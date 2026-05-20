Трибуналът срещу Путин: как Радев изолира България

България отказа да подкрепи специалния трибунал за Путин и се изолира от европейските партньори заедно с Унгария, Словакия и Малта. Сигналите, които Радев отправя към ЕС и Русия, са недвусмислени, пише Емилия Милчева.
Подкрепя ли България търсенето на наказателна отговорност от руското ръководство заради войната срещу Украйна? Колкото и да увъртат управляващите, отговорът им е не.
Българският дрейф от европейската позиция за войната в Украйна и режима в Русия става видим не само с отказа да бъде подкрепен специалният трибунал за Путин. Идеята в Наказателния кодекс да бъде включено престъплението "агресия", което би позволило да се преследва военно-политическото ръководство, издало заповедите за агресивните действия в Украйна, тихо бе изоставена.
Как България се изолира
Сигналите са недвусмислени още в началото на управлението на Румен Радев и "Прогресивна България". По време на първата си визита като премиер в Берлин Радев беше уклончив по темата за руската агресия и говори за "връщане към мира" и дипломацията, докато германският канцлер Фридрих Мерц обеща "още натиск над Москва" и потвърди безусловната подкрепа за Киев. Или както ясно го формулира българският евродепутат Радан Кънев във Фейсбук: "Мерц иска преговори и мир чрез натиск върху Русия, Радев - чрез натиск върху Украйна."
Позицията на Радев не е изненада след деветте му години като президент, през които следваше същата линия, която стана особено видна след 24 февруари 2022 година. Благодарение на проактивната политика на няколко правителства България избягваше да се изолира от общата европейска позиция. Досега. С отказа да се присъедини към специалния трибунал за преследване на руския президент Путин заради военната агресия срещу Украйна София се размина с повечето европейски държави по един от най-чувствителните политически въпроси. И остана в компанията на Унгария, Малта и Словакия. В същото време към трибунала, подкрепен от 36 държави - не само от Европа, се присъедини и Европейската комисия.
Така новата власт започна да очертава собствената си версия за българския суверенизъм, обещаван в предизборната кампания на Радев. Външният министър Велислава Петрова-Чамова, изразила българската позиция за отказа от трибунала, не представи публично аргументи. Предпазливото ѝ изявление след срещата, на която е било взето решението, говори достатъчно.
"В услуга на режима на Путин"
Въпреки уверението, че България няма да бъде деструктивен партньор в ЕС, санкциите срещу Русия за нея са въпрос на "баланс" и координация със САЩ, а не ценностна позиция. "Всеки един предложен пакет ще бъде разглеждан поотделно, за да може да се намери необходимия баланс. Санкциите имат полза, когато могат да окажат необходимата икономическа щета. Нещо важно е, че санкциите трябва да бъдат координирани със САЩ, защото истинският резултат се усеща тогава, когато има единство на глобално ниво”, каза Петрова-Чамова пред журналисти.
Само две политически сили реагираха остро на българската позиция за трибула. ГЕРБ-СДС определи отказа като "политическа грешка", а според "Демократична България" правителството не засилва гласа на България, а "с външнополитическите си решения го отслабва в услуга на режима на Путин".
Отказът от участие в трибунала не е изолиран ход. Той идва обаче след тихото замразяване на законовите промени, с които България се готвеше да въведе в Наказателния кодекс престъплението "агресия" след руското нахлуване в Украйна.
Един загърбен законопроект
България от години отлага промени в Наказателния кодекс, които биха позволили преследване на престъплението "агресия" по стандартите на Международния наказателен съд (МНС) - тема, станала особено чувствителна след руската инвазия в Украйна. Въпреки че текстовете два пъти стигат до обществено обсъждане, така и не достигат пленарната зала.
По време на правителството на Николай Денков в края на март 2024 г. за обществено обсъждане бяха предложени промени в НК. Но "сглобката", както стана известен кабинетът, се разпадна и те не бяха внесени в парламента. Втори опит направи служебният правосъден министър Андрей Янкулов и през април 2026 г. проектът отново е публикуван на страницата за обществени консултации на Министерството на правосъдието.
