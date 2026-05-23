Нов правилник: защо ПБ на Радев реши да мачка опозицията

23 Май, 2026 10:00 2 286 86

С предложените изменения председателят на Народното събрание вече не е пръв между равни, а пръв срещу обезправени

Прогресивна България" предлага нов правилник за работата на парламента, с който да наложи пълен диктат и да смачка опозицията. Защо му е необходим на Радев подобен ход? От Веселин Стойнев.

"Прогресивна България" иска да наложи пълен диктат в парламента с промени в Правилника за организация на дейността на Народното събрание.

Второто от трите изречения мотиви към внесените от тях предложения за промени гласи: "Те (предложенията - б.а.) са съобразени с констатирани проблеми в работата на предходни народни събрания и са насочени към тяхното подобряване". Сякаш и подсъзнателно вносителите признават с това "подобряване на проблемите", че така всъщност ги задълбочават.

Председателят - пръв срещу обезправени

С предложените изменения председателят на Народното събрание вече не е пръв между равни, а пръв срещу обезправени. Той ще може еднолично да прави промени в дневния ред на парламента, без да пита парламентарните групи на председателски съвет. Ще може хем да си дискутира в зала като депутат, хем да си води заседанието и гласуването дори, а не като досега задължително в такива случаи заседанието да води негов заместник.

Ако пък депутат се е изказал по даден законопроект на първо четене по същество, не може пак да се изкаже и на второ и председателят му отнема думата. С искания за почивки вече не може да го разиграват - ще дава вместо по минимум 15 минути, по 10. Отпада и месечната координационна среща на парламентарния шеф с председателите на парламентарни комисии по разпределянето на законопроектите. А парламентарните групи от опозицията въобще много да не знаят - вече няма да могат сами да предлагат временни комисии, ще са нужни поне 48 гласа, а никоя опозиция няма толкова. Защото новите управляващи хич не харесват тия временни анкетни комисии, нищо че имаме богата практика с тях още от началото на парламентаризма у нас. Но пък така вече няма да може например да има комисия "Боташ".

Хубаво е поне, че се запазва паритетният принцип за членове на комисията за контрол над спецслужбите и че дори тя ще се председателства във всяка парламентарна сесия от представители на разлини парламентарни групи. Ако комисията бе съставена на пропорционален принцип и в нея мнозинство имаха управляващите, както и постоянен председател, щеше да е напълно безсмислена, защото те хем управляват службите, хем и парламентарно си ги контролират. Добре е и че се намаляват от четирима на трима зам.-председателите на парламентарните комисии - хем партиите в новия парламент са по-малко, хем да не се харчат излишни пари.

Депутатът да си трае и почти нищо да не знае

Редовият депутат трябва да стане майстор на късото ораторстване. Времето за обосноваване на предложение в зала се намалява от 5 на 3 минути, дупликата пада от 3 на 2 минути. А след изказване по същество, на следващо свое изказване дори по свързани текстове депутатът може да говори само правно-технически и то до 1 минута.

Всеки депутат ще е в напрегнато неведение по законопроектите на колегите си извън неговата парламентарна група или на правителството, защото отпада минимумът от 72 часа за публикуване на протоколите от заседание на комисия, гледала даден законопроект, преди той да влезе в пленарна зала. Минимум 72-часовият срок за разглеждане на законопроектите от постъпването им в комисия пада на 24 часа. Също тройно се скъсява и срокът за влизането им в пленарна зала. Кой успял да види, кой успял да вдене - няма значение, натискай копчето за гласуване и това е. И особено важното е, че вече нямат значение законопроектите на опозицията. Причината е, че когато има законопроекти по една тема, вече няма да е нужно мнозинство от 2/3 в комисия те да не се гледат заедно, сега с обикновеното си мнозинство ПБ ще може да налага гледането само на своите.

Край на контрола над изпълнителната власт?

Почти се заличава парламентарният контрол над изпълнителната власт по новите "прогресивни" правила. Премиерът и министрите вече ще могат практически да не отговарят на депутатски въпроси, защото ще могат да отлагат до безкрай отговорите - досега отлагането бе ограничено до 2 пъти по уважителни причини. Така вместо контрол ще има правителствена пропаганда от трибуната на парламента. Членовете на правителството ще идват да отговарят само на удобни въпроси на депутати от собственото мнозинство. Позата практика и от предходни управляващи, но сега е бетонирано в правилника.

