„Грешките“ на Дара (ВИДЕО)

17 Май, 2026 09:18

Сега ще стане ясно дали около Дара има хора, които искат просто да използват успеха ѝ, или хора, които могат да го превърнат в дълга международна кариера

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Грешка“ беше, че Дара изобщо реши да се кандидатира за Евровизия.
„Грешка“ беше, че България избра точно нея да представя страната с „Bangaranga“.
„Грешка“ беше, че още в първите дни след обявяването ѝ социалните мрежи се превърнаха в арена на омраза, подигравки и съмнения дали тя изобщо е достойна за такава сцена.

„Грешка“ беше, че Дара не се отказа.

Защото беше на крачка от това да каже „стига“. Беше засегната, беше разочарована, беше ударена от онази типично българска злоба, която често посреща с недоверие всеки млад човек, осмелил се да мечтае смело. Но вместо да се пречупи, тя избра да продължи.

„Грешка“ беше, че Дара успя да заглуши шума около себе си и да насочи енергията си към музиката.
„Грешка“ беше, че замина за Австрия с ясното съзнание, че не просто участва в конкурс, а носи на гърба си очакванията, критиките и комплексите на цяла една държава.
„Грешка“ беше, че до нея стоеше силен екип, който не ѝ позволи да се откаже.
„Грешка“ беше, че български музиканти, артисти и дори Лили Иванова я подкрепиха публично и ѝ пожелаха успех.
„Грешка“ беше, че Дара излезе на сцената уверена.
„Грешка“ беше, че се представи блестящо.
„Грешка“ беше, че Европа я хареса.

Защото от този момент нататък вече никой не можеше да каже, че тя е „случайна“.

Никой не можеше да каже, че е там по инерция или заради скандал.
Тя беше там, защото може.
„Грешка“ беше, че „Bangaranga“ се превърна в песен, която ще звучи по европейските радиостанции.
„Грешка“ беше, че България получи реклама, каквато не може да се купи с милиони.

„Грешка“ беше, че Дара спечели Евровизия. Но всъщност това не беше грешка.

Това беше резултат от характер, дисциплина и талант.
Дара показа нещо много по-важно от победа – показа, че може да премине през омразата и да излезе по-силна. А точно това прави един артист голям. Не само гласът. Не само песента. А способността да издържиш, когато срещу теб стоят хиляди, готови да те сринат още преди да си излязъл на сцената.

И да, България за първи път спечели Евровизия.
Явно моментът е бил точният.
Явно песента е трябвало да се появи точно сега.
Явно Дара е била човекът, който е трябвало да го направи.

Пред нея вече се отварят врати към европейската музикална сцена. И това е огромно постижение не само за нея, а и за България. Защото малко български артисти могат да кажат, че Европа ги е приела толкова силно и толкова категорично.

Разбира се, предстои най-трудното – как ще бъде управляван този успех. Историята помни много талантливи български изпълнители, които са си тръгвали разочаровани от продуцентски схеми, договори и обещания. Именно затова сега ще стане ясно дали около Дара има хора, които искат просто да използват успеха ѝ, или хора, които могат да го превърнат в дълга международна кариера.

Но едно вече е сигурно.
Дара доказа, че знае какво иска.
Доказа, че има амбиция.
Доказа, че има характер.

А мечтите съществуват точно за това – да бъдат преследвани, дори когато всички ти казват, че няма смисъл.

И може би най-голямата „грешка“ беше, че толкова много хора я подцениха.


  • 1 Гост

    85 66 Отговор
    Другите певачки не могат да се мерят с бг чалгарките и кючеците им.

    09:23 17.05.2026

  • 2 Айде платените руски хейтъри тук

    103 111 Отговор
    оплюващи постоянно България и българските хора, може да замълчат

    Коментиран от #80

    09:23 17.05.2026

  • 3 Павката

    46 56 Отговор
    Дара, обичам те, красавице. Чакам те вече на летището. Ще ме познаеш с Розова тениска на която пише Дара, Обичам те и твоята снимка щампована! Всички България са за теб, но само аз те обичам с цялото си сърце, душа и шепа

    Коментиран от #9, #12, #56

    09:26 17.05.2026

  • 4 Винкело

    111 45 Отговор
    Народното събрание немедлено да приеме закон: от утре вместо "Добър ден" - "Банга ранга". Отговор - "Ранга Банга".

    09:26 17.05.2026

  • 5 Лопата Орешник

    121 41 Отговор
    Що пък да не е случайна? Кончита Вурст като спечели,кво? Някой някога е чувал повече за туй нещо ли?! Статията е надъхана , но стъпва на грешни опори! Всъщност е съвсем възможно да спечелиш Евровизия и да си случайник! Нима някой помни последните пет победителя? Конкурса е скапан и няма да стане по хубав защото наградиха България по случай приемането на еврото! Иначе, като чух другите песни кви погребални химни са, редно бе да спечели Дара! Да и е честито!

    Коментиран от #50, #192

    09:29 17.05.2026

  • 6 Ужасно

    112 34 Отговор
    Какво падение Евровизия спечелена от източно европейска страна и от истинска жена, права и здрава, че и красива. Ужаст, какво падение, къде отиде здравия евролгбт дух и политкоректност. Още едно потвърждение, че в който съюз влезем и която империя ни завладее, винаги се разпада и загива.

    Коментиран от #30

    09:29 17.05.2026

  • 7 Последния Софиянец

    77 15 Отговор
    Щом победи подлите Хазари вече ми е любимка.

    09:30 17.05.2026

  • 8 Пич

    96 23 Отговор
    Дара нема грешка !!! Ще се гордеем с нея !!! Песента наистина беше от най добрите, и дори либерастията не успя да я бутне. Което е нечуван успех!!!

    09:31 17.05.2026

  • 9 Последния Софиянец

    19 4 Отговор

    До коментар #3 от "Павката":

    Турчина наркодилър ще те гръмне.

    Коментиран от #18

    09:31 17.05.2026

  • 10 хахаха

    "Пред нея вече се отварят врати към европейската музикална сцена."
    В тази връзка да попитам автора знае ли кои са победителите в Евровизия последните години и какъв успех имат на европейската сцена и изобщо някой чувал ли ги е след конкурса?
    П.П. Само да не каже АББА, че бая годинки от участието им:)

    Коментиран от #62

    09:32 17.05.2026

  • 11 Сандо

    73 33 Отговор
    Хубаво,но каква е истинската цел на Евровизия?Нека го кажем простичко:1.Да способства за налагането на неолиберализма с всичките му особености в стадото;2.Да насажда англосаксонската култура в различните държава,чрз което да се унищожават културите на различните народи и по този начин отново да се способства за налагането на новия неолиберален Световен ред.И още нещо интересни:защо големите държави не печелят,а наградите се раздават на малки държави без тежест в света?

    Коментиран от #29, #64

    09:33 17.05.2026

  • 12 Браво Павка

    38 6 Отговор

    До коментар #3 от "Павката":

    Сега си прасни и една ножка за да утихне стихията в теб.

    09:34 17.05.2026

  • 13 Реалност

    76 25 Отговор
    Единствената причина Дарина да спечели е защото тази година нямаше нито жена с брада, нито мъж с пола.

    09:35 17.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Свободна България !

    40 6 Отговор
    36 Години !

    Грешка !

    Подир !

    Грешка !

    09:36 17.05.2026

  • 16 Джо

    74 30 Отговор
    ДАРА ПОБЕДИ ВЪПРЕКИ БЪЛГАРИТЕ!!!

    Коментиран от #20, #197

    09:36 17.05.2026

  • 17 Р.Н

    52 16 Отговор
    Невероятна!Браво!

    09:37 17.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ехооо

    22 14 Отговор

    До коментар #16 от "Джо":

    Пет телефона имам, 6 гласа даде жена ми. 6х99 цента съм вътре от Дара.

