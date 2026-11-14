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Резултати и голмайстори в Лигата на нациите

Резултати и голмайстори в Лигата на нациите

14 Ноември, 2026 00:02 151 3

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  • исландия-
  • германия-
  • нидерландия

Поредна загуба за националния ни отбор

Резултати и голмайстори в Лигата на нациите - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Резултати от мачовете в Лига на нациите, играни на 13 ноември:

Нидерландия – Гърция 7:0
1:0 Крисенсио Съмървил (6')
2:0 Тиджани Райндерс (12')
3:0 Тиджани Райндерс (18')
4:0 Тиджани Райндерс (33')
5:0 Юриен Тимбер (40')
6:0 Юриен Тимбер (59')
7:0 Дониел Мален (61')

Сърбия – Германия 1:3
0:1 Сърджан Бабич (3' – автогол)
0:2 Флориан Вирц (14')
0:3 Браян Груда (50')
1:3 Сърджан Бабич (56')

Шотландия – Северна Македония 2:1
1:0 Джон Макгин (54')
1:1 Елмин Растодер (57')
2:1 Джон Макгин (74' – дузпа)

Словения – Швейцария 0:0

България – Исландия 0:5
0:1 Андри Гюдьонсен (17' – дузпа)
0:2 Ори Оскарсон (21')
0:3 Емил Ценов (52' – автогол)
0:4 Андри Гюдьонсен (68')
0:5 Андри Гюдьонсен (79')

Люксембург – Естония 0:1
0:1 Максим Паскотши (42')

Молдова – Казахстан 2:1
1:0 Петру Попеску (39')
1:1 Ислам Чесноков (51')
2:1 Петру Попеску (77')

Словакия – Фарьорски острови 2:2

Андора – Гибралтар 2:0
1:0 Гилъм Лопес (24')
2:0 Албърт Росас (35')

Лихтенщайн – Азербайджан 0:1
0:1 Махир Мадатов (26')


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