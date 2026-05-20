Новини
Мнения »
Трибуналът срещу Путин: как Радев изолира България
  Тема: Украйна

Трибуналът срещу Путин: как Радев изолира България

20 Май, 2026 17:23 2 436 92

  • русия-
  • украйна-
  • румен радев-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

За Брюксел специалният трибунал и Международната комисия за искове са ключови механизми за търсене на отговорност за международните престъпления и за компенсиране на щетите, причинени в Украйна

Трибуналът срещу Путин: как Радев изолира България - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

България отказа да подкрепи специалния трибунал за Путин и се изолира от европейските партньори заедно с Унгария, Словакия и Малта. Сигналите, които Радев отправя към ЕС и Русия, са недвусмислени, пише Емилия Милчева.

Подкрепя ли България търсенето на наказателна отговорност от руското ръководство заради войната срещу Украйна? Колкото и да увъртат управляващите, отговорът им е не.

Българският дрейф от европейската позиция за войната в Украйна и режима в Русия става видим не само с отказа да бъде подкрепен специалният трибунал за Путин. Идеята в Наказателния кодекс да бъде включено престъплението "агресия", което би позволило да се преследва военно-политическото ръководство, издало заповедите за агресивните действия в Украйна, тихо бе изоставена.

Как България се изолира

Сигналите са недвусмислени още в началото на управлението на Румен Радев и "Прогресивна България". По време на първата си визита като премиер в Берлин Радев беше уклончив по темата за руската агресия и говори за "връщане към мира" и дипломацията, докато германският канцлер Фридрих Мерц обеща "още натиск над Москва" и потвърди безусловната подкрепа за Киев. Или както ясно го формулира българският евродепутат Радан Кънев във Фейсбук: "Мерц иска преговори и мир чрез натиск върху Русия, Радев - чрез натиск върху Украйна."

Позицията на Радев не е изненада след деветте му години като президент, през които следваше същата линия, която стана особено видна след 24 февруари 2022 година. Благодарение на проактивната политика на няколко правителства България избягваше да се изолира от общата европейска позиция. Досега. С отказа да се присъедини към специалния трибунал за преследване на руския президент Путин заради военната агресия срещу Украйна София се размина с повечето европейски държави по един от най-чувствителните политически въпроси. И остана в компанията на Унгария, Малта и Словакия. В същото време към трибунала, подкрепен от 36 държави - не само от Европа, се присъедини и Европейската комисия.

Така новата власт започна да очертава собствената си версия за българския суверенизъм, обещаван в предизборната кампания на Радев. Външният министър Велислава Петрова-Чамова, изразила българската позиция за отказа от трибунала, не представи публично аргументи. Предпазливото ѝ изявление след срещата, на която е било взето решението, говори достатъчно.

"В услуга на режима на Путин"

Въпреки уверението, че България няма да бъде деструктивен партньор в ЕС, санкциите срещу Русия за нея са въпрос на "баланс" и координация със САЩ, а не ценностна позиция. "Всеки един предложен пакет ще бъде разглеждан поотделно, за да може да се намери необходимия баланс. Санкциите имат полза, когато могат да окажат необходимата икономическа щета. Нещо важно е, че санкциите трябва да бъдат координирани със САЩ, защото истинският резултат се усеща тогава, когато има единство на глобално ниво”, каза Петрова-Чамова пред журналисти.

Само две политически сили реагираха остро на българската позиция за трибула. ГЕРБ-СДС определи отказа като "политическа грешка", а според "Демократична България" правителството не засилва гласа на България, а "с външнополитическите си решения го отслабва в услуга на режима на Путин".

Отказът от участие в трибунала не е изолиран ход. Той идва обаче след тихото замразяване на законовите промени, с които България се готвеше да въведе в Наказателния кодекс престъплението "агресия" след руското нахлуване в Украйна.

Един загърбен законопроект

България от години отлага промени в Наказателния кодекс, които биха позволили преследване на престъплението "агресия" по стандартите на Международния наказателен съд (МНС) - тема, станала особено чувствителна след руската инвазия в Украйна. Въпреки че текстовете два пъти стигат до обществено обсъждане, така и не достигат пленарната зала.

