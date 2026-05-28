Икономическа ярост! САЩ наложиха санкции върху новосформиран ирански орган за контрол на Ормузкия проток

САЩ наложиха санкции върху орган, който Иран сформира, за да контролира корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на американското министерство на финансите, пише БТА.
Ислямската република обяви на 15 април, че официално създава нова структура, наречена Управление за контрол върху Персийския залив (Persian Gulf Strait Authority).
Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция затвори стратегически важният морски път, през който минават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, на 28 февруари, след като Израел и САЩ атакуваха Ислямската република.
В публикуваното в сряда изявление на американското министерство на финансите пише, че всеки, който си сътрудничи с Управлението за контрол върху Персийския залив, може да попадне под американски санкции.
"Поредният опит на иранските военни да изнудват глобалната морска търговия е доказателство, че инициативата "Икономическа ярост" е довела режима отчаяна нужда от пари", заяви американският министър на финансите Скот Бесънт.
Управлението за контрол върху Персийския залив миналата седмица публикува карта, с която потвърждава претенциите на Техеран над широк участък от стратегическия морски път.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 чалми руско фанатични
10:50 28.05.2026
2 Абе
Коментиран от #6, #14
10:53 28.05.2026
3 Ганя Путинофила
10:53 28.05.2026
4 Само
10:54 28.05.2026
5 голяма ярост
10:54 28.05.2026
6 Абетаеба
До коментар #2 от "Абе":И тебе. Кво ни занимаш къде те сърби, къде те боли и къде ще се чешеш
Коментиран от #10
10:56 28.05.2026
7 Механик
10:59 28.05.2026
8 факуса
11:00 28.05.2026
9 Като е така
Свободно корабоплаване, ама друг път.
11:02 28.05.2026
10 Механик
До коментар #6 от "Абетаеба":Трудно ли се живее, виждайки, че никой не се впечатлява от писанията ти и че Укро-САЩ-Израел ядат бой както физически, така и икономически?
Сигурно е трудно, но повярвай, злобеенето няма да ти/им помогне.
11:02 28.05.2026
11 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
Другото е без значение
11:02 28.05.2026
12 УдоМача
11:10 28.05.2026
13 Баба Гошка
11:15 28.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 До вчера
Днес виждам, че САЩ удрят ограничени цели по крайбрежието на персийския залив, главно дронове, установки и лодки.
Докато Тръмп чака и се надява на договор с Иран, който да го избави от мъките!
Иран обаче знае това и направо се гаври с Тръмп!
Тъжна гледка е да видиш Америка, сведена до жалко състояние, доведена от един дилетант с претенции за велик политик и пълководец!
11:23 28.05.2026
16 Симо
11:32 28.05.2026
17 Тактикта на Иран
Търпеливо го изчакаха да постреля и да поизхарчи милиарди по надземни цели, които не са от решаващо значение.
Иранците знаеха , че имат едно оръжие, което компенсира всичко- Ормуз, протокът с който държат Тръмп за шушулките.
Ормуз + ракети + дронове- това е иранската триада! И по някоя лодка с мини и гранатомети, за да повредят някой кораб в Залива и борсите да гръкнат до небесата!
Сега Тръмп харчи мииарди всеки ден да поддържа флот в Арабско море.
Цял свят го псува, заради високите цени!
В САЩ рейтингът му пада точно преди междинните избори Дори републиканците взеха да го критикуват.
Тръмп отчаяно чака някакъв договор, че да се омете с някакво достойнство.
Иран показа на Тръмп и аматьорите му какво е СТРАТЕГИЯ.
Тази тема я коментираме от месеци!
11:34 28.05.2026