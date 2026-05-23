"Нов правилник: защо ПБ на Радев реши да мачка опозицията"

Прогресивна България" предлага нов правилник за работата на парламента, с който да наложи пълен диктат и да смачка опозицията. Защо му е необходим на Радев подобен ход? От Веселин Стойнев.
"Прогресивна България" иска да наложи пълен диктат в парламента с промени в Правилника за организация на дейността на Народното събрание.
Второто от трите изречения мотиви към внесените от тях предложения за промени гласи: "Те (предложенията - б.а.) са съобразени с констатирани проблеми в работата на предходни народни събрания и са насочени към тяхното подобряване". Сякаш и подсъзнателно вносителите признават с това "подобряване на проблемите", че така всъщност ги задълбочават.
Председателят - пръв срещу обезправени
С предложените изменения председателят на Народното събрание вече не е пръв между равни, а пръв срещу обезправени. Той ще може еднолично да прави промени в дневния ред на парламента, без да пита парламентарните групи на председателски съвет. Ще може хем да си дискутира в зала като депутат, хем да си води заседанието и гласуването дори, а не като досега задължително в такива случаи заседанието да води негов заместник.
Ако пък депутат се е изказал по даден законопроект на първо четене по същество, не може пак да се изкаже и на второ и председателят му отнема думата. С искания за почивки вече не може да го разиграват - ще дава вместо по минимум 15 минути, по 10. Отпада и месечната координационна среща на парламентарния шеф с председателите на парламентарни комисии по разпределянето на законопроектите. А парламентарните групи от опозицията въобще много да не знаят - вече няма да могат сами да предлагат временни комисии, ще са нужни поне 48 гласа, а никоя опозиция няма толкова. Защото новите управляващи хич не харесват тия временни анкетни комисии, нищо че имаме богата практика с тях още от началото на парламентаризма у нас. Но пък така вече няма да може например да има комисия "Боташ".
Хубаво е поне, че се запазва паритетният принцип за членове на комисията за контрол над спецслужбите и че дори тя ще се председателства във всяка парламентарна сесия от представители на разлини парламентарни групи. Ако комисията бе съставена на пропорционален принцип и в нея мнозинство имаха управляващите, както и постоянен председател, щеше да е напълно безсмислена, защото те хем управляват службите, хем и парламентарно си ги контролират. Добре е и че се намаляват от четирима на трима зам.-председателите на парламентарните комисии - хем партиите в новия парламент са по-малко, хем да не се харчат излишни пари.
Депутатът да си трае и почти нищо да не знае
Редовият депутат трябва да стане майстор на късото ораторстване. Времето за обосноваване на предложение в зала се намалява от 5 на 3 минути, дупликата пада от 3 на 2 минути. А след изказване по същество, на следващо свое изказване дори по свързани текстове депутатът може да говори само правно-технически и то до 1 минута.
Всеки депутат ще е в напрегнато неведение по законопроектите на колегите си извън неговата парламентарна група или на правителството, защото отпада минимумът от 72 часа за публикуване на протоколите от заседание на комисия, гледала даден законопроект, преди той да влезе в пленарна зала. Минимум 72-часовият срок за разглеждане на законопроектите от постъпването им в комисия пада на 24 часа. Също тройно се скъсява и срокът за влизането им в пленарна зала. Кой успял да види, кой успял да вдене - няма значение, натискай копчето за гласуване и това е. И особено важното е, че вече нямат значение законопроектите на опозицията. Причината е, че когато има законопроекти по една тема, вече няма да е нужно мнозинство от 2/3 в комисия те да не се гледат заедно, сега с обикновеното си мнозинство ПБ ще може да налага гледането само на своите.
Край на контрола над изпълнителната власт?
Почти се заличава парламентарният контрол над изпълнителната власт по новите "прогресивни" правила. Премиерът и министрите вече ще могат практически да не отговарят на депутатски въпроси, защото ще могат да отлагат до безкрай отговорите - досега отлагането бе ограничено до 2 пъти по уважителни причини. Така вместо контрол ще има правителствена пропаганда от трибуната на парламента. Членовете на правителството ще идват да отговарят само на удобни въпроси на депутати от собственото мнозинство. Позата практика и от предходни управляващи, но сега е бетонирано в правилника.