По време на правителството на Николай Денков в края на март 2024 г. за обществено обсъждане бяха предложени промени в НК. Но "сглобката", както стана известен кабинетът, се разпадна и те не бяха внесени в парламента. Втори опит направи служебният правосъден министър Андрей Янкулов и през април 2026 г. проектът отново е публикуван на страницата за обществени консултации на Министерството на правосъдието.

Промените предвиждат България да въведе по-съвременна дефиниция на престъплението "агресия" в съответствие с Договора за МНС (т.нар. Римски статут). За разлика от повечето държави в ЕС България не е ратифицирала нито едно от шестте изменения на Римския статут, които разширяват престъпленията от компетентността на този съд.

От мотивите става ясно, че освен нова дефиниция на "агресия" проектът преструктурира глава 14 на НК и създава отделни раздели за "Престъпления против мира", "Престъпления против човечеството" и "Престъпления против законите и обичаите за водене на война".

Добавят се нови състави за агресия, агресия с използване на нередовни сили, пропаганда към война, подстрекателство към война, апартейд и насилствено изчезване. Предвижда се наказателната отговорност да се насочи основно към политически и военни ръководители, които планират или ръководят незаконна военна агресия в нарушение на Устава на ООН - промяна, мотивирана пряко и от руската война срещу Украйна.

Последователно отстъпление от външнополитическата линия

Специалният трибунал за руската агресия срещу Украйна няма пряка връзка с Международния наказателен съд в Хага. Той беше създаден именно защото МНС има ограничени възможности да преследва престъплението "агресия" спрямо Русия, която не е страна по Римския статут. България можеше да се присъедини към трибунала и без да е приела промените в Наказателния кодекс. Въпреки това двете теми са свързани. И законопроектът за промени в НК, и специалният трибунал стъпват върху един и същ принцип - че политически и военни лидери могат да носят наказателна отговорност за започването на война в нарушение на международното право.

За Брюксел специалният трибунал и Международната комисия за искове са ключови механизми за търсене на отговорност за международните престъпления и за компенсиране на щетите, причинени в Украйна. Затова отказът на България е политически сигнал за дистанциране от европейските усилия Русия да понесе последствия за войната, която започна.

Ако България беше придвижила промените в НК, присъединяването към трибунала би изглеждало като естествено продължение на тази линия. Вместо това първата инициатива изглежда изоставена, а втората - отказана. Това вече не е дипломатическа предпазливост на държава, която е външна граница на ЕС и на Източния фланг на НАТО. Става дума за последователно отстъпление от линията, която България следваше в началото на войната в Украйна. София се нарежда сред малкото колебливи по отношение на Кремъл европейски държави.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 70 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    102 16 Отговор
    Победителите не ги съдят.

    Коментиран от #79

    17:24 20.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тити

    28 139 Отговор
    Радев е един жалък рубладжии и хитец дето излъга толкова народ да гласува за него

    Коментиран от #61

    17:26 20.05.2026

  • 4 Наблюдател

    125 19 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.

    Как с полуистини и откровенни лъжи DW се изолира от българските читатели!

    17:26 20.05.2026

  • 5 Веднага

    115 20 Отговор
    Трибунал срещу Зеления престъпник !

    17:26 20.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Перо

    78 11 Отговор
    Отново унтерменшен от БГ екипа на DW!

    Коментиран от #22

    17:26 20.05.2026

  • 8 Из рубльивка

    19 68 Отговор
    Как да подкрепи,всички управляващи в бг от 44та до днес,се посочват от руския господар

    17:27 20.05.2026

  • 9 Пич

    96 15 Отговор
    Хахаха...... Ами, кретените които искат трибунал срещу Путин, да идат да го арестуват!!! Но тогава ще трябва да арестът и Нетаняху тези бъзливи мишоци...

    Коментиран от #50

    17:29 20.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кръгъл като топка

    95 12 Отговор
    Когато в Брюксел направят трибунал за истинските фашисти, престъпници, убийци на жени и деца по света, може и да се класират за непристрастни съдии.

