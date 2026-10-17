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Лидер на Крим: Киев не осъзна потенциала на полуострова
  Тема: Украйна

Лидер на Крим: Киев не осъзна потенциала на полуострова

17 Октомври, 2026 06:59, обновена 17 Октомври, 2026 07:04 1 366 16

  • крим-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир константинов-
  • русия

Председателят на руския Държавен съвет в Крим коментира думите на Доналд Тръмп, че полуостровът е най-ценната част от Украйна

Лидер на Крим: Киев не осъзна потенциала на полуострова - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Украинският елит не е осъзнал стойността и потенциала на Крим, заяви пред ТАСС председателят на Държавния съвет на руската администрация на полуострова Владимир Константинов. Коментарът му последва интервю на президента на САЩ Доналд Тръмп за Newsmax, в което американският лидер определи Крим като най-ценната част от Украйна и като „най-красивото парче земя“.

„Заетият изцяло със собственото си обогатяване украински елит не е дораснал до възприемането на Крим като перспективна, благодатна територия. Те така и не успяха да преглътнат Крим. А Тръмп справедливо видя това“, каза Константинов. По думите му на полуострова има „колосални възможности“, които ще бъдат реализирани в състава на Руската федерация.

Тръмп направи изказването си в интервю за Newsmax, излъчено на 15 октомври. Той заяви, че Крим е „най-ценната част“ от Украйна и че е заобиколен от вода, като добави: „Аз съм предприемач в сферата на недвижимите имоти и разбирам от добри терени.“ В същото интервю президентът каза, че Украйна е дала Крим.

Константинов представи собствена оценка за развитието на полуострова след разпадането на Съветския съюз. Той заяви, че Украйна не е загубила Крим, а „просто така и не е успяла да го придобие“ в политически и икономически смисъл. Според него управлението на полуострова изисква по-висока степен на държавна зрялост, каквато украинските власти не са показали.

„Украйна, създадена след разпадането на Съветския съюз, не се справи с тази задача“, каза председателят на Кримския държавен съвет. По думите му Крим е можел да се превърне във витрина на Украйна, в място за развитие и в платформа за сътрудничество между народите на бившия Съветски съюз.

Изявленията на Константинов отразяват руската позиция за статута на полуострова. Крим е международно признат като част от Украйна, но руските сили го контролират след анексията през 2014 г. Москва обявява територията за част от Руската федерация, докато Киев и повечето държави не признават промяната на границите.

Източници: rollcall.com, newsmax.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чий

    8 0 Отговор
    Крим?

    Коментиран от #2, #11

    07:08 17.10.2026

  • 2 Оня

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Чий":

    Е руски е ! На който му стиска да опита да си го вземе!

    07:16 17.10.2026

  • 3 Да доиш кравата

    19 4 Отговор
    без да я храниш!
    Това е немска поговорка, която идеално отразява поведението на Киев!

    07:26 17.10.2026

  • 4 Свободен

    3 20 Отговор
    Нищо не разбрах!
    Някакъв руснак, който няма никаква работа там, подкрепя думите на някакъв американец, че Крим е украински?!
    Време е вече украинците да си вземат територията и да махнат тези объркани хора оттам!

    Коментиран от #15

    07:38 17.10.2026

  • 5 Тюрки

    1 13 Отговор
    Исторически Крим е тюркска територия. Дори името и градовете му са тюркски.

    Коментиран от #7, #8, #9

    07:45 17.10.2026

  • 6 Реалист

    1 10 Отговор
    Според Ростат за юли:

    Производство на
    - цимент -10%
    - бетон -6.5%
    - бетонни изделия -8.3%
    - тухли -20%


    Все по плану, да?

    07:50 17.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Историк

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тюрки":

    Преди това в Рим са живели гърци ,а сега е руски .

    Коментиран от #12

    08:10 17.10.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тюрки":

    А ти какъв си? Същият. Какви са прабългарите? Съюз на тюркски племена.

    Коментиран от #10, #13

    08:10 17.10.2026

  • 10 Реалист 1

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    От векове по земите ни е имало многобройно тракийско и славянско население . Два-три отряда прабългари изобщо няма как да променят етническия състав .

    08:16 17.10.2026

  • 11 Български

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чий":

    там е била столицата на Стара Велика България - Фанагория.

    08:16 17.10.2026

  • 12 Географ

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Историк":

    Сега пък и Рим бил руски. Вие съвсем се омазахте.

    08:27 17.10.2026

  • 13 Радев

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Значи чий да е Крим. Български е.

    08:29 17.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ама

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Свободен":

    Ти вярно нищо не си разбрал

    08:40 17.10.2026

  • 16 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    явно американците са се отказали от Севастопол като военна база. Едвали руснаците ще го подарят или дадат на някой. Просто не са сбъркали като са го подарили на бандерките.

    08:44 17.10.2026