„Грешките“ на Дара (ВИДЕО)

„Грешка“ беше, че Дара изобщо реши да се кандидатира за Евровизия.
„Грешка“ беше, че България избра точно нея да представя страната с „Bangaranga“.
„Грешка“ беше, че още в първите дни след обявяването ѝ социалните мрежи се превърнаха в арена на омраза, подигравки и съмнения дали тя изобщо е достойна за такава сцена.
„Грешка“ беше, че Дара не се отказа.
Защото беше на крачка от това да каже „стига“. Беше засегната, беше разочарована, беше ударена от онази типично българска злоба, която често посреща с недоверие всеки млад човек, осмелил се да мечтае смело. Но вместо да се пречупи, тя избра да продължи.
„Грешка“ беше, че Дара успя да заглуши шума около себе си и да насочи енергията си към музиката.
„Грешка“ беше, че замина за Австрия с ясното съзнание, че не просто участва в конкурс, а носи на гърба си очакванията, критиките и комплексите на цяла една държава.
„Грешка“ беше, че до нея стоеше силен екип, който не ѝ позволи да се откаже.
„Грешка“ беше, че български музиканти, артисти и дори Лили Иванова я подкрепиха публично и ѝ пожелаха успех.
„Грешка“ беше, че Дара излезе на сцената уверена.
„Грешка“ беше, че се представи блестящо.
„Грешка“ беше, че Европа я хареса.
Защото от този момент нататък вече никой не можеше да каже, че тя е „случайна“.
Никой не можеше да каже, че е там по инерция или заради скандал.
Тя беше там, защото може.
„Грешка“ беше, че „Bangaranga“ се превърна в песен, която ще звучи по европейските радиостанции.
„Грешка“ беше, че България получи реклама, каквато не може да се купи с милиони.
„Грешка“ беше, че Дара спечели Евровизия. Но всъщност това не беше грешка.
Това беше резултат от характер, дисциплина и талант.
Дара показа нещо много по-важно от победа – показа, че може да премине през омразата и да излезе по-силна. А точно това прави един артист голям. Не само гласът. Не само песента. А способността да издържиш, когато срещу теб стоят хиляди, готови да те сринат още преди да си излязъл на сцената.
И да, България за първи път спечели Евровизия.
Явно моментът е бил точният.
Явно песента е трябвало да се появи точно сега.
Явно Дара е била човекът, който е трябвало да го направи.
Пред нея вече се отварят врати към европейската музикална сцена. И това е огромно постижение не само за нея, а и за България. Защото малко български артисти могат да кажат, че Европа ги е приела толкова силно и толкова категорично.
Разбира се, предстои най-трудното – как ще бъде управляван този успех. Историята помни много талантливи български изпълнители, които са си тръгвали разочаровани от продуцентски схеми, договори и обещания. Именно затова сега ще стане ясно дали около Дара има хора, които искат просто да използват успеха ѝ, или хора, които могат да го превърнат в дълга международна кариера.
Но едно вече е сигурно.
Дара доказа, че знае какво иска.
Доказа, че има амбиция.
Доказа, че има характер.
А мечтите съществуват точно за това – да бъдат преследвани, дори когато всички ти казват, че няма смисъл.
И може би най-голямата „грешка“ беше, че толкова много хора я подцениха.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
09:23 17.05.2026
2 Айде платените руски хейтъри тук
Коментиран от #80
09:23 17.05.2026
3 Павката
Коментиран от #9, #12, #56
09:26 17.05.2026
4 Винкело
09:26 17.05.2026
5 Лопата Орешник
Коментиран от #50, #192
09:29 17.05.2026
6 Ужасно
Коментиран от #30
09:29 17.05.2026
7 Последния Софиянец
09:30 17.05.2026
8 Пич
09:31 17.05.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Павката":Турчина наркодилър ще те гръмне.
Коментиран от #18
09:31 17.05.2026
10 хахаха
В тази връзка да попитам автора знае ли кои са победителите в Евровизия последните години и какъв успех имат на европейската сцена и изобщо някой чувал ли ги е след конкурса?
П.П. Само да не каже АББА, че бая годинки от участието им:)
Коментиран от #62
09:32 17.05.2026
11 Сандо
Коментиран от #29, #64
09:33 17.05.2026
12 Браво Павка
До коментар #3 от "Павката":Сега си прасни и една ножка за да утихне стихията в теб.
09:34 17.05.2026
13 Реалност
09:35 17.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Свободна България !
