Предсказания от мъж, дошъл от 2987 година: „Ще има само четири държави“

27 Май, 2026 13:27 2 654 38

Гостът от бъдещето описва свят, който почти не прилича на нашия

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В интернет пространството отново се заговори за пътешественици във времето. Този път анонимен мъж твърди, че е пристигнал при нас от далечната 2987 година, а цитати от негово интервю бързо се разпространиха в социалните мрежи и видео платформите, пише woman.bg.

Гостът от бъдещето описва свят, който почти не прилича на нашия. Според него след близо хилядолетие човечеството го очакват глобални промени. Една от най-големите новини е, че на картата на планетата ще останат само няколко гигантски обединения. Нека разгледаме тези странни пророчества по ред.

Как се е озовал в бъдещето?

Мъжът разказва, че неговата история започва още в Съветския съюз през 1987 г. Тогава група учени събира доброволци и се опитва да ги изпрати в седемнадесети век. Смятало се е, че тази мисия ще помогне за поправяне на грешки от миналото и за създаване на по-добро бъдеще. Изчисленията обаче се оказали неверни и всичко се объркало. Вместо в Средновековието, пътешественикът се озовал хиляда години напред във времето. Там той живял известно време, а след това по чудо се върнал в наши дни.

Според него жителите на 2987 г. се различават силно от нас на външен вид. Той ги описва като същества, приличащи на роботи, облечени в блестящи метални дрехи. Хората почти не ходят пеша, а се движат по въздуха, носейки се над земята. Друг детайл, който му направил впечатление, е техният изключително студен и пресметлив ум. Гостът от бъдещето казва, "всички наоколо постоянно са заети с нещо и почти не губят време в празни разговори".

Най-шумната част от интервюто му засяга устройството на света. Мъжът от 2987 г. твърди, че в бъдещето почти всички познати държави ще изчезнат. На картата ще останат само четири огромни територии, които той назовава: Азиатска федерация, възроден Съветски съюз, Америка и още една държава с абревиатурата „РА“. Той не е могъл или не е пожелал да разшифрова последното име.

Представете си свят без малки граници, визи и митници, в който цялата планета е разделена само на четири гигантски части.

Какво добро очаква човечеството?

Не всички новини от този гост звучат мрачно. Той има и позитивни прогнози. Например, уверява, че към края на третото хилядолетие хората активно ще летят до Марс. Червената планета ще бъде напълно изследвана и оборудвана за комфортен живот, а пътуването дотам ще бъде нещо обикновено, подобно на полет до друга държава днес.

Това означава, че мечтите за колонизация на космоса в крайна сметка ще се сбъднат, но за това ще е необходимо много време.

Разбира се, не може да се каже със сигурност дали това е истина, или измислица, тъй като не са представени никакви веществени доказателства. Въпреки това авторите на фантастични филми и писателите отдавна рисуват подобна картина: роботизация на хората, изчезване на границите и полети до други планети. Дали това е съвпадение, или не – всеки сам решава. Историята обаче става още по-интересна на фона на други подобни случаи.

Например, веднъж в Англия е намерено старо писмо от 1969 г., в което единадесетгодишно момиче предсказва появата на телефони с екрани и умни врати. Всичко това по-късно наистина се появява. Така че може би и в разказите на мъжа от 2987 г. има доза истина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сенко

    44 4 Отговор
    И сигурно Лили Иванова има плакати за предстоящ концерт.

    Коментиран от #6

    13:29 27.05.2026

  • 2 визионер

    32 1 Отговор
    Само си представете , че например през 1990 година , кажете на някого : Чакай да си вляза в пощата .

    Коментиран от #31

    13:31 27.05.2026

  • 3 пляскащата с сици

    13 1 Отговор
    то и сега са толкова даже и по малко
    останалото е за събиране на обслужващ персонал

    13:32 27.05.2026

  • 4 Чорбара

    12 3 Отговор
    Идиот от некакво будеще.

    13:34 27.05.2026

  • 5 ъхъ

    18 3 Отговор
    А беше ли с гивгир на главата?

    13:34 27.05.2026

  • 6 Чорбара

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сенко":

    Ма ти съмняваш ли се бе,невернико?

    13:35 27.05.2026

  • 7 Трол

    7 0 Отговор
    Може ли да каже как ще свърши дербито на Югоизточната Трета лига между Атлетик Куклен и Димитровград 1947?

    13:36 27.05.2026

  • 8 да уточним

    9 1 Отговор
    Добре е,че този се е събудил от хипнозата...макар и с объркан мозък.Човек не е господар на следващия си миг.

    13:37 27.05.2026

  • 9 АнтиКомунист

    13 14 Отговор
    възроден Съветски съюз, хахаха, те тва е великата кремълска пропаганда, смешнициииии

    Коментиран от #19

    13:38 27.05.2026

  • 10 2987 година (реалистична прогноза)

    18 6 Отговор
    Новият европейски съюз (325 поред) подготвя 20567-мия пакет санкции срещу Русия и експертите обясняват, че руската икономика изпитва сериозни трудности и режима на цар Путин 70-ти всеки момент ще падне

    Коментиран от #13, #15

    13:39 27.05.2026

  • 11 иван костов

    13 5 Отговор
    ЕС с референдум се е присъединил към СССР! 😂😂😂😂😂😂😂😂

    13:39 27.05.2026

  • 12 Некои си

    7 1 Отговор
    А дали познава като му се припикае

    13:41 27.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ!

    10 8 Отговор
    Явно братушките им писна да “цитират” Вангя и измислиха някаква напълно нова глупост с елемент на научно фантастичен роман, как пратили човек в бъдещето, във времената в които в техните магазини касиерките смятаха със сметала, а ние ги учихме каква е разликата между софтуер и хардуер и произвеждахме персонални компютри “Правец”, които си бях боклучава работа, ама те и такива не правиха!!!

    Коментиран от #22, #29

    13:41 27.05.2026

  • 15 Между временно

    3 7 Отговор

    До коментар #10 от "2987 година (реалистична прогноза)":

    Мър сула фон дер бай нен, бивша акушерка, обмисля стратегия за независима икономика от руските изкопаеми горива и целият ЕС пее чао Газпром

    13:43 27.05.2026

  • 16 Тома

    8 3 Отговор
    Кога го исзписаха този юнак.Кой доктор е казал че вече е здрав

    13:44 27.05.2026

  • 17 Те тва го знам

    10 0 Отговор
    Ама то тая четвъртата територия е ясна коя е РА-Ракиен Алианс. Само в него ше има пиячка, ше е населен с контрабандисти и всеква друга порода човеци извън закона! Там ше се живее най-добре, свободни и извисени до Валхала!

    13:47 27.05.2026

  • 18 Онзи

    13 2 Отговор
    В кв. Курило има едина специализирана гостоприемница за такива гости от бъдещето и от миналото.

    13:47 27.05.2026

  • 19 Баце,

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "АнтиКомунист":

    Точно в този момент в ЕсеС кипи неуморен труд и се полагат неистови усилия да бъде принудена Русия да си прибере не просто всичко от бившия Съветския Съюз, а направо всичко, че и отгоре от Руската Империя. И предвид упоритостта и малоумието на евроатлантическите розАви понита току виж и това може да се случи.

    13:49 27.05.2026

  • 20 Ми то и Сега !

    5 0 Отговор
    Има само Една Държава !

    На Капитала !

    Всичко Останало !

    Са Подробности !

    13:52 27.05.2026

  • 21 Атлантида

    3 2 Отговор
    Когато зависимостта от петрола отпадне, арабските държави наистина могат да изчезнат. А за ЕС на всички е ясно още от сега.

    13:57 27.05.2026

  • 22 Баце,

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ!":

    Айде сега!
    За времето си Правец горе долу вършеше работа. Работил съм на такива машинки още от Правец 8. Така или иначе нямаше и кой знае какъв избор, нито пък кой знае колко по добри аналози. Да не говорим, че по това време повечето хора все още бъркаха компютри с компоти, при това далеч не само у нас.