    Когато се мери с двоен аршин, стават само за смях и съжаление.

    17:30 20.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А трибунал

    81 10 Отговор
    за Зеленски кога?Малко ли престъпления извърши на територията на РФ(Курск,Крим,Москва,военни и гражд.обекти)?!Стойте си на задния двор кротки,щото да няма писъци и клетви насетне.

    17:31 20.05.2026

  • 15 Сатана Z

    95 13 Отговор
    Владимир Путин е приятел на България. НЕе ни е направил нищо за да се държим грубо с него.
    България дължи своята свобода и независимост на Русия,а не на Германия, която ни вкара в две национални катастрофи без да броим тази с Борисов

    17:31 20.05.2026

  • 16 болен сopoсoид

    61 7 Отговор
    То, нече има здрави, де.. ма исках да кажа че няма как Румбата да ни изолира, щото нали сме в клуба на богатите, центърна на евpoгeйската икономика, А отбора, покупвателната ни способност се е увеличила два пъти за 10г, а сега вече сме и двигател на растежа, издърпваме целия ЕССР от блатото. Даже не само в Брюксел ни хвалят, ами и малкия Марко ни похвали че сме били много послушен партьор при роздаването на демокрация в Иран!

    17:31 20.05.2026

  • 17 Бялджип

    38 6 Отговор
    Написах коментар, изтриха ми го. Няма да го пиша отново, знаците за другите коментиращи са повече от показателни.

    17:32 20.05.2026

  • 18 ИСТИНА Е

    80 15 Отговор
    Само поздравления за Радев ,защото той не е като предишните мижитурки които само като им свирнат и изуваха потурите !!

    17:33 20.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сатана Z

    57 7 Отговор
    DW трябва да се преследва от закона, а тревистита Емилия Милчева да не види ХУР поне 10 години

    17:37 20.05.2026

  • 21 Хахахаха

    12 46 Отговор
    Е па тогава ЕС, ще изолира България от субсидии! Радев ще ви субсидира!

    17:38 20.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 16-та република

    4 38 Отговор
    сега е момента да влезем в апартамента/масква/!

    Коментиран от #25

    17:40 20.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 НаРъБа

    8 25 Отговор

    До коментар #23 от "16-та република":

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    17:41 20.05.2026

  • 26 Мишел

    48 2 Отговор
    САЩ също не влязоха в състава на този съд .

    17:42 20.05.2026

  • 27 Мамника Муньо и Урсулите

    6 34 Отговор
    пак хвърлиха голата кука на малоумните путинофили и шараните кълват ли кълват...

    17:43 20.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Бъларин 681

    48 10 Отговор
    Браво господин президент,генерал, премиер Радев!
    Никакво навеждане, защитата на националния ни интерес на 1-во място!
    Който иска, AKО МОЖЕ , да осъди В.В.П.
    Слава на Руsия.
    ДА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРИЯ!!!

    17:44 20.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Кажи честно ... 🤣

    7 34 Отговор
    Събрали се Путин, Си, Тръмп и Зеленски.
    ​Путин: „Аз имам карти.“
    Тръмп: „Аз раздавам картите.“
    Си: „Аз правя картите.“
    Зеленски: „Аз пиша правилата на играта.“

    17:45 20.05.2026

  • 33 Добри новини

    4 32 Отговор
    Петер Мадяр заяви в Полша, че Украйна има право да се защитава от агресора с всички налични методи и да получи силни гаранции за сигурност, а не такива, като Будапещенския меморандум от 1994 г.

    Коментиран от #47

    17:48 20.05.2026

  • 34 Мишел

    22 2 Отговор

    До коментар #13 от "Въпрос":

    Според комисията по прехраната на ЮНЕСКО, количествата консумиран годишно като 100% алкохол на човек в България са с един литър повече от тези в Русия. Най много пият в балтийските умирати- 2литра повече от българите.

