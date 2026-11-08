Любомир Канов за изборите в САЩ: Тръмп не е за отписване, но ме плаши новото

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Доналд Тръмп не трябва да бъде отписван след загубата на републиканците на междинните избори в САЩ, но политическото разделение в страната може да се задълбочи. Това заяви психиатърът Любомир Канов в предаването „120 минути“ по bTV.

Според Канов загубата на партията, която държи президентството, на поне една от двете камари на Конгреса е традиционна за американската политика. Той обаче определи като изненадващи както очакванията, че републиканците ще запазят предимство поне в Сената, така и мащаба на изборния обрат.

„Мисля, че е малко рано да бъде отписван, защото той по един странен начин е напълно освободен от всякакъв контрол от Конгреса“, каза Канов.

По думите му Тръмп ще продължи да управлява през следващите две години, но може да бъде изправен пред множество комисии, разследвания и политически атаки. Канов направи паралел с периода, в който Барак Обама загуби двете камари на Конгреса, и припомни тезата, че президентът все пак разполага с правото на вето.

Инфлацията и неизпълнените обещания

Канов свърза изборния резултат с разминаването между обещанията на Тръмп и реалността, с която американците се сблъскват. Като примери той посочи поскъпването на горивата и инфлацията.

„Тръмп и неговите кандидати потънаха заради това, че обещанията, които той даде, и надеждите, които даде на народа, не се оправдаха“, заяви психиатърът.

Според него сред неизпълнените обещания са ангажиментите за борба с корупцията и за ненамеса в нови войни. Канов определи тези теми като особено важни за избирателите, защото имат пряко отражение върху цените и усещането за сигурност.

„Плаши ме това, което идва“

В разговора Канов коментира и характера на американския президент, когото определи като бомбастична и ексцентрична личност. Според него Тръмп често действа без да се съобразява с реакциите на околните, но в американската политическа среда подобно поведение не се възприема непременно като слабост.

Най-силното му притеснение обаче е свързано с младото поколение демократични социалисти. Канов заяви, че тази група представлява около една трета от Демократическата партия и има, по думите му, крайни леви възгледи.

„Аз съм на републиканската страна по възгледи, мен лично ме плаши това, което идва“, каза Канов.

Той посочи Бърни Сандърс като символ на това крило и Джеймс Таларико като пример за млад демократ, чиито послания според него могат да променят политическия разговор в страната. Канов предупреди, че противопоставянето между тръмпизма и крайното ляво крило може да доведе до сериозно разделение в американското общество.

В края на разговора той посочи Осу като един от младите политици, които според него се отличават от по-крайните представители на демократите. По оценката на Канов Осу би могъл да се конкурира с Марко Рубио на президентските избори през 2028 г.

Източник: btvnovinite.bg