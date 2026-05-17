Време ли е "Тръмп-Нетаняху" да замени "Сайкс-Пико" в кървящия Близък изток?

17 Май, 2026 19:01 2 919 46

В продължение на десетилетия Израел поемаше удари, отвръщаше и след това отново се връщаше в същата уязвима позиция в очакване на следващия неизбежен конфликт

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Jerusalem Post Jerusalem Post
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През 1916 г., когато Османската империя започва да се разпада, британският и френският външен министър тайно сядат с молив и линийка и прокарват линии върху картата на Близкия изток, разделяйки османските територии на британски и френски сфери на влияние. Това пише за "Джерусалем пост" Ярон Шварц - ръководител на американския офис на Acumen Risk Ltd. - компания за управление на риска.

Те пренебрегват естествените граници, племенните връзки, етническите общности и религиозните разделения. Така се ражда споразумението "Сайкс-Пико", което създава Сирия, Ливан, Ирак и други съвременни държави в Близкия изток. Оттогава регионът не спира да кърви.

Споразумението "Сайкс-Пико" е изковано от доминиращите сили на своето време. Днес то трябва да бъде заменено с рамка, изградена от водещите сили на нашата епоха - нека я наречем Споразумението "Тръмп-Нетаняху" - основано на четири стълба: сигурност, география, история и справедливост.

Сигурност

В продължение на десетилетия Израел поемаше удари, отвръщаше и след това отново се връщаше в същата уязвима позиция в очакване на следващия неизбежен конфликт.

7 октомври сложи край на този порочен кръг. Най-тежкото избиване на евреи след Холокоста показа ясно, че възпирането на геноцидни режими и овладяването на заплахи вече не са достатъчни.

Оттогава действията на Израел са систематични: висшето ръководство на "Хамас" беше ликвидирано, а Израелските сили за отбрана вече контролират повече от половината от Ивицата Газа. Режимът на Асад в Сирия се срина, след като Израел унищожи неговите военновъздушни сили, флот и стратегически обекти.

"Хизбула" беше сериозно отслабена и изтласкана на север от река Литани. Самият ирански режим също понесе тежки удари, както и програмата му за създаване на ядрено оръжие.

Това не бяха просто военни операции - те се превърнаха в реалните основи на нова стратегическа действителност.

География

Теренът не е идеология - той е физика. Израел е приблизително колкото щата Ню Джърси. Преди Шестдневната война през 1967 г. най-тясната му част е била широка едва девет мили. Както казва бившият външен министър Аба Ебан, това са били "граници като в Аушвиц" - толкова тесни, че всяка сериозна военна атака би могла да разсече страната на две. 7 октомври доказа това по най-ясния и най-кървавия начин.

През 2000 г. Израел едностранно се изтегли от Ливан. След войната през 2006 г. Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН задължи "Хизбула" да се разоръжи и да се изтегли на север от река Литани. ООН никога не наложи изпълнението ѝ, а през следващите 18 години "Хизбула" натрупа над 150 000 ракети, насочени към израелски градове.

Изводът за Израел е следният: гаранциите на хартия и сините каски не могат да заменят защитимите граници. Аргументът Литани да бъде северната граница на Израел не е експанзионизъм - това е тежко извоювана и многократно доказана необходимост.

История

Претенциите на Израел към Южен Ливан са по-дълбоки от "Сайкс-Пико". Царството на цар Соломон е обхващало голяма част от територията на днешен Южен Ливан.

Макар че само Свещеното писание не може да определя съвременни граници, линиите, начертани в Лондон и Париж през 1916 г., не притежават по-голямо морално основание от хилядолетното присъствие на еврейската цивилизация по тези земи. "Сайкс-Пико" няма свещен статут. То е плод на колониални интереси и трябва да бъде заменено от съвременните реалности.

Справедливост

В продължение на 110 години "Сайкс-Пико" доведе до един постоянен резултат: Близък изток, в който правото на съществуване на еврейската държава постоянно бе поставяно под въпрос. Границите на всички останали държави се приемаха за неприкосновени.

И все пак Израел - единствената демокрация, възникнала след този исторически трус - беше единствената държава, от която се очакваше непрекъснато да договаря собственото си оцеляване. Нападан от арабски армии през 1948, 1967 и 1973 г.; подложен на непрестанен терор и кампании от самоубийствени атентати; обстрелван с ракети десетилетия наред от Газа и Ливан; и накрая - на 7 октомври - всеки път, когато Израел се защитаваше, светът намираше нови причини да поставя под съмнение действията му и да ограничава отговора му.

Тръмп и Нетаняху са единствените лидери, готови да се изправят директно срещу злото на иранския режим, вместо да го прикриват зад дипломатически формулировки. Както заяви президентът Тръмп: "Победителят взима трофеите". Това не е триумфализъм. Това е най-старият принцип на държавното управление.

Очертанията на новата рамка вече са ясни: източната граница на Израел да бъде официално утвърдена по долината на река Йордан; северната граница да бъде изместена до река Литани; Газа да бъде демилитаризирана по модел, който изключва влиянието на Иран; а регионалната нормализация - вече започнала с държавите от Персийския залив и потенциално със Саудитска Арабия - да бъде закрепена в трайни споразумения, основани на Авраамовите споразумения.

