Развигор Попов на 86 г.: Пребори рака и остана верен на музиката

Днес рожден ден празнува легендарният български композитор и музикант Развигор Попов – човекът, чието име стои зад десетки обичани песни, детски хитове и музикални проекти, белязали няколко поколения българи.

Роден на 28 май 1940 г. в София, Развигор Попов още от ранна възраст е заобиколен от музика. Баща му е музикант и певец във военен ансамбъл, а майка му – библиограф и журналист, познаваща лично редица български писатели и поети. Самият композитор често разказва, че още като дете се е срещал с големи имена от българската култура, сред които и Елин Пелин.

След като завършва Национална музикална академия, кариерата му започва в състава „Мелоди“ на Емил Димитров. По-късно преминава през групите „Стакато“ и „Старт“, с която записва осем албума.

Една от най-значимите страници в живота му безспорно е творческото и житейско партньорство с Мими Иванова. Двамата се превръщат в едно от най-обичаните музикални семейства в България. Освен многобройните песни, те посвещават голяма част от живота си на работа с деца и през 1990 г. създават музикална школа в Двореца на децата в София. За днешния му празник певицата му написа мило послание във Фейсбук:

"Днес моето момче навършва 86! ОБИЧАМ ТЕ!"

Сред най-популярните творби на Развигор Попов са детските песни, превърнали се в класика. „Вълкът и седемте козлета“ остава една от най-разпознаваемите композиции, слушана и днес от малки и големи.

Любопитен момент от биографията му изплува преди години, когато книга с посвещение за неговия 12-и рожден ден, изгубена десетилетия по-рано, случайно се връща при него цели 65 години по-късно. Историята трогна хиляди почитатели и разкри още детайли за трудните години на неговото детство. Самият той си спомня как баща му носел шоколад и портокали от чужбина, за да почерпи приятелите му за рождения ден – истински лукс за България през 50-те години.

Макар днес да стои далеч от шумния светски живот, Развигор Попов продължава да бъде активен в музиката. През последните години той и Мими Иванова не спират да работят с млади таланти, а през 2019 г. представиха нова коледна песен с участието на деца – проект, вдъхновен именно от работата им с младите изпълнители.

В последните години Развигор Попов премина и през едно от най-тежките изпитания в живота си – битката с онкологично заболяване. Композиторът беше диагностициран с рак на пикочния мехур, но благодарение на навременното откриване, успешна операция и последващо лечение успя да пребори болестта. Неговата съпруга Мими Иванова неведнъж е споделяла, че двамата са преживели изключително труден период, белязан от страх и несигурност.

Самият Развигор Попов разказва, че след диагнозата е променил изцяло начина си на живот – отказал цигарите след десетилетия тютюнопушене, преминал към по-строг хранителен режим и започнал да обръща много повече внимание на здравето си. В свои интервюта той признава, че днес продължава редовно да ходи на контролни прегледи, но гледа на живота с благодарност и оптимизъм.