Промените предвиждат България да въведе по-съвременна дефиниция на престъплението "агресия" в съответствие с Договора за МНС (т.нар. Римски статут). За разлика от повечето държави в ЕС България не е ратифицирала нито едно от шестте изменения на Римския статут, които разширяват престъпленията от компетентността на този съд.
От мотивите става ясно, че освен нова дефиниция на "агресия" проектът преструктурира глава 14 на НК и създава отделни раздели за "Престъпления против мира", "Престъпления против човечеството" и "Престъпления против законите и обичаите за водене на война".
Добавят се нови състави за агресия, агресия с използване на нередовни сили, пропаганда към война, подстрекателство към война, апартейд и насилствено изчезване. Предвижда се наказателната отговорност да се насочи основно към политически и военни ръководители, които планират или ръководят незаконна военна агресия в нарушение на Устава на ООН - промяна, мотивирана пряко и от руската война срещу Украйна.
Последователно отстъпление от външнополитическата линия
Специалният трибунал за руската агресия срещу Украйна няма пряка връзка с Международния наказателен съд в Хага. Той беше създаден именно защото МНС има ограничени възможности да преследва престъплението "агресия" спрямо Русия, която не е страна по Римския статут. България можеше да се присъедини към трибунала и без да е приела промените в Наказателния кодекс. Въпреки това двете теми са свързани. И законопроектът за промени в НК, и специалният трибунал стъпват върху един и същ принцип - че политически и военни лидери могат да носят наказателна отговорност за започването на война в нарушение на международното право.
За Брюксел специалният трибунал и Международната комисия за искове са ключови механизми за търсене на отговорност за международните престъпления и за компенсиране на щетите, причинени в Украйна. Затова отказът на България е политически сигнал за дистанциране от европейските усилия Русия да понесе последствия за войната, която започна.
Ако България беше придвижила промените в НК, присъединяването към трибунала би изглеждало като естествено продължение на тази линия. Вместо това първата инициатива изглежда изоставена, а втората - отказана. Това вече не е дипломатическа предпазливост на държава, която е външна граница на ЕС и на Източния фланг на НАТО. Става дума за последователно отстъпление от линията, която България следваше в началото на войната в Украйна. София се нарежда сред малкото колебливи по отношение на Кремъл европейски държави.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп
Коментиран от #79
17:24 20.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тити
Коментиран от #61
17:26 20.05.2026
4 Наблюдател
Как с полуистини и откровенни лъжи DW се изолира от българските читатели!
17:26 20.05.2026
5 Веднага
17:26 20.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Перо
Коментиран от #22
17:26 20.05.2026
8 Из рубльивка
17:27 20.05.2026
9 Пич
Коментиран от #50
17:29 20.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кръгъл като топка
Когато се мери с двоен аршин, стават само за смях и съжаление.
17:30 20.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 А трибунал
17:31 20.05.2026
15 Сатана Z
България дължи своята свобода и независимост на Русия,а не на Германия, която ни вкара в две национални катастрофи без да броим тази с Борисов
17:31 20.05.2026
16 болен сopoсoид
17:31 20.05.2026
17 Бялджип
17:32 20.05.2026
18 ИСТИНА Е
17:33 20.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сатана Z
17:37 20.05.2026
21 Хахахаха
17:38 20.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 16-та република
Коментиран от #25
17:40 20.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 НаРъБа
До коментар #23 от "16-та република":Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
17:41 20.05.2026
26 Мишел
17:42 20.05.2026
27 Мамника Муньо и Урсулите
17:43 20.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Бъларин 681
Никакво навеждане, защитата на националния ни интерес на 1-во място!
Който иска, AKО МОЖЕ , да осъди В.В.П.
Слава на Руsия.
ДА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРИЯ!!!
17:44 20.05.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Кажи честно ... 🤣
Путин: „Аз имам карти.“
Тръмп: „Аз раздавам картите.“
Си: „Аз правя картите.“
Зеленски: „Аз пиша правилата на играта.“
17:45 20.05.2026
33 Добри новини
Коментиран от #47
17:48 20.05.2026
34 Мишел
До коментар #13 от "Въпрос":Според комисията по прехраната на ЮНЕСКО, количествата консумиран годишно като 100% алкохол на човек в България са с един литър повече от тези в Русия. Най много пият в балтийските умирати- 2литра повече от българите.