Никой чиновник вече няма и едно ксерокопие да даде на депутат от опозицията. В правилника остава само бланкетен текст, че държавните и местни органи и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на народния представител в изпълнение на правомощията му, но отпада задължението да му предоставят сведения и документи. Така депутатът нито може да се готви със сигурна информация по законопроекти, нито чрез такава да се подготви за контрол над управленци. Хем да не знае, хем да си трае.

Колкото и парламентът по дефиниция да е говорилня, не е зле да се ограничи злоупотребата с нея. Позитивно изглежда премахването на репликите на изказвания на колеги от собствената парламентарна група - нещо, с което някои партии сериозно прекаляваха в предишните парламенти, за да протакат парламентарното време и да не се стигне до следваща нежелана точка в пленарния ден.

Ще излязат ли криви сметките накрая?

Напълно необяснимо е желанието на управляващите да ограничават възможностите на и без това разноликата и изпосталяла опозиция, когато разполагат с пълно мнозинство и могат и без това да диктуват насоката и ритъма на парламентарната дейност. Ако от "Прогресивна България" се страхуват, че опитни парламентаристи от опозицията ще ги спъват с процедури, те могат да наваксат за броени седмици пак при конфорта на удобното си мнозинство.

Единственото логично оправдание за този ход на партията на Румен Радев е да бърза да постигне резултати "по своя начин", докато са ѝ гарантирани няколко месеца на висок кредит на обществено доверие, който неизбежно ще започне да се топи, както при всеки на власт. И да удължи времето и размера на топене, като си спести колкото се може повече критики и обструкции от опозицията. Още повече, че към първия падеж на този кредит на доверие и очаквания - президентските избори наесен, ПБ трябва да се пребори за "още от същото" и да презареди управлението си.

Но тъкмо затова ѝ е много по-изгодно срещу себе си да има слаба по численост и разнолика по състав - ГЕРБ, ДБ, ПП, "Възраждане" - но пълноправна опозиция, която именно с тези си характеристики допълнително да легитимира управлението. Което, както в първите дни на новия парламент, да може да демонстрира сила и решителност, но и диалогичност спрямо нея, затвърждавайки спорстменски превъзходството си. Казарменото мачкане на опозицията "по нов устав" може само да ѝ вдъхне живот и дори да я консолидира срещу управляващите. Като за начало започне да печели обществено съчувствие и симпатии и да създаде почва за нова гражданско-политическа кауза срещу надигащ се авторитаризъм, която да заличи пасивите от сглобките на ГЕРБ и ПП-ДБ и радикализма на "Възраждане".

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


  • 1 Наблюдател

    71 16 Отговор
    Dw е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
    С фалшива и опорочена ценностна система, работещи с пропаганди, полуистини и откровенни лъжи.

    Коментиран от #32, #51

    10:03 23.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    22 57 Отговор
    Декември месец Възраждане и ПП и ДБ се обединиха и смазаха Бойко и Шиши.Заедно извадиха 500 000 по улиците и полицията беше безпомощна.Същото чака и Радев скоро.

    Коментиран от #9, #53

    10:04 23.05.2026

  • 3 САНДОКАН

    42 9 Отговор
    ПП/БД юса си смачкани по принцип. Вижте отношението им към обикновените работещи хора
    Даже им е малко трябва да бъдат , довършени за предателството което извършиха спрямо народи и президента

    10:09 23.05.2026

  • 4 ПАРЦАЛ ЗА МАЧКАНЕ

    54 14 Отговор
    Щото опозицията не стават за нищо друго. Ако искате живота ви да си мине в мрънкане за комунизма, ДС или руснаците, слушайте опозицията, която е пълна със синчета на комунистическата върхушка. От "мачканите" може да чуете само лъжи за Боташ или четирихилядници, обвинения в русофилство към всеки несъгласен, независимо от темата, и критика как тези или онези действия на правителството нама нищо да свършат докато "опозицията" не е предложила и/или не предлага никакви решения.

    Коментиран от #6, #78

    10:10 23.05.2026

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    17 15 Отговор
    Крадев ще направи добре, ако забрани и дойче зеле!

    10:11 23.05.2026

  • 6 Последния Софиянец

    10 41 Отговор

    До коментар #4 от "ПАРЦАЛ ЗА МАЧКАНЕ":

    Когато Възраждане и ПП и ДБ се обединят няма кой да ги спре.Това се случи вече декември месец.Радев знае това и го е страх.

    10:12 23.05.2026

  • 7 Малко им е

    31 10 Отговор
    Радев трябва да намали заплатите на опозицията.

    Коментиран от #55

    10:13 23.05.2026

  • 8 Доцова ( от парламента )

    7 6 Отговор
    Ново !!! Вече шикириите да се правят под масите! Няма да трескате с О.Ю вите по масите, защото са възбуцдам и не мога да работя!

    10:14 23.05.2026

  • 9 Хапчетата! Веднага!

    16 20 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Копейка, никакви протести няма да има щото влезнахме в клуба на богатите, всички искаха в еврозоната и Шенген, очакват ни само повишаване на покупателната способност и нулева безработица, даже незнам дали пазара на труда да отговори на лавината от инвеститори.

    Коментиран от #12, #13, #50, #57

    10:14 23.05.2026

  • 10 Провинциалист от провинция Тракия

    33 9 Отговор
    Т. нар. опозиция са вчерашните управляващи, които докараха хората до копнеж за нов народен съд и трябва да благодарят за всичко, различно от народен съд.

    10:14 23.05.2026

  • 11 Абе,

    36 5 Отговор
    дойчезеле забрави, когато ПКК , Караянчева, направо изключваше микрофона на опозицията...

    10:15 23.05.2026

  • 12 Хихи

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хапчетата! Веднага!":

    рано ровиш в тавата с фалшивото брашно...

    Коментиран от #18

    10:17 23.05.2026

  • 13 Инвеститор

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Хапчетата! Веднага!":

    Браво! Каза му го! Как да няма инвестиции, като усилено инвестирам тридесетина сантиметра от началото на годината! Контрагентите са много доволни...

    10:19 23.05.2026

  • 14 Ква опозиция бе.

    33 4 Отговор
    С вас сме господин президент а ?.Нека.

    10:20 23.05.2026

  • 15 Грийн сок

    9 25 Отговор
    Харесва ли ви
    демократа Мунчо?

    10:22 23.05.2026

  • 16 Оня

    31 3 Отговор
    Нека се замислят как и защо се стигна дотук. Колко Народни събрания, колко години се пропиляха, в развличане на локуми, вместо да си заработят огромните заплати. Сега вече, ще трябва да се стегнат и откъм присъствие в зала, и откъм концентрация в това, за което им се плаща. Отдавна народа чакаше този Видов ден за 99%-те от нефелници и отявлени крадци във върха на досегашната "власт". Кака Пена се омъжи - кой е ал, е ал.

    10:25 23.05.2026

  • 17 Не е опозиция

    17 2 Отговор
    А мафия и крадци

    10:26 23.05.2026

  • 18 Хапчетата! Веднага!

    16 2 Отговор

    До коментар #12 от "Хихи":

    Пич, не схващаш сарказма. Нали за евроатлантиците всеки, който критикува еврозоната, е копейка, значи всеки евроатлантик, който оспорва стабилността ни след влизането в Еврозоната инамеква за протести, е копейка!

    10:26 23.05.2026

  • 19 Бялджип

    27 5 Отговор
    Много правилно! Радев трябва да постави на мястото им полувменяемите политически гангстери, които толкова години мачкаха и съсипваха реда и морала в държавата. Докараха ни до дъното, сега хленчат и се оплакват. Днес трябват желязна ръка и метла! Дано Румен Радев успее !

    10:30 23.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 аааа

    17 6 Отговор
    Не Радев, а народът реши да смачка опозицията и да я направи миниатюрна. Може всякакви грехове да има руската подлога мунчо, но е избран честно от народа със смазващо мнозинство.

    Коментиран от #40

    10:36 23.05.2026

  • 22 Тодоров

    18 4 Отговор
    Сега е моментът да се вкара отново Закона за чуждиге агенти. DW да се осветли изцяло и дори да бъде закрита редакцията в България. Вижте състава и авторите - без коментар. Да не говорим кои сайтове са на хранилка при тях. И тук отново няма автор и ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ, че мнението на АНОНИМНИЯ АВТОР можело да не съвпада с политиката на редакцията. Защо тофава се публикува.

    10:36 23.05.2026

  • 23 Дориана

    17 5 Отговор
    Точно така трябва да има нов ред в Парламента и да не се дава възможност на опозицията умишлено с процедурни хватки да бавят и пречат на реформите. Народа даде пълно мнозинство на Прогресивна България точно с тази цел те да управляват самостоятелно пълен мандат за ужас на Борисов и Пеевски. Тяхното зловредно влияние трябва а бъде ограничено максимално.

    10:38 23.05.2026

  • 24 А50

    15 5 Отговор
    Народа така гласува, за първи път така категорично заяви кой иска и кои не

    10:39 23.05.2026

  • 25 Дориана

    16 6 Отговор
    Абсолютно прави са Румен Радев и неговата партия Прогресивна България да ограничат Опозицията, която от първия ден нищо друго не прави освен са пречи и да саботира всичко. Народа им е отредил да бъдат вън от властта като опозиция, а те с всички сили се стремят да работят като отмъщение срещу народа и България. Точно за това трябва да бъдат максимално ограничени и изключени за да не им се дава възможност да играят ролята в Парламента на саботьори.

    10:39 23.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тошко

    2 4 Отговор
    Защото знаят, че нищо не става от тях и ги е шубе.

    10:46 23.05.2026

  • 28 А50

    7 3 Отговор
    Неможе шепа лумпени да се качът на главата на хората, така беше поне 15 години.

    10:46 23.05.2026

  • 29 Мишел

    4 3 Отговор
    Смърди на дойчезеле.

    10:47 23.05.2026

  • 30 Нострадамус

    15 6 Отговор
    ПБ на Радев НЕ е решила да мачка опозицията!
    ПБ на Радев твърдо е решена да въведе Ред и Законност в Държавата,
    Като се противопостави Законно на Мафиотската Герберска и Пеевска олигархия.

    Коментиран от #41

    10:47 23.05.2026

  • 31 Явно Дойчевистите са за фашизъм

    9 4 Отговор
    Защото така работи демокрацията - диктатурата на мнозинството е демокрация, а диктатурата на малцинството е фашизъм

    10:48 23.05.2026

  • 32 Насьо, Асьо, Мирчо и Сеирчо

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Тя пък една опозиция, кво да им мачкаш повече, сами са се смачкали

    10:49 23.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Народът на Бг.

    9 7 Отговор
    Още като видях Дойче Зеле и разбрах, че съм чела статията!
    Това са поредните Манипулации на Петроханските ПП/ДБ-та,
    гернирани с герберски горчиви подправки.

    10:50 23.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Буден

    8 4 Отговор
    Точната дума е ред и другата справедливост , каквито 37 години няма!

    10:54 23.05.2026

  • 37 "Опинци и цървули" ЕООД

    6 3 Отговор
    При авторитарно управление няма опозиция, а при диктатура е ликвидирана. Това в парламента не е опозиция, а лица, които за пустия му келепир и за хилядарките могат да се престорят и на риба мрена, само да са в парламента. Вижте им снимките от Рим и ще разберете коя е напълно еднородната "нова каста" на привилегированите и с имунитет, която смята да векува. Паразити, сър!

    10:59 23.05.2026

  • 38 Възраждане

    5 3 Отговор
    По принцип някои превърнаха парламента в говорилня и място да си пробутват пропагандата без нищо стойностно. Например Възраждане - се занимават единствено с парламентарно шоу, плюенe, обиди и губят времето на парламента с глупостите си и да се правят на важни.
    На това трябва да се сложи край.

    От друга страна Радев е диктатор и едва ли стъпките му са породени от желание да подобри нещата, а иска да затъкне критиката, за да може да безчинства без предел.

    10:59 23.05.2026

  • 39 Синя София

    5 5 Отговор
    Ако тиквата и Шиши не успяха, зеленият чорап ще наложи диктатура на пролетариата,комунистите се реваншират....

    11:01 23.05.2026

  • 40 Боляри и крепостни

    2 9 Отговор

    До коментар #21 от "аааа":

    17% от народа е гласувал за Радев. 83% от българите не са гласували за Радев.

    Та тия 17% са решили да командват 4/5 от народа и да го подчинят.

    Но народът си е виновен! Така умира демокрацията и се ражда абсолютната монархия и феодализма.

    Вероятността Радев да стане цар, Слави Мразчето ирчигубоил, а народът закрепостен е много висока. През 98% от времето, когато е съществувала България това е било обществения строй - цар, боляри и крепостни селяни и роби.

    Коментиран от #74

    11:04 23.05.2026

  • 41 Хи хи

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Нострадамус":

    Първо Радев да разследва какво стана със завод Мраз :)

    Коментиран от #43

    11:05 23.05.2026

  • 42 Защото

    6 1 Отговор
    Глсауващия български народ им даде мандат да го правят ! И така трябва да бъде, ако опозицията покаже че е по добра от мандатоносителя , на другите избори те ще спечелят .... нали това е демокрация 50 + 1

    11:15 23.05.2026

  • 43 Само

    8 1 Отговор

    До коментар #41 от "Хи хи":

    Да ти уточня , нито Радев нито народното сабрание са следователи ... тяхната работа не е да разследват ... тяхната работа е да направят така , че разследващите органи да си вършят работата съвестно. Дано да си разбрал

    Коментиран от #45, #47

    11:18 23.05.2026

  • 44 По -Важното Е !

    5 0 Отговор
    С Каква Цел !

    Ще е МАЧКАНЕТО !

    11:25 23.05.2026

  • 45 Според !

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Само":

    Постановеното !

    От Конституцията !

    И Зеакона !

    11:26 23.05.2026

  • 46 Наблюдател

    6 2 Отговор
    Когато те мачкаха опозицията им беше добре, нали? Сега когато те станаха опозиция и тях започнаха да ги мачкат се оплакват. България иска ред в държавата, с доскорошните управляващи, бисери на световната демокрация като Бойко Борисов и Делян Пеевски, не става. Сега шанс получава Румен Радев!

    11:29 23.05.2026

  • 47 Дориана

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Само":

    Не веднъж сме казвали, че простотията и тъпотията ходят по Земята и точно на такива, хора в България където ги има в изобилие разчитат Борисов и Пеевски. За това и превърнаха всички институции зависими от тях, защото за тях Народа е стадо. И по коментарите може да се съди, че има точно такива хора с нисък интелект поддаващи се лесно за манипулиране от създателите и проводниците на корупционния модел. Сега Радев и неговата партия ще сложат ред в държавата с крути мерки.

    11:32 23.05.2026

  • 48 Боташа или ботуша на терора

    2 4 Отговор
    Боже, Божеее...докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуците от НПО сектата Педрохан!

    11:36 23.05.2026

  • 49 си пън

    2 1 Отговор
    зеле,каква опозиция,това са ОПГта,с изключение на възраждане,плачат за затвора

    11:41 23.05.2026

  • 50 си пън

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хапчетата! Веднага!":

    кои всички кат отказаха референдум бе центавос

    11:44 23.05.2026

  • 51 Ти си

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Съгласен съм с теб за DW , моето мнение за тях е същото но този случай е един от малкото в който автора е абсолютно прав отразявайки обективно реалността в орнаменти ни .
    Тази статия я приемам като грешка от страна на редактора на DW като я пропуснал.... ......

    11:49 23.05.2026

  • 52 Абсурдистан

    1 2 Отговор
    Защото мамника е злобен и отмъстителен.

    11:51 23.05.2026

  • 53 Про стачка

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Да бе 500 хиляди къде пък ги изброи толкова ?, Коцето , Кокорчо и шериф Мирчев ги събраха и кандардисваха с месеци да излязат на площада а протест а Дарина с една бангаранга събра над 25 хиляди само за ден

    11:56 23.05.2026

  • 54 Григор

    6 1 Отговор
    "Нов правилник: защо ПБ на Радев реши да мачка опозицията"
    Пак ни занимавате с глупостите на "Дойче веле".Там би следвало да са наясно със следните неща:
    1.Никой не мачка опозицията! Българския парламент трябва да стане място, където се работи и се коват закони. Така ли е сега? Определено не.От много години той е място, където се упражняват в риторика и се демонстрират тоалети. Цирковите изпълнения, които са направо срамни са отделно. На всичко това трябва да се сложи край.
    2. В "Дойче веле" трябва да са наясно какви са съотношенията в българския парламент и какво следва от това. Не може да са те размазали на изборите, а ти да искаш да казваш кой да кара влака. Няма такъв филм!
    3.Някой може ли да ми обясни следния факт. Унгария е страна с население от 10 милиона и разполага с парламент от 199 депутати, като при това унгарската икономика и инвестициите в Унгария са много по-сериозни от тези в България. Въпрос: С каква численост би следвало да е българския парламент при тия условия?

    11:56 23.05.2026

  • 55 Луд Скайуокър

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Малко им е":

    Ти ако искаш може направо да се въведе военно положение и начело на държавата да застане военна хунта тип латиноамериканска бананова република !

    Коментиран от #58

    11:59 23.05.2026

  • 56 Хмм

    5 1 Отговор
    затова го е избрал народът, телевизиите им дават достатъчно възможности да се наприказват, все едно са спечелили изборите, а нямат мизерните 4 или 7 процента

    12:03 23.05.2026

  • 57 Али Гатор

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хапчетата! Веднага!":

    Колега , то и сега у нас безработицата е ниска защото голяма част от работоспособните хора работят по чужбина за чужда икономика. Дефакро имаме липса на работна ръка и за това вече почнаха да се внася такава от страна от третия свят

    12:04 23.05.2026

  • 58 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "Луд Скайуокър":

    мъчно ви е, че мирчев не го показват достатъчно, ами може ли някой да се вреди от него, на вътрешен министър заповядва, на главен секретар заповядва, на прокуратура нарежда да го спасяват от "плебса", де3576то си позволява да се изпречи на пътя му

    12:06 23.05.2026

  • 59 Перо

    9 2 Отговор
    Защо DW не си наеме депутатите от ПП/ДБ и да си провеждат джендърската политика директно, без посредниците! Да определят само един за координация с чичко Шорош! Сега главната тема на ПП е заимстване от Англия на проекта за обществени тоалетни за третия пол! Това е стратегическа задача с приоритет!

    12:06 23.05.2026

  • 60 ФАКТИ

    6 1 Отговор
    АКО НЕ МАЧКА, ТИЯ МУТРИ И СОРОСЧЕТА ЩЕ ГО СМАЧКАТ НА ПЮРЕ.

    12:12 23.05.2026

  • 61 Артилерист

    5 1 Отговор
    Не чета Стойнев, но по заглавието ще му припомня, какво значи мачкане на опозицията с думите на говорителя на гербаджийската шайка Биков към опозицията: "От днес нататък ще е както казваме ние. Свиквайте!" Изобщо гаврата с опозицията от шайката, после от сглобката на шайката, Подмяната, жълтопаветния умнокрасивитет и турската партия, беше тотално обезличаване, за да се правят сега на ощипани селски моми. Иначе новото мнозинство се опитва да намали безсмисленото говорене с дуплики на дупликите, за сметка на смислената законодателна работа. Нагледахме се на "правни нули" (по Г. Марков), като Ристю Иванов примерно, които се опитаха да обезличат президента Радев с въвеждане на "домова книга" в Конституцията, по която да се избира служебен премиер. И по едно време за малко президента да остане без избор, след като изписаните книгата започнаха да се отказват един по един. Стигна се гербаджията Главчев да повтаря и да се предлага тоталния анонимник Гюров...

    12:13 23.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 За тези

    2 3 Отговор
    само мачкане и в панделата при бай Ставри. Радев си знае работата. Наби им канчето. Опозиция - мафията и статуквото.

    12:28 23.05.2026

  • 64 Българи!

    1 5 Отговор
    Вдигайте се, българи! Вдигайте се! Фатмакът от село Славяноов, лакеят на кремълския злодей налага с комунистическия си мозък свирепа диктатура и комунистически терор! Да го спрем, българи! Да го спрем, докато не е станало късно! Защото в противен случай ще ни се види "китна пролет" "черната есен на черната 1944 г., когато престъпната и кървава БКП, откърмила фоатмака, потопи в кърв родината ни и изби интелигенцията й! Да спрем фатмака, българи, да спрем сатлиниста Радев и всичките му "прогресивни" депутати и министри, все синове и внуци на ДС- восши функционери, фанатици-камунисти и членове на ЦК на БКП на правешкия говедар Тодор Живков! Да спрем фатмака, българи! Да го спрем, преди да е отворил лаерите на смъртта в Ловеч, Белене, Ножарево и другаде! Чува се, че вече набирал "надзиратели"!

    Коментиран от #70

    12:33 23.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 PR Сталин

    1 1 Отговор
    "Победителят" ще мачка всеки, който пише във форумите против неговото мнение. Не само Опозицията в парламента.

    12:34 23.05.2026

  • 67 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "до 4-и "прогресивен" парцал":

    Петроханският Педигрипал квичи на умряло....

    12:35 23.05.2026

  • 68 61 - и "артелеристг"

    3 0 Отговор
    Абе, що не изстреляш един откос в кратуната на Зерения чорап, че да спасиш България от новия комунизъм и нова окупация на "Червената" армия? Цял народ ще ти помни добрината!

    12:36 23.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Никакви лагери на смъртта

    6 2 Отговор
    Бързо трепане, плитко заравяне и миризма от разложени соросоиди за профилактика

    12:38 23.05.2026

  • 72 Дойчо Уйчев

    3 2 Отговор
    Абе,тва помиярско Дойче веле не го ли закриха отдавна?Решил някой си Стойнев да пише... Нека си пише.Чукча писател.А ,който чете е чукча читател.

    12:43 23.05.2026

  • 73 Гарантирано от ГЕРБ

    4 1 Отговор
    Всички Злини в България през последните години,
    Идват от ГЕРБ и Вожда борисоФ!
    Той създаде плеяда от Пестъпници от сорта на Пепи Еврото.
    Всяко Зло, което е сътворено в България, не може да се случи
    без участието, или без одобрението на борисоФ!

    12:48 23.05.2026

  • 74 абе льольо

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Боляри и крепостни":

    "17% от народа е гласувал за Радев. 83% от българите не са гласували за Радев.
    Та тия 17% са решили да командват 4/5 от народа и да го подчинят". Мамин сега ли се сети за тези сметки? Да ти припомня как управляваше Вожда? От 33% от имащите право да гласуват, печелеше 27%! Колко четвъртинки и петтинки са това от народа бе мамин? Ревнал сега за демокрация шашавия либерал!

    Коментиран от #77

    13:02 23.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Геле

    1 0 Отговор
    Еми така е в правителствата на КГБ!!! А правителството на Мунчо принадлежи на Решетников, който всъщност е от КГБ! Каква опозиция, какви пет лева?!

    13:36 23.05.2026

  • 77 Боляри и крепостни

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "абе льольо":

    За разлика от теб не съм нито гербераст, нито пбераст.
    Никога не съм бил гласоподавател на управляващите.

    13:45 23.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ха Добър ден!

    4 1 Отговор
    Че Вие какво очаквахте? Че Радев и кохортата му ще управляват демократично ли? Да сте видели някъде по света бивши военни да управляват така? А да сте чували случайни за управление от типа Военна хунта? Те са свикнали да управляват с команди - „Мирно“, „Равнис“, и „Равнение на ЛЯВО“ И който не изпълнява - в карцера!.......А между другото бивши негри и бивши военни няма!

    15:00 23.05.2026

  • 80 Цвете

    1 1 Отговор
    ПАРЛАМЕНТ С НОВ " СТРЕМЕЖ " ЗАТОВА ЛИ ГЛАСУВАХА ОКОЛО МИЛИОН ДУШИ? ПОНЕ ОПИТАХА И ВИДЯХМЕ, ЧЕ ОТ ТИЯ ИМАЛО И ПО ЗЛЕ. САМО ДА НЕ РАЗВЕЯТ ПЕТОЛЪЧКАТА ,ЧЕ ТОГАВА И ТЕ ЩЕ СИ ТЪРСЯТ ОХРАНА. 🫡😠🤦‍♂️👨‍🎓✈️

    15:47 23.05.2026

  • 82 !!!?

    3 1 Отговор
    ПБ не прави нищо по различно от БКП след взематето на цялата власт на 9 септември 1944 г. и пристигането на "вожда" от Москва !?

    Коментиран от #86

    16:18 23.05.2026

  • 83 Хари путър

    2 0 Отговор
    Дойче не сте веле.
    Политиканството не е политика.
    Направо пишете хвалебстия за Боко мутрата и Шиши магнитски

    16:59 23.05.2026

  • 84 Скоро Радостта

    0 1 Отговор
    Че Радев е Министър Председател
    Много бързо ще се изпари.
    Лека полека Ще се превърне
    В Диктатура Положението.
    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    17:53 23.05.2026

  • 85 Хи их хи

    1 0 Отговор
    МноУ либерастки реФ, значи нещата вървят на добре!

    19:11 23.05.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.