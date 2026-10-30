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Атанас Костов: Разликите между руски и украински дронове в Черно море, но се вижда и дизайн от Иран
  Тема: Украйна

Атанас Костов: Разликите между руски и украински дронове в Черно море, но се вижда и дизайн от Иран

30 Октомври, 2026 11:00 2 397 149

Ето три прости разлики между украинските, английските и руските морски надводни(има и подводни) дронове

Атанас Костов: Разликите между руски и украински дронове в Черно море, но се вижда и дизайн от Иран - 1
Снимка: Фейсбук
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Понеже днес се наслушах на тъпизмите на копейките за това как дронът, потопил кораба до нос Калиакра бил украински, бил английски, натовски бил - та да кажа нещо професионално!

Това коментира във "Фейсбук" Атанас Костов.

Още новини от Украйна

Мили, прости копейки! Занимавам се със защита и регистрация на промишлен дизайн от 26 години! Професионално. Това ми е работата като юрист, не като безработна, проста копейка.

Дизайнът на една машина е нещо очевидно! Нейният външен вид. Та ето ви три прости разлики между украинските, английските и руските морски надводни(има и подводни) дронове:

1. Украинските и английските морски(надводни) дронове нямат МАЧТА. Имат датчик за движение и камера, високи около 30-50 см. Елементите са два, разположени един до друг на палубата. Дизайнът е почти идентичен, защото се спазват конкретни натовски стандарти.

При руския дрон МАЧТАТА е очевидна! Висока е около 1.5м. поне! Ръбата работа, по-същество - тъпа като дизайн, но толкова им е сивото на пияниците. Водката изтрива интелекта - интензивно! КО да ги праиш! Тъпаци, като вас - копейките!

2. Украинските и английските (надводни) морски дронове нямат взривители на палубата - вградени са! Както се казва използва се цялата площ - принципът на Мечо Пух: колкото повече, толкова повече!

Руският дрон има два огромни взривителя, видими с просто око на палубата! Дотам! Пак тъпо, но върши работа!

3. Украинските и английските (надводни) морски дронове са по-широки, с цел стабилност и побиране на повече взривен материал(очевидно)! Руският е тесен, видимо по-тесен! Тъпо, защото това го прави по-нестабилен в морето, но руска му работа! Тъпа, както винаги!

Атанас Костов: Разликите между руски и украински дронове в Черно море, но се вижда и дизайн от Иран
Снимка: Фейсбук

Та така мили копейки! Мога да ви кажа още 20 разлики, ама да е по-простичко! Като за прости хора! Така ясно ли е сега?

За да не изпростявате излишно, че аман!

И последно тъпи копейки, руският дрон, който виждате на най-долната картинка е модел КБ1142 - руски боен дрон камикадзе “Визир”. Това е руската версия на иранския морски дрон “USV”!

Атанас Костов: Разликите между руски и украински дронове в Черно море, но се вижда и дизайн от Иран
Снимка: Фейсбук

Мили прости копейки! Отбелязани са размерите на картинките, нали можете да оцените елементарната информация. Дължина, широчина, височина, елементи върху палубата! Простичко е, като вас!

Знам, че сте отчайващо необразовани амеби, но ето - ние сме тук, за да ви дадем нужната елементарна, достатъчно едноклетъчна информация!

Надявам се едната ви клетка днес е малко по-образована!

Благодаря!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    98 40 Отговор
    Въобще не пукат по каквото им падне украинците, и въобще не е случайно избрано да е близо до нас!!! Имат визия да ни ангажират много по пряко във войната, и работят за промяна на обществените настроения!!!
    Което е по Урсулиански и англичански тъпо, защото българите можем да мислим, и на такива не кълвем!!!
    А тоя да си ляля...

    Коментиран от #22, #146

    11:05 30.10.2026

  • 3 Водолей

    61 14 Отговор
    Само да питам тази камера на 50 см над водолинията, какво вижда при 2-3-4 бала вълнение? Иначе бих си взел класически уиндсърф. Да може човек да си кара и лежерно.

