YouTube ще обозначава съдържанието направено с AI

YouTube представи нови мерки, които да гарантират, че зрителите са добре информирани за съдържанието, създадено от изкуствен интелект. От днес всеки видеоклип, качен в YouTube, който отговаря на критериите за значителна промяна чрез изкуствен интелект, ще бъде обозначен с ясно видим етикет „AI“. При по-дългите видеоклипове този етикет ще бъде удобно разположен точно под плейъра и над полето за описание, което ще подобри видимостта за зрителите.

За разлика от това, при YouTube Shorts етикетът ще бъде наложен директно върху видеоклипа, което гарантира, че потребителите могат лесно да идентифицират участието на ИИ с един поглед. Въпреки че YouTube все още възлага отговорността на създателите на съдържание да маркират ръчно своите видеоклипове като генерирани от ИИ, когато това е приложимо, платформата въведе усъвършенствана система за откриване на съдържание. Тази система автоматично ще анализира и маркира видеоклипове, за които се прецени, че са генерирани от ИИ, дори ако не са били изрично маркирани от създателите.

В случаите, когато даден видеоклип погрешно е категоризиран като генериран от ИИ, създателите имат възможност да коригират това обозначение в YouTube Studio. Въпреки това, ако видеоклипът използва собствените AI функции на YouTube, като Veo или Dream Screen, или съдържа метаданни по C2PA, етикетът ще остане независимо от направените промени. YouTube уверява своята общност, че въвеждането на този етикет за разкриване няма да повлияе на начина, по който видеоклиповете се препоръчват на потребителите, нито на потенциала им за монетизация. Вместо това тази инициатива е предназначена единствено да засили прозрачността, като насърчава по-информирано преживяване за зрителите.