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Тристранната среща между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин в китайския град Шънджън предизвика разнопосочни реакции в Съединените щати. Докато американският президент представи разговорите като исторически дипломатически успех, политическата опозиция видя в тях опасен сигнал за американската външна политика. Влиятелни анализатори и медии също поставиха под съмнение реалните резултати от срещата, особено на фона на липсата на конкретен напредък по Украйна и ядреното разоръжаване.

Оказа се, че във Вашингтон спорът не е толкова за необходимостта от диалог с Москва и Пекин, колкото за цената, която САЩ плащат за него, и за това кой извлича най-голяма полза от новия дипломатически формат.

Тръмп: Срещата беше 12 от 10

Доналд Тръмп не скри удовлетворението си от разговорите със Си Дзинпин и Владимир Путин. В телефонно интервю за NBC News той оцени срещата с 12 по десетобалната система и заяви, че са изградени „фантастични отношения“.

Още в началото на разговорите американският президент определи трите държави като уникално позиционирани да решават най-трудните международни проблеми. Той подчерта, че мирът не може да бъде постигнат чрез отказ от диалог и че лидерите трябва да използват възможностите за преговори.

За Тръмп самият факт, че президентите на трите големи ядрени сили са седнали на една маса, е политическо постижение. Неговата логика е, че личният контакт и прякото общуване могат да отворят път към решения, които досега са изглеждали невъзможни.

Белият дом обаче не представи подробен отчет за постигнатото. След срещата Тръмп не даде заключителна пресконференция в Китай, а официалната американска информация се ограничи до кратко резюме на четири договорени направления.

Тази разлика между високата оценка на президента и оскъдната информация за конкретните резултати се превърна в една от основните теми на американския медиен дебат.

Демократите: Дипломатически подарък за Путин и Си

Реакцията на демократите беше значително по-остра.

Лидерът на демократическото малцинство в Сената Чък Шумър определи срещата като „историческо унижение, което хората ще помнят дълго в бъдещето“.

Той обвини Тръмп, че предоставя дипломатическа легитимност на американските противници, без да получава съществени гаранции в замяна.

Демократите поставиха няколко основни въпроса:

Какви конкретни отстъпки направиха Русия и Китай?

Защо няма обвързващи ангажименти за прекратяване на войната в Украйна?

Каква е американската стратегия по отношение на китайската ядрена програма?

Не се ли превръща личната дипломация на Тръмп в инструмент, от който неговите събеседници печелят повече?

Сенаторката Джийн Шахийн, водещ демократ в комисията по външни отношения на Сената, заяви, че според нея Тръмп без съмнение е бил надхитрен от Си и Путин.

Конгресменът Грегъри Мийкс, водещ демократ в комисията по външни отношения на Камарата на представителите, постави под съмнение наличието на ясна стратегия от страна на Белия дом.

„Иска ми се той да имаше план и стратегия, ако ще се среща с тях, и цели. Очевидно няма такива“, заяви Мийкс в интервю за NPR.

Особено чувствителна се оказа темата за Украйна. Сенаторът Тим Кейн подчерта, че не може да се преговаря за прекратяване на войната, без самата Украйна да участва в процеса.

Така демократическата критика се съсредоточи не толкова върху самия факт на срещата, колкото върху липсата на ясни американски условия и гаранции.

Републиканците: Диалогът е необходим, но резултатите не са гарантирани

Реакциите сред републиканците бяха по-нюансирани.

Поддръжниците на Тръмп в Конгреса защитиха правото му да разговаря пряко с лидерите на Русия и Китай. Според тях подобни контакти са необходими, ако Вашингтон иска да избегне нова голяма конфронтация и да намали ядрените рискове.

Сенаторът Рик Скот от Флорида изрази надежда, че президентът може да постигне напредък поне по един от важните въпроси.

Той обаче не скри недоверието си към двамата лидери:

„Дали им вярвам? Не. Те са куп лъжци.“

Скот допълни, че подкрепя опитите на Тръмп да търси дипломатически решения, но не е сигурен дали от тях ще произлезе нещо съществено.

Републиканецът Роб Уитман също настоя разговорите да бъдат насочени към прекратяване на агресивните действия срещу съседни държави и към гарантиране на международната сигурност.

Това показва, че дори сред управляващите няма пълно единодушие относно очакваните резултати. Подкрепата за диалога не означава безусловно доверие към Москва и Пекин.

Какво казват американските анализатори?

Особено показателна е оценката на експертите от влиятелния американски Council on Foreign Relations (Съвет за международни отношения).

Шестима специалисти на организацията анализираха срещата и последиците ѝ за американската стратегия, ядрената сигурност, войната в Украйна и отношенията с Китай.

Сред основните им изводи се открояват няколко тенденции.

Първо – Русия получи значителен дипломатически дивидент.

Владимир Путин получи възможност да се представи като лидер на една от трите световни сили, които имат решаваща роля в международната сигурност. Самата снимка с Тръмп и Си има символично значение за Москва, особено след години на западни санкции и дипломатическо дистанциране.

Второ – Китай затвърди ролята си на дипломатически център.

Си Дзинпин беше домакин на срещата и демонстрира, че Пекин може да събира на една маса двете други ядрени сили. Това е важно за международния авторитет на Китай.

Трето – американските съюзници имат основания за безпокойство.

Експертите обръщат внимание на риска Вашингтон да поставя отношенията с големите сили пред координацията със собствените си съюзници. Особено чувствителна е тази тема за европейските държави и Украйна.

Четвърто – конкретните резултати са ограничени.

Срещата не произведе съществен пробив по най-трудните въпроси. Няма договорен нов договор за ограничаване на ядрените арсенали, нито конкретна формула за прекратяване на войната в Украйна.

