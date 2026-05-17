Филип Киркоров си приписа заслуги за победата на DARA на „Евровизия“

17 Май, 2026 15:37 3 276 45

Певецът твърди, че българска телевизия го помолила да подкрепи Дара

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руската поп звезда с български корени Филип Киркоров твърди, че е помогнал на страната ни да спечели първата си „Евровизия“. Той направи съобщението в предаването на Яна Чурикова в YouTube.

Според него, българска телевизия се обърнала към него с молба да подкрепи DARA. След това екипът на артиста се включил. Киркоров обясни, че за него е важно да „застане под знамето“ на родната си земя. „Би било грях за мен да не застана под знамето на малката си родина.“ Филип Киркоров помогна на България да спечели „Евровизия 2026“, каза той.

„Тя имаше един проблем: нямаше хит. Имаше гласа, външния вид, танцуваше, но нямаше хит“, каза Киркоров.

Артистът разкри също, че шведският режисьор Фредрик Ридман е бил привлечен, за да помогне. Той преди това е хореографирал печелившите номера за Монс Зелмерльов през 2015 г. и за Немо през 2024 г. Сред авторите на песента Bangaranga е гръцкият композитор Димитрис Контопулос, който преди това е писал за Сергей Лазарев.

Филип Киркоров отбеляза, че вижда потенциал в българската певица и я смята за „дива“. Той обаче не се появи на самото състезание, тъй като каза, че е можело да предизвика „нездравословен интерес“.

Киркоров има дълга история с конкурса Евровизия, припомня Телеграф. Като продуцент и автор на песни, той асистира на конкурса на имена като Дмитрий Колдун (2007), Ани Лорак (2008), сестрите Толмачеви (2014), Сергей Лазарев (2016, 2019), молдовската група DoReDos (2019) и друга молдовска изпълнителка, Наталия Гордиенко (2021). През 1995 г. той самият представляваше Русия, но завърши едва 17-ти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    41 17 Отговор
    Ако това е истина - браво !!!

    Коментиран от #38

    15:39 17.05.2026

  • 2 в кратце

    8 3 Отговор
    Яна Чуркова в "YouTube".

    15:40 17.05.2026

  • 3 Свободен

    55 28 Отговор
    Кой се интересува от мнението на този придворен, кремълски шут?!

    Коментиран от #34

    15:40 17.05.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 11 Отговор
    когато бях в РФ на Киркоров и Алла им викаха ,,двоен сандвчич,,-намек за сексуалността им

    Коментиран от #14, #22

    15:41 17.05.2026

  • 5 в кратце

    25 3 Отговор
    Малката си родина Филчо я гледа под микроскоп.

    15:44 17.05.2026

  • 6 Край

    38 1 Отговор
    Е то скромен арменец е като щедър евреин. не се е раждало ако се роди няма се отчува.

    15:44 17.05.2026

  • 7 Бялджип

    18 13 Отговор
    Бих написал съшият коментар като №1 "Пич". Обаче ако е истина,какво пречи да се напише и каже? Политкоректността и евроатлантизма ли?

    15:45 17.05.2026

  • 8 раз

    20 4 Отговор
    Сега,ако представляваше Русия, щеше да завърши едва 27-ми.

    15:47 17.05.2026

  • 9 стоян георгиев

    23 11 Отговор
    И що да си я е приписал, ма мисирке! Просто споделя какво е било! А и вече укроте ни обвиниха в "предателство" 😂 все едно пък някога сме били на тяхна страна, хахахх

    15:49 17.05.2026

  • 10 Софиянец

    24 10 Отговор
    Бандеровците газ пукаят! Вече се развуняха из телеграм, хихихи

    15:50 17.05.2026

  • 11 Стойко

    19 29 Отговор
    Това само доказва, че с Русия сме по-силни! Няма да се учудя, ако мръсните укри сигнализират и евр визия отнемат наградата на Дара!