    Коментиран от #107

    11:08 30.10.2026

  • 4 Къртач на миФки-юрист

    107 22 Отговор
    "Руският е тесен, видимо по-тесен! Тъпо, защото това го прави по-нестабилен в морето, но руска му работа"
    Е как па не са се сетИли руснаците да питат известния юрист Атанас за морски дизайни, беее?

    Коментиран от #103

    11:08 30.10.2026

  • 5 Родина

    119 23 Отговор
    Толкова , омраза и обиди ! Ужас , този мрази собственият си живот и си го изкарва на
    читателите . Факти , хайде наложете някаква
    хигиена !

    Коментиран от #40, #86, #125

    11:11 30.10.2026

  • 6 Даааааааа

    107 19 Отговор
    Не дочетох. Няма смисъл. Един уважаващ себе си юрист, не може да се изразява така. Може би си завършил Благоевградския или Черноризец храбър, а най вероятно нищо.

    11:11 30.10.2026

  • 7 Баба

    62 14 Отговор
    От коя година ти е информацията ? Преди или след н.е. ?

    11:11 30.10.2026

  • 8 няма да има доказателства

    60 12 Отговор
    Грубо , но вероятно компетентно обяснение на публикуваното видео.
    Обаче сега.... а... а кой има доказателства, че видеото е заснето в Черно море!? :) А сега де!

    Коментиран от #16

    11:11 30.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    44 7 Отговор
    трА ИкСПИРТи не са ли чували за китайските и турски ментета на маркови стоки🤔❗
    Чий бил дронът😀
    Важното е кой и откъде ГО Е УПРАВЛЯВАЛ❗

    11:12 30.10.2026

  • 11 Танас

    85 12 Отговор
    Танасе , Танасееее, като ти гледам изказването, как всички са тъпи, а той Танас умен та главата му пращи от мозък и си мисля, как може такава про100тия да бъде публикувана?

    11:13 30.10.2026

  • 12 Някой

    51 12 Отговор
    И къде ти е снимката на руския дрон, за който твърдиш че е? Лепиш каквото си искаш на дрона и снимаш с телефона.

    11:13 30.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дронът

    38 14 Отговор
    Е английски с украински двигател.
    Точка по въпроса

    Коментиран от #24, #100

    11:15 30.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 миролюбец

    26 5 Отговор

    До коментар #8 от "няма да има доказателства":

    Доказателствата са взривени и вече потънали в морето.

    11:17 30.10.2026

  • 17 Жаба да беше

    51 8 Отговор
    Нямаше да ме е ГНУС, както от та насчо умния

    11:18 30.10.2026

  • 18 Копейка

    50 12 Отговор
    Автора на този пасквил може да ми сглоби една тръба без ръце.

    11:19 30.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дзак

    24 7 Отговор
    Някой знае ли защо модерните кораби имат мачти?

    11:21 30.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 az СВО Победа 81

    45 10 Отговор
    Още един, прости Господи разбирач, който хабер си няма какво говори....

    11:23 30.10.2026

  • 26 Леле - леле ! 🤔

    58 10 Отговор
    Такива са ни гениите - центаджии ! Като прочетете статията на българския ни "експерт " по промишлени образци , ще разберете защо сме сигнали само до ...чушкопек .

    11:25 30.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ежко

    51 8 Отговор
    Атанас Костов, много си тъп,но така е при вас.Не знам с какво се занимаваш,но това е на тезгяха.Факт е,че никой не може да разпознае дрона.Има материали,че е датски.Така,че всичките ти приказки са кьорфишек.Да не говорим,че не си техническо лице, а адвокат.Толков апо въпроса.

    11:28 30.10.2026

  • 30 Може ли да пусне снимки

    35 6 Отговор
    на американския морски дрон HSMUSV на METAL SHARK този "ЕКСПЕРТ" и ние сами да преценим?

    11:29 30.10.2026

  • 31 Хасковски каунь

    29 5 Отговор
    Бай Танас е само мас

    11:29 30.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Леко у лево

    38 8 Отговор
    Не е важно кой е призвел дрона, акой го е ппуснал. По този въпрос са компетентни други специалисти които използват не толкова просташки език

    11:30 30.10.2026

  • 34 Българин 🇧🇬

    41 11 Отговор
    Вече се видя , че е украински дрон Magura .Има ли смисъл такива "експерти " като автора да се изказват ? Време е Радев да привика Украинската посланичка !