    17:49 20.05.2026

  • 35 Центаджии

    31 5 Отговор
    Центаджиите вият на умряло

    17:51 20.05.2026

  • 36 русия е васал на Китай

    5 29 Отговор
    Путин не успя да постигне споразумение със Си Дзинпин за стартиране на газопровода „Силата на Сибир 2“.

    17:52 20.05.2026

  • 37 Бай онзи

    34 2 Отговор
    Милчева,защо не питаш ще има ли трибунал над САЩ и Израел?????

    17:53 20.05.2026

  • 38 име

    28 10 Отговор

    До коментар #31 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Слагай феса и бегай веднага в Анадола щом ти е мъчно че Русия ни е освободила.

    17:53 20.05.2026

  • 39 Цвете

    5 28 Отговор
    КАКВИТО И ДА СА КОМЕНТАРИТЕ ,БРЮКСЕЛ РАЗБРА С КАКВА КИСЕЛА ЗЕЛКА ЩЕ СИ ИМА РАБОТА.ПОДЛЪГА БЪЛГАРИТЕ С ЮМРУКА, ПОСЛЕ СИ ГО ПРИБРА НА ТОПЛО.НА ЕКС ПРЕЗИДЕНТ НЯМАМ КАПЧИЦА ДОВЕРИЕ. КОГАТО НАПУСКАШ ПОСТ ПРЕЗИДЕНТ, ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ Е БИЛ В ПОДГОТОВКА ПРЕЗ ВТОРАТА ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ.ДОКАЗАТЕЛСТВА БОЛ .🎭🫡🌬😠🤦‍♂️🤷‍♀️🪆☹️✈️

    Коментиран от #52

    17:54 20.05.2026

  • 40 Хаха

    30 4 Отговор
    Стига двуличие.А трибунал срещу Израел и САЩ кога?

    17:55 20.05.2026

  • 41 Точен

    21 2 Отговор
    Тази трява да се казва не Емилия, а НЕмилия...

    17:56 20.05.2026

  • 42 Не на фашизма, не на Зеленски и хунтата

    34 4 Отговор
    Българите казаха Не на евролиберасткия театър. Не на паленето на българи от украинските фашисти, не на забраната на говорене на български език в училищата, не на забраната да се честват български обичаи, не на забраната българин да каже в Украйна, че е българин

    17:58 20.05.2026

  • 43 Айгедотор

    27 4 Отговор
    Слава на Радев!! Слава на Русия! Вечна дружба!

    17:59 20.05.2026

  • 44 Дойчемуле

    28 2 Отговор
    Мерц е ненормалник, слуга на Бляк рок. Трябва по-отчетливо да му усе чука в тимбето, да ен се прави на Хитлер. Сигурно знае как е свършил оня, ако е чел история. Защо ли вече се съмнявам в капацитета на всимки дангалаци и скочубри на власт в дивия запад??!

    17:59 20.05.2026

  • 45 Йосиф Весериьнович

    19 1 Отговор
    Понятието независима журналистика отдавна е напуснало пределите на либерастките медии, за съжаление понятието независима държава също напуснало пределите на повечето държави. Това е първият акт показващ гръбнак на разсипаната ни територия и си мисля се няма да е последният. Заличаването на либералната sган ще приятно за сетивата на нормалните хора!

    18:01 20.05.2026

  • 46 Деца и жени палестинци може

    22 2 Отговор
    ЕС е съгласен с палестинци може, украинци не може.

    18:02 20.05.2026

  • 47 т-п трол соpocoиден

    21 1 Отговор

    До коментар #33 от "Добри новини":

    Будабещенския меморандум е именно МЕМОРАНДУМ, не договор. Пожелателна рамка на бъдещите двустранни отношения. След това имаше подписан двустранен договор между Украйна и РФ за приятелство и зваимно сътрудничество, в който договор са били уредени всички въпроси, от предаването на ядрените оръжия, до отношението към руското малцинство в Украйна. И този договор Украйна го прекрати едностранно, така че РФ нищо не е нарушила, а си ги денацифицира напълно законно, защото според хартата на ООН има право да денацифицира неонацисти когато си поиска.

    18:03 20.05.2026

  • 48 ханс

    22 2 Отговор
    Боже това зеле съвсем боклук!