Грешка !
Подир !
Грешка !
09:36 17.05.2026
16 Джо
Коментиран от #20, #197
09:36 17.05.2026
17 Р.Н
09:37 17.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ехооо
До коментар #16 от "Джо":Пет телефона имам, 6 гласа даде жена ми. 6х99 цента съм вътре от Дара.
Коментиран от #78
09:39 17.05.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 а бе..
09:44 17.05.2026
23 1234
След като DARA вече спечели Евровизия, изведнъж всички започнаха да обясняват как са вярвали, как са разбирали, как са били до нея и как „грешката“ всъщност била победа. Много удобно. Къде бяха тези дълбоки анализи, когато момичето беше заливано с хейт? Къде беше тази героична защита преди финала, когато беше рисково да застанеш зад нея?
Сега, когато успехът е факт, е лесно да се качиш на сцената след победителя и да махаш от негов гръб. Това не е подкрепа. Това е евтин опит да се участва в чужд триумф със закъсняла мъдрост.
DARA не спечели благодарение на такива текстове. Тя спечели въпреки шума, въпреки подценяването и въпреки типичното българско чакане първо да видим дали някой ще успее, за да решим дали да го подкрепим.
Най-голямата „грешка“ тук не е на DARA. Грешката е на всички, които мълчаха, съмняваха се или се подиграваха, а днес бързат да се наредят до успеха ѝ, включително автора.
Коментиран от #34, #111
09:45 17.05.2026
24 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #28, #81
09:46 17.05.2026
25 Авеее
09:48 17.05.2026
26 ШЕФА
09:49 17.05.2026
27 Ройтерс
....
09:49 17.05.2026
28 сара
До коментар #24 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Причината е в тебе,проблемът е твой
09:51 17.05.2026
29 сара
До коментар #11 от "Сандо":Ти си тежък случай
09:53 17.05.2026
30 Лост
До коментар #6 от "Ужасно":Привилегированите Англия -общо една точка, Франция 14 точки от публиката.
09:54 17.05.2026
31 Ъхъ
Коментиран от #32, #35, #36, #93
09:56 17.05.2026
32 Ройтерс
До коментар #31 от "Ъхъ":Човек не се храни само с нафора,майсторе!:))
Коментиран от #53
09:58 17.05.2026
33 Перо
Коментиран от #63
09:59 17.05.2026
34 Бялджип
До коментар #23 от "1234":Много точен коментар. Поздравления, присъединявам се напълно.
10:00 17.05.2026
35 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #31 от "Ъхъ":Мноо сложно си го написал!Джензитата не моат а разбират и обмислят написан текст.🦍🦍🦍🤣🥳👍
10:01 17.05.2026
36 Факт
До коментар #31 от "Ъхъ":Много точно казано. Поздравления за коментара.
Момичето е пластелин в ръцете на индустрията, която задоволява низките нужди на елементарната публика, за да спечели призове и облаги.
10:01 17.05.2026
37 Калин Каменов
10:02 17.05.2026
38 Ама тия много се вживяха
10:02 17.05.2026
39 Отврат!
Коментиран от #88
10:07 17.05.2026
40 ГРЕШКО
10:15 17.05.2026
41 Абсурдистан
10:17 17.05.2026
42 Солунци 2.0
,,11. И затова Бог ще им прати силна измама, за да повярват на льжата,
12. та да бъдат осъдени всички, които не повярваха на истината, а се наслаждаваха в неправдата."
10:20 17.05.2026
43 Гресирана ватенка
Коментиран от #102
10:22 17.05.2026
44 Антиватник
Коментиран от #46
10:33 17.05.2026
45 Хаха
10:39 17.05.2026
46 Хаха
До коментар #44 от "Антиватник":Те копейките няма за какво да страдат! Страданието ще е за вас!
10:40 17.05.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Макс
Коментиран от #54
10:48 17.05.2026
49 Христо Петров
Коментиран от #95
10:49 17.05.2026
50 Така е
До коментар #5 от "Лопата Орешник":Не само заради еврото, но и заради подкрепата на Украйна "до последен дъх". Редно е след пословичната ни всеотдайност на евроатлантическите ценности, все пак да получим нещо. А другите наградени - Израел и Рум ния случайно ли ?
