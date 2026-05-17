Филип Киркоров си приписа заслуги за победата на DARA на „Евровизия“

Руската поп звезда с български корени Филип Киркоров твърди, че е помогнал на страната ни да спечели първата си „Евровизия“. Той направи съобщението в предаването на Яна Чурикова в YouTube.

Според него, българска телевизия се обърнала към него с молба да подкрепи DARA. След това екипът на артиста се включил. Киркоров обясни, че за него е важно да „застане под знамето“ на родната си земя. „Би било грях за мен да не застана под знамето на малката си родина.“ Филип Киркоров помогна на България да спечели „Евровизия 2026“, каза той.

„Тя имаше един проблем: нямаше хит. Имаше гласа, външния вид, танцуваше, но нямаше хит“, каза Киркоров.

Артистът разкри също, че шведският режисьор Фредрик Ридман е бил привлечен, за да помогне. Той преди това е хореографирал печелившите номера за Монс Зелмерльов през 2015 г. и за Немо през 2024 г. Сред авторите на песента Bangaranga е гръцкият композитор Димитрис Контопулос, който преди това е писал за Сергей Лазарев.

Филип Киркоров отбеляза, че вижда потенциал в българската певица и я смята за „дива“. Той обаче не се появи на самото състезание, тъй като каза, че е можело да предизвика „нездравословен интерес“.

Киркоров има дълга история с конкурса Евровизия, припомня Телеграф. Като продуцент и автор на песни, той асистира на конкурса на имена като Дмитрий Колдун (2007), Ани Лорак (2008), сестрите Толмачеви (2014), Сергей Лазарев (2016, 2019), молдовската група DoReDos (2019) и друга молдовска изпълнителка, Наталия Гордиенко (2021). През 1995 г. той самият представляваше Русия, но завърши едва 17-ти.