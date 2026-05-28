Икономисти: Задачата с бюджета е много трудна политически. Очакванията са за повече харчене, а трябва да се реже

28 Май, 2026 10:32 606 17

Рязането на 10% от администрацията няма да реши проблема с бюджета

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Правенето на самия бюджет е предизвикателство, предвид цялостната ситуация, която наследи това правителство. Дефицитът расте, дълговете растат, а прогнозата, която ЕК публикува преди дни, казва, че дефицитът ще остане над границата от 4% през следващите три години“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ Даниела Везиева, бивш служебен министър на икономиката.

„Оптимизират се разходи. Обикновено страда издръжката и капиталовите разходи, а не толкова възнагражденията. По този начин опорочаваш дейността и на второстепенните разпоредители, защото ги притискаш и започват да изпитват ограничения“, коментира Везиева.

Според нея е нужен балансиран подход към бюджета.

Във връзка с обявеното от Министерството на финансите намерение за механично съкращаване на разходите за администрацията с 10% главният икономист в Институт за пазарна икономика Лъчезар Богданов коментира:

„Няма да е достатъчно съкращението на тези незаети щатни бройки. В тази фаза на икономическия цикъл – имаме рекордно ниска безработица, един от най-високите растежи на БВП, ръст на потреблението и кредита – да говорим за дефицит е даже ужасно опасно. Трябва да гоним балансиран бюджет, а защо не и бюджет с излишък, каквато беше практиката през последните 26-27 години.“

„Задачата с бюджета е много трудна политически. Очакванията са за повече харчене, повече пари в много системи, а всъщност трябва да се намаляват средствата“, каза Богданов.

„Едва ли съкращаване с 10% на някоя структура, която има 50 или 100 души, ще даде ефект. Ние трябва да гледаме големите публични системи, където имаме голяма неефективност на разходите“, смята икономистът.

„Всички се надяваме да видим реални реформи. Не очаквам в Бюджет 2026 това да се случи в пълнота. Този дългосрочен период, който се очертава пред този кабинет, предполага всичко това и сега е моментът да се направят реформи. Рязането на 10%, на 5% по хоризонталата няма да даде този икономически ефект, какъвто би дал една административна реформа с оценка на качеството на публичната услуга“, каза Даниела Везиева.

Според Лъчезар Богданов, ако се направят смислени стъпки към овладяване на растежа на разходите и повече ефективност, няма да се налага вдигането на данъци.

„В приходната част проблеми в бюджета няма. Икономиката се развива добре, данъчната администрация си върши работата. Събират се приходи, изсветлява се икономиката. Проблемът е в свръхамбицията за харчене“, смята икономистът.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Цените в еврозоната ги изравнихме, време е и заплатите.

    Коментиран от #11

    10:34 28.05.2026

  • 2 Пич

    5 0 Отговор
    SPQR - Сенатът и народа на Рим:
    - Да го проветряват бедните...

    Коментиран от #4

    10:40 28.05.2026

  • 3 Дориана

    2 4 Отговор
    Добрия финансов министър трябва да може да казва - НЕ. А, не както при Борисов и Пеевски и при ППДБ всеки който стачкува за повече пари получава пари. На това трябва да се отговори с твърд подход, реформи и съкращения в МВР, Администрацията

    10:41 28.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    В Рим са раздавали без пари хляб на бедните иначе бунтове.

    Коментиран от #13

    10:43 28.05.2026

  • 5 Юрошитът

    2 1 Отговор
    и скрите дефицити, и инфлация, "широко затворените очи" на ЕЦБ, НСИ - новите методики за изчисление инфлация - фалшифицирани с рояли, билет влак, легла болници, натиск вериги изкуствено да свалят цени. Дефицит минат през ББР, неизплатени на фирми пари, взети предварително печалби на банки - със заплахи срещупроцент печалби, отнемането на всички държавни предприятия печалби - дори за ремонт нямат пари. Безобразните заеми, след умишлено обезценяване на лЪв, и премахване на ограничаващ дългови спирали ВБ. Безобразните неистини на Лобистите на Юрошита. Управляващи, които са за 4 г. вкараха от заеми напечатани хартии без покритие за текущи разходи. Безобразно надути бюджетни заплати, шеф Лукойл 200 000 лв., други шефове в държавни предприятия по стотици хиляди. Формулата за фалит. Плюс санкции и криза БИ. Борси ток и газ, плащане на посредници с 40% повече, милиарди за превъоръжаване и др. Микс от умишлено фалиране на Територията.

