Иван Иванов: Изборите в Унгария са големият урок за България

14 Април, 2026 16:01 1 153 49

Нашият проблем не е само политически. Той е и дълбоко психологически

Иван Кирилов Иванов Иван Кирилов Иванов психолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изборите в Унгария показаха нещо важно, когато една общност е жива и има колективна сила, дори най-силният режим започва да изглежда уязвим. Това е големият урок и за България. Ние чакаме външен спасител и личност, която да свърши трудната работа вместо нас. Това е дълбоко заложено в архетипа ни.

Това коментира във "Фейсбук" Иван Кирилов Иванов.

Нашият проблем не е само политически. Той е и дълбоко психологически. Ние твърде често се държим като разединени хора, които не вярват, че заедно могат да променят посоката. Затова идеализираме личности, а не изграждаме общност и доверие помужду си. Търсим всемогъщ спасител, а не създаваме гражданска общност, чакаме месията, вместо ние да се разпознаем като обществена сила.

От психодинамична гледна точка това означава едно, трябва да излезем от зависимата позиция. Да спрем да проектираме всевластие в един човек, да спрем да се чувстваме малки, безпомощни и обречени. Да спрем да мислим себе си като публика, и да започнем да се преживяваме като общност с воля, памет, достойнство и сила.

Какво трябва да променим?

Да вярваме повече един на друг, а по-малко на политически идоли и спасители.

Да изберем да участваме в политическия процес, вместо да критикуваме всичко и всички.

Да изберем доверие и общност вместо омраза към всички.

Да изберем отговорност и действие, вместо постоянно оплакване и чувство, че сме жертви.

Да изберем самоуважението, че сме себе си, вместо вечната надежда, че „някой отгоре“ ще дойде и ще ни подреди живота.

Да избираме нормални, силни и професионално доказани личности, вместо марионетки, синове (дъщери) на бащите си, конформисти, нарцистисти и психопати.

Истинската промяна започва тогава, когато спрем да чакаме поредния спасител, а си повярваме като общност, защото силата не е в един човек. Силата е да събудим груповото „ние“.

Така както го направиха унгарците, украинци, а скоро и американците.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям пример даваш, няма що.

    20 13 Отговор
    Купен вот - наредени избори.

    16:03 14.04.2026

  • 2 Сталин

    23 18 Отговор
    Урока за България е да се изхвърлят Тиквата Прасето и Простокирчовците от България

    16:05 14.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    27 16 Отговор
    ГЕРБ,ДПС, ПП и ДБ заради чуждите си господари докараха народа до просешка тояга и пак ще гласуват за тях.Мазохисти.

    Коментиран от #16

    16:07 14.04.2026

  • 4 Госあ

    13 10 Отговор
    При квоти и един куп излишни наредби за селското стопанство, унищожена енергетика и забрани за търговия с трети страни, абсолютно наложени от Брюксел, не виждам какво можем да направим като общество.

    Коментиран от #19

    16:08 14.04.2026

  • 5 Тоя

    15 14 Отговор
    От петроханските хизари ли е
    Че вкарва такъв патос

    Коментиран от #48

    16:08 14.04.2026

  • 6 злодеида

    17 9 Отговор
    Ами то хубаво ама от 30 г едни и същи са в парламента.Как да стане ?Всички се изредиха и все по- зле.Някой вече и за пенсия изкараха ама пусти кокал не го пускат.Само с вяра и надежда не става .Трябват читави хора наистина да работят за България и народа.

    16:09 14.04.2026

  • 7 !!!?

    16 9 Отговор
    Урокът за България - НЕ на Орбановци !!!?

    Коментиран от #25

    16:09 14.04.2026

  • 8 Истината боли

    1 4 Отговор
    СИГAНСКА ЕСЕН
    (днешна мотoрна избoрна песен)

    Ний бивши ПAРТИЗАНИ,
    превърнали се в кoлхозни КАЛПAЗАНИ
    не забравили за наша СЛАВА.
    Покoрявайки един народ.
    пoтушихме в него неговата СЛAВА.

    Носим ний сeмето на радостта,
    който не ни вярва, че рeволюция е тя.
    Рeволюция в сърцето,
    само като смигнеме на Aйшeто.

    Че тя носи потенциала на РAЗПЛОДА.
    Aйшeто наше е в основата на НАРОДА.
    Деца ний правиме на пoразия.
    В това е нашта CИЛА и CТИХИЯ.

    С Кoнна Aрмия ний дойдохме
    Кpишна наший Бог ни РEЧЕ.
    Де Видиш ЦИВИЛИЗoВАНО ЧOВЕЧЕ
    Сеpни му в УCТАТА БЕ ЧOВЕЧЕ

    Сеpни напред, Сеpни назад.
    Сеpни Налево и на Десно,
    Навсякъде да има CМРАД.
    Светът да ПOДИВЕЕ, че сме малко БРАТ

    Дивaта природа е в кpъвта ни.
    на кyчетo хрaнопровода е ЗОВА НИ.
    Всички кaмъни и пеcъчинки
    са наши цигaнски картинки.

    Ний крилати сме в душата
    светът ни пее в мъpдoлята.
    Защо светът не иска да ни слуша?
    Може би ни имат всите рoби до ГУШA?

    Ний сме рицaрите на Кaтуна
    покoрители на ЕврoРОМА.
    Рим е наш престолен град.
    Париж е в наш, превзет.
    За Срeдец да не говорим
    Името му ний CМЕНИХМЕ
    и сега СOФИЯ се той зове.

    Да Сoфия става Сoфия по външна ЗАПОВЕД не по наше БЪЛГАРИАНСКО УСМОТРЕНИЕ

    Факт!
    Евpеите и Цигaните тогава като са и сменяли името са биле понад 30% от населението на С0фия придошла смрад по времето на Oсманлиите!

    Айде наще. Чиста Жива КAНАЛИЗАЦИЯ!

    16:09 14.04.2026

  • 9 Сила

    10 8 Отговор
    Кой е този чичак с фамозен цирей на носа и нелеп опит да хипстърее !!!? Иван Иванов , класически персонаж на в- к Стършел от близкото ни соц минало ...?!?

    16:10 14.04.2026

  • 10 МВР вече конфискува 1млн

    8 8 Отговор
    Извода е, че Орбан спря бус пари за изборите, те докараха тирове за "правилния" резултат. У нас мургавели бол, ще платят ли на всички да гласуват? Или "исках, но нямах желание"

    16:11 14.04.2026

  • 11 Мнение

    16 4 Отговор
    Методиев Борисов се е скрил от страх , скоро ще го гледат като играчите как пиши в затвора. Подгответе цял трудов лагер за оядените прасетс от ГЕРББ, национализация на откраднатото от техните любовници и бивши съпруги с хотели с водопади. Разкопаване на градината на Методиев Борисов и разбиване на стените докато не се намерят флашките с криптовалути. Малкият Бойко внук да расте в Долно нанагорнище около Добрич с внуците на алигбегова и на сирийския подлизурко

    16:12 14.04.2026

  • 12 Бендида

    18 3 Отговор
    То и така да е, ми идва лицемерно от авторът, който беше депутат от ,,реформаторския блок ", когато крепеха на Бойко... управлението.

    16:12 14.04.2026

  • 13 Никакъв урок не са....

    8 10 Отговор
    В Унгария си имат Мадяр,а в България кой е като него?Един ми покажете.Само дрънкачи и обещавачи.

    16:15 14.04.2026

  • 14 Къде

    9 9 Отговор
    си тръгнал да се мериш и сравняваш с Унгария , господин Иване , и тепърва да се учиш ? Едните били в Авсроунгарската империя , другите в Османската .

    16:17 14.04.2026

  • 15 Госあ

    13 7 Отговор
    България затвори първите четири реактора на АЕЦ „Козлодуй“ като задължително условие за присъединяването си към Европейския съюз. Основната причина беше категоричната позиция на Европейската комисия (ЕК), че тези блокове не отговарят на съвременните стандарти за безопасност и не могат да бъдат модернизирани до приемливо ниво на разумна цена. Въпреки проверките на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Световната асоциация на ядрените оператори (WANO), които по-късно потвърдиха, че 3-ти и 4-ти блок са били в добро техническо състояние, решението остана необратимо поради вече подписаните политически договори. Една от най-болезнените теми беше налагането на производствени квоти, които ограничиха капацитета на българските фермери в полза на общия пазар:
    Млечен сектор: Въвеждането на допълнителни изисквания на ЕС доведе до затварянето на хиляди малки семейни ферми, които не можеха да инвестират в модернизация. Квоти за производство: Бяха определени лимити за производство на захар и тютюн, което доведе до постепенен упадък на тези традиционни за България отрасли. Загуба на защитни механизми: Преди присъединяването България можеше да налага мита върху вноса от ЕС, за да защитава местното производство. С влизането в ЕС тези прегради паднаха, което изложи българските стоки (особено в хранително-вкусовата промишленост) на директна конкуренция със субсидираните западни продукти. Конкуренция със СУБСИДИРАНИТЕ западни продукти, които унищожиха храната ни !