"Сайкс-Пико" никога не е било мирно споразумение. То беше колониално разпределение на територии, породило всички последвали конфликти в региона. За първи път от 1916 г. насам може да бъде установен нов ред - не от европейски империи или проксита от времето на Студената война, а от държава, кореняща се в тази земя, и глобалната суперсила, която стои зад нея.

Време е "Тръмп-Нетаняху" да замени "Сайкс-Пико".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    57 4 Отговор
    А не е ли време за още един роден на 20 април?

    19:06 17.05.2026

  • 2 жик так

    36 2 Отговор
    За две години и половина , евреите контролират половината от Га за ?!!
    Една територия от 40 кв/км.
    10 пъти по малка от област Ямбол !!!
    А контролираната територия е 20 кв/км....

    19:07 17.05.2026

  • 3 име

    74 3 Отговор
    Израел е нападал всички свои съседи, има окупирани от ционистите земи на всички тяхни съседи. Щом се карат с всички, вероятно проблема не е в другите, а в болния им ционизъм.

    19:08 17.05.2026

  • 4 Хахаха

    72 3 Отговор
    Вече е ясно кой спонсорира Факти…. Ционистите. Факт.

    Коментиран от #5

    19:13 17.05.2026

  • 5 браво

    36 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хахаха":

    Откри топлата вода.
    Кралят е гол каза Ганчо!

    19:17 17.05.2026

  • 6 Как е възможно

    73 4 Отговор
    на видно място да публикувате това откровено ционистко писание??? Колко ви платиха?

    19:18 17.05.2026

  • 7 Ами

    57 7 Отговор
    Споразумението "Сайкс-Пико" докара две световни войни.
    Споразумение "Тръмп-Нетаняху" е безсмислено. Защото Иран
    доказа, че САЩ вече не е сила. А Израел без САЩ са нищо.
    Днес големите играчи са Русия и Китай.

    19:21 17.05.2026

  • 8 телеграф

    42 3 Отговор
    Си разби всяка илюзия за приятелско държавно посещение, когато отправи изненадващо предупреждение да се действа внимателно по въпроса за Тайван. Той дори успя да спомене капана на Тукидид - гръцка притча за утвърдена сила, заплашена от възхода на съперник. Това беше срещата на върха на Си - урок по контрол и шанс да покаже на света, че Китай е във възход

    19:36 17.05.2026

  • 9 ДЪРТ ДАСКАЛ

    56 4 Отговор
    Статията е типичен пример за манипулиране на историята с покриване и извращаване на факти и оправдание на съвременния еврейски тероризъм!

    19:50 17.05.2026

  • 10 БЕЗ СЪГЛАСИЕ ОТ

    37 5 Отговор
    КИТАЙ И РУСИЯ ТЕЗИ ДВАМАТА КУКУРИГУВЦИ САМО ЩЕ СИ ОСТАНАТ С ЛАКАРДИИТЕ. ЖИВЕЕМ В 21 ВЕК ,А НЕ В 19.

    19:50 17.05.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    48 4 Отговор
    Точно днес ли ще хвалим Израел? Вчера подло искаха да ни откраднат победата на Евровизия. Изведнъж странно зрителите им изсипаха стотици гласове. Едва ли да толкова обичани. Пет държави не участват заради тях на Евровизия и хоп, изведнъж станаха любов мци с глупава песен. Хайде не на нас тия.

    Коментиран от #42

    19:52 17.05.2026

  • 12 Ламбо

    54 5 Отговор
    Ало факти ,представяте ни еврейската гледна точка , а къде е арабската .Още малко и мръсните евреи ще ги изкарате жертви .

    19:52 17.05.2026

  • 13 Иван 1

    40 4 Отговор
    Ало факти тук не е Израел внимавайте с писането на такива статии или по точно преписване на статии.

    20:03 17.05.2026

  • 14 Мая

    28 4 Отговор
    На флагмана от индианската прерия нещо му тракат клапаните вече, а и гарнитурата на главата май е заминала! Май вече всичко е износено, свещите са зацапани, прекъсва, и гори яко масло, а и антифриза също е намалял..... Основен ремонт определено не си струва!

    20:04 17.05.2026

  • 15 те така е

    26 2 Отговор
    СА забрани на краварите да ползват базите там и затвори въздушното си пространство ..

    20:06 17.05.2026

  • 16 читател

    24 3 Отговор
    Либерална пропаганда

    20:07 17.05.2026

  • 17 АБЕ ТОЗИ КОЙТО

    37 3 Отговор
    е писал този пасквил в коя епоха живее аджеба.Малоумщина е да прокарваш еврейски тези.Фантазьори,може би не са чули че има Сармат.

    20:08 17.05.2026

  • 18 веселяк

    30 2 Отговор
    Е така де, така! И да се знае, всеки започнал война преди Израел и САЩ е агресор и диктатор!

    20:09 17.05.2026

  • 19 Траго

    21 3 Отговор
    Гнуснички, нагли сметки

    20:09 17.05.2026

  • 20 падналия ангел

    33 2 Отговор
    Само дето в споразумението "Сайкс-Пико" и думичка няма за еврейска държава!

    20:12 17.05.2026

  • 21 Тото

    27 3 Отговор
    Ега ти и подлогите са т.н. факти.Явно гадното еврейско племе си е платило яко за тия измислици

    Коментиран от #25

    20:13 17.05.2026

  • 22 Да,бе

    26 3 Отговор
    Израел и САЩ водещи сили?!?Сериозно!Сащисаните един Иран ги изгони от Близкия изток,а Израел отново е в историята...Най-вероятно завинаги.

    20:23 17.05.2026

  • 23 Хохохо

    27 4 Отговор
    Евреите плащат яко.А не може ли САЩ да приберат всички евреи (имат много територия)да си ги хрантутят там а Йерусалим да стане град под международна закрила за всички вярващи от трите религии които са свързани с този град и готово

    20:32 17.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 не може да бъде

    15 4 Отговор

    До коментар #21 от "Тото":

    Има ли някой който да се съмнява още .....ако планината не е отишла при Мохамед значи....Моше е дал повече!?

    20:46 17.05.2026

  • 26 Съд

    24 2 Отговор
    Време е двойката военнопрестъпници и педофили Тръмп-Нетаняхо да влезнат в затвора!

    20:53 17.05.2026

  • 27 Чичо Тони

    16 2 Отговор
    "Както дявола чете евангелиото"!

    Коментиран от #28

    21:07 17.05.2026

  • 28 ?????

    15 0 Отговор

    До коментар #27 от "Чичо Тони":

    Точно.
    А Сакс-Пико просто дели арабските провинции на умиращата Османска империя като провинции на Англия и Франция.
    Впрочем след 30-40 години те до голяма степен губят новите колонии.

    21:15 17.05.2026

  • 29 Kaлпазанин

    20 3 Отговор
    Оооопоппа ,исрахел не е единствената демокрация ,това е тумора на човечеството ,

    21:16 17.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Егати

    16 3 Отговор
    Еврейската пропаганда

    21:21 17.05.2026

  • 32 Мдаа

    14 2 Отговор
    Ционистите прикриват истинските причини за масивната експлозия в Бейт Шемеш. Това, което първоначално беше съобщено като „контролирана експлозия“, всъщност се оказа сериозен инцидент във военновъздушната база Сдот Миха на израелските военновъздушни сили. Инцидентът може да е довел до унищожаването на голям брой ракети-прехващачи Arrow-3, всяка струваща 12 милиона долара!

    21:38 17.05.2026

  • 33 Време е

    14 2 Отговор
    Израел да изчезне от картата на Света.

    21:47 17.05.2026

  • 34 Коста

    1 1 Отговор
    Дух дух

    21:49 17.05.2026

  • 35 Българин

    2 12 Отговор
    подкрепата за Натаняху е над 70%, а за войната срещу Иран над 90%. Така че е ясно какво следва!

    21:51 17.05.2026

  • 36 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    13 3 Отговор
    Време е ядрените ирански хиперзвуци да изтрият от лицето на земята тоя ционистки тумор на планетата ни исрал -ел

    21:53 17.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Коста

    12 1 Отговор
    1916г. Времето на първата световна война. Никой и не е мислил за еврейска държава. Хитлер по него време е войник....

    22:00 17.05.2026

  • 39 стоян георгиев

    11 0 Отговор
    Китайския партиен официоз Жинмин жибао ,разбирай властите в Китай публикуваха на първа страница ето тази карикатура след посещението на Тръмп,гаврейки се яко с оранжевият клоун.
    Същата карикатура беше препечатано в много европейски издания..
    А иначе самата карикатура казва всичко за отношението на Пекин към оранжевият палячо от досиетата Епщайн и ционистка изтривалка Тръмп

    22:03 17.05.2026

  • 40 Край

    11 1 Отговор
    В момента Израел е населен с население което изповядва юдеизъм но не произхожда от тази част на света. Местното население е от палестинци и някогашните еврей са били генетично еднакви с тях. В голямата си част сега Израел е населен с хазари

    22:18 17.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Само показва че за всеки ивреин Израел стои пред интересите на държавата в които са се родили

    01:04 18.05.2026

  • 43 Шокиран от наглостта

    5 1 Отговор
    Страшна еврейска пропаганда и дезинформация.

    01:16 18.05.2026

  • 44 Гражданин.

    1 1 Отговор
    Американците да дадат един щат израел и всичко да свършва.

    04:38 18.05.2026

  • 45 нннн

    0 0 Отговор
    Конфликтите са.запичнали със създаването на еврейската държава. Според решението на ООН на територията на Палестина се създават 2 държави. И Ерусалим се разделя. Но, когато се създава Израел,.евреите казват ,,Това е само наше. И териториите на съседните държави са наши"...

    05:24 18.05.2026

  • 46 ЗеевиГад

    1 1 Отговор
    По-отвратителна статия трудно може да се намери. Но иде края на измислената държава Посраел.

    05:59 18.05.2026