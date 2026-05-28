Икономисти: Задачата с бюджета е много трудна политически. Очакванията са за повече харчене, а трябва да се реже

„Правенето на самия бюджет е предизвикателство, предвид цялостната ситуация, която наследи това правителство. Дефицитът расте, дълговете растат, а прогнозата, която ЕК публикува преди дни, казва, че дефицитът ще остане над границата от 4% през следващите три години“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ Даниела Везиева, бивш служебен министър на икономиката.

„Оптимизират се разходи. Обикновено страда издръжката и капиталовите разходи, а не толкова възнагражденията. По този начин опорочаваш дейността и на второстепенните разпоредители, защото ги притискаш и започват да изпитват ограничения“, коментира Везиева.

Според нея е нужен балансиран подход към бюджета.

Във връзка с обявеното от Министерството на финансите намерение за механично съкращаване на разходите за администрацията с 10% главният икономист в Институт за пазарна икономика Лъчезар Богданов коментира:

„Няма да е достатъчно съкращението на тези незаети щатни бройки. В тази фаза на икономическия цикъл – имаме рекордно ниска безработица, един от най-високите растежи на БВП, ръст на потреблението и кредита – да говорим за дефицит е даже ужасно опасно. Трябва да гоним балансиран бюджет, а защо не и бюджет с излишък, каквато беше практиката през последните 26-27 години.“

„Задачата с бюджета е много трудна политически. Очакванията са за повече харчене, повече пари в много системи, а всъщност трябва да се намаляват средствата“, каза Богданов.

„Едва ли съкращаване с 10% на някоя структура, която има 50 или 100 души, ще даде ефект. Ние трябва да гледаме големите публични системи, където имаме голяма неефективност на разходите“, смята икономистът.

„Всички се надяваме да видим реални реформи. Не очаквам в Бюджет 2026 това да се случи в пълнота. Този дългосрочен период, който се очертава пред този кабинет, предполага всичко това и сега е моментът да се направят реформи. Рязането на 10%, на 5% по хоризонталата няма да даде този икономически ефект, какъвто би дал една административна реформа с оценка на качеството на публичната услуга“, каза Даниела Везиева.

Според Лъчезар Богданов, ако се направят смислени стъпки към овладяване на растежа на разходите и повече ефективност, няма да се налага вдигането на данъци.

„В приходната част проблеми в бюджета няма. Икономиката се развива добре, данъчната администрация си върши работата. Събират се приходи, изсветлява се икономиката. Проблемът е в свръхамбицията за харчене“, смята икономистът.