    18:04 20.05.2026

  • 49 Ежко

    20 2 Отговор
    Колкото повече Радев ни изолира от Дойче Велеи тези които то поддържа,толкова по- добре!Ако може и дами изолира от плащане парички на киевската хунта,цена няма да има.Писна ни да пеем във фалшив хора.

    18:05 20.05.2026

  • 50 .....

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Пропускаш "ка" !

    18:06 20.05.2026

  • 51 Възмутен

    21 1 Отговор
    А специален трибунал и Международна комисия за искове за международните престъпления и за компенсиране на щетите в Иран, Палестина и Ливан ще има ли. Или в канчето на господарите не позволяват да се гледа.

    Защо така бе господа евроатлантици виждате само едностранно - капаци от долари да не са ви сложили.

    18:08 20.05.2026

  • 52 Зевзек

    15 1 Отговор

    До коментар #39 от "Цвете":

    "НА ЕКС ПРЕЗИДЕНТ НЯМАМ КАПЧИЦА ДОВЕРИЕ"

    Така е, ти вярваш само на Боко и Шиши - само те дават пари за тролене.

    18:11 20.05.2026

  • 53 Бай Араб

    2 16 Отговор
    Българите като започнат да губят собствеността си в полза на Русия,само тогава ще разберат какво направиха като дадоха държавата в ръцете на руски шпионин.

    18:11 20.05.2026

  • 54 Фатмака

    3 19 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    18:12 20.05.2026

  • 55 Срам за България

    4 21 Отговор
    Всички които възпрепятстват присъда за военнопрестъпника Путин да се считат за еднакво виновни пред съда

    18:13 20.05.2026

  • 56 Йосиф Весериьнович

    18 2 Отговор
    Много бих искал да видя как точно ще му връчите призовката на Путин!?!?!? Гледката ще е потресаваща, а за още повече драматизъм предлагам да му я връчи лично Кайчето! Найс а!

    Коментиран от #60

    18:13 20.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Василеску

    7 0 Отговор
    Просто вижте анкетата

    18:16 20.05.2026

  • 59 Българин

    3 16 Отговор
    България е най-пропадналата държава в ЕС, с най-необразованото население и с най лошото възпитание и най-ниска култура. Това е причината за безразборното строителство, за неправилното паркиране, за тоталната мръсотия навсякъде. И съвсем логично е да вземаме най-глупавите и вредни за нас самите решения. Това е причината, да сме в изолация и всички да ни се присмиват. Дори нашите северно-македонски братя ги е срам да се нарекат българи.

    Коментиран от #63

    18:18 20.05.2026

  • 60 Тъпото руско говедо

    2 17 Отговор

    До коментар #56 от "Йосиф Весериьнович":

    На вашия Путин много малко му остава, вече е взел-дал, да , толкова мразен човек, който единствено Тръмп го превъзхожда в това, нали не си мислиш, че ще живее вечно... 60клука е почти умрял.

    Коментиран от #62

    18:21 20.05.2026

  • 61 СЗО

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Тити":

    За жалост, мнозинството от народа мисли като Радев и подкрепя Путин. Така че избора на Радев не е без причина

    18:27 20.05.2026

  • 62 Йосиф Весериьнович

    7 2 Отговор

    До коментар #60 от "Тъпото руско говедо":

    Обидните квалификации са типични за слабо или никак умствено развитие индивиди като теб. Погледни се в огледалото и ще видиш олицетворението на глупостта.

    Коментиран от #64

    18:29 20.05.2026

  • 63 Голям

    2 11 Отговор

    До коментар #59 от "Българин":

    Нещастно русофилско говедо, от кое място на Русия ги постваш тези опорки. България е на светлинни години напред в развитието си... нещастни руски крепостни селяци, знаете ли че последното много приятно за България е че спечелихме "Евровижън", чувлили сте че има таккова нещо по белия свят.
    Нещастни русофили плюещи по България и българското... не вървите, хайде у лево.

