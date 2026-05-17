Мария Захарова обвини Украйна за „терористична атака“ срещу Москва по време на „Евровизия“

Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че украинските власти са извършили поредна мащабна атака с дронове срещу Москва по време на излъчването на песенния конкурс „Евровизия“. Това съобщава руската държавна агенция ТАСС, предава БТА.

Захарова направи коментара си във връзка с масираната атака срещу Московска област през изминалата нощ.

„Под звуците на песните на „Евровизия“ киевският режим, финансиран от Европейския съюз, извърши поредна масова терористична атака. Целите бяха изцяло цивилни – хора, жилищни сгради и частни домове“, заяви тя.

По думите ѝ всички подобни действия на Киев се финансират от това, което тя нарече „колективното западно малцинство“.

По-рано руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта срещу неделя системите за противовъздушна отбрана са свалили 556 украински безпилотни летателни апарата над различни руски региони и акватории.

Според руските власти това е най-мащабната атака с дронове срещу Русия от началото на годината.