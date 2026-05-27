Лъчезар Богданов: „Прегрява“ ли българската икономика?

„Прегрява“ ли българската икономика?
Все повече показатели сочат, че отговорът е „да". Това написа във "Фейсбук" Лъчезар Богданов.
Само за няколко години износът престана да бъде двигател на растежа - заместен от вътрешното потребление;
От края на 2019 г. (точно преди Ковид) досега износът е нараснал в реално изражение с едва 12%, докато потреблението на домакинствата - с 31%;
Почти огледално на потреблението расте вносът - с 33% за същия период;
Това се вижда от платежния баланс - дефицитът по текущата сметка нараства от 574 млн. евро през 2024 г. до близо 6.7 млрд. евро през 2025 г.;
България отчита най-висок ръст на потреблението на домакинствата в целия ЕС за 2025 г. (4.44%); също така и най-висок реален ръст на продажбите на дребно за март 2026 г. (12.4% на годишна база);
Безработицата е най-ниската в ЕС;
България отчита най-висок ръст на разходите за труд в ЕС през 2024 г. (12.8% за 12-те месеца до декември) и през 2025 г. (14.2%); Ръстът на заплатите продължава да е висок и през първото тримесечие на 2026 г. - 16.1% в обществения сектор и 11.9% в частния сектор към март на годишна база;
Всичко това се подхранва от съчетанието на бюджетна и кредитна експанзия: общите бюджетни разходи нарастват със 17.8% през 2025 г. и със 17% за 2026 г. (до момента); банките отпускат на домакинствата по около 1 млрд. евро нови кредити месечно (ипотечни и потребителски) - най-висок ръст в еврозоната.
Това не може да продължава безкрайно дълго, неминуемо следва корекция - и колкото по-късно започне тя, толкова ще е по-болезнена.“
