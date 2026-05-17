Филип Киркоров си приписа заслуги за победата на DARA на „Евровизия“

Руската поп звезда с български корени Филип Киркоров твърди, че е помогнал на страната ни да спечели първата си „Евровизия“. Той направи съобщението в предаването на Яна Чурикова в YouTube.
Според него, българска телевизия се обърнала към него с молба да подкрепи DARA. След това екипът на артиста се включил. Киркоров обясни, че за него е важно да „застане под знамето“ на родната си земя. „Би било грях за мен да не застана под знамето на малката си родина.“ Филип Киркоров помогна на България да спечели „Евровизия 2026“, каза той.
„Тя имаше един проблем: нямаше хит. Имаше гласа, външния вид, танцуваше, но нямаше хит“, каза Киркоров.
Артистът разкри също, че шведският режисьор Фредрик Ридман е бил привлечен, за да помогне. Той преди това е хореографирал печелившите номера за Монс Зелмерльов през 2015 г. и за Немо през 2024 г. Сред авторите на песента Bangaranga е гръцкият композитор Димитрис Контопулос, който преди това е писал за Сергей Лазарев.
Филип Киркоров отбеляза, че вижда потенциал в българската певица и я смята за „дива“. Той обаче не се появи на самото състезание, тъй като каза, че е можело да предизвика „нездравословен интерес“.
Киркоров има дълга история с конкурса Евровизия, припомня Телеграф. Като продуцент и автор на песни, той асистира на конкурса на имена като Дмитрий Колдун (2007), Ани Лорак (2008), сестрите Толмачеви (2014), Сергей Лазарев (2016, 2019), молдовската група DoReDos (2019) и друга молдовска изпълнителка, Наталия Гордиенко (2021). През 1995 г. той самият представляваше Русия, но завърши едва 17-ти.
14 НКВД
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Но това не попречи на Киркоров да пляска по главата Зеленски в негов клип
Коментиран от #35
15:53 17.05.2026
Коментиран от #18, #40
15:53 17.05.2026
18 Стойко
До коментар #16 от "Един":Питай укрите що смърдят тогава!
15:55 17.05.2026
22 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Абе, щом е такъв , какви в дирил Зеленски в апартамента му половин година. Живяли са заедно в Москва. Интересни неща са ставали там. Ако наистина в човек на Кремъл, знаем как действа КГБ на Путин. Интересни филмчета имат.
15:57 17.05.2026
27 !!!
Ако не,-думата за "българска телевизия"!
Кой се обърна към Филип,кой говори с него.
Давайте,-споделяйте ги тези кухни.
Но нещо ми подсказвп,че ДАРА Беше спониоиоана яко.т.е.проект "дара"!
Коментиран от #29
16:09 17.05.2026
29 РЕАЛИСТ
До коментар #27 от "!!!":Писаха го преди конкурса, че продуцентската агенция на Киркоров се занимава с подготовката на Дара. Сега заглавието е грозно " Киркоров си приписва заслуги". Този сайт става все по-противен.
Коментиран от #31
16:15 17.05.2026
31 Боби
До коментар #29 от "РЕАЛИСТ":Едва ли е по противен от вас копейките,цял ден плюете по Дара,и веднага след намесата на тая путинска подметка с нашенски корени,веднага ви олекна,нали другаре
16:26 17.05.2026
34 Хаген Дас
До коментар #3 от "Свободен":А украинското жури колко точки даде? Нула, нещо по този въпрос! Макар че не харесвам Евровизия, това е формат в който участниците с изкривена ориентация, ЛГТБ го бойкотираха!
16:41 17.05.2026
35 РЕАЛИСТ
До коментар #14 от "НКВД":Киркоров срещнал в САЩ Зеленски в някакъв МОЛ и Зеленски се правел , че ме го познава. Киркоров вика" Този на какъв се прави? Шест месеца го прибрах, да живее при мен в Москва , да ме плаща наем, пък сега , не ме поздравява?
16:41 17.05.2026
37 РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС
ФИЛИП КИРКОРОВ.
МОРАЛНИЯ ПОБЕДИТЕЛ НА
КОНКУРСА .
НАЙ ДОБРИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ
НА РУСКИТЕ СЕМЕЙНИ И ТРАДИЦИОННИ
ЦЕННОСТИ.
16:44 17.05.2026
38 Ти верно ли
До коментар #1 от "Пич":Си Толкова Проззт?
16:46 17.05.2026
40 Втори
До коментар #16 от "Един":...във Варна даже ...
16:49 17.05.2026
41 Иван Димитров, санитар в Карлуково
Днес съм в почивка и не съм си губил времето за безплодни дебати
с дежурните русофобни примитиви в този сайт, бегло преминах
и те всички пишеха, че онези, които не харесват песента са "копейки" и
"путинисти".
Сега е време да обръщат палачинката.
Примитивите са ми ясни.
16:52 17.05.2026
