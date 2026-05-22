Доц. Росен Калпачки пред ФАКТИ: На всеки 10 минути някой в България получава инсулт

Инсултът остава една от водещите причини за смъртност и инвалидизация в България, а битката с времето често се оказва решаваща за живота на пациентите. На този фон в столичната болница УМБАЛ „Св. Анна“ беше открит първият изцяло завършен строук център у нас, който работи по всички съвременни световни стандарти за диагностика и лечение на мозъчно-съдови заболявания. Как се справяме… Пред ФАКТИ говори доц. Росен Калпачки, началник на Клиниката по неврология и на Инсултния център в болницата.
- Доц. Калпачки, първият изцяло завършен строук център бе открит скоро в болница „Света Анна“ в София. Става въпрос за високотехнологично звено за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания. Какво представлява това и какво носи този център за пациентите?
- На първо място това е една завършена структура по всички световни стандарти. Няма в света мозъчно-съдов или инсултен център, който да разполага с по-различна апаратура. Реално имаме всичко - още от входа на центъра имаме спешно отделение с максималното трето ниво на компетентност. Припомням, че това е първото такова отделение в България. След това разполагаме с всички звена за образна диагностика – от стандартен скенер, перфузия до магнитен резонанс. Следва ангиографски кабинет, където се извършва най-деликатната диагностика.
След това имаме вече доказалата се Клиника по нервни болести, която е “сърцето” на Центъра за инсулти и поема всички случаи – от най-леките инсулти, до най-тежките, като за всеки пациент се определя съответното лечение.
При нас почти една трета от пациентите получават тромболиза, при средно ниво за Европа от 16%. Говоря за статистика от миналата година.
При най-тежките и особени случаи прилагаме механична тромбектомия. Работим в режим 24/7 в лаборатория, в която се извършва това ендоваскуларно лечение. Под рентгенов контрол се влиза в мозъчните артерии, установява се къде точно се намира тромба в мозъка и се стига до него. С различни манипулации тромбът се отстранява, за да се отпуши запушената артерия, което е най-честата причина за острите инсулти.
Това е ядрото на Центъра, но има и още. Разполагаме със специализирана Клиника по рехабилитация, защото при всички пациенти, независимо от тежестта на инсулта, рехабилитацията започва веднага. Имаме звено за логопедична рехабилитация, за да се възстановява по-бързо говора.
А най-новото, и според мен нещо, което дори много инсултни центрове по света нямат, е специалното звено за психологическа консултация и психологическа помощ. Говорим за психолози, и то не един. Осигурява се психологическа помощ както за пациентите, така и в много случаи за медицинския екип, защото често се налага да се решават тежки ситуации – отношения с близки, разговори с пациенти, търсене на най-адекватните решения. Всичко това е обединено в една от най-многопрофилните болници в България – „Св. Анна“. Имаме подкрепата на всички останали звена. Отново говорим за режим 24/7 – вътрешни клиники, ортопедия, реанимация, неврохирургия, лицево-челюстна хирургия и всички други много често ни помагат, защото всеки пациент е уникален сам по себе си.
- Защо е толкова важен този център?
- Вижте, в „Света Анна“ извършвахме 99% от всички дейности при пациенти с инсулт и преди обособяването на този център. Но именно този решаващ един процент, както и институционалното му признаване от Министерството на здравеопазването, са изключително важни. Защото сега вече е „отъпкан пътят“ да се намесваме и в случаи, в които колеги от цялата страна имат нужда от помощ при по-сложни ситуации.
Там, където по места не може да се направи тромболиза или механична тромбектомия, пациентът се диагностицира и когато все още е в терапевтичния прозорец, в зависимост от възможностите – по наземен или въздушен път – се транспортира при нас. И тук вече се работи в режим 24/7 по всички световни стандарти.
- Каква част от страната в момента е покрита така, че да се осигури бързо и адекватно тромболитично лечение?
- Когато говорим за тромболитично лечение, мисля, че с малки изключения вече почти във всяка област на България се прави тромболиза. Не мога да кажа, че това се случва в достатъчно количество, но като практика вече я има почти навсякъде в страната. Колегите придобиват смелост, макар и не толкова бързо и гладко, колкото ми се иска.