Никой чиновник вече няма и едно ксерокопие да даде на депутат от опозицията. В правилника остава само бланкетен текст, че държавните и местни органи и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на народния представител в изпълнение на правомощията му, но отпада задължението да му предоставят сведения и документи. Така депутатът нито може да се готви със сигурна информация по законопроекти, нито чрез такава да се подготви за контрол над управленци. Хем да не знае, хем да си трае.
Колкото и парламентът по дефиниция да е говорилня, не е зле да се ограничи злоупотребата с нея. Позитивно изглежда премахването на репликите на изказвания на колеги от собствената парламентарна група - нещо, с което някои партии сериозно прекаляваха в предишните парламенти, за да протакат парламентарното време и да не се стигне до следваща нежелана точка в пленарния ден.
Ще излязат ли криви сметките накрая?
Напълно необяснимо е желанието на управляващите да ограничават възможностите на и без това разноликата и изпосталяла опозиция, когато разполагат с пълно мнозинство и могат и без това да диктуват насоката и ритъма на парламентарната дейност. Ако от "Прогресивна България" се страхуват, че опитни парламентаристи от опозицията ще ги спъват с процедури, те могат да наваксат за броени седмици пак при конфорта на удобното си мнозинство.
Единственото логично оправдание за този ход на партията на Румен Радев е да бърза да постигне резултати "по своя начин", докато са ѝ гарантирани няколко месеца на висок кредит на обществено доверие, който неизбежно ще започне да се топи, както при всеки на власт. И да удължи времето и размера на топене, като си спести колкото се може повече критики и обструкции от опозицията. Още повече, че към първия падеж на този кредит на доверие и очаквания - президентските избори наесен, ПБ трябва да се пребори за "още от същото" и да презареди управлението си.
Но тъкмо затова ѝ е много по-изгодно срещу себе си да има слаба по численост и разнолика по състав - ГЕРБ, ДБ, ПП, "Възраждане" - но пълноправна опозиция, която именно с тези си характеристики допълнително да легитимира управлението. Което, както в първите дни на новия парламент, да може да демонстрира сила и решителност, но и диалогичност спрямо нея, затвърждавайки спорстменски превъзходството си. Казарменото мачкане на опозицията "по нов устав" може само да ѝ вдъхне живот и дори да я консолидира срещу управляващите. Като за начало започне да печели обществено съчувствие и симпатии и да създаде почва за нова гражданско-политическа кауза срещу надигащ се авторитаризъм, която да заличи пасивите от сглобките на ГЕРБ и ПП-ДБ и радикализма на "Възраждане".
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
С фалшива и опорочена ценностна система, работещи с пропаганди, полуистини и откровенни лъжи.
Коментиран от #32, #51
10:03 23.05.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #53
10:04 23.05.2026
3 САНДОКАН
Даже им е малко трябва да бъдат , довършени за предателството което извършиха спрямо народи и президента
10:09 23.05.2026
4 ПАРЦАЛ ЗА МАЧКАНЕ
Коментиран от #6, #78
10:10 23.05.2026
5 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
10:11 23.05.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "ПАРЦАЛ ЗА МАЧКАНЕ":Когато Възраждане и ПП и ДБ се обединят няма кой да ги спре.Това се случи вече декември месец.Радев знае това и го е страх.
10:12 23.05.2026
7 Малко им е
Коментиран от #55
10:13 23.05.2026
8 Доцова ( от парламента )
10:14 23.05.2026
9 Хапчетата! Веднага!
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Копейка, никакви протести няма да има щото влезнахме в клуба на богатите, всички искаха в еврозоната и Шенген, очакват ни само повишаване на покупателната способност и нулева безработица, даже незнам дали пазара на труда да отговори на лавината от инвеститори.
Коментиран от #12, #13, #50, #57
10:14 23.05.2026
10 Провинциалист от провинция Тракия
10:14 23.05.2026
11 Абе,
10:15 23.05.2026
12 Хихи
До коментар #9 от "Хапчетата! Веднага!":рано ровиш в тавата с фалшивото брашно...
Коментиран от #18
10:17 23.05.2026
13 Инвеститор
До коментар #9 от "Хапчетата! Веднага!":Браво! Каза му го! Как да няма инвестиции, като усилено инвестирам тридесетина сантиметра от началото на годината! Контрагентите са много доволни...
10:19 23.05.2026
14 Ква опозиция бе.
10:20 23.05.2026
15 Грийн сок
демократа Мунчо?
10:22 23.05.2026
16 Оня
10:25 23.05.2026
17 Не е опозиция
10:26 23.05.2026
18 Хапчетата! Веднага!
До коментар #12 от "Хихи":Пич, не схващаш сарказма. Нали за евроатлантиците всеки, който критикува еврозоната, е копейка, значи всеки евроатлантик, който оспорва стабилността ни след влизането в Еврозоната инамеква за протести, е копейка!
10:26 23.05.2026
19 Бялджип
10:30 23.05.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 аааа
Коментиран от #40
10:36 23.05.2026
22 Тодоров
10:36 23.05.2026
23 Дориана
10:38 23.05.2026
24 А50
10:39 23.05.2026
25 Дориана
10:39 23.05.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тошко
10:46 23.05.2026
28 А50
10:46 23.05.2026
29 Мишел
10:47 23.05.2026
30 Нострадамус
ПБ на Радев твърдо е решена да въведе Ред и Законност в Държавата,
Като се противопостави Законно на Мафиотската Герберска и Пеевска олигархия.
Коментиран от #41
10:47 23.05.2026
31 Явно Дойчевистите са за фашизъм
10:48 23.05.2026
32 Насьо, Асьо, Мирчо и Сеирчо
До коментар #1 от "Наблюдател":Тя пък една опозиция, кво да им мачкаш повече, сами са се смачкали
10:49 23.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Народът на Бг.
Това са поредните Манипулации на Петроханските ПП/ДБ-та,
гернирани с герберски горчиви подправки.
10:50 23.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Буден
10:54 23.05.2026
37 "Опинци и цървули" ЕООД
10:59 23.05.2026
38 Възраждане
На това трябва да се сложи край.
От друга страна Радев е диктатор и едва ли стъпките му са породени от желание да подобри нещата, а иска да затъкне критиката, за да може да безчинства без предел.
10:59 23.05.2026
39 Синя София
11:01 23.05.2026
40 Боляри и крепостни
До коментар #21 от "аааа":17% от народа е гласувал за Радев. 83% от българите не са гласували за Радев.
Та тия 17% са решили да командват 4/5 от народа и да го подчинят.
Но народът си е виновен! Така умира демокрацията и се ражда абсолютната монархия и феодализма.
Вероятността Радев да стане цар, Слави Мразчето ирчигубоил, а народът закрепостен е много висока. През 98% от времето, когато е съществувала България това е било обществения строй - цар, боляри и крепостни селяни и роби.
Коментиран от #74
11:04 23.05.2026
41 Хи хи
До коментар #30 от "Нострадамус":Първо Радев да разследва какво стана със завод Мраз :)
Коментиран от #43
11:05 23.05.2026
42 Защото
11:15 23.05.2026
43 Само
До коментар #41 от "Хи хи":Да ти уточня , нито Радев нито народното сабрание са следователи ... тяхната работа не е да разследват ... тяхната работа е да направят така , че разследващите органи да си вършят работата съвестно. Дано да си разбрал
Коментиран от #45, #47
11:18 23.05.2026
44 По -Важното Е !
Ще е МАЧКАНЕТО !
11:25 23.05.2026
45 Според !
До коментар #43 от "Само":Постановеното !
От Конституцията !
И Зеакона !
11:26 23.05.2026
46 Наблюдател
11:29 23.05.2026
47 Дориана
До коментар #43 от "Само":Не веднъж сме казвали, че простотията и тъпотията ходят по Земята и точно на такива, хора в България където ги има в изобилие разчитат Борисов и Пеевски. За това и превърнаха всички институции зависими от тях, защото за тях Народа е стадо. И по коментарите може да се съди, че има точно такива хора с нисък интелект поддаващи се лесно за манипулиране от създателите и проводниците на корупционния модел. Сега Радев и неговата партия ще сложат ред в държавата с крути мерки.
11:32 23.05.2026
48 Боташа или ботуша на терора
11:36 23.05.2026
49 си пън
11:41 23.05.2026
50 си пън
До коментар #9 от "Хапчетата! Веднага!":кои всички кат отказаха референдум бе центавос
11:44 23.05.2026
51 Ти си
До коментар #1 от "Наблюдател":Съгласен съм с теб за DW , моето мнение за тях е същото но този случай е един от малкото в който автора е абсолютно прав отразявайки обективно реалността в орнаменти ни .
Тази статия я приемам като грешка от страна на редактора на DW като я пропуснал.... ......
11:49 23.05.2026
52 Абсурдистан
11:51 23.05.2026
53 Про стачка
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Да бе 500 хиляди къде пък ги изброи толкова ?, Коцето , Кокорчо и шериф Мирчев ги събраха и кандардисваха с месеци да излязат на площада а протест а Дарина с една бангаранга събра над 25 хиляди само за ден
11:56 23.05.2026
54 Григор
Пак ни занимавате с глупостите на "Дойче веле".Там би следвало да са наясно със следните неща:
1.Никой не мачка опозицията! Българския парламент трябва да стане място, където се работи и се коват закони. Така ли е сега? Определено не.От много години той е място, където се упражняват в риторика и се демонстрират тоалети. Цирковите изпълнения, които са направо срамни са отделно. На всичко това трябва да се сложи край.
2. В "Дойче веле" трябва да са наясно какви са съотношенията в българския парламент и какво следва от това. Не може да са те размазали на изборите, а ти да искаш да казваш кой да кара влака. Няма такъв филм!
3.Някой може ли да ми обясни следния факт. Унгария е страна с население от 10 милиона и разполага с парламент от 199 депутати, като при това унгарската икономика и инвестициите в Унгария са много по-сериозни от тези в България. Въпрос: С каква численост би следвало да е българския парламент при тия условия?
11:56 23.05.2026
55 Луд Скайуокър
До коментар #7 от "Малко им е":Ти ако искаш може направо да се въведе военно положение и начело на държавата да застане военна хунта тип латиноамериканска бананова република !
Коментиран от #58
11:59 23.05.2026
56 Хмм
12:03 23.05.2026
57 Али Гатор
До коментар #9 от "Хапчетата! Веднага!":Колега , то и сега у нас безработицата е ниска защото голяма част от работоспособните хора работят по чужбина за чужда икономика. Дефакро имаме липса на работна ръка и за това вече почнаха да се внася такава от страна от третия свят
12:04 23.05.2026
58 Ами
До коментар #55 от "Луд Скайуокър":мъчно ви е, че мирчев не го показват достатъчно, ами може ли някой да се вреди от него, на вътрешен министър заповядва, на главен секретар заповядва, на прокуратура нарежда да го спасяват от "плебса", де3576то си позволява да се изпречи на пътя му
12:06 23.05.2026
59 Перо
12:06 23.05.2026
60 ФАКТИ
12:12 23.05.2026
61 Артилерист
12:13 23.05.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 За тези
12:28 23.05.2026
64 Българи!
Коментиран от #70
12:33 23.05.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 PR Сталин
12:34 23.05.2026
67 Ха ХаХа
До коментар #26 от "до 4-и "прогресивен" парцал":Петроханският Педигрипал квичи на умряло....
12:35 23.05.2026
68 61 - и "артелеристг"
12:36 23.05.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Никакви лагери на смъртта
12:38 23.05.2026
72 Дойчо Уйчев
12:43 23.05.2026
73 Гарантирано от ГЕРБ
Идват от ГЕРБ и Вожда борисоФ!
Той създаде плеяда от Пестъпници от сорта на Пепи Еврото.
Всяко Зло, което е сътворено в България, не може да се случи
без участието, или без одобрението на борисоФ!
12:48 23.05.2026
74 абе льольо
До коментар #40 от "Боляри и крепостни":"17% от народа е гласувал за Радев. 83% от българите не са гласували за Радев.
Та тия 17% са решили да командват 4/5 от народа и да го подчинят". Мамин сега ли се сети за тези сметки? Да ти припомня как управляваше Вожда? От 33% от имащите право да гласуват, печелеше 27%! Колко четвъртинки и петтинки са това от народа бе мамин? Ревнал сега за демокрация шашавия либерал!
Коментиран от #77
13:02 23.05.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Геле
13:36 23.05.2026
77 Боляри и крепостни
До коментар #74 от "абе льольо":За разлика от теб не съм нито гербераст, нито пбераст.
Никога не съм бил гласоподавател на управляващите.
13:45 23.05.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Ха Добър ден!
15:00 23.05.2026
80 Цвете
15:47 23.05.2026
81 Цвете
15:53 23.05.2026
82 !!!?
Коментиран от #86
16:18 23.05.2026
83 Хари путър
Политиканството не е политика.
Направо пишете хвалебстия за Боко мутрата и Шиши магнитски
16:59 23.05.2026
84 Скоро Радостта
Много бързо ще се изпари.
Лека полека Ще се превърне
В Диктатура Положението.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
17:53 23.05.2026
85 Хи их хи
19:11 23.05.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.