    Коментиран от #78

    09:39 17.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 а бе..

    39 12 Отговор
    Истината е че равините бяха втори,а ако бяха първи то догодина пак щеше да има бойкоти и връщане на статуетки и юръпо решиха да се подсигурят,това да не се повтори и избраха за победител Б-я..респект за дара и арената да се готви за домакинство

    09:44 17.05.2026

  • 23 1234

    86 16 Отговор
    Тази статия е закъсняла. Не с няколко часа, а с цяла позиция.
    След като DARA вече спечели Евровизия, изведнъж всички започнаха да обясняват как са вярвали, как са разбирали, как са били до нея и как „грешката“ всъщност била победа. Много удобно. Къде бяха тези дълбоки анализи, когато момичето беше заливано с хейт? Къде беше тази героична защита преди финала, когато беше рисково да застанеш зад нея?
    Сега, когато успехът е факт, е лесно да се качиш на сцената след победителя и да махаш от негов гръб. Това не е подкрепа. Това е евтин опит да се участва в чужд триумф със закъсняла мъдрост.
    DARA не спечели благодарение на такива текстове. Тя спечели въпреки шума, въпреки подценяването и въпреки типичното българско чакане първо да видим дали някой ще успее, за да решим дали да го подкрепим.
    Най-голямата „грешка“ тук не е на DARA. Грешката е на всички, които мълчаха, съмняваха се или се подиграваха, а днес бързат да се наредят до успеха ѝ, включително автора.

    Коментиран от #34, #111

    09:45 17.05.2026

  • 24 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    54 27 Отговор
    Нещо не се чувствам горд.....

    Коментиран от #28, #81

    09:46 17.05.2026

  • 25 Авеее

    28 8 Отговор
    Социалните медии са за сбиршина лузъри и комплексари, там нормалните са малко и обикновенно не пишат тъпотии! Изобщо, какво им обръщат внимание, кой, какво бил написал няма никакво значение!

    09:48 17.05.2026

  • 26 ШЕФА

    70 26 Отговор
    Грешка е самата Евровизия.Това е сбирщина на олигоф.... които крещят,викат и правят не адекватни движения по сцената.Това е едно опростачване на Европа.Това е 100% Соро..... изпраж.....

    09:49 17.05.2026

  • 27 Ройтерс

    37 4 Отговор
    При всички положения беше много по-добра от оня швейцарец -небинарния и от неква дунда ,май от Израел беше!
    ....

    09:49 17.05.2026

  • 28 сара

    8 10 Отговор

    До коментар #24 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Причината е в тебе,проблемът е твой

    09:51 17.05.2026

  • 29 сара

    3 9 Отговор

    До коментар #11 от "Сандо":

    Ти си тежък случай

    09:53 17.05.2026

  • 30 Лост

    32 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ужасно":

    Привилегированите Англия -общо една точка, Франция 14 точки от публиката.

    09:54 17.05.2026

  • 31 Ъхъ

    82 32 Отговор
    Драги ми авторе, Дара в случая е последната дупка на кавала. Която и да бяха сложили да изпълни това нещо, щеше да спечели. Защото това не е музика, излязла от душата и сърцето на изпълнителя, а проект, зад който стоят няколко десетки човека. Направена е така, че да задоволи хора с ниска музикална култура, кълвящи на лъскавина и провокация. Нищо българско няма в нея и това, че ще се върти из евробоксовете не значи, че някой ще реши да посети България и да се любува на красотите и. Самият факт, че в тоя конкурс не участва нито една световна звезда, говори ясно за нивото му. Ерзац или казано по научному - имитиращ продукт.

    Коментиран от #32, #35, #36, #93

    09:56 17.05.2026

  • 32 Ройтерс

    17 7 Отговор

    До коментар #31 от "Ъхъ":

    Човек не се храни само с нафора,майсторе!:))

    Коментиран от #53

    09:58 17.05.2026

  • 33 Перо

    56 16 Отговор
    Хейта не беше срещу Дара, а срещу типа музика и песни на конкурса с целенасочена, джендърска и неолиберална, натрапчива политика! Не случайно един коментиращ събитието написа в коментар, че Дара трябва да си пусне брада за да влезе в първите 10!

    Коментиран от #63

    09:59 17.05.2026

  • 34 Бялджип

    11 17 Отговор

    До коментар #23 от "1234":

    Много точен коментар. Поздравления, присъединявам се напълно.

    10:00 17.05.2026

  • 35 Mими Кучева🐕‍🦺

    31 8 Отговор

    До коментар #31 от "Ъхъ":

    Мноо сложно си го написал!Джензитата не моат а разбират и обмислят написан текст.🦍🦍🦍🤣🥳👍

    10:01 17.05.2026

  • 36 Факт

    41 13 Отговор

    До коментар #31 от "Ъхъ":

    Много точно казано. Поздравления за коментара.
    Момичето е пластелин в ръцете на индустрията, която задоволява низките нужди на елементарната публика, за да спечели призове и облаги.

    10:01 17.05.2026

  • 37 Калин Каменов

    17 4 Отговор
    е грешката написал този текст.

    10:02 17.05.2026

  • 38 Ама тия много се вживяха

    36 15 Отговор
    Тия шефовете на Евровизия са се превърнали в една мафиотска групичка за цоцкане на пари. Всичко е нагласено - избират си някой полит-коректен, пишат му песен, првят му хореография, даже идват и в София да дават акъл - как-каква трябвало да е музиката и накрая виж че спечелил. Ами те почти всички песни бяха все едно един и същ човек ги е писал.

    10:02 17.05.2026

  • 39 Отврат!

    32 28 Отговор
    Честито! Защо се чудите, че спечелихме? Та ние сме отдавна в третия свят и спокойно може да се наречем племето бангаранга, насила вкарано от богатите ни настойници в Шенген. Много скоро ще разберете защо глобалистите сатанисти ни казват Welcome, като съвсем ви опразнят джобовете и демографски изчезнем !

    Коментиран от #88

    10:07 17.05.2026

  • 40 ГРЕШКО

    6 17 Отговор
    ГРЕШНА СТАТИЯ ОТ НЯКАКВА ГРЕШКА НА ПРИРОДАТА, НИКОГА НЯМА ДА ПОБЕЖДАВАШ КАТО ДАРА С ТОВА ГРЕШНО МИСЛЕНЕ!

    10:15 17.05.2026

  • 41 Абсурдистан

    28 14 Отговор
    Поредната еднострачива статия на огреничен индивид. До сега не съм изразил мнение за нашето участие. Знам обаче колко падна нивото на този конкурс. Но да погледнем само нивото на победителите. Призът грабнаха едни мучащи и ревящи същества облечени в кожи, едно момиче, което нямаше глас, един брадат индивид облечен в рокла и други подобни, които показваха всичко друго, но не и талант. И без да намалявам подкрепата си към Дара искам да и кажа - България винаги е била на картата на Европа, преди много други държави и ще я има!

    10:17 17.05.2026

  • 42 Солунци 2.0

    17 16 Отговор
    Не Дара, а Синът на погибелта спечели Евровизия, неандерталци. Но вие ликувайте - добре е, че се припознавате с тази песен.

    ,,11. И затова Бог ще им прати силна измама, за да повярват на льжата,
    12. та да бъдат осъдени всички, които не повярваха на истината, а се наслаждаваха в неправдата."

    10:20 17.05.2026

  • 43 Гресирана ватенка

    22 28 Отговор
    Дара разгруххтя копейките 😁😁😁

    Коментиран от #102

    10:22 17.05.2026

  • 44 Антиватник

    20 29 Отговор
    Чудесен ден!Да се насладим на мъката на копейките.

    Коментиран от #46

    10:33 17.05.2026

  • 45 Хаха

    23 9 Отговор
    Жълтите бютита! Кое точно беше българско, освен изпълнителката и знамето? Саня ще стане още по богата, а Дара ще спре да продава понички за една година! Догодина с нашите данъци едни пак ще станат по - богати , а Дара пак ще се върне към поничките! Саня е същата като Сашка от един сатанински калъп и двете! На едната занимаваща се със зелена енергия, дъщерята прави програма и я продава за милиони, а на другата дъщерята изпя две песни в MTV майка й прибра едни милиони и толкова! Някой да е чул нещо за двете дъщери феномени???

    10:39 17.05.2026

  • 46 Хаха

    15 8 Отговор

    До коментар #44 от "Антиватник":

    Те копейките няма за какво да страдат! Страданието ще е за вас!

    10:40 17.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Макс

    21 29 Отговор
    Къде е оня Йотовски, който твърдеше, че Дара няма шанс ,заради извратените според него ценности на европейците ? Е, стана ясно , че Европа е умна, емоционална, зряла и млада . Европа е всичко това , което е и самата Дара , енергия и страст , стил , знание, можене , талант , труд и най-вече сила , която може да побеждава . Честито на всички европейци !

    Коментиран от #54

    10:48 17.05.2026

  • 49 Христо Петров

    19 6 Отговор
    Този човек е написал пълна глупост. Жалко! Това е вече нашата журналистика и нашата култура. Защо не си гледа футбола, а пише на културни теми?!

    Коментиран от #95

    10:49 17.05.2026

  • 50 Така е

    28 7 Отговор

    До коментар #5 от "Лопата Орешник":

    Не само заради еврото, но и заради подкрепата на Украйна "до последен дъх". Редно е след пословичната ни всеотдайност на евроатлантическите ценности, все пак да получим нещо. А другите наградени - Израел и Рум ния случайно ли ?

    Коментиран от #60

    10:50 17.05.2026

  • 51 ВАСИЛЕВ

    37 22 Отговор
    Дара е срам за музиката и българска култура. Това кривене, тези викове, този отблъскващ външен вид, тоалет, поведение. Просто жалко и смешно, карикатурно!

    Коментиран от #71

    10:51 17.05.2026

  • 52 бангаранга

    16 25 Отговор
    дара прослави България като цяло !!! и всеки трябва да бъде горд с тази победа, която влезе в световните заглавия 🌐

    Коментиран от #112, #116

    10:53 17.05.2026

  • 53 Така е

    24 5 Отговор

    До коментар #32 от "Ройтерс":

    Напоследък човечеството се изхранва с доста боклуци ГМО и хибриди

    10:55 17.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Верно ли

    41 14 Отговор
    От по-старото поколение съм, така че не разбирам песни, като "Бангаранга", но смятам, че това беше утешителна награда от глобалистите, че ни набутаха в Еврозоната и че сега те "ще ни оправят с 200", а не Баци.

    Коментиран от #69, #90

    10:58 17.05.2026

  • 56 Този е някъв

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Павката":

    лъскач на бастуни.💓💓💓😂 Тениската ми харесва какъв цвят е.

    11:10 17.05.2026

  • 57 Артилерист

    21 14 Отговор
    Поздравления за Дара и тези които са я подкрепили. Българите сме известни със завистта си към успелите и затова сме едни от най-древните, а ровим дъното като последни в ЕС. Пожелавам на Дара всичките възможни бъдещи успехи и дано нейното дръзновение вдъхнови борчески и другите кадърни, способни и талантливи българи за общия прогрес на страната ни...

    11:14 17.05.2026

  • 58 Простият

    28 5 Отговор
    За съжаление с годините самата Евровизия се изроди в Грешка, ама автора явно го възприема като висше качество/ценност. Отдавна там не печелят стойностни неща, а неща в които се показва по голяма простория. Евровозията се превърна в пошло предаване, като ергена, брадъра и редица други - гледа се заради сеира щото с хляба горе-долу го сколасахме, затова трябва на зрелищата да наблегнем. В края на краищата трябва да се съглася с автора, защото простите станахме значително повече от умните и демократично е да бъде това което кажем ние. Въпреки това ще си останем прости, независимо с колко AI разполагаме, щото той акъл дава, ама в глава не налива.

    11:14 17.05.2026

  • 59 681

    11 3 Отговор
    Честито и големи важно. Местим го у другия

    11:24 17.05.2026

  • 60 Евровизия

    5 4 Отговор

    До коментар #50 от "Така е":

    е песенен конкурс, който е организиран от Европейския съюз за радио и телевизия, но участват държави от цял свят.

    Коментиран от #73, #101

    11:27 17.05.2026

  • 61 Бих попитал

    15 7 Отговор
    А, кой всъщност наистина гласува за това недоразумение Евровизия? Или всичко е нагласено по принципа Интереса клати феса, както с чудовището кочита.

    11:29 17.05.2026

  • 62 Точно 50 години

    27 2 Отговор

    До коментар #10 от "хахаха":

    от участието на АББА с "Ватерло", която направо отвян конкуренцията и наистина направи грандиозна и напълно заслужена кариера. Това беше първото ми гледане на Евровизия и освен тази песен за толкова десетилетия съм запомнила само още една: My Number One на Елена Папаризу, която и стана световен хит. Всичко друго се е изпарило и победителита са останали в историята като "известни със своята неизвестност". Толкова за перспективите, които дава победата в Евровизия.

    Коментиран от #76

    11:39 17.05.2026

  • 63 Гост

    19 6 Отговор

    До коментар #33 от "Перо":

    Извинявай, ама нищо жендърско не видях в изпълнението на Дара! Т.е. всичко друго, но не и жендърско, а доста хетеро!
    Наистина дотегнаха на хората жендър изпълненията и тази година нямаше траверси на сцената, мъже с бради и поли и т.н.
    Конкурсът е направен за популярни песни, със запомнящ се ритъм и ограничено във времето изпълнение!
    Набляга се освен на вокали, на сценично поведение, визия, въздействие, танци, хореография, оценява се от цял свят, не само от Европа!
    Конкурсът не е за класическа музика, църковна или етномузика, сложни грифове и композиции от рода на Лед Цепелин или Пинк Флойд!
    Не знам точно какво очаквате и защо хра.ите по Дара!?

    Коментиран от #106

    11:48 17.05.2026

  • 64 Арни

    13 9 Отговор

    До коментар #11 от "Сандо":

    Ти наистина си от някакво стадо за разлика от много други. Толкова е жалко, че българите дори от такъв голям успех правят поражение и не могат да се зарадват. От сутринта гледам немската телевизия и всички са единодушни, че победата е заслужена. Първа след гласуването от журитата и най-много точки от зрителите. Разликата между първия и втория е най- голяма от провеждането на конкурса от 1958 година! И всичко това не е достатъчно, за да могат завистниците да се зарадват. Не напразно казват, че най-нещастните хора са завистниците.

    11:53 17.05.2026

  • 65 Нито един глас няма за Дара

    16 6 Отговор
    От Украйна или украинци които издържаме тук

    11:55 17.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Голям

    12 21 Отговор
    Горд съм с успеха на Дара, горд съм с успеха на България, горд съм с това, че и аз съм част от този успех, защото подкрепих България, като гласувах, за Дара на Евровизия 10 пъти, толкова имах право да гласувам и винаги ще гласувам за България... а на русофилите, плюещи по България, българското, Европа, Евровизия и НАТО и това как Европа била загниваща и прочие все руски опорки, които единствено целят да подкопаят Европа и европейските страни, ще кажа, не вървите и този път се провалихте, България е на първо място в Европа... със вашата омраза която изляхте срещу България, просто амбицирахте всички нас българите зад граница да подкрепим Дара и България...

    Коментиран от #146

    12:05 17.05.2026

  • 68 БРАВО НА ДАРА

    11 9 Отговор
    Нареди се до Кончита ВУРСТ.

    12:13 17.05.2026

  • 69 ТИГО

    16 8 Отговор

    До коментар #55 от "Верно ли":

    И КВО ?? Аз мисля че напомпаха дара само и само евреина да не е първи, журито свърши тая работа !Не ми дреме за евровизия тая чалга е изнервяща!!