На много места това е въпрос на логистика, на кадри и на подкрепа от останалите специалисти, защото зад всеки инсултен център трябва да стои работеща болница. Инсултен център без работеща болница просто не може да съществува. Това не е работа само на невролози, а на мултидисциплинарен екип.
Благодарение на обществената подкрепа за тромболизата вече не говорим като за неизвестно лечение. Но тромбектомията – методиката, за която споменах преди, която често надгражда лечението, все още е по-скоро пожелателна. Надявам се, че в рамките на следващите месеци шестте строук центъра, които трябва да бъдат изградени в страната, ще станат факт. Засега единственият напълно работещ център е този в болница „Света Анна“.
- Липсата на увереност у вашите колеги ли е в основата на това, че не се правят повече тромболизи?
- Факторите са много. Основните “оправдателни” причини са липсата на кадри и логистика. Инсултът не е болест на нормалното работно време. Не е достатъчно да имаш покритие през деня от понеделник до петък. Нужно е покритие 24/7. Пациент, подходящ за тромболиза, може да пристигне в 3 часа през нощта или по време на национален празник. Ако тогава нямаш подготвен екип, който може да реагира и да направи тромболиза, значи нямаш реално работещ инсултен център.
Логистиката и кадровият проблем са едната причина.
Другата е, че част от колегите в нашата гилдия – на невролозите, все още не могат да се осмелят да направят тази крачка. Така се случи, че т.нар. “определящи дневния ред” колеги в нашата специалност през последните години не са лекували активно инсулти в практиката си. Реално до съвсем скоро инсултът не беше във фокуса на цялата неврологична гилдия. Хубавото е, че особено след създаването на Българското дружество по инсулт, и това, макар и бавно, се променя.
Хората, които се занимават със съвременно лечение с тромболиза, все още продължават да са малцинство. Те са заобиколени от мнозинство предпазливи и даже скептични колеги, които казват, че има трудности и рискове. Да, безспорно има. Говорим за високотехнологична и то суперспешна медицина. Няма как подобна медицина да бъде елементарна. Представете си една неврологична реанимация, която работи непрекъснато, денонощно – тежко е. От тази гледна точка смятам, че това е някакво оправдание, но с времето и с натрупването на добрия опит, който изграждаме вече повече от 10 години, нещата постепенно се променят.
Все пак, ако направя сравнение – преди около десет години в цялата страна се правеха приблизително стотина тромболизи годишно. Днес вече говорим за 2000 годишно в национален мащаб. Това все пак е напредък. Не е такъв, какъвто ми се иска, но е напредък.
- Успяват ли пациентите да пристигнат навреме, когато са получили инсулт, в така наречения „златен час“?
- За мен всичко е една взаимовръзка. Все повече пациенти пристигат навреме и те ще стават още повече, когато има къде да отидат. Всеки колега от Спешна помощ търси най-доброто за своя пациент. Когато знаят, че има наблизо инсултен център, подходящ за тромболиза, в който пациентът може да бъде приет веднага, те отиват. Но много пъти не може да се намери свободно легло, особено за тежките случаи. Това се случва в София всяка вечер, да не говорим какво става в петък вечер. Всеки от колегите в Спешна помощ може да го потвърди. Когато пациентите и близките им знаят, че има места, където ще им бъде приложено лечение, започват да идват по-уверени и по-навреме. Хората се научиха. Включително благодарение на това, което медиите и обществото започнаха да коментират по темата за инсулта.
Хората се обаждат, интересуват се какво се прави. Пак ще кажа, че инсултът е ежедневие, не е болест на работно време. На всеки 10 минути някой в България получава инсулт. Това е статистиката. Под влиянието на пациенти и близките им, които вече знаят, че съществува такова лечение, много колеги започват да се организират. Лекарите по принцип винаги тръгват с идеята да помогнат, тръгват да оказват помощ на „мускули“, както се казва. Именно това според мен обяснява защо на много места системата започва да се променя. Хората идват по-навреме и по-информирани.
Това ще помогне всички ние да счупим определени психологически бариери и въображаеми окови в гилдията, за да се променят нещата.
