Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Д-р Недялко Калъчев: С около 10% може да скочат цените в клиничните лаборатории

Д-р Недялко Калъчев: С около 10% може да скочат цените в клиничните лаборатории

28 Май, 2026 10:51 440 5

  • цени-
  • лаборатории-
  • изследвания

По мои наблюдения и разговори с колеги, имаме общо увеличение на доставните цени, на реактиви и консумативи за лабораториите, защото пластмасата е петролозависим продукт - всички епруветки са от пластмаса и цената е най- чувствителна към петрола, еврото няма отношение

Д-р Недялко Калъчев: С около 10% може да скочат цените в клиничните лаборатории - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С около 10% се очаква да скочат цените изследвания в лабораториите за пациенти. Увеличението зависи и от участието на човешкия фактор в изследването, предупреди в интервю пред БНР д-р Недялко Калъчев, собственик на верига лаборатории.

"ПКК, изследвания за вируси и патогени ще скочат с минимално с около 10%, защото те са автоматизирани. Основният момент е с голямата експозиция на труд, а това е взимането на пробите – венозна, периферна кръв или секрети, тоест когато обслужването на пациента е най-много свързан с човешки труд", каза д-р Калъчев.

"По мои наблюдения и разговори с колеги, имаме общо увеличение на доставните цени, на реактиви и консумативи за лабораториите, защото пластмасата е петролозависим продукт - всички епруветки са от пластмаса и цената е най- чувствителна към петрола, еврото няма отношение. Общата тенденция за доставните цени е в порядъка между 11 до 15% спрямо миналата година лятото.

В момента лабораториите сме силно притеснени от ситуацията, защото повечето от колегите не са пипали цените за клиентите", допълни д-р Калъчев.

И каза, че повечето лаборатории не са завишавали цените:

"Ние купуваме по-скъпи продукти и консумативи. Цените засега не са вдигани, но ще се наложи. Трябва да добавим освен увеличението на тези цени и увеличението на работните заплати, където имаме сериозно завишаване. Моето очакване е, че цените ще се повишат с 10 – 15%, в някой случай повече, защото компонентата труд е по-голяма. Има анализи със стандартизирани анализи и участието на хората е сведено на ниско ниво. Но при мануалните изследвания компонентата труд на такова изследване е много висока, понякога над 60%, при изработването на един такъв резултат."


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    2 1 Отговор
    Само 10 процента ли? Обичам докторите.

    10:55 28.05.2026

  • 2 Един

    4 0 Отговор
    Всички отвориха едни големи ненаситни усти. Да умреш е привилегия. Няма да гледаш вечно алчни и празни от човечност очи.

    10:59 28.05.2026

  • 3 някой полуболен кат разбере и

    2 0 Отговор
    веднага ще се поболее още . така ако не в катастрофа на шосето българеца ще намери мястото си в болницата по често . от стрес . и в украйна така тежко се живее . скъпотия и пропаганда . в турска е по ефтино без да са в европейско-американския изрелски съюз . ако влязат в него и там ще е по скъпо . ама от кой зависи . тук помаците са обвързани и зависими . ще видим .

    11:03 28.05.2026

  • 4 АМА ТО,УЖ...

    3 0 Отговор
    БЕЗПЛАТНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО КОНСТИТУЦИЯ ?

    11:17 28.05.2026

  • 5 Този

    3 0 Отговор
    д-р Калъчев най- откровено си лъже. Цените редовно се вдигат и пациентите си го знаят . Това че не протестират, дава възможност такива като Калъчев да наглеят .

    11:21 28.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове