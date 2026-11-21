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Докато чакате влака, животът ви може да се окаже в опасност. За това алармира експертът по пътна безопасност Диана Русинова, която разпространи във фейсбук профила си тревожен сигнал за състоянието на жп спирка "Верила".

По думите ѝ едно от най-новите железопътни съоръжения у нас крие сериозен риск за пътниците, въпреки че би трябвало да отговаря на съвременните изисквания за безопасност.

За проблема са сигнализирали студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), които наскоро са се присъединили към екипа на Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).

"ВНИМАНИЕ! ДОКАТО ЧАКАТЕ ВЛАК НА ЖП СПИРКА "ВЕРИЛА", МОЖЕ ДА ВИ УБИЕ ВОЛТОВА ДЪГА! Наскоро в екипа на ЕЦТП се включиха четвъртокурсници от УАСГ, които са ангажирани с безопасността на жп инфраструктурата. Това, което те ни показаха, е тревожно", предупреждава директно Русинова.

Тя уточнява, че съоръжението е оставено недовършено, а качеството на извършените ремонтни дейности е потресаващо.

Експертът по пътна безопасност публикува и видеоклип, в който представя констатираните проблеми. А сигналът повдига поредната порция сериозни въпроси за контрола върху изграждането и модернизацията на железопътната инфраструктура у нас.

Припомняме, че на същото място през декември 2024 г. имаше инцидент между влак и автомобил.