    Коментиран от #24

    13:58 27.05.2026

  • 23 Роза

    0 0 Отговор
    Това,което е предсказал този мъж,не е невероятно,но той няма никакви доказателства,че е достоверно.Не е нужно голямо въображение,за да си го съчиниш и да кажеш че си го видял ,за да станеш интересен и прочут!Лично на мен не ми е приятно,че хората ще бъдат със студен ум,като роботи,и че обикновените човешки чувства ще се смятат за слабост и недостатък!

    Коментиран от #34

    13:59 27.05.2026

  • 24 маце

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Баце,":

    ползвай предпазни средства

    Коментиран от #26

    14:02 27.05.2026

  • 25 Дилбер Танас

    5 0 Отговор
    Абсолютно точно. Четирите държави са - Северна Македония, Южна Македония, Западна Македония и Източна Македония

    14:06 27.05.2026

  • 26 Баце,

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "маце":

    Като по млад не ползвах такива неща щото се мислех за тарикат. И като ти гледам акъла и имайки предвид що за тъпи и грозни п@4aBpи съм катурвал след бутилка бомбай сапфир, нищо чудно и да съм ти баща.

    14:12 27.05.2026

  • 27 Четирите държави?

    2 0 Отговор
    Сещам се само за две - Македония и Китай, които всъщност са древни македонци.

    14:13 27.05.2026

  • 28 Данчо

    5 0 Отговор
    А Хемус, Хемус готова ли е?

    Коментиран от #30

    14:14 27.05.2026

  • 29 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ!":

    "във времената в които в техните магазини касиерките смятаха със сметала"

    В Япония и до сега ползват сметала - така че това няма нищо общо. Макар че правехме Правец и в нашите магазини по това време нямаше компютри. Така че намали малко пропагандата.

    14:15 27.05.2026

  • 30 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Данчо":

    "Хемус готова ли е?"

    Тъкмо щели да им режат лентичката ама взели че го върнали в настоящето и не можал да види.

    14:18 27.05.2026

  • 31 Голем смех

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "визионер":

    Тогава вече имах e-mail :) хахахахахахахахаа

    14:18 27.05.2026

  • 32 един от 6969 година

    2 0 Отговор
    Аз да ви кажа кво следва, една бивша империя на злото ще стане още по-бивша, след това всичко ще се нареди :)

    14:20 27.05.2026

  • 33 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Хап-че-та-тааа !

    14:21 27.05.2026

  • 34 А БЕ КАРАМФИЛКЕ?..ПАРДОН РОЗА!!!

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Роза":

    Такъв човек изобщо нямат, ако имаше той щеше да бъде показван по телевизията, щеше да е световна сензация, щеше да носи някакво макар и малко доказателство от онзи свят…например часовник, дреха …

    14:22 27.05.2026

  • 35 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 0 Отговор
    Нека сподели с нас и какво му каза санитарят, след като се прибра в заведението на 4-ти км...

    14:23 27.05.2026

  • 36 Бивш читател, сега писател

    0 0 Отговор
    Като дете четях много фантастична литература. Господинът от бъдещето не ме впечатлява.

    1987 година беше много лоша за Съветския съюз. Роналд Рейгън и муджахидините в Афганистан им бяха изтискали силиците. Барела Брент беше под $20. Няма доказателства да са правили научен пробив.

    14:24 27.05.2026

  • 37 Айше

    0 0 Отговор
    Този е измамник. Те и сега страните са 4 - Изток, Запад, Север и Юг.

    14:25 27.05.2026

  • 38 ССмокар

    0 0 Отговор
    Чайник в орбита ? Господ има,не се подлага на съмнение. Неизвестното е необходимо.../исках да напиша необозримо/. Малко ссср прекипя супата,но Молдашев знае.

    14:25 27.05.2026