Коментиран от #60
10:50 17.05.2026
51 ВАСИЛЕВ
Коментиран от #71
10:51 17.05.2026
52 бангаранга
Коментиран от #112, #116
10:53 17.05.2026
53 Така е
До коментар #32 от "Ройтерс":Напоследък човечеството се изхранва с доста боклуци ГМО и хибриди
10:55 17.05.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Верно ли
Коментиран от #69, #90
10:58 17.05.2026
56 Този е някъв
До коментар #3 от "Павката":лъскач на бастуни.💓💓💓😂 Тениската ми харесва какъв цвят е.
11:10 17.05.2026
57 Артилерист
11:14 17.05.2026
58 Простият
11:14 17.05.2026
59 681
11:24 17.05.2026
60 Евровизия
До коментар #50 от "Така е":е песенен конкурс, който е организиран от Европейския съюз за радио и телевизия, но участват държави от цял свят.
Коментиран от #73, #101
11:27 17.05.2026
61 Бих попитал
11:29 17.05.2026
62 Точно 50 години
До коментар #10 от "хахаха":от участието на АББА с "Ватерло", която направо отвян конкуренцията и наистина направи грандиозна и напълно заслужена кариера. Това беше първото ми гледане на Евровизия и освен тази песен за толкова десетилетия съм запомнила само още една: My Number One на Елена Папаризу, която и стана световен хит. Всичко друго се е изпарило и победителита са останали в историята като "известни със своята неизвестност". Толкова за перспективите, които дава победата в Евровизия.
Коментиран от #76
11:39 17.05.2026
63 Гост
До коментар #33 от "Перо":Извинявай, ама нищо жендърско не видях в изпълнението на Дара! Т.е. всичко друго, но не и жендърско, а доста хетеро!
Наистина дотегнаха на хората жендър изпълненията и тази година нямаше траверси на сцената, мъже с бради и поли и т.н.
Конкурсът е направен за популярни песни, със запомнящ се ритъм и ограничено във времето изпълнение!
Набляга се освен на вокали, на сценично поведение, визия, въздействие, танци, хореография, оценява се от цял свят, не само от Европа!
Конкурсът не е за класическа музика, църковна или етномузика, сложни грифове и композиции от рода на Лед Цепелин или Пинк Флойд!
Не знам точно какво очаквате и защо хра.ите по Дара!?
Коментиран от #106
11:48 17.05.2026
64 Арни
До коментар #11 от "Сандо":Ти наистина си от някакво стадо за разлика от много други. Толкова е жалко, че българите дори от такъв голям успех правят поражение и не могат да се зарадват. От сутринта гледам немската телевизия и всички са единодушни, че победата е заслужена. Първа след гласуването от журитата и най-много точки от зрителите. Разликата между първия и втория е най- голяма от провеждането на конкурса от 1958 година! И всичко това не е достатъчно, за да могат завистниците да се зарадват. Не напразно казват, че най-нещастните хора са завистниците.
11:53 17.05.2026
65 Нито един глас няма за Дара
11:55 17.05.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Голям
Коментиран от #146
12:05 17.05.2026
68 БРАВО НА ДАРА
12:13 17.05.2026
69 ТИГО
До коментар #55 от "Верно ли":И КВО ?? Аз мисля че напомпаха дара само и само евреина да не е първи, журито свърши тая работа !Не ми дреме за евровизия тая чалга е изнервяща!!
12:15 17.05.2026
70 Евроскептик
12:17 17.05.2026
71 Боби
До коментар #51 от "ВАСИЛЕВ":Прав си,нямаше нито една униформа,нито един танк в песента,кво да му харесваме другаре
12:23 17.05.2026
72 Край
12:27 17.05.2026
73 Знам
До коментар #60 от "Евровизия":какво е и кой го организира и с каква цел - подмяна на ценностната система и прокарване на новото "нормално"
12:34 17.05.2026
74 ГАВАРИТЬ МАСКВА
12:39 17.05.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Тарзан
До коментар #62 от "Точно 50 години":Ти да щото слушал поп ама има Лорди има Манескин дето са продали 30 40 милиона и са мега успешни артисти. АББА е дава началото за шведите и след това идват Роксет и един куп други групи от там. А за Хулио Иглесиас сигурно не си чувал или Селион Дион - те ми е интересно от къде са тръгнали.
12:47 17.05.2026
77 Гресирана ватенка
12:49 17.05.2026
78 6135
До коментар #20 от "Ехооо":На нея сега й порасна работата.
Ако не си дал поне 20 гласа, няма да ти пусне.
