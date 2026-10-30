Атанас Костов: Разликите между руски и украински дронове в Черно море, но се вижда и дизайн от Иран

Понеже днес се наслушах на тъпизмите на копейките за това как дронът, потопил кораба до нос Калиакра бил украински, бил английски, натовски бил - та да кажа нещо професионално!
Това коментира във "Фейсбук" Атанас Костов.
Мили, прости копейки! Занимавам се със защита и регистрация на промишлен дизайн от 26 години! Професионално. Това ми е работата като юрист, не като безработна, проста копейка.
Дизайнът на една машина е нещо очевидно! Нейният външен вид. Та ето ви три прости разлики между украинските, английските и руските морски надводни(има и подводни) дронове:
1. Украинските и английските морски(надводни) дронове нямат МАЧТА. Имат датчик за движение и камера, високи около 30-50 см. Елементите са два, разположени един до друг на палубата. Дизайнът е почти идентичен, защото се спазват конкретни натовски стандарти.
При руския дрон МАЧТАТА е очевидна! Висока е около 1.5м. поне! Ръбата работа, по-същество - тъпа като дизайн, но толкова им е сивото на пияниците. Водката изтрива интелекта - интензивно! КО да ги праиш! Тъпаци, като вас - копейките!
2. Украинските и английските (надводни) морски дронове нямат взривители на палубата - вградени са! Както се казва използва се цялата площ - принципът на Мечо Пух: колкото повече, толкова повече!
Руският дрон има два огромни взривителя, видими с просто око на палубата! Дотам! Пак тъпо, но върши работа!
3. Украинските и английските (надводни) морски дронове са по-широки, с цел стабилност и побиране на повече взривен материал(очевидно)! Руският е тесен, видимо по-тесен! Тъпо, защото това го прави по-нестабилен в морето, но руска му работа! Тъпа, както винаги!
Та така мили копейки! Мога да ви кажа още 20 разлики, ама да е по-простичко! Като за прости хора! Така ясно ли е сега?
За да не изпростявате излишно, че аман!
И последно тъпи копейки, руският дрон, който виждате на най-долната картинка е модел КБ1142 - руски боен дрон камикадзе “Визир”. Това е руската версия на иранския морски дрон “USV”!
Мили прости копейки! Отбелязани са размерите на картинките, нали можете да оцените елементарната информация. Дължина, широчина, височина, елементи върху палубата! Простичко е, като вас!
Знам, че сте отчайващо необразовани амеби, но ето - ние сме тук, за да ви дадем нужната елементарна, достатъчно едноклетъчна информация!
Надявам се едната ви клетка днес е малко по-образована!
Благодаря!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Което е по Урсулиански и англичански тъпо, защото българите можем да мислим, и на такива не кълвем!!!
А тоя да си ляля...
Коментиран от #22, #146
11:05 30.10.2026
3 Водолей
Коментиран от #107
11:08 30.10.2026
4 Къртач на миФки-юрист
Е как па не са се сетИли руснаците да питат известния юрист Атанас за морски дизайни, беее?
Коментиран от #103
11:08 30.10.2026
5 Родина
читателите . Факти , хайде наложете някаква
хигиена !
Коментиран от #40, #86, #125
11:11 30.10.2026
6 Даааааааа
11:11 30.10.2026
7 Баба
11:11 30.10.2026
8 няма да има доказателства
Обаче сега.... а... а кой има доказателства, че видеото е заснето в Черно море!? :) А сега де!
Коментиран от #16
11:11 30.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🦉🦉🦉🦉
Чий бил дронът😀
Важното е кой и откъде ГО Е УПРАВЛЯВАЛ❗
11:12 30.10.2026
11 Танас
11:13 30.10.2026
12 Някой
11:13 30.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дронът
Точка по въпроса
Коментиран от #24, #100
11:15 30.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 миролюбец
До коментар #8 от "няма да има доказателства":Доказателствата са взривени и вече потънали в морето.
11:17 30.10.2026
17 Жаба да беше
11:18 30.10.2026
18 Копейка
11:19 30.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Дзак
11:21 30.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 az СВО Победа 81
11:23 30.10.2026
26 Леле - леле ! 🤔
11:25 30.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ежко
11:28 30.10.2026
30 Може ли да пусне снимки
11:29 30.10.2026
31 Хасковски каунь
11:29 30.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Леко у лево
11:30 30.10.2026
34 Българин 🇧🇬
11:31 30.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Кво да кажеш
11:34 30.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 дядо Петър
До коментар #5 от "Родина":Браво! Коментарът е изстрел право в десетката! По-точно няма как да се каже.
11:36 30.10.2026
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42 6135
За очевиднота пристрастност, да не кажем пристрастеност, също няма да говорим. Тя е очевидно очевидна (повторенията са умишлени).
Единственят въпрос е защо се позволяват такива изразни средства в тази статия?
Ние, ако използваме и половината от този език в коментарите си, веднага ще ни изтрият.
11:37 30.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
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47 🦉🦉🦉🦉
- Ако някой гръмне пингвин с калашник -
Русия ли ще е виновна❓
11:39 30.10.2026
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57 Хаха
11:44 30.10.2026
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64 Българин
11:46 30.10.2026
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70 Хаха
11:49 30.10.2026
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72 Отворен зад телефона
До коментар #62 от "Оня":Да каже някъде да се срещнем
11:50 30.10.2026
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74 Йосиф Весериьнович
11:51 30.10.2026
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77 Въй
11:53 30.10.2026
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80 Точен
11:56 30.10.2026
81 Смях
• Кой го използва: Емблемата се използва от украинските сили върху техните безекипажни надводни апарати (морски дронове).
11:56 30.10.2026
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83 Том
11:57 30.10.2026
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87 ЗАПОЗНАТ
12:01 30.10.2026
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90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Аз и Той
До коментар #88 от "За всички вече":Наздраве!
Водка -ДА! Ама и уиски - ДА!
И ракийка - ДА!
12:04 30.10.2026
92 ХАХАХА😂
12:04 30.10.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 идиоти вън
12:12 30.10.2026
97 Симо
12:13 30.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
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101 НаскоНациста
12:15 30.10.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
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107 колко
До коментар #3 от "Водолей":съм умен, и юрист съм и даже дизайнер..а пък дронове ги рисувам със затворени уши..надушвам ги от голямо разстояние..Няма да чакам мнение на експерти от МО, знам всичко и точка по въпроса..
12:22 30.10.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Гост
12:24 30.10.2026
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111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Факт
12:26 30.10.2026
114 Чума
12:27 30.10.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Ами
12:27 30.10.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Факт
12:27 30.10.2026
119 АГАТ а Кристи
/еле па ако си българска... - равен на теб няма да има ! /
12:27 30.10.2026
120 хахаха
12:29 30.10.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 СВД
До коментар #102 от "пак лъжи":Онзи ден цитираха румънеца, посочващ руската агресия и го даваха за пример, но почти никой не забеляза или се престориха като този Костов, че не забелязват, какво каза турският шеф на отбраната. Думите му бяха, че способностите за реакция срещу дроновете и подобни заплахи трява да се повишават, но подхода като цяло трябва да е такъв, че да не води до ескалация на напрежението в морето! И пропусна да обяви Путин за агресор!
12:31 30.10.2026
124 Витя
12:32 30.10.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Тоя
12:33 30.10.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Димитър
12:37 30.10.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Любопитко
12:40 30.10.2026
132 Ами
12:42 30.10.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Хохо Бохо
12:46 30.10.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Спец по дронове
12:48 30.10.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Зеления
Не може да публикуваш нещо което съдържа: "Мили прости копейки", това не е различно мнение, не е свобода на словото, това е език на насаждане на омраза в обществото и разделението му.
Обръщам се към г-н Милен Ганев, главен редактор. Журналистиката изисква да не се допускат материали с обиди и реч на омразата, моля вземете си бележка !
12:53 30.10.2026
142 Емил
"ФАКТИ" Нима е допустимо от етична гледна точка това изречение - "Понеже днес се наслушах на тъпизмите на копейките за това как дронът" и ако е допустимо кои са копейките според вас?
12:54 30.10.2026
143 АБВ
Жалка работа !
12:56 30.10.2026
144 нямате ли нормални “защитници”
12:57 30.10.2026
145 Гост
До коментар #139 от "DW смърди":Баце, прости им, гладни са!!!
12:58 30.10.2026
146 Питане
До коментар #2 от "Пич":А бе, ко, ти да не си консултант на зеленски, та си толкова навътре в нещата ???
Или копейките сте ясновидци ???
12:59 30.10.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Чакам
13:00 30.10.2026
149 DW смърди
Вие живи ли сте в редакцията? Добре ли сте?
Какви са ви критериите за публикуване на външни материали?
"конструктивни дебати"???
Някой погледна ли какви изрази са използвани в публикувания текст?
Веднъж ви докладвах за подобни изразни средства, имаше решение на комисия, но явно не сте си научили урока.
Беше изтрито, неясно защо.
Не аз съм публикувал текст пълен с нискокачествени и елементарни обиди, а вие.
Целите да провокирате и обиждате голяма група хора - добре, решението е ваше.
С подобни ходове не печелите нови читатели, а напротив.
И да триете и да не триете - докладвани сте, да си знаете.
13:00 30.10.2026