    Коментиран от #16

    15:51 17.05.2026

  • 12 Въй

    3 4 Отговор
    Интересът щял да се появи с тампони в носа и маска на лицето, защото ще кашля.

    15:52 17.05.2026

  • 13 Гоце

    11 10 Отговор
    Малък му е мозъка да съществува в робската р00сшя и да не се връща в малката родина

    15:53 17.05.2026

  • 14 НКВД

    16 5 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Но това не попречи на Киркоров да пляска по главата Зеленски в негов клип

    Коментиран от #35

    15:53 17.05.2026

  • 15 Истината

    16 11 Отговор
    Укро гадините вече са пратили донос с искане да се отнеме първото място на България

    15:53 17.05.2026

  • 16 Един

    15 4 Отговор

    До коментар #11 от "Стойко":

    Ква Русия та гони. Тоз кукумицин е роден в България.

    Коментиран от #18, #40

    15:53 17.05.2026

  • 17 Кико

    14 8 Отговор
    Евроатлантическите подметки са в ступор, не знаят как да реагират на Руската помощ 😂

    15:55 17.05.2026

  • 18 Стойко

    11 6 Отговор

    До коментар #16 от "Един":

    Питай укрите що смърдят тогава!

    15:55 17.05.2026

  • 19 Нормално

    2 6 Отговор
    тва е чисто пеeрacкаpаoта

    15:55 17.05.2026

  • 20 Тошко

    8 3 Отговор
    На всяка манджа мерудия...

    15:56 17.05.2026

  • 21 Грозев

    7 2 Отговор
    Веднага ще направя разследване, Путин е замесен!

    15:56 17.05.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Абе, щом е такъв , какви в дирил Зеленски в апартамента му половин година. Живяли са заедно в Москва. Интересни неща са ставали там. Ако наистина в човек на Кремъл, знаем как действа КГБ на Путин. Интересни филмчета имат.

    15:57 17.05.2026

  • 23 Гресирана ватенка

    8 2 Отговор
    гръмнах се в аyспуха от кеф! без грес!

    15:59 17.05.2026

  • 24 Ме боли осветителното тяло

    4 1 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    16:02 17.05.2026

  • 25 говорит Москва

    6 7 Отговор
    Къде вие паметника, идва ред на, Альоша, какви пари харчите, а да евро, остана ви да пишете, безсилни сте

    16:05 17.05.2026

  • 26 Хахаха

    5 9 Отговор
    Марш, обратно в Руския коптор, махни си мръсните ръце от Дара !

    16:09 17.05.2026

  • 27 !!!

    7 2 Отговор
    Киркоров казва правда.
    Ако не,-думата за "българска телевизия"!
    Кой се обърна към Филип,кой говори с него.
    Давайте,-споделяйте ги тези кухни.
    Но нещо ми подсказвп,че ДАРА Беше спониоиоана яко.т.е.проект "дара"!

    Коментиран от #29

    16:09 17.05.2026

  • 28 Браво

    8 2 Отговор
    Можем само да му благодарим! Каквото и да говорят за него, той има сериозно влияние сред рускоезичната аудитория!

    16:11 17.05.2026

  • 29 РЕАЛИСТ

    14 2 Отговор

    До коментар #27 от "!!!":

    Писаха го преди конкурса, че продуцентската агенция на Киркоров се занимава с подготовката на Дара. Сега заглавието е грозно " Киркоров си приписва заслуги". Този сайт става все по-противен.

    Коментиран от #31

    16:15 17.05.2026

  • 30 Астролог

    8 0 Отговор
    Ако Дара не умее да пее и танцува ,всякаква подкрепа "пет пари не струва" !