Коментиран от #191, #195
12:50 17.05.2026
79 Оди там Кеноби
Хара , това вашето е диагноза - ходете и се лекувайте!
12:50 17.05.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 55555
До коментар #24 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Аааах.Ако Путин беше спечелил Евровизия,какви метани щеше да хвърляш!!!!!
12:57 17.05.2026
82 Определено
12:58 17.05.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Файърфлай
Коментиран от #99
12:59 17.05.2026
85 Българин
Коментиран от #89
13:00 17.05.2026
86 ХиХи
13:06 17.05.2026
87 Про стачка
Не ме разбирайте погрешно че не се радвам за Дара (това имаме това показваме) но след конкурса критиците (не у нас) разсипаха нея и "балета" и чудейки се как толкова посредствено изпълнение можа да получи такъв голям резултат. Но предполагам че някой тук ще каже че критиците са я копейки я путинисти .
13:06 17.05.2026
88 55555
До коментар #39 от "Отврат!":Не,ние не сме в третия свят.В третия свят сте вие руските дезертьори,които седите на компа и се правите на Българи!!!Нали милеете за Путин,защо не сте на война?!!!Защото там е опасно,могат да ви гръмнат-друго си е да дращиш глупости разчитайки някой слабохарактерен Българин да ти се върже.!!!!
Коментиран от #91
13:08 17.05.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 55555
До коментар #55 от "Верно ли":Друго си е тежкия български фолклор. !!!!Пример,песента-нагазил Добри в джибрите.!!!
Коментиран от #107
13:13 17.05.2026
91 Гост
До коментар #88 от "55555":Нерде Путин, нерде Евровизия и Дара бе, гриз.ч! И какво общо има Путин със.... статията!?
За твое сведение и руски изпълнител е печелил Евровизия и то по времето на Путин имат и други призови класирания руснаци в този конкурс...
Коментиран от #105
13:16 17.05.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Дядо Соки
До коментар #31 от "Ъхъ":Аз много ходя къде ли не и от фенове съм чувал че конкураса е нЪгласен от свУодниците й
Коментиран от #100
13:18 17.05.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Щото
До коментар #49 от "Христо Петров":от гледане на много футбол вече се е Убразовал достатъчно и е преминал към покоряване на нови върхове.
13:20 17.05.2026
96 хахаха
13:20 17.05.2026
97 Банго Васил
13:20 17.05.2026
98 Даа
Коментиран от #120
13:21 17.05.2026
99 55555
До коментар #84 от "Файърфлай":Ами вярно е,прав си.Цевилизацията винаги се е движила от малцина,другите са просто статисти.
Коментиран от #126
13:23 17.05.2026
100 Що бе
До коментар #93 от "Дядо Соки":Да не ти го казаха дъщерите
13:23 17.05.2026
101 Дърт Вейдър
До коментар #60 от "Евровизия":Синко , да ни пишеш че "Европейския съюз" организирал конкурса евровизия е не смешно а тъжно ! Самия конкурс е по-стар с една година от "общия пазар" (първоначалните заченки на ЕС) и в него има само изкуство , няма политика , няма идеологии само музика.
А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.
Коментиран от #109
13:24 17.05.2026
102 Мухахаха
До коментар #43 от "Гресирана ватенка":Майка ти
13:25 17.05.2026
103 Нашите
13:25 17.05.2026
104 Цвете
13:25 17.05.2026
105 Айде не се прави на луд!!!
До коментар #91 от "Гост":Айде,не се оправи на луд!!
13:27 17.05.2026
106 Ами
До коментар #63 от "Гост":Ганчо обича да храни успешните ,а и друго си е Цеца и Софка
13:27 17.05.2026
107 Хаха
До коментар #90 от "55555":Каква е тая "Бангаранга" бе!?
Я пуснете и извъртете по "един валс" веднага...
Познато, нали!? От времето на филма "Вчера" май нищо не се е променило у нас и все същите консерви и цензуратори, непризнаващи нищо ново, в крак времето, модерно звучене и хореография! Човешката злоба наистина е безкрайна, за Вселената не е сигурно!
Коментиран от #141
13:28 17.05.2026
108 Цвете
13:28 17.05.2026
109 Самият
До коментар #101 от "Дърт Вейдър":конкурс първоначално е създаден с идеята да представя изкуството и културата на европейските страни. Впоследствие ,обаче , културата и изкуството отстъпиха на идеологията, която пропагандира определени "новаторски"идеи, подчинени на политкоректност. Така, че дедо Вейдъре гледай си по-далече от носа.