    11:31 30.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Кво да кажеш

    36 7 Отговор
    На такъв "професионалист" мило урсулианче, начетохме се на "профи" писанията ти, с две думи нищо професионално не каза ама затова пък урсулианската ти пропаганда е истинско профи.

    11:34 30.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 дядо Петър

    24 14 Отговор

    До коментар #5 от "Родина":

    Браво! Коментарът е изстрел право в десетката! По-точно няма как да се каже.

    11:36 30.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 6135

    37 7 Отговор
    За очевидното невежество на автора няма да говорим. Какво ти разбира юрист от проектиране на плавателни съдове!

    За очевиднота пристрастност, да не кажем пристрастеност, също няма да говорим. Тя е очевидно очевидна (повторенията са умишлени).

    Единственят въпрос е защо се позволяват такива изразни средства в тази статия?
    Ние, ако използваме и половината от този език в коментарите си, веднага ще ни изтрият.

    11:37 30.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 🦉🦉🦉🦉

    30 7 Отговор
    вАпрос за НЕумници:
    - Ако някой гръмне пингвин с калашник -
    Русия ли ще е виновна❓

    11:39 30.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хаха

    31 10 Отговор
    Авторът е епилиран евроатлантик петроханец.

    11:44 30.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Българин

    35 8 Отговор
    Факти чак пък такава статия да пуснете на тия жълтопаветници, хайде си контролирайте сайта това мирише на фашизъм !!!

    11:46 30.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Хаха

    29 9 Отговор
    Мило евроатлантиче Наско,звънят ли центовете в паничката? Чемодан,вогзал и на фронта в Украйна смело!

    11:49 30.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Отворен зад телефона

    8 3 Отговор

    До коментар #62 от "Оня":

    Да каже някъде да се срещнем

    11:50 30.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Йосиф Весериьнович

    15 7 Отговор
    Тоя що иска да му останат обувките сираци?

    11:51 30.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Въй

    19 5 Отговор
    Какъв експерт само сме имали на родна земя 😂 цяло нато мълчи и не може да каже какъв е дрона, ама наш гуньо знае всичко 🤭

    11:53 30.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Точен

    24 6 Отговор
    Самият факт, че обижда опонентите си и ги принизява, показва моралното и интелектуално равнище на пишещия. И тогава следва логичният въпрос: Защо редакцията допуска такова словесно падение в репертоара си? Забелязвам от няколко дни доста антиправителствени позиции, не че харесвам Радев или Йотова, но с такава посока Факти ще загуби изключително много читатели, респективно приходи... А квазипознанията на господина по военно и морско дело да ги коментира в кварталното кафене...

    11:56 30.10.2026

  • 81 Смях

    17 5 Отговор
    Само като видиш как започва да обижда хората с друго мнение и ти става ясно.Нещо да каже за емблемата на борда или не е политкоректно?Да уточним . Показаният символ представлява стилизиран пощенски плик с хоризонтална линия под него.Едните били безработни копейки а другите какви са евроатлантически милионери?
    • Кой го използва: Емблемата се използва от украинските сили върху техните безекипажни надводни апарати (морски дронове).

    11:56 30.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Том

    7 18 Отговор
    Отлична статия браво на автора

    11:57 30.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 ЗАПОЗНАТ

    6 2 Отговор
    "$п€циали$тът" ата на$(€вро-дж€н д€ ра $т) ко$т OFF В$ЪЩНО$Т € $и га ни на ко$т OFF!!!!!

    12:01 30.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Аз и Той

    2 1 Отговор

    До коментар #88 от "За всички вече":

    Наздраве!
    Водка -ДА! Ама и уиски - ДА!
    И ракийка - ДА!

    12:04 30.10.2026

  • 92 ХАХАХА😂

    6 7 Отговор
    Тъпи и едноклетъчни капеи👍

    12:04 30.10.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 идиоти вън

    8 4 Отговор
    Този ,,специалист” си е за др. Гълъбова, може и да му помогне!!!!

    12:12 30.10.2026

  • 97 Симо

    12 4 Отговор
    От написаното НЕ разбрах, като какъв Атанас Костов дава "професионално" мнение???? Като адвокат ли или като конструктор на водни дронове????? Интересно! Също единствено разбрахме, че мрази "копейките" до дъното на душата си и може само да псува, изклъчва жлъч и омраза. Един ерудиран човек не използва такъв език. Просто излага тезата си и оставя другите да си направят изводите. Става ясно, че Атанас Костов е един простак.

    12:13 30.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 НаскоНациста

    11 5 Отговор
    Толкова злоба обиди и омраза че би трябвало да му се отнеме достъпа до Медия.

    12:15 30.10.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 колко

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Водолей":

    съм умен, и юрист съм и даже дизайнер..а пък дронове ги рисувам със затворени уши..надушвам ги от голямо разстояние..Няма да чакам мнение на експерти от МО, знам всичко и точка по въпроса..

    12:22 30.10.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Гост

    7 2 Отговор
    Отдавна не бях чел толкова нескопосано мнение! Да, определено господина е експерт, което всъщност се превръща в пандемия по нашите земи! Доводите са му меко казано, аматьорски, но по важното е злобата и жлъчта която струи от думите! Издава безпомощност, обърканост, безсилие, и прочее! А относно качеството на руската военна инженерна мисъл, то вярвам на американците, както и на резултатите от използването му! Факти, Баце Наско!

    12:24 30.10.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Факт

    3 1 Отговор
    Нафтовозът и широк и тумбест. Бен кораб, катер, дрон търсят скорост. Затова са по-ниски. Япония печели морската битка приЦушима, защото има по-бързи кораби

    12:26 30.10.2026

  • 114 Чума

    5 1 Отговор
    От научния труд, поместен от господин Атанасов разбрах, че руският морски дрон е толкова нескопосан, че не е в състояние да плува, камо ли да улучи кораб! Следователно, това е извършил по изрядно констроиран дрон, с отличен дизайн и параметри!

    12:27 30.10.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Ами

    5 1 Отговор
    Преводът на „unmanned surface vehicle“ (съкратено USV) на български език е безпилотен надводен апарат или безпилотен надводен съд, което се отнася за всички възможни дронове, а не само за иранските. Толкоз за експертността на тоя експерт.

    12:27 30.10.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Факт

    3 1 Отговор
    Нафтовозът и широк и тумбест. Боен кораб, катер, дрон търсят скорост. Затова са по-Тесни. Япония печели морската битка при Цушима, защото има по-бързи кораби!

    12:27 30.10.2026

  • 119 АГАТ а Кристи

    4 6 Отговор
    "Копейка" - това звучи гордо!
    /еле па ако си българска... - равен на теб няма да има ! /

    12:27 30.10.2026

  • 120 хахаха

    10 2 Отговор
    и що ми изтрихте коментар 99? какво не ви хареса? публикувате мнението на откровен лаик, който си позволява груб език, а когато му отговорим подобаващо, триете? жалкарска редакция и жалкарски сайт.

    12:29 30.10.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 СВД

    6 2 Отговор

    До коментар #102 от "пак лъжи":

    Онзи ден цитираха румънеца, посочващ руската агресия и го даваха за пример, но почти никой не забеляза или се престориха като този Костов, че не забелязват, какво каза турският шеф на отбраната. Думите му бяха, че способностите за реакция срещу дроновете и подобни заплахи трява да се повишават, но подхода като цяло трябва да е такъв, че да не води до ескалация на напрежението в морето! И пропусна да обяви Путин за агресор!

    12:31 30.10.2026

  • 124 Витя

    6 2 Отговор
    Това че си умнокрасив идиот не те оневинява.Само си напъни гладкия мозък.Не може ли да се копира дизайн,уред, машина?

    12:32 30.10.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Тоя

    6 1 Отговор
    Юрист показва каки некадърници са. На визира мачтата е от две части а на снимката се вижда че е с една основна упора - не казвам , че не е руски , но не е визир. Самозванци пишат из помийната яма фацебуке и това го превръщат в експертно мнение

    12:33 30.10.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Димитър

    6 2 Отговор
    Нали не толерирате обиди и лични нападки, а публикувате този "Велик дизаинер " на дронове. Ако е така да са го наели вече в НАТО.

    12:37 30.10.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Любопитко

    5 1 Отговор
    Тоя експерт от петрохан ли го изкопаха? За един кандидат прЕцедент питам.

    12:40 30.10.2026

  • 132 Ами

    4 0 Отговор
    Защо автора на тази...боза е публикувал снимки на украински и британски дронове, които не приличат на показания, а не е публикувал снимки на руски дронове, които приличат на показания? Това е въпрос към редакторите.

    12:42 30.10.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Хохо Бохо

    3 3 Отговор
    Прилича на американски или британски. Коритото със сигурност е американско

    12:46 30.10.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Спец по дронове

    3 2 Отговор
    Дрона е украински корпуса китайски мотора руски телта и бомбите са български мачтата е френска боята турска антената е албанска камерата е тайванска оператора е пакистанец и го е управлявал от Румъния.

    12:48 30.10.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Зеления

    3 0 Отговор
    Защо редакцията си позволява да публикува мнение на човек, който обижда голяма група хора????
    Не може да публикуваш нещо което съдържа: "Мили прости копейки", това не е различно мнение, не е свобода на словото, това е език на насаждане на омраза в обществото и разделението му.

    Обръщам се към г-н Милен Ганев, главен редактор. Журналистиката изисква да не се допускат материали с обиди и реч на омразата, моля вземете си бележка !

    12:53 30.10.2026

  • 142 Емил

    5 0 Отговор
    Ехоо автора, кой ти дава право характеризираш и да назоваваш кой е копейка и кой е центаджия!
    "ФАКТИ" Нима е допустимо от етична гледна точка това изречение - "Понеже днес се наслушах на тъпизмите на копейките за това как дронът" и ако е допустимо кои са копейките според вас?

    12:54 30.10.2026

  • 143 АБВ

    3 0 Отговор
    Ако имате поне малко достойнство и морал, ще свалите тази помия. За много по-незначителни обиди триете мнения на читателите си, а тук умишлена сте поставили пиянското излияние на един объркан ум, нуждаещ се от сериозна медицинска помощ със силни медикаменти в специализирано заведение.
    Жалка работа !

    12:56 30.10.2026

  • 144 нямате ли нормални “защитници”

    3 0 Отговор
    този човечец е много жалък и има сериозни комплекси горкичкия труден му е животеца с такива предрасъдъци и такъв комплекс…

    12:57 30.10.2026

  • 145 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #139 от "DW смърди":

    Баце, прости им, гладни са!!!

    12:58 30.10.2026

  • 146 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    А бе, ко, ти да не си консултант на зеленски, та си толкова навътре в нещата ???
    Или копейките сте ясновидци ???

    12:59 30.10.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Чакам

    0 0 Отговор
    с нетърпение още един топ-криминалист да си даде мнението и да направи експертиза на дрона, а именно световно известният г-н Иван Савов, който прави експертизи само с предположения.

    13:00 30.10.2026

  • 149 DW смърди

    0 0 Отговор
    Преди минута написах това:

    Вие живи ли сте в редакцията? Добре ли сте?
    Какви са ви критериите за публикуване на външни материали?
    "конструктивни дебати"???
    Някой погледна ли какви изрази са използвани в публикувания текст?
    Веднъж ви докладвах за подобни изразни средства, имаше решение на комисия, но явно не сте си научили урока.

    Беше изтрито, неясно защо.
    Не аз съм публикувал текст пълен с нискокачествени и елементарни обиди, а вие.
    Целите да провокирате и обиждате голяма група хора - добре, решението е ваше.
    С подобни ходове не печелите нови читатели, а напротив.
    И да триете и да не триете - докладвани сте, да си знаете.

    13:00 30.10.2026