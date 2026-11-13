България не подписа декларацията за сигурността на Европа

България е единствената държава членка на Европейския съюз, която не подписа декларацията за ключовите принципи на европейската сигурност, приета в Дъблин. Документът беше подкрепен от 39 европейски държави в рамките на срещата на върха на Европейската политическа общност.

Във форума участват общо 47 държави. Сред подписалите декларацията са Германия, Украйна, Великобритания, Италия и Полша. Причини за решението на България да не се присъедини към документа засега не са посочени.

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Какво съдържа декларацията

Декларацията е предложена по инициатива на Франция и определя общи принципи за сигурността на континента. Тя се основава на съществуващите международни актове и договори, включително Устава на ООН, договорите на НАТО и договорите на Европейския съюз.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че страните са „постигнали съгласие по общи принципи за бъдещата сигурност на Европа“. По думите му документът е важен, защото утвърждава необходимостта европейските държави да участват активно в решенията за собствената си сигурност.

В текста е записано, че европейските страни поемат по-голяма отговорност за сигурността на Европа. Посочва се и че решенията относно Украйна трябва да се вземат с участието на Украйна, а всички въпроси, засягащи европейската сигурност, трябва да се решават с участието на европейските държави.

Акцент върху хибридните заплахи

Документът разширява обхвата на традиционното разбиране за сигурност. В него са включени противодействието на хибридни кампании, кибератаки, информационна намеса и манипулации, както и мерки за укрепване на устойчивостта на демократичните институции.

Подписалите декларацията държави се ангажират да разработят инструменти за предотвратяване на дестабилизиращи действия, които не достигат прага на въоръжено нападение. При необходимост са предвидени и ответни действия.

Сред останалите теми в хартата са борбата с тероризма, наркотрафика и каналджийството. Държавите заявяват също, че хибридните кампании на Москва ще засилят ангажимента им към Украйна.

Разговори с Русия след края на войната

Според германската новинарска агенция ДПА голямото мнозинство от европейските държави е готово да води преговори с Русия по ключови въпроси на сигурността едва след края на войната в Украйна и възстановяването на мира.

Декларацията допуска обсъждане на мерки за управление и намаляване на рисковете за сигурността, но поставя това в зависимост от изпълнението на необходимите условия. В документа се призовава и за надеждни и стабилни гаранции за сигурността на Украйна.

Сред държавите извън Европейския съюз, които също не са подписали декларацията, са Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина и Швейцария.

Източници: vesti.bg, bta.bg