Лидер на Крим: Киев не осъзна потенциала на полуострова

Украинският елит не е осъзнал стойността и потенциала на Крим, заяви пред ТАСС председателят на Държавния съвет на руската администрация на полуострова Владимир Константинов. Коментарът му последва интервю на президента на САЩ Доналд Тръмп за Newsmax, в което американският лидер определи Крим като най-ценната част от Украйна и като „най-красивото парче земя“.
„Заетият изцяло със собственото си обогатяване украински елит не е дораснал до възприемането на Крим като перспективна, благодатна територия. Те така и не успяха да преглътнат Крим. А Тръмп справедливо видя това“, каза Константинов. По думите му на полуострова има „колосални възможности“, които ще бъдат реализирани в състава на Руската федерация.
Тръмп направи изказването си в интервю за Newsmax, излъчено на 15 октомври. Той заяви, че Крим е „най-ценната част“ от Украйна и че е заобиколен от вода, като добави: „Аз съм предприемач в сферата на недвижимите имоти и разбирам от добри терени.“ В същото интервю президентът каза, че Украйна е дала Крим.
Константинов представи собствена оценка за развитието на полуострова след разпадането на Съветския съюз. Той заяви, че Украйна не е загубила Крим, а „просто така и не е успяла да го придобие“ в политически и икономически смисъл. Според него управлението на полуострова изисква по-висока степен на държавна зрялост, каквато украинските власти не са показали.
„Украйна, създадена след разпадането на Съветския съюз, не се справи с тази задача“, каза председателят на Кримския държавен съвет. По думите му Крим е можел да се превърне във витрина на Украйна, в място за развитие и в платформа за сътрудничество между народите на бившия Съветски съюз.
Изявленията на Константинов отразяват руската позиция за статута на полуострова. Крим е международно признат като част от Украйна, но руските сили го контролират след анексията през 2014 г. Москва обявява територията за част от Руската федерация, докато Киев и повечето държави не признават промяната на границите.
Източници: rollcall.com, newsmax.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чий
Коментиран от #2, #11
07:08 17.10.2026
2 Оня
До коментар #1 от "Чий":Е руски е ! На който му стиска да опита да си го вземе!
07:16 17.10.2026
3 Да доиш кравата
Това е немска поговорка, която идеално отразява поведението на Киев!
07:26 17.10.2026
4 Свободен
Някакъв руснак, който няма никаква работа там, подкрепя думите на някакъв американец, че Крим е украински?!
Време е вече украинците да си вземат територията и да махнат тези объркани хора оттам!
Коментиран от #15
07:38 17.10.2026
5 Тюрки
Коментиран от #7, #8, #9
07:45 17.10.2026
6 Реалист
Производство на
- цимент -10%
- бетон -6.5%
- бетонни изделия -8.3%
- тухли -20%
Все по плану, да?
07:50 17.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Историк
До коментар #5 от "Тюрки":Преди това в Рим са живели гърци ,а сега е руски .
Коментиран от #12
08:10 17.10.2026
9 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Тюрки":А ти какъв си? Същият. Какви са прабългарите? Съюз на тюркски племена.
Коментиран от #10, #13
08:10 17.10.2026
10 Реалист 1
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":От векове по земите ни е имало многобройно тракийско и славянско население . Два-три отряда прабългари изобщо няма как да променят етническия състав .
08:16 17.10.2026
11 Български
До коментар #1 от "Чий":там е била столицата на Стара Велика България - Фанагория.
08:16 17.10.2026
12 Географ
До коментар #8 от "Историк":Сега пък и Рим бил руски. Вие съвсем се омазахте.
08:27 17.10.2026
13 Радев
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Значи чий да е Крим. Български е.
08:29 17.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ама
До коментар #4 от "Свободен":Ти вярно нищо не си разбрал
08:40 17.10.2026
16 Ний ша Ва упрайм
08:44 17.10.2026