
23ОТГОВОР
Тоя да спре да се друса, защото все повече му се преивиждат гигантски победи. Ама като му мине от наркото и отрезнее,
...
-;-
А нека трезвените путлеристи да видят докъде стигнаха с Победите на Усрацията и кога ще освободят Киев за Новите избори и новата Конституция- нали така пишеше в Целите на Фюрера!
16:36 17.05.2026
286 Аз.....
До коментар #275 от "хахахахха":ТИ си абсолютен ТЪ.АК !!!
Когато посегнеш на ХЛЯБА И НАСЛЕДСТВЕНАТА ЗЕМЯ НА БЪЛГАРИНА,КАКЪВТО СЕ ОПРЕДЕРЯМ И АЗ/ИСТОЧНО ПРАВОСЛАВЕН А НЕ СЛАВИЯНИН..../ТОГАВА НЕ ОЧАКВАЙ НИЩО ДОРО ТУК.....
БЕГАЙ ПРЕЗ ИСТАМБУЛ ЗА МОСКВА!!!
Там търси Развит СОЦЯЛИЗАМ , ТЪРТЕИ!!!
Коментиран от #311
16:38 17.05.2026
287 1540 дни без Ядрени удари
До коментар #280 от "Емил Стефанов":Емил Стефанов
20ОТГОВОР
Тия укронацисти само термоядрен удар може да ги усмири.
-;-
1540 дни без Ядрени удари и сега русофилите са се надъхали какво Ядрено и какво термоядрено оръжие да приложат.
Другарки и Другари, явнао сте доста изпъкнали след като забравихте до къде стигнаха ветровете с ядрените прахове от Чернобил .
Явно путлеристите не знаят късе ще евакуират милионите руснаци от Москва от тактическото АО!!!
Ама какво може да се очаква от вдлъбнатостта на пропутлериста!
Дерзайте Другари- Победата е за вами!
16:41 17.05.2026
288 За 30 дни щеха да са в Лисабон
До коментар #282 от "ЗА ТРИ ДНЯ В КИЕВЕ,":ЗА ТРИ ДНЯ В КИЕВЕ,
00ОТГОВОР
ЗА НЕДЕЛЮ В ЛИСАБОН..
-;-
За 30 дни щеха да са в Лисабон
а даже и на 27.02.2022 год щели да имат бал и парад на Площад Майдан.
Имали поне парадните си дрехи за победата над несъществуващата Украйна!
А колоната зелени джелеза се проточи на 50-60км и ги изпозапалиха
даже не можаха да преминат реката Ирпин!!!!
Дано след време да видя поне Гостомел и пистата на Летището, та да видя падението на Четвъртия Райх!
Товарищите загубиха ТСВ-то: СТУДЕНАТА ВОЙНА
СВО-то коя подред война на рашистите е!
16:47 17.05.2026
289 Димо
16:48 17.05.2026
290 сноу
До коментар #20 от "Курти":Зузане,зузане...пак си пробил на еленка прашките...
Коментиран от #310
16:49 17.05.2026
291 Аз...
До коментар #275 от "хахахахха":За морето образование не се притеснявай, аз не съм шумкар,текезесар станал фатмак за първа категория, неграмотен фриц или използвал тъпията на роднините /активни борци/си до завърша ВУЗ!!!
И пак не схващаш!!!
ПРОЧЕТИ ПО-НАДОЛУ.
Екатерина Велика е била вдъхновена от византийските традиции, подчертавайки претенцията на Русия да бъде „Третият Рим“ и духовен наследник на Византия.
16:50 17.05.2026
292 Този коментар е премахнат от модератор.
293 Райха щел да накара Украйна да я уважава
До коментар #253 от "Истински Историк":Тази Русия ще накара гламава измислена у КРАЙ на да я уважава и страхува от нея ☝️.
И Теб ще те накараме същото укро подлого
...
-;-
Райха щел да накара Украйна и Запада да Я уважават!
Сега ми става ясно защо циганите си бият конете и жените!
16:54 17.05.2026
294 Димитър Георгиев
16:55 17.05.2026
295 Ачо
16:59 17.05.2026
296 Димо
До коментар #253 от "Истински Историк":Подлога си ти, кремълска! Утрепана копейка! Ще ви изселим посока руската степ! Или в Сибир! Добре ли е?