Абсолютно съм сигурен, че става дума за лавина, която няма как да бъде спряна, включително поради нежеланието на много хора да погледнат истината в очите. Искам специално да обърна внимание, че подобни разговори – благодарение на вашата медия и на други ваши колеги – реално променят нещата. Аз мога да говоря и да коментирам темата за инсулта много, но по ред причини именно обществото и медиите променят ситуацията. Защото хората, които умират или получават инсулти, са нечии майки, бащи, близки и роднини, които се нуждаят от спешна адекватна и професионална помощ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:40 22.05.2026
2 Сталин
Коментиран от #32
12:41 22.05.2026
3 Сила
Коментиран от #8
12:43 22.05.2026
4 Ха,ха
12:44 22.05.2026
5 Германец
12:49 22.05.2026
6 Обаче когато наистина получи инсулт
.
Коментиран от #23
12:49 22.05.2026
7 Дара- Големата Дупара
Коментиран от #24
12:52 22.05.2026
8 Тогава започва и самотаксуването по
До коментар #3 от "Сила":Големите вериги супермаркети и хората вече са си у дома си за да готвят да пият ракия и да учат уроци.
12:53 22.05.2026
9 Киниезутирапевт
13:00 22.05.2026
10 пенсионер
13:04 22.05.2026
11 Бойко
13:06 22.05.2026
12 Беро
Коментиран от #15
13:10 22.05.2026
13 ДЪЛЖИ НА
13:17 22.05.2026
14 Така е когато
13:18 22.05.2026
15 Лекар
До коментар #12 от "Беро":Искам да се запозная с този лекар
13:23 22.05.2026
16 Желю войвода
13:23 22.05.2026
17 Р.Н
13:32 22.05.2026
18 ООрана държава
13:33 22.05.2026
19 Не му ли е
13:33 22.05.2026
20 Тома
Коментиран от #29
13:34 22.05.2026
21 Бечев
Ами, не издържат вече хората от щастие - то не бе членство в ЕС, в НАТО, в Шенген, то не бе евро, то не бяха кадърни и родолюбиви "политици", то не бе един могъщ държавен суверенитет...
13:35 22.05.2026
22 Кккк
13:39 22.05.2026
23 Дзак
До коментар #6 от "Обаче когато наистина получи инсулт":Пожелавам на всички да бъдат все фалшиви!
13:50 22.05.2026
24 И бамбалините
До коментар #7 от "Дара- Големата Дупара":Големи, чак сидни свини и завижда
13:59 22.05.2026
25 Т. КОЛЕВ
14:13 22.05.2026
26 мамник
14:17 22.05.2026
27 гепипрал Муфтаджийски
14:22 22.05.2026
28 истина ти казвам
14:25 22.05.2026
29 Неверни
До коментар #20 от "Тома":Инсултите се самонеутризират. Номерът е да не получиш нечетен брой - тогава последният си мака неутрализиращия удар, но той не идва, защото сърцето вече е спряло да помпи съсиреци към мозъка.
14:25 22.05.2026
30 Това е Проблем !
И Начин !
На Живот !
Играта Е !
Изначално !
Изпусната !
14:33 22.05.2026
31 Строук ми бейби уан моо тайм
Частен биоеко фънтастик строук център (ряботи както с НЗОК, така и без НЗОК, УМБАЛ, и в ивета си има сума ти св. Светии и лекари Великомъченици)
Само при нас ще получите фаст строук от най-хубавата ни медицинска сестра. Ако нямате пари и осигуровка ние ще се погрижим да вас като ви упътим към най-близкия изход.
Заповядайте, получене и вие вашия личен инсулт.
14:33 22.05.2026
32 Твърде Много !
До коментар #2 от "Сталин":Радост !
На Едно !
Място !
14:34 22.05.2026
33 Като Видиш !
Как няма !
Да Получиш !
Инсулт !
Коментиран от #34
14:41 22.05.2026
34 Така Че !
До коментар #33 от "Като Видиш !":Така Че !
Гледай да Крадеш !
Колкото Можеш !
Те от Нас !
Ний от Тях !
Зъреее !
Не се Знае !
Какво Ще стане !
Утре !
14:44 22.05.2026
35 Какво Лошо ?
Като Не е Разрешена Ефтаназията !
Защото Това което става Тук !
Вече !
Не Се Търпи !
Нито Лекар !
Нито Пари !
Нето !
Свободата !
Да Живееш !
Нормално !
15:42 22.05.2026
36 Намерете го този
16:01 22.05.2026
37 Много кофти
Коментиран от #38
16:11 22.05.2026
38 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷
До коментар #37 от "Много кофти":👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍
16:18 22.05.2026