    Коментиран от #36

    16:17 14.04.2026

  • 16 оня с коня

    9 7 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Хубо недоволстваш от определени Партии,ама упорито както и повечето тука не казваш за кого да се гласува?За такива като вас Паисий е казал:"От что се срамиш Българино да се наречеш Русофилъ"?

    16:19 14.04.2026

  • 17 Съсухрил се е май от бело

    5 6 Отговор
    Само не разбрах какъв е този клошар, че да го цитирате и четем.

    16:24 14.04.2026

  • 18 провинциалист

    2 3 Отговор
    Агитацията за гласуване е неистова. Който иска да подписва трудовите договори на хрантутниците в парламента, да ходи на 19-ти да си сложи автографа. Който иска гражданско общество, да постигне единодушие с всички комшии от входа или с агитката на противниковия футболен отбор, да си направи партия с тях и да печели избори.

    16:25 14.04.2026

  • 19 Старец

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    Да се махнем от ЕС.

    Коментиран от #24

    16:26 14.04.2026

  • 20 Филип

    2 1 Отговор
    Тоа от снимката верно е психолог . Три-де психо-лог.

    16:30 14.04.2026

  • 21 Госあ

    5 4 Отговор
    Обществото у България е като гълъбите на които хвърляш трохи - битка, кой ще клъвне повече. Трохите ги хвърлят от Брюксел след като от държава с космически, изчислителни и биотехнологии ни направиха колония от третия свят. Кооперация и общество може да има при градивна среда ! Като ти подхвърлят трохи, може да има само корупция и борба със зъби и нокти за залъка. Просто е. И такива лакърдии не знам пред кой хващат дикиш

    16:30 14.04.2026

  • 22 Ново пет

    7 5 Отговор
    Гледай Орбан, мисли за наш МУНЧО

    Коментиран от #28

    16:32 14.04.2026

  • 23 Ддд

    3 6 Отговор
    В медиите упорито агитират да се гласува масово, и то все хора от кръгът на ПП-ДБ. А хората в България откровено си ги мразят, освен 100-200 хиляди основно от София и някои друг по голям град.
    Така че, дори 80% да гласуват, ПП-ДБ нямам как да вдигнат резултата, защото ако някой ги харесва, и без вдигане на процента гласували.

    16:33 14.04.2026

  • 24 Госあ

    3 6 Отговор

    До коментар #19 от "Старец":

    Единственият полезен ход, който да направим като общество ! Но това трябва да стане с гражданска война. С референдум няма да стане със сигурност. На плебеите референдуми не се позволяват.

    Коментиран от #29

    16:33 14.04.2026

  • 25 Калоян

    1 7 Отговор

    До коментар #7 от "!!!?":

    ,,Урокът за България - НЕ на Орбановци !!!?"
    ----
    Що не допълни : ,,- ДА на Пет евро за литър!"?
    Така лозунгът ще е пълен!

    Коментиран от #32, #35

    16:36 14.04.2026

  • 26 кой мy дpeмe

    3 3 Отговор
    а Байрям Байрям и Дюнер Дюнер ко казуваха по вапроса

    16:37 14.04.2026

  • 27 Перо

    5 7 Отговор
    Какво да гледаме Унгария, те си избраха доказан педофил, напуснал партия Фидес, поради тежък педофилски скандал! И ние си имаме педофили-петроханци от ПП/ДБ! Според автора на статията трябвало и ние да избираме такива хора! Сигурно и автора е от тази порода!

    16:37 14.04.2026

  • 28 Обаче

    5 5 Отговор

    До коментар #22 от "Ново пет":

    унгарците дружно му отрязаха клона ! Никога не е имало гласуване с такова огромно мнозинство в страната , почти 90 % .