    12:15 17.05.2026

  • 70 Евроскептик

    22 4 Отговор
    Добре, а това нещо защо се казва Евровизия? Какво търси Австралия в Европа?! Ами държавата Израел?! Освен че не е в Европа, за да не говорим за двойни стандарти, трябваше да е извадена от всички международни организации, спортни състезания и конкурси.

    12:17 17.05.2026

  • 71 Боби

    6 13 Отговор

    До коментар #51 от "ВАСИЛЕВ":

    Прав си,нямаше нито една униформа,нито един танк в песента,кво да му харесваме другаре

    12:23 17.05.2026

  • 72 Край

    13 15 Отговор
    Не обръщайте внимание на хейтърите защото така ги захранвате със смисъл и почват да си мислят че имат значение. БРАВО НА НАШЕТО МОМИЧЕ. БРАВО на написалите пасанта, БРАВО на хореографа и БРАВО на танцуващите.

    12:27 17.05.2026

  • 73 Знам

    9 5 Отговор

    До коментар #60 от "Евровизия":

    какво е и кой го организира и с каква цел - подмяна на ценностната система и прокарване на новото "нормално"

    12:34 17.05.2026

  • 74 ГАВАРИТЬ МАСКВА

    7 7 Отговор
    Поздравявам всички копеи-хейтъри с една хубава БАНГАРАНГА

    12:39 17.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Тарзан

    6 6 Отговор

    До коментар #62 от "Точно 50 години":

    Ти да щото слушал поп ама има Лорди има Манескин дето са продали 30 40 милиона и са мега успешни артисти. АББА е дава началото за шведите и след това идват Роксет и един куп други групи от там. А за Хулио Иглесиас сигурно не си чувал или Селион Дион - те ми е интересно от къде са тръгнали.

    12:47 17.05.2026

  • 77 Гресирана ватенка

    3 4 Отговор
    гръмнах се в аyспуха от кеф! без грес!

    12:49 17.05.2026

  • 78 6135

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Ехооо":

    На нея сега й порасна работата.
    Ако не си дал поне 20 гласа, няма да ти пусне.

    Коментиран от #191, #195

    12:50 17.05.2026

  • 79 Оди там Кеноби

    20 2 Отговор
    Чета коментарите и се чудя как шизоидите из форума винаги намират по незнсйна причина по всякакви теми , дори и в статия за прогнозата за времето да видят , копейки , московци и дори персонално Путин?
    Хара , това вашето е диагноза - ходете и се лекувайте!

    12:50 17.05.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 55555

    7 8 Отговор

    До коментар #24 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Аааах.Ако Путин беше спечелил Евровизия,какви метани щеше да хвърляш!!!!!

    12:57 17.05.2026

  • 82 Определено

    9 5 Отговор
    бАНГАРАНГА олицетворява всичко българско, особено на фона на 150 години от Баташкото клане!

    12:58 17.05.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Файърфлай

    7 3 Отговор
    Демокрацията е власт на мнозинството над малцинството.Ние нали сме демокрация,Господинчо? Тогава по -полека с патоса.Снощи до 1:30 съм следил всякакви мнения.Съставих си статистика.Математиката е точна наука,не можеш я излъга с думи.25 % от нацията е в екстаз.75 % не са,да не кажа нещо по-конкретно.Така,че въодушевявай се ,но не очаквай това от другите.

    Коментиран от #99

    12:59 17.05.2026

  • 85 Българин

    16 14 Отговор
    Еврогеите избраха тая песен, за да ни унижат отново! За всички е ясно, че песента за нищо не става и само ни демонстрира нашия позор по целия свят!

    Коментиран от #89

    13:00 17.05.2026

  • 86 ХиХи

    9 7 Отговор
    Чунга чанга сорчели по политически причини, както сичко у юровизия. Вероятно заради пробутаното ни юро. Тей беше с Греция 2005, тей беше с покрайна преди неколко години. Туй е политически конкурс и на всеки здраво мислещ му е ясно

    13:06 17.05.2026

  • 87 Про стачка

    10 7 Отговор
    Кой каквото и да ми говори плебейската си обича халтурата. На база качестви като Израел , Малта , Румъния , Франция и Австралия показаха нашето представяне беше адски посредствено.
    Не ме разбирайте погрешно че не се радвам за Дара (това имаме това показваме) но след конкурса критиците (не у нас) разсипаха нея и "балета" и чудейки се как толкова посредствено изпълнение можа да получи такъв голям резултат. Но предполагам че някой тук ще каже че критиците са я копейки я путинисти .

    13:06 17.05.2026

  • 88 55555

    11 7 Отговор

    До коментар #39 от "Отврат!":

    Не,ние не сме в третия свят.В третия свят сте вие руските дезертьори,които седите на компа и се правите на Българи!!!Нали милеете за Путин,защо не сте на война?!!!Защото там е опасно,могат да ви гръмнат-друго си е да дращиш глупости разчитайки някой слабохарактерен Българин да ти се върже.!!!!

    Коментиран от #91

    13:08 17.05.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 55555

    9 8 Отговор

    До коментар #55 от "Верно ли":

    Друго си е тежкия български фолклор. !!!!Пример,песента-нагазил Добри в джибрите.!!!

    Коментиран от #107

    13:13 17.05.2026

  • 91 Гост

    11 2 Отговор

    До коментар #88 от "55555":

    Нерде Путин, нерде Евровизия и Дара бе, гриз.ч! И какво общо има Путин със.... статията!?
    За твое сведение и руски изпълнител е печелил Евровизия и то по времето на Путин имат и други призови класирания руснаци в този конкурс...

    Коментиран от #105

    13:16 17.05.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Дядо Соки

    6 4 Отговор

    До коментар #31 от "Ъхъ":

    Аз много ходя къде ли не и от фенове съм чувал че конкураса е нЪгласен от свУодниците й

    Коментиран от #100

    13:18 17.05.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Щото

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Христо Петров":

    от гледане на много футбол вече се е Убразовал достатъчно и е преминал към покоряване на нови върхове.

    13:20 17.05.2026

  • 96 хахаха

    9 3 Отговор
    преди години европейците мислеха, че една популярна испанска, мисля, песньовка е химн на България. Сега същите тия ще мислят, че бангаранга е нещо изконно българско и автентично. Нищо чудно да решат, че е химн на България.....

    13:20 17.05.2026

  • 97 Банго Васил

    10 6 Отговор
    Без съмнение песента не е лоша и талантът на Дара е несъмнено видим и убедителен ! Но тук отново прозира нещо което до сега не се е случвало а именно България да спечели с една посредственна песен ,което ме кара да мисля че Англосахсите са на зор и много яко ни мажат ските с гъша мас ! Тук стсва въпрос за насочена реклама с цел отвличане на вниманието на масите от най важните теми на деня и това дали ще съществуваме като нация и какъв геополитически курс трябва да вземем за да ни има като Народ ! Сега ще дават по лъжичка от благинките на запада , но само на някой ,за да покажат че сме голяма работа , но без земеделие и промишленност и с куп кредити кпито ще плащат и правнуците ни ! Та кораба потъва и няма друг вариянт, а те ни коворят за музиката на Титаник ! Медиите се използват в момента мощно от Англо- сахсите с цел-измама която ще ни закове на дъното на историята с мръсна война в която ще изчезнем като Нация !

    13:20 17.05.2026

  • 98 Даа

    8 9 Отговор
    Грешката на ДАРА е ,че се родила в България ,тук копеите обичат Чунга Чанга а селянджерите Софка и Азис

    Коментиран от #120

    13:21 17.05.2026

  • 99 55555

    2 2 Отговор

    До коментар #84 от "Файърфлай":

    Ами вярно е,прав си.Цевилизацията винаги се е движила от малцина,другите са просто статисти.