    10:44 28.05.2026

  • 6 да докарат американски или еврейски или

    1 2 Отговор
    украински бюджетист . да му платят 20 000 евро . да ги научи как се използва бюджет . как се прави . армии ще правят а само хленчат и приплакват за заеми . демек повтарят едно и също . очакват да не се размирише както при сглобката на татко петко и кокори . василев дето го поругаха и не стана премиер доказа как със заеми не е по добре . внучка му щяла да плаща дълговете на дядовците . доста поучително . произраилските гледат алчно как тел авав взема 300 милярди за оръжия и за бонуси за генералитета на евреите .

    10:44 28.05.2026

  • 7 ван мaaмy

    2 1 Отговор
    Каква я чакахме, каква дойде. Нанизаха един куп лапачи, у парламента, а се оказа..... че лапкане, няма да имааа.

    10:45 28.05.2026

  • 8 Хахаха

    4 0 Отговор
    "Никой не може да изпълни това, което мога да ви обещая аз"... Е, избраха ви по обещанията, сега му мислете и си припомнете за какво бяха протестите, които яхнахте. (Припомнете си и как изхвърлиха от властта Виденов - с камъне и дърве.

    Коментиран от #14

    10:51 28.05.2026

  • 9 Тия

    2 0 Отговор
    докато се начепкат с тоя бюджет.... коледа като нищо ще дойде.

    10:52 28.05.2026

  • 10 Резерви банки

    1 0 Отговор
    с прием в Юрозона, падане праг от 12 на един процент, вкараха в Територията още 30 млрд. лева с мултиплициращ ефект едно към три. Преди юрото 30 млрд. в обращение. Оттам имотен балон. Само разходите по преминаване към юрото ни струват около милиард с унищожени машини и матрици за печатане лЪв. 50% ограбване на спестяванията, плюс приравняване лев към евро едно към едно - цени. Плюс 80 млрд. лв. физически от направление емисионно в Територията, но под прякото управление на ЕЦБ. И последното Европейски стабилизационен механизъм, ЕСМ, в който ни набутаха преди седмица с 2 млрд. лв. разсрочено до 12 г. вноска, плюс при криза на държава в Юрозона, при решение на ЕЦБ и ЕК още 15 млрд. лева. Като ЕЦБ ще е кредитор от последна инстанция, всичко ще ни вземат вода и земя, кредитори. Вървим по пътя на Гърция, нови десет милиарда заеми за 2026 г.

    10:52 28.05.2026

  • 11 Ганя Путинофила

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кога ще ме поканиш в ресторанта си?

    Коментиран от #16

    10:57 28.05.2026

  • 12 Иван

    3 0 Отговор
    Ами спрете назначенията в държавната администрация! Ама как да ги спрете като трябва да уредите "своите" хора! Пародия.

    11:00 28.05.2026

  • 13 Ку-куу...

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Живея в Рим от 20 години. Тук църквите (не само католическата) раздават храна на всеки, който ги потърси - без значение кой е и какъв е.

    11:00 28.05.2026

  • 14 Ганя Путинофила

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хахаха":

    Стана ти напечено нали. Искаш си Боко и Шиши ама няма.

    11:01 28.05.2026

  • 15 Да вземете

    2 0 Отговор
    Да отрежете парите за покрайна ли?

    Коментиран от #17

    11:01 28.05.2026

  • 16 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ганя Путинофила":

    Ресторанта му е виртуален, само в неговите фантазии.

    11:04 28.05.2026

  • 17 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да вземете":

    ги отрежат..... и хоп, при тебе, мене, и останалия народ, ще дойдат, парите.

    11:09 28.05.2026

