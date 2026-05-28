Икономическа ярост! САЩ наложиха санкции върху новосформиран ирански орган за контрол на Ормузкия проток

28 Май, 2026 10:46 905 17

Анатоли Стайков

САЩ наложиха санкции върху орган, който Иран сформира, за да контролира корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на американското министерство на финансите, пише БТА.

Ислямската република обяви на 15 април, че официално създава нова структура, наречена Управление за контрол върху Персийския залив (Persian Gulf Strait Authority).

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция затвори стратегически важният морски път, през който минават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, на 28 февруари, след като Израел и САЩ атакуваха Ислямската република.

В публикуваното в сряда изявление на американското министерство на финансите пише, че всеки, който си сътрудничи с Управлението за контрол върху Персийския залив, може да попадне под американски санкции.

"Поредният опит на иранските военни да изнудват глобалната морска търговия е доказателство, че инициативата "Икономическа ярост" е довела режима отчаяна нужда от пари", заяви американският министър на финансите Скот Бесънт.

Управлението за контрол върху Персийския залив миналата седмица публикува карта, с която потвърждава претенциите на Техеран над широк участък от стратегическия морски път.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чалми руско фанатични

    2 16 Отговор
    Тия ирански попове са гнусни!

    10:50 28.05.2026

  • 2 Абе

    2 1 Отговор
    Да се оправят говедата! Аз си имам да си лакирам страхотни маси и столове от интересните естествено преплетени дървета, които си купих от баш майстор от селата на нашите турци! Пипната работа, да е жив и здрав!

    Коментиран от #6, #14

    10:53 28.05.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    1 4 Отговор
    Обичам иранските попове.

    10:53 28.05.2026

  • 4 Само

    0 8 Отговор
    С претенциите ще си и останат. Ислямски фанатици- акъл йок

    10:54 28.05.2026

  • 5 голяма ярост

    15 0 Отговор
    Краварите са силни само в имената на операциите епична ярост, икономическа ярост, а се оказаха гола вода.

    10:54 28.05.2026

  • 6 Абетаеба

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    И тебе. Кво ни занимаш къде те сърби, къде те боли и къде ще се чешеш

    Коментиран от #10

    10:56 28.05.2026

  • 7 Механик

    10 1 Отговор
    От "епическа ярост" стигнахме до "икономическа ярост. И когато и там се провалим, новата операция ще се казва "психиатрическа слабост".

    10:59 28.05.2026

  • 8 факуса

    10 1 Отговор
    що го не обединят в един термин "клинична ярост",то затуй толкоз често го водят на прегледи тръмпакът,смя се на байгън а сега той дойде при него

    11:00 28.05.2026

  • 9 Като е така

    6 0 Отговор
    да наложат санкции и на техния ортак тюркието за своеволията им на Босфора, не да ми дрънкат приказки за свободно корабоплаване.
    Свободно корабоплаване, ама друг път.

    11:02 28.05.2026

  • 10 Механик

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Абетаеба":

    Трудно ли се живее, виждайки, че никой не се впечатлява от писанията ти и че Укро-САЩ-Израел ядат бой както физически, така и икономически?
    Сигурно е трудно, но повярвай, злобеенето няма да ти/им помогне.

    11:02 28.05.2026

  • 11 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 3 Отговор
    Нема мърдане
    Другото е без значение

    11:02 28.05.2026

  • 12 УдоМача

    5 0 Отговор
    Иранският орган знае ли за тези санкции или само вие?? ;)

    11:10 28.05.2026

  • 13 Баба Гошка

    5 0 Отговор
    Раззбесснелите се чифт, фуутини и САЩисани нищо няма да захлебят от Иран. Колкото и да бессуват, накрая ще трябва да подвият проскубаните си опашки и да се завврат отдет изпъллзяха за пллячка

    11:15 28.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 До вчера

    2 0 Отговор
    Тръмп заплашваше да удари Иран и за заличи иранската цивилизация.
    Днес виждам, че САЩ удрят ограничени цели по крайбрежието на персийския залив, главно дронове, установки и лодки.
    Докато Тръмп чака и се надява на договор с Иран, който да го избави от мъките!

    Иран обаче знае това и направо се гаври с Тръмп!
    Тъжна гледка е да видиш Америка, сведена до жалко състояние, доведена от един дилетант с претенции за велик политик и пълководец!

    11:23 28.05.2026

  • 16 Симо

    1 0 Отговор
    Веселото в случая е, че на никой не му пука, какво мислят американците.

    11:32 28.05.2026

  • 17 Тактикта на Иран

    1 0 Отговор
    Иранците скриха ракетите и дроновете си в подземни тунели и оставиха Тръмп да се перчи със самолетоносачите , самолетите и ракетите си.
    Търпеливо го изчакаха да постреля и да поизхарчи милиарди по надземни цели, които не са от решаващо значение.
    Иранците знаеха , че имат едно оръжие, което компенсира всичко- Ормуз, протокът с който държат Тръмп за шушулките.
    Ормуз + ракети + дронове- това е иранската триада! И по някоя лодка с мини и гранатомети, за да повредят някой кораб в Залива и борсите да гръкнат до небесата!

    Сега Тръмп харчи мииарди всеки ден да поддържа флот в Арабско море.
    Цял свят го псува, заради високите цени!
    В САЩ рейтингът му пада точно преди междинните избори Дори републиканците взеха да го критикуват.
    Тръмп отчаяно чака някакъв договор, че да се омете с някакво достойнство.

    Иран показа на Тръмп и аматьорите му какво е СТРАТЕГИЯ.

    Тази тема я коментираме от месеци!

    11:34 28.05.2026