Коментиран от #114
13:36 17.05.2026
110 Маймунянга
"Песента" е нула.
13:37 17.05.2026
111 Дара да д жква и здрава,
До коментар #23 от "1234":Обаче кнтерпретацията на песента... Да речем, че куплдтите са меллдични, да речем че припева трябва да е веселяшко-безгрижен, без конкретен смисъл. Защо трябваше да се изпълни вокално и вкзуално с агресията на обезумял макак с клетка, след като са му взели бананите? Пропагандата на агресия във всяка област води до израждане на човешките ценности!
13:38 17.05.2026
112 Луд Скайуокър
До коментар #52 от "бангаранга":Колега , спусни си малко екстаза.
Така а сега ми кажи името на победителя от предната година и една песен от него/нея.
Малко са тези които хората са ги запомнили след победата им в конкурса - АББА , , Тото Котуньо и Селин Дион и са със световна известност.
13:39 17.05.2026
113 Гресирана ватенка
13:40 17.05.2026
114 Гост
До коментар #109 от "Самият":Глупости пишеш!
Конкурсът е "евро", а не "етно" визия!
Няма как да спечелиш такъв конкурс с изпълнение на граовско хоро от България, съответно келтски танци от Ирландия, от други страни сиртакита, кючеци, полка, казачок и пр. етномотиви!
Звученето и хореографията трябва да се възприемат от всички страни, а твоята дори няма право на глас!
Смятам, че Дара и екипът и се справиха блестящо с тази задача!
Коментиран от #118, #123
13:43 17.05.2026
115 Общак
Коментиран от #131
13:46 17.05.2026
116 Кои
До коментар #52 от "бангаранга":световни заглавия?
13:52 17.05.2026
117 Умрел руснак
13:52 17.05.2026
118 И какво хубаво
До коментар #114 от "Гост":Имаше в хореографията?
Че аз видях само няколко човека да се мятат и блещят, като малоумни!
И вокално насилен припев!
Сякаш мечка рева!
Коментиран от #124
13:53 17.05.2026
119 аааа
13:54 17.05.2026
120 Хаха
До коментар #98 от "Даа":А новите обитатели на Манастирски Ливади какво обичат? В петък вечер изходите на София задръстени от новите софиянци от Манастирски ливади, тръгнали при ятаците за буркани! По сериозно моля
13:55 17.05.2026
121 Все пак имаше грешка
13:59 17.05.2026
122 Ами
водещи при оценката. В Евровизия критериите са други.
Подкрепям Дара или който и да е български изпълнител,
дори и да пееха само трал ла ла. И я поздравявам за успеха.
Коментиран от #125, #127, #132
14:15 17.05.2026
123 Не извъртай
До коментар #114 от "Гост":Точно защото не е "етно", а конкурс за популярна песен - това също е част от изкуството и културата на една нация. Иначе има достатъчно фолклорни фестивали, където се надпяват, насвирват и надиграват представители на европ. страни.
14:18 17.05.2026
124 Гост
До коментар #118 от "И какво хубаво":Да се беше явил ти, с твой екип да направиш по-добра хореография и получиш повече гласове от Дара!
Що подценявате труда на хората!?
Аз също предпочитам друг вид музика, но отдавам заслуженото на труда и продукта на успешните хора!
Знаеш ли в колко става Дара всяка кутрин - 06.00, за са ходи на фитнес, след това няколко часа работа с музикален педагог!
Къртовски труд е положен за този конкурс, песен, изпълнение! Въобръжение за хореографията и детайлите! Не е просто друсане на телеса и блаеене, както се опитват да го изкарат "умниците" тук!
Ако не можеш да го оценниш или харесаш, твой проблем, но поне не драскай глупости!
Коментиран от #134
14:21 17.05.2026
125 Ами
До коментар #122 от "Ами":Когато посредтвеността се вземе насериозно е така. Подкрепя по дефолт, без критерии, важното е да и се чува гласа, зйщото вика най-силно
14:21 17.05.2026
126 Файърфлай
До коментар #99 от "55555":Хубаво де,ама малко по скромно,ако обичате.Скромността краси човека,Евровизията го прави на ..нещо повече от маймуна.
Коментиран от #128
14:27 17.05.2026
127 Гост
До коментар #122 от "Ами":Абсолютно си прав!
Като доказателство Дара отвя буквално вкл. италианския победител от Сан Ремо, който също представи много хубава песен, с блестяща хореография!