    Коментиран от #126

    13:23 17.05.2026

  • 100 Що бе

    1 2 Отговор

    До коментар #93 от "Дядо Соки":

    Да не ти го казаха дъщерите

    13:23 17.05.2026

  • 101 Дърт Вейдър

    5 4 Отговор

    До коментар #60 от "Евровизия":

    Синко , да ни пишеш че "Европейския съюз" организирал конкурса евровизия е не смешно а тъжно ! Самия конкурс е по-стар с една година от "общия пазар" (първоначалните заченки на ЕС) и в него има само изкуство , няма политика , няма идеологии само музика.
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.

    Коментиран от #109

    13:24 17.05.2026

  • 102 Мухахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Гресирана ватенка":

    Майка ти

    13:25 17.05.2026

  • 103 Нашите

    3 7 Отговор
    Копейки умират от яд ,че не участва Киркоров

    13:25 17.05.2026

  • 104 Цвете

    3 5 Отговор
    ДЪЛГО ПИСАНЕ. БЛАГОДАРЯ НА ДАРА И ЕКИПЪТ. 🇧🇬💯👏👏❤️ОТБЛЪСКВАМ С ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ПРОСТОТИЯТА И НЕ Я ЧЕТА.ОТ 16 МАЙ 2026 ГОДИНА БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ГОВОРИ И ПИШЕ ЗА НАС, МАЛКАТА ДЪРЖАВА С НЕВЕРОЯТНИТЕ НИ ТАЛАНТИ.И КОСМОСА ПЕЕ С ГОРДОСТ.И НАСА НИ ПОХФАЛИ.ЩАСТЛИВА И ГОРДА СЪМ ЧЕ СЪМ БЪЛГАРКА.❤️👏👍🇧🇬💯

    13:25 17.05.2026

  • 105 Айде не се прави на луд!!!

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Гост":

    Айде,не се оправи на луд!!

    13:27 17.05.2026

  • 106 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #63 от "Гост":

    Ганчо обича да храни успешните ,а и друго си е Цеца и Софка

    13:27 17.05.2026

  • 107 Хаха

    4 10 Отговор

    До коментар #90 от "55555":

    Каква е тая "Бангаранга" бе!?
    Я пуснете и извъртете по "един валс" веднага...
    Познато, нали!? От времето на филма "Вчера" май нищо не се е променило у нас и все същите консерви и цензуратори, непризнаващи нищо ново, в крак времето, модерно звучене и хореография! Човешката злоба наистина е безкрайна, за Вселената не е сигурно!

    Коментиран от #141

    13:28 17.05.2026

  • 108 Цвете

    6 3 Отговор
    ДЪЛГО ПИСАНЕ. БЛАГОДАРЯ НА ДАРА И ЕКИПЪТ. 🇧🇬💯👏👏❤️ОТБЛЪСКВАМ С ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ПРОСТОТИЯТА И НЕ Я ЧЕТА.ОТ 16 МАЙ 2026 ГОДИНА БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ГОВОРИ И ПИШЕ ЗА НАС, МАЛКАТА ДЪРЖАВА С НЕВЕРОЯТНИТЕ НИ ТАЛАНТИ.И КОСМОСА ПЕЕ С ГОРДОСТ.И НАСА НИ ПОХФАЛИ.ЩАСТЛИВА И ГОРДА СЪМ ЧЕ СЪМ БЪЛГАРКА.❤️👏👍🇧🇬💯

    13:28 17.05.2026

  • 109 Самият

    7 4 Отговор

    До коментар #101 от "Дърт Вейдър":

    конкурс първоначално е създаден с идеята да представя изкуството и културата на европейските страни. Впоследствие ,обаче , културата и изкуството отстъпиха на идеологията, която пропагандира определени "новаторски"идеи, подчинени на политкоректност. Така, че дедо Вейдъре гледай си по-далече от носа.

    Коментиран от #114

    13:36 17.05.2026

  • 110 Маймунянга

    7 3 Отговор
    Дара се представи превъзходно.
    "Песента" е нула.

    13:37 17.05.2026

  • 111 Дара да д жква и здрава,

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "1234":

    Обаче кнтерпретацията на песента... Да речем, че куплдтите са меллдични, да речем че припева трябва да е веселяшко-безгрижен, без конкретен смисъл. Защо трябваше да се изпълни вокално и вкзуално с агресията на обезумял макак с клетка, след като са му взели бананите? Пропагандата на агресия във всяка област води до израждане на човешките ценности!

    13:38 17.05.2026

  • 112 Луд Скайуокър

    6 1 Отговор

    До коментар #52 от "бангаранга":

    Колега , спусни си малко екстаза.
    Така а сега ми кажи името на победителя от предната година и една песен от него/нея.
    Малко са тези които хората са ги запомнили след победата им в конкурса - АББА , , Тото Котуньо и Селин Дион и са със световна известност.

    13:39 17.05.2026

  • 113 Гресирана ватенка

    4 3 Отговор
    Трябваше руснаците да спечелят.Въпреки,че не участваха😁😁😁

    13:40 17.05.2026

  • 114 Гост

    7 5 Отговор

    До коментар #109 от "Самият":

    Глупости пишеш!
    Конкурсът е "евро", а не "етно" визия!
    Няма как да спечелиш такъв конкурс с изпълнение на граовско хоро от България, съответно келтски танци от Ирландия, от други страни сиртакита, кючеци, полка, казачок и пр. етномотиви!
    Звученето и хореографията трябва да се възприемат от всички страни, а твоята дори няма право на глас!
    Смятам, че Дара и екипът и се справиха блестящо с тази задача!

    Коментиран от #118, #123

    13:43 17.05.2026

  • 115 Общак

    6 2 Отговор
    На някой хареса ли му тази песен?

    Коментиран от #131

    13:46 17.05.2026

  • 116 Кои

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "бангаранга":

    световни заглавия?

    13:52 17.05.2026

  • 117 Умрел руснак

    1 2 Отговор
    Слава на ДАРА!

    13:52 17.05.2026

  • 118 И какво хубаво

    11 7 Отговор

    До коментар #114 от "Гост":

    Имаше в хореографията?
    Че аз видях само няколко човека да се мятат и блещят, като малоумни!
    И вокално насилен припев!
    Сякаш мечка рева!

    Коментиран от #124

    13:53 17.05.2026

  • 119 аааа

    3 1 Отговор
    безДара

    13:54 17.05.2026

  • 120 Хаха

    6 1 Отговор

    До коментар #98 от "Даа":

    А новите обитатели на Манастирски Ливади какво обичат? В петък вечер изходите на София задръстени от новите софиянци от Манастирски ливади, тръгнали при ятаците за буркани! По сериозно моля

    13:55 17.05.2026

  • 121 Все пак имаше грешка

    7 3 Отговор
    И тя е в самата Евровизия, която този път реши да рекламира хомоаексуализма

    13:59 17.05.2026

  • 122 Ами

    5 3 Отговор
    Евровизия не е Сан Ремо. Тук текста и мелодията не са
    водещи при оценката. В Евровизия критериите са други.
    Подкрепям Дара или който и да е български изпълнител,
    дори и да пееха само трал ла ла. И я поздравявам за успеха.

    Коментиран от #125, #127, #132

    14:15 17.05.2026

  • 123 Не извъртай

    2 5 Отговор

    До коментар #114 от "Гост":

    Точно защото не е "етно", а конкурс за популярна песен - това също е част от изкуството и културата на една нация. Иначе има достатъчно фолклорни фестивали, където се надпяват, насвирват и надиграват представители на европ. страни.

