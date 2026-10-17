ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Украинският елит не е осъзнал стойността и потенциала на Крим, заяви пред ТАСС председателят на Държавния съвет на руската администрация на полуострова Владимир Константинов. Коментарът му последва интервю на президента на САЩ Доналд Тръмп за Newsmax, в което американският лидер определи Крим като най-ценната част от Украйна и като „най-красивото парче земя“.

„Заетият изцяло със собственото си обогатяване украински елит не е дораснал до възприемането на Крим като перспективна, благодатна територия. Те така и не успяха да преглътнат Крим. А Тръмп справедливо видя това“, каза Константинов. По думите му на полуострова има „колосални възможности“, които ще бъдат реализирани в състава на Руската федерация.

Тръмп направи изказването си в интервю за Newsmax, излъчено на 15 октомври. Той заяви, че Крим е „най-ценната част“ от Украйна и че е заобиколен от вода, като добави: „Аз съм предприемач в сферата на недвижимите имоти и разбирам от добри терени.“ В същото интервю президентът каза, че Украйна е дала Крим.

Константинов представи собствена оценка за развитието на полуострова след разпадането на Съветския съюз. Той заяви, че Украйна не е загубила Крим, а „просто така и не е успяла да го придобие“ в политически и икономически смисъл. Според него управлението на полуострова изисква по-висока степен на държавна зрялост, каквато украинските власти не са показали.

„Украйна, създадена след разпадането на Съветския съюз, не се справи с тази задача“, каза председателят на Кримския държавен съвет. По думите му Крим е можел да се превърне във витрина на Украйна, в място за развитие и в платформа за сътрудничество между народите на бившия Съветски съюз.

Изявленията на Константинов отразяват руската позиция за статута на полуострова. Крим е международно признат като част от Украйна, но руските сили го контролират след анексията през 2014 г. Москва обявява територията за част от Руската федерация, докато Киев и повечето държави не признават промяната на границите.

Източници: rollcall.com, newsmax.com