14:29 17.05.2026
128 Гост
До коментар #126 от "Файърфлай":Е, дай на хората поне 24 часа да изживеят радостта си, дори седмица!
Да не би всяка година България да печели Евровизия, че да го съобщим някак си "рутинно" по средата на новините!?
Нека и Дара да си изживее заслужения успех, а от тук нататък от нея зависи дали ще използва тази отлична възможност да навлезе трайно на европейските и световни сцени!
Пожелавам и успех!
14:33 17.05.2026
129 Отряд1
Бъдете чат от масата!
Радвайте се!
РАДВАЙТЕ СЕ!
РАДВАЙТЕ СЕ И УМР3ТЕ В МРАК!
14:33 17.05.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Без припева
До коментар #115 от "Общак":песента е прекрасна. Но припевът привлича младите хора, които ( и ние сме били такива) са луди глави, смели, енергични и с много дух! Браво на Дара Йотова от Варна! Донесе на България победа и радост!
14:40 17.05.2026
132 Ами тогава
До коментар #122 от "Ами":Да не се казва песенен конкурс!
Да е например конкурс: за геополитическо влияние, за извратеняци, или за най-добър либераст,....
14:42 17.05.2026
133 защо
Браво Дара.
14:42 17.05.2026
134 Пак сбърканяци!
До коментар #124 от "Гост":Не отричам труда, А РЕЗУЛТАТА!
И това, че се лансират всякакви сбърканяшки ценносто. И в "Евровизия", и в повечето темевизионни реалита!
Малоумници и простотия!
Егати моделите за подражание!
Ама нама страшно, те децата ви ще ви го върнат тъпкано!
Коментиран от #140
14:48 17.05.2026
135 Милена
Ако смените „бангаранга“ с „тумба лумба“, всичко ще ви се изясни. В 21 век Евровизия може да бъде спечелена само с такава песен и Дара заслужава поздравления!
Коментиран от #144
14:49 17.05.2026
136 КВА МАДОНА БЕ?
14:54 17.05.2026
137 Няма угодия
какво да стане, та да няма злост!
Не знам дали психолога д-р Михайлов има мнение по тази бугарска болест!
14:58 17.05.2026
138 Макробиолог
14:58 17.05.2026
139 БЛЯ БЛЯ БЛЯ
15:00 17.05.2026
140 Гост
До коментар #134 от "Пак сбърканяци!":Е, ти си като директора от филма "Вчера"!
Искаш да пуснеш на децата да слушат и танцуват валс, а не Бийтълс!
Ами не става, такива са времената, човеко!
И аз предпочитам Дийп Пърпъл например, ама никой не ме пита...
Коментиран от #148
15:00 17.05.2026
141 Бангаманга
До коментар #107 от "Хаха":И кое е модерното в тази песен? Мелодията е типичен афроамерикански рап от 90-те, текстът е сатанински. ,,Модерното” е това, че психарското се изкарва на повърхността, представяно като иноваторско, бунтарско, революционно - но си остава психарско. Това се с случвало многократно в човешката история. Утайката става каймак, а каймака бива тласкан към дъното. Чрез неолиберализма Сатаната властва над света съвсем открито, а вие му се кланяте, вместо да го анатемосате.
Коментиран от #143, #150
15:04 17.05.2026
142 Васко Махалата
15:05 17.05.2026
143 Хаха
До коментар #141 от "Бангаманга":Пусни си валс и се успокой....
Коментиран от #147
15:07 17.05.2026
144 Миленке,
До коментар #135 от "Милена":Знаеш ли какъв е проблема всъщност?
Проблема е, че едва ли не ссички дружно сме ЗАДЪЛЖЕНИ да харесваме всеки бълвоч, който някой влиятелен (като както Саня) пробутва в медийното пространство. На всичкото отгоре ни се натрапва, като Национална гордост. Който иска за си го гледа и харесва. Днес ме беше страх да пусна телевизора, от прехласнати хвалби и....
Да не пропусна, че регламента за гласуване беше променен много удобно. /Да не стане грешка случайно/
След сто години никой няма да се гордее с Дара, а с неща които други хора тихо и с постоянство градят!!!
15:08 17.05.2026
145 Атина Паднала
15:09 17.05.2026
146 Голям
До коментар #67 от "Голям":Гледам, че 18 русофилски боклука са гласували отрицателно под моя пост... все някога ще свършите, мили мои и България че стане Швейцария на Балканите, защо не вземете да се изселите в мамаша си раша, та това да стане реалност час по-скоро?