    14:18 17.05.2026

  • 124 Гост

    4 8 Отговор

    До коментар #118 от "И какво хубаво":

    Да се беше явил ти, с твой екип да направиш по-добра хореография и получиш повече гласове от Дара!
    Що подценявате труда на хората!?
    Аз също предпочитам друг вид музика, но отдавам заслуженото на труда и продукта на успешните хора!
    Знаеш ли в колко става Дара всяка кутрин - 06.00, за са ходи на фитнес, след това няколко часа работа с музикален педагог!
    Къртовски труд е положен за този конкурс, песен, изпълнение! Въобръжение за хореографията и детайлите! Не е просто друсане на телеса и блаеене, както се опитват да го изкарат "умниците" тук!
    Ако не можеш да го оценниш или харесаш, твой проблем, но поне не драскай глупости!

    Коментиран от #134

    14:21 17.05.2026

  • 125 Ами

    6 2 Отговор

    До коментар #122 от "Ами":

    Когато посредтвеността се вземе насериозно е така. Подкрепя по дефолт, без критерии, важното е да и се чува гласа, зйщото вика най-силно

    14:21 17.05.2026

  • 126 Файърфлай

    4 2 Отговор

    До коментар #99 от "55555":

    Хубаво де,ама малко по скромно,ако обичате.Скромността краси човека,Евровизията го прави на ..нещо повече от маймуна.

    Коментиран от #128

    14:27 17.05.2026

  • 127 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #122 от "Ами":

    Абсолютно си прав!
    Като доказателство Дара отвя буквално вкл. италианския победител от Сан Ремо, който също представи много хубава песен, с блестяща хореография!

    14:29 17.05.2026

  • 128 Гост

    3 3 Отговор

    До коментар #126 от "Файърфлай":

    Е, дай на хората поне 24 часа да изживеят радостта си, дори седмица!
    Да не би всяка година България да печели Евровизия, че да го съобщим някак си "рутинно" по средата на новините!?
    Нека и Дара да си изживее заслужения успех, а от тук нататък от нея зависи дали ще използва тази отлична възможност да навлезе трайно на европейските и световни сцени!
    Пожелавам и успех!

    14:33 17.05.2026

  • 129 Отряд1

    1 1 Отговор
    Артур Шопенхауер дефинира масите като сляпа, глупава армия, движена от безсмисления Воля-за-живот. Те са неспособни на гениалност, живеят в постоянен интелектуален мрак и съществуват само за да запълват пространството.....

    Бъдете чат от масата!
    Радвайте се!
    РАДВАЙТЕ СЕ!

    РАДВАЙТЕ СЕ И УМР3ТЕ В МРАК!

    14:33 17.05.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Без припева

    3 3 Отговор

    До коментар #115 от "Общак":

    песента е прекрасна. Но припевът привлича младите хора, които ( и ние сме били такива) са луди глави, смели, енергични и с много дух! Браво на Дара Йотова от Варна! Донесе на България победа и радост!

    14:40 17.05.2026

  • 132 Ами тогава

    7 1 Отговор

    До коментар #122 от "Ами":

    Да не се казва песенен конкурс!
    Да е например конкурс: за геополитическо влияние, за извратеняци, или за най-добър либераст,....

    14:42 17.05.2026

  • 133 защо

    6 3 Отговор
    Грешка /без кавички/ е, че никой не споменава ТРУД. А, колко труд е хвърлила, само тя си знае и нейния екип.
    Браво Дара.

    14:42 17.05.2026

  • 134 Пак сбърканяци!

    8 1 Отговор

    До коментар #124 от "Гост":

    Не отричам труда, А РЕЗУЛТАТА!
    И това, че се лансират всякакви сбърканяшки ценносто. И в "Евровизия", и в повечето темевизионни реалита!
    Малоумници и простотия!
    Егати моделите за подражание!
    Ама нама страшно, те децата ви ще ви го върнат тъпкано!

    Коментиран от #140

    14:48 17.05.2026

  • 135 Милена

    7 4 Отговор
    Поздравления за Дара, която написа история! Всички трябва да признаем, че песента е абсолютно попадение и 100% отразява настоящата европейска визия /ХАОС/, състояние /ЛУДОСТ/ и екзистенциална нужда /от БУНТ/.
    Ако смените „бангаранга“ с „тумба лумба“, всичко ще ви се изясни. В 21 век Евровизия може да бъде спечелена само с такава песен и Дара заслужава поздравления!

    Коментиран от #144

    14:49 17.05.2026

  • 136 КВА МАДОНА БЕ?

    5 3 Отговор
    КРАСИВА, ТАНЦУВАЩА , ОСВОБОДЕНА, МЛАДА, ДАРА СПЕЧЕЛИ С ВСИЧКО ТОВА! СВЕТОВНА!

    14:54 17.05.2026

  • 137 Няма угодия

    2 2 Отговор
    Абе сънародниците, какво става?
    какво да стане, та да няма злост!

    Не знам дали психолога д-р Михайлов има мнение по тази бугарска болест!

    14:58 17.05.2026

  • 138 Макробиолог

    3 1 Отговор
    Честито и поздравления за успеха.За всеки влак си има пътници, тоя с сигурност не е моя.Музикалната индустрия от последните десетилетия бълва бангаранга сурогати, но някакво оправдание е че повечето съвременни индустрии правят същото.Национален френски тим без французи,сирене без мляко,фейсбук реалност в която всяка мишка е нереално свръхважна, и т.н.,тоест ментетата на ментекапитализма произведени в Китай е.м. на международното положение.

    14:58 17.05.2026

  • 139 БЛЯ БЛЯ БЛЯ

    1 1 Отговор
    ГАВНОМЕТИТЕ НЕ СПИРАТ УЖ ВЪЗМУТЕНИ ОТ ДРУГИ КОИТО СА КОПИЯ НА ТЯХ. ГОВОРЕТЕ ЗА ХУБАВОТО БЕ GOVНЯРИ.

    15:00 17.05.2026

  • 140 Гост

    3 4 Отговор

    До коментар #134 от "Пак сбърканяци!":

    Е, ти си като директора от филма "Вчера"!
    Искаш да пуснеш на децата да слушат и танцуват валс, а не Бийтълс!
    Ами не става, такива са времената, човеко!
    И аз предпочитам Дийп Пърпъл например, ама никой не ме пита...

    Коментиран от #148

    15:00 17.05.2026

  • 141 Бангаманга

    8 1 Отговор

    До коментар #107 от "Хаха":

    И кое е модерното в тази песен? Мелодията е типичен афроамерикански рап от 90-те, текстът е сатанински. ,,Модерното” е това, че психарското се изкарва на повърхността, представяно като иноваторско, бунтарско, революционно - но си остава психарско. Това се с случвало многократно в човешката история. Утайката става каймак, а каймака бива тласкан към дъното. Чрез неолиберализма Сатаната властва над света съвсем открито, а вие му се кланяте, вместо да го анатемосате.

    Коментиран от #143, #150

    15:04 17.05.2026

  • 142 Васко Махалата

    4 5 Отговор
    Без съмнение песента не е лоша,носи актуални послания и талантът на Дара е несъмнено видим и убедителен ! Но тук отново прозира нещо което до сега не се е случвало а именно България да спечели с една посредственна песен ,което ме кара да мисля че Англосахсите са на зор и много яко ни мажат ските с гъша мас ! Тук стсва въпрос за насочена реклама с цел отвличане на вниманието на масите от най важните теми на деня и това дали ще съществуваме като нация и какъв геополитически курс трябва да вземем за да ни има като Народ ! Сега ще дават по лъжичка от благинките на запада , но само на някой ,за да покажат че сме голяма работа , но без земеделие и промишленност и с куп кредити които ще плащат и правнуците ни ! Та кораба потъва и няма друг вариянт, а те ни говорят за музиката на Титаник ! Медиите се използват в момента мощно от Англо- сахсите а именно таланта на популярни Артисти с цел-измама която ще ни закове на дъното на историята с мръсна война в която ще изчезнем като Нация !

    15:05 17.05.2026

  • 143 Хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #141 от "Бангаманга":

    Пусни си валс и се успокой....

    Коментиран от #147

    15:07 17.05.2026

  • 144 Миленке,

    7 1 Отговор

    До коментар #135 от "Милена":

    Знаеш ли какъв е проблема всъщност?
    Проблема е, че едва ли не ссички дружно сме ЗАДЪЛЖЕНИ да харесваме всеки бълвоч, който някой влиятелен (като както Саня) пробутва в медийното пространство. На всичкото отгоре ни се натрапва, като Национална гордост. Който иска за си го гледа и харесва. Днес ме беше страх да пусна телевизора, от прехласнати хвалби и....
    Да не пропусна, че регламента за гласуване беше променен много удобно. /Да не стане грешка случайно/
    След сто години никой няма да се гордее с Дара, а с неща които други хора тихо и с постоянство градят!!!

    15:08 17.05.2026

  • 145 Атина Паднала

    2 1 Отговор
    Много умен този каменкалин бе ,от Максуда ли ,там само умни травеси се раждат

    15:09 17.05.2026

  • 146 Голям

    2 5 Отговор

    До коментар #67 от "Голям":

    Гледам, че 18 русофилски боклука са гласували отрицателно под моя пост... все някога ще свършите, мили мои и България че стане Швейцария на Балканите, защо не вземете да се изселите в мамаша си раша, та това да стане реалност час по-скоро?

    15:14 17.05.2026

  • 147 ХОХО

    2 0 Отговор

    До коментар #143 от "Хаха":

    С удоволствие. Обожавам Чайковски и Шостакович..

    Коментиран от #153

    15:17 17.05.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Минко

    2 3 Отговор
    Украйското жури не даде нито една ТОЧКА за Дара, но ЗАЩО, ЗАЩО, ЗАЩО?Льотчика Радев, русофил до костите е виновен за това.Точно Еди ден преди това той не даде разрешение Бг да се присъедини към международния трибунал, който да съди убиеца Путин, а веднага след избирането му за премиер Българския съд оправда русофила Малинов, който беше обвинен за шпионаж в полза на Русия.В Украйна имаше масово недоволство от тези неща, както и от изказването на Радев, че Крим е Руски, както и много други факти.У

    15:29 17.05.2026

  • 150 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #141 от "Бангаманга":

    "Модерното” е това, че психарското се изкарва на повърхността, представяно като иноваторско, бунтарско, революционно - но си остава психарско."

    По същия начин са заклеймявали "диваците" Бийтълс и Роулинг Стоунс през 60-те години във Великобритания, не само в социалистическите страни...

    15:31 17.05.2026

  • 151 Тодор Колев

    1 2 Отговор
    Съветското формиране на нагласата да чакат някой да се провали, за да го представят като личен успех на съвецкия човек. Затова за съветските хора, успехът на другите е личен провал и национална катастрофа. Успехът на Дара проваля тази неистова нужда да се издигнат върху руините на неуспеха на този който е дръзнал да размаха крила.

    15:37 17.05.2026

  • 152 ОБИЧАМ ДА МРАЗИМ

    2 5 Отговор
    НЕ ТОЛКОВА ПЕСЕНТА КОЛКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ИЗПЪЛНИТЕЛКАТА БЯХА ХАРЕСАНИ ОТ ЗРИТЕЛИ ОТ ЕВРОПА, СВЕТА И ОТ МНОГО БЪЛГАРИ. АМА КАК ДА Я ХАРЕСАТ НЯКОИ НАШЕНЦИ, КАТО ДОРИ СЕБЕ СИ НЕ ХАРЕСВАТ?

    15:39 17.05.2026

  • 153 Путин гол до кръста на пони

    0 4 Отговор

    До коментар #147 от "ХОХО":

    А мразиш ли Шопен и Прокофиев?

    Коментиран от #156

    15:40 17.05.2026

  • 154 Статията

    4 0 Отговор
    е вярна, ако се махнат " кавичките"

    15:40 17.05.2026

  • 155 Тодор Колев

    2 6 Отговор
    Не е лесно в тези седмици да си русофил! Трябва да мразиш сънародника си който печели Букър защото не е путинист. Трябва да мразиш сънародника си спортист защото на награждаването с медал не развява руско знаме. Трябва да мразиш сънародничката си която печели безапелационно Евровизия и обедини няколко десетки хиляди хора в една зала развяващи различни национални флагове да пеят българската песен, защото над всички флагове не се вее руският. Нещастни, нещастни русофили. Жал за тях!

    15:46 17.05.2026

  • 156 ХОХО

    3 0 Отговор

    До коментар #153 от "Путин гол до кръста на пони":

    Разбира се. Обожавам Ромео и Жулиета, а дискът с ноктюрните на Шопен е винаги в СД-то. Понеже откривам ирония в коментара ви, ще ви кажа, че фактът, че смятате класическата музика за архаична, говори само колко архаично всъщност е мисленето ви.

    Коментиран от #158, #159, #160

    15:47 17.05.2026

  • 157 Иво Христов

    1 0 Отговор
    Х@iL Пv t леp! Безобразие! Крим е на Путин.

    15:49 17.05.2026

  • 158 Тодор Колев

    2 1 Отговор

    До коментар #156 от "ХОХО":

    156 ...А защо мразиш Дара?

    15:51 17.05.2026

  • 159 Путин гол до кръста на пони

    1 2 Отговор

    До коментар #156 от "ХОХО":

    Хохо Бохо!!! Чий е Прокофиев? Ромео и Жулиета са италянци. Всеки обича талянците. Ти кажи чий е Прокофиев?

    Коментиран от #161, #162

    15:53 17.05.2026

  • 160 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #156 от "ХОХО":

    Имаме Хохо ценител на класическата музика. Може би защото е интелигентен, майсторски жанр? Хохо и може би като ценител харесваш джаза който също е инелигентен и майсторски жанр музика?

    15:58 17.05.2026

  • 161 ХОХО

    3 0 Отговор

    До коментар #159 от "Путин гол до кръста на пони":

    Ще кажа разбира се. Прокофиев е бил съветски. Сега очаквам да ме питаш, чий е бил СССР :).

    Коментиран от #165, #166, #167, #169

    15:58 17.05.2026

  • 162 Алън Пугачов

    1 2 Отговор

    До коментар #159 от "Путин гол до кръста на пони":

    Прокофиев е украинец!

    15:59 17.05.2026

  • 163 иванов

    2 0 Отговор
    Бангаранга,чунга чанга,тути фрути да живей културата!!

    16:00 17.05.2026

  • 164 Путин гол до кръста на пони

    1 1 Отговор
    Да! Чий е бил СССР! И внимавай какво ще кажеш!!!! Че щи загрея врата!

    16:01 17.05.2026

  • 165 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #161 от "ХОХО":

    А Сталин какъв е бил? Съвецки? Грузински? Руски? Или какъв?

    Коментиран от #168

    16:03 17.05.2026

  • 166 Путин гол до кръста на пони

    2 2 Отговор

    До коментар #161 от "ХОХО":

    Като очакваше да те питам чий е СССР , не беше ли подготвен да ми отговориш??? Задунаец!!! Сега да те чакам ли? Или да изпратя Иво Христов да те прибере?!!!!!

    16:05 17.05.2026

  • 167 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #161 от "ХОХО":

    Освен , че мрази Дара и джаз не харесва! Щоъо не е съвецки!!! 😆

    16:06 17.05.2026

  • 168 ХОХО

    0 0 Отговор

    До коментар #165 от "Атина Палада":

    Съветски разбира се. Точно както и Карл Маркс е бил англичанин. Защото не е важно къде си роден, а къде си прекарал зрялата част от живота си и съответно си оставил следа след себе си.

    Коментиран от #170

    16:07 17.05.2026

  • 169 Алън Пугачов

    0 0 Отговор

    До коментар #161 от "ХОХО":

    Бохо, а Лед Зепелин мразиш ли ги?

