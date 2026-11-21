Филмът „Сребро“ на режисьорката Наталия Конярж спечели голямата награда на Банско филм фест. Копродукцията на Полша, Норвегия и Финландия разказва за живота на хората в най-старата мина в Боливия през погледа на 12-годишния Юви.

Лентата проследява границите на човешката издръжливост и последствията от живота в мините. В мотивите си международното жури, оглавено от полския алпинист и височинен оператор Дариуш Залуски, посочва „изключителния документален подход и впечатляващата операторска работа, които разкриват суровата действителност на живота в сребърните мини на Боливия“.

Наградите в конкурсната програма

Специалната награда на журито е присъдена на два филма – френския „Завръщане“ и американския „Старецът и светкавицата“.

Призът за сценарий на името на основателя на фестивала Петър Атанасов получава „Върхът“ на италианския режисьор Симоне Карньони.

За най-добър български филм е отличен „Буркан на времето“ на Невена Семова. Историята е посветена на Айше и Джемал, които живеят в Родопите и се сблъскват с правни ограничения при отглеждането на животни.

Френският „Черешката на тортата“ печели наградата за най-добър филм за алпинизъм, изследователство и приключения. Отличието за цялостна реализация в екстремни условия е присъдено на американския „Планините на Луната“.

14-минутният „Бяло знаме“ от Кюрдистан е избран за най-добър кратък филм. Наградата на Община Банско получава австрийската лента „Реквием в бяло“.

Фестивалната програма продължава и в неделя. Информацията за отличията и филмите е публикувана от Българското национално радио.

Източници: bnrnews.bg