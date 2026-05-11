Кеворк Кеворкян: Свлачища

Част от пътя Смолян-Пампорово се свлякла в някакво дере или нещо подобно. Е, и? Ами то е било ясно, че това ще се случи от години, поне две - но и двеста години да са били, все тая. Всичко е замръзнало при нас - с едно изключение: фантазиите и лъжите, на които нямаме насищане. Тъй поне си мислят управниците ни.

Това коментира във "Фейсбук" Кеворк Кеворкян.

Имало две хиляди свлачища в страната. О, не - великодушно уточниха, че били поне три хиляди. Хайде тогава - да се притурим към "Рекордите на Гинес": като сме се захвалили с байраци по 300 метра дълги, защо да не се изфукаме и със свлачищата си, още повече, че сме ги оставили да правят каквото им скимне.

Откъдето и да ни погледнеш, все сме си за "Гинес" - отглеждаме от свободно живеещи кокошки до свободни свлачища.

Свободата е в кръвта ни, нали, и с тази лъжа все се опитват да ни затъкнат устите.

Свлачищата по пътищата все пак са си бял кахър. Другите свлачища и най-вече ония, които се случиха и се случват вътре в нас са голямата беда.

Как се докарахме дотам, че да изтърпяваме и дори да вярваме на всеки случайник?! Кьорави ли сме, че му се доверяваме - дори когато на челото му е изписано, че е евтин тарикат или направо идиот? Нали бяхме Андрешковци и скрито се гордеехме, че и досега все нещо от него е останало в нас и не е толкова лесно да ни изпързаля първият срещнат тъпанар?

Понякога си казвам, че това не е възможно, не може да бъде - и, все пак, сякаш присъстваме на някакъв невиждан по света номер: Народът се преструва на будала, изобщо на негоден и ще я кара така дотогава, докато онзи сбириток, който го управлява, съвсем повярва, че си има работа с наистина завършени некадърници - и тогава въпросният сбириток ще започне да окапва от бездействие и от собствената си леност?

Такава ли е заверата - сами да се скапят от лъжите и от празните си приказки, накрая и сами да си изгризат гръцмулите от скука?

Не изглежда зле тази развръзка, никак даже - дори, когато е ясно, че е чиста фантазия.

Нека я продължим още малко. Заверата ще отнеме известно време, разбира се. Народът трябва да се отучи и от себе си, от собствените си преструвки. Сега той доста сръчно, понякога дори удивително талантливо се преправя, че вярва на всеки, но трябва да внимава с порциите глупости и лъжи, които поема, за да не се пристрасти към тях. Никак няма да е лесно - да се надхитряш с продавачите на стари и нови лъжи.

Тия дни някой от хората на Радев казваше, че трябва да се въздаде справедливост - "късна справедливост". Радев ще сбърка, ако се обвърже с подобни идеи. Няма такова нещо като "късна справедливост". Все едно да плашиш тарикатите на Костов с късна ревизия на приватизацията - преди две или три години и тази глупост завъртяха, макар и за кратко. Единствената полза беше едно магистрално признание на Демона на криминалната приватизация за един от тогавашните му принцове/фаворити Прокопиев/цитат: „Така наречените „десни“ медии – „Капитал“ и „Дневник“ оклеветиха управлението на ОДС още преди края на мандата… Обикновено такива медии са с властите, за да получи техният собственик желани законови промени, обществени поръчки или провалено наказателно преследване…“ /край на цитата/.

Не ви трябва "късна" - трябва ви текуща справедливост. Един пример: Управниците ни са изоставили - завинаги, и това изобщо не ги притеснява, милион и половина души в кошмара на една непоносима бедност. Тези хора са почти напълно забравени - а когато случайно стане дума за тях, споменават ги така, сякаш са някакви животни.

Само някой като Гоя може да проникне в безмълвния им ужас, когато Свлачището ги отвежда нанякъде - едно кълбо от преплетени тела, които вече и смъртта не може да раздели...

Нашите политикани обаче сякаш обитават една идилия, в която нямат място подобни кошмари. Отгоре на всичко, държат се и като малоумни, щом могат да съчиняват глупотевини като тази, примерно: "Новата власт трябва да върне държавата на хората"?!

Само дето изобщо не споменават, как може да стане това чудо. А и кой ще я иска изобщо такава скапана държава?

Очаквате ли тукашните политикани да притежават някаква дори нищожна чувствителност, за да си представят пораженията от онова Свлачище? Не сте толкова наивни, за да допуснете, че това изобщо е възможно. Но вие можете да възстановите в паметта си безчинствата, на които сте били свидетели през последните три десетилетия и половина, за да се случи и това Зло.

И въпросът сега е, кой ще има кураж не само да сложи край на днешните безчинства - но и да постави началото на нещо ново, без при това да иска или чака нечие позволение - особено това на дребните хитреци, които лишиха Европа от значителна част от достойнството ѝ, докато се преправяха на нейни лидери. Само си спомнете, как ги унижаваше Тръмп, малко след като бе постлал червения килим пред Путин във Вашингтон.

А телевизиите трайно са заседнали в една необяснима безсърдечност - и това проличава винаги, когато споменават по някакъв повод "мъртвите" души от Свлачището, които отдавна са се превърнали за тях в някакви статистически факти, нищо повече от това.

И сега - какво следва?

Това е най-омразният за нашенеца въпрос. Той даже предпочита нищо да не следва, само и само да не се измъчва с този въпрос. Преди години, по време на протестите срещу кабинета на Орешарски, написах: "Надпиши сметката на българина - и ето го, готов революционер!"

Оттогава мина доста време, надписваха всички възможни негови сметки, като по този начин постоянно по малко го отписваха от Истинския Живот, но противно на очакванията бунтарството му съвсем закърня. Последните протести бяха само едно примляскване на някакво множество.

Ако Кирчовци ще ви правят "революционери", тогава дори и клетниците от Свлачището ще ви се присмеят.