Коментиран от #303
17:00 17.05.2026
297 СМЕХОРИИ
Не се виждате, че сте голавода
17:11 17.05.2026
298 Рублевка
17:19 17.05.2026
299 Та какво се е случило на глупак
До коментар #277 от "Рушляци от Запада дават оценка за Изтока":да падне толкова, да троли лъжи и простотия срещу Русия и да показва собствената си трагедия и падението на запада да удари такова дъно!
17:20 17.05.2026
300 Този коментар е премахнат от модератор.
301 Хи их хи
Коментиран от #304
17:24 17.05.2026
302 Пръдльовции
До коментар #231 от "Зеления":Безплатния обяд приключи на 10 ноември 1989г. Нищо безплатно не е дадено на Украйна.Не драскайте глупости!!
17:25 17.05.2026
303 Този коментар е премахнат от модератор.
304 АМИ КАК НЯМА ДА СЕ ВЪЗПАЛЯТ
До коментар #301 от "Хи их хи":ЗНАЧИ СОРОСОПОРКИТЕ ПЪРВО СА ЗА ОТПРЕД А ПОСЛЕ ОТЗАД
КАТО ОБЪРКАТ И ОСТАВА ЛОШ ВКУС В УСТАТА
17:28 17.05.2026
305 Сульо красний
До коментар #115 от "Пиши":И каква е според тебе реалността? ..........Ще ти я съобщя:Генералите лъжат Путин,Кремъл лъже народа,а ти се опитваш нас да заблуждаваш!!
Коментиран от #306
17:29 17.05.2026
306 Кои вас
До коментар #305 от "Сульо красний":Трите глупака ползвани за тротки и показващи падението на запада ли? 😄
17:32 17.05.2026
307 Споко,споко
До коментар #6 от "Време е":Фашиста е в Москва и ще бъде погнат.Не се вълнувай!
17:32 17.05.2026
308 Ихууууу ганчовото
До коментар #10 от "Град Козлодуй":Едва ли! Натаняхо носи глава на раменете си за разлика от тебе
17:35 17.05.2026
309 Дърт пръдльооо
До коментар #156 от "Така е тротке":Скаран си със сметките!По добре не се излагай.
17:37 17.05.2026
310 Курти
До коментар #290 от "сноу":Копей пак оцапа гащите с кафяво
17:37 17.05.2026
311 РЯДКО ТЪП РЕСТИТУТ СИ
До коментар #286 от "Аз.....":НОВИТЕ ТИ ГОСПОДАРИ НЕ САМО ЩЕ ТИ ЗЕМАТ РЕНТАТА ОТ ЗЕМЯТА ЩОТО ТИ НЕ ОБРАБОТВАШ ЗЕМЯ А Я ДАВАШ ПОД НАЕМ
НЕ САМО ША ТИ ПРИБЕРАТ НАЕМЧЕТАТА ОТ АПАРТАМЕНТЧЕТАТА ЗЕТИ НА КРЕДИТ ЗА ДА ГИ ИЗХАРЧАТ ЗА ОРЪЖИЯ
АМИ ВЕЧЕ И ПАРИ В ДЖОБА СИ НЯМА ДА ИМАШ А САМО ПИНКОД
ДЕТО УЖ НИКОЙ НЕ ГО ЗНАЕ ОСВЕН ТИ И БАНКАТА
ЩЕ БЪДЕШ БЕЗМОЗЪЧЕН РОБ
НО ТОВА Е ЛЕСНО ЩОТО ВЕЧЕ СИ БЕЗМОЗЪЧЕН
НО ТАКА Е СПРАВЕДЛИВО
БОКЛУКА НЯМА ПРАВА
17:38 17.05.2026
312 Бууухахахаха
До коментар #156 от "Така е тротке":И какво сега,тези 7 милиарда ще тръгнат да се бият срещу Украйна ли?
17:39 17.05.2026
313 Ихууууу ганьовото
До коментар #225 от "Нали е голямо падение":Целият руски елит се е устроил да живее на запад,защо знае че Русия няма да я има.Не се заблуждавай,че с твоите папагалщини вършиш нещо!
17:44 17.05.2026
314 Сульовциии
До коментар #18 от "Време е":Украинският народ върши каквото прави,защото не желае да е подлога на Москва!
17:47 17.05.2026
315 Сельооо
До коментар #64 от "Време е":Време е Путин да изпрати храна и провизии на руските войници.Прибягват вече до канибализъм.
17:57 17.05.2026