17:49 20.05.2026
35 Центаджии
17:51 20.05.2026
36 русия е васал на Китай
17:52 20.05.2026
37 Бай онзи
17:53 20.05.2026
38 име
До коментар #31 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Слагай феса и бегай веднага в Анадола щом ти е мъчно че Русия ни е освободила.
17:53 20.05.2026
39 Цвете
Коментиран от #52
17:54 20.05.2026
40 Хаха
17:55 20.05.2026
41 Точен
17:56 20.05.2026
42 Не на фашизма, не на Зеленски и хунтата
17:58 20.05.2026
43 Айгедотор
17:59 20.05.2026
44 Дойчемуле
17:59 20.05.2026
45 Йосиф Весериьнович
18:01 20.05.2026
46 Деца и жени палестинци може
18:02 20.05.2026
47 т-п трол соpocoиден
До коментар #33 от "Добри новини":Будабещенския меморандум е именно МЕМОРАНДУМ, не договор. Пожелателна рамка на бъдещите двустранни отношения. След това имаше подписан двустранен договор между Украйна и РФ за приятелство и зваимно сътрудничество, в който договор са били уредени всички въпроси, от предаването на ядрените оръжия, до отношението към руското малцинство в Украйна. И този договор Украйна го прекрати едностранно, така че РФ нищо не е нарушила, а си ги денацифицира напълно законно, защото според хартата на ООН има право да денацифицира неонацисти когато си поиска.
18:03 20.05.2026
48 ханс
18:04 20.05.2026
49 Ежко
18:05 20.05.2026
50 .....
До коментар #9 от "Пич":Пропускаш "ка" !
18:06 20.05.2026
51 Възмутен
Защо така бе господа евроатлантици виждате само едностранно - капаци от долари да не са ви сложили.
18:08 20.05.2026
52 Зевзек
До коментар #39 от "Цвете":"НА ЕКС ПРЕЗИДЕНТ НЯМАМ КАПЧИЦА ДОВЕРИЕ"
Така е, ти вярваш само на Боко и Шиши - само те дават пари за тролене.
18:11 20.05.2026
53 Бай Араб
18:11 20.05.2026
54 Фатмака
18:12 20.05.2026
55 Срам за България
18:13 20.05.2026
56 Йосиф Весериьнович
Коментиран от #60
18:13 20.05.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Василеску
18:16 20.05.2026
59 Българин
Коментиран от #63
18:18 20.05.2026
60 Тъпото руско говедо
До коментар #56 от "Йосиф Весериьнович":На вашия Путин много малко му остава, вече е взел-дал, да , толкова мразен човек, който единствено Тръмп го превъзхожда в това, нали не си мислиш, че ще живее вечно... 60клука е почти умрял.
Коментиран от #62
18:21 20.05.2026
61 СЗО
До коментар #3 от "Тити":За жалост, мнозинството от народа мисли като Радев и подкрепя Путин. Така че избора на Радев не е без причина
18:27 20.05.2026
62 Йосиф Весериьнович
До коментар #60 от "Тъпото руско говедо":Обидните квалификации са типични за слабо или никак умствено развитие индивиди като теб. Погледни се в огледалото и ще видиш олицетворението на глупостта.
Коментиран от #64
18:29 20.05.2026
63 Голям
До коментар #59 от "Българин":Нещастно русофилско говедо, от кое място на Русия ги постваш тези опорки. България е на светлинни години напред в развитието си... нещастни руски крепостни селяци, знаете ли че последното много приятно за България е че спечелихме "Евровижън", чувлили сте че има таккова нещо по белия свят.
Нещастни русофили плюещи по България и българското... не вървите, хайде у лево.
Коментиран от #75
18:33 20.05.2026
64 Тъпото руско говедо
До коментар #62 от "Йосиф Весериьнович":Къде ги видя тези обидни квалификации, мило руско шушонче, мамино сладко?