    Коментиран от #75

    18:33 20.05.2026

  • 64 Тъпото руско говедо

    2 9 Отговор

    До коментар #62 от "Йосиф Весериьнович":

    Къде ги видя тези обидни квалификации, мило руско шушонче, мамино сладко?

    18:35 20.05.2026

  • 65 Ний ша Ва упрайм

    6 2 Отговор
    а кога трибунал срещу Натаняху и Трънб

    18:37 20.05.2026

  • 66 шаа

    4 0 Отговор
    някой знае ли плъгин дето като види материал на зелето, автоматично и заслужено дава най-ниската възможна оценка? за един приятел питам.

    18:38 20.05.2026

  • 67 Сандо

    9 0 Отговор
    Плачете жълтопаветници!И се стягайте да посрещате новия ни Господар,който и да е той - защото за вас това е без значение.Светът се променя,само слугинското повдение на умнокрасивите остава същото.

    18:40 20.05.2026

  • 68 Цензура

    9 1 Отговор
    Да, самоизолирахме се от "великите сили", които искат да изправят Вова Путин пред трибунал, а именно:
    - Балтийските микpoби (литвичката, латвийката и естонийката)
    - Андора
    - Лихтенщайн
    - Люксембург
    - Сан Марино
    - Исландия
    - Монако.

    Най-вече от Монако, които шефчето на "Северсталь" - Алексей мордашов може да ги превземе с голямата си яхта, разните купонджии на борда и - и личната си охрана !!! Всички тия велики сили разчитат само, че са или прекалено малки, за да може Вова Путин да ги намери на картата, или че имат руснаци на територията си, които Путин ще реши да пази !!!
    Айде у лЕво, палячoвци. Трибуналите ги организират победителите !!!

    18:45 20.05.2026

  • 69 Лопата Орешник

    8 1 Отговор
    Тия изпаднали германци май много бързо забравиха Нюрнберг и кой беше на трибунал! Хайде по тихичко! Кога победихте, кога трибунал взехте да халюцинирате? Да не стане направо ешафод!!!??? Микроорганизми!!

    18:45 20.05.2026

  • 70 АБВ

    1 7 Отговор
    Нормално за руски БОКЛУК

    18:47 20.05.2026

  • 71 Нормално

    1 7 Отговор
    Рундавия е срам за България.

    18:49 20.05.2026

  • 72 Хаха

    1 8 Отговор
    Кремъл е платил на нашия зелен чорап.

    18:50 20.05.2026

  • 73 президента обеща на хората че ще

    6 0 Отговор
    отстоява отношения на прагматизъм и равнопоставеност със всички и не излъга никого , от друга страна този трибунал е пълна глупост защото украинските нацисти предизвикаха и започнаха тази война

    18:52 20.05.2026

  • 74 Дедо

    4 1 Отговор
    Тва е. Квото каже Румбата тва ще е . Ясно?

    18:53 20.05.2026

  • 75 Цензура

    7 1 Отговор

    До коментар #63 от "Голям":

    Хахаха, клет oлигoфрен, ти наистина ли мислиш, че България днес превъзхожда Русия по каквото и да било? Руснаците кръгом на да направят и срещу нас да тичат, сто години няма да можем да ги стигнем. Това е тъжната ситина, за нещастие.

    Коментиран от #92

    18:53 20.05.2026

  • 76 Само като прочетох

    8 1 Отговор
    Заглавието разбрах , че е на лъжците от Дойче веле. Спестих си четенето.

    18:54 20.05.2026

  • 77 Стеф

    7 1 Отговор
    Видя ли "DW" - не чета!

    Коментиран от #90

    18:56 20.05.2026

  • 78 Газ

    2 6 Отговор
    Помня навремето как руският патриарх удряше с ръка по масата в президентството и изчете едно конско Радев. А Радев вместо да го изгони гледаше жално и преглъщаше.

    18:56 20.05.2026

  • 79 Все е нещо

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Поне за сега, Радев и партията му показват, че няма да се занимават с глупости и празни комисии и абсурдни трибунали.

    18:57 20.05.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 нннн

    6 1 Отговор
    Над 150 държави по света също не са се включили в ,,Трибуналът срещу Путин". Всичките ли са изолирани?
    Що пишете глупости!