15:14 17.05.2026
147 ХОХО
До коментар #143 от "Хаха":С удоволствие. Обожавам Чайковски и Шостакович..
Коментиран от #153
15:17 17.05.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Минко
15:29 17.05.2026
150 Хаха
До коментар #141 от "Бангаманга":"Модерното” е това, че психарското се изкарва на повърхността, представяно като иноваторско, бунтарско, революционно - но си остава психарско."
По същия начин са заклеймявали "диваците" Бийтълс и Роулинг Стоунс през 60-те години във Великобритания, не само в социалистическите страни...
15:31 17.05.2026
151 Тодор Колев
15:37 17.05.2026
152 ОБИЧАМ ДА МРАЗИМ
15:39 17.05.2026
153 Путин гол до кръста на пони
До коментар #147 от "ХОХО":А мразиш ли Шопен и Прокофиев?
Коментиран от #156
15:40 17.05.2026
154 Статията
15:40 17.05.2026
155 Тодор Колев
15:46 17.05.2026
156 ХОХО
До коментар #153 от "Путин гол до кръста на пони":Разбира се. Обожавам Ромео и Жулиета, а дискът с ноктюрните на Шопен е винаги в СД-то. Понеже откривам ирония в коментара ви, ще ви кажа, че фактът, че смятате класическата музика за архаична, говори само колко архаично всъщност е мисленето ви.
Коментиран от #158, #159, #160
15:47 17.05.2026
157 Иво Христов
15:49 17.05.2026
158 Тодор Колев
До коментар #156 от "ХОХО":156 ...А защо мразиш Дара?
15:51 17.05.2026
159 Путин гол до кръста на пони
До коментар #156 от "ХОХО":Хохо Бохо!!! Чий е Прокофиев? Ромео и Жулиета са италянци. Всеки обича талянците. Ти кажи чий е Прокофиев?
Коментиран от #161, #162
15:53 17.05.2026
160 Атина Палада
До коментар #156 от "ХОХО":Имаме Хохо ценител на класическата музика. Може би защото е интелигентен, майсторски жанр? Хохо и може би като ценител харесваш джаза който също е инелигентен и майсторски жанр музика?
15:58 17.05.2026
161 ХОХО
До коментар #159 от "Путин гол до кръста на пони":Ще кажа разбира се. Прокофиев е бил съветски. Сега очаквам да ме питаш, чий е бил СССР :).
Коментиран от #165, #166, #167, #169
15:58 17.05.2026
162 Алън Пугачов
До коментар #159 от "Путин гол до кръста на пони":Прокофиев е украинец!
15:59 17.05.2026
163 иванов
16:00 17.05.2026
164 Путин гол до кръста на пони
16:01 17.05.2026
165 Атина Палада
До коментар #161 от "ХОХО":А Сталин какъв е бил? Съвецки? Грузински? Руски? Или какъв?
Коментиран от #168
16:03 17.05.2026
166 Путин гол до кръста на пони
До коментар #161 от "ХОХО":Като очакваше да те питам чий е СССР , не беше ли подготвен да ми отговориш??? Задунаец!!! Сега да те чакам ли? Или да изпратя Иво Христов да те прибере?!!!!!
16:05 17.05.2026
167 Атина Палада
До коментар #161 от "ХОХО":Освен , че мрази Дара и джаз не харесва! Щоъо не е съвецки!!! 😆
16:06 17.05.2026
168 ХОХО
До коментар #165 от "Атина Палада":Съветски разбира се. Точно както и Карл Маркс е бил англичанин. Защото не е важно къде си роден, а къде си прекарал зрялата част от живота си и съответно си оставил следа след себе си.
Коментиран от #170
16:07 17.05.2026
169 Алън Пугачов
До коментар #161 от "ХОХО":Бохо, а Лед Зепелин мразиш ли ги?
Коментиран от #172
16:08 17.05.2026
170 Атина Палада
До коментар #168 от "ХОХО":Хахо...ми то и с полуостровите е така! Не е важно на кой са били, важно е как са признати по международното право!!! Панимайш???
Коментиран от #175
16:10 17.05.2026
171 Алън Пугачов
16:12 17.05.2026
172 ХОХО
До коментар #169 от "Алън Пугачов":Сигурен съм, ме музикалната ми колекция далеч надминава твоята, особено що се отнася до музика от 60-те и 70-те.