Експертите на CFR виждат в разговора възможност за начало на по-продължителен процес, но предупреждават, че символиката не трябва да се бърка с реален дипломатически напредък.

Ядреното разоръжаване: Голямата амбиция без конкретна договореност

Един от основните мотиви за срещата беше ядрената сигурност.

След изтичането на договора New START между САЩ и Русия през февруари 2026 г. въпросът за бъдещия контрол върху ядрените оръжия придоби допълнителна тежест.

Тръмп настоява за нова рамка, която да включва и Китай. Пекин обаче досега не проявяваше желание да приеме ограничения, аргументирайки се с много по-малкия си ядрен арсенал спрямо американския и руския.

В Шънджън тримата лидери потвърдиха необходимостта от диалог за намаляване на ядрените рискове и предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия.

Това обаче не е договор за разоръжаване, нито график за преговори с конкретни ангажименти.

Директорът на американската Arms Control Association Дарил Кимбъл определи потвърждаването на принципа, че ядрена война не трябва да бъде водена, като положителен сигнал, но подчерта, че са необходими реални действия, а не само дипломатическа реторика.

Как реагираха американските медии?

Американските медии поставиха акцент върху разликата между политическите декларации и действителните резултати.

Associated Press обърна внимание, че след около 70 минути разговори при закрити врати тримата лидери са се обединили около доста по-ограничен дневен ред от предварително заявените амбиции. Агенцията подчерта, че срещата не е довела до пробиви по основните международни проблеми.

The Washington Post насочи вниманието си към липсата на прозрачност от страна на Белия дом. Изданието отбеляза, че Тръмп не е провел заключителна пресконференция, американските журналисти са имали ограничен достъп до събитията, а официалната информация за разговорите е останала оскъдна.

Вестникът постави и по-широк въпрос: дали САЩ не участват в преформатиране на международната система, което може да отслаби институциите, създадени след Втората световна война.

Reuters определи съвместната декларация като предимно символична. Агенцията акцентира върху факта, че лидерите не са обявили конкретни преговори за ново споразумение за ядрените оръжия, въпреки че това беше една от основните цели на Тръмп.

В анализа си агенцията отбеляза и дипломатическата полза за Путин – възможността да се върне в центъра на международната политика и да демонстрира, че Русия не е изолирана от най-важните световни играчи.

Така в американския медиен дебат се наложи една обща тема: големият политически спектакъл не беше последван от също толкова големи практически резултати.

Четирите договорености – какво всъщност подписаха?

Съвместната декларация на тримата президенти очерта четири направления:

Реформиране на Организацията на обединените нации.

Разширяване на производството и доставките на рафинирани петролни продукти.

Защита на принципа за държавния суверенитет и имунитета на държавните представители, с критика към прекомерното разширяване на юрисдикцията на Международния наказателен съд.

Диалог за намаляване на ядрените рискове и предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия.

Прави впечатление какво липсва: няма конкретно споразумение за Украйна, няма договорен механизъм за прекратяване на войната, няма нов ядрен договор и няма подробно разписан график за последващи преговори.

Това поставя под въпрос дали срещата е била действителна повратна точка или по-скоро начало на нов дипломатически формат.

Основните изводи: Кой спечели от срещата?

Отзвукът във Вашингтон позволява да бъдат формулирани няколко важни извода.

1. Тръмп спечели политически образ, но резултатите тепърва трябва да бъдат доказани.

Американският президент демонстрира, че може да разговаря директно с лидерите на двете други големи ядрени сили. Това е важно за неговата представа за личната дипломация, но не е равнозначно на постигнати стратегически цели.

2. Путин получи международна видимост и символично признание.

Руският президент се появи в безпрецедентен тристранен формат със САЩ и Китай. За Москва това е начин да покаже, че западната политика на дипломатическа изолация не е постигнала пълния си ефект.

3. Си Дзинпин затвърди ролята на Китай като глобален посредник и домакин.

Пекин показа, че може да организира разговор между Вашингтон и Москва, като същевременно защитава собствените си стратегически интереси.

4. Американската вътрешнополитическа поляризация се задълбочи.

Републиканците защитават правото на президента да търси дипломатически решения, докато демократите поставят под съмнение цената и условията на този подход. Разделението не е просто партийно – то засяга фундаменталния въпрос как САЩ трябва да упражняват глобалното си влияние.

5. Европа и Украйна остават чувствителна тема за Вашингтон.

Американските законодатели и експерти предупреждават, че разговорите за войната не могат да заобикалят Киев. Европейските съюзници също настояват да не бъдат поставяни пред свършени факти.

Големият въпрос пред Америка

Може би най-важният резултат от срещата в Китай не се съдържа в съвместната декларация, а в дебата, който тя предизвика в самите Съединени щати.

Доналд Тръмп вярва, че личната дипломация и директният разговор с големите противници могат да променят международните отношения. Неговите критици обаче се опасяват, че подобен подход може да превърне Америка от държава, която определя правилата на международния ред, в участник, готов да договаря нови правила с Москва и Пекин, без да защити достатъчно собствените си съюзници.

Истината вероятно ще стане ясна не от снимките в Шънджън, нито от оценката на Тръмп за 12 от 10, а от това какво ще последва през следващите месеци.

Ще има ли реални преговори за ядрените оръжия? Ще се промени ли позицията на Русия по Украйна? Ще поеме ли Китай конкретни ангажименти? И ще успее ли Вашингтон да съчетае диалога с големите сили със защитата на съюзниците си?

Защото в международната политика не е достатъчно да седнеш на една маса с най-могъщите. Важно е и какво постигаш, след като станеш от нея.