    16:24 17.05.2026

  • 31 Боби

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "РЕАЛИСТ":

    Едва ли е по противен от вас копейките,цял ден плюете по Дара,и веднага след намесата на тая путинска подметка с нашенски корени,веднага ви олекна,нали другаре

    16:26 17.05.2026

  • 32 Във варна има доста руснаци

    5 1 Отговор
    Човека е прав варна е хубав град и децата се развиват свободно

    16:30 17.05.2026

  • 33 Банга ранга слушайте

    1 1 Отговор
    Баба ви Ванга ранга

    16:33 17.05.2026

  • 34 Хаген Дас

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Свободен":

    А украинското жури колко точки даде? Нула, нещо по този въпрос! Макар че не харесвам Евровизия, това е формат в който участниците с изкривена ориентация, ЛГТБ го бойкотираха!

    16:41 17.05.2026

  • 35 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "НКВД":

    Киркоров срещнал в САЩ Зеленски в някакъв МОЛ и Зеленски се правел , че ме го познава. Киркоров вика" Този на какъв се прави? Шест месеца го прибрах, да живее при мен в Москва , да ме плаща наем, пък сега , не ме поздравява?

    16:41 17.05.2026

  • 36 ужас

    3 3 Отговор
    Още един динозавър с отпаднала необходимост. При такава смазваща победа и без неговата помощ, която си приписва , Дара щеше да спечели. А този руски азис да ходи на голи вечеринки.

    16:41 17.05.2026

  • 37 РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС

    1 3 Отговор
    ПОДКРЕПЯТ

    ФИЛИП КИРКОРОВ.

    МОРАЛНИЯ ПОБЕДИТЕЛ НА

    КОНКУРСА .

    НАЙ ДОБРИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ

    НА РУСКИТЕ СЕМЕЙНИ И ТРАДИЦИОННИ

    ЦЕННОСТИ.

    16:44 17.05.2026

  • 38 Ти верно ли

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Си Толкова Проззт?

    16:46 17.05.2026

  • 39 ХА ХА ХА

    3 2 Отговор
    УНИКАЛЕН ПЕДАЛ.ПОМОГНАЛ С 1 ГЛАС.

    16:47 17.05.2026

  • 40 Втори

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Един":

    ...във Варна даже ...

    16:49 17.05.2026

  • 41 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    2 1 Отговор
    Голям майтап.
    Днес съм в почивка и не съм си губил времето за безплодни дебати
    с дежурните русофобни примитиви в този сайт, бегло преминах
    и те всички пишеха, че онези, които не харесват песента са "копейки" и
    "путинисти".
    Сега е време да обръщат палачинката.
    Примитивите са ми ясни.

    16:52 17.05.2026

  • 42 55 от Козлодуй

    3 3 Отговор
    Долен путлерист.

    16:55 17.05.2026

  • 43 баба ранга

    2 0 Отговор
    след гърците сега и киркор се изкара че писали песента

    17:10 17.05.2026

  • 44 Васил Махалата

    4 2 Отговор
    Без съмнение песента не е толкова лоша, но носи "актуални" сатанински послания ! А талантът на Дара е несъмнено видим и убедителен ! Но тук отново прозира нещо което до сега не се е случвало а именно България да спечели с една посредственна песен ,което ме кара да мисля че Англосахсите са на зор и много щедро ни мажат ските с гъша мас ! Тук стсва въпрос за насочена реклама с цел отвличане на вниманието на масите от най важните теми на деня и това дали ще съществуваме като нация и какъв геополитически курс трябва да вземем за да ни има като Народ ! Сега ще дават по лъжичка от благинките на запада , но само на някой ,за да покажат че сме голяма работа , но без земеделие и промишленност и с куп кредити които ще плащат и правнуците ни ! Та кораба потъва и няма друг вариянт, а те ни говорят за музиката на Титаник ! Медиите се използват в момента мощно от Англо- сахсите а именно таланта на популярни Артисти с цел-измама която ще ни закове на дъното на историята с мръсна война в която ще изчезнем като Нация !

    17:14 17.05.2026

  • 45 Ани

    1 0 Отговор
    Няма лоша реклама! Все пак Филип Киркоров е българин от арменски произход и не подлежи на коментар какво гражданство има. Има право да се гордее и ако може да изкара дивиденти от това.

    17:36 17.05.2026