18:35 20.05.2026
65 Ний ша Ва упрайм
18:37 20.05.2026
66 шаа
18:38 20.05.2026
67 Сандо
18:40 20.05.2026
68 Цензура
- Балтийските микpoби (литвичката, латвийката и естонийката)
- Андора
- Лихтенщайн
- Люксембург
- Сан Марино
- Исландия
- Монако.
Най-вече от Монако, които шефчето на "Северсталь" - Алексей мордашов може да ги превземе с голямата си яхта, разните купонджии на борда и - и личната си охрана !!! Всички тия велики сили разчитат само, че са или прекалено малки, за да може Вова Путин да ги намери на картата, или че имат руснаци на територията си, които Путин ще реши да пази !!!
Айде у лЕво, палячoвци. Трибуналите ги организират победителите !!!
18:45 20.05.2026
69 Лопата Орешник
18:45 20.05.2026
70 АБВ
18:47 20.05.2026
71 Нормално
18:49 20.05.2026
72 Хаха
18:50 20.05.2026
73 президента обеща на хората че ще
18:52 20.05.2026
74 Дедо
18:53 20.05.2026
75 Цензура
До коментар #63 от "Голям":Хахаха, клет oлигoфрен, ти наистина ли мислиш, че България днес превъзхожда Русия по каквото и да било? Руснаците кръгом на да направят и срещу нас да тичат, сто години няма да можем да ги стигнем. Това е тъжната ситина, за нещастие.
Коментиран от #92
18:53 20.05.2026
76 Само като прочетох
18:54 20.05.2026
77 Стеф
Коментиран от #90
18:56 20.05.2026
78 Газ
18:56 20.05.2026
79 Все е нещо
До коментар #1 от "Тръмп":Поне за сега, Радев и партията му показват, че няма да се занимават с глупости и празни комисии и абсурдни трибунали.
18:57 20.05.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 нннн
Що пишете глупости!
19:03 20.05.2026
82 веселин
19:04 20.05.2026
83 Теслатъ
19:05 20.05.2026
84 Поправка
19:06 20.05.2026
85 az СВО Победа 81
Иначе в Германия от 1 юни минават на купонна система за горива! 🤣🤣🤣
Така е в "Райската градина", кскто Борел беше казал за ЕС....
В Рая, ама с купони, нелепо, а? 🤣🤣🤣
Господ ги наказва за високомерието да се сравняват с Рая...
19:07 20.05.2026
86 Абе престанете с тая
19:09 20.05.2026
87 Аззз
19:10 20.05.2026
88 Абсурдистан
19:19 20.05.2026
89 Чума
19:21 20.05.2026
90 ии тpoл
До коментар #77 от "Стеф":И правилно.
За нормалните хора вече има знак за равенство между WC и DW, което последните си заслужиха с пот на г!за.
19:30 20.05.2026
91 Възpожденец 🇧🇬
Депутатът от руската Държавна дума Ренат Сюлейманов (от Комунистическата партия) открито и официално призова за „възможно най-бърз“ край на войната в Украйна, защото руската икономика е пред пълен колапс!
Депутатът разкри, че близо 40% от федералния бюджет на Русия отива единствено за отбрана и сигурност. Това изсмуква жизнените сили на страната, спира финансирането за публични програми и обрича руското общество на мизерия.
„Производството на оръжия няма потребителска стойност“. Танковете и снарядите не произвеждат блага за ежедневния икономически живот. Те просто горят на фронта, докато цените в руските магазини летят до небесата, а инвестициите в реалния сектор са занулени.
Приятели, вижте парадокса на времето, в което живеем. В самата Москва висши политици признават, че този милитаристичен, тоталитарен модел е пагубен и фалирал. В същия момент, тук в София, червената машина се опитва да ни наложи точно същия модел – чрез цензура в парламента, укриване на документи от гражданите и тиха реставрация на комунистическата диктатура.
Те се опитват да ни закотвят за потъващ кораб!
19:33 20.05.2026
92 Що се мъчи тук
До коментар #75 от "Цензура":Ми не отидеш там, м?
19:41 20.05.2026