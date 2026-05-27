Новини
Мнения »
Лъчезар Богданов: „Прегрява“ ли българската икономика?

Лъчезар Богданов: „Прегрява“ ли българската икономика?

27 Май, 2026 13:01 936 18

  • лъчезар богданов-
  • икономика-
  • българия-
  • прегрява-
  • заплати

Това не може да продължава безкрайно дълго, неминуемо следва корекция - и колкото по-късно започне тя, толкова ще е по-болезнена

Лъчезар Богданов: „Прегрява“ ли българската икономика? - 1
Снимка: Нова телевизия
Лъчезар Богданов Лъчезар Богданов икономист
Facebook Facebook социална мрежа
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Прегрява“ ли българската икономика?

Все повече показатели сочат, че отговорът е „да". Това написа във "Фейсбук" Лъчезар Богданов.

Само за няколко години износът престана да бъде двигател на растежа - заместен от вътрешното потребление;

От края на 2019 г. (точно преди Ковид) досега износът е нараснал в реално изражение с едва 12%, докато потреблението на домакинствата - с 31%;

Почти огледално на потреблението расте вносът - с 33% за същия период;

Това се вижда от платежния баланс - дефицитът по текущата сметка нараства от 574 млн. евро през 2024 г. до близо 6.7 млрд. евро през 2025 г.;

България отчита най-висок ръст на потреблението на домакинствата в целия ЕС за 2025 г. (4.44%); също така и най-висок реален ръст на продажбите на дребно за март 2026 г. (12.4% на годишна база);

Безработицата е най-ниската в ЕС;

България отчита най-висок ръст на разходите за труд в ЕС през 2024 г. (12.8% за 12-те месеца до декември) и през 2025 г. (14.2%); Ръстът на заплатите продължава да е висок и през първото тримесечие на 2026 г. - 16.1% в обществения сектор и 11.9% в частния сектор към март на годишна база;

Всичко това се подхранва от съчетанието на бюджетна и кредитна експанзия: общите бюджетни разходи нарастват със 17.8% през 2025 г. и със 17% за 2026 г. (до момента); банките отпускат на домакинствата по около 1 млрд. евро нови кредити месечно (ипотечни и потребителски) - най-висок ръст в еврозоната.

Това не може да продължава безкрайно дълго, неминуемо следва корекция - и колкото по-късно започне тя, толкова ще е по-болезнена.“


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да де

    6 0 Отговор
    Според евроатлантиците, тези данни показват, че сме двигател на растежа в ЕССР и ще учим Германистан и Африканция как да се хванат за косата и да се измъкнат сами от блатото. Същата работа беше 2021г, когато кака Корнела и Хасан Василев твърдяха, че икономиката расте, извъртайки увеличената стойност на произведеното все едно е увеличение в производството.

    13:08 27.05.2026

  • 2 Дориана

    12 1 Отговор
    Българската икономика отдавна е прегряла и този факт умишлено се прикриваше от Борисов и Пеевски. Инвеститорите избягаха от корумпирана и мафиотска България където олигарсите и рекетите бяха ежедневно толерирани. Нямаме производство и износа е намалял. Обаче поари се раздаваха в изобилие на калпак в МВР, Съдебната власт , Администрацията и при учителите на които парите все им са малко колкото и да им дадеш.голяма лакомия за пари , без никакви резултати.

    13:09 27.05.2026

  • 3 Направо

    5 1 Отговор
    изпепелява !

    13:13 27.05.2026

  • 4 турист

    6 1 Отговор
    Аха , народа купуваше , цените скочиха и сега народеца стисна гъзеца и следва кофа студена вода за прегряването

    13:13 27.05.2026

  • 5 провинциалист

    7 1 Отговор
    Българската какво?

    Коментиран от #7

    13:16 27.05.2026

  • 6 Минало покрай икономика.

    4 0 Отговор
    Значи всеки наркоман е велики кономист. Тегли бързи кредити да се надруса , пък утре каквото ще да става !

    13:28 27.05.2026

  • 7 Софийски селянин,

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "провинциалист":

    И аз това питам,какво точно се произвежда в България..

    13:28 27.05.2026

  • 8 Прегрява,, че как

    1 1 Отговор
    Да не прегрява? От както ни хвърлихте на еврозонската,, скара"Бавно и целенасочено!

    13:31 27.05.2026

  • 9 кроманьонеца

    3 0 Отговор
    Сега Богданов , бавно и внимателно , да обясниш на планктона , че вземането на кредит е лично решение и държавата няма да спасява никого .

    Коментиран от #12, #14

    13:33 27.05.2026

  • 10 Как

    2 1 Отговор
    може да прегрее нещо, което не работи!?

    13:39 27.05.2026

  • 11 Исторически парк

    3 1 Отговор
    Тя никога не е загрявала,че да прегрява..

    13:41 27.05.2026

  • 12 също и

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "кроманьонеца":

    Също е лично решение застраховката на имота, имуществото и реколтата против наводнение.

    13:43 27.05.2026

  • 13 С Чук !

    1 0 Отговор
    И Наковалня !

    Толкова !

    13:44 27.05.2026

  • 14 А Кой Ще спаси ?

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "кроманьонеца":

    Държавата ?

    13:46 27.05.2026

  • 15 Май Мозъка Ви Прегря !

    2 0 Отговор
    Ама !

    Карай !

    13:47 27.05.2026

  • 16 Време е паричната маса в обращение да

    3 0 Отговор
    Намале и банките да дават по депозитите лихва, а не да раздават кредити на всеки! Лудостта е на привършване!

    13:52 27.05.2026

  • 17 Жеро

    2 1 Отговор
    Прегряване, всеки ден плащания за 800
    000 в бюджетната сфера, заедно с хрантутниците на държавната софра!
    Рундьо се джитка по света! Идва тотална
    Бангаранга за България! Септември ще бъде май!, Ще бъде, Рундьо!

    13:58 27.05.2026

  • 18 Левски

    4 0 Отговор
    Ама ние имаме ли икономика??? Имаше до 1989г.

    14:03 27.05.2026