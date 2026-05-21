"История за едни лоши чичковци": къде са парите от КТБ?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Помните ли фалита на КТБ? Основните герои в тази история са Цветан Василев и Делян Пеевски. Но днес тя все повече затъва в забрава. Във филма "Фалитът на КТБ: Kъде са парите" Любомир Жечев припомня как се стигна дотам.

На 29 май е премиерата на филма "Фалитът на КТБ: Kъде са парите". Защо 12 години след фалита на банката темата още е важна?

Любомир Жечев: Фалитът на банката до голяма степен предопредели развитието на политическия живот в България след това. Оказва се, че много хора не помнят нищо от онези събития. Поколението Z, за което толкова много се говори, излезе през декември 2025 на протест срещу олицетворението на фалита на КТБ. Голяма част от тях обаче знаят само, че това е била една пирамида. Нито знаят кои са основните замесени лица, нито как е функционирала банката и как се е сраснала с държавата. Мисля, че е добре да се припомни, каквато е и целта на филма.

Казваш, че много хора не помнят какво олицетворява фалитът на КТБ. Какво олицетворява той според теб?

Любомир Жечев: Фалитът на КТБ олицетворява завладяната от олигархията държава. Трябва да се върнем към 1990-те - неведнъж са фалирали банки в България и това винаги е ставало неслучайно. Целта е била да се откраднат парите, да се придобият бизнеси на безценица и обикновените вложители да са потърпевши. Олицетворява корупционния модел, за който толкова се говори от десетилетия, основно в лицето на Делян Пеевски.

Пеевски, Борисов, Станишев, Доган, Орешарски: мнозина дължат отговори

Има и други личности освен Пеевски, които са свързани със събитията тогава. Кой дължи най-големите отговори?

Любомир Жечев: Делян Пеевски, Бойко Борисов, Цветан Василев, въпреки че той е говорил нееднократно. Дължат отговори хора като Сергей Станишев, Пламен Орешарски, Ахмед Доган, без когото Пеевски нямаше да е това, което е днес. Всички, които са били на високи държавни позиции в онези години. Както и тези на по-ниските нива - като Бисер Лазов (личния счетоводител на Цветан Василев - б.р.), който е основният свидетел на прокуратурата. Журналисти и общественици, които са посещавали офисите на Цветан Василев и за които витаят легенди, че са получавали пликове с пари. Издатели на вестници, които са получавали кредити, но никога не са ги върнали.

Да не забравяме прокуратурата - Сотир Цацаров като главен прокурор тогава и Иван Гешев като основния наблюдаващ прокурор.

Любомир Жечев: Да, Цацаров, Гешев, Петьо Петров - Еврото, който е един от следователите по делото. Много хора има какво да кажат, но голяма част от тях мълчат.

Кой беше най-интересният разговор, който проведе, докато подготвяше филма?

Любомир Жечев: Ще се види във филма. Иначе срещата с Иван Гешев също беше интересна. В неговия офис имаше доста впечатляваща мека мебел и картини, колекционерски саби, револвери. Интересна среда определено.

Докато една част от главните действащи от онова време днес вече не са в светлините на прожекторите, Пеевски е все така активен. Но все пак: след протестите и победата на Румен Радев наблюдаваме ли разомагьосването на образа му?

Любомир Жечев: След като коалицията на Радев взе мнозинство, би било логично Пеевски да загуби част от влиянието си. Но за да е много влиятелен един човек в българската политика, той често носи едни и същи белези. На първо място, да има връзки с Държавна сигурност. Второто е да има влияние в службите, които сякаш се използват основно за събиране на компромати, с които след това да се контролират и рекетират политически опоненти. Третото нещо е контролирането на огромни парични потоци и задкулисното владеене на бизнеса. Легенди се носят за това колко е богат Пеевски. Ще припомним внушителната му кариера във филма. Много е любопитно какво може да сближи един 24-25-годишен младеж с големи политически амбиции с един 45-46-годишен банкер, така че да се виждат всеки ден кажи-речи.

"Ако не се промени моделът, това може да се повтори отново"

Това ли е най-голямата касичка на българската олигархия от 1990-те години насам?

Любомир Жечев: Винаги е имало някакви банки, които обслужват властта. Мнозина твърдят, че управителите на държавните предприятия в първите години на банката са решили да депозират стотици милиони. След това с тях от ръководството на банката заобикалят буквата на закона, за да отпускат кредити, с които да се придобиват активи.

Трагичен персонаж ли е Цветан Василев?

Любомир Жечев: Не вярвам в неговата версия, че той е жертва. Да, банката му е отнета със задкулисна намеса, но дълги години преди това той е бил част от същото това влияние. Основните герои в тази история са Цветан Василев и Пеевски, но ако не се промени моделът, това може да се повтори отново.

При заснемането на предишния ти филм за Исторически парк ти имаше проблеми с институциите. Лесно ли ти беше заснемането на историята за КТБ сега и къде бяха най-големите препъникамъни?

Любомир Жечев: Най-големите препъникамъни са в това, че голяма част от хората, които имат най-много какво да кажат или ги няма, или не искат да говорят. До голяма степен темата е забравена. Въпреки това аз смятам, че филмът има достатъчно стойност, защото е насочен към хората, които не знаят достатъчно за историята.

Ако трябва да обясниш на дете какво е КТБ с едно изречение, как би звучало то?

Любомир Жечев: КТБ е историята за едни лоши чичковци, които съвсем законно са си направили банка, а след това не особено законно я ползват, за да си дават парички сами на себе си и да си купуват всякакви играчки, за които сметката плащат обикновените хора.

Премиерата на "Фалитът на КТБ: Kъде са парите" е на 29 май от 19:00 в Зала 1 на НДК.