    19:03 20.05.2026

  • 82 веселин

    6 0 Отговор
    Долна отвратителна медия е имам чувството ,че там работят не журналисти а изроди на които не може да им се вярва.

    19:04 20.05.2026

  • 83 Теслатъ

    6 0 Отговор
    Де го трибуналъ срещу Нетаняху, бе, дойче зеле??? Около 200,000 души убити палестинци, предимно жени и деца, от 2 милионното население на Газа е равно на 1/10 от цялото му население, тоест, всеки 10-ти!!!! А, днес, убийствата продължават в Ливан...., и Нито Санкции, нито Съд!

    19:05 20.05.2026

  • 84 Поправка

    7 0 Отговор
    Трибуналът срещу Нетаняху: как Радев изолира България

    19:06 20.05.2026

  • 85 az СВО Победа 81

    5 0 Отговор
    DW нали вече "осъди" В.В.Путин в МНС, сега ще го "осъди" и в т.н. "Трибунал на ЕС"! Ама само във виртуалната реалност! 🤣

    Иначе в Германия от 1 юни минават на купонна система за горива! 🤣🤣🤣

    Така е в "Райската градина", кскто Борел беше казал за ЕС....
    В Рая, ама с купони, нелепо, а? 🤣🤣🤣

    Господ ги наказва за високомерието да се сравняват с Рая...

    19:07 20.05.2026

  • 86 Абе престанете с тая

    4 0 Отговор
    отвратителна русофобска антибългарска демагогска медия

    19:09 20.05.2026

  • 87 Аззз

    4 0 Отговор
    дойче зеле....а трибунал за натаняху за Газа ??? а за тръмр за Иран,Венецуела,Югославия и всички войни на краварите???

    19:10 20.05.2026

  • 88 Абсурдистан

    0 1 Отговор
    Рано или късно, ЕС или Русия ще осъдят престъпника Путлер!

    19:19 20.05.2026

  • 89 Чума

    0 0 Отговор
    Жалки утайки! Как смеят да критикуват България!? Там има и свободна обективна преса, освен Дойче! Други издания поместват снимка на Дара с надпис - Ето как изглежда победител! Също поместват и снимка на техния представител - Ето как изглежда загубеняк!

    19:21 20.05.2026

  • 90 ии тpoл

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Стеф":

    И правилно.
    За нормалните хора вече има знак за равенство между WC и DW, което последните си заслужиха с пот на г!за.

    19:30 20.05.2026

  • 91 Възpожденец 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Приятели, докато червените носталгици у нас ви обясняват как Русия имала „неизчерпаем ресурс“, в самата Москва истината избухна право на парламентарната трибуна! Вчера, 19 май 2026 г., беше регистрирано първото по рода си публично несъгласие на такова високо ниво от началото на конфликта.
    Депутатът от руската Държавна дума Ренат Сюлейманов (от Комунистическата партия) открито и официално призова за „възможно най-бърз“ край на войната в Украйна, защото руската икономика е пред пълен колапс!
    Депутатът разкри, че близо 40% от федералния бюджет на Русия отива единствено за отбрана и сигурност. Това изсмуква жизнените сили на страната, спира финансирането за публични програми и обрича руското общество на мизерия.
    „Производството на оръжия няма потребителска стойност“. Танковете и снарядите не произвеждат блага за ежедневния икономически живот. Те просто горят на фронта, докато цените в руските магазини летят до небесата, а инвестициите в реалния сектор са занулени.
    Приятели, вижте парадокса на времето, в което живеем. В самата Москва висши политици признават, че този милитаристичен, тоталитарен модел е пагубен и фалирал. В същия момент, тук в София, червената машина се опитва да ни наложи точно същия модел – чрез цензура в парламента, укриване на документи от гражданите и тиха реставрация на комунистическата диктатура.
    Те се опитват да ни закотвят за потъващ кораб!

    19:33 20.05.2026

  • 92 Що се мъчи тук

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Цензура":

    Ми не отидеш там, м?

    19:41 20.05.2026