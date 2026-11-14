Резултати и голмайстори в Лигата на нациите

Резултати от мачовете в Лига на нациите, играни на 13 ноември:
Нидерландия – Гърция 7:0
1:0 Крисенсио Съмървил (6')
2:0 Тиджани Райндерс (12')
3:0 Тиджани Райндерс (18')
4:0 Тиджани Райндерс (33')
5:0 Юриен Тимбер (40')
6:0 Юриен Тимбер (59')
7:0 Дониел Мален (61')
Сърбия – Германия 1:3
0:1 Сърджан Бабич (3' – автогол)
0:2 Флориан Вирц (14')
0:3 Браян Груда (50')
1:3 Сърджан Бабич (56')
Шотландия – Северна Македония 2:1
1:0 Джон Макгин (54')
1:1 Елмин Растодер (57')
2:1 Джон Макгин (74' – дузпа)
Словения – Швейцария 0:0
България – Исландия 0:5
0:1 Андри Гюдьонсен (17' – дузпа)
0:2 Ори Оскарсон (21')
0:3 Емил Ценов (52' – автогол)
0:4 Андри Гюдьонсен (68')
0:5 Андри Гюдьонсен (79')
Люксембург – Естония 0:1
0:1 Максим Паскотши (42')
Молдова – Казахстан 2:1
1:0 Петру Попеску (39')
1:1 Ислам Чесноков (51')
2:1 Петру Попеску (77')
Словакия – Фарьорски острови 2:2
Андора – Гибралтар 2:0
1:0 Гилъм Лопес (24')
2:0 Албърт Росас (35')
Лихтенщайн – Азербайджан 0:1
0:1 Махир Мадатов (26')
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА