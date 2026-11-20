24-часова обща стачка засегна Италия, като обхвана публичния и частния сектор. Очакват се нарушения в работата на училища, здравни служби и местния обществен транспорт, а в редица градове са насрочени протестни шествия.

Стачката е свикана от Италианската обща конфедерация на труда и Базовите комитети. Сред основните искания са мерки срещу високите разходи за живот, поскъпването на горивата и енергията, ниските заплати и проблемите в здравеопазването и образованието.

Това е втора обща стачка в страната в рамките на 20 дни. Предходната беше на 30 октомври.

Гарантирани часове за градския транспорт

В големите италиански градове са определени гарантирани часови интервали, в които автобусите, трамваите и метрото трябва да се движат. Конкретните периоди са различни според населеното място.

По информация на АНСА в Торино транспортът е гарантиран от 9:00 до 12:00 часа и след 15:00 часа до края на обслужването. В Рим са предвидени интервали от 8:30 до 17:00 часа и след 20:00 часа, а в Милано, Венеция, Неапол и Бари част от транспортните оператори не участват в стачката.

В протестите участват работници и студенти. Италианската обща конфедерация на труда настоява и за промени в бюджетната политика, като позицията на синдиката е обобщена с призива: „Бюджетният закон трябва да бъде променен“.

Предстои нова стачка на влаковете

Въздушният и железопътният транспорт, както и железопътният превоз на товари, не са включени в днешното общо спиране след намеса на Европейската комисия.

От 21:00 часа на 21 ноември до 21:00 часа на 22 ноември обаче е насрочена отделна стачка в железопътния транспорт. Тя е свикана от Обща базова синдикална конфедерация и Базовия синдикат на транспортните работници.

АНСА съобщава, че днешната мобилизация засяга и пристанища и таксиметрови услуги, като степента на нарушенията зависи от участието на служителите и от местните правила за гарантирани услуги.

Източници: ansa.it