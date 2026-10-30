Атанас Костов: Разликите между руски и украински дронове в Черно море, но се вижда и дизайн от Иран

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Понеже днес се наслушах на тъпизмите на копейките за това как дронът, потопил кораба до нос Калиакра бил украински, бил английски, натовски бил - та да кажа нещо професионално!

Това коментира във "Фейсбук" Атанас Костов.

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Мили, прости копейки! Занимавам се със защита и регистрация на промишлен дизайн от 26 години! Професионално. Това ми е работата като юрист, не като безработна, проста копейка.

Дизайнът на една машина е нещо очевидно! Нейният външен вид. Та ето ви три прости разлики между украинските, английските и руските морски надводни(има и подводни) дронове:

1. Украинските и английските морски(надводни) дронове нямат МАЧТА. Имат датчик за движение и камера, високи около 30-50 см. Елементите са два, разположени един до друг на палубата. Дизайнът е почти идентичен, защото се спазват конкретни натовски стандарти.

При руския дрон МАЧТАТА е очевидна! Висока е около 1.5м. поне! Ръбата работа, по-същество - тъпа като дизайн, но толкова им е сивото на пияниците. Водката изтрива интелекта - интензивно! КО да ги праиш! Тъпаци, като вас - копейките!

2. Украинските и английските (надводни) морски дронове нямат взривители на палубата - вградени са! Както се казва използва се цялата площ - принципът на Мечо Пух: колкото повече, толкова повече!

Руският дрон има два огромни взривителя, видими с просто око на палубата! Дотам! Пак тъпо, но върши работа!

3. Украинските и английските (надводни) морски дронове са по-широки, с цел стабилност и побиране на повече взривен материал(очевидно)! Руският е тесен, видимо по-тесен! Тъпо, защото това го прави по-нестабилен в морето, но руска му работа! Тъпа, както винаги!

Снимка: Фейсбук

Та така мили копейки! Мога да ви кажа още 20 разлики, ама да е по-простичко! Като за прости хора! Така ясно ли е сега?

За да не изпростявате излишно, че аман!

И последно тъпи копейки, руският дрон, който виждате на най-долната картинка е модел КБ1142 - руски боен дрон камикадзе “Визир”. Това е руската версия на иранския морски дрон “USV”!

Снимка: Фейсбук

Мили прости копейки! Отбелязани са размерите на картинките, нали можете да оцените елементарната информация. Дължина, широчина, височина, елементи върху палубата! Простичко е, като вас!

Знам, че сте отчайващо необразовани амеби, но ето - ние сме тук, за да ви дадем нужната елементарна, достатъчно едноклетъчна информация!

Надявам се едната ви клетка днес е малко по-образована!

Благодаря!