    16:38 14.04.2026

  • 29 Ддд

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Госあ":

    Защо мислите че, при една Гражданска Война, вие, семейството ви или роднините ви няма да пострадате от нея или да умрете? Какъв е този див мерак да участвате в някаква война, и да убивате или бъдете убит?

    Коментиран от #33

    16:38 14.04.2026

  • 30 1488

    1 0 Отговор
    Запрян Запрянов да разследва

    16:41 14.04.2026

  • 31 Край

    1 2 Отговор
    Основния извод е че когато изборите могат да променят - хората гласуват и избирателната активност е 80%. А изборите които променят се наричат Мажоритарни. Така се избират 106 унгарски депутата.

    16:43 14.04.2026

  • 32 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Калоян":

    Цената на горивото няма нищо общо с управляващите, кое толкова не разбирате? Цената е на международния пазар и там са фактори, които не зависят нещо от България!

    Коментиран от #39

    16:44 14.04.2026

  • 33 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ддд":

    Споменал съм защо. Защото на плебеите не се дава право на референдум. Като във времената на френската, руската, английската и китайската революция сме. Усещането за несправедливост, насочено конкретно към елитите (политически и икономически), е централна тема в глобалните изследвания през 2024 и 2025 г. Данните показват, че това вече не е само периферно недоволство, а масово убеждение, че системата е фундаментално „счупена“.
    В 29 от 31 държави мнозинството вярва, че икономиката е „манипулирана“ в полза на богатите и властните. 68% от хората смятат, че основното разделение в обществото не е по идеи, а между „обикновените граждани и политическия и икономически елит“.

    16:47 14.04.2026

  • 34 Полет над кукувиче гнездо

    3 2 Отговор
    Психолога е за психиатър! Много им е хубаво на украинците със Зеленото, няма що. Само където не могат да смогнат да избягат от Украйна. Жалко, че не си украинец психолог Иване. Друга песен щеше да запееш.

    16:50 14.04.2026

  • 35 !!!?

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Калоян":

    А не искаш ли Пет "Боташ"...!??

    16:51 14.04.2026

  • 36 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Госあ":

    Само едно допълнение - доста хора в т.нар. ни политическа класа захлебиха доста приятно от всичките тези дейности

    16:59 14.04.2026

  • 37 Село Огняново Пазарджишко

    2 1 Отговор
    Днес освети нов паметник на изгореният жив двадесет годишен партизанин с псевдоним Огнян.
    С нетлговото име е кръстено селото

    Коментиран от #49

    17:00 14.04.2026

  • 38 Демокрацията

    1 0 Отговор
    е власт на хората с парите.
    Как ще унищожиш мафията?
    Никак....

    17:04 14.04.2026

  • 39 Калоян

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Хахахаха":

    Цената има много общо.Акцизите и данъците, например.

    17:05 14.04.2026

  • 40 уроци разни

    2 1 Отговор
    Козела води стадото винаги, но брадата на козела не го прави мъдрец ! Проекта по отъпяване на българите през 30 годишния период е осъществен успешно. Самия "матриал " е изключително податлив и удобен за този проект. Ябсолютно нито съзнава ,нито разбира
    , какво му се е случило на 9.11.1989г. Няма изгледи и да разбере. Така племето не успяло да се превърне в народ се отмива само в каналите на историята. Превръща се в заслужена плячка на победителите. И макар да не го осъзнава , с всички сили съдейства упорито за това , срещу пари ,власт и привилегии.

    17:11 14.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Дзак

    0 0 Отговор
    Имаме доверие в който трябва!

    17:13 14.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Нашия проблем

    0 1 Отговор
    Е копейкаджийски ,страшно много копеи има ,а и комуняги чакащи да се върне бай им Тошо да лапат без да плащат

    Коментиран от #47

    17:27 14.04.2026

  • 47 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Нашия проблем":

    Тъпунгер НРБ построи 18 царски България.
    За фашистите не беше нужен Народен съд а ликвидация на място както правеха те.
    Тогава фашистчета като теб нямаше да се родят

    17:31 14.04.2026

  • 48 Явно,че...е от Петроханците!

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тоя":

    При това плаши децата с тази снимка...!

    17:32 14.04.2026

  • 49 Жив изгорен

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Село Огняново Пазарджишко":

    А соросите твърдят че нямало фашизъм.
    А 50000 лв.които държавата дава за отрязана партизанска глава не е ли фашизъм?

    17:34 14.04.2026