    Коментиран от #172

    16:08 17.05.2026

  • 170 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #168 от "ХОХО":

    Хахо...ми то и с полуостровите е така! Не е важно на кой са били, важно е как са признати по международното право!!! Панимайш???

    Коментиран от #175

    16:10 17.05.2026

  • 171 Алън Пугачов

    1 3 Отговор
    Значи...нека оставим Сталин на руснаците. Грузинците и без това го нещат.

    16:12 17.05.2026

  • 172 ХОХО

    0 0 Отговор

    До коментар #169 от "Алън Пугачов":

    Сигурен съм, ме музикалната ми колекция далеч надминава твоята, особено що се отнася до музика от 60-те и 70-те.

    Коментиран от #173, #174

    16:13 17.05.2026

  • 173 Алън Пугачов

    0 1 Отговор

    До коментар #172 от "ХОХО":

    И как си сигурен бе Хахо като не си виждал моята? Или твоята е съвецка? Най-голямата в света? 😆😆😆😝

    16:15 17.05.2026

  • 174 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #172 от "ХОХО":

    Имаш ли съвецки песни?

    16:16 17.05.2026

  • 175 ХОХО

    0 1 Отговор

    До коментар #170 от "Атина Палада":

    Щом казваш, mitch. Аз съм за Украйна така или иначе.

    Коментиран от #177

    16:17 17.05.2026

  • 176 Политкоректен

    6 2 Отговор
    Прочетох малко какви са коментарите на хората в различните държави и в официалните форуми на конкурса. В общи линии там предимно се обсъжда Израел. Тази държава за втора поредна година се класира на второ място и то предимно с вот на публиката. Съмненията за манипулация на вота са значителни, предвид настроенията на обикновените хора на континента. Смята се, че организаторите на конкурса, както и журито са осъзнали, че е твърде вероятно Израел да победи тази година, което ще доведе до още по-голям скандал и отлив от конкурса. Затова са предпочели в последния момент да дадат победата на България, като ниско рискова държава. Иначе спрямо първоначалните намерения са смятали да ни класират на десето място. Дали е така - трудно е да се каже. Но все пак сме имали късмет.

    Коментиран от #178, #188

    16:17 17.05.2026

  • 177 Путин гол до кръста на пони

    2 0 Отговор

    До коментар #175 от "ХОХО":

    Чий е Крим, Хохо?

    16:18 17.05.2026

  • 178 Тодор Колев

    2 2 Отговор

    До коментар #176 от "Политкоректен":

    Браво! Олекна ми това разктитие на номер 176. Ако не можем да ядем от меда, поне да му хвърлим едно г@vно! Страхотно постижение на задунайския патреотизъм! Браво 176!

    16:21 17.05.2026

  • 179 Тодор Живков

    1 0 Отговор
    Другари! Закривам седенката! Разбрах ви ! Ще се върна и ще ви върна корекомите!

    16:23 17.05.2026

  • 180 ЦСКА

    4 2 Отговор
    Благодаря на Дара, че отрови неделята на задунайците в България!

    16:27 17.05.2026

  • 181 Левски

    2 4 Отговор
    Според Юростат най-нещастната нация от победата на Дара на Евровизия била....българската!

    16:29 17.05.2026

  • 182 КЪДЕ Е

    3 2 Отговор
    Оня ЕМКО

    ДЕБИЛА КОЙТО ТВЪРДЕШЕ

    ЧЕ ДАРА БИЛА ПРОВАЛ

    ЕМКО СЛОЖИ СИ БРАДА

    ЖАЛЪК ГЕЙТЪР .

    ГЕЙТЪР СКАПАН

    16:31 17.05.2026

  • 183 РУСКИТЕ ГЕЙ-МЪРИ

    4 2 Отговор
    Още са в състояние на Тотален Колапс
    Конкурс от който ги Изритаха
    Го спечели България.

    Сега ще му слушаме Хленченето
    На Родния Руски Гей.Мър.

    16:37 17.05.2026

  • 184 РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС

    3 1 Отговор
    ПОДКРЕПЯТ

    ФИЛИП КИРКОРОВ.

    УРААААА

    16:39 17.05.2026

  • 185 Истината

    7 3 Отговор
    Пошлостта, липсата на ценности и отсъствие на добър вкус - това е "Бангаранга", еманация на падението на човешките ценности, в частност на т.нар. "европейски ценности"! Срам ме е, че живея в такова деградирало общество...!

    Коментиран от #187

    16:41 17.05.2026

  • 186 Да.........

    2 0 Отговор
    Сега дори радеф и неговото правителство ще си препишат заслуги. Ако не беше помощта от радеф, успехът на Дара нямаше да се реализира.

    17:08 17.05.2026

  • 187 ХаХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #185 от "Истината":

    Ами върви се на село, върни се във времето на социализма - там е райат на всички времена.
    Нали "всички сме равни", как така Дара изпъкна пред такива като теб!?
    Забелижи, че светът върви напред, а ти си останал в миналото.

    17:12 17.05.2026

  • 188 Някой

    2 2 Отговор

    До коментар #176 от "Политкоректен":

    Е, ама много си отворен! КГБ ли ти докладва? То толкова "ценна" секретна информация трудно достига до нормалните хора.
    Подай още малко инфо от путлер към нас, простосмъртните!

    17:18 17.05.2026

  • 189 Джолан Пеевски

    0 0 Отговор
    Нема грешка. Подкрепям Банга Ранга...

    17:18 17.05.2026

  • 190 Ний ша Ва упрайм

    0 2 Отговор
    до година Софето ша са напълни запълни за 3 дена с третия пол

    Коментиран от #193

    17:22 17.05.2026

  • 191 Ехоооо

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "6135":

    Нямам мераци, жена ми ми рева, "Дай бе да гласувам за Дара". Аз спях, не съм г9 гледал. Така ме врътна и на изборите, те пък ми седнаха 150 евро, псувах от къщи до урната и обратно. След това и счупих кръста на жената.

    17:27 17.05.2026

  • 192 Що бе?

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лопата Орешник":

    Що и ти не се явиш на Евровизия!? Нали си талантлив - пробвай се! Ама не, ти можеш само да злобееш и да завиждаш на чуждия успех. Човек, който не боже да се зарадва на какъвто и да било български успех, е нещастен луууузър, който няма как да бъде щастлив!

    17:30 17.05.2026

  • 193 Радвай се

    1 0 Отговор

    До коментар #190 от "Ний ша Ва упрайм":

    Ще имаш много събратя по пол. Или ревнуваш, че ще ти отнемат любимото ти ЛГБ същество?

    17:34 17.05.2026

  • 194 Иван

    0 2 Отговор
    Закъде тръгнахме и къде пристигнахме братя и сестри българи и европейци.След Берлинската стена тръгнахме към обединена Европа на Пинк Флойд и Скорпиънс ,а днес се намерихме в Чалготеката на силикона,ботокса и мутренско-циганските ценности(гюбеци)....Все пак поздравления за Дара и екипа и! Явно има таланта да работи яко Дано да успее да се пооткъсне от чалгарското си амплоа.

    Коментиран от #196

    17:34 17.05.2026

  • 195 Да.........

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "6135":

    Ами нормално е "да й нарасне работата" на Дара! Тя постигна нещо велико! Браво! Опитай и ти да направиш нещо хубаво, с което да те запомнят.

    17:36 17.05.2026

  • 196 Дядо Благо

    1 0 Отговор

    До коментар #194 от "Иван":

    Иване, Иванеее.... Зарадвай се малко, бе пич! Какви са тия връзси с берлинската стена!? Ти още малко ще се върнеш към древен Египет и тамушните мумии. Или с извънзебния произход на комарите.....

    17:40 17.05.2026

  • 197 Някоя непозната за вас!!!

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Джо":

    Много грубо!
    Да не би Дара да не е българка?!

    17:41 17.05.2026