Коментиран от #173, #174
16:13 17.05.2026
173 Алън Пугачов
До коментар #172 от "ХОХО":И как си сигурен бе Хахо като не си виждал моята? Или твоята е съвецка? Най-голямата в света? 😆😆😆😝
16:15 17.05.2026
174 Атина Палада
До коментар #172 от "ХОХО":Имаш ли съвецки песни?
16:16 17.05.2026
175 ХОХО
До коментар #170 от "Атина Палада":Щом казваш, mitch. Аз съм за Украйна така или иначе.
Коментиран от #177
16:17 17.05.2026
176 Политкоректен
Коментиран от #178, #188
16:17 17.05.2026
177 Путин гол до кръста на пони
До коментар #175 от "ХОХО":Чий е Крим, Хохо?
16:18 17.05.2026
178 Тодор Колев
До коментар #176 от "Политкоректен":Браво! Олекна ми това разктитие на номер 176. Ако не можем да ядем от меда, поне да му хвърлим едно г@vно! Страхотно постижение на задунайския патреотизъм! Браво 176!
16:21 17.05.2026
179 Тодор Живков
16:23 17.05.2026
180 ЦСКА
16:27 17.05.2026
181 Левски
16:29 17.05.2026
182 КЪДЕ Е
ДЕБИЛА КОЙТО ТВЪРДЕШЕ
ЧЕ ДАРА БИЛА ПРОВАЛ
ЕМКО СЛОЖИ СИ БРАДА
ЖАЛЪК ГЕЙТЪР .
ГЕЙТЪР СКАПАН
16:31 17.05.2026
183 РУСКИТЕ ГЕЙ-МЪРИ
Конкурс от който ги Изритаха
Го спечели България.
Сега ще му слушаме Хленченето
На Родния Руски Гей.Мър.
16:37 17.05.2026
184 РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС
ФИЛИП КИРКОРОВ.
УРААААА
16:39 17.05.2026
185 Истината
Коментиран от #187
16:41 17.05.2026
186 Да.........
17:08 17.05.2026
187 ХаХаХа
До коментар #185 от "Истината":Ами върви се на село, върни се във времето на социализма - там е райат на всички времена.
Нали "всички сме равни", как така Дара изпъкна пред такива като теб!?
Забелижи, че светът върви напред, а ти си останал в миналото.
17:12 17.05.2026
188 Някой
До коментар #176 от "Политкоректен":Е, ама много си отворен! КГБ ли ти докладва? То толкова "ценна" секретна информация трудно достига до нормалните хора.
Подай още малко инфо от путлер към нас, простосмъртните!
17:18 17.05.2026
189 Джолан Пеевски
17:18 17.05.2026
190 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #193
17:22 17.05.2026
191 Ехоооо
До коментар #78 от "6135":Нямам мераци, жена ми ми рева, "Дай бе да гласувам за Дара". Аз спях, не съм г9 гледал. Така ме врътна и на изборите, те пък ми седнаха 150 евро, псувах от къщи до урната и обратно. След това и счупих кръста на жената.
17:27 17.05.2026
192 Що бе?
До коментар #5 от "Лопата Орешник":Що и ти не се явиш на Евровизия!? Нали си талантлив - пробвай се! Ама не, ти можеш само да злобееш и да завиждаш на чуждия успех. Човек, който не боже да се зарадва на какъвто и да било български успех, е нещастен луууузър, който няма как да бъде щастлив!
17:30 17.05.2026
193 Радвай се
До коментар #190 от "Ний ша Ва упрайм":Ще имаш много събратя по пол. Или ревнуваш, че ще ти отнемат любимото ти ЛГБ същество?
17:34 17.05.2026
194 Иван
Коментиран от #196
17:34 17.05.2026
195 Да.........
До коментар #78 от "6135":Ами нормално е "да й нарасне работата" на Дара! Тя постигна нещо велико! Браво! Опитай и ти да направиш нещо хубаво, с което да те запомнят.
17:36 17.05.2026
196 Дядо Благо
До коментар #194 от "Иван":Иване, Иванеее.... Зарадвай се малко, бе пич! Какви са тия връзси с берлинската стена!? Ти още малко ще се върнеш към древен Египет и тамушните мумии. Или с извънзебния произход на комарите.....
17:40 17.05.2026
197 Някоя непозната за вас!!!
До коментар #16 от "Джо":Много грубо!
Да не би Дара да не